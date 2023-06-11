أخبار الجزائر ليوم الأحد 11 جوان 2023

20 سنة سجنا لبناء حاول قتل أربع طالبات، شقيقتان ضمن عصابة تهريب الحبوب المهلوسة

تسلل ليلا إلى الإقامة الجامعية

20 سنة سجنا لبناء حاول قتل أربع طالبات ببومرداس

سعيدة. م

حكمت محكمة الجنايات ببومرداس، الأسبوع الفارط بـ 20 سنة سجنا، على شاب لتورطه في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

بعد قيامه باقتحام الإقامة الجامعية للبنات بودواو ليلا، و قيامه بالاعتداء الجسدي بواسطة سلاح أبيض على ثلاث طالبات. قضية الحال التي أثارت الرأي العام تعود إلى قيام المدان في حدود الساعة 23 من مساء 25 فيفري 2022، بتسلق سور يفصل إقامة شنوي عائشة وورشة يعمل بها بناء.

وتسلل البناء لجناح يضم غرفا للطالبات ثم صعد للطابق الثالث حيث قطع التيار الكهربائي و تهجم على إحدى الغرف و اعتدى على طالبتين بواسطة سلاح أبيض تمثل في مطرقة و بعدها صعد للطابق الرابع أين التقى بطالبة اعتدى عليها بنفس السلاح وسط صراخ و طلب النجدة من باقي المقيمات.

وأثناء محاولته الفرار تمكن أعوان أمن الإقامة، من توقيفه و الاتصال بعناصر الشرطة التي قدمت وقتادته.

وفي نفس الوقت تم نقل الطالبات إلى المستشفى، وكانت حالة اثنتين منهن خطيرة. و قد أسفرت التحقيقات عن عدم وجود أي علاقة أو صلة قرابة بين الشخص المعتدي و أشخاص من الحرم الجامعي، تحيل إلى تسهيل دخوله الإقامة، لكن ما حدث هو مجرد تقصير من قبل بعض الأعوان حيث غادر أحدهم لمنزله كما سجل غياب العون المكلف بالحراسة في الجهة التي تسلل منها المتهم الرئيسي الذي جاءت متابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد في حين توبع اثنين من أعوان الأمن بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. من جهته حاول المتهم التملص من جريمته و الادعاء أنه يعاني اضطرابات عقلية، وهو ما كذّبته نتائج الخبرة الطبية.

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تم حجز ما يفوق 2300 قرص مهلوس

شقيقتان ضمن عصابة تهريب الحبوب المهلوسة في الوادي

إسماعيل. س

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الرقيبة شمال ولاية الوادي، أمس الأول، من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة عبر الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين الوادي وبسكرة.

العملية جاءت اثر استغلال معلومات مسبقة والتحقيق والتحري فيها أين تم تحديد نوعية المركبة وزمن تحركها ليتم وضع خطة خاصة عبر إغلاق جميع المنافذ المحتملة، ليتم توقيفها في نقطة تفتيش وإخضاع المركبة للتفتيش، أين عثر في مضاد الصدمات الخلفي على 2385 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، وعلى الفور تم توقيف 5 أشخاص كانوا على متن المركبة من بينهم فتاتين شقيقتين كانوا ضمن عاصبة تهريب السموم نحو شمال الوطن.

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فيما مواطنون فتحوا بيوتهم للممتحنين بتيارت

مطعم يقدم وجبات بالمجان للمترشحين المعوزين

لوز محمد أمين

بادر صاحب مطعم بمدينة تيارت، بتقديم وجبات ساخنة لفائدة ممتحني شهادة البكالوريا القادمين من البلديات البعيدة، وخاصة لفائدة الطلبة الأحرار، أين عرض عليهم خدماته بأثمان تناسبهم وحسب إمكاناتهم، فيما دعا الممتحنين الذين لا يملكون ثمن الوجبات، القدوم لمطعمه وطلب الوجبة بالمجان، وهي المبادرة التي لاقت استحسان المواطنين، وخاصة المترشحين لامتحانات شهادة البكالوريا، فأحد المترشحين الأحرار الذي قَدِم من بلدية زمالة الأمير عبد القادر، لاجتياز الامتحان بمدينة تيارت، عبر عن فرحته بمثل هذه المبادرات التي ترفع من معنوياتهم، فيما عبرت المترشحة “إيناس” عن ارتياحها لمثل هذه المبادرات، كون أن أغلب المقبلين على شهادة البكالوريا من الفئات الهشة، ولا يتوفرون على مكان يرتاحون فيه خلال نهاية الفترة الصباحية، وخاصة منهم المُترشحات، اللواتي جئن من أماكن بعيدة، وهو نفس الشعور لباقي الطلبة وخاصة فئة الإناث اللواتي قدِمْن من بلديات بعيدة، إذ تُمثل مثل هذه المبادرات حافزا إيجابيا للممتحنين.

المبادرة لم تقتصر فقط على أصحاب المطاعم، بل تعدتها للمواطنين الذين فتحوا أبواب منازلهم أمام المترشحين الأحرار بصفة خاصة، وحتى للنظاميين الذين يزاولون دراستهم بمدينة تيارت، وهذا بهدف توفير الجو الملائم والمريح للممتحنين.

وفي إطار التضامن، قام أصحاب سيارات الأجرة بعدد من بلديات ولاية تيارت، بعرض خدماتهم مجانا على الطلبة المقبلين على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، وهذا لضمان حضورهم في الوقت المحدد، أين قام سائقو سيارات الأجرة بدائرة مهدية بإطلاق نداء عبر صفحات الفايسبوك، يعلنون فيه عن تخصيص سياراتهم فقط للمترشحين خلال الفترات الصباحية ذهابا نحو مراكز الامتحانات والفترات المسائية إيابا لمقر سكناهم، المبادرة لاقت استحسان المترشحين.

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ممرض يتسبب في وفاة عشرينية بوهران

ف. ن

أوقفت الشرطة في وهران ممرضا حوّل مسكنه إلى عيادة لإجراء عمليات الإجهاض مقابل مبالغ مالية معتبرة، رفقة شريكين له، وهذا حسبما جاء في بيان لأمن الولاية الأحد.

وذكر المصدر ذاته أن إحدى العمليات تسببت في وفاة فتاة، وقد تم كذلك حجز معدات طبية وأودية تستعمل في هذا النشاط غير الشرعي.

عملية التوقيف تمت بناء على تحريات حول وفاة فتاة جراء تعرضها لنزيف حاد، ناتج عن عملية إجهاض، و تمّ تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في القضية، ويتعلق الأمر بممرض بإحدى العيادات الخاصة، قام بتحويل مسكنه إلى عيادة لإجراء عمليات الإجهاض.

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من بينهم رئيسة مصلحة أملاك الولاية

أحكام ما بين 7 إلى 10 سنوات حبسا لمُسربي وثائق إدارية ببلعباس

نطقت، محكمة سيدي بلعباس صبيحة الأحد، بإدانة خمسة متهمين بتسريب وثائق إدارية من مصالح الإدارة المحلية وطرحها للتداول على منصات التواصل الاجتماعي دون وجه حق، بالحبس النافذ بين 7 و 10 سنوات، بينما برأت ساحة المشتبه فيه السادس من جميع التهم التي نسبت إليه.

القضية تورطت فيها رئيسة مصلحة أملاك الولاية التي أدينت بسبع سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي نطقت بها هيئة المحكمة في حق ممونين اثنين، بعدما توبعا بتهم طرح وثائق إدارية مسربة من مصلحة الإدارة المحلية وطرحها للتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي دون وجه حق، قصد المساس بمصداقية الإدارة وهيئات عمومية، من خلال صفحة على الفايسبوك تولى إدارتها متهمان آخران من خارج البلاد باستخدام إسم مستعار، وهما اللذان حكم عليهما غيابيا بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات مع الأمر بالقبض عليهما، في حين برأت ساحة المتهم السادس في القضية الذي شغل منصب رئيس مصلحة الميزانية بالإدارة المحلية من جميع التهم المنسوبة إليه، وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ لست سنوات في حق المتهمين الأربعة، وثماني سنوات في حق المتهمين المقيمين خارج البلاد.