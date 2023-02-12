أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 فيفري 2023

وفاة طفل وإنقاذ 8 أشخاص اختنقوا بالغاز، حجز قنطار من اللحوم الفاسدة

الحصيلة ارتفعت إلى 8 ضحايا في ظرف حوالي شهر

وفاة طفل وإنقاذ 8 أشخاص اختنقوا بالغاز بسطيف

سمير مخربش

توفي طفل في مدينة سطيف السبت، إثر اختناقه بغاز أحادي الكربون الذي كان وراء تسمم أفراد عائلته الذين نجوا من الموت الوشيك في حادث رافقه حادث ثان في نفس اليوم كاد أن يودي بحياة أفراد عائلة أخرى.

الحادث الأول وقع بحي طنجة العتيق بمدينة سطيف، أين تدخلت فرقة الحماية المدنية بسطيف لإنقاذ عائلة تعرضت للاختناق بالغاز المحروق وتمكنت من إجلاء أفراد العائلة في اللحظات الأخيرة، ويتعلق الأمر بالوالد البالغ من العمر 40 سنة، والأم البالغة من العمر 39 سنة، والبنت البالغة من العمر 10 سنوات، والابن البالغ من العمر 8 سنوات، والذين تم إخراجهم من المنزل في حالة خطيرة بعد ما أصيبوا بتسمم بالغاز.

ومن حسن الحظ تمكنت الفرقة من إنقاذ حياتهم، لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للطفل الصغير البالغ من العمر 5 سنوات، الذي عُثر عليه وهو يصارع الموت، فقامت الفرقة بإسعافه ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سعادنه عبد النور بسطيف لتلقي العلاج، لكن محاولات الطاقم الطبي باءت بالفشل وفارق الطفل الحياة.

وحسب المعلومات الأولية فإن الحادث سببه خلل في تركيب قناة سخان الماء، التي تسرب منها الغاز المحروق، وظل متراكما في حجرة الاستحمام والمطبخ وكان وراء وقوع الكارثة.

وفي نفس اليوم تنقلت فرقة الحماية المدنية إلى حي المجاهدين بسطيف، لإنقاذ أسرة كاملة من الموت المحقق بعد استنشاقها لغاز أحادي الكربون، ويتعلق الأمر بالأب البالغ من العمر 58 سنة، والأم البالغة من العمر 53 سنة، والابن البالغ من العمر 18 سنة، والابن الثاني البالغ من العمر 13 سنة، والذين نجوا من الموت بأعجوبةّ، ليبقى الغاز المحترق يصنع مآسي العائلات الجزائرية، وفي كل مرة يضيف اسما لقائمة الضحايا المفتوحة.

يذكر أن ولاية سطيف أحصت في ظرف شهر وعشرة أيام فقط، 34 حادث اختناق منزلي خلف 8 ضحايا، وأنقذت فرق الحماية المدنية 94 شخصا أفلتوا من أنياب الغاز.

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حجز قنطار من اللحوم الفاسدة ببومرداس

أيوب. ص

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية بومرداس نهاية الأسبوع من ضبط وحجز كمية هامة من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك، حيث كانت محملة داخل الصندوق الخلفي لمركبة عادية، وحسب بيان ذات المصالح فإن عملية ضبط كمية من اللحوم البيضاء فاقت القنطار، كانت عند حاجز أمني للشرطة، أين تم تفتيش مركبة عثر بداخلها على أكياس بالصندوق الخلفي تبين بأنها عبارة عن لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك، ليتم حجزها وإتلافها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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توقيف مشعوذ بحوزته سلاحان ناريان بمستغانم

ق. ج

أوقفت مصالح الأمن لولاية مستغانم مشعوذا بحوزته مجموعة كبيرة من التمائم، وسلاحين ناريين بدون رخصة، حسبما أفاد به نهار أمس بيان لخلية الاتصال لأمن مستغانم، الذي أكد أن المشعوذ يبلغ من العمر 57 سنة وينحدر من مدينة سيدي علي.

العملية التي تعود وقائعها إلى أمسية يوم 10/02/2023 إثر دورية للشرطة بوسط مدينة سيدي علي، إذ لفت انتباههم مركبة مرقمة بترقيم ولاية تيسمسيلت وعلى متنها 03 أشخاص، وبعد تفتيش المركبة والركاب، ضبط بحوزة أحدهم قرابة 90 حرزا خاص بالشعوذة والسحر.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تمت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث ضبطت به كمية كبيرة من الأحراز والتمائم الخاصة بالشعوذة مدون عليها طلاسم السحر، و 03 مؤلفات خاصة بطرق ممارسة السحر، وسلاحين ناريين الأول عيار 7.65 ملم و 08 خراطيش من نفس العيار، والثاني بندقية صيد أحادية الماصورة، كما بين التحقيق أن المشتبه فيه لا يحوز على أية وثيقة ترخص له حيازة واستعمال السلاح الناري.

بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي بمستغانم.

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استعملت السيوف في هجومها

عصابة تُدخل تاجرا الإنعاش في أم البواقي

ج. ل

أوقف رجال الأمن بعين البيضاء في ولاية أم البواقي السبت، أربعة شباب مشتبه فيهم بمهاجمة صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، بقلب مدينة عين البيضاء، وتعريض حياته للخطر، حيث تم وضعهم تحت النظر، على أن يتم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية حال استكمال إجراءات التحقيق، علما أن الضبطية القضائية قد باشرت إجراءات التحقيق في هذه الحادثة التي هزت سكان المدينة نهاية الأسبوع، حيث تعرض التاجر الضحية بينما كان في متجره إلى محاولة القتل، بعد أن تم مهاجمته من قبل أربعة معتدين كانوا مدججين جميعا بالسيوف، الضحية شاب في الثلاثينات من العمر، لم يستطع الهروب من قبضتهم، فأصيب أثناء مقاومته لهم، بإصابات خطيرة على مستوى الجمجمة، أحدثت له نزيفا حادا أفقده الوعي وأدخله في غيبوبة، أين تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى زرداني صالح بعين البيضاء في حالة حرجة جدا، ومازال لحد الآن في غيبوبة، بعد أن تم تحويله إلى مستشفى بن باديس الجامعي بقسنطينة، حيث يوجد تحت المراقبة الطبية.

وكان بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء قد خصّ الحادثة بتوضيح للمواطنين، حيث أشار إلى أن الشاب الضحية كان داخل محله التجاري بمدينة عين البيضاء ليتفاجأ بهجوم من معتدين باستعمال العنف بواسطة أسلحة بيضاء، حيث أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق حول الوقائع، أين تم في نفس اليوم توقيف أول المعتدين ليسقط لبقية في قبضة الأمن، في حادثة أثارت الرعب في المدينة بسبب وقوعها في وضح النهار ونوعية الأسلحة البيضاء في الاعتداء وخطورة الإصابات التي طالت الضحية، وقد سارع أعيان من المدينة بعد أن عُرف الجناة، التدخل، لتهدئة النفوس، تزامنا مع الدور المبذول من مصالح الأمن.

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محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران

محاكمة شبكة خطيرة لتهريب الحراقة يوم 19 فيفري

ب. يعقوب

قررت، الأحد، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، تأخير محاكمة شبكة لتهريب الحراقة مؤلفة من 13 شخصا من ضمنهم سبعة في حال إيقاف، إلى جلسة جديدة حددت بتاريخ 19 فبراير، وذلك بناء على طلب هيئات دفاع بعض الموقوفين.

ورفضت هيئة الغرفة الجزائية تمديد تأجيل المحاكمة إلى أسبوعين كاملين، رغبة في طي فصول الملف في الشهر الجاري، لكونه من أقدم الملفات المعروضة على الغرفة الجزائية.

وحضر كافة أفراد الشبكة، جلسة المحاكمة، قبل أن يتم الإعلان عن تأخير المحاكمة إلى أسبوع واحد فقط لأسباب أرجعها البعض إلى طول مدة الملف على مستوى مجلس قضاء وهران.

ويأتي تأجيل ملف هذه الشبكة المتخصصة في التهجير السري، التي يتابع أفرادها الـ 13 بينهم ستة في حال إفراج، بتهم تكوين جمعية أشرار، تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري، مقابل أموال بالعملة الأجنبية.

وتعود هذه القضية إلى الـ7 من شهر أكتوبر من عام 2022، حينما قادت قوات الشرطة في وهران، أبرز الملاحقات الأمنية لعصابات تسفير البشر إلى السواحل الأوروبية، على متن قوارب سريعة مزودة بمحركات فائقة السرعة “ياماها” تتفاوت بين 115 و 300 حصان بخاري وكافة معدات الهجرة غير الشرعية.

وتم القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يؤدون دور استقطاب المهاجرين غير الشرعيين عبر الشبكة العنكبوتية، ينحدرون من ولاية الشلف، أحدهم موظف في شركة عمومية، ليتم جرهم إلى مخافر التحقيق تحت إشراف قضائي، بحيث أعطوا إفادات هامة للمحققين الأمنيين، الذين تمكنوا من توقيف عشرة أشخاص آخرين في ولاية وهران، غليزان وسيدي بلعباس عبر إجراءات تمديد الاختصاص الأمني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وبينت الأبحاث الأمنية، أن أفراد العصابة كانوا يراهنون على هذا النشاط التهريبي المحظور لأجل التربح السريع على حساب أرواح البشر، وكان نشاطهم في تسفير الحراقة ، يقتصر على “بوسفر بلاج”.

وكشفت التحريات، أن الرعايا الأجانب من مختلف دول جنوب الصحراء الكبرى، كانوا يلجأون إلى العصابة المفككة لإتمام المشوار الذي جاءوا من أجله، حيث دفع العديد منهم في أول نشاط العصابة، أموالا بالعملة الصعبة بلغت حدود 700 ألف دينار جزائري، لبلوغ شبه الجزيرة الإيبيرية، لكن بعد تفطن المصالح الأمنية لهذا النشاط الإجرامي الخطير، تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف باقي أفراد العصابة، حيث تم إيداع سبعة منهم الحبس المؤقت، ووضع سبعة آخرين تحت الرقابة القضائية.

مع العلم أن محكمة عين الترك في وهران، كانت قضت بعقوبات تراوحت بين 7 سنوات لكل الموقوفين و 18 شهرا حبسا نافذا لباقي المتهمين غير الموقوفين.

وتأتي محاكمة هذا التشكيل العصابي الخطير، في سياق حرب مستمرة تخوضها الأجهزة الأمنية في عاصمة الغرب الجزائري تحديدا، على شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وقد تم إلقاء القبض خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر إلى غاية نهاية شهر جانفي الفائت، على 29 شخصا ينتمون لعصابات خطيرة للاتجار بالبشر، كانت تقود عمليات نقل المهاجرين الجزائريين والرعايا الأجانب بالقوارب النفاثة من مناطق شاطئية في وهران، مستغانم وعين تموشنت إلى الأراضي الإيبيرية.

وكشفت مصادر لـ الشروق، أنه يتم فرض خناق مشدد على بعض النقاط المشتبه بها في إيواء الحراقة قبل الإنطلاق بهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط، خاصة في الجزء الساحلي الغربي لوهران، الذي شهد تنظيم عدد من الرحلات غير النظامية إلى خارج الوطن.

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حجز أكثر من 23 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة ببجاية

فيصل. ن

حجزت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري السادس وكذا فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وجاءت العملية بعد قيام عناصر الشرطة العاملة في الميدان BRI بوضع نقطة مراقبة وتفتيش فجائية على مستوى الموقف النهائي للحافلات الكائن بحي إغيل أوعزوق، وبعد توقيف شاحنة من نوع هيونداي يقودها شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وبعد مراقبة حمولتها تبين بأنها مُحملة بلحم الدجاج (أطراف الدجاج) وتنبعث منها رائحة كريهة كانت موجهة للتسويق بقصابات بيع الدجاج بمدينة بجاية، ويقدر وزنها بـ 2356.2 كلغ، بعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري التابع للمفتشية البيطرية للمذابح بجاية تبين بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، كما أنها لا تحمل أي تعريفة وهي مجهولة المصدر، ليتم حجزها وإتلافها بالمفرغة العمومية بوليماط التابعة لبلدية بجاية باستعمال مادة الجير، وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.