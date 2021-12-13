أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 ديسمبر 2021

ارتفاع أسعار الورق والأدوات المكتبية، وفاة مراهق أثناء الاحتفالات بفوز "الخضر"

أسعار الورق والأدوات المكتبية في ارتفاع متواصل

نادية. س

تعرف أسعار الورق ارتفاعا محسوسا، حيث ارتفعت من 450 دج للحزمة لتصل إلى غاية 600 دج لدى تجار الجملة، في ظرف أسابيع فقط. ويؤكد تجار تجزئة أن الورق ليس المادة الوحيدة التي زاد ثمنها، إذ إنّ جميع المواد المكتبية زادت أسعارها مؤخرا، ومنها مثلا حبر الطابعة، الذي ارتفع سعره من 1200 دج إلى غاية 1580دج.

ويبرر باعة الجملة أسباب ارتفاع أسعار منتج الورق بالغلاء، الذي يشهده النقل البحري وشحن الحاويات، الذي ارتفعت تكاليفه في جميع دول العالم، وليس بالجزائر فقط.

من جهتهم، عبّر الطلبة عن استيائهم من ارتفاع أسعار الورق، ما زادهم تكاليف، تضاف إلى نفقات إنجاز البحوث والمذكرات وطبعها وتصفيفها، وبحسبهم، بعض الأوراق البيضاء المزدوجة التي يستعملونها في دراستهم وبحوثهم، ارتفعت من 450 دج إلى غاية 800 دج. والظاهرة، بحسب الكثير، لابد من أن تحفزنا للتحول، سريعا، نحو الرقمية في جميع المجالات.

…

يتابع رفقة 40 شخصا بخصوص 20 صفقة ومشروعا

العدالة تُبقي على حبس “مير” تلمسان الأسبق و5 متهمين

سيدي محمد نذير

أبقى مجلس قضاء تلمسان على حبس رئيس بلدية تلمسان الأسبق “خ.م.ع” لعهدة 2012 – 2017، رفقة 5 متهمين آخرين، بينما استفاد 36 متهما من الإفراج المؤقت في حكم أصدره البارحة. وأجلت الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء تلمسان في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين، النظر في الموضوع إلى 26 ديسمبر الجاري، في قضية الصفقات التي وجهت الاتهامات فيها لـ41 شخصا، صدر حكم من قاضي الدرجة الأولى لدى محكمة الغزوات بـ5 سنوات حبسا نافذا وذلك يوم 2 نوفمبر 2021.

وحسب الوثائق التي تحوزها “الشروق” وجهت تٌهم، جنحة تبديد أموال عمومية، واستغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات غير مبررة، وطمس آثار الجريمة، وإساءة استغلال الوظيفة، لنحو 41 متهما من بلدية تلمسان، من بينهم إطارات في البلدية ومقاولون معروفون وتجار ورؤساء مصالح، وفي مقدمتهم رئيس البلدية الأسبق ومدير المالية للبلدية، ورئيس مكتب الصفقات، وبعض نواب المير، ومدير التنظيم بالبلدية، وأمين خزينة البلدية.

ويتعلق الأمر بنحو 20 صفقة ومشروعا خاصا ببلدية تلمسان، من بينها 3 صفقات لاقتناء حاويات النفايات الحديدية، واقتناء عتاد الإنارة العمومية، و4 حصص لتهيئة المساحات الخضراء ببلدية تلمسان، وتهيئة ملعب، وصفقة أخرى لترميم وتقوية الإنارة العمومية، ومشروعين لتهيئة الأرصفة، واقتناء الأعلام الوطنية، وتهيئة المذبح البلدي، واقتناء مواد الطلاء، واقتناء العجلات المطاطية.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 جويلية 2015، عندما وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان تعليمة نيابية إلى مصالح أمن دائرة تلمسان، من أجل البحث والتحري حول مجموعة من الصفقات والعقود الإدارية التي أبرمتها بلدية تلمسان، وعددها 20 صفقة.

وقد وجهت الاتهامات للمشتبه فيهم وفق قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتمت إحالة القضية على قاضي التحقيق الذي استمتع لكافة المتهمين، وأصدرت خلالها المحكمة حكما يقضي بالحبس 5 سنوات للمتهمين، وبعد الاستئناف وإحالة القضية على مجلس قضاء تلمسان، التمس الدفاع صباح يوم الأحد الإفراج عن المتهمين، حيث قرر قاضي الجلسة النظر في التماسات الدفاع وتأجيل النظر في الموضوع إلى 26 ديسمبر. وكانت المحكمة العليا قد قبلت في وقت سابق الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام التي اعتبرت القضية جنائية، حيث تمت إعادة تكييف الوقائع على أساس جنحة فساد.

…

وفاة مراهق أثناء الاحتفالات بفوز “الخضر” في معسكر

ق.مزيلة

ودّع حي سيدي الموفق بمعسكر الطفل مصطفى قلواز الذي توفي أمس الأول في حادث مرور وقع أثناء الاحتفالات التي أعقبت فوز الفريق الوطني للمحليين بنظيره المغربي، حيث كان الفقيد من بين الذين خرجوا للاحتفال ليلا قبل تعرضه لحادث مرور استدعى نقله إلى مصلحة الاستعجالات لمعسكر، غير أن خطورة إصابته عجلت بوفاته.

الضحية يدرس في قسم الأولى بثانوية جمال الدين الأفغاني. هذا الحادث خلف أثرا عميقا في الشارع المعسكري، كما ترك حزنا كبيرا بين سكان الحي ورفاق مصطفى وأقربائه، حيث كان الجميع يشهد بحسن أخلاقه وسلوكه واحترامه للجميع.

…

وفاة طفل خلال رعيه الغنم بالشلف

م.قورين

لقي مساء الأحد، طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه، اثر سقوطه من منحدر يتجاوز علوه 15 مترا بدوار سيدي صالح ضواحي بلدية عين مران، وحسب تصريحات محيط العائلة للشروق، فإن الطفل متمدرس في المتوسط، وخرج ليرعي الأغنام بين شعاب المنطقة، وبسبب سيره على حافة الوادي انزلق وهوى إلى أسفله بين الصخور، فأصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس والأطراف، ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية لإسعافه وتحويله للعيادة المتعددة الخدمات بعين مران، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة.

…

المكان كان يحتضن حفلا

سكان حي يهاجمون مطعما بسطيف

سمير مخربش

شن مواطنون ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الأحد، هجوما على مطعم نظم حفلا ماجنا شاركت فيه فتيات ورجال، في مشهد أثار غضب السكان.

الحادثة بدأت بعد الحركة غير العادية التي شهدها محيط المطعم، أين لوحظ توافد لمركبات فاخرة، ينزل منها ركاب من الجنسين بدت عليهم ملامح التحضير للمشاركة في حفل خاص، الأمر الذي بعث الريبة في نفوس سكان الحي الذين ظلوا يتفقدون الوضع حسب مصدر من المنطقة، ليقرروا بعدها التجمع بالقرب من المطعم الذي كان بالأمس يبدو عاديا، لكن اليوم غيّر النشاط والاختصاص.

وبعد أقل من ساعة من الترقب، قرر سكان الحي الاتجاه إلى المكان والتموقع بالقرب منه، وعندما تأكدوا بأن أمورا غير أخلاقية تحدث فيه، شنوا هجوما على المطعم وفتحوا الباب بالقوة، واطلعوا على المشهد الذي كان وفق توقعاتهم، حيث وجدوا جمعا من الشبان يزيد عددهم عن العشرة، يحتفلون برفقة فتيات قادمات من أماكن عدة، يرتدين ألبسة فاضحة في مظاهر احتفالية حضرت فيها الخمور والآلات الموسقية، في جلسة توحي بأن السهرة المختلطة ستطول الى ساعة متأخرة من الليل، الأمر الذي أغضب السكان الذين لم يترددوا في الهجوم على المحتفلين ودخلوا معهم في شجار بعد ما أمطروهم بوابل من الشتائم ومطالبتهم بالمغادرة فورا.

وسرعان ما تحوّل المكان إلى حلبة صراع واختلط المحتفل بالقاطن بالحي، ولم يتردد السكان في إفساد الحفل ولوازمه، فقلبوا الطاولات على أصحابها وطرحوا المأكولات أرضا وخربوا الكعكة الكبيرة التي كانت مهيأة خصيصا للحفل، وقاموا بقذف المدعوين بقطع منها، بينما تسللت الفتيات خارج المطعم وسارعن إلى مغادرة المكان.

وأثناء خروجهن، تبين أن هناك فتيات قاصرات في السادسة عشر من العمر من طالبات الثانويات، مشاركات في الحفل. وبعد الفوضى التي شهدها المكان، اضطر صاحب المحل إلى إلغاء الحفل وغلق المطعم، والفرار بجلده، ليتدخل بعدها أعوان الشرطة الذين فتحوا تحقيقا في الحادثة وفي نشاط المطعم.

وحسب شهود عيان، فإن الوافدين والوافدات على المطعم جاءوا على متن سيارات فاخرة تحمل ترقيم ولاية مجاورة لولاية سطيف، ومن خلال المظهر يرجح أن يكون المدعوون من أبناء الأثرياء الذين قرروا الاحتفال بعيدا عن أماكن إقامتهم بعيد ميلاد واحدة من البنات حسب الكعكة الضخمة، لكنهم فوجئوا باعتراض من سكان الحي القريب من وسط مدينة عين ولمان التي لم تتعود على هذا النوع من الحفلات.

…

دورة تكوينية في مجال القيادة لفائدة إطارات الأمن

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني دورة تكوينية في مجال القيادة والتسيير لفائدة قادة الوحدات الجمهورية للأمن.

تهدف الدورة التكوينية إلى الارتقاء بالأداء العملياتي لقادة الوحدات العملياتية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات التسيير والتدخل الفعال في عملية حفظ النظام، في ظل احترام الأطر القانونية والتنظيمية ومبادئ حقوق الإنسان.

…

فيما يستمر المد والجزر في اختيار رؤساء البلديات

حديث عن تنصيب امرأة على رأس المجلس الولائي للعاصمة

راضية مرباح

لا تزال أسماء كثير من “الأميار” على مستوى بعض بلديات العاصمة، لم تكشف بعد، بسبب استمرار المد والجزر والمنافسة الشرسة في اختيار الممثل الرئيسي لكل مجلس بلدي حيث تبقى الأنظار مشدودة منذ بداية الأسبوع إلى غاية آخر لحظة التي سيفصلها الصندوق، الذي يعتبر في مثل هذه الحالات المنعرج الأخير في تحديد “المير” رغم التكتلات ومعها منح الأصوات التي تبقى بمثابة واجهة قد يغيرها “الستار” في آخر المطاف، في وقت يدور حديث عن تنصيب امرأة ولأول مرة على رأس المجلس الشعبي الولائي.

كشف أكثر من مصدر مؤكد لـ”الشروق”، أن المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، سيعرف هذه العهدة الكثير من التغييرات والوجوه الجديدة، مؤكدين أن كرسي رئاسته سيكون هذه المرة من نصيب العنصر النسوي، حيث يدور حديث عن إمكانية تنصيب امرأة رئيسة للمجلس الشعبي الولائي، وإن صدقت التكهنات ستكون حسب المتتبعين للشأن، أول امرأة تنتزع لقب رئيسة “أبيوي” العاصمة منذ الاستقلال.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أكثر الأسماء تداولا هي إحدى المناضلات عن حزب جبهة التحرير الوطني وهي منتخبة بإحدى بلديات العاصمة، حيث سيتم التعرف على الوجه الجديد خلال الاقتراع الذي سيكون بحر الأسبوع المقبل على أكثر تقدير.

وتشير آخر الأصداء إلى أن رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق، كريم بنور المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، يكون قد انسحب من انتخابات المجلس الولائي لمحليات 2021 بعد اعتلاءه الكرسي ذاته لعهدتين متتاليتين وقبلها كان رئيسا لبلدية حيدرة.

وفي سياق المحليات، تبقى الأنظار مشدودة هذه الأيام بشأن اختيار أسماء “الاميار” على رأس بلديات العاصمة، حيث تتدحرج كل يوم بين مترشح وآخر، بسبب المنافسة الشرسة بين مترشحي الأحزاب، لاسيما وأن طريقة القوائم المفتوحة التي استحدثت هذه المرة في الانتخابات البلدية لم تضبط الفائز الحاصل على أعلى الأصوات، ما ترك المجال مفتوحا أمام المعترك ومعها ارتفاع حالات التكتلات و”بيع” الأصوات، فيما تبقى نتائج التنافس مفتوحة أمام كل التكهنات بسبب ظهور مشاكل “التمردات” ومنح الأصوات لغير المتفق عليها في آخر لحظة حيث تشير مصادر “الشروق” أن كل شيء يمكن أن يتغير في الدقائق الأخيرة، ويبقى الصندوق الفيصل في اختيار “الاميار” الجدد الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة أو بقية أيام هذا الأسبوع كأقصى حد.

…

المكلف بالاتصال بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش لـ”الشروق”:

مخطط للتحذير من مخاطر “القاتل الصامت” عبر 14 بلدية بالعاصمة

نسرين برغل

شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش في حملة توعوية لصالح 14 بلدية بالعاصمة لتحذير المواطنين بخطورة “القاتل الصامت” الذي بات يبيد عشرات الجزائريين خلال موسم الشتاء.

وموازاة مع ارتفاع حوادث الاختناق بالغاز مع بداية فصل الشتاء، أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش عن برنامج تحسيسي توعوي حول مخاطر الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي ومخاطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب ما أكده المكلف بالاتصال بمديرية التوزيع الكهرباء والغاز بالحراش، عبد الصمد بوزيان لـ”الشروق”، فإن هذه الحملة تندرج ضمن برنامج خاص للحد من ارتفاع الحوادث المنزلية الناجمة عن الاستعمالات السيئة للأجهزة الكهرومنزلية، جراء الوقوع ضحية غاز أحادي أكسيد الكربون المعروف بالقاتل الصامت، مضيفا أن القافلة التوعوية ستجوب 14 بلدية بالعاصمة وهي الحراش، واد السمار، بوروبة، المحمدية، برج الكيفان، برج البحري، باب الزوار، عين طاية، الدار البيضاء، المرسى، الرويبة، الرغاية، هراوة والكاليتوس.

وستكون القافلة يضيف المتحدث عبارة عن أبواب مفتوحة بالوكالات التجارية 12 التابعة لمديرية التوزيع الحراش، وستمس أيضا الساحات العمومية التي تستقطب عددا معتبرا من الزبائن والمواطنين مع التأكيد على أهمية احترام التدابير الوقائية والتباعد الجسدي في ظل تفشي جائحة كوفيد 19.

…

يستعملونها لعبور الوديان وتتسبب في حوادث خطيرة

عائلات تستنجد بالجسور الخشبية للوصول إلى حقول الزيتون بالبويرة

فاطمة عكوش

اضطر مؤخرا سكان عدة قرى ومداشر بولاية البويرة إلى تدشين عدة جسور معلقة مصنوعة من مادة الخشب وأغصان الأشجار، ليتمكنوا من الوصول إلى حقول الزيتون المتواجدة بالضفة الأخرى من الوديان.

وكان ممثلون عن لجان عدة قرى، خاصة بالمقراني، تاغزوت، حيزر، امشدالة، احنيف وغيرها، قد راسلوا قبل انطلاق موسم جني الزيتون السلطات المحلية، وهذا لمطالبتهم ببناء جسور من الإسمنت أو على الأقل شق الطرق الفلاحية ليتمكنوا من الوصول إلى حقولهم، لكن تبخرت أحلام هؤلاء، ما جعلهم يضطرون إلى بناء جسور بواسطة أغصان الأشجار وقطع خشبية، كثيرا ما تشهد سقوط عدة ضحايا بسبب هشاشتها وضيقها، خاصة وأن أغلبيتها لا تتحمل الأثقال.

وقبل موسم انطلاق جني الزيتون، عادت بقوة ظاهرة تدشين جسور من الخشب فوق الوديان بأغلبية الأماكن لضمان التنقل السريع للمواطنين لحقولهم وحتى للحيوانات خلال موسم جني الزيتون لتفادي تضييع الوقت، خاصة وان موسم الجني هذه السنة تزامن من سقوط أمطار غزيرة وحتى الثلوج بعدة مناطق، لكن الجسر الظرفي الجذاب، كثيرا من يتحول في فصل الربيع إلى جسر العشاق، حيث يفضل الأزواج، خاصة حديثي العهد بالزواج التوجه إليه لالتقاط صور تذكارية، كما أن تلك الجسور التي تصنع بطريقة سريعة كثيرا ما تسبب مآسي للعائلات، حيث تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة حوادث سقوط كبار السن، وحتى الحمير، بما تحمله من محصول الزيتون.

وكان سكان قرى العجيبة بولاية البويرة قد قاموا ببناء أول جسر تقليدي يفصل بين قرية سماش والعجيبة، وذلك فوق واد الدهوس، وهذا على مسافة 400 متر، بواسطة الخشب وقضبان السكة الحديدية، وهذا في المرحلة الأولى، وبعد حوالي سنتين نزعوا الخشب واستعملوا الإسمنت المسلح، وهذا من سنة 1975 إلى غاية 1978، وهذا قبل أن تنجز الدولة الطريق الولائي رقم 8 و9، وقبل بناء الجسر كان السكان لا يستطيعون قطع الوادي، وذلك من شهر ديسمبر إلى غاية أفريل.

ولأن موسم جني الزيتون يعتبر حدثا اجتماعيا هاما ومميزا لدى العائلات بقرى ومداشر البويرة، لارتباط الجميع بشجرة الزيتون المباركة، كونها مصدر رزق للعديد من العائلات، حيث كثيرا ما يبيعون جزءا كبيرا من الزيت لتغطية مصاريف أخرى، كما يجمعون جزءا أخر للموسم القادم، فإنه خلال هذا الموسم يفضل أغلبية الموظفين اخذ عطلتهم للتفرغ لجمع الزيتون، كما أن موسم الجني يوفر عدة فرص عمل مؤقتة سواء للشباب وحتى للنساء العاطلات عن العمل.

ولتوفير المنتج الجيد خلال كل موسم جني الزيتون، عادة ما يوجه أهل الاختصاص نصائح قيمة للعائلات وللفلاحين، وهذا للحصول على أجود زيت.

وفي اتصال بـ”الشروق”، أكد رئيس الجمعية الوطنية لقطاع الزيت والزيتون في الجزائر تودرت ارزقي، أنه يجب على المواطنين الذين يتوجهون إلى حقول الزيتون ضرورة اختيار الوقت المناسب لعملية الجني، ووضع أفرشة بلاستيكية لمنع سقوط حبات الزيتون على الأرض، استعمال اليد أو المشط البلاستيكي لقطف ثمار الزيتون، تنقية الزيتون من أوراق وأغصان الزيتون وكل ما تعلق بها، جمع الزيتون في صناديق بلاستيكية، نقل الزيتون واختيار معصرة نظيفة وتحترم شروط العصر، كما يستحسن عصر الزيتون في أقل من 72 ساعة من عملية الجني.

ومن جهة أخرى، أكد محدثنا أنه من المستحسن تناول زيت الزيتون الجديدة خلال 18 شهرا على أقصى تقدير 24 شهر على الأكثر، وهذا إن كانت ظروف التخزين جيدة، وحسبه لا تستهلك الزيت مباشرة بل يجب تركها لتصفى طبيعيا، وهذا بتخزينها داخل أدوات التخزين الخاصة من زجاج العاتم أو “اولينوكس” فقط، كما وجب وضع الزيت بعيدا عن الضوء، الحرارة، والأشعة.

وعل صعيد آخر، نصح السيد تودرت ارزقي المواطنين بضرورة تجنب استهلاك ما يسمى “أموراج”، أو “أفاليغ”، وهو عبارة عن نفايات الزيتون،لان أكله يضر بصحة المستهلك ويستعمل فقط لصناعة مادة الصابون.

…

توقيف عصابة إجرامية منظمة بعين الدفلى

م. المهداوي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن عين الدفلى، من توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، شكلوا جماعية إجرامية مختصة في ترويج المخدرات مع حجز كمية من الكيف المعالج بوزن 37 غرام إلى جانب مبلغ مالي من عائدات بيعها، وأسلحة بيضاء.

وجاءت الإطاحة بالمعنيين عقب استغلال معلومات عن نشاطهم الإجرامي المتمثل في ترويج المخدرات على مستوى حي “112 مسكن” بعين الدفلى، أين تمكن عناصر الفرقة بعد مداهمتهم بذات الحي من توقيف اثنين منهم على متن شاحنة صغيرة عثر بحوزتهم بعد تفتيشهم على كمية المخدرات المذكورة على شكل قطع مهيأة للبيع، فيما تم توقيف شريكيهما بعد تعميق وتوسيع الأبحاث والتحريات، مع ضبط أدوات تستعمل في تقطيع وتهيئة المخدرات متمثلة في قاطع (كيتور) وميزان صغير إلى جانب مبلغ مالي فاق 4 ملايين سنتيم من عائدات بيع هذه السموم، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة عين الدفلى بموجب ملف قضائي عن قضية المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، أين صدر بشأن 3 منهم أمر إيداع وخص الآخر بإجراء الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم لاحقا.

…

أياما بعد تفجر فضيحة التلاعب بالمنحة السياحية

موظف سابق وشركاؤه يختلسون أموال مؤسسة عمومية بقسنطينة

عصام بن منية

مثل نهار الإثنين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 سنة و58 سنة، من بينهم موظف سابق بمؤسسة عمومية استغل منصبه لاختلاس مبلغ 760 مليون سنتيم، باستخدام وثائق وشيكات مزورّة.

القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، تعود حيثياتها إلى عريضة حررها الممثل القانوني لإحدى المؤسسات العمومية بخصوص اكتشاف وجود اختلاسات مالية على مستوى إحدى وحدات المؤسسة، من طرف خبرة داخلية سابقة بذات المؤسسة، ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق معمّق في القضية، وأسفرت التحريات التي باشرها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، عن الوصول إلى موظف سابق استغل منصبه في المؤسسة لاختلاس مبلغ مالي يتجاوز الـ760 مليون سنتيم، من خلال تحريره لشيكات بنكية لشركائه الأربع، والذين من بينهم موظف بفرع آخر لنفس المؤسسة، وباقي المشتبه فيهم الثلاث ليست لديهم أية علاقة بالمؤسسة، كما أنه كان يغطي العملية من الناحية المحاسبتية باستخدام وثائق وشيكات مزورّة، على أساس صرف المبالغ المختلسة لمتعاملين آخرين متعاقد معهم من طرف المؤسسة.

وبعد جمع القرائن اللازمة والتي أوصلت المحققين إلى معرفة هوية الفاعل الرئيس، الذي تم توقيفه على مستوى نقطة مراقبة أمنية، فيما تم توقيف باقي شركائه الأربعة فيما بعد. المشتبه فيهم تم تحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، اختلاس أموال عمومية من طرف موظف عمومي عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية، والذي أحالهم على قاضي التحقيق.

وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، قد تمكنت بحر الأسبوع الماضي، من توقيف أربعة أشخاص بإحدى الوكالات البنكية بعد تورطهم في قضية أخرى تتعلق بقيامهم باستخراج مبالغ العملة الصعبة لمنحة السفر وإعادة بيعها في السوق الموازية ليستفيدوا من فارق سعر التداول عبر هذه التعاملات غير القانونية، على مدار خمس سنوات كاملة، ظلّوا خلالها يستعملون عددا معتبرا من جوازات السفر لزبائن الوكالة البنكية دون علم أصحابها، ما تسبب في إحداث ثغرة مالية في حسابات الوكالة البنكية قدرها المحققون بأكثر من 760 ألف يورو.

…

تفكيك شبكة لسرقة قطع غيار المركبات بالمسيلة

سفيان.ع

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي ببلعايبة التابع لأمن دائرة مقرة بأمن ولاية المسيلة من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و26 سنة مختصة في سرقة قطع غيار المركبات، وفق ما علم الاثنين من مصالح أمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الشرطة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بسرقة قطع غيار المركبات، تنشط على مستوى قطاع الاختصاص ليتم تكثيف التحريات الميدانية وإعداد خطة ميدانية مكنت من توقيف أفراد هذه الشبكة، بعد سرقتهم لقطعة غيار (محرك آلية) من داخل مرآب أحد الخواص وبيعه لمحل مخصص لبيع قطع غيار المركبات.

وعلى إثر ذلك، تم استرجاع المحرك محل السرقة و إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة من أجل جناية “تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف الليل، التعدد واستحضار مركبة وشراء أشياء مسروقة” الذي بدوره أحال الملف والأطراف على جلسة المثول الفوري. وقد أمر قاضي الجلسة بإيداع 4 مشتبه فيهم رهن الحبس ووضع الخامس تحت تدابير الرقابة القضائية، مثلما تمت الإشارة إليه.

وتعرف منطقة بلعايبة بولاية المسيلة بالانتشار الواسع لتجارة بيع قطع غيار المركبات والآليات والشاحنات مما يجعلها مقصدا للتجار والباحثين عن قطع الغيار خصوصا تلك غير المتوفرة في السوق الوطنية.

…

فيما تم توقيف 5 أشخاص متلبسين في العملية

إحباط صفقة مهلوسات بمحيط جامعة قسنطينة

عـصام بن منـية

أحبطت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، محاولة عقد صفقة لبيع كمية هامة من الأقراص المهلوسة ذات منشأ أجنبي، وذلك بمحيط الجامعة، مع تفكيك شبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية التي تم تهريبها بطريقة غير قانونية من الخارج.

حيث إنه على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى فرقة البحث والتدخل، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بعقد صفقة لبيع مهلوسات شديدة المفعول وذات منشأ أجنبي، باشر عناصر الفرقة تحرياتهم وتحقيقاتهم الميدانية التي مكنتهم من التأكد من تلك المعلومات، ومعرفة مكان عقد الصفقة، بعدما اختار أفراد الشبكة محيط الحرم الجامعي، للتمويه والابتعاد عن أنظار الجهات الأمنية.

وبعد الترصد لهم تم توقيف مركبتين على متنهما خمسة أشخاص، في حالة تلبس بعقد صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ2040 كبسولة من مهلوسات دواء بريغابالين أجنبي الصنع، والمعروف في أوساط مستهلكي المخدرات بتسمية الصاروخ. وبعد إتمام إجراءات حجز تلك الكمية من المهلوسات والسيارتين المستعملتين في العملية، تم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر فرقة البحث والتدخل، للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة الحيازة والشراء والبيع والنقل للمخدرات بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، باستعمال مركبة ذات محرك، تهريب سلعة ذات منشأ أجنبي، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

…

سكبت البنزين على جسدها وأضرمت النار

شابة تحاول الانتحار حرقا داخل محطة وقود بأم البواقي

عصام بن منية

تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمدينة عين امليلة في ولاية أم البواقي، مساء الأحد، الأحد، لإسعاف شابة تبلغ من العمر 25 سنة، بعدما حاولت الانتحار حرقا داخل محطة للوقود بعين امليلة.

وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي، فإن عناصرها قد تدخلوا في حدود الساعة الثامنة من ليلة الأحد، بمحطة لتوزيع الوقود، من أجل إسعاف امرأة ونقلها إلى المستشفى، بعدما كانت تعاني من حروق من الدرجة الثانية، في أنحاء مختلفة من الجسم، خاصة على مستوى الصدر والأطراف السفلية والعلوية من جسدها، ونقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سليمان عميرات بمدينة عين امليلة، للتكفل بحالتها من طرف أطباء المناوبة، قبل تحويلها إلى مصلحة الحروق بمستشفى بن باديس الجامعي بقسنطينة.

وأضاف بيان الحماية المدنية بأنه وحسب شهود عيان، فإن الشابة قد أقدمت على سكب الوقود على جسمها وإضرام النار فيه.

وقد خلّفت هذه الحادثة حالة من الدهشة والذهول في أوساط المواطنين الحاضرين بالمحطة وعمالها الذين سارعوا بالتدخل في محاولة منهم لإخماد النيران المشتعلة في جسد المرأة، التي حاولت وضع حد لحياتها والانتحار حرقا بالبنزين دون معرفة سبب ذلك، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر أمن الدائرة بشأن هذه الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الولاية.

…

شاب يبتز فتاة بصورها في برج بوعريريج

و.بوجملين

أدانت محكمة برج بوعريج أمس الإثنين، شابا قام بابتزاز فتاة، عبر تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ50 ألف دج.

تفاصيل قضية التهديد بالتشهير والابتزاز عبر منظومة معلوماتية، التي عالجتها مصالح الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية برج بوعريريج، تعود إلى الأيام الماضية، حيث تلقت مصالح الأمن الحضري الثامن، شكوى من الضحية تؤكد فيها أنها المتهم الذي كانت تربطها به علاقة، قام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها وفيديوهات تجمعهما على الانستغرام والفايس بوك، في حال لم تمنحه 20 مليون سنتيم، حيث باشرت مصالح الأمن جملة من التحريات، من خلال استدعاء المتهم، وحجز كل الأجهزة التي استعملها في جريمته على غرار وسائل التصوير، والاطلاع على المحتوى الذي يثبت تورط المتهم في الجنحة.