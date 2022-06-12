أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 جوان 2022

انتشال ثالث جثة بشاطئ سيدي علي، سطو مسلح على شاحنة تاجرين

أكثر من 12 ألف مترشح من بينهم 81 نزيلا

ارتياح عام لدى المترشحين حول امتحان اللغة العربية بتيبازة

ب. بوجمعة

أبدى المترشحون لشهادة البكالوريا ببعض المراكز بتيبازة، ارتياحهم لأسئلة الامتحان الأول الخاصة باللغة العربية في جميع الشعب واعتبروها في متناول التلاميذ في انتظار بقية المواد وخصوصا الأساسية منها، كما أشادوا بظروف إجراء الامتحان في يومه الأول في جميع المراكز من خلال سلاسة الالتحاق بقاعات الإجراء وكذا الإجراءات الأمنية بمحيط المراكز.

التحق الأحد، أكثر من 12 ألف تلميذ بمراكز الإجراء لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا عبر 36 مركزا بولاية تيبازة، من بينهم 8 آلاف متمدرس و81 نزيلا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة وأكثر من 3200 حر يؤطرهم 3400 حارس و36 أخصائيا نفسانيا.

وتميزت أجواء اليوم الأول بالنظام العام أمام مراكز الإجراء وحضور أمني لافت لتنظيم حركة المرور وتوفير الجو الملائم لالتحاق التلاميذ بالمؤسسات، وحضور بارز لأولياء التلاميذ المترشحين الذين أبوا إلا مرافقة أبنائهم والرفع من معنوياتهم إلى غاية أبواب المراكز.

وعقب انتهاء الفترة الصباحية تجولنا أمام بعض المراكز لأخذ انطباعات التلاميذ حول أسئلة مادة اللغة العربية التي خصت كل الشعب، ولمسنا منهم ارتياحا عاما حول مستوى الأسئلة التي قالوا إنها في المتناول، وقال المترشح العيشي وفيق، شعبة العلوم التجريبية بثانوية حمداني محمد ببوهارون، “إن أسئلة اللغة العربية كانت مناسبة، وقد اخترت السؤال الخاص بالشعر، نظرا لتمكني فيه، وحتى السؤال النثري لم يكن معقدا”، وعلى عكسه اختار التلميذ بوقشور بلال من نفس شعبة وفيق بمركز الإجراء بثانوية تركية محمود ببواسماعيل السؤال المتعلق بالنثر الذي كان – حسبه- مقبولا وفي متناول جميع المترشحين، ونفس الانطباع لمسناه لدى التلميذ قلماوي إسراء شعبة تسيير واقتصاد بمركز مالك بن نبي ببواسماعيل التي قالت إن السؤالين النثري والشعري في متناول التلاميذ وبقليل من التركيز يمكن تحصيل نقطة جيدا.

وبدورها، ترى التلميذة عجيف صبرينة شعبة آداب وفلسفة بمركز ثانوية عبيدات جلول بخميستي أن التحضير الجيد والتركيز اللازم يوم الامتحان والتأني في فهم الأسئلة يساعد على الإجابة وتحصيل علامة جيدة واعتبرت صبرينة الأسئلة مقبولة وبإمكان المترشحين الإجابة عن السؤالين الشعري والنثري وأشادت بالظروف الملائمة والنظام الجيد الذي وجدوه بالمركز، ويأمل التلاميذ أن تكون أسئلة المواد الأساسية في المتناول.

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تشرف عليه فرق تدخل من مديرية توزيع بلوزداد

مخطط لمواجهة الأعطاب وانقطاع الكهرباء خلال الامتحانات

أحمد. ع

وضعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد ناحية الجزائر، مخططا خاصا يتضمن تدابير وإجراءات استثنائية تتعلق بتدعيم برنامج المناوبة وتسخير الفرق التقنية المتنقلة للتدخل وإصلاح اعطاب الكهرباء وفرق مدعمة بفرق تدخلات صغيرة على مستوى الوكالات التجارية وفرق تقنية يومية للكهرباء وأخرى للغاز خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 16 جوان الجاري معززة بالمعدات اللازمة للتدخل بسرعة ونجاعة في حالة حدوث أي عطب تقني أو انقطاع للتيار الكهربائي.

وبحسب بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذا المخطط الخاص يهدف إلى ضمان نوعية واستمرارية خدمة توزيع الطاقة الكهربائية والغازية خلال الفترة الخاصة والممتدة من الخامس إلى غاية 16 جوان الجاري، والتي تتزامن مع إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية لمختلف الأطوار التعليمية.

وأكدت المديرية على تسخير كل الموارد البشرية من أعوان إداريين وأعوان التدخل وإصلاح الأعطاب بحسب درجتها على مستوى جميع البلديات التابعة للتغطية الإقليمية للمديرية تحسبا لأي طارئ أو تدخل تقني على منشأتها الكهربائية والغازية وحفاظا على استمرارية الخدمة والتزويد بهاتين الطاقتين الحيويتين.

وللعلم، فإن مديرية توزيع بلوزداد تغطي إقليميا 13 بلدية بالجزائر العاصمة وهي باش جراح، المقرية، حسين داي، المرادية، المدنية، القبة، حيدرة، بن عكنون، الابيار، الجزائر الوسطى، بلوزداد، بئر مراد رايس وسيدي محمد.

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مشاركون في ملتقى وطني تحسيسي بالبليدة يؤكّدون

تطبيق العقوبات الردعية بصرامة للحد من حوادث المرور

ق. م

أكد المشاركون في الملتقى الوطني التحسيسي حول حوادث المرور، المنظم بمنطقة الشريعة بولاية البليدة، على ضرورة تطبيق العقوبات الردعية بصرامة وباستمرار ضد المخالفين لقانون المرور للحد من وقوع مثل هذه الحوادث.

وخلصت أشغال هذا اللقاء الوطني الذي دام يومين والذي بادر بتنظيمه المكتب الولائي لفصيلة الدراجات النارية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى رفع جملة من التوصيات إلى وزارة النقل لتجسيدها على ارض الواقع بهدف التقليل من حوادث المرور، لاسيما فيما يخص الدرّاجات النارية التي يزيد استعمالها خلال موسم الاصطياف، حسب ما أفاد به رئيس الجهة المنظمة، فيصل مالك.

ومن أبرز التوصيات التي اتفق عليها المشاركون في الملتقى، التأكيد على ضرورة تطبيق العقوبات الردعية ضد المخالفين لقانون المرور بشكل مستمر في ظل عدم تحقيق الحملات التحسيسية للأهداف المرجوة منها.

ويرى ممثلو المكاتب الولائية لسائقي الدرّاجات النارية أنه في ظل “عدم تجاوب فئة هامة من سائقي المركبات وخاصة الدرّاجات النارية مع الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها من حين لآخر لتوعيتهم حول ضرورة الالتزام بالسياقة الآمنة، أضحى من الضروري التركيز على الجانب الردعي بتطبيق القانون”.

كما تضمنت التوصيات دعوات إلى وزارة الأشغال العمومية لوضع برنامج لصيانة جميع الطرقات الوطنية والولائية والبلدية، خاصة وأن أسباب وقوع عديد الحوادث التي يتعرض لها سائقي الدراجات النارية تعود إلى “اهتراء الطرقات وغياب إشارات توضح حالتها”.

من جهة أخرى، يرى رئيس المكتب الولائي لفصيلة الدرّاجات النارية أن أهمية الملتقى تكمن أيضا في مساهمته في الترويج للسياحة الداخلية والتعريف بالمواقع السياحية التي تزخر بها الولاية من خلال اختيار منطقة الشريعة السياحية لاحتضانه، خاصة أن أغلبية المشاركين منحدرين من مختلف ولايات الوطن .

وقال السيد مالك أنه وخلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، سجل على المستوى الوطني، وقوع 50 حادث مرور لدرّاجات نارية أودت بحياة سائقيها، لافتا إلى أن أبرز أسباب هذه الحوادث تمثلت في عدم ارتداء اللباس الواقي والخوذة من جهة، وعدم احترام قانون المرور من جهة ثانية، إلى جانب الحالة السيئة للطرقات التي تعد عامل أساسي وراء وقوع حوادث مميتة.

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وفاة طفل وإصابة شخصين في حادث ببوفاريك

م. ب

لقي طفل حتفه وأصيب شخصان آخران بجروح في حادث مرور وقع الأحد، بمدينة بوفاريك، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لبوفاريك من أجل حادث مرور وقع بشارع “مناد محمد” بالقرب من الملعب البلدي، تمثل في دهس شاحنة لثلاثة أشخاص كانوا على حافة الطريق. وقد أدى الحادث إلى وفاة طفل في 11عاما من عمره بعين المكان وإصابة اثنين آخرين (12 و32 سنة) بجروح متعددة الخطورة. ونقل الجريحان نحو مستشفى بوفاريك لتلقي العلاج، فيما تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية، حسب نفس المصدر. من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.

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تواصل عمليات البحث عن 3 غرقى آخرين

انتشال ثالث جثة بشاطئ سيدي علي لبحر ببجاية

ن. أوهاب

مكنت عمليات البحث التي باشرها أعوان الحماية المدنية لبجاية، منذ الجمعة الفارط عقب تسجيل 6 حالات غرق في يوم واحد، من العثور على جثة الضحية الثالثة، وذلك على مستوى شاطئ “سيدي علي لبحر” ببلدية بجاية.

وبحسب مصالح الحماية المدنية، فإن عملية الانتشال تمت في حدود التاسعة و10 دقائق، من صباح أمس، أين تم العثور على جثة الضحية، البالغ من العمر 31 سنة على مستوى الشاطئ غير المحروس بـ “سيدي علي لبحر” بعاصمة الولاية، الذي كان بصدد السباحة به، مضيفة أنه تم نقل الضحية، من طرفها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خليل عمران ببجاية، قبل أن يتم تحويله إلى مسقط رأسه بمنطقة “بوسلام” بولاية سطيف.

كما قامت ذات المصالح، مساء السبت بانتشال جثة طفل أخر يبلغ من العمر 16 سنة، ينحدر من بلدية أميزور بولاية بجاية، كان قد تعرض للغرق بشواطئ بوخليفة يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى ضحية أخرى تم انتشالها مساء الجمعة.

هذا، ولا تزال عناصر الحماية المدنية، تواصل لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن 3 غرقى آخرين بمختلف شاطئ الولاية التي عرفت توافدا ملحوظا للمصطافين تزامنا مع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة، وذلك قبل الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف.

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محكمة الجنايات أدانتهما ما بين 10 و20 سنة نافذة

اقتحما صيدلية لسرقة المهلوسات فنهبا رُبع مليار وصكوكا بريدية بسوق أهراس

صبرينة ذيب

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس، أمس، في دورتها الاستئنافية قضية اقتحام صيدلية بمدينة المراهنة والاستيلاء على قرابة ربع مليار سنتيم، بالإضافة إلى أغراض أخرى، التي تورط فيها شخصان، أين نطقت هيئة المحكمة بأحكام تتراوح ما بين 20 سنة و7 سنوات سجنا نافذا ضد المتورطين، مع غرامات مالية.

القضية تعود إلى شهر فيفري من السنة الماضية، أين تم الإبلاغ عن عملية سطو استهدفت إحدى الصيدليات المتواجدة بحي راهم حسين بدائرة المراهنة، حيث تم اقتحام الصيدلية ليلا من طرف شخصان في العقد الثاني والثالث من عمرهما، بغرض سرقة المؤثرات العقلية، ليتم الاستيلاء على خزينة فولاذية بها أكثر من 200 مليون سنتيم، و9 صكوك بنكية وختم صغير باسم الصيدلية، بالإضافة إلى شيك آخر ممضي بـ 50 مليون ووصلين بقيمة 50 مليون، كما قاما أفراد العصابة بسرقة مركبة شقيق الضحية صاحب الصيدلية كانت مركونة بجوار الصيدلية، وتم استعمالها في نقل المسروقات إلى مكان آخر، أين أسفرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية عن تحديد هوية المتورطين، ويتعلق الأمر بكل من “و.ر”، 32 سنة، فيما يوجد المتهم الثاني “ع. ب” 24 سنة في حالة فرار.

وبعد التحقيقات، تم تقديم المتهم الموقوف أمام الجهات القضائية، إذ تم متابعتهما بجنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية السرقة المقترنة بظرف الليل والسرقة والكسر والتسلق واستحضار مركبة.

وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف في جلسة المحاكمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم ضد المتهم الأول، و20 سنة سجنا نافذا و200 مليون سنتيم غرامة مالية ضد المتهم الثاني.

وبعد المداولة، نطقت هيئة محكمة الجنايات بحكم يقضي بإدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم وتعويض الضحية “ب. ر”، بمبلغ 800 مليون سنتيم وتعويض شقيقه بـ 50 مليون سنتيم، أما المتهم الثاني الذي كان في حالة فرار، وتم الحكم عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا غيابيا، فقد قدم معارضة في الحكم الجنائي الابتدائي وتم تأجيل محاكمته إلى الدورة الجنائية القادمة مع وضعه رهن الحبس المؤقت.

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شاركت فيه 5 سيارات على الطريقة الهوليودية

سطو مسلح على شاحنة تاجرين بطريق ملاكو بالسوقر

لوز محمد أمين

علمت “الشروق” من مصادرها، أن تاجرين ينحدران من ولاية البيض تعرضا ليلة السبت، في حدود الساعة الواحدة ليلا، لعملية سطو باستعمال الأسلحة البيضاء، بعدما كان المجرمون يستقلون خمس سيارات، اثنتان منها تقدمتا قبل الشاحنة وقامتا بغلق الطريق، فيما قامت السيارتان الأخريان بغلق الطريق من خلف الشاحنة، ليقوم شخصان بنقل الأجهزة الكهرومنزلية نحو سيارة من نوع (تويوتا هيليكس)، وقد قدر عدد اللصوص بأكثر من 10 أفراد حسب التاجرين اللذين تعرضا للسرقة، وكان همّ التاجرين هو النجاة بجلدتهما من هذا الكمين الإجرامي، ولحسن الحظ أنه لم تسجل أي إصابات.

وقد فتحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية ملاكو تحقيقا حول الحادثة التي إهتز لها سكان البلدية، كون الطريق الرابط بين بلدتي ملاكو والسوقر أصبح يشكل خطرا حقيقيا على مستعمليه، وبخاصة فئة الموالين، لأن هذا الطريق يعتبر شريان الحياة للبلديتين، من خلال تنقل التجار والموالين لسوق السوقر الذي يعتبر من بين أكبر أسواق الماشية على المستوى الوطني والإفريقي، وينتظر المواطنون ما ستسفر عنه التحقيقات للكشف عن هوية المجرمين.

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عصابة تستدرج سائقي “كلوندستان” لسرقة سياراتهم

خ. غ

التمست، الأحد، النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليوني دج غرامة مالية نافذة في حق كافة المتهمين بارتكاب جنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال التهديد، والتي راح ضحاياها ثلاثة أشخاص، تم ترويعهم بالأسلحة وتجريدهم من سياراتهم جهارا نهارا بعد استدراجهم من طرف أحد أفراد العصابة إلى أماكن خالية من الحركة.

وعن التفاصيل، فإن الوقائع المتعلقة بقضية الحال جاءت متوالية، حدثت في نوفمبر 2020 بمنطقة بولاية وهران، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بإقليم الاختصاص شكوى من صاحب سيارة سياحية من نوع “رونو سامبول” مرقمة في سنة 2015، جاء فيها تعرضه لهجوم بأسلحة بيضاء من طرف ثلاثة أشخاص، انتهى بسلبه مركبته، وبعد ما تم تسجيل وقوع حوادث مماثلة على نفس الخط تقريبا وبذات الطريقة ومواصفات المشتبه فيهم وأيضا نشاط الضحايا، حيث أعلن عن سرقة سيارة من نوع “شوفروليه أفيو” و”داسيا لوغان”، ليفتح تحقيق معمق في الوقائع كلل بتوقيف المتهم الرئيس المدعو “ش. أحمد”، الذي كان يقوم باستدراج ضحاياه من فئة سائقي السيارات من دون رخصة ـ كلونديستان ـ على أساس أنه زبون، وبمجرد أن ينقله السائق إلى المكان المحدد، يفاجأ بوجود شخصين في انتظارهما، لتبدأ عندها مهمتهما في الانقضاض عليه وتجريده من المركبة وما فيها تحت طائل التهديد بخنجر وسيف، فيما يسارع الأول نحو المقود، ومن ثم يتم إنزال الضحية والفرار بالغنيمة إلى وجهة مجهولة.

كما مكن استنطاق الموقوف الأول وأيضا استغلال كشف المكالمات التي أجراها في نفس توقيت ومكان حدوث عمليات السرقة من الكشف عن هوية شركائه، منهم صاحب وكالة لكراء السيارات وآخر نسبت إليهما تهمة تهديد الضحايا، ويتعلق الأمر على التوالي بالمدعو (ب. مختار) و(ل. أحمد)، إلى جانب المدعو (ب. بوبكر)، الذي ورد في محاضر الضبطية تورطه في اقتناء السيارات المسروقة بسوق حاسي بونيف الفوضوي بمبالغ مغرية تتراوح ما بين 20 مليونا إلى 40 مليون سنتيم للسيارة الواحدة.