أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 أفريل 2023

حجز 3 قناطير من الأحشاء، فوج سياحي إسباني يحل بقالمة

حجز 3 قناطير من الأحشاء و320 لتر من الألبان بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بالبويرة، خلال عمليتين مختلفتين، من حجز كميات هامة من الأحشاء والألبان المسوقة دون احترام شروط الحفظ والتبريد ودون مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها .

وتمثلت العملية الأولى في حجز ما يقارب 3 قناطير من الأحشاء والتوابع الأخرى الخاصة بالأبقار كانت موجهة للتسويق والاستهلاك البشري دون الخضوع للمراقبة الطبية، أما العملية الثانية فتمثلت في حجز 320 لتر من الحليب واللبن، إضافة إلى 8 كلغ من مادة الزبدة كانت كلها موجهة للتسويق والاستهلاك البشري دون الخضوع لشروط النظافة، التبريد والنقل، ليتم حجز الكمية وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني بالتنسيق مع مصالح البيطرة لمديرية الفلاحة .

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طبيب كوبي يشهر إسلامه بالنعامة

محمدي. ع

أشهر رعية كوبي إسلامه بعد صلاة الجمعة الأخيرة، بمسجد قصر سيدي بوتخيل بالعين الصفراء، وسط فرحة كبيرة من جموع المصلين بالمسجد.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن الرعية الكوبي يشتغل طبيبا بمستشفى محمد بوضياف. وأشهر إسلامه وردّد الشهادتين، معتنقا الدين الحنيف في الشهر الفضيل.

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انبهار بالشلالات المائية

فوج سياحي إسباني يحل بقالمة

نادية طـلحي

حلّ السبت 38 سائحا إسبانيا بمدينة حمام دباغ السياحية، أين قاموا بزيارة لأهم المواقع بالمنطقة، أين أبهرتهم مناظر الطبيعة الخضراء في محيط المدينة السياحية، كمنظر الشلالات المائية المنتصبة بقلب مدينة حمام دباغ، وكذا تدفق المياه الساخنة من باطن الأرض من منابع متفرقة على سطح الأرض بدرجة حرارة عالية لا تقل عن 96 درجة مئوية. كما نزل في نفس اليوم ملحق مفوض بالاتحاد الأروبي برفقة عائلته، بمنطقة حمام دباغ، أين قام بجولة سياحية، إلى أهم المعالم السياحية بالمنطقة خاصة منها الشلالات المائية النادرة، قبل أن يتوجه برفقة عائلته لزيارة المناطق الطبيعية خارج المدينة.

وقد تحولت بلدية حمام دباغ الواقعة على مسافة نحو 20 كلم عن مقر عاصمة ولاية قالمة، منذ نهاية فصل الصيف الماضي، إلى قبلة حقيقية للسياح القادمين إليها من عديد بلدان العالم، سواء في زيارات فردية أو ضمن وفود سياحية، من أجل الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة التي تزخر بها المنطقة، ومياهها المعدنية الحارة والمتدفقة من باطن الأرض. وقد ساهم نزول بعض المؤثرين العرب على مواقع التواصل الإجتماعي واليوتوب، بالمنطقة وابراز مكتسباتها الطبيعية والسياحية، في إنعاش قطاع السياحة بالولاية، من خلال الترويج على أوسع نطاق للمواقع الأثرية والحمامات المعدنية وكذا لعادات وتقاليد المنطقة وأكلاتها الشعبية، ناهيك عن المسارات السياحية التي تم إنشاؤها مؤخرا للترويج للمناطق السياحية بطريقة مبسطة وتسهيل عملية التعرف عن قرب على كل موقع ومميزاته.

وعلى الرغم من أن إقبال السياح الأجانب لازال قليلا ومحتشما بالنظر للإمكانيات السياحية التي تزخر بها ولاية قالمة، والتي تعتبر متنوعة بين السياحة الحموية والجبلية والأثرية وحتى الدينية، إلآّ عدد السياح الأجانب بمختلف جنسياتهم، والذين زاروا الولاية منذ نهاية فصل الصيف الماضي، وإلى غاية منتصف شهر رمضان الحالي، يعتبر جد مشجعا، كونه في تزايد مستمر من جهة وكذا تنوع جنسيات الزائرين من الوفود العربية إلى الأروبية والأمريكية وغيرها من جنسيات السياح الذين أبهرتهم طبيعة قالمة الساحرة، وحماماتها المعدنية وأثارها الرومانية المنتشرة عبر ربوع ولاية قالمة. وصنع المئات من السيّاح الأجانب والعرب من الذين زاروا الولاية في الأشهر الأخيرة، صورا جميلة زادت المنطقة بهاء، من خلال تجمعهم أعلى الشلالات المائية النادرة أو في الجهة المقابلة لها لالتقاط الصوّر التذكارية، أو تصوير فيديوهات لتوثيق زيارتهم إلى المنطقة والتغني بجمالها في بلدانهم.

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سحب الدخان غطت سماء المدينة

تسرب كتل الأوكسيجين وراء حريق خندق النفايات بباتنة

طاهر حليسي

قال البروفيسور بلقاسم عدوان، إن حريق مركز الردم اتقني للنفايات بباتنة ألأسبوع الماضي، راجع للاستعمال فوق الطاقة للخندق الذي مضى على إنجازه أكثر من 15 سنة، صار يحتوي على أكثر من مليون طن من النفايات، وقد بلغ مرحلة التشبع التام منذ 2016، حيث نبهت المؤسسة العمومية الولائية لمركز الردم التقني منذ سنوات إلى ضرورة تجهيز خندق جديد، ينتظر أن ينجز في شهور مقبلة وبكلفة 12 مليار سنتيم.

واوضح رئيس مخبر الفيزياء الطاقوية بكلية علوم المادة بجامعة باتنة واحد، بأن شدة الضغط ومراكمة نفايات أكثر من طاقة استيعاب الخندق، أحدثت انهيارات داخلية، مكنت من تسرب الأوكسيجين ما أشعل حرائق جنينية سرعان ما تصاعدت عبر الفجوات باعتبار أن النفايات المتخمرة تتكون من 50 في المائة من غاز الميثان، ونفس النسبة من ثاني أوكسيد الكربون، فيما أشارت معلومات من داخل المؤسسة بأن الحريق يكون تفاعل مع تسرب الأوكسيجين و ربما نيران سببها بقايا مثل بقايا الجمر أو علب ذات محتويات كحولية مثل العطور أو المبيدات أو غيرها.

وقدم البروفيسور بلقاسم عدوان خريطة طريق في كيفية التعامل مع أثار الحريق، بقوله بأن الفرصة مواتية لاستخلاص أكبر قدر من الغاز الحيوي المستخرج من النفايات العضوية، بنصب محطات الغاز الحيوي لاستخلاص الوقود، أو على الأقل نصب مشاعل تساهم في الحرق وتحويله إلى بخار ماء وغاز ثاني أكسيد الكربون، فهذا العمل سيحمي البيئة من انبعاث غاز الميثان ويحمي مركز الردم من اندلاع حرائق كالذي شهدته باتنة.

وتمت السيطرة نهائيا على حريق خندق النفايات لمركز الردم التقني بالأبيار بباتنة، عقب تفعيل مخطط النجدة البلدي وتشارك عدة قطاعات في عملية إخماد النيران التي التهمت 20.000 متر مربع، تمت تغطيتها بالأتربة، حيث تم تجنب استعمال المياه التي من شأنها مضاعفة الحرائق باعتبار أن إطفاء نيران ذات طبيعة غازية يتم بمنع الأوكسيجين وعدم ترك المنافذ له.

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تفاصيل مثيرة وردت خلال المحاكمة بوهران

موظفة تزوّر شهادة ميلاد لتتهرب من حكم قضائي

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الأحد، بإدانة موظفة ببلدية وادي تليلات وأخرى كانت تعمل في مصلحة الجدولة بمحكمة وادي تليلات، بـ5 سنوات سجنا و3 سنوات حبسا نافذا على التوالي، وذلك لارتكاب الأولى جناية التزوير في محرر عمومي وجنحة مساعدة شخص فار من العدالة، وتورط الثانية في قضية استعمال المزور والحصول على وثائق عن طريق الإقرار الكاذب.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 09-01-2022 ببلدية وادي تليلات في ولاية وهران، أين تفطنت مصالح الأمن بعد تحريات قامت بها بخصوص الاشتباه في صحة نسخة من شهادة ميلاد تحصلت عليها، موظفة سابقة في محكمة وادي تليلات المسماة (ف. مريم)، إلى وقوع فعل التزوير من أجل استخراج هذه الوثيقة، والذي مس معطيات تم تغييرها على مستوى قاعدة بيانات التطبيق الخاص بمصلحة الحالة المدنية لبلدية وادي تليلات، حيث وجهت أصابع الاتهام لعون تعمل في هذه الأخيرة تدعى (ش. سارة)، التي كانت تعمل بمكتب عقود الزواج وتصحيحات وثائق الحالة المدنية، وذلك على أساس أنها هي من أحدثت تلك التعديلات، بعدما تردد اسمها مرارا عند الولوج إلى قاعدة البيانات سالفة الذكر خلال التحقيق الداخلي الذي باشرته المصلحة البلدية المختصة، إذ ظهر أنها آخر مستخدم دخل إلى التطبيق قبل الواقعة وبعد موظفة أخرى، وبالتالي اعتبرت المسؤولة الوحيدة عن الفعل محل التحقيق، ليتم توقيفها تبعا لذلك.

وكانت التحقيقات الأمنية في الموضوع قد كشفت أيضا أن عملية التزوير التي حررت بموجبها شهادة ميلاد لصالح المسماة (ف. مريم)، طالت اسم هذه الأخيرة، الذي تغير من (مريم) إلى (مريم شهرزاد)، وكذلك أجري تعديل على تاريخ ميلادها وكنية والدتها التي أصبحت (بنت محمد) بدلا من (ش)، فيما بيّنت الخبرة العلمية التي أجراها المخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران في الأمر أن تلك التغييرات المجرمة قانونا طرأت فقط على تطبيق المصلحة البلدية للحالة المدنية وليس على السجل الأصلي للمواليد.

كما ثبت في الملف أن شهادة الميلاد المزورة استعملت بالفعل من طرف المستفيدة منها لأجل استصدار شهادة الجنسية والقيام بموجبها بتصريح بالضياع أمام مصالح الأمن، وأن هذه الأخيرة كانت آنذاك محل أمر قضائي بالقبض لتورطها في جريمة أخرى منفصلة، حيث ورد أنها لجأت إلى الطرق الملتوية مع الإدارة بهدف الإفلات من العدالة في قضية سابقة، لتنسب لها تهمتا ارتكاب جناية استعمال محرر عمومي مزور، إلى جانب جنحة الحصول على وثيقة رسمية متمثلة في شهادة الجنسية والتصريح الكاذب بالضياع، فيما وجهت للمتهمة الرئيسية المسماة (ش. سارة) تهما ثقيلة، تتعلق بجناية التزوير في محرر عمومي وجنحة مساعدة شخص فار من العدالة والحيلولة دون القبض عليه، وكذلك تهمة إساءة استغلال الوظيفة إضرارا بالضحيتين بلدية وادي تلبلات والخزينة العمومية.

أثناء المحاكمة، اعترفت المسماة (ف. م) بارتكابها الأفعال المنسوبة إليها، مصرحة أنها اضطرت لذلك تحت تأثير الضغوط التي طالتها من زوجها السابق، الذي قالت إنه كان وراء جرها إلى العدالة في قضية طعنت في حكم الإدانة الصادر ضدها بالنقض أمام المحكمة العليا، وهذا بعدما خلعت نفسها منه بحكم قضائي على خلفية تعنيفه لها عندما رفضت تمليكه شقتها الخاصة، ثم محاولته انتزاع حق حضانة أطفالها منها، مؤكدة على أن المتهمة (ش. س) هي من سهلت لها خطة التزوير بحكم وظيفتها، وأنها من قامت بكل الأمور التي مكنتها من ذلك بدون أي مقابل مالي، لتسلمها شهادة الميلاد المزورة بعدما ضربت لها موعدا للقاء في حي الصباح، وفي رواية أخرى أمام قاضي التحقيق قالت إنهما التقتا في حي مارفال.