أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 مارس 2023

حجز 22 قنطارا من مسحوق الحليب، رافعة تقتل عاملا

حجز 22 قنطارا من مسحوق الحليب الموجه للمضاربة بتقرت

وأج

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة تماسين (ولاية تقرت) من حجز كمية من مسحوق الحليب قدرت بـ 22 قنطار و40 كلغ كانت موجهة للاحتكار والمضاربة وتوقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في هذه القضية، حسب ما أفاد به الأحد بيان عن ذات الجهاز الأمني.

ونفذت العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مجابهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية، ومن خلال الانتشار الجيد لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني عبر شبكة الطرقات بإقليم الاختصاص تم وضع حد لنشاط أحد تجار الجملة للمواد الغذائية وحجز كمية معتبرة من مسحوق الحليب مقدرة بـ 22 قنطار و40 كلغ (3840 كيس و600 علبة) كانت على متن شاحنة، حيث قدرت القيمة المالية للبضاعة المحجوزة بأكثر من 20 مليون دج، وفقا لذات المصدر.

وأسفر التحقيق عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية، حيث رفعت ضدهم عدة مخالفات تتعلق بجنحة المضاربة غير المشروعة، وجنحة إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، وجنحة عدم مطابقة الفاتورة وجنحة تحرير فواتير وهمية. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، بموجبه سيتم تقديمهم أمام النيابة، حسب ذات المصدر الأمني.

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رافعة تقتل عاملا وأخرى تصيب شابا بباتنة

طاهر. ح

لقي، مساء السبت، شاب حتفه، متأثرا بسقوط رافعة على رأسه، خلال أدائه لعمله في موقع بالمنطقة الصناعية لبلدية أريس ولاية باتنة.

ونقل الشاب البالغ من العمر، 39 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أريس. من جهة أخرى، تعرض شاب آخر لحادثة سقوط رافعة آلة حفر آبار على ساقه بمنطقة مروانة، ما عجل بنقله لمستشفى المدينة، أين خضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج الكسر الذي أصاب رجله.

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مقتل 3 شبان في مجزرة مرورية بقالمة

ن. طـلحي

توفي، مساء السبت، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و22 سنة، فيما أصيب شخصان آخران يبلغان من العمر 27 و42 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور خطير، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 133 الرابط بين بلدية تاملوكة بقالمة وبلدية عين اعبيد بولاية قسنطينة.

الحادث المميت وقع في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء السبت، ونجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين من نوع “مرسيدس”، بالقرب من مزرعة صغير السعيد على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من مركز بلدية تاملوكة، ما تسبب في وفاة ثلاثة شبان، في عين المكان متأثرين بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضوا لها في أنحاء متفرقة من أجسامهم، كما خلّف الحادث إصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد اضطر أعوان الحماية المدنية، إلى استعمال وسائل قطع وتفكيك الحديد، لإخراج الضحايا الذين كانوا محصورين داخل هيكلي السيارتين المحطمتين عن آخرهما، ليتم نقل المصابين من طرف عناصر وحدة القطاع للحماية المدنية بتاملوكة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، أين تم وضعهما تحت العناية الطبية المركزة وإخضاعهما للعلاج اللازم، فيما تم تحويل جثث الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. في وقت تدخل فيه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية تاملوكة وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف ملابسات وقوع هذه المجزرة المرورية.

قائمة الضحايا

1 ـ بولبازين حسين 20 سنة

2 ـ علاء رفيق 22 سنة

3 ـ خرزي سيراج 20 سنة

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ثاني حادثة من نوعها بالولاية خلال أربعة أيام

لص يطعن”كلونديستان” بالسكين لسرقة سيارته في سكيكدة

إسلام. ب

تعرض سائق سيارة نقل غير قانوني بسكيكدة، السبت، للاعتداء من طرف مجهول. الواقعة تمت بعدما طلب المعتدي من صاحب السيارة إيصاله إلى مكان معين، عبر إقليم دائرة الحدائق، وفي طريقهما، تهجم عليه المعتدي بسلاح أبيض، أين وجه له طعنات بواسطة سكين إلى أنحاء متفرقة من جسمه، في محاولة لتجريده من سيارته، ليقوم الضحية بعد شجار عنيف مع المعتدي بالاتصال بأفراد من أهله الذين أخطروا الجهات الأمنية، والتي تنقلت إلى عين المكان أين تم نقل الضحية إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة بمدينة سكيكدة حيث أجريت له عملية جراحية وما زال قيد المتابعة الطبية، ووصفت حالته بالحرجة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذا الحادث المروع.

للإشارة، فإن مصالح الأمن بسكيكدة كانت قد أطاحت بعصابة تحترف سرقة السيارات باستهدافهم السائقين غير القانونيين المعروفين باسم الكلونديستان يدعى سفيان بومصران ينحدر من حي الزفزاف بعاصمة الولاية سكيكدة، وتم قتله وسرقة سيارته، ليتم العثور عليها بمنطقة الشرايع، بدائرة تمالوس، أين استدرجوه من أجل نقلهم قبل أن يعتدوا عليه على مستوى الطريق الوطني رقم 43، الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل، وبالضبط عبر إقليم بلدية بوشطاطة محمود، أين تم توقيف شخصين من أفراد العصابة بولاية جيجل، فيما لا يزال البحث جار عن ثالثهم و هو في حالة فرار، مثل المعتدي الأخير الذي لم يتم توقيفه بعد.

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حبس متهمين بمحاولة تحويل رضيع في الجلفة

أحمد خلفاوي

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة أمر بإيداع خمسة أشخاص الحبس المؤقت في قضية محاولة تدليس ومنح رضيع لسيدة غير والدته، وهي واقعة حدثت على مستوى مستشفى الأم والطفل بمدينة الجلفة.

واستنادا لمصادر “الشروق”، فإن تفاصيل القضية تعود إلى قيام إطار بإحدى المديريات التنفيذية بالجلفة باستخراج شهادات طبية على أساس أنها حامل وستلد قريبا ووضعها على مستوى إدارة المديرية، إلا أن المدير اكتشف أنها ليست حاملا وبعد أيام بلغه خبر وضعها المزعوم لمولود، الشيء الذي أثار شكوكه في الأمر، ليقوم بعدها بإبلاغ المصالح الأمنية التي فتحت بدورها تحقيقا معمقا، أفضى إلى اكتشاف تواطؤ بمستشفي الأم والطفل، وأن الرضيع يعود لامرأة أخرى كانت هذه الإطار تريد أن تتبناه وتنسبه إليها في الوثائق.

وأضافت مصادر “الشروق” بأنه بعد التحريات العميقة، جرى الاشتباه في تورط إطارات بالمستشفى، أين تم توقيفهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع خمسة أشخاص في هذه القضية من بينهم وإطارات يعملون في مستشفى الأم والطفل مع المتهمة الرئيسية في القضية.

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الملف يخص وقائع فساد

تأجيل النطق بالحكم في قضية مركز التكوين المهني بالشلف

ن. فيصل

أجلت الأحد، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف، النطق بالحكم للأحد القادم في قضية ثلاثة متهمين بمركز التكوين المهني لوناس سعدي بعاصمة الولاية، الذين تمّت متابعتهم بتهمة تورطهم في ملف الإطعام ومنح امتياز غير مبرر في الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة، في إطار مكافحة الفساد، ويتعلق الأمر بأحد المديرين السابقين ومقتصد بالنيابة ومحاسب المواد، وذلك بعد استئناف ممثل النيابة العامة في حكم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، من قبل محكمة الجنح بعدما التمست بحقهم النيابة العامة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وعشرة ملايين سنتيم غرامة لكل متهم.

حيثيات القضية تعود إلى فتح قاضي التحقيق للملف واستدعاء المتهمين للسماع إليهم، بعد تلقيه شكوى تقدم بها أحد الموظفين على اطلاع بخبايا التسيير بالمركز، مرفقة بمجموعة من المستندات والوثائق الرسمية، للجهات القضائية والأمنية والإدارية، مفادها وجود شبهة اختفاء أموال من تقرير حساب مركز التكوين المهني لوناس سعدي بعاصمة الولاية، حيث تكشف تلك المستندات تكفل ذات المركز بالشق المالي لإطعام المتربصين المتكونين الناجحين في مختلف المسابقات المهنية وترقياتها الداخلية، قبل مباشرتهم لأعمالهم، إلى جانب توفير لهم جميع متطلبات خدماتهم من أموال تلك المؤسسة نظير اقتطاعها بعد صب مستحقات تلك المؤسسات في حساب مركز التكوين المهني وتوزيع ما تبقى ما بين أرباح ومردودية لعمال المؤسسة، وتخصيص النصف الثاني لإنعاش خزينة المركز، إلا أن تلك الأموال عرفت حسب ذات المصادر وجهة أخرى، فتم بعدها فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، طال مجموعة من الإطارات والموظفين السابقين والحاليين، للتحقيق معهم حول شبهات فساد مالي بمراكز التكوين المهني سعدي وناس ذات صلة بتحويل أموال الإطعام المتعلقة بإبرام صفقات التكوين والتأهيل لعمال بعض المؤسسات العمومية، وبعد مثول جميع المتهمين أمام محكمة الجنح نطقت بتبرئة ذمتهم من التهم المنسوبة إليهم، قبل استئناف الحكم من قبل النيابة العامة.

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توقيف محتال يقدم عروض توظيف عبر موقع معروف

نوارة. ب

أوقفت مصالح الأمن الوطني المدعو “م.ص” مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال عبر الإنترنت، وهذا من خلال تقديم عروض للتكوين والتوظيف في عدة مجالات.

وأشار بيان المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن المشتبه فيه كان يستغل أرقام هاتفية، لاستقبال مكالمات الراغبين في التوظيف، وحساب بالمنصة الإلكترونية للبيع والشراء “واد كنيس” تحت اسم “NABIL HATM”، إلى جانب العديد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تحمل أسماء مستعارة وهي على التوالي “MAHBOLA MAHBOLA” ” MOH TIRI”، “عياشي إبتسام” وكذا بريد الكتروني على موقع “جيمايل” وتحمل أسماء NABIL HATM، TITA NAWEL، SEDINE SISI، NABILA SIHAM، AMA YASMINE ، HODA SIRIN، LOLA CIBER، KARIM HATM.

وفي هذا الصدد دعت مصالح الأمن الوطني، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر أو يمكنه إفادة التحقيق القضائي المفتوح في قضية الحال التقدم إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة الجزائر العاصمة، لتقييد شكوى أو للإدلاء بشهادة.

وتأتي إجراءات التوقيف، طبقا للمادة رقم 17 من قانون الإجراءات الجزائية وتنفيذا للإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالجزائر العاصمة.

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حجز 70 قطعة نقدية رومانية بحوزة شاب وفتاة بباتنة

ط. ح

أوقف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لتيمقاد ولاية باتنة، السبت، شابا يبلغ من العمر 34 سنة، رفقة فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، ينحدران من إحدى الولايات الحدودية الشرقية، لحيازتهما مصنفات أثرية محمية.

وحجزت مصالح الشرطة خلال تفتيش مركبتهما 70 قطعة نقدية ومهراس يعود تاريخهما للحقبة الرومانية بالجزائر، حسب تقرير الخبرة الصادر عن مديرية الثقافة التي تم الاستشارة بمعاينها للقطع المحجوزة.

وفور ذلك أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد الموقوفين قبيل تقديمهما للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة قريبا.

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إصابة 17 شخصا في انقلاب حافلة لأنصار النصرية بالعفرون

حسناء. ب

أصيب 17 شخصا بجروح متفاوتة إثر حادث مرور خطير وقع الأحد على الطريق السيار شرق غرب تحديدا ببلدية العفرون في ولاية البليدة، اين انحرفت حافلة عن مسارها ما أدى لانقلابها.

وحسب مصادرنا فإن الحافلة كانت تقل أنصار فريق نصر حسين داي عائدين من وهران باتجاه العاصمة بعد اللقاء الكروي الذي جمع فريقهم بجمعية وهران، وخلف الحادث إصابة 17 شخصا، نقلوا عبر سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى الشهيد مجاجي وسط العفرون، بينهم 04 حالات حرجة تم تحويلها نحو المركز الاستشفائي الجامعي البليدة، وتسبب الحادث في شلل مروري وتوقف حركة السير بالطريق السيار شرق حركة السير على مستوى العفرون اتجاه الجزائر العاصمة.