أخبار الجزائر ليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

الإطاحة بمنظمي رحلات "الحرقة"، بنايات عائمة بالشلف

بنايات عائمة بالشلف !!

يشتكي القاطنون بحي البدر 2 رقم 215 بالشرفة غرب مدينة الشلف من أضرار فيضان قنوات الصرف الصحي عليهم مع كل تساقط مطري، أين لم تنفع ردم البالوعات وتحويل قنوات الصرف الصحي في لجم الظاهرة التي تتنقل من بيت لآخر، وقال المشتكون من هذا الضرر أنهم سيجدون أنفسهم يوما ما في بحيرة من القذارة لا قدر الله إن تواصل إهمال انشغالهم، فهل من مُجيب !!

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حجز 6832 قرص مهلوس و17 ألف دينار تونسي بالطارف

ف. ل

تمكنت مصالح الجمارك بالمركزين الحدوديين البريين بالعيون وأم الطبول، والفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف من حجز 6.832 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية وكذا مبلغ مالي قدر بـ17.000 دينار تونسي، حسب ما أفاد به الأحد بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح المصدر أنه في سياق الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان كل من المفتشيتين الرئيسيتين لفحص المسافرين بالمركزين الحدوديين البريين بالعيون وأم الطبول، والفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، وعلى إثر عمليتين متفرقتين من حجز 17.000 دينار تونسي كانت مخبأة بين أمتعة أحد المسافرين و6.832 قرص مهلوس من نوع “Prégabaline ADONTAG” 150 ملغ تم ضبطها بعد عملية فحص دقيق مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة سياحية”.

وأكدت مصالح الجمارك أن العمليتين تكرسان “يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل أداء واجبهم المهني، لاسيما في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حماية للاقتصاد الوطني ومساهمة في مكافحة تهريب وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وكل ما يهدد صحة وسلامة المواطن”.

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الإطاحة بمنظمي رحلات “الحرقة” بالشلف

م. قورين

تمكنت أفراد الشرطة القضائية لأمن دائرة توقريت بالشلف، السبت،من الإطاحة بثمانية رؤوس مدبرة لتهريب البشر عبر قوارب الموت. حيثيات القضية، بحسب مصادر موثوقة لـ”الشروق”، وقعت على خلفية ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد جمع الأموال تحضيرا لرحلة حراقة عبر البحر من شواطئ الحدودية بين ولايتي الشلف ومستغانم، فتم فتح تحقيق معمق مكنهم من الإيقاع بأحدهم بعد إيهامه برغبة احدهم في طلب التسهيل لتخطي عقبة البحر المتوسط نظير تسديد مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 مليون سنتيم حسب عدد أفراد المجموعة، وبعد توقيف الرأس المدبر وإخضاعه للتحقيق أماط النقاب عن سبعة من شركائه تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة كانوا يقومون بالتنقيب واستدراج الضحايا من مختلف الأعمار والأجناس بحوزتهم زورق سريع مزود بمحرك واسترجاع مبلغ 119 مليون سنتيم تم جمعه من الضحايا وهواتف نقالة كان يستعملها الموقوفون لاتصالاتهم،وبعد إتمام التحقيق سيتم تقيد الموقوفين إلى قاضي التحقيق بمحكمة بوقادير للنظر في قضيتهم.

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حجز 22 قنطارا من مادة “الشمة” المقلدة بسطيف

سمير منصوري

تمكن عناصر الدرك الوطني ببلدية صالح باي بجنوب ولاية سطيف، السبت، من حجز 22 قنطارا من مادة الشمة المقلدة، وذالك على مستوى بلدية صالح باي. حيث تم حجز تلك الكمية من هذه المادة المقلدة، بعد استغلال معلومات مؤكدة واردة إلى مصالح الدرك، تفيد بوجود شاحنة من نوع سوناكوم تنقل المادة سالفة الذكر، ليتم وضع خطة محكمة أسفرت على توقيف المسمى م.ع، البالغ من العمر 40 سنة وحجز الكمية المذكورة أعلاه.

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اختفاء محير لشابة بسكيكدة

إسلام. ب

تبحث عائلة بكوش، القاطنة ببلدية الحدائق، 6 كلم عن عاصمة الولاية سكيكدة، عن ابنتها رحمة، البالغة من العمر 18 سنة، حيث لم تجد لها والدتها سامية عمار سيسطة أثرا لليوم الرابع على التوالي، وتتخوف المسكينة من تعرضها لاختطاف أو لمكروه، ما يستدعي بحسبها تضامن المواطنين لمساعدتها للبحث عنها في كل مكان، حيث اختفت فلذة كبدها عن الأنظار صباح الخميس الماضي، في حدود الساعة الخامسة صباحا، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة.. وصرح والدها قدور لـ”الشروق اليومي”، بأن المفقودة كانت تعيش حياة عادية، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتغيب فيها عن الأنظار وعن البيت العائلي، ويؤكد أنها اختفت بطريقة غامضة ورغم محاولات البحث عنها بقلب عاصمة الولاية وأطرافها فإن سعيهم كان من دون جدوى، مؤكدا بأنه أودع بلاغا لدى مصالح الأمن بدائرة الحدائق في سكيكدة، الذين باشروا من جهتهم تحرياتهم، وبقيت كل الاتصالات والأخبار عن وجودها هنا وهناك من دون تأكيد، ويدعو الوالد كل مكن لديه معلومات عن المختفية إلى الاتصال به على الرقم: 0556443858

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في غياب الحلول لاحتوائه بعد إلغاء التفويج

“كنابست” تتوقع اكتظاظا حادا بثانويات ومتوسطات وهران

خيرة غانو

أعلنت فروع من نقابة كنابست على مستوى ولاية وهران، الأحد، عن نيتها مقاطعة الدخول المدرسي الجديد، فيما ضاعف بعضها الجرعة بتنظيم وقفات احتجاجية، على خلفية اصطدام أساتذة في عدة مؤسسات بواقع يتحدث عن تسونامي من أمواج التلاميذ سيضرب بقوة عددا من الثانويات والمتوسطات، برغم تحذير ذات التنظيم من عواقب اتباع نفس سياسة التخطيط “محدودة الرؤى والأبعاد قبل التفويج وبعده”حسب صلاح الدين بوسماحة، منسق النقابة لولاية وهران.

ويوضح ذات المتحدث أن من ضمن تلك الفروع المعترضة بشدة على العودة إلى نظام التدريس العادي على وقع الانفجار فرع ثانوية قيطاري، الذي يتوعد أيضا بشن اعتصام أمام مقر مديرية التربية، وكذلك هو موقف أساتذة سطاف محمد ببوجمعة ومؤسسة مولاي الحسان بحي الياسمين، الذين أبدوا استعدادهم لمقاطعة التدريس، احتجاجا على تعامل بها مديرية القطاع في تحضيراتها لمرحلة ما بعد نظام التفويج، وتفضيلها اللجوء للحلول الترقيعية والسهلة بدلا من معالجة مشاكل القطاع المتجددة سنويا مع أزمة الهياكل التربوية والتأطير من الجذور.

وفي السياق، استعرض بوسماحة عينة من المؤسسات التي يراها أكبر ضحايا عدم جاهزية القطاع في وهران تحديدا للعودة إلى نظام التدريس القديم قبل جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بتلك الواقعة في منطقة الحاسي، وكل من حي الصباح، السلام والياسمين، أين تسجل نقابة كنابست حالات اكتظاظ بمعدلات تراها قياسية، غير مسبوقة وغير مبررة أيضا، ذلك أن عدد التلاميذ المسجلين يصل في بعضها إلى ثلاثة أضعاف، مضيفا أن هذا الوضع يستحيل لأي مؤسسة تربوية استيعابه، وألا حل لها للعودة إلى الحالة العادية والخروج من هذه الأزمة سوى ببناء مؤسسات جديدة في نفس الحي المتواجد في ما يعرف بمناطق الضغط والتوسع العمراني، على غرار ما يحصل حاليا مع ثانويات بن نابي سليمان، مولاي الحسان وبوعزيز ربيعة، أين يتعدى عدد التلاميذ على مستوى كافة هذه المؤسسات الألف تلميذ، ومنها ما يصل إلى 1300، وهو مرشح لمزيد من الارتفاع، بسبب عمليات الترحيل وجاهزية السكنات الترقوية المنجزة على محيطها للتسليم في مواعيد لاحقة.

كما تطرق محدثنا إلى حال مؤسسات الطور المتوسط مع الضغط المرتقب تسجيله خلال الدخول المدرسي 2022-2023، على غرار متوسطة بن شاعة، التي يتجاوز عدد التلاميذ فيها ضعفي قدرتها الحقيقية للاستيعاب، ونفس الأمر بالنسبة لمتوسطتي حدوش الحبيب وبنونيسة، دون إغفال تكرر الظاهرة بعيدا عن المعايير المطلوبة في عدد لل يستعان به من الابتدائيات.

وعن السبب الذي قاد القطاع إلى هذه الوضعية، يقول المنسق الولائي للكنابست لوهران إنه نتاج سياسة البريوكولاج، مستدلا بحادثة تحويل ثانوية بحي كوسيدار بقرار إداري إلى متوسطة دون أدنى استشراف وتخطيط، عوض معالجة المشكل بعمق، وإيجاد حلول للاكتظاظ على مستوى الطور المتوسط، ما كان يعني وقتها أن الضغط زاحف لا محالة نحو ثانويات المأمن، وهو ما جعل منطقة بأكملها تعاني آنذاك من تبعات قرار إداري يصفه بغير الناضج، ليعاد اليوم نفس المشهد بذات الطريقة، من خلال العمل على تحويل ثانوية قيطاري عاشور ببلقايد إلى متوسطة، بداعي أن متوسطات المنطقة بها اكتظاظ، مع تجاهل أن هذا الأخير سيتحول حتما إلى الثانويات بعد سنة على الأكثر.

من جهة أخرى، حاولنا الاتصال بمسؤولة خلية الإعلام والاتصال لدى مديرية التربية لولاية وهران لتقديم توضيحات حول ما تضمنته تصريحات نقابة كنابست عن توقعاتها للدخول المدرسي القادم، لكنها لم ترد.

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بعد إنهاء 20 بالمائة من الأشغال المتبقية

فتح طريق منعرجات خراطة قبل صائفة 2023

ع. تڤمونت

كشف مسؤول بالشركة التركية “أزڤون” المكلفة بأشغال توسعة وعصرنة منعرجات خراطة، على الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف، عن إمكانية فتح ذات الطريق أمام حركة السير قبل صائفة 2023، مشيرا إلى أن الأشغال المتبقية من المشروع المقدرة بـ20 بالمائة سيتم الانتهاء منها في ظرف سبعة أشهر على أكثر تقدير.

وأضاف ذات المسؤول إلى أن الشركة التركية ستلجأ في الوقت الراهن إلى توظيف عمال محليين وذلك في انتظار وصول العمال الأتراك، من مهندسين ومختصين، خلال شهر، بالإضافة إلى إحضار معداتهم وآلياتهم، وهو ما سيسمح بربح الكثير من الوقت، مشيرا في نفس الوقت إلى أن أشغال تقدم مشروع عصرنة وتوسيع منعرجات خراطة قد بلغت نسبة 80 بالمائة وذلك قبل توقف الأشغال به منذ أكثر من ثلاثة سنوات لأسباب تبقى جد غامضة، رغم الأهمية الكبيرة التي يكتسيها المشروع.

وحسب معلوماتنا دائما فقد تم الانتهاء من أشغال حفر الأنفاق الأربعة الممتدة على طول الطريق، في انتظار الشروع في عملية التهيئة، وكذا وضع آخر الرتوشات التي تسمح باستكمال الطريق واستلامه خيرا مع ضرورة معالجة خطر الانزلاقات التي تبين أنها أضحت تهدد الطريق المذكور، بالنظر إلى الكميات الهائلة من الأحجار والأتربة التي غمرت ذات الطريق خلال فترة توقف الأشغال.

ويكتسي مشروع توسعة وعصرنة طريق منعرجات خراطة المحاذي للأنفاق، أهمية كبيرة، ما يسمح بتحويل حركة السير عبره خلال أشغال صيانة الأنفاق أو عند تسجيل أي حادث سير أو العكس، كما سيسمح ذات الطريق بتقليل حركة السير داخل الأنفاق وإنهاء السير في الاتجاه المعاكس بداخلها، وهو سيساهم حتما في تقليص عدد حوادث السير بداخل الأنفاق التي لقبت بـ”أنفاق الموت”.

ورغم أن ذات الطريق سيسمح بإنهاء كابوس أنفاق الموت إلا أن نجاعة المشروع يكمن في استكمال ازدواجية الطريق الوطني رقم 9 في شطره الرابط بين سوق الاثنين وصولا إلى حدود ولاية سطيف، وهو المطلب الذي يتكرر على مدار أعوام لكن إلى حد الساعة لا حياة لمن تنادي.

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شركة أجنبية ستتولى إتمام الأشغال

بعث مشروع الطريق السيار جن جن – العلمة

سمير مخربش

تحرك ملف الطريق السيار جن جن العلمة، بعد ركود المشروع، ليبعث من جديد بعد تسليم الشطر المجمد لشركة تركية ينتظر أن تعيد الطريق إلى سكة الإنجاز.

هذه الخطوة، جاءت بعدما قررت الجزائرية للطرقات السريعة إمضاء عقد مع الشركة التركية “مابا”، التي ستتولى مهمة إنجاز الشطر الذي كان سابقا من نصيب شركة حداد للأشغال العمومية والري والبناء التي يقبع صاحبها في السجن بتهمة الفساد، وهو الشطر الذي يمتد على مسافة 62 كلم، انطلقت به الأشغال سنة 2014 وكان من المفروض أن يسلم سنة 2016، لكن المشروع عرف تأخرا كبيرا. وقد استفاد أصحاب المشروع سابقا من تمديد في الآجال بسبب بعض العراقيل التي اعترضت مسار الطريق، فتغير موعد الاستلام مرتين وأُخلف مرتين، فكان من المفروض أن يسلم المشروع في شهر ماي سنة 2019 لكن في الواقع المشروع ظل يراوح مكانه. والنتيجة اليوم 8 سنوات مرت، والطريق لم يدرك 50 بالمائة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 42 بالمائة فقط.

أما الشطر الممتد من ميناء جن جن حتى الحدود مع ولاية سطيف سيبقى من نصيب شركة الإيطالية “ريزاني” وشركة سابتا الجزائرية. وجاء هذا الاتفاق ليبعث المشروع من جديد بعد اصطدامه بعدة عراقيل تقنية تتعلق بنزع الملكية من الخواص الذين تعترض ممتلكاتهم مسار الطريق، تضاف إليها انزلاقات التربة في الكثير من النقاط أبرزها 5 انزلاقات كبرى تحتم على التقنيين إعادة الدراسات وتغيير المسار. كما ينتظر من أصحاب المشروع تحويل الأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي المتوسط والمنخفض في 43 نقطة في انتظار استكمال 24 نقطة متبقية، وتحويل قنوات الغاز في 15 نقطة في انتظار 4 متبقية، تحويل شبكة الألياف البصرية.

وقد أولت وزارة الأشغال العمومية اهتماما خاصا بهذا المشروع العملاق، الذي ينتظر أن يخضع لمتابعة عن قرب للرفع من نسبة تقدم الأشغال التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات. وينتظر أن يخرج هذه المرة من نفق التأجيلات والتأخيرات التي توشك أن تفسد حلما ينتظره الجزائريون بصفة عامة وسكان ولايات سطيف وجيجل وميلة بصفة خاصة، على اعتبار أن الطريق السيار جن جن العلمة يشكل عصبا حيويا من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا للحركة الاقتصادية في هذه الجهة مع استغلال أفضل لميناء جن جن، وسيسمح بتحريك عجلتي الصناعة والتجارة بهذا القطب.

وللمشروع أيضا آثار إيجابية على الحركة السياحية، خاصة في الشق المتعلق بتسهيل حركة المرور، حيث يقدر التوقيت الحالي لقطع المسافة بين ولايتي سطيف وجيجل بحوالي أربع ساعات، وبعد تجسيد المشروع يمكن أن يختصر الزمن إلى ساعة واحدة، كما سيتم ربط هذا الطريق بالولايات الجنوبية. ولذلك يكتسي المشروع أهمية كبرى من شانها أن تغير المنطقة بكاملها.

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يستغلان طاولة لبيع الأحذية لترويج المهلوسات بمستغانم

ق. م

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، متكونة من شخصين يبلغان من العمر 34 و36 سنة، ينحدران من ولاية مستغانم، من معتادي الإجرام.

العملية جاءت بناء على معلومة أمنية وردت إلى المصلحة، تفيد أن أحد أفراد الشبكة يحوز على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية بمسكنه بهدف ترويجها، وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالوقائع واستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم توقيف المشتبه فيه المكنى شريرو وتفتيش مسكنه أين ضبط بداخله 109 كبسولة نوع بريقابالين تركيز 300 ملغ وقطعة من المخدرات بوزن 90 غرام، كما بينت التحريات أن سالف الذكر يعتمد على شريكه الذي يستغل طاولته لبيع الأحذية في ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، حيث ضبطت بحوزته لحظة توقيفه كبسولتين من ذات النوع والتركيز أي بمجموع 111 كبسولة.

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عصابة تنقل الذخيرة وسط شحنة خضر بالمغيّر

ق. م

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة من إحباط عملية نقل وتهريب كمية من الذخيرة من الصنف الخامس تزيد عن مليون كبسولة اشتعال، حسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بذات الجهاز

الأمني. وجاءت العملية إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتنسيق الميداني المحكم بين جميع الفرق العملياتية المرابطة في الميدان، أين تم توقيف شاحنة محل شبهة على متنها شخصين يبلغان من العمر 47 و41 سنة ينحدران من إحدى الولايات الشمالية، وبعد إخضاع الشاحنة للتفتيش الدقيق تم اكتشاف كمية معتبرة من الذخيرة من الصنف الخامس (شعيلات أو كبسول الاشتعال) ذات منشأ أجنبي قدرت بـ(1.250.000) كبسولة اشتعال كانت مموهة بإحكام داخل صناديق خاصة بالخضر والفواكه، كما أوضح ذات المصدر.

وبهذا الصدد، أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما عن تهمة تهريب ذخيرة من الصنف الخامس باستعمال وسيلة نقل، سيتم بموجبه إحالتهما أمام الجهات القضائية المختصة، كما أشير إليه.