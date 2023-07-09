أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 جويلية 2023

الإطاحة بشبكة إجرامية لتبييض الأموال، عقوبات سالبة للحرية في حق بارونات "الحرقة"

الإطاحة بشبكة إجرامية لتبييض الأموال بالعاصمة

نوارة.ب

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقـاطعة الإدارية بئر توتة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي قضية تكوين جمعية أشرار لغرض تبييض الأموال والغش الضريبي.

قضية الحال، بدأت أطوارها بمعلومات تفيد بحالة ثراء مشبوهة لصاحب محل تجاري لبيع التبغ، ومكنت التحريات التي باشرتها ضبطية مصالح أمن المقاطعة الإدارية ببئر توتة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وهو تاجر يبلغ من العمر 48 سنة، مسبوق قضائيا، ينحدر من ولاية الجزائر، فيما تم كشف مستودع لتخزين السجائر والتبغ يحتوي على كميات معتبرة من مادة التبغ بما فيها علامات أجنبية المنشأ.

ومواصلة للتحريات التي باشرتها نفس الفرقة، تم توقيف شريكيه اللذين تتراوح أعمارهما بين “30 سنة و45 سنة”، حيث كانا يعرضان مادة التبغ ومشتقاته للبيع وتوزيعها.

وأسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ800 مليون سنتيم، 46457 علبة سجائر من مختلف الأنواع، 16685 كيس تبغ للترشايق، 25750 وحدة من ورق الماصة، 1484 وحدة معسل ومركبة نفعية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك عن قضية الغش الضريبي وتبييض الأموال.

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رحلات إلى إسبانيا على متن قوارب متهالكة

عقوبات سالبة للحرية في حق بارونات “الحرقة” بمستغانم

ب. يعقوب

أيدت، الخميس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، الأحكام السالبة للحرية الصادرة عن محكمة سيدي علي بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا في حق خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و37 عاما لمتابعتهم بتهم تخص تسفير البشر إلى سواحل الجوار الأوروبي، كما تم تأييد الحكم الغيابي بالحبس النافذ لمدة 8 سنوات في حق “البارون الفار” المسمى “بابو” من مواليد 1983، الذي توبع في قضية مماثلة على مستوى محكمة مستغانم في فبراير الماضي وصدرت بحقه عقوبة سالبة للحرية مدتها خمس سنوات غيابيا. وكان هذا الأخير رفض المثول أمام الجهات القضائية المختصة في مستغانم برغم من صدور أمر بالقبض عليه في شهر جانفي الفائت لكونه متابعا في قضيتين على صلة بالهجرة غير النظامية عبر البحر.

كما قضت محكمة الاستئناف بالبراءة بحق شخص آخر يبلغ 32 عاما يقيم في مدينة بوقادير غرب الشلف، لخلو ملفه من تهمة المشاركة في الإعداد لجنحة تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري انطلاقا من شواطئ شرق مستغانم، حيث كان يواجه حكما بالحبس النافذ لمدة عامين، مع العلم أن ممثل الحق العام، كان التمس في جلسة محاكمة أفراد شبكة تهجير البشر إلى التراب الإسباني، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الأشخاص الستة و15 سنة للمتهم السابع الفار.

القرارات الجزائية التي نطقت بها محكمة الاستئناف بعد تمديد المداولة، جاءت لتفصل في أطوار محاكمة تشكيل عصابي خطير، انخرط أفراده في بيع الوهم لعدد من الراغبين في معانقة الفردوس الأوروبي المزعوم، وذلك بسلب أموالهم بالعملة الصعبة الشرعية عبر قوارب سريعة يزعم أصحابها أنها تشتغل بمحركات قوية “115 و300 حصان بخاري”، تختزل مسافة الإبحار السري نحو جزر مورسيا جنوب شرقي إسبانيا في أقل من 180 دقيقة انطلاقا من شواطئ “الخضراء، عشعاشة، بن عبد المالك رمضان وشعايبية 3” في الساحل الشرقي لمستغانم، لكنها في الواقع محركات مغشوشة كثيرا ما تؤدي إلى توقف القارب أو تعرضه إلى حريق في عرض البحر.

وقررت الغرفة الجزائية، استدعاء “غ د” أحد ضحايا هذا التنظيم المفكك، وذلك نيابة عن 17 شخصا سقطوا في قبضة قوات خفر السواحل في 11 أبريل الماضي “رمضان”، لكنه غاب عن جلسة محاكمة أفراد عصابة تهريب البشر، حيث كان مقررا الاستماع إلى إفاداته حول ممارسات النصب التي كان يسلكها التنظيم لجذب الكثير من الزبائن.

وكان المدعي العام بمحكمة الاستئناف، سأل أحد الموقوفين ” تعلم أنها جريمة عابرة للحدود وأن الغرض منها التربح السريع على حساب أرواح البشر؟ “، فأجاب المتهم (ع ن) “نعم سيدي الرئيس، لكن المتهم الفار هو من كان يقوم بمقابلة الأشخاص في شاطئ الخضراء وهو من يستلم الأموال، كما أنه صاحب القارب السريع”، قاطعه ممثل النيابة، “لكن كنتم تستفيدون من عائدات هذه الجريمة.. هناك مسؤولية مشتركة في هذا النشاط التهريبي”.

وبحسب الوقائع الجزائية، فإن الشبكة كانت تغري الشباب المغرر بهم بعتاد بحري ثقيل مقابل أموال معتبرة، لكن في الواقع كانت تكتفي بمحرك قوة دفعه 40 حصانا فقط، بدلا من محركات قوة 115 و300، التي كانت الشبكة تظهرها في مخططاتها على منصات التواصل الاجتماعي، لكون أن الشبكة المفككة كانت تنتهج نفس أساليب العصابات الناشطة في ذات المجال الإجرامي عبر القطر الوطني باستقطاب الراغبين في الهجرة عبر صفحات مشفرة “فايسبوك”.

والملاحظ في قضية الحال، التي فصلت فيها محكمة الاستئناف، أن العصابة المفككة، كانت تحاول ترسيخ وجودها على الساحل الشرقي لمستغانم، وبشكل أكثر تحديدًا على الشريط الحدودي مع ولاية الشلف، بدليل أن نشاطها امتد لسنتين في مناطق شاطئية بعينها بمعدل رحلتين في الأسبوع الواحد دون الحديث عن مزاحمة تنظيم إجرامي آخر، وهو ما كان يوفر عائدات كبيرة لأفراد التشكيل العصابي، حيث كان هذا الأخير يجمع بين 800 مليون سنتيم في الرحلة الواحدة مقابل ضمان ركوب عشرة أشخاص “قارب الموت”.

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توقيف مروجي الكيف المعالج بتيزي وزو

رانية م

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة مقلع بتيزي وزو، شخصين في حالة تلبس حين كانا بصدد عرض مخدرات للبيع، حيث أسفرت العملية على حجز كمية من المخدرات قدرت بـ133 غ كيف معالج إلى جانب سلاح ابيض من الصنف السادس ويتمثل في سكين إلى جانب مبلغ مالي من عائدات بيع السموم.

القضية حسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الاعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، جاءت بعد ورود معلومات لدى مصالح الضبطية القضائية بخصوص وجود شخصين يقومان بترويج السموم وسط الشباب، وبعد التحريات التي قامت بها ذات المصالح، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في حالة تلبس.

ويتعلق الأمر بشخصين في الـ32 والـ39 من العمر، استرجعت منهما كمية قدرت بـ133 غ كيف معالج، مبلغ مالي قدر بـ29 ألف دج وسكين.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إنجاز ملف قضائي واحالة المتهمين على نيابة الجمهورية، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي، عن تهمة حيازة المخدرات لغرض الترويج.

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الجاني المفترض رشق الشرطة بالحجارة

يقتل زوج شقيقته بعد خلاف عائلي في أم البواقي

ج.ل

شيعت السبت بمقبرة عين البيضاء بولاية أم البواقي جنازة الضحية هشام حفصي، الذي توفي في مستشفى زرداني بنفس المدينة، متأثرا بطعنات ثلاث تلقاها من شقيق زوجته بعد خلاف عائلي، تطور إلى شجار في البيت الكائن بحي السلام ـ 2 بوسط مدينة عين البيضاء، ومنه انتقل إلى الشار، حيث طعن الجاني المفترض البالغ من العمر أربعين سنة زوج أخته هشام البالغ من العمر 35 سنة بواسطة خنجر على مستوى الصدر.

وحسب مصادر من الحي مسرح الجريمة، فإن خلافا قديما يتجدد في كل مرة، ما بين الضحية هشام وزوجته أم أبنائه الثلاثة، وكثيرا ما يؤدي إلى فراق، كما حدث في فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تغادر الزوجة بيتها الزوجي، وتعود إلى بيت والديها، ولكن مساء الجمعة عندما حضر الزوج لتسوية الخلاف، انفلتت الأمور واشتد الصراخ والسباب، وانتهى بجريمة قتل حدثت في الشارع أمام الملأ، أودت بحياة الزوج هشام، وفي الوقت الذي تدخل رجال الشرطة وطوقوا المكان مع نقل الضحية إلى مستشفى زرداني بعين البيضاء وتدخل أعيان المدينة لتهدئة الأمور ما بين العائلتين، قاوم المشتبه فيه رجال الأمن ورشقهم بالحجارة، وبحث لنفسه عن منفذ للفرار، ولكنه انتهى إلى الاستسلام مكرها، حيث انطلقت التحقيقات المكثفة التي ستفرز حقيقة أسباب الجريمة، كما أن الجاني المفترض تم عرضه الأحد على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء الذي حوله إلى السيد قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا بجرم القتل العمد مع الإصرار، والتعرض بالاعتداء على قوة عمومية كانت بصدد اداء مهامها.

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اختفاء مراهق من قسنطينة

إسلام. ب

اختفى الجمعة مراهق يدعى لعور عبد الله يعقوب، البالغ من العمر 13 سنة، والقاطن بالمدينة الجديدة علي منجلي، بولاية قسنطينة، وحسب مصادر “الشروق”، فإن الطفل يعقوب، قال لعائلته إنه متوجه في رحلة استجمام منظمة، حيث غادر المسكن العائلي صباح الجمعة الماضية، متوجها الى أحد شواطئ ولاية سكيكدة للاستجمام، لكنه لم يعد تاركا وراءه عائلته التي لم تجد له أثرا لليوم الثالث على التوالي، ويتخوف أقاربه من تعرضه لاختطاف، أو إمكانية تعرضه لحادث مرور، أو اعتداء جسدي، مما يستدعي حسبهم تضامن الجميع من سكان ولايتي سكيكدة وقسنطينة لمساعدتهم للبحث عنه في كل مكان، ويطلبون في الوقت نفسه كل من رآه أو سمع عنه بعض المعلومات، الاتصال بالمصالح الأمنية على مستوى التراب الوطني.