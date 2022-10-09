أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 أكتوبر 2022

إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف قنطار من المخدرات بالبويرة، توقيف 10 مشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء بالبليدة

مترشحون ينتقلون إلى السرعة القصوى لإقناع الناخبين ببجاية

ع. تڤمونت

بدأ العد التنازلي لنهاية الحملة الانتخابية على مستوى أربع بلديات بولاية بجاية، أين كثف المترشحون خرجاتهم على أمل إقناع أكبر عدد من الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات المحلية الجزئية المقررة ليوم 15 أكتوبر الجاري، والملاحظ أن “التنمية المحلية” كانت القاسم المشترك لهذه الحملة جراء التأخر التنموي الذي فرض نفسه على البلديات المعنية بهذا الاقتراع مثلها مثل باقي بلديات الولاية التي لا تزال تصارع من أجل استدراك التأخر المتراكم على مر العهدات السابقة، وهو ما يستدعي- حسب الأصداء- وضع استراتيجية واضحة المعالم من أجل تجسيد المشاريع المتأخرة ضمن رزنامة زمنية محددة من جهة ومن جهة أخرى إحصاء كل النقائص والشروع في معالجتها ضمن إطار شفاف، أين بإمكان المواطن الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بالتنمية المحلية بكل حرية ومن دون عقبات، وذلك تجسيدا لمنطق التسيير التشاركي الذي كان شعار الحملة الانتخابية.

وحسب الأصداء دائما، فإن الناخبين على مستوى البلديات الأربع المعنية بالانتخابات الجزئية على مستوى ولاية بجاية، يتجهون نحو اختيار ممثليهم على مستوى المجالس المحلية بكل وعي ومسؤولية، وذلك بعيدا عن منطق العروشية والمعريفة الذي ميز الانتخابات السابقة، الأمر الذي أدى إلى مساهمة المواطن بشكل مباشر في كبح عجلة التنمية على مستوى بلديته بسبب خياراته التي لم تكن صائبة، وأمام تكرار نفس السيناريوهات مع حلول كل موعد انتخابي فقد أطلق بعض المواطنين شعار “قد تصلح عما لكن ليس بالضرورة ميرا”، وذلك قصد وضع حد لانتخابات العروشية التي أهلكت التنمية المحلية وخلقت الفوارق حتى بين قرى نفس البلدية، وذلك بأمل منح الأصوات للشخص المناسب وذلك بعيدا عن منطق المصاهرة أو العروشية والأهم في هذه المعادلة- يقول أحدهم- أن يتم اختيار أشخاص أكفاء بإمكانهم إخراج بلدياتهم من التخلف التنموي الذي لا يزال لصيقا بها، رغم بعض الإنجازات.

وانتقل المترشحون الذين دخلوا غمار الانتخابات المحلية الجزئية إلى السرعة القصوى بأمل حصد أكبر عدد من الأصوات يوم الاقتراع، وسط تكهنات بتسجيل مشاركة كبيرة، فيما يواصل المواطنون حضور تجمعات القوائم المترشحة من أجل مناقشة واقعهم ومستقبلهم، وذلك قبل اتخاذ قرارهم يوم 15 أكتوبر.

يذكر أن أربع بلديات معنية بالانتخابات الجزئية على مستوى ولاية بجاية، على غرار بلدية توجة الواقعة غرب بجاية إضافة إلى مسيسنة وفرعون وأقبو بحوض الصومام، أين دخلت 12 قائمة السباق منها أربع قوائم حزبية وثماني قوائم حرة بأكثر من 47 ألف ناخب مسجل على مستوى البلديات الأربع المذكورة نصفهم نجدهم بأقبو ثاني أغنى بلدية بالولاية.

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4 جرحى إثر اصطدام حافلة بشاحنة في الجلفة

نورين. ع

وقع، صبيحة الأحد، حادث سير بالطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين بلديتي الجلفة وحاسي بحبح، أسفر عن إصابة أربعة ركاب بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع الحادث إثر اصطدام مباشر بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لتحويل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية.

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إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف قنطار من المخدرات بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت المصالح الأمنية من إحباط محاولة نقل وتهريب أكثر من نصف قنطار من المخدرات كانت مخبأة داخل شاحنة مقطورة متوجهة نحو إحدى ولايات الغرب الجزائري عبر الطريق الوطني رقم 5 بقادرية شمال البويرة.

واستنادا إلى مصدر موثوق، فإن العملية النوعية التي نفذتها ذات المصالح الأمنية كانت بحر الأسبوع الجاري بالطريق الوطني رقم 5 بمنطقة الكاليتوس ببلدية قادرية، أين تم توقيف شاحنة مقطورة من نوع “فولفو” مرقمة بولاية برج بوعريرج يقودها شاب يبلغ من العمر 38 سنة ينحدر من نفس الولاية، وبعد تفتيش الشاحنة بمقطورة القيادة تم العثور على كيسين كبيرين داخلهما كمية من المخدرات متمثلة في الكيف المعالج قاربت 60 كلغ على شكل صفائح، تبين بعد التحقيق مع سائق الشاحنة بأنها كانت موجهة نحو إحدى ولايات الغرب الجزائري قصد الترويج هناك، ليتم حجز الكمية المعتبرة من المخدرات وكذا الشاحنة، مع تحويل ملف السائق الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار مثوله للمحاكمة في وقت لاحق.

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تجار مضاربون يبيعون الحليب المدعم بـ”الكوطة” في سطيف

سمير مخربش

تمارس بعض المحلات بولاية سطيف احتيالا مباشرا على المستهلك بالرفع غير القانوني لأسعار الحليب، من خلال تسويقه عبر كوطة ثلاثية بـ160 دج، وهي أعلى قيمة يدفعها المواطن اليوم، مقابل كيسين من الحليب المدعم، مقرونين بكيس حليب البقر، وهو ما يفرض تطبيق الرقابة التجارية الصارمة على هؤلاء المنفلتين.

لذلك أصبح كيس الحليب الذي من المفروض أن يباع بـ25 دج وفق سعره المقنن، لا يمكن الظفر به بقيمة أقل من 30 دج، لكن الجديد هذه المرة يتعلق بسعر حليب البقر الذي ظل يسجل ارتفاعا في الأشهر الأخيرة إلى أن بلغ اليوم في المحلات 100 دج للكيس الواحد، وبما أن البيع مشروط بكيس حليب بقر مقابل كيسين من الحليب المدعم فإن الكوطة وصلت اليوم إلى 160 دج، وهو ما يمثل ابتزازا مفروضا على المواطن البسيط.

وأما بالنسبة للتجار الذين تحدثنا إليهم، فإن التهمة موجهة إلى الموزعين الذين يتحكمون في السوق، وهم الذين يحددون الأسعار سواء تعلق الأمر بحليب البقر أو الحليب المدعم، بينما يقول تاجر آخر من العلمة بولاية سطيف، بأن الإشكال يكمن في حليب البقر الذي يتغير سعره حسب المزاج، وكل موزع يضع له سعرا حسب هواه، ما يعني أن الخلل يكمن في مسار كيس الحليب بعد خروجه من المصنع، حيث يصطدم بحواجز ومنعرجات تغير رحلته وتلوث لونه الأبيض قبل وصوله إلى المستهلك، على حد تعبيره.

وحسب عز الدين تامني، الرئيس المدير العام لوحدة إنتاج الحليب، مزلوق بولاية سطيف، الذي تحدث لـ”الشروق اليومي”، فإن الحليب متوفر بكمية كافية وعلى المستهلك ترشيد الاستهلاك فقط.

وأما فيما يخص السعر الذي وصل إلى 30 دج بالنسبة للحليب المدعم، يقول الرئيس المدير العام إنه غير قانوني، فالوحدة تبيع الكيس للموزع بسعر 23.20 دج للموزع الذي يبيعه لتاجر التجزئة بسعر 24.10 دج، فيكون له هامش ربح قدره 0.90 دج، وهو ما يقارب 1 دج، ما يعني أن تاجر التجزئة ملزم ببيع الكيس الواحد بـ25 دج وهو سعر مقنن. وأي مواطن يجد الحليب بقيمة تفوق 25 دج من حقه أن يرفع شكوى إلى الجهات المعنية.

وأما حليب البقر فالوحدة تشتريه من 970 فلاح بسعر 50 دج للتر الواحد، وتبيعه للموزع بـ58 دج، وله أن يبيعه بالسعر الذي يراه ملائما، لأن سعر حليب البقر غير محدد، وفق المتحدث.

وفيما يخص البيع المشروط الذي يفرضه التاجر على المستهلك بتطبيق قاعدة اثنتين بواحدة، يقول الرئيس المدير العام لوحدة التل بسطيف، إن المؤسسة لا تشترط على الموزع شراء حليب البقر، ولا تتعامل إطلاقا بهذه القاعدة الممنوعة أصلا، كما أن المؤسسة ليس لها أي علاقة مع تاجر التجزئة، بل هي تتعامل فقط مع الموزع ولا تشترط عليه اقتناء حليب البقر.

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تهديدات بمقاضاة منتخبين تواطأوا في انتشار البنايات الفوضوية

ب. يعقوب

أدى الوضع البيئي الكارثي الذي آلت إليه عاصمة الغرب الجزائري ومختلف مدن المجمع الوهراني الكبير، على غرار بئر الجير، أرزيو، السانيا والكرمة، إلى إعادة النظر جذريا في أساليب التعامل مع الشركات المكلفة بتطهير وجمع النفايات المنزلية في وهران، حيث تم إعداد وتحضير دفتر شروط خاص مع مؤسسات النظافة التي كانت تقوم بهذه المهام طيلة سنة كاملة 2021/2022، تمهيدا لعملية مناقصة جديدة تتوافر فيها الكفاءة المهنية وروح العمل واحترام القانون بالنسبة إلى الشركات المتعاقدة مع البلدية، لتفادي انزلاقات جديدة، وحدوث فوضى بيئية كتلك التي سادت قليل أسابيع قليلة من انطلاق الألعاب المتوسطية الأخيرة التي احتضنتها وهران في الفترة الممتدة بين 25 جوان إلى 6 جويلية الفائت، الأمر الذي دفع الوالي وقتذاك إلى اتهام أطراف خفية بعرقلة جهود الدولة في إنجاح التظاهرة الرياضية الدولية الأخيرة، كما لجأ إلى تحريك 4 دعاوى قضائية في حق منتخبين ومسؤولين سابقين ورؤساء شركات نظافة، يتواجد بعضهم وراء القضبان والبقية تحت تدبير الرقابة القضائية.

هذا الوضع الخطير الذي حوّل شوارع وحارات وهران إلى “مكب حقيقي” لأكوام الزبالة، خلق حالة استنفار قصوى في أوساط المسؤولين الذين سارعوا إلى الإعلان عن دفتر شروط جديد يخص رفع القمامة وتطهير وهران من كافة أنواع النفايات المنزلية والصلبة والهامدة، كونها على موعد لاحتضان تظاهرات دولية منها سياسية واقتصادية ورياضية.

وطبقاً لما أورده المصدر لـ”الشروق”، فإن جلسة عمل جمعت والي وهران برئيسي بلدية ودائرة وهران ومسؤول قسم النظافة وكافة المندوبين المحليين، أول أمس، لأجل إلغاء الاتفاقية الأولى التي كانت تربط بلدية وهران بحوالي 74 مؤسسة خاصة لجمع النفايات المنزلية، ومن ثم إعداد وتحضير دفتر شروط جديد يكون جاهزا قبل تاريخ 20 أكتوبر، لتحاشي أي تأخر في ضبط ملف النظافة.

وحسب الوالي، فإنه يتعين على المندوبين المحليين غير القادرين على ممارسة مهامهم، لاسيما متابعة عمليات النظافة وكنس الشوارع وتهيئة المحيط الحضري، الرحيل وترك مناصبهم إلى آخرين لهم القدرة على تحمل هكذا مسؤوليات.

وفتح الوالي النار على منتخبين ومندوبين في البلدية، لرفضهم العمل وتشريف عهدتهم الانتخابية 2021/2026، أمام ورود تقارير رسمية تؤكد انتشارا واسعا للبنايات الفوضوية من قبل أشخاص، وتفشي ظاهرة السطو على الأرصفة والملك العمومي من قبل تجار في المحيط الحضري، قائلا بالحرف الواحد “من يرفض تطبيق تعليمات الوالي ولا يحترم رئيس البلدية عليه بالرحيل الفوري”.

وتساءل ذات المسؤول التنفيذي عن سرّ استفحال البنايات الفوضوية في الأحياء العمرانية الواسعة، وتغافل الجهات المكلفة بذلك عن إخطار السلطات الوصية بهذه التجاوزات الآخذة في التوسع، كما نبه إلى خطورة الانتشار اللافت لمحلات الشيشة التي سمحت بتفشي الفساد في نقاط واسعة في المدينة بسبب تواطؤ ممثلين للبلدية وامتناعهم عن التبليغ الفوري.

كما أمر الوالي أعضاء اللجنة الأمنية بمحاربة التجارة الموازية، لاسيما ما أسماه بالبيع غير القانوني لسيارات جديدة بالرغم من استمرار منع استيراد السيارات، واصفا ذلك بالاحتيال المخالف للسوق التجارية الرسمية، حيث وجه تعليمات فورية لتشكيل لجنة خاصة بمراقبة المحلات المسماة “الشاوروم” التي تعرض سيارات تزعم أنها جديدة، وإعداد مخالفات ميدانية لعرضها أمام الجهات القانونية المختصة.

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العثور على مقبرة جماعية تعود إلى الحقبة الرومانية بسكيكدة

إ. ب

عثر، السبت، وذلك في أرض بغلول، الواقعة بالقرب من مقر سونلغاز، بوسط مدينة القل، غرب ولاية سكيكدة، أثناء أشغال حفر تقوم بها مقاولة خاصة لبناء سكنات فردية، على مقبرة جماعية يعود تاريخها إلى فترة قديمة والمرجح أن تكون الحقبة الرومانية، متمثلة في بقايا عظام ورفات جماجم، وأطراف سفلية وعلوية، وقبور مبنية بالحجارة.

واستنادا إلى خبير في مجال التراث فإن هذا الاكتشاف المهم، قد يعود إلى الفترة القديمة ما بين الفينيقية والرومانية، وأفاد ذات المصدر أنه يتطلب من مسؤولي مديرية الثقافة بسكيكدة القيام بالتنقيب بالاستعانة بخبراء في علم الآثار، وذلك بالقيام بالحفريات الأولية لكي يتم معرفة التاريخ الحقيقي بالتدقيق لهذه الآثار، وأوضح أنه في حالة العثور على القطع الفخارية الجنائزية وهو المرجح، فإن تاريخها سيعود إلى الفترة الرومانية، أما إذا كان عدد القبور كثيرا فإن المدينة الأصلية قريبة منهم، واحتمال جدا تكون آثار أخرى بالمكان، خاصة وأن مدينة القل معروفة بعراقتها إلى ما قبل التاريخ، وأن آلاف الكتب ذكرتها كواحدة من أقدم مدن المعمورة.

وللإشارة، فإن ولاية سكيكدة شهدت في السنوات الأخيرة عدة اكتشافات أثرية غالبيتها رومانية، عكست بصدق بُعدها الضارب في أعماق التاريخ منها مقبرة رومانية بقرية علي مصباح التابعة لبلدية الحروش، تضم 7 قبور، بالإضافة إلى أثاث جنائزي يتمثّل في صحون فخارية ومصابيح وقلل، وبمنطقة عين شرشار وأثناء أشغال إنجاز الطريق السيار شرق – غرب تمّ اكتشاف مقبرة رومانية أخرى تضمّ حوالي 103 قبر روماني، بالإضافة إلى تابوتين وأثاث جنائزي، أمّا بمنطقة كركرة فقد تمّ اكتشاف العديد من المصابيح الزيتية وجِرار فخارية تعود إلى الفترة الرومانية، وفي غابة دومبو ببلدية القل، تم اكتشاف 8 قبور للدولمان، وهي عبارة عن مناضد مصنوعة من الحجر الضخم يعود تاريخها أيضا للعصر النيوليتي، واحد منها ينتمي إلى فئة قبور التيميلوس.

وقد اتصلت “الشروق اليومي” بمدير الثقافة بسكيكدة ورئيس مصلحة حفظ التراث لأخذ توضيحات حول هذا الاكتشاف، لكنهما لم يقدما لنا أية معلومات، إلى غاية اتضاح الرؤية جيدا بحسبهما، يذكر أن المقاولة الساهرة على بناء السكنات في هذه المنطقة قد توقفت عن الأشغال مؤقتا، حتى تحصل على الترخيص المجمد منذ ظهور هذه الآثار.

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إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف قنطار من المخدرات بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت مصالح أمنية من إحباط محاولة نقل وتهريب أكثر من نصف قنطار من المخدرات كانت مخبأة داخل شاحنة مقطورة، متوجهة نحو إحدى ولايات الغرب الجزائري، عبر الطريق الوطني رقم 5 بالقادرية شمال البويرة.

واستنادا إلى مصدر موثوق، فإن العملية النوعية التي نفذتها ذات المصالح الأمنية كانت بحر الأسبوع الجاري بالطريق الوطني رقم 5 بمنطقة الكاليتوس ببلدية قادرية، أين تم توقيف شاحنة مقطورة من نوع “فولفو” مرقمة بولاية برج بوعريرج، يقودها شاب يبلغ من العمر 38 سنة، ينحدر من نفس الولاية، وبعد تفتيش الشاحنة بمقطورة القيادة تم العثور على كيسين كبيرين داخلهما كمية من المخدرات متمثلة في الكيف المعالج قاربت 60 كلغ على شكل صفائح، تبين بعد التحقيق مع سائق الشاحنة أنها كانت موجهة نحو إحدى ولايات الغرب الجزائري قصد الترويج هناك، ليتم حجز الكمية المعتبرة من المخدرات وكذا الشاحنة، مع تحويل ملف السائق الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار مثوله للمحاكمة في وقت لاحق.

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16 تدخلا للحماية المدنية من دون تسجيل خسائر بشرية بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهدت عدة بلديات ومناطق بالمدية تدخلات لأعوان الحماية المدنية، وذلك على خلفية التساقط المعتبر للأمطار الذي شهدته الولاية، حيث عرفت دائرة البرواقية ثلاثة تدخلات وذلك اثر انهيار سقف محل فارغ بحي قوجيل من دون تسجيل خسائر بشرية، كما تدخل أعوان الحماية عقب تسرب مياه الأمطار، بديار الشمس ببلدية البرواقية بدون تسجيل خسائر تذكر.

كما تدخل أعوان الحماية للبرواقية اثر تسرب مياه الأمطار بالقرية الفلاحية ببلدية الزبيرية بدون تسجيل خسائر بشرية مع تسجيل خسائر مادية طفيفة طالت أغراضا خاصة ببعض المنازل.

ولم يسلم المستشفى المدني لدائرة البرواقية من تسربات المياه، حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية لامتصاصه بعتاد خاص، في حين سجلت الحماية المدنية بدائرة المدية تدخلا من أجل تسرب مياه الأمطار وسط بلدية ذراع السمار من دون تسجيل خسائر بشرية، في حين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بني سليمان من أجل تسرب لمياه الأمطار بمركز المعاقين بحي 159 مسكن بلدية بني سليمان، حيث علّق على إثر هذا التسرب القائمون على مركز المعاقين الدراسة مؤقتا، خوفا من تكرر حادثة العامين الماضيين، أين لفظت إحدى المنتسبات لهذا المركز أنفاسها غرقا بسبب الفيضانات التي طالت بني سليمان وقتها.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخراج سيارة جرفتها مياه وسيول الأمطار بالمكان المسمى فيض حماد بدون تسجيل خسائر بشرية، فيما تم إنقاذ شخص حاصرته مياه الأمطار بواد حناشة ببلدية وامري، حيث تعرض لصدمة، وتم إسعافه من طرف مصالح الحماية المدنية.

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مقتل شاب بـ 47 طعنة في ملعب بوسط بريكة في باتنة

ط. ح

لقي، صباح الأحد، شاب في مقتبل العمر، حتفه، متأثرا بعدة طعنات بواسطة خنجر، وسط مدينة بريكة جنوبي ولاية باتنة، وكان الشاب المدعو “ص. ق”، قد أصيب بعدة ضربات غائرة وقاتلة، في أنحاء مختلفة من الجسم، بعضها في البطن وأخرى على مستوى الصدر، ما يرجح وقوع اعتداء من طرف مجموعة أشخاص وليس شخص واحد، وهذا داخل أحد الملاعب بمنطقة طريق بسكرة بمدينة بريكة، فيما تجهل دوافع الاعتداء والفاعلين، في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات مصالح الشرطة التي هرعت إلى عين المكان وواكبت عملية نقل المعتدى عليه إلى مستشفى محمد بوضياف ببريكة، وسط حسرة كبيرة خيمت على أهل بريكة الذين أجمعوا على أخلاق الشاب الحسنة وارتباطه الكبير بوالدته التي كانت طوال أمس في حالة صدمة وهذيان رافضة تصديق مقتل ابنها.

وفيما أشارت أنباء محلية متطابقة عن تلقي الضحية لزهاء 47 طعنة، وهو ما لم تؤكده المصالح الرسمية، تعد هذه رابع جريمة قتل في ظرف ثلاثة أسابيع فقط بولاية باتنة، حيث لفظ شاب أنفاسه الأسبوع الفارط بالمستشفى عقب مكوثه لأكثر من أسبوعين بمصالح إنعاش مستشفى باتنة، عقب تعرضه لاعتداء خلال شجار مع أفراد عائلة كاملة، أودع منهم اثنان الحبس المؤقت، ووضع اثنان تحت الرقابة القضائية، وجار البحث عن خامس في حالة فرار.

وقبلها بأسبوع كان شاب يبلغ من العمر، 19 سنة لقي حتفه بعد أيام من تعرضه لطعنة سيف وجهها له شاب من ذوي السوابق العدلية، بعين التوتة ما سبب له جروحا خطيرة على مستوى المثانة والمستقيم، أفضت إلى مماته، فيما توفي سائق سيارة من بلدية أولاد سلام، أياما بعد تعرضه لاعتداء من طرف مجهولين قاموا برميه على قارعة الطريق بعد الاستيلاء على سيارته، ولم يظهر للفاعلين أثر.

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إصابة شابين خلال محاولة هجرة غير شرعية بسكيكدة

إ. ب

استقبل قسم الاستعجالات بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، السبت، شابين في الـ 23 والـ 28 سنة من العمر، إثر إصابتهما بجروح، خلال محاولة القيام بهجرة غير شرعية، وكانا ضمن قافلة من ستة شباب خططت لأجل الهجرة عبر زورق، فتم إحباط محاولتهم من طرف خفر السواحل، ووصفت مصادر طبية حالة الشابين بالخطيرة، حيث أصيبا على مستوى البطن بالخصوص، إضافة إلى إصابات أخرى على مستوى الأقدام والأيدي والكتفين.

وبحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن “الحراقة” الستة ينحدرون من سكيكدة، وسوق أهراس، والقالة بولاية الطارف، تم ضبطهم داخل زورق في عرض البحر الأبيض المتوسط عبر إقليم ولاية سكيكدة، كانوا يطلبون الأراضي الإيطالية عبر الإبحار سرّا، وبعدها اتضح إصابة أثنين منهم بجروح غير معروفة السبب.

وقد تم نقل الجريحين إلى مستشفى سكيكدة، من قبل حراس السواحل بسكيكدة، وأعوان الحماية المدنية، التي قدمت لهما الإسعافات الأولية قبل نقلهما إلى المستشفى، مع كشف على حالة البقية من طرف طبيب الحماية المدنية، وحل أمس بسكيكدة أهالي هؤلاء الحراقة وأقربائهم بعد أن انتشرت إشاعات عن غرق الزورق.

وأكدت مصادرنا أن وحدات البحرية والمصالح الأمنية بسكيكدة تلقت كانت قد معلومات دقيقة مفادها وجود قارب مشبوه يعبر أصحابه الساحل السكيكدي، ليتم مطاردتهم وتوقيف القارب الذي كان محملا بمجموعة من الحراقة الذين أقلعوا من أحد الشواطئ المهجورة بنواحي القل، متوجهين نحو السواحل الإيطالية، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى فرقة الدرك الوطني بالمنطقة، أين تم فتح تحقيق معهم في انتظار تقديمهم إلى مصالح العدالة بمحكمة سكيكدة بتهمة الهجرة السرية.

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حجز 6 أطنان من لحوم الحمير على متن شاحنة متوجهة لسيدي بلعباس

زواوية. ق

اهتزت مدينة سيدي بلعباس على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بحسب ما أفاد به أمس مصدر أمني لـ “الشروق”. ففي عملية أمنية غير مسبوقة وغير معهودة، تمكنت مصالح الأمن لسيدي بلعباس من حجز شحنة كبيرة من لحوم الحمير، قادمة من وهران باتجاه سيدي بلعباس قصد توزيعها على بعض الجزارين هناك.

المصدر أكد أن أعوان الشرطة القضائية تمكنوا من حجز شاحنة كانت محملة بـ 6 أطنان من لحم الحمير كانت موجهة للاستهلاك البشري خلال حاجز أمني عند مدخل مدينة سيدي بلعباس وبالضبط بحي الصخرة، حيث تم اقتياد السائق إلى مركز الأمن الحضري الثامن، أين اعترف بأن الشحنة كانت قادمة من ولاية وهران بغرض توزيعها على عدد من الجزارين.

وبناء عليه، استدعت مصالح الشرطة عددا من الجزارين للتحقيق معهم، بينما لاذ أحدهم يملك محلا للجزارة في حي طريق الشمس بالفرار، وبحسب التحقيقات الأولية، فإن العديد من محلات الأكل السريع والمطاعم المشهورة المتواجدة بقلب مدينة سيدي بلعباس كانت تقتني لحومها من عند الجزارين المتهمين في قضية بيع لحم الحمير، بينما لا تزال تحقيقات أعوان الشرطة بالأمن الحضري الثامن متواصلة مع المتهم الرئيسي رفقة بقية الجزارين المتهمين، الذين كانوا سيستلمون هذه الشحنة في ظل إصرار بعضهم على جهلهم بمصدر هذه اللحوم وما إن كانت للحمير أو البقر، كما تعمل تحقيقات المصالح الأمنية على معرفة المطاعم والمحلات التجارية التي كانت تقتني تلك اللحوم بأسعار منخفضة، حيث لا يستبعد تواطؤهم ومعرفتهم بطبيعة تلك اللحوم.

بالمقابل، أثارت هذه الحادثة استهجان المواطنين الذين استاءوا من أعوان مراقبة محلات الجزارة وحتى محلات الأكل السريع، لاسيما تلك المتواجدة في قلب المدينة، التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين، محملين إياهم مسؤولية هذه الفضيحة.

وللإشارة، فإن مديرية التجارة تشتكي دائما من قلة عدد أعوانها الذين لا يتجاوز عددهم الـ 100 عون، مقابل أكثر من 45 ألف محل تجاري متواجد بالمدينة، ما حال دون مقدرة أعوانها على مراقبتها بشكل مستمر، زيادة على متاعبها جراء تسريب المعلومات عن الخرجات الميدانية ما يجعل التجار يأخذون احتياطاتهم.

وتضيف مصادر “الشروق”، أن اختيار سيدي بلعباس لترويج لحوم الحمير، يأتي بعد العمليات الناجحة لمصالح الأمن والدرك في الكشف عن مذابح كانت متخصصة في ذبح الحمير بوهران، التي كان آخرها المذبح السري المتواجد بمرسى الكبير الذي اكتشفته مصالح الدرك الوطني لعين الترك بوهران، أواخر شهر فيفري 2022، وأفضت العملية إلى توقيف 4 متورطين، تمت إحالتهم على العدالة، فتضييق الخناق على المتلاعبين بصحة المواطنين يفسر تغيير وجهتهم إلى سيدي بلعباس وربما إلى مدن مجاورة أخرى، للإفلات من الرقابة، وبالنظر إلى حجم الكمية المحجوزة من لحوم الحمير بسيدي بلعباس، التي بلغت 6 أطنان، فإن الأمر يدعو إلى القلق ويستوجب تكثيف التحريات لتحديد الجهة التي تقف وراء إغراق سيدي بلعباس بلحوم الحمير، لأنه لا يستبعد أن تكون هذه الجهة تتوفر على مذبح ومسلخ سري كبير يُمكّنها من ذبح عدد هائل من الحمير في وهران أو ضواحيها، وهو ما ستكشف عن التحقيقات المتواصلة.

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السيول تقطع الطرقات وتكشف هشاشة البنى التحتية بالمسيلة

أحمد قرطي

تسببت الأمطار الغزيرة، المتساقطة ليلة أول أمس، عبر إقليم ولاية المسيلة، إلى قطع عدة طرقات ومحاور، إضافة إلى تسرب المياه إلى داخل بعض السكنات، وتحولت العديد من الشوارع والأحياء إلى بحيرات ومسطحات مائية، في سيناريو بات يتكرر كل مرة، في ظل نقص الصيانة وهشاشة البنية التحتية، خاصة ما تعلق بطرق تصريف المياه واستيعاب السيول التي تهاطلت على المنطقة، وانعدام مشاريع حماية المدن من الفيضانات، ناهيك عن غياب النظرة الاستشرافية أثناء إنجاز المشاريع السكنية والمرافق وشبكات الطرقات المنخفضة.

وبحسب حصيلة تدخلات أعوان الحماية المدنية، فقد تم تسجيل توقف مؤقت لحركة السير عبر عدة طرق منها الطريق الوطني رقم 45 بين أولاد ماضي والشلال بالقرب من محطة بياضة، الطريق الوطني رقم 40 بين المطارفة وأولاد دراج، وكذا الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين بلديتي عين الملح وعين فارس.

كما تم التدخل في ساعات متأخرة من الليل لإزالة الصخور التي أدت شل حركة المرور بالطريق الوطني رقم 45 في منعرجات دفاف، وتدخل السلطات المحلية للولاية، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمنعرجات لقمان، ما حتم تدخل أعوان فرع الأشغال العمومية لإزالة الصخور والأوحال، فضلا عن معاينة العشرات من المساكن، خاصة تلك الواقعة في الأحياء السكنية الشعبية والقديمة على غرار الزاهر، النهضة، الشيخ الطاهر و500 مسكن بعاصمة الولاية، بعدما تجاوزت المياه المتسربة داخل السكنات 20 سم، وكذا امتصاص المياه بأحياء المنكوبين 50 و60 مسكن، وحي الحجلة ومقر الدرك الوطني في عين الحجل بعد ارتفاع مياه الأمطار إلى حدود 80 سم، و30 سم في ثانوية الرائد حمدي في سيدي عيسى، فضلا عن عدد من السكنات ببلدية أولاد دراج وغيرها من المناطق.

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توقيف 3 شباب تورطوا في محاولة قتل بتيزي وزو

رانية. م

أوقفت مصالح فرقة البحث والتدخل التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية محاولة قتل استعملوا فيها بندقية مضخية غير مرخصة، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضع المتهم الرئيسي رهن الحبس الاحتياطي عن جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية حمل سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونيا، وتهمة المشاركة في محاولة القتل العمدي للمتهمين الثاني والثالث.

تفاصيل القضية، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تتمثل في تحقيق فتحته مصالح فرق البحث والتحري بخصوص جريمة محاولة القتل العمدي مع سبق إصرار وترصد، استعمل فيها سلاح ناري وهي بندقية مضخية، تورط فيها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، منحدرين من مدينة تيزي وزو، حيث تم تحديد هويتهم وتوقيفهم في فترة وجيزة.

الجناة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، الذي أمر بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي عن جنايات محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حمل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونيا، للمتهم الرئيسي، وتهمة المشاركة في محاولة القتل العمدي للمتهمين الثاني والثالث اللذان وضعا تحت نظام الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم.

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تسرّبات مياه الأمطار والبرك المائية تثير مخاوف سكان المسيلة

الطيب بوداود

كشفت مرة أخرى، الأمطار التي تهاطلت مؤخرا، حقيقة البنية التحتية لعديد الأحياء على مستوى عاصمة الولاية المسيلة وغيرها من المدن الرئيسية كبوسعادة وسيدي عيسى وعين الحجل وعين الملح ومناطق عديدة بالولاية.

وكانت الأمطار التي تهاطلت نهاية الأسبوع المنصرم، الكاشف الحقيقي لمدى مطابقة قنوات صرف مياه الأمطار والبالوعات وكل ما يتعلق بشبكة حماية المدن والساكنة من مياه الأمطار، والغريب في الأمر أن هذه المظاهر تجلت ببعض الأحياء التي يفترض أنها بنيت وفق القواعد المتعارف عليها، لكن اتضح – يقول من تواصلوا مع الشروق – أن سيول مياه الأمطار كشفت حجم “البريكولاج” وفتحت النقاش مجددا حول مدى احترام الجهات المعنية من مقاولات ومكاتب دراسات لهكذا عمليات ومشاريع لها صلة بهندسة عمران منطقة حضرية وفق ما تقتضيه طرق الانجاز، وكذلك تماشيا والإمكانات المالية الضخمة التي رصدتها الدولة لمشاريع البناء والإسكان.

وجراء ذلك – يضيف عديد المواطنين – كانت ظاهرة تسرب الأمطار إلى عدد من المنازل والمحالات التجارية، والأكثر من ذلك تشكل البرك المائية في عدة أماكن، وهو ما يعيق حركة السير، حيث سبق وأن أشرنا في مواضيع سابقة إلى هذه الظواهر السلبية التي تتكرر مع كل موسم تساقط للأمطار، علما أن القضاء عليها لا يتطلب إمكانات ضخمة، بل يكفي فقط أن تقوم المصالح المعنية رفقة البلدية بإحصاء مختلف النقاط السوداء ومعالجتها بالطرق العلمية البعيدة كل البعد عن التدخلات الظرفية.

يذكر أن مظاهر كهذه كانت نهاية الأسبوع محل متابعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي الفايسبوك على وجه التحديد، وهناك من فضل بث فيديوهات مباشرة لسيول الأمطار التي تحوّلت – برأي المعنيين- إلى هاجس حقيقي يطارد الجميع، وقد حمل البعض مسؤولية هذا الوضع الذي ورثته مدينة المسيلة وغيرها منذ ما لا يقل عن 25 سنة إلى بعض المقاولات التي كان لها نصيب في إنجاز عدد من الطرقات بأحياء 700 مسكن.

ويشار هنا إلى النقطة المتواجدة بالقرب من معهد باستور، فالبالوعات المنجزة لم تعد قادرة على امتصاص مياه الأمطار، بالإضافة إلى صعوبة مرور المياه، حيث الطريق الرئيسي قبالة صيدلية بن صفا وأولاد سيدي إبراهيم وبالضبط الأحياء المتاخمة للعيادة الجوارية، كما يشتكي بعض ساكنة حي التجزئة الترابية رقم 5 وبالضبط الواجهة المقابلة لخط السكة على مقربة من معبر السكة نحو القطب الحضري، تشكل بركة مائية عمرها يفوق 10 سنوات.

وفي انتظار حلول جذرية تقضي على مثل هذه النقاط السوداء، يبقى الأمل في مشروع يستهدف إنجاز شبكة تصريف الأمطار بالشكل الذي يضمن انسيابية المياه، خاصة وأن وجهة سيول الأمطار بالمسيلة واحدة من الشمال في اتجاه الجنوب.

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حملات تنظيف موسعة لغابة إعكوران والطريق الوطني رقم 12

رانية. م

عرفت غابة إعكوران والطريق الوطني رقم 12 الذي تتواجد على أطرافه، حملة تنظيف موسعة أول أمس، بمشاركة مختلف المديريات والسلطات المحلية لكل من بلدية تيزي وزو وياكوران وإشراف المسؤول الأول للجهاز التنفيذي للولاية، “جيلالي دومي” في خطوة نحو حماية المحيط عبر محاربة النفايات وجمعها بعدما تحولت الطرقات والغابات لمفرغات مفتوحة على الهواء الطلق.

العملية لقيت استجابة واسعة من طرف الجمعيات ومختلف الفاعلين على مستوى المناطق المعنية، حيث شارك المئات في جمع النفايات ورفع القمامة المنتشرة على حواف الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين بلدية تيزي وزو وإعكوران، الأخيرة التي تتواجد فيها الغابات الأكثر استقطابا للعائلات على مدار أيام السنة، إلا أنها أصبحت مفرغة مترامية الأطراف، حيث يتخلى زوارها على الأوساخ ومخلفات طعامهم عبر أرجائها، ما جعلها عرضة للحرائق والتلوث، ناهيك عن تهديد الثروة الحيوانية والنباتية التي تزخر بها، ما تطلب جعلها أولى الوجهات لانطلاق حملة التنظيف هذه، التي ستشمل كل بلديات الولاية.

وهي الحملات التي لقيت ترحيبا واسعا وسط السكان، خصوصا وان النفايات أصبحت تغزوا الطرقات وتشوّه منظرها، وقد تم جمع مئات الأكياس من القمامة التي أشرفت السلطات المحلية والمديريات المشاركة على تحويلها إلى المفرغات العمومية ومراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، قصد التخلص منها وإنقاذ المحيط من مخاطرها.

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استلام المنشأة المائية الحنية بأوزيا بعد ترميمها بالبويرة

فاطمة عكوش

أشرفت مديرة الثقافة والفنون لولاية البويرة وبحضور السلطات المحلية بالمنطقة، وممثلين عن المجتمع المدني، على استلام معلم الحنية الذي يقع بالأقواس على بعد نحو 2 كلم عن منطقة أوزيا ( سور الغزلان)، وهذا بعد الانتهاء من أشغال ترميمه وإعادة الاعتبار له مع الحفاظ على الجانب التاريخي والفني للحنية أثناء هذه العملية، باعتبارها منشأة مائية تقليدية يعود تاريخ بنائها إلى العهد الروماني.

وللتذكير فإن عملية الترميم هذه انطلقت في شهر ماي الماضي، واستغرقت 5 أشهر فقط، وقد تم تسجيلها بقرار ولائي، مرقم بـ 8429 ومؤرخ في 6 ديسمبر 2009، كمعلم أثري تاريخي.

وتعد هذه التحفة الأثرية الجميلة والساحرة، واحدة من بين ثمانية ينابيع مماثلة كانت مزارا للعائلات والأفراد من المنطقة والولايات المجاورة، حيث كانت تحظى باهتمام كبير من السكان قبل أن تتعرض للتخريب من طرف المستدمر الفرنسي، بعدها تعرضت للإهمال ما تسبب في اندثار بعض معالمها وقيمتها التاريخية بفعل العوامل الطبيعية، لتعود مجدّدا إلى الواجهة بعد ترميمها واستلامها، على أمل أن تعود إلى سابق عهدها واستغلالها كمعلم أثري يبين عمق تاريخ المنطقة الغنية بالآثار.

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توقيف 10 مشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء بالبليدة

فيصل. ن

أوقفت مصالح أمن ولاية البليدة، 10 مشتبه فيهم لتورطهم في شجارات عصابات الأحياء ببلدية بن خليل وحجزت أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام كانت تستخدم من طرف أفراد هذه العصابات، بحسب ما علم من هذا الجهاز الأمني.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة، أنه في إطار محاربة ظاهرة عصابات الأحياء تمكن عناصر الأمن الحضري بن خليل (شرق البليدة) مدعمة بأفواج التدخل لأمن الولاية من وضع حد لنشاط عصابتي أحياء وتوقيف مجموعة من الأشخاص يقيمون في أحياء مختلفة بمدينة بن خليل.

وبحسب ذات المصدر، فقد سخرت المصالح الأمنية لهذه العملية كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية اللازمة لتتبع تحركات أفراد العصابتين ما مكن من الإطاحة بهم متلبسين بمشاجرة جماعية لفرض السيطرة باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء.

وفور تدخل قوات الشرطة بالتنسيق مع قاعة العمليات، تم تطويق المكان ما مكن من فض المشاجرة بطريقة احترافية وسريعة وتجنب وقوع ضحايا.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف المشتبه فيهم، البالغ عددهم 10 أشخاص، وضبط واسترجاع 15 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام والتي تمت صناعة بعضها من طرف أفراد هذه العصابة، على غرار رمح برأس حديدية حادة إلى جانب أسلحة بيضاء أخرى ك “الشواقير” وسواطير وسيوف كبيرة الحجم وسكاكين ومناجل تقليدية قالعات مسامير.

واستنادا لنفس المصالح، فقد حول جميع المشتبه فيهم الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري بن خليل أين تم استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية عن قضية “إنشاء وتكوين عصابات أحياء بغرض خلق الرعب وجو اللاأمن في أوساط الأحياء السكانية باستعمال أسلحة بيضاء مع الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة”.

كما أشارت خلية الاتصال إلى مواصلة مصالح الأمن “تنفيذ مخططاتها الأمنية الموضوعة لمحاربة كل أشكال الجريمة الحضرية وشبه الحضرية وضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وسلامتهم”.

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أعوان الجمارك يحجزون قرابة 10 آلاف قرص مهلوس بالمسيلة

أحمد. ق

حجز أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك الجزائرية بالمسيلة، قرابة 10 آلاف قرص مهلوس، كما تم توقيف 3 أشخاص، بحسب ما أفاد به بيان صحفي تلقت “الشروق” نسخة منه.

وبخصوص حيثيات هذه القضية النوعية التي تضاف إلى عمليات مماثلة، تم خلالها حجز كميات من المؤثرات العقلية، فإنها تأتي في سياق الجهود المبذولة ميدانيا من قبل المصالح العملياتية للفرق الجمركية، أين تمكنت ذات الفرقة من حجز 9435 قرص مهلوس من نوع “بريبغالين” 300 ميليغرام، تم ضبطها داخل أجزاء وتجاويف مركبة سياحية، مع توقيف ثلاثة أشخاص مخالفين، سيتم إحالتهم على الجهات المختصة.

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الموت يغيب الممثل والمخرج المسرحي محمد العربي بهلول

عـصـام بـن منـيـة

اهتزت الساحة الفنية بولاية قالمة، على وقع خبر وفاة الممثل والمخرج المسرحي، محمد العربي بهلول، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة السبت، بمستشفى ابن زهر بقالمة، عن عمر ناهز الـ 53 سنة، إثر مرض عضال.

ويعتبر الفنان الراحل محمد العربي بهلول، واحدا من عمالقة المسرح، بعدما قدم عشرات الأعمال الفنية على مدار ثلاثة عقود كاملة من الزمن، تميزت بمسيرة فنية، رسم فيها البسمة على شفاه الجزائريين في كثير من الأعمال الفنية، وعبر عن انشغالات المواطن البسيط بأدائه الفني المتميز على خشبة المسرح أو على شاشات التلفزيون في أعمال أخرى. كما كانت له العديد من المشاركات في عدّة أعمال فنية في السينما والتلفزيون، خاصة منها مسلسل “مسألة ورسالة” للمخرج علي عيساوي، وكذا مسلسل “ابن باديس” للمخرج عمار محسن، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة. وتعتبر مسرحية “كشرودة” للمخرج أحمد رزّاق، التي شارك فيها المرحوم محمد العربي بهلول واحدا من الأعمال المسرحية التي ميزت المشوار الفني للراحل، بعد النجاح الذي حققته. كما شارك الفنان محمد العربي بهلول في إنتاج فني مشترك بين الجزائر وتونس، مع نخبة من الفنانين الجزائريين والتونسيين، في مسرحية “ساقية سيدي يوسف”، التي تم بثها على العديد من القنوات التلفزيونية في البلدين. وحظي المرحوم طيلة مشواره الفني كممثل ومخرج مسرحي بالعديد من التكريمات والجوائز، منها جائزة أحسن ممثل في طبعة المسرح الممتاز بسيدي بلعباس، خلال تسعينيات القرن الماضي، وكذا جائزة أحسن ممثل لمسرح الهواة بمستغانم. ويعتبر الفنان الراحل محمد العربي بهلول أحد رموز الفن الرابع بولاية قالمة، بعدما وطأت قدماه منذ الصغر، مبنى المسرح الجهوي محمود تريكي بقلب المدينة، أين صقل موهبته وأبدع في مختلف الأعمال التي قدمها ممثلا أو مخرجا، قبل أن يخطفه الموت على حين غفلة.

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لجنة التحكيم الدولية تشيد بمستوى الجزائر العالي في الفن التاسع

محمود بن شعبان

أسدل الستار، السبت، برياض الفتح، على فعاليات الدورة 14 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم بعد خمسة أيام من النشاطات التي مزجت بين المعارض والمسابقات والندوات الفكرية التي تناولت في محتواها خبايا الفن التاسع الشريط المرسوم.

وعرف اليوم الأخير من التظاهرة توافدا كبيرا للزوار على المهرجان الذي حضرته عدة أسماء بارزة من الفنانين والمبدعين في مجال الشريط المرسوم، كما تواصلت النشاطات المختلفة للتظاهرة بتوقيع أصحاب الأزياء التنكرية المجسدة للشخصيات المعروفة في عالم الانمي والكوسبلاي، حيث أبدعوا في تقديم عروضهم في مختلف فضاءات ديوان رياض الفتح قبل الإعلان عن نتائج مختلف المسابقات التي تم تنظيمها طيلة أيام المهرجان والتي توج من خلالها عدة شباب في مسابقة الكوسبلاي بمختلف فئاته على غرار عبد الكريم عيسات الذي افتك جائزة أحسن كوسبلاي خاص بالثقافة الجزائرية عن شخصية “اورفال اورفلاي”، فيما توج بلال اونسلي بجائزة أحسن كوسبلاي فردي وعادت جائزة أحسن أداء كوسبلاي ثنائي مناصفة بين رشدي بومالة وبوركايب بديعة، ومنحت جائزة أحسن زي لبن زيد المنجي عن شخصية “دوم وارامار” وعادت جائزة أحسن كوسبلاي فكاهي لوسيم بوجمعة عن أدائه لشخصية “تانجيرو”.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الكوسبلاي من مختصين قادمين من مختلف دول العالم على غرار اليس هيرولت من فرنسا، دافيد اسبينوزا الفاريز من المكسيك، يوكوا سامبو من اليابان تحت رئاسة الدكتورة ايواقي ايتسوكو من اليابان، حيث أشادت اللجنة بالمستوى العالي للمتسابقين الجزائريين وتجسيدهم للشخصيات التي اجتهدوا في تصميمها بمختلف تفاصيلها وهذا ما يعد إنجازا كبيرا لعالم الكوسبلاي الذي حققت فيه الجزائر نجاحا واسعا وضعها في مقدمة البلدان العربية والإفريقية الرائدة في هذا المجال.

وعرف حفل الاختتام أيضا توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الورشات والمسابقات التي نظمت على مدار 05 أيام كورشة الشريط المرسوم الموجه للأطفال، وورشة الشريط المرسوم باللغة الأمازيغية التي أشرف عليها الأستاذ كمال بن طاحة، فيما اختتمت فرقة “بلادي” الموسيقية المهرجان من خلال جولة فنية أطربت من خلالها الحضور بأشهر الأغاني الجزائرية التي تفاعل معها الجمهور.

للتذكير، عرفت الدورة 14 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم عدة ندوات فكرية وذلك تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية من خلال برنامج بيداغوجي وترفيهي ثري، بالإضافة إلى العروض والورشات والفعاليات المتنوعة التي جسد من خلالها شعار التظاهرة “لنرسم تراثنا”، بمشاركة اليابان كضيف شرف.

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بوعزارة يكشف عن تفاصيل الدورة 12 لمهرجان الموسيقى السيمفونية

محمود بن شعبان

نشط محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، عبد القادر بوعزارة، أمس، ندوة صحفية بالمعهد الوطني العالي للموسيقى، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، استعرض من خلالها تفاصيل الدورة 12 للمهرجان، المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري، بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

وكشف بوعزارة بالمناسبة عن برنامج السهرات الموسيقية التي ستنشطها 14 فرقة حاضرة من مختلف دول العالم، على غرار الجزائر، اليابان، فرنسا، الدانمارك، النمسا، تونس، مصر، إيطاليا، جمهورية التشيك، سوريا، جنوب إفريقيا، روسيا، السودان، بحضور ألمانيا، ضيف شرف الدورة، بصفتها مهد الموسيقى السيمفونية وموطن العديد من المؤلفين العالميين في مجال الموسيقى، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وألمانيا، مثلما أشار إليه بوعزارة، الذي أكد في كلمته، أن المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية يعد إحدى المحطات المهمة بالنسبة للدول الفاعلة في هذا المجال، سواء لتلك التي شاركت في الدورات الفارطة من التظاهرة أم تلك التي تسجل حضورها لأول مرة في الجزائر.

وأكد عبد القادر بوعزارة، بالمناسبة، على حرص محافظة المهرجان على الجانب الأكاديمي المرافق للتظاهرة من خلال تسطير برنامج موازي يتضمن العديد من الورشات التكوينية والمحاضرات والندوات التي سيستفيد منها طلبة معاهد التكوين الموسيقي عبر كافة القطر الوطني، لاكتساب خبرات الأسماء العالمية في مجال التكوين الموسيقي الأكاديمي التي ستشرف على مختلف الورشات، على غرار ورشة الغناء التي سيشرف عليها الياباني “كاتو تايكا”، وورشة قائد الأوركسترا والكمان للمايسترو الألماني “وارنر ايرهارت” و”بيترا كيلر”، بالإضافة إلى ورشة البيانو التي سيؤطرها “كريستوفر هيلدج” من الدانمارك، بالإضافة إلى ورشات أخرى، يؤطرها أساتذة ومختصون من النمسا، روسيا وسوريا.. كما سيكون الطلبة على موعد مع سلسلة من المحاضرات التي ستتناول عدة محاور، أبرزها “شهرزاد ريمسكي كورساكوف، وعلاقتها المعلنة والخفية مع الموروث الموسيقي الجزائري”، من تنشيط الأستاذ سمير فرجاني من تونس، بالإضافة إلى محاضرة حول “مدى ملاءمة إعداد الموسيقى التقليدية للأركسترا السيمفونية ونموذج لحن العاجكو”، ينشطها الأستاذ عبد الله شامو من السودان، وأخرى حول آلة الكمان، مع الأستاذ تيرزان من الجزائر.

للإشارة، ستفتتح الدورة 12 للمهرجان بحفل موسيقي من تنشيط الأوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر، تحت قيادة المايسترو لطفي سعيدي، وأوركسترا l’art del mondo من ألمانيا بقيادة “ايرهارت وارنر كارل كريستوف” من ألمانيا، كما ستعرف الدورة 12 للمهرجان تكريم عدة أسماء فاعلة في مجال الموسيقى السيمفونية، يتقدمهم واحد من مؤسسي الأوركسترا السيمفونية في الجزائر، خليل قشود.

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سقوط مميت لعامل صيني من الطابق الخامس لعمارة بسكيكدة

إ. ب

لفظ، صباح الأحد، رعية أجنبي من جنسية صينية، يبلغ من العمر 30 سنة، أنفاسه الأخيرة بمستشفى عبد الرزاق بوحارة في سكيكدة، متأثرا بالجروح الخطيرة والخدوش التي أصيب بها على مستوى الرأس واليدين وذلك إثر سقوطه، مساء السبت، من الطابق الخامس لعمارة، تقع بحي بوزعرورة، ببلدية فلفلة، بولاية سكيكدة.

الحادث وقع عندما كان الرعية يزاول عمله بمشروع سكني تابع لعدل، بعد فقدانه السيطرة على نفسه، حيث هوى إلى الأرض، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سكيكدة في حالة خطيرة جدا، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحادث الأليم.

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المسيلة.. مدينة حوّلها المجرمون إلى نقطة عبور لتهريب المخدّرات

س. منصوري

كثفت مصالح الجمارك، في الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع رجال الجيش الوطني الشعبي، تحركاتهم في ولاية المسيلة، وهذا بعد أن حوّلها المهربون وتجار السموم والممنوعات لنقطة عبور، خاصة من طرف بارونات المخدرات بمختلف أنواعها على غرار الأقراص المخدرة، وهي الإستراتيجية التي كلّلت بالنجاح وأجهضت مخططات العناصر الإجرامية الذين كانوا في كل مرة يحاولون إغراق البلاد بالمهلوسات من الأقراص المخدرة.

وتمكّن عناصر الجمارك في الأيام القليلة الماضية من حجز الآلاف من الأقراص المخدرة، حيث تمكن أحبط أفراد الفرقة المتعددة المهام بولاية المسيلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بولاية برج بوعريريج محاولة تهريب بضاعة محظورة تم إدخالها إلى إقليم ولاية المسيلة عن طريق التهريب، حيث عثر على 56047 قرص مخدر بعد تفتيش مركبة في إقليم ولاية المسيلة، كما تمكن ذات العناصر، وبالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي، من حجز 55 ألف قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” (300 ملغ)، تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية. ونجح رجال الجمارك في حجز 48 ألف قرص مخدّر من نوع “بريغابالين دخلت إلى أرض الوطن عن طريق التهريب، بعد معلومات موثوقة، تحصل عليها عناصر الجمارك والجيش، تفيد بأن 4 أشخاص على متن 3 مركبات بحوزتهم كمية هامة من الأدوية المخدرة، ليتم نصب كمين محكم على مستوى الطريق الوطني بالمسيلة، كلل بالنجاح.

ودائما بخصوص إجهاض مخططات البارونات بولاية المسيلة، تمكّن أفراد الفرقة متعددة المهام بالمسيلة من إحباط تهريب 3585 قرص مخدر، تم إدخالها للإقليم الجمركي عن طريق التهريب، كما تم حجز في نفس اليوم، كمية أخرى، تقدر بـ 5900 قرص مخدر، وهذا بناء على معلومات تحصل عليها عناصر الجمارك بسطيف، تفيد بأن سيارة سياحية على متنها شخصين بحوزتهما كمية هامة من الأقراص المخدرة، وعليه، تم نصب كمين محكم على مستوى طريق وطني رابط بين المسيلة ببرج بوعريريج، توّج بحجز 5900 قرص مخدر.

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، من حجز 16529 قرص مخدر، تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل سيارة نفعية كان على متنها شخصان في العقد الثالث من العمر. كما تم مؤخرا حجز حوالي 56047 قرص مهلوس. وفي آخر عملية لرجال الجمارك، كانت نهاية الأسبوع المنصرم، تم حجز 9435 قرص مخدر، تم ضبطها داخل سيارة كانت في طريقها من المسيلة إلى ولاية برج بوعريريج.

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سقوط مميت لعامل صيني من الطابق الخامس بسكيكدة

إ. ب

لفظ، صباح الأحد، رعية أجنبي من جنسية صينية، يبلغ من العمر 30 سنة، أنفاسه الأخيرة بمستشفى عبد الرزاق بوحارة في سكيكدة، متأثرا بالجروح الخطيرة والخدوش التي تعرض لها على مستوى الرأس واليدين، اليمنى واليسرى.. وذلك، إثر سقوطه، مساء السبت، من الطابق الخامس لعمارة، تقع بحي بوزعرورة، ببلدية فلفلة، بولاية سكيكدة، بعد أن كان يزاول عمله بمشروع سكني تابع لعدل، بعد فقدانه السيطرة على نفسه، حيث هوى إلى الأرض، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سكيكدة في حالة خطيرة جدا، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحادث الأليم.

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توقيف شخص تورط في حيازة مخدرات ببجاية

ق. م

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة تورط في قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية. تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات ليلية على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بسيدي علي لبحر، وبعد توقيف مركبة من نوع “كيا”، قادمة من مدينة تيشي وإخضاعها وسائقها للمراقبة والتفتيش تم ضبط داخل حافظة وثائقه الشخصية على 08 أقراص مهلوسة من دواء بريغابلين، بالإضافة إلى قطعة من المخدرات. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل الاستهلاك الشخصي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين استفاد من استدعاء مباشر للجلسة.