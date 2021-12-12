أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 ديسمبر 2021

شجار جماعي بسبب مدفأة، غاز المدفأة يقتل شيخا، وفاة مناصر للخضر في باتنة

جرحى .. موقوفون وتحطيم سيارة

شجار جماعي بسبب مدفأة داخل سوق بقسنطينة

عصام بن منية

تمكن عناصر مصلحة الأمن الحضري السابع بأمن ولاية قسنطينة مؤخرا، من فضّ شجار عنيف وقع بين مجموعة من الأشخاص، داخل سوق الخضر والفواكه بالجملة ـ البوليغون ـ بالمنطقة الصناعية بالما بمدينة قسنطينة، واستعملت فيه مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وحجارة، ما تسبب في سقوط جرحى بين المتشاجرين وتحطيم مركبة أحدهم من نوع مازدا.

حيث تم على إثر ذلك توقيف 6 أشخاص وحجز بعض الأسلحة البيضاء المستعملة في الشجار، وتحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري السابع بحي بوالصوف عبد الحفيظ، للتحقيق معهم، والذي كشف بأن الشجار العنيف بدأت شرارته الأولى بعد مناوشات وقعت بين أحد الباعة وشخص آخر حول مدفأة مازوت، كان يستغلها الباعة في السوق للتدفئة، إلاّ أنه استحوذ عليها ورفض تسليمها لهم.

وتطورت تلك المناوشات الكلامية إلى مشادة وتشابك بالأيدي توسعت رقعته بتدخل أشخاص آخرين، مستعملين العصي والرمي بالحجارة ما أدى إلى قيام أعمال عنف وتسبب في إحداث فوضى عارمة داخل السوق، وإصابة بعض المتشاجرين بجروح مختلفة، مع تحطيم سيارة تجارية من نوع مازدا يملكها أحد المشاركين في الشجار العنيف.

المشتبه فيهم الموقوفون تم تحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة المشاجرة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، وإحداث جروح عمدية وتخريب ملك الغير، تم بموجبه تقديمهم السبت، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة.

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وفاة مناصر للخضر في باتنة إثر سكتة قلبية

ط. ح

توفي، أحد مناصري المنتخب الوطني، في حدود العاشرة من سهرة السبت، في بريكة بباتنة. ويتعلق الأمر بكهل في الثالثة والخمسين من العمر، يدعى سمير براني، وهو أب لأربعة أبناء، بعد أن فاجأته نوبة قلبية حادة، خلال متابعته مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره المغربي، ضمن كأس العرب، الجارية حاليا بقطر.

وبحسب مصادر، فإن الضّحية، سمير، تابع أطوار جزء من المباراة في بيته مع أفراد من عائلته، ولكن الضغوط التي شعر بها بسبب المسار الدرامي للمباراة في التسعين دقيقة الأولى، أدت به إلى تقاسم التوتر مع أصدقائه في مقهى في حي طريق بسكرة بمدينة بريكة، بجنوب ولاية باتنة..

وخلال تمكن اللاعب يوسف بلايلي من تسجيل الهدف الثاني في شباك المغرب، في الوقت الإضافي، انتابته هستريا من الفرح برفقة أترابه، قبل أن يسقط على الأرض بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة. وفارق الحياة بعد نهاية المباراة بدقائق بين زملائه المصدومين.

للإشارة، فإن أهل بريكة بسبب الحزن الذي انتابهم على ابن مدينتهم المتوفى، فضلوا عدم الاحتفال بفوز المنتخب الجزائري أمام منتخب المغرب، وحضروا بقوة في جنازة الراحل التي أقيمت زوال الأحد.

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غاز المدفأة يقتل شيخا بأم البواقي

عصام بن منية

اهتزت مشاعر سكان حي 600 مسكن ببلدية عين امليلة في ولاية أم البواقي، مساء السبت، بعد العثور على جثّة شيخ يبلغ من العمر 80 سنة، متوفى داخل منزله العائلي، جرّاء اختناقه بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنه.

وفور إخطارها بالحادثة تنقل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين مليلة إلى منزل الضحية، برفقة عناصر من أمن الدائرة، لمعاينة الجثّة قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين امليلة.

وعلى إثر ذلك جددت مصالح الحماية المدنية في بيانها تذكيرها المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة، والحذر عند استعمال مختلف أجهزة ووسائل التدفئة والتسخين، مع الحرص على ترك منافذ لتهوية المنازل ومراقبة مخارج الغازات المحترقة خاصة في العمارات والمساكن الجماعية، لتجنب التعرض للاختناق بالقاتل الصامت.

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منحرفون يخربون السكة الحديدية بسكيكدة

إسلام. ب

قامت عصابة تتكون من خمسة أفراد، أعمارهم تتراوح مابين 31 و44 سنة، السبت، بتخريب وسرقة طريق السكة الحديدية على مستوى قرية سيدي سعيد ببلدية بكوش لخصر، أقصى شرق ولاية سكيكدة، حيث قاموا بسرقة 25 برغيا و11 صفيحة حديدية التي تثبت السكة الحديدية.

وتعود حيثيات القضية إلى السبت، حينما تفطن لهم عمال السكة الحديدية الذين أبلغوا المسؤول الأول عن السكة الحديدية، وبدورهم قدموا شكوى إلى مصالح الدرك الوطني لبلدية بكوش لخضر، أين قاموا بفتح تحقيق معمق في القضية تم من خلاله توقيف 4 متهمين فيما لا يزال خامسهم في حالة فرار، والأبحاث جارية بغرض القبض عليه، وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم في إحدى دورات محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة بجناية التخريب العمدي والإتلاف لخط السكة الحديدية التي من شأنها عرقلة حركة المرور وتشكيل خطر على أمن السكة الحديدية، وجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجناية إخفاء أشياء مسروقة.

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تخص الجهاز التناسلي وتقيهم من مرض السرطان

إجراء أزيد من 90 عملية جراحية للأطفال بمستشفى بوضياف بالمدية

ب. عبد الرّحيم

برمج يوم الأحد، مستشفى محمد بوضياف بالمدية أزيد من 90 عملية جراحية نوعية مسّت فئة الأطفال الذين يعانون من مشاكل على مستوى الجهاز التناسلي، مغتنمة بذلك دخولهم في العطلة الشتوية المبكرة وتخفيفا من ضغط انتظار حالات كهذه والتي تأخرت بسبب جائحة كورونا.

وكشف مدير المستشفى بن عاشور بن علي أنّ هذه العمليات من شأنها بالإضافة إلى علاج المشكل، فإنها ستقيهم مستقبلا من الإصابة بأمراض السرطان.

وعن الإمكانات التي وضعتها إدارته، قال المتحدّث أنّه تمّ تسخير طاقم طبي متكامل يقوده 6 جرّاحي أطفال أين يتم الكشف عن الأطفال وإجراء التحاليل اللازمة لهم قبل إجراء العمليات التي تتم بوتيرة جيّدة، كما تم تسجيل – حسب المدير – ارتياح كبير وسط أولياء الأطفال المعنيين.

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بعد عودة استقرار الطقس

تدخلات مكثفة لتهيئة الطرقات والأودية المتضررة من الأمطار بالعاصمة

راضية مرباح

تقوم مديريتا الموارد المائية والأشغال العمومية لولاية الجزائر، منذ يومين، وتنفيذا لتعليمات الوالي، تدخلاتها المتواصلة من أجل إصلاح الطرقات المتأثرة جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية طوال الفترة الأخيرة لاسيما منها تلك التي تعرضت لانجرافات، فضلا عن الأودية التي تطلبت إعادة التهيئة والتنظيف تجنبا لأي فيضانات أو سيول أخرى قد تتشكل في حالة عودة الاضطرابات الجوية القوية مثل تلك التي مرت على شمال الوطن منذ حلول فصل الخريف.

ويقوم والي العاصمة هذه الأيام بخرجات حثيثة من اجل الوقوف على الأشغال وإصلاحات التهيئة التي تتطلبها العديد من الطرقات والأودية خاصة منها التي تعرضت لأضرار الانهيارات والانسداد تجنبا لأي أخطار قد تتشكل في قادم الأيام حيث تم إعادة تهيئة مجرى وادي السمار الذي شهدت حالته أضرار بليغة نتيجة الأمطار الأخيرة فضلا عن تنظيف وتنقية مجاري المياه على مستوى كل من وادي الكرمة بجسر قسنطينة، وادي الحميز بكوكو بلاج ببرج الكيفان، فضلا عن وادي ربيعي موحوس بسيدي عبد الله كما تم معاينة وادي سيدي منيف بزرالدة أين تجري به حاليا أشغال تنقية وتنظيف حثيثة كما تنقل الوالي رفقة المصالح المذكورة إلى موقع انجراف التربة بالطريق الولائي رقم 111 الرابط بين الشراقة وعين البنيان بعد تضرره جراء الأمطار الكثيفة الأخيرة حيث أعطى الوالي بالمناسبة تعليمات – حسبما كشفت عنه الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي لولاية الجزائر، بضرورة تسريع أشغال انجاز مشروع ازدواجية الطريق وإعادة تهيئة الطريق المتضررة مع تدعيم ورشة الأشغال بوسائل الإنجاز لمشروع إنجاز الممر الأرضي بسوق الفلاح للشراقة.

مواقع عديدة بالعاصمة تنتظر التفاتة وزيارة من طرف السلطات الولائية خاصة تلك التي شهدت أضرارا تتطلب إعادة التهيئة تزامنا وعودة الاستقرار للطقس بعد أسابيع محملة بأمطار كثيفة دون انقطاع، وذلك على مستوى كل من بسيدي عبد الله، فضلا عن الطرقات الرابطة ما بين بوزريعة باتجاه “لافيجي” والرايس حميدو بعد تعرض بعض أرضيات التربة منها للانهيار دون ذكر الأودية المتواجدة على مستوى عين البنيان والدرارية وغيرها.

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شبكة تستغل “فايسبوك” في تنظيم رحلات “الحراقة” بتموشنت

خ. أحمد

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تتكون من ستة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 22 و33 سنة، كانوا يستغلون الفضاء الأزرق لتنفيذ غايتهم الإجرامية.

العملية جاءت بعد تعرض أشخاص لعملية نصب واحتيال من طرف أفراد الشبكة، والذين قاموا باستدراج الضحايا عن طريق إيهامهم بتدبير رحلات هجرة غير شرعية نحو الضفة الأخرى، ليتمكنوا في الأخير من الإيقاع بهم وسلبهم ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء.

عناصر الشبكة تم الإطاحة بهم في ظرف قياسي، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “س.م” 27 سنة، “ب.أ” 24 سنة، “ح.أ” 22 سنة، “س.م” 23 سنة، “أ.ب” 24 سنة، “ب.أ” 33 سنة، مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام كانت تستعمل في عملية الاعتداء، كما تم حجز محاليل طبية منومة كان يستخدمها أفراد الشبكة للإيقاع بضحاياها.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت، وبعد العمل بإجراءات المثول الفوري، صدرت في حقهم أوامر إيداع رهن الحبس.

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حجز تحف نادرة خلال العملية

منشور فايسبوكي يطيح بتاجري آثار بعنابة

نادية طلحي

كشف المحققون بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، بشأن المعلومات التي وردت إليهم بشأن وجود قطع أثرية معروضة للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن وجود شبكة إجرامية مختصّة في المتاجرة بالآثار المحمية قانونا، تتكون من شخصين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية المجاورة، واللذان تمت الإطاحة بهما على مستوى مدينة برحال بولاية عنابة، عندما كانا على متن سيارة سياحية، حيث ضبطت بحوزتهما مجموعة من القطع الأثرية النادرة والتي بينّت نتائج عرضها على خبرة المختصين في المجال، بأنها تحف أثرية أصلية يعود تاريخها إلى حقب وأزمنة قديمة.

ليتم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 20 سنة و31 سنة، وتحويلهما إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهما حول مصدر تلك التحف الأثرية ووجهتها، وتكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة تهريب قطع أثرية وبيع وإخفاء أشياء متأتية من عملية البحث والتنقيب، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وكانت العديد من المواقع الأثرية عبر مختلف ولايات الشرق الجزائري، قد شهدت على مدار السنوات الماضية، عمليات سرقة ونهب طالت آلاف القطع والتحف الأثرية النادرة التي تمثل مختلف الحضارات التاريخية التي ترجع إلى أزمنة غابرة، من طرف بعض الشبكات الإجرامية المنظمة والمختصة في تجارة وتهريب الآثار نحو الخارج عبر الشريط الحدودي مع تونس ومنها نحو الدول الأوربية.

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فيما افتك الأرندي رئاسة المجلس الولائي

الصراعات تجمد تنصيب أكثر من 7 مجالس بلدية بوهران

ب.يعقوب

حسم التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية وهران، رسميا التنافس على رئاسة المجلس الشعبي الولائي، بعد نجاحه في تشكيل تكتل جديد مع جبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم، بحيث انتزع مرشح الأرندي طيب بلعز رئاسة “أبيوي” عاصمة الغرب الجزائري بحصة 31 صوتا، بعد اتفاق كافة أعضاء التشكيلات السياسية الثلاث التي حصدت الأغلبية في انتخابات المجلس الولائي لاستحقاق 27 نوفمبر، بمنح تفويض لا يقبل الطعن إلى مرشح حزب الأرندي.

ويرتقب أن يتم تنصيب التركيبة الجديدة للمجلس الشعبي الولائي الجديد بتاريخ 16 ديسمبر، بعد حصول حزب التجمع الوطني الديمقراطي على حصة 12 مقعدا متبوعا بحركة مجتمع السلم التي فازت بحصة 11 مقعدا، وحركة البناء الوطني بـ10 مقاعد، بينما عادت 8 مقاعد لجبهة المستقبل، و5 مقاعد لكل من صوت الشعب وتجمع أمل الجزائر، إضافة إلى 4 مقاعد لحزب العمال.

وقال مصدر لـ”الشروق”، إن أحزاب حركة البناء الوطني، صوت الشعب وتاج وحزب العمال، فشلت في إدارة معركة الرئاسة لقلب الطاولة على التكتل الثلاثي الذي عادت إليه كافة مكاسب ومناصب المجلس الجديد، الذي منحت رئاسته إلى التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة الطيب بلعز من مواليد 1982 الأمين العام لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة «وهران 1» ببلقايد.

معلوم أن انتخابات 27 نوفمبر، التي أسفرت عن فوز الأرندي بالأغلبية، شهدت سابقة، تتعلق بعدم دخول حزب جبهة التحرير الوطني لهذه الانتخابات لأول مرة في تاريخه منذ إقرار التعددية الحزبية في الجزائر، بسبب ما عرف في أوساط مناضلي الحزب العتيد بصراع الأجنحة وحرب المواقع في هياكل الحزب بوهران، وفشل القيادة السياسية في تفكيك هذه الصراعات لتمكين الحزب من المشاركة في الانتخابات المحلية، وهو السيناريو نفسه الذي عرفه استحقاق المجلس البلدي لعاصمة الولاية، حيث رهنت الصراعات الداخلية، مشاركة الحزب، وتم تعطيل إيداع ملفات المرشحين للحيلولة دون دخوله المنافسة الانتخابية.

من جهة أخرى، لم تفلح جهود الإدارة المحلية في وهران، في إحداث توافق بين كافة التشكيلات السياسية في تنصيب مجالس بلديات بئر الجير، مسرغين وبوتليلس، بسبب رفض أغلبية المنتخبين الجدد طرق تنصيب رؤساء بلديات عن أحزاب لم تفز بالأغلبية، ورفضت إشراك باقي الأحزاب في الهيئات التنفيذية لذات المجالس، حيث يرهن الصراع الدائر بين الأفلان والأرندي حول “فتنة” المكاسب والمناصب، عمليات تنصيب أكثر من 7 بلديات في وهران.