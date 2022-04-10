أخبار الجزائر ليوم الأحد 10 أفريل 2022

حجز 158 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، تفحم طفل في حريق

تفحم طفل في حريق ببسكرة

م. عبد الرحمن

توفي طفل في حدود الرابعة من العمر، بعد اندلاع حريق مجهول الأسباب، في غرفة صغيرة تقع بسطح منزله العائلي، الكائن بحي باب الضرب في مدينة بسكرة.

وتوفي الضحية “ب. ل”، الذي تفحمت جثته كليا، بموقع الحريق. وبحسب مصالح الحماية المدنية، فإنّ هذا الحريق تسبب أيضا في خسائر مادية تمثلت في احتراق ألواح خشبية وألبسة قديمة كانت بداخل الغرفة المحترقة بسطح المنزل.

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مقتل طفل وشاب في حادثي مرور في تبسة

ب. دريد

اهتزت بلدية المريج الحدودية، بولاية تبسة، السبت، على وقع حادث مرور تسبب في وفاة الشاب، “هشام برايس”، البالغ من العمر 25 سنة، الذي صدمته سيارة سياحية، على مستوى الطريق الوطني رقم 82 الرابط في جزئه بين بلديتي عين الزرقاء والمريج، وقد نقلت جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث، تزامنا مع فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الوطني لمعرفة ملابسات الحادث.

وبمنطقة هنشير اولاد جبارة ببلدية الشريعة، وقع حادث انقلاب سيارة سياحية، وسقوطها بمجرى مائي، تسبب في وفاة الطفل “الوافي هيثم” البالغ من العمر 11سنة، وإصابة 4 أشخاص، وصفت حالتهم بالخطيرة، وقد تم نقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية، إلى مستشفى محمد الشبوكي بالشريعة، ومن غير المستبعد حسب مصادر خاصة، أن يتم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى باتنة بن فليس الجامعي، على غرار المصابين في حادث اصطدام ثالث بين مركبة ودراجة نارية، بحي طريق الكويف بعاصمة الولاية، حيث أصيب 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 37 و40 سنة، تم تحويلهم إلى المستشفى الاستعجالي يوسف بوطرفة في وضع صحي خطير.

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الرضيع سيف والطفل سامر يعودان إلى عائلتيهما

رجل يترك ابنه خارج المسجد بقسنطينة فيتعرض للاختطاف

زبيدة. ب

عادت الفرحة، السبت، إلى عائلتي الرضيع صاحب السنتين من العمر، القاطن ببلدية بن عزوز بولاية سكيكدة، والطفل المتمدرس في القسم التحضيري، ببلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، بعد اختفائهما المفاجئ الذي أرعب العائلتين والسكان، حيث عادا إلى أحضان والديهما في صحة جيدة على العموم.

وفي ولاية قسنطينة، استرجع رجال الأمن بحامة بوزيان، طفلا في القسم التحضيري في الخامسة من العمر يدعى سامر، اصطحبه والده معه، لأداء صلاة التراويح، بحي الزويتنة، ولكنه تركه أمام باب المسجد يلعب مع أقرانه، وعندما خرج من الصلاة، صُدم باختفاء ابنه حيث تواصل البحث إلى غاية اليوم الموالي ودخلت بلدية حامة بوزيان التي تبعد عن قسنطينة بحوالي عشرة كيلومترات في حيرة، ولكن رجال الأمن، فكّوا اللغز من خلال حديث أطفال الحي عن مشاهدة سامر، برفقة أحد المراهقين المعروف بمعاناته النفسية ومطاردته للأطفال، فتم التحقيق معه فدلّهم على مكان تواجده، حيث تم تحريره إذ كان مربوطا في شجرة بأحد بساتين التفاح، في قلب بلدية حامة بوزيان، واتضح تعرضه للضرب من هذا الشاب الذي لا يزيد عمره عن سبع عشرة من العمر، لتتنفس عائلة الطفل الضحية الصعداء في أجواء من الفرح، بينما تمنى ساكنة حامة بوزيان مثل ساكنة بن عزوز، أن تعمّم تعليمة رئيس بلدية سيرايدي في ولاية عنابة بمنع الأطفال من التواجد بمفرهم في الشوارع بعد صلاة المغرب، وتغريم أوليائهم مهما كان السبب.

فبعد ساعات من البحث المتواصل، تم العثور على الطفل المفقود سيف مراد ابن قرية الزاوية بمنطقة المرادية التابعة لبلدية بن عزوز بولاية سكيكدة، الطفل الذي لم يبلغ العامين بعد من العمر، خرج من المنزل في غفلة من أسرته، عند منتصف نهار يوم أول أمس السبت، لتكتشف عائلته غيابه، وبما أنهم يقطنون قرب واد في حالة جريان، يعبر المنطقة، حامت شكوك حول موته غرقا، فدخلت والدته في هوس وحزن، كما كانت احتمالية خطفه واردة، وهو ما جعل العائلة تستنفر مصالح الدرك الوطني. كما تدخل غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة، برفقة سكان القرية وفرقة الدرك الوطني للبحث عن سيف، الذي عاشت عائلته ساعات من الانتظار، خوفا من أن يجدوه جثة هامدة، أو لا يجدوه أصلا، لا سيما بعد رفع أذان المغرب والإفطار وحلول الظلام أين تواصلت عمليات البحث عن الطفل، الذي عُثر عليه وسط أحراش قريبة من الوادي، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ووصفت حالته الصحية بالجيدة، تزامنا مع حالة الطقس المعتدلة. وتحوّل الحزن والخوف إلى فرح، حيث تم توزيع الحلويات من طرف الجيران وأصحاب المحلات التجارية على المواطنين، احتفالا بعودة سيف إلى أهله سالما، بعد تتبع القضية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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استحداث نقطة لبيع الزيت والفرينة والحليب

حجز 158 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالبليدة

حسناء. ب

تمكنت فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة لولاية البليدة، خلال الأسبوع الأول من رمضان، من حجز كمية قدرت بـ158 كلغ بين لحوم حمراء وبيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث ضبط أعوان الرقابة التابعون للمفتشية الإقليمية للتجارة ببوفاريك، بالتنسيق مع مكتب النظافة لبلدية بوينان في خرجة ميدانية لتفتيش ومراقبة محلات الجزارة، كمية فاسدة من الدواجن قدرت بـ 57 كلغ وكذا 15 كلغ من أحشاء البقر تم إتلافها.

وفي عملية رقابية ثانية، تمكن ذات الأعوان من حجز 28 كلغ من بقايا اللحوم الحمراء والبيضاء للدواجن و10 كلغ لحم كوفت و08 كلغ من لحم الدجاج الباني غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي خرجة عبر إقليم بلدية البليدة، تمكنت فرق الرقابة من ضبط وإتلاف عدة منتجات غذائية انتهى تاريخ صلاحياتها، كانت معروضة للبيع عبر المحلات مع توجيه إنذارات بالغلق لأصحاب تلك المحلات وحجز كمية تقدر بـ 20 كلغ من لحم الخروف لعدم توفرها على دمغة الطبيب البيطري.

وفي سياق ذي صلة، تم حجز كمية من السميد موجهة للمضاربة، قدرت بـ 200 كيس وكذا 100 علبة من الكسكس، علما أن فرق الرقابة تمكنت بتاريخ 3 افريل الجاري إثر عملية مداهمة لمخزن يقع ببلدية الشبلي إلى الشرق من ولاية البليدة من حجز كمية معتبرة من مادة الأرز فاقت 23 طنا، غير مصرح بها لدى مصالح التجارة.

وفي إطار متابعة عملية تموين السوق الوطنية بمنتج الحليب المبستر المقنن، أفاد مصدر من مديرية التجارة لـ”الشروق”، عن افتتاح نقطة لبيع مادة الحليب بالتنسيق مع مركب الحليب جيبلي لبير خادم والسلطات المحلية لدائرة بوعينان، أمام الملعب البلدي، ابتداء من تاريخ 08 افريل الجاري، إلى جانب فتح نقطة لبيع مادتي الزيت والفرينة بكل من بلديات الشبلي وبوعينان لضمان تموين المواطنين بالمواد الأساسية، كما بادرت مديرية التجارة لولاية البليدة لاستحداث نقطة لبيع البقول الجافة في إطار البرنامج المسطر لشهر رمضان المبارك على مستوى نادي الفروسية وحدد سعر الحمص بـ 120 دج والعدس بـ 100 دج والعملية تستمر يوميا من الساعة الثامنة ونصف إلى غاية الساعة الثانية زوالا طيلة أيام الأسبوع.

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وجهت إليها تهم ارتكاب أعمال عنف والحرق العمد

شقيقان يشكلان عصابة للاعتداءات بوهران

خيرة. غ

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، تسليط أحكام تتراوح بين 3 سنوات حبسا و10 سنوات سجنا في حق جماعة مكونة من 7 متهمين، نسبت لهم تهم ارتكاب جنحة تكوين جمعية أشرار والقيام بأعمال عنف عمدية مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة، وجناية الحرق العمد بالنسبة لأحدهم، في حادثة لها علاقة بحظيرة سيارات كانت موضوع نزاع سابق بين أحد الضحايا والمتهمين.

وبحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، فإن وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 10-07-2020 بمحاذاة المنطقة الصناعية آرزيو في ولاية وهران، أين كان الضحية (ب. ع) يباشر عمله رفقة شقيقه داخل حظيرة مستأجرة لحراسة السيارات بالقرب من المدخل الثاني للمنطقة، قبل أن تباغتهما في حدود الحادية عشرة ليلا جماعة مكونة من عدة أشخاص، قال إنه شاهدهم ينزلون من سيارة من نوع “ماستر”، وهم مدججون بأسلحة بيضاء، وبرفقتهم كلب من نوع بيتبول، وجميعهم كانوا متجهين صوبه للاعتداء عليه، الأمر الذي أفزعه، ليسارع إلى القفز على ظهر خزان بنزين بمحطة الوقود المتواجدة بعين المكان لكسب الوقت، ثم بدأ يستغيث برجال شرطة كانوا ليلتها مناوبين بالمنطقة، وفي أثناء ذلك – حسب تصريح الضحية – فإنه تعرض للضرب والجرح من طرف صاحب الحظيرة الذي تعرف عليه، وهو المدعو (ب. إ) على مستوى الرأس، فيما تسبب شقيقه (ب. ب) في بتر أصبعين من اليد اليمنى لأخيه (م) بضربة سيف، وبعد تدخل مصالح الأمن وإطلاقها النار على الكلب الذي كان بصدد التهجم عليه، تفرق المعتدون، وتمكنوا من الفرار في اتجاهات عشوائية، وكذلك ورد خلال التحقيق وجود ضحية آخر يدعى (م. أ)، لكنه تخلف عن حضور المحاكمة .

واستنادا لما جاء في محاضر الضبطية القضائية، فإن الضحية (ب. ع) كان قد تعرف على جل المتهمين الموقوفين تباعا من طرف الدرك الوطني بمجرد أن تمت مواجهته بهم، ويتعلق الأمر بالشقيقين (ب. إ) و(ب. ب)، اللذين أكد على تعنيفه، إلى جانب (ب. إ)، (خ. ع)، (ع. ع) والمتهم الرئيسي (ب. بوعلام)، فيما لم يتعرف على المدعوين (ش. ب) و(ب. م. ا).

من جهتهم، أنكر كافة المتهمين السبعة ارتكابهم أي من التهم المنسوبة إليهم، فيما أجمعت هيئة الدفاع في تبريرها ما اعتبرته مزاعم الضحية الحاضر على وجود دوافع انتقامية ومادية مكبوتة لدى هذا الأخير، وهي التي أدت به إلى فبركة رواية كاملة من “وحي خياله” للزج بموكيليهم خلف القضبان، وذلك استنادا إلى محاولته تحصيل مبلغ من المال قدره 150 مليون سنتيم من عائلة الأخوين (ب) وسعيه لابتزازها، وهي المعروفة في بلدية بوفاطيس بكونها ميسورة الحال نظير سحب شكواه في حقهما، إلى جانب رغبته في التخلص منهما، كون الحظيرة التي دارت فيها تلك الرواية مسيرة بوثائق رسمية من طرف الشقيقين سالفي الذكر، فيما ظل هو ينازعهما عليها في غياب أي مستندات تثبت أحقيته في استئجارها، وكذلك جر باقي المتهمين للمحاكمة دون دليل مادي فقط من أجل النيل من منافسيه، منهم المدعو (ب. ب)، الذي وجهت له جناية الحرق العمد وجنحتي ارتكاب أعمال عنف وحمل أسلحة بيضاء، في حين نفى هذا الأخير وجود أي علاقة بين حادثة الحرق وملف الحال، موضحا أن الفعل الأول جاء صدفة وبمعزل عن الجماعة، عندما كان بمفرده وحاول الانتحار بعد أن أعلمه طبيبه المعالج بأنه مهدد بالعمى.

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تجنّبا للبحث عنه داخل أكوام النفايات والأوساخ

مُرسكلو البلاستيك بالعاصمة يطالبون بوضع حاويات خاصة بالأحياء

راضية مرباح

يطالب العاملون والناشطون في مجال البحث عن البلاستيك ورسكلته، الجهات المختصة وعلى رأسها كل من مؤسسة ناتكوم واكسترانات وحتى الجهات المكلفة بالبيئة، بضرورة التفكير في تخصيص حاويات أو أجهزة خاصة محمية، ووضعها بمختلف الأحياء، تكون غير بعيدة عن مواقع ركن حاويات النفايات المنزلية، تمكنهم من انتقاء البلاستيك بشكل سهل مع تجنيبهم البحث الدوري عنه فضلا عن القارورات بأكياس النفايات المختلطة المتأتية من فضلات القمامة المنزلية اليومية بالأحياء.

وأشار عدد من الشباب المستثمرين في مشاريع تهم تدوير البلاستيك على مستوى العاصمة، في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن بحثهم المستمر عن هذه المادة لاستغلالها والتي تعتبر أكثر من أساسية في نشاطهم، يمثل البحث عنها لتحويلها من أكثر ما يعيق أداءهم لغياب مخطط وتنظيم محكم من طرف الجهات القائمة على رفع وتجميع النفايات، حيث يفترض أن يتم تخصيص حاويات مستقلة لاستقبال البلاستيك وفي مقدمتها قارورات المياه والعصائر، باعتبارها من أكثر ما يتم التخلص منه من طرف العائلات، مشيرين أن نسبة كبيرة من العائلات الجزائرية اتجهت نحو اقتناء المياه المعدنية والتي تمثل أكثر من 30% من حجم النفايات التي ترمى يوميا في المزابل، ما يفرض عليهم توظيف الأطفال وحتى الشيوخ والشباب في عملية البحث عن تلك القارورات بصفة خاصة والبلاستيك بصفة عامة مقابل منحهم مبلغ مالي كل على حسب ما تم جمعه خاصة وأن أكبر كمية يتم جمعها خلال الشهر الفضيل من كل سنة ناهيك عن فصل الصيف الذي يكثر فيه اقتناء العصائر والمياه المعدنية.

ودعا أصحاب المشاريع المصغرة تلك، الجهات المعنية وعلى رأسها ولاية الجزائر، إيجاد صيغ بإشراكهم فيها، للتفكير في كيفية اختيار الحاويات أو مواقع استقبال البلاستيك المنزلي وفصله عن بقايا النفايات المنزلية الأخرى، قد تكون الانطلاقة من حاويات عادية أو بيوت كسياج حديدية ثم الانتقال إلى الأجهزة المتطوّرة المتعامل بها عالميا والتي تمنح أموالا معينة مقابل استقبال الجهاز لكمية معينة من القارورات البلاستيكية، تشجيعا للحفاظ على البيئة من الرمي العشوائي لمادة تعتبر من أخطر المواد التي تؤثر على الطبيعة والبيئة معا لاستحالة انحلالها أو طول المدة التي تفوق القرون.

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مساع لتوفير مستلزمات القفة

السوق ترهن مساعدات التجانية والجائحة تلغي الدروس الأحمدية

الشريف داودي

تسبّب نقص وندرة بعض المواد الاستهلاكية بولاية الأغواط، على غرار ما هو حاصل بولايات أخرى، في تأخير عملية توزيع قفة رمضان من طرف الزاوية التجانية على المعوزين بعين ماضي، وبغيرها من المناطق الأخرى.

علما بأن الزاوية التجانية بعين ماضي أعدت 1000 قفة رمضانية تحوي مختلف المواد الأكثر استهلاكا، ولم تقم بتوزيعها على مستحقيها بسبب تأخر وصول الحصة المطلوبة من مادة السميد. وفي ذلك أكد لـ”الشروق”، الخليفة العام للطريقة التجانية سيدي بلعرابي التجاني من مقر زاويته بعين ماضي، أن ندرة بعض المواد الاستهلاكية في السوق حال دون إتمام العمل التضامني بالشكل المطلوب في صالح المعوزين، وكله أمل في تحرك الجهات المعنية في الاتجاه المطلوب لرفع الغبن عن المعوزين بتوفير الكافي من الاحتياجات.

ومعلوم أن الزاوية التجانية وزعت العام الفارط زهاء 1500 قفة رمضانية على نحو اعتادت عليه في السنوات الماضية بمساهمة بعض الهيئات والمؤسسات وفعاليات المجتمع على اختلافها.

يشار إلى أن الغائب الأكبر في السنتين الأخيرتين هو سلسلة الدروس الأحمدية التي حالت الجائحة دون استمراريتها خاصة وأن منشطوها دكاترة ومشايخ من دول أجنبية على غرار فلسطين، السودان، مالي، النيجر، تشاد، مصر وغيرها من الدول الإفريقية.

وكانت الخلافة العامة للطريقة التجانية ترعى سنويا سلسلة الدروس الأحمدية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. والتي يتم من خلالها على مستوى غالبية مساجد الولاية، تقديم دروس دينية في الإحسان والأخلاق والمعاملات بعيدا عن المسائل الخلافية.