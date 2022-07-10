أخبار الجزائر ليوم الأحد 10 جويلية 2022

وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده، أضحية بكِلْيَةٍ واحدة

بلجود يتفقد المعبر الحدودي بالطارف!

ينزل الاثنين وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود مرفوقا بالمدير العام للجمارك الجزائرية على ولاية الطارف ببرنامج خاص، يرتكز أساسا على تفقد المعبر الحدودي أم الطبول والوقوف على آخر الترتيبات لاستقبال الجزائريين والسياح الراغبين في الدخول والخروج من وإلى الشقيقة تونس.. يذكر أنه من المنتظر أن يتدفق على المعبر الحدودي أم الطبول الشهير بحركيته الكبيرة عشرات الآلاف من المسافرين، وما يزيد خلال اليوم الأول من تاريخ فتح الحدود الذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرا.

…

أضحية بكِلْيَةٍ واحدة

في سابقة، قد تكون نادرة جدا في عالم الحيوان، تفاجأ صبيحة يوم العيد أحد المواطنين من ولاية أولاد جلال بوجود كلية واحدة بالنعجة التي اختارها كأضحية للعيد، فبعد أن أنجز عملية النحر، راح هذا المواطن يتفقد الأحشاء الداخلية لأضحيته، ليتفاجأ كما قال بوجود كلية واحدة على الجهة اليمنى، في حين لم يعثر على الكلية الثانية التي وجد مكانها خاليا، الأمر الذي أثار دهشته، لأنه لم يسبق له أن صادف هكذا حالة في حياته وهو في عقده السادس، وحسب عديد الموالين والجزارين الذين تحدثت معهم “الشروق”، فهذه الحالة نادرة جدا، وهناك من يجزم أنّه لم يصادفها في حياته، غير أنّ هكذا حالات تبقى ممكنة، ولله في خلقه حكم.

…

إنقاذ خروف بعد سقوطه في بئر بسطيف

سمير مخربش

تدخلت فرقة الحماية المدنية، صبيحة يوم العيد لإنقاذ خروف سقط في بئر منزلي على عمق 8 أمتار. الحادث وقع داخل فيلا تقع بحي دالاس بسطيف، وكان ذلك قبل لحظات من محاولة أفراد العائلة ذبح الأضحية التي حاولت الهرب لتسقط داخل البئر، ما دفع بأفراد العائلة إلى طلب النجدة من رجال الحماية المدنية، لتتدخل فرقة سطيف مدعمة بعناصر الغطس والإنقاذ في الأماكن الوعرة. وباستعمال عتاد النزول داخل البئر التي يصل عمقها إلى 8 أمتار مع وجود مياه في قاعها، تمكنت الفرقة بكل احترافية من إخراج الخروف حيا، لتتحول حيرة العائلة إلى فرحة أحيل بعدها الخروف الى الذبح مباشرة.

…

مستوصفات بالعاصمة تستقبل جرحى سكاكين الأضحية

حورية. ب

عرفت مستوصفات العاصمة ككل سنة، اكتظاظا صبيحة عيد الأضحى بالمصابين بجروح خفيفة وخطيرة في بعض الأحيان بالسكاكين خلال ذبح الأضحية أو قطعها أو سلخها، حيث شهدت العيادة متعددة الخدمات بباب حسن عددا كبيرا من الجرحى من جميع الفئات العمرية شباب ورجال وشيوخ ونساء وعجائز، حيث أغلبيتهم تعرضوا لجروح على مستوى اليد، منهم عجوز صرحت للطبيبة المناوبة بأنها خلال مساعدتها لزوجها في ذبح الأضحية، مسكت الخروف على مستوى رأسه وعند عملية ذبحه من طرف زوجها أصابها بجرح عميق على مستوى يدها، فيما أصيب شاب آخر بالسكين عند عملية إخراج أحشاء الأضحية، حيث كان يقطع القفص الصدري بحذر حتى لا يصيب المرارة، لأن سائلها إذا مس الكبد واللحم سوف يعطي مذاقا مُرا لهما، أما رب أسرة أصاب فخذه خلال قطع إحدى أقدام الأضحية.

وهكذا وفيما فرحت عائلات بذبح الأضحية قضت أخرى صبيحة العيد بالعيادات والمستشفيات.

…

تدخل الجيش والاستعانة بالطائرة الروسية ساهما في تطويقها

النيران تتلف 150 هكتار من غابات تبسة في أكبر كارثة بيئية

ب. دريد

كارثة.. فاجعة.. هي العبارات التي سمعناها، ونحن نقف على آثار الحريق المهول الذي أتى على آخر رئة في ولاية تبسة أو المسماة بالدرع الحصين ضد التصحر، فقد كان المنظر حزينا جدا أبكى الصغار والكبار على غابة جمعت حيوانات برية من ضباع وخنازير وذئاب وطيور، وأشجار بلغت ما فوق المائة سنة، وتاريخ مجيد.

وقدرت مصالح الحماية المدنية بتبسة، الخسائر التي لحقت بجبل الحوض بولاية تبسة، بأكثر من 150 هكتارا، منها 90 هكتارا صنوبر حلبي، و60 هكتارا من الأدغال، وهذا بسبب الحريق الذي اندلع يوم الثالث من شهر جويلية، وتواصل بشكل متقطع إلى غاية يوم الجمعة، حيث كان اللهب في أماكن محدودة عبر إقليم بلدية مرسط، وتم في البداية تسخير سبع شاحنات إطفاء، و48 عونا، لكن دائرة الحريق ظلت تتسع من لحظة لأخرى بسبب هبوب الرياح وكثافة الأشجار وصعوبة وأحيانا انعدام المسالك حسب السيد “يوسف. ب” وهو عون في محافظة الغابات، ليتم مضاعفة آليات الإطفاء من مختلف البلديات المجاورة مع دعم من متطوعين، لكن الحرائق بقيت تسير بسرعة فائقة في كل الاتجاهات، ومست أجزاء مترامية ببلديات مرسط، بولحاف الدير، عين الزرقاء، واتسعت أكثر ببلدية مرسط، وأتت على حظيرة قسطل، إحدى جنان التنزه في ولاية تبسة.

وبعد زيارة ليلية لوالي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، اتخذت إجراءات بدعم نوعي في أسرع وقت، فتم الاستنجاد برجال الإطفاء من ولايتي أم البواقي وسوق هراس، إذ وصل عدد الشاحنات المسخرة بأكثر من 30 شاحنة بتأطير قرابة الـ200 عون اطفاء ومختلف الآليات والمعدات، وبدعم متميز من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي، وعناصر من المجتمع المدني، ليصل بعدها الدعم الجوي عن طريق الطائرة الروسية، ومروحيتين تابعتين للمديرية العامة للحماية المدنية، حيث تم التحكم بنسبة كبيرة في الحرائق والذي وصل البعض منه إلى عدة منازل، خاصة بمناطق الخماسية والعزابزية، ببلدية بولحاف الدير، أين فرت عائلات إلى غاية مدينة تبسة.

وخلال ليلتين متتاليتين شهدت منطقة الحريق، هطول أمطار غزيرة، كانت عاملا مساعدا في عملية الإطفاء، والتي انتهت بصفة نهائية صبيحة يوم الجمعة، أين كانت الفرصة مواتية لرجال الإطفاء للقيام بمسح شامل للمناطق التي مستها النيران، وإطفاء الجمر الذي بقي البعض منه مشتعلا، وقد غادرت كل العناصر المنطقة الجبلية، مع الإبقاء على أفراد الحراسة، خوفا من حصول تجدد الحريق بأماكن متعددة، لينتهى بذلك الحريق ليلة العيد وهو أعنف حريق تعرفه ولاية تبسة منذ عقد على الأقل.

…

شجار ينتهي بجريمة قتل بالمسيلة

اهتزت بلدية أولاد عدي لقبالة الواقعة شرق المسيلة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حسب المعلومات الأولية المتحصل عليها من مصادر محلية، توفي لاحقا، وتم توقيف الجاني المفترض وحجز أداة الجريمة.

وحسب مصادر الشروق، فإن حيثيات الجريمة، التي وقعت في ساعة متأخرة من أول أيام عيد الأضحى المبارك، على خلفية مناوشات وملاسنات كلامية بين الجاني في العقد الثالث من العمر والضحية “ع،ع” المدعو جهاد البالغ من العمر حوالي 21 سنة، سرعان ما تطورت إلى توجيه عدة طعنات قاتلة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سكين على مستوى حي 30 مسكنا.

…

مسبوق يقتل موالا في سوق المواشي عشية العيد بقالمة

ق. م

شهد سوق المواشي، بمدينة قالمة، صبيحة الخميس الماضي، وقوع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها أحد الموالين، البالغ من العمر 50 سنة، عندما كان يعرض بعض رؤوس الأغنام للبيع داخل السوق، قبل أن يباغته شاب بطعنة خنجر قاتلة أودت بحياته في عين المكان، ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة قالمة، في وقت تدخلت فيه مصالح الأمن وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة النكراء، عشية حلول عيد الأضحى المبارك.

وحسب ما تم تداوله بشأن هذه القضية فإن خلافا وقع بين الموال الضحية “كـ، ف” والجاني، داخل سوق بيع المواشي بحي الإخوة رحابي بمدينة قالمة، ليتطور هذا الخلاف إلى شجار، لم يتردد خلاله الجاني الذي هو مسبوق قضائيا، إلى طعن الضحية ما تسبب في وفاته، ليلوذ بعدها بالفرار وسط جمع المتسوقين الذين صدموا للحادثة، قبل توقيفه من طرف مصالح، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق في هذه القضية.

…

هلاك قاصرين في اصطدام دراجتهما النارية بسيارة في بسكرة

3 قتلى و5 جرحى في حادث مروع عشية العيد بسطيف

م. ع / س. مخربش

لقي عشية العيد، 3 أشخاص حتفهم في حادث مرور مروع وقع بولاية سطيف، إثر اصطدام سيارة أجرة بشاحنة لنقل البضائع.

الحادث وقع على الطريق السيار، في شطره الرابط بين سطيف والعلمة، أين اصطدمت سيارة أجرة من نوع بيجو 806 بالجهة الخلفية لشاحنة من نوع (كا 120).

وكان الاصطدام عنيفا للغاية، حيث انحرفت السيارة عن مسارها وانزلقت تحت الشاحنة، ما تسبب في وفاة 3 أشخاص، ويتعلق الأمر بالسائق واثنين من الركاب، كما خلف الحادث إصابة 5 أشخاص بجروح منهم 4 في حالة خطيرة، تم تحويلهم من طرف رجال الحماية المدنية إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة، أين غادر 3 مصابين المستشفى، في حين قضى اثنان منهم يوم العيد بجناح العمليات الجراحية.

كما لقي قاصران، يبلغان من العمر 15 و17 سنة، مصرعهما ليلة ثاني عيد الأضحى المبارك، على إثر اصطدام دراجتهما النارية من نوع ليفان، ذات حجم كبير، بسيارة سياحية من نوع رونو 12، وذلك على مستوى منطقة عين السخونة على الطريق الوطني رقم 46، وتحديدا في شقه الرابط بين بلديتي لغروس وفوغالة.

…

وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده في خنشلة

مامن. ط

صدمة كبيرة، عاشها مواطنو مدينة انسيغة، شمال ولاية خنشلة، وحرمتهم من فرحة عيد الأضحى المبارك، بعد وفاة الشاب خربوش عصام صاحب الـ28 سنة من العمر وهو بطال معيل لأسرته المتكونة من خمسة أفراد، بمستشفى بن فليس الجامعي بباتنة متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة، بعد أن أضرم النار في جسده الثلاثاء المنصرم، احتجاجا على شطب اسمه من القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، من حصة 100 سكن بانسيغة، بعد أن تم إدراج اسمه ضمن المستفيدين المقترحين في القائمة الأولية، قبل شطب اسمه بعد طعن من مواطنين.

وقد تم نقل جثمان الشاب إلى مسقط رأسه، وتشييع جثمانه زوال ثاني أيام العيد، بحضور عدد كبير من سكان مدينة انسيغة وخنشلة، في الوقت الذي نددت العديد من الجمعيات والتنظيمات المحلية والوطنية بالحادثة، وطالبت والي خنشلة بفتح تحقيق في ملابساتها.