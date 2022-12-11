أخبار الجزائر ليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

العثور على جثة شخص، سقوط قاتل لمراهق من مرتفع جبلي

العثور على جثة شخص بمنزل شقيقته بتيارت

لوز محمد أمين

إهتزت، قرية الطريش التابعة إداريا لبلدية واد ليلي بولاية تيارت، السبت، على وقع خبر العثور على جثة شخص بمنزل شقيقته.

وحسب مصدر الشروق، فإن المدعو (ب. ج) البالغ من العمر 42 سنة، كان بالمنزل لحراسته ريثما تعود شقيقته رفقة أبنائها من زيارة أحد الأقرباء، غير أن المعني توفي جراء تعرضه لنوبة قلبية حسب تشريح الطبيب الشرعي بمستشفى يوسف الدمرجي، الذي أكد أن الوفاة كانت طبيعية.

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تنقل رفقة شقيقته لجلب أعشاب طبية

سقوط قاتل لمراهق من مرتفع جبلي بميلة

نسيم. ع

شهدت مساء السبت، بلدية مينار زارزة بولاية ميلة، وفاة تلميذ يدرس بالطور المتوسط، بمتوسطة تومسالت، يدعى “ج. عبد الباسط”، يبلغ من العمر 13 سنة، إثر سقوطه من منحدر جبلي يقع بمشتة بلوعور المعروفة بجبالها المرتفعة، وتضاريسها الوعرة.

وبحسب مصادر “الشروق” التي نقلت إلينا الخبر، فإن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، بعدما سقط من أعلى الجبل وتدحرجه إلى الأسفل، حيث تعرض لإصابات بليغة على مستوى الرأس والحوض بعد ارتطامه بالصخور.

وتفيد ذات المصادر، أن الضحية كان رفقة شقيقته الصغرى، بصدد جمع بعض الحشائش والأعشاب الجبلية، لاستعمالها في علاج الأنفلونزا الموسمية وغيرها كما تعوّدا على ذلك، بحكم أن المنطقة نائية وأهلها يعيشون على ما تجود به الأرض، وفي غفلة منه سقط من أعلى المنحدر الجبلي، ليرتطم بالأحجار ومن ثم وفاته في عين المكان، وهو المشهد المأساوي الذي أدخل شقيقته الصغرى في حالة هيستيريا وخوف، حيث لم يتمكن الأشخاص القريبين من المنطقة من إنقاذه بسبب صعوبة التضاريس واستغراق وقت طويل للوصول إليه بعدما فارق الحياة.

جثة الضحية عبد الباسط تم نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبلدية تسدان حدادة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية مينار زارزة، حيث ووري الثرى زوال أمس، في مقبرة البلدية في أجواء حزينة عمّت المنطقة.

من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الذي تألم له الصغير والكبير بالمنطقة حيث أن الضحية عبد الباسط يشهد له أصدقاءه وأهل المنطقة بطيبة أخلاقه وحسن السلوك داخل المتوسطة التي يدرس بها وتفوقه في دراسته وطاعته لوالديه، كما أنه حافظ لكتاب الله، وطالب بالمدرسة القرآنية القريبة من مسكنه العائلي.

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الدرك أغلق المقطع بصفة مؤقتة

حفرة تُعطب 15 سيارة على الطريق السيّار في بومرداس

أحسن حراش

تسببت حفرة تشكلت من مخلفات الأمطار الأخيرة على الطريق السيار شرق – غرب على مستوى منحدر الأربعطاش ببومرداس في أضرار وانفجار لعجلات 15 سيارة كانت تسير على الطريق وكادت أن تتسبب في حوادث مرور خطيرة، الأمر الذي دفع بمصالح الدرك الوطني رفقة الجزائرية للطرق السيارة إلى التدخل قصد ترميم الطريق وتنظيم حركة السير على الطريق الذي تم غلقه مؤقتا.

ونشر أحد مستعملي الطريق السيار الذي كان متجها نحو العاصمة بسيارته على مستوى منطقة أولاد والي بمنحدر الأربعطاش مساء السبت، فيديو يدعي فيه تعرض 15 سيارة لأضرار وانفجار عجلاتها جراء تواجد حفرة كبيرة وسط الطريق يعتقد بأنها تشكلت أو زاد حجمها جراء التساقطات المطرية الأخيرة، حيث تم تسجيل حادث مباشر لاصطدام سيارة بعازل الطريق الفولاذي في الفيديو، فيما كادت الحفرة أن تتسبب في حوادث مرور خطيرة بالمنحدر المعروف بكثرة حوادثه الخطيرة، موجها نداءه للجهات المعنية قصد التدخل لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه.

وتدخلت مصالح الدرك الوطني لفرقة خميس الخشنة مباشرة بعد وصول النداء مرفوقة بمصالح الجزائرية للطرق السيارة، مؤكدة تواجد تلك الحفرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق، أين قامت بغلق الطريق مؤقتا قصد تمكين الأعوان من ترميم الطريق قبل أن يعاد فتحه من جديد مع تنظيم حركة السير للمركبات المتجهة نحو العاصمة.

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اختفاء غامض لتلميذ في المتوسط بالشلف

م.قورين

تعيش عائلة جولو بولاية الشلف حالة من الحزن والآم، على وقع اختفاء ابنها “محمد” البالغ من العمر 15 سنة، والذي خرج منذ الفاتح من الشهر الجاري من متوسطة مرواني عابد بوسط بلدية واد سلي، بعد انتهائه من الفروض، واتجه إلى قاعة الشباب لمتابعة إحدى مباريات كأس العالم مساء.

وبعد افتراقه مع زملائه، لم يظهر أثره من حينها، ويأمل أفراد العائلة في مساعدة المواطنين والمحسنين لإعادته لأحضان والديه، وحسب تصريح والدته للشروق، فإن فلذة كبدها يزاول دراسته في الرابعة متوسط، وهو مقبل على امتحان شهادة التعليم المتوسط، وأبوه حريص عليه، ومهتم جدا بدراسته، والصدمة كانت كبيرة عندما تأخر في العودة للبيت، وانقطعت أخباره، حيث بدأت من هنا رحلة العذاب وتكثيف الاتصالات، بداية بإبلاغ مصالح الأمن، وتداول صوره وخبره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الأم بأن باب البيت ظل مفتوحا منذ اختفاء ابنها، عساه يعود ويدخل عليها، وأنها لا تستطيع الخروج ومشاهدة أطفال الحي وهم يلعبون بدونه، أما أقاربه فقد خرجوا في رحلة بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف اتصالاتهم الهاتفية عبر جميع الولايات المجاورة، والتأكد من عدم ركوبه قوارب الموت ضمن قوافل الحراقة التابعين للمنطقة، وقد بدت حرقة فراقه جلية على والدته، التي طلبت مساعدة المواطنين والمحسنين على إعادة ابنها لأحضانها، وقالت بأن صورة نظراته لها كل صباح لم تفارقها، وقدمت هذا الرقم للتواصل معها في حالة مشاهدته 0774312064.

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وفاة ثاني ضحية لانفجار مصنع الأسمنت بسكيكدة

إسلام.ب

توفي مساء السبت بالمستشفى العسكري بقسنطينة، بولحية عبد المجيد ثاني ضحية في انفجار حادثة مصنع الاسمنت بحجر السود الأليمة، الواقع ببلدية بكوش لخضر، شرق ولاية سكيكدة، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالجروح والحروق الخطيرة التي تعرض لها في الانفجار القوي الذي هز المصنع وتبعه حريق على مستوى الفرن أثناء تنفيذ محضر لإعدام مادة الكيف الثلاثاء الماضي، أين أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تطلبت نقلهم إلى المستشفى العسكري بقسنطينة، من بينهم الضحية المنحدر من بلدية تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، أين مكث 5 أيام بمصلحة الإنعاش بذات المستشفى، ورغم محاولات الفريق الطبي لإخراجه من مرحلة الخطر، إلا أنه كل محاولاتهم باءت بالفشل وفارق الحياة ليلة السبت، وبذلك يعتبر الضحية الثانية بعد الضحية الأولى لمهندس ورئيس دائرة الصحة والسلامة والمكلف بالأمن الداخلي بذات المصنع المرحوم سليم جوادة 55 سنة القاطن ببلدية عزابة، للإشارة فإن جنازة الضحية الثانية بولحية عبد المجيد، شيعت الأحد بمقبرة البلدية بحضور السلطات المحلية لدائرة تمالوس وزملاءه في العمل وأقاربه في جو مهيب.

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فيما تم توقيف مروج 653 كبسولة من مهلوس “بريغابالين”

إحباط تسويق 3.5 قنطار من اللحوم والأحشاء الفاسدة بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية البويرة من إحباط تسويق 3.5 قنطار من الأحشاء الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري كانت موجهة للبيع عبر أسواق بلدية برج اخريص جنوب الولاية، فيما تمكنت ببلدية سور الغزلان من توقيف مروج مهلوسات ضبطت بجوزته 653 كبسولة من دواء بريغابالين.

واستنادا إلى بيان خلية الإعلام التابعة لأمن ولاية البويرة فإن العملية الأولى تمت على يد عناصر أمن دائرة برج أخريص وبعد ورود معلومات عن قيام بعض التجار بعرض أحشاء حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك للبيع على مستوى محلاتهم بالسوق الأسبوعي للمدينة، حيث تنقلت ذات العناصر إلى المكان، أين أوقفت 3 أشخاص يقومون بعرض وبيع تلك الأحشاء مجهولة المصدر والتي تفتقد للشهادة البيطرية المثبتة لسلامتها، وهو ما أكده الطبيب البيطري الذي عاين تلك الأحشاء التي بلغت كميتها 3.47 قنطار، ليتم حجزها وإتلافها مع تكوين ملف جزائي في حق الموقوفين وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

أما العملية الثانية فتمثلت حسب ذات المصادر في ورود معلومات إلى مصالح فرقة محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات على مستوى المصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 26 سنة بترويج المهلوسات والممارسة غير الشرعية لممتهني بيع الأدوية، حيث تم ترصد المعني وفق خطة محكمة مكنت من توقيفه على مستوى مفترق الطرق بمدخل مدينة سور الغزلان، حيث ضبطت بحوزته بعد تفتيشه على 480 كبسولة من دواء بريغابالين، وبعد تفتيش منزله عثرت ذات المصالح على 173 كبسولة أخرى من نفس الدواء الموجه للترويج كمهلوس وسط الشباب، ليتم حجز الكمية وتحويل ملف المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة .

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محكمة وهران قضت ببراءتهما

مكالمة مجهولة تورط شابين في جنايتين خطيرتين

خ. غ

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران الأحد، تبرئة متهمين بجنايتي تكوين جمعية أشرار ومحاولة السرقة المقترنة بالعنف والتعدد، وهي القضية التي صدر فيها ضد المعنيين حكم ابتدائي بالسجن لمدة 5 سنوات نافذا، بعد أن اتهمهما الضحية باعتدائهما عليه بعد فشلهما في خطة سرقة سيارته رغم نجاحهما في استدراجه والتحايل عليه.

تعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 31-10-2020 بحي الآمال التابع لدائرة السانيا بوهران، أين تعرض الضحية (ض. عبد الله) إلى اعتداء بالضرب من طرف مجموعة من الأشخاص، ما تسبب له بعجز مدته 16 يوما، ليودع في اليوم الموالي شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية، جاء فيها أنه وقع ضحية جماعة أشرار حاولت سرقة مركبته من نوع قولف من الجيل السابع، وهذا بعد ما أوهمه أحد عناصرها برغبته في شرائها على إثر مشاهدته لإعلان إلكتروني عن عرضها للبيع تم نشره على موقع الكتروني، بحيث صرح أنه تلقى قبل الواقعة اتصالا هاتفيا من المعني، ويتعلق الأمر بالمدعو (ط. عبد الغني)، الذي طلب منه اللقاء به لمعاينة سيارته، وعليه اتفق الطرفان على أن يتم ذلك بمنطقة السانيا، قبل أن يطلب منه المتهم التنقل بالمركبة إلى حي الآمال، أين يقيم مع عائلته، على أساس استشارة شقيقه في صفقة الشراء بعد أن يعاينها من جانبه هو الآخر.

وهناك وجد 6 أشخاص في انتظاره، مضيفا أنه عندما تفطن إلى أن ذلك المشوار لم يكن سوى مسعى من الزبون المزعوم لاستدراجه بغرض سرقة سيارته في وجود الدعم من باقي شركاء المتهم بمكان الواقعة، فإنه سارع على الفور إلى تعطيل نظام تشغيل السيارة أوتوماتيكيا بالضغط على زر الكبح للحيلولة دون تحريكها والفرار بها، الأمر الذي عرضه إلى العنف في شجار استعملت فيه العصابة أسلحة بيضاء، ثم لاذ الجميع بالفرار بعد ما تسنى لهم تجريده من مبلغ 20 مليون سنتيم وبذلة رياضية كانا داخل مركبته.

وبعد التحريات الأمنية ومعالجة شكوى الضحية، تم توقيف المدعو (ط. ع) و(ح. ع) فيما لا يزال متهم آخر في حالة فرار، وهو المدعو (م. جمال)، بحيث نسبت لثلاثتهم تهمة ارتكاب جنايتي تكوين جماعة أشرار لأجل ارتكاب جناية ومحاولة السرقة بتوافر ظرفي العنف والتعدد.

تهديد بالاختطاف

أثناء جلسة الاستئناف تمسك المتهمان (ط. ع) و(ح. ع) بإنكار الأفعال المنسوبة لهما، سواء تعلقت بجناية تكوين جماعة أشرار أو جناية محاولة السرقة، فيما اعترف الأول بضربه الضحية بواسطة قضيب حديدي، مبررا قيامه بذلك على أساس الدفاع عن نفسه من ضحية أكد على أنه لم يسبق له معرفته، حيث نفى تماما رواية عرض هذا الأخير السيارة سالفة الذكر للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مستدلا بغياب ما يثبت ذلك، أو قيامه بالاتصال به بعد الإعلان لأجل استدراجه لمكان الواقعة وسرقتها منه، موضحا أن الضحية هو من تمكن من الحصول على رقم هاتفه، واتصل به طالبا مقابلته بمنطقة السانيا لأمر يهمه، وعند اللقاء تفاجأ بإلزامه بدفع مبلغ 160 مليون سنتيم لشخص آخر، قال أنه تلاعب عليه ورفض تسوية النزاع معه وديا، معرفا بنفسه على أساس أنه يمارس لصالح هذا الأخير دور الوساطة كنشاط مأجور مقابل حصوله على نسبة من المال، قبل أن يهدد باختطافه في حال رفضه إرجاع المبلغ المذكور أو تماطل في دفعه.

وأضاف المتهم أنه لم يجد لحظتها سوى مجاراته في الحديث، ليقترح عليه التوجه معا عند صديقه المدعو (م. جمال) إلى حي الآمال من أجل أن يموله بمبلغ 10 ملايين سنتيم ليناوله إياه في شكل فدية مقابل إخلاء سبيله، وهو ما تم، موضحا أن ذلك كان مجرد حيلة منه لأجل إنقاذ نفسه من خطة الاختطاف والابتزاز، وأنه عندما وصلا إلى حيه السكني، راح يستنجد بجيرانه وأصدقائه لفكه من الرهن، وهناك بلغ الخبر مسمع المتهم الثاني (ح. ع)، نقلا عن المدعو (م. ج)، الذي صادفه على الطريق عندما كان خارجا من مقهى الحي، ليسارع (ح. ع) بدوره إلى نجدة صديقه المختطَف (ط. ع).

وكذلك جاءت أقوال المدعو (ح. ع) أمام هيئة محكمة الاستئناف متطابقة مع ما ذكره المتهم (ط. ع)، حيث قال أنه حضر الواقعة في آخر مراحلها، حيث شاهد الضحية مصابا بعد انتهاء الشجار الذي حدث في غيابه، نافيا في المقابل تورطه في الجريمة التي قال أن الضحية تعمد تلفيقها له وللمتهمين الآخرين كيدا وانتقاما منه بعد ما تم التفطن لأمره وفشله في ابتزاز (ط. ع).

من جهته، اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق المتهمين، والتمس على أساس ذلك معاقبتهما بـ10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، قبل إصدار المحكمة قرارها ببراءتهما من جميع التهم وبالإفراج عنهما.