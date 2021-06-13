أخبار الجزائر ليوم الأحد 13 جوان 2021

ارتفاع في أسعار، وفاة ثلاث اشخاص، شبكة لترويج المؤثرات العقلية

صحفي الشروق يكتسح صناديق الإقتراع

اكتسح صحفي الشروق محمد مشقق، المرشح ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني عن الدائرة الانتخابية بالمسيلة، صناديق الاقتراع، خاصة في مسقط رأسه، كما تحصل على المئات من الأصوات غير ربوع الولاية، وذلك بفضل سيرته والقبول الاجتماعي الذي يحظى به فارس وافعلوا الخير الذي دخل حسب الكثير من الملاحظين بيوت وقلوب الناس الذين منحوه ثقتهم لتمثيلهم تحت قبة زيغود يوسف.

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للمطالبة بتجسيد الوعود المقدمة لهم

مكتتبو 2001 و2013 بموقع 23 سيدي بنور بالمعالمة يحتجون

حورية. ب

لا يزال حي 23 سيدي بنور ببلدية المعالمة بالمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله يتخبط في مشاكل كثيرة قتلت أمل المكتتبين الموزعين فيه من عدل 1 وعدل 2 في تسلم مفاتيح شققهم قريبا. رغم الوقفات التي نظمها ممثلوهم على مستوى مقر وزارة السكن والوكالة والوطنية لتحسين السكن وتطويره، فلم تأت إلى يومنا بنتائج إيجابية ناهيك عن الوعود التي قطعت لهم ولم تتحقق على أرض الواقع.

وصف ممثل مكتتبي عدل 1 و2 بحي 23 سيدي بنور في اتصاله بـ”الشروق” بأن هذا الأخير المتجول فيه ينتابه شعور بأنه في منطقة ظل وليس المدينة الجديدة سيدي عبد الله، حيث يضم 3000 مسكن وزع منه 1300 مسكن قبل سنتين أين تعيش هذه العائلات العزلة في ظل غياب التهيئة الخارجية والمنشآت الضرورية على غرار المؤسسات التربوية بالإضافة إلى محلات عدل التي لم تفتتح رغم وعود المدير الجهوي لوكالة عدل بالبليدة، قبل أشهر باستئناف نشاطها. إلى جانب وجود عمارات منتهية الأشغال ولم تسلم لأصحابها، ناهيك عن المصاعد المعطلة وانعدام النقل بالحي.

وعلى هذا الأساس، قرر المكتتبون تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة اليوم أمام مقر وكالة عدل بهدف تذكير المدير العام بالنقائص التي يعانون منها الساكنين على غرار المستفيدين من 1700 مسكن المتبقية التي بعض العمارات فيها لم يكتمل إنجازها على غرار التهيئة الخارجية والمنشئات الضرورية على غرار المتوسطة والثانوية ومستوصف ومركزي بريد وأمن، بالإضافة إلى مسجد وملحقة بلدية كما طالبوا بفتح المحلات واستئناف نشاطها.

وصرح الممثل “احسن قايس” أنه في مارس المنصرم استقبلهم اسماعيل لومي مدير السكن الترقوي بوزارة السكن ووعدهم بالنظر إلى انشغالهم وأخبرهم أنه سيتم توزيع السكنات تدريجيا كما سيتم تعيين مقاول لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية ومقاول آخر لإنجاز المتوسطة بدل الشركة الأولى التي مسيرتها تورطت في قضية فساد، إلى جانب فتح محلات لتخفيف العبء على العائلات المقيمة بالحي الذين يتنقلون إلى بلديات مجاورة لقضاء حاجياتها الضرورية.

وأضاف المتحدث أنه انتظر المكتتبون ما يفوق الشهرين ولم يتم الوفاء بالوعود، ما جعلهم يتذمرون ويقررون الاحتجاج مجددا عل صوتهم يصل هذه المرة إلى أعلى سلطة في البلاد وتستأنف الأشغال بحيهم ويتسلمون شققهم قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الاهتمام بتوفير المنشآت بالحي من مسؤولية المقاطعة الإدارية سيدي عبد الله وقد حاول ممثلي الحي الاتصال بالوالي المنتدب من أجل نقل انشغالهم لها غير أنه قوبل طلبهم في المقابلة بالرفض واشترطت عليهم إنشاء جمعية معتمدة لتستطيع استقبالهم وفعلا كشف نفس المتحدث أنه تم إنشاء جمعية الحي أطلق عليه اسم حي الجيل الجديد للتنمية.

وعليه يطالب المكتتبون المحتجين تدخل كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله من أجل حل مشاكلهم بخصوص التهيئة الخارجية وانجاز المنشآت الضرورية.

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انهيار سقف الإسطبل زاد من معاناتهم

قاطنو مزرعة بن بولعيد 19 ببوروبة يستعجلون الترحيل

راضية مرباح

جددت العائلات القاطنة بمزرعة بن بولعيد رقم 19 المتواجدة ببلدية بوروبة بالدائرة الإدارية للحراش، نداءها إلى والي العاصمة، بضرورة التدخل لإنصافها وتخليصها من حياة الشقاء والبؤس التي فرضت عليها منذ أكثر من نصف قرن داخل إسطبل للحيوانات لم يعد يتحمل أكثر قساوة الطبيعة، لتتآكل أسقفه وجدرانه التي أصبحت تهدد حياة السكان في أي لحظة خاصة كلما حل فصل التساقط ما يؤدي إلى انهيارات متكررة، مصرين على أن حالتهم تتطلب إدراجهم ضمن أولى عمليات الترحيل المزمع مباشرتها هذه الأيام.

وتعد مزرعة بن بولعيد وهي عبارة عن تركة للمستعمر الفرنسي – حسب تصريحات السكان – من أهم وأقدم المزارع التي كانت ملكا للكولون إبان تلك الحقبة، حيث كانت مخصصة لتربية المواشي وخدمة الأراضي الفلاحية، وتشير شهادات هؤلاء إلى أن بعض آبائهم قطنوا الموقع بعد الاستقلال مباشرة، ليرتفع عدد العائلات بها اليوم إلى 37 عائلة نتيجة توسعها وتضاعف عددها في ظل انعدام فرص الإسكان وأزمة السكن التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال، لتجد نفسها تعاني شتى أنواع الشقاء من غياب لأبسط ضروريات الحياة وفِي مقدمتها المياه ثم الكهرباء التي يجلبونها بطرق فوضوية قد تزيد خطورتها عن أخطار الانهيارات التي تلاحق القاطنين جراء قدم الهياكل بما فيها قرميد الأسقف وتشقق الجدران المحيطة بسكناتهم.

وطرح السكان بالمقابل غياب الغاز، حيث يضطرون إلى اقتناء قارورات الغاز وبشكل دوري ومضاعف خاصة مع حلول فصل الشتاء الذي يزيد من معاناتهم نتيجة طبيعة السكنات المبنية بالترنيت والزنك والصفيح اللافح في الصيف والبارد في الشتاء، أما في أيام التساقط فيجبر هؤلاء على ملاقاة المياه المتسربة بالدلاء لمواجهة كمية الأمطار التي تأتي عادة على مختلف الأغراض المنزلية.

وعاد السكان لذكر الأحداث التي مرت بهم خاصة عندما تعرضت أسقف الإسطبل إلى الانهيار مخلفة خسائر معتبرة على سكناتهم وأغراضهم بل حتى إن بعض أسقف غرفهم تعرضت للانهيار بفعل شدة سقوط الخشب والقرميد.

مشكل الأمراض طرح هو الآخر من طرف السكان، لاسيما المزمنة منها بسبب غياب التهوية المتأتية عن الرطوبة العالية التي خلفت الحساسة والربو لدى عدد كبير منهم كما طرح هؤلاء بالمناسبة جملة من المشاكل الأخرى التي أنغّصت حياتهم بعدما ذكروا أن لموقع المزرعة المخفي عن الأنظار، ساعد السلطات المحلية في عدم التحرك من اجل أدراجهم ضمن عمليات الترحيل أو حتى تزفيت طريقهم التي تتحول إلى برك في الشتاء يصعب اجتيازها أما الأوساخ والقمامة فلا يتم حملها لأيام طويلة، في وقت لم يجد السكان أي حيلة من اجل لفت انتباه السلطات سوى تعليق لافتات كبيرة عند مدخل الحي تحمل مختلف مشاكلهم علها تكون سببا في جعل السلطات تتحرك لأجل ترحيلهم.

وشدد هؤلاء على ضرورة إدراجهم ضمن العمليات المقبلة، خاصة وأن آخر الأخبار التي وصلت مسامعهم تفيد بأن ولاية الجزائر ستباشر من جديد برنامج الترحيل خلال شهر جوان الجاري، وبعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية مباشرة.

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وفاة ثلاث اشخاص في انقلاب شاحنة بالجلفة

نورين.ع

توفي ثلاثة أشخاص، الأحد، في انقلاب شاحنة ذات مقطورة بالمنطقة المسماة الشعبة الواقعة بين بلديتي فيض البطمة وعمورة جنوب الجلفة، الشاحنة سقطت في عمق يصل إلى 25 مترا، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لتحويل الضحايا إلأى المستشفى.

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في ظل غياب أعوان الرقابة

ارتفاع في أسعار نقل المسافرين من أهل القصر إلى البويرة

فاطمة عكوش

ارتفعت منذ أكثر من أسبوع تذاكر نقل المسافرين من بلدية أهل القصر إلى عاصمة ولاية البويرة إلى 45 دج، وهو ما خلف استنكارا وسط المسافرين الذين طالبوا الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل .

وحسب العديد من المواطنين الذين اتصلوا بـ “الشروق” لنقل انشغالهم، فانه بالرغم من أن ثمن التذكرة تم تحديده بمبلغ 45 دج للمقعد، إلا أن أصحاب وسائل النقل يرغمون المسافرين على دفع 50 دج، بحجة انعدام الصرف، ما يخلق فوضى كبيرة داخل وسائل النقل التي عادة ما تتحول إلى حلبة المصارعة بوسط الطريق، ما جعل سكان المنطقة يناشدون مديرية النقل تسليط أقصى العقوبات على أصحاب الحافلات الذين يستنزفون جيوب الزوالية .

وعلى صعيد آخر، أقدم الأسبوع الفارط سكان قرية اسيف لخميس ببلدية أولاد راشد على غلق الطريق ومنع أصحاب حافلات النقل الناشطة بين قريتهم وبلدية أهل القصر من مزاولة عملهم بسبب تسعيرة النقل التي ارتفعت دون سابق إنذار من 30 إلى 40 دج، وهذا رغم أن المسافة التي تربط بين أهل القصر واسيف لخميس لا تتعدى 10 كلم.

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السكان طالبوا مصالح البلدية بالتدخل

تجار يبيعون السمك بطريقة فوضوية بخرايسية في العاصمة

نسرين برغل

يناشد سكان بلدية خرايسية بالعاصمة، السلطات المعنية، التدخل العاجل للنظر في طريقة بيع السمك التي تباع عشوائيا من طرف أصحاب الطاولات والتي أصبحت مع مرور الوقت تغزو المنطقة، متجاهلين مختلف الأضرار الصحية والبيئية التي تهدد حياة المواطنين خصوصا في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وهو ما يعرض صحة المستهلكين إلى خطر التسمم الغذائي.

وعبر سكان بلدية خرايسية في تصريح لـ”الشروق”، عن استيائهم الشديد من الظروف الكارثية التي يباع فيها السمك بمحاذاة الطريق وتحت الأشعة الشمس الحارقة، ما يؤدي إلى تلفه وتعفنه، خاصة وأن هذه المادة سريعة التلف، وما أثار استغراب السكان أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات تجاه أصحاب طاولات بيع السمك الذين يمارسون نشاطهم بهذه الطريقة، مستغلين الأرصفة والطرقات لبيع السمك بطريقة غير قانونية، وهو ما تسبب في فوضى عارمة وازدحام مروري رهيب وسط البلدية.

ويضيف السكان، أن أصحاب الطاولات لم يراعوا الشروط اللازمة للحفاظ على هذه المادة خصوصا في هذه الفترة، التي تشهد ارتفاعا كبيرا لدرجة الحرارة، حيث يعرض الباعة السمك في صناديق غير مبردة وغير نظيفة تحت أشعة الشمس، يحوم حولها الذباب وبالقرب منها أكوام من الأوساخ والروائح الكريهة.

وحمل المواطنون مسؤولية هذا الوضع لمصالح المراقبة الغائبة تماما، والتي تجاهلت هذا الوضع، رغم خطورته على صحة المستهلك، علما أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وأمام هذا الوضع، يناشد سكان بلدية خرايسية، السلطات الوصية بضرورة التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه للممارسات غير القانونية للباعة الفوضويين.

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مقتل سائق دراجة نارية في حادث ببجاية

ع. تڤمونت

أودى حادث سير، وقع مساء السبت، على الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف، على مستوى مدينة تيشي، بحياة شاب يبلغ من العمر 37 سنة، إثر اصطدام قوي بين سيارة سياحية ودراجة نارية، مما تسبب في وفاة سائق هذه الأخيرة،، وقد تم نقل جثة الضحية من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أوقاس فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في هذا الحادث، مع الإشارة إلى التنامي الخطير لحوادث السير المتعلقة بالدراجات النارية بإقليم الولاية.

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انهيار بعمارة يثير الهلع في سيدي بلعباس

زواوية. ق

أثار انهيار سلالم إحدى العمارات المتواجدة بساحة أول نوفمبر بوسط مدينة سيدي بلعباس، الأحد، حالة هلع وخوف شديدين بين السكان، الذين استيقظوا على الصراخ والضجيج الذي صاحب السقوط الكلي للسلالم، ما أدى إلى عدم مقدرتهم على مغادرة بيوتهم، وسط تزايد مخاوفهم من انهيار العمارة على رؤوسهم.

وقد حملت العائلات مسؤولية الرعب الذي عاشته إلى السلطات المحلية التي لم تستجب لطلباتهم المتكررة بشأن ترحيلها إلى منازل جديدة، بسبب التشققات والتصدعات التي لحقت بجدران العمارة التي يعود تاريخ تشييدها للحقبة الاستعمارية، حيث أبدت العائلات سخطها ونقمتها على إهمال السلطات لمعاناتها داخل بيوت اهترأت بفعل الزمن والعوامل الطبيعية.

وأوضحت العائلات أنها تعيش حالة خوف شديدة داخل بيوت أصبحت آيلة للسقوط في أي لحظة، وأضافت بأن معاناتها مستمرة لسنوات وبأنها ضاقت ذرعا بالوعود التي قدمها المسؤولون لهم في السابق.

ومن جهة أخرى، فقد سبق وأن تنقل الوالي لمعاينة العمارة منذ أشهر، أين أعطى تعليمات إلى مصالح البلدية من أجل ترميمها، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها إلى أن حدث الانهيار الذي لم يسفر لحسن الحظ عن ضحايا.

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حجز 44 ألف قرص مهلوس خلال العملية

تفكيك شبكة وطنية لترويج المؤثرات العقلية

م. المهداوي

تمكنت مؤخرا، مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 6 أشخاص، أعمارهم بين 28 و40 سنة، تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية عبر ولايات مختلفة من الوطن، كما سمحت العملية بحجز 44077 قرص مهلوس ذات منشأ أجنبي، أربع مركبات سياحية ومجموعة هواتف نقالة، إلى جانب صاعق كهربائي، سيف “ساموراي” ومبالغ مالية من عائدات نشاطهم الإجرامي.

الإطاحة بأفراد هذه الشبكة، جاءت عقب الاستغلال الميداني والأبحاث المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة بشأن النشاط المشبوه لأربعة أفراد من عناصرها المنحدرين من ولاية عين الدفلى، أين تمكنوا من توقيفهم على مستوى مدينة خميس مليانة بعد إفشال صفقة بيع وشراء أكثرمن 0012 قرص مهلوس من نوع “بريقابلين”، بتعميق التحريات بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم توقيف باقي العناصر على مستوى ولاية المسيلة بعد تمديد الاختصاص وتفتيش مساكنهم، أين تم حجز أكثر من 42 ألف قرص مهلوس ذات منشأ أجنبي من نوع “بريقابليبن”. المشتبه بهم تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة بموجب ملف قضائي لأجل قضية الحيازة، العرض والبيع ووضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والنقل للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وتهريب سلعة ذات منشأ أجنبي وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.

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تقام فعالياته من 07 إلى 10 أكتوبر بالمغرب

مهرجان “اولاد تايمة” للفيلم الدولي يفتح باب التسجيل في المنافسة

محمود بن شعبان

أعلنت إدارة مهرجان “اولاد تايمة” للفيلم الدولي المنظم من طرف جمعية منتدى الظلال للمسرح والسينما بأولاد تايمة، بالتنسيق مع المعهد الفرنسي بالمغرب، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، الذي ستقام فعالياته خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 10 أكتوبر 2021.

وتأتي الدورة الرابعة لمهرجان اولاد تايمة للفيلم الدولي تحت شعار “السينما برؤية شبابية”، حيث تفتح

المسابقة الرسمية المجال أمام مختلف المبدعين المغاربة والأجانب في عالم الفن السابع، لدخول غمار المنافسة لنيل جوائز المهرجان المختلفة، على غرار جائزة أحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة الجمهور، جائزة أحسن إخراج، والجائزة الكبرى، بالإضافة إلى إمكانية إدراج جوائز أخرى من طرف إدارة المهرجان، مثلما نص عليه البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن سلسلة من الشروط الواجب توفرها لدخول المسابقة الرسمية، المتمثلة في عدم تجاوز فترة إنتاج الفيلم سنتين، وألا تتجاوز مدته الزمنية 15 دقيقة، كما ينص قانون المسابقة بالسماح للمشاركين بتقديم عمل واحد دون سواه، ولا يسمح بسحبه بعد قبوله من طرف لجنة الانتقاء، كما يحق لإدارة المهرجان الاحتفاظ بالفيلم لغرض غير تجاري.

هذا، وقد حددت إدارة مهرجان “اولاد تايمة” للفيلم الدولي تاريخ 31 أوت القادم كآخر أجل لاستقبال ملفات المشاركة، على أن يتم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني [email protected] مرفقة بنسخة من الفيلم، بالإضافة إلى الملصق وصورة خاصة بمخرج العمل وبطاقة تقنية للفيلم، على أن يتم اختيار الأفلام المشاركة من طرف لجنة انتقاء متكونة من فنانين ومختصين في عالم السينما.

للتذكير، فإن مهرجان “اولاد تايمة” للفيلم الدولي في دورته الرابعة ستقام فعالياته من 07 إلى 10 أكتوبر القادم بالمغرب، بتنظيم من جمعية منتدى الظلال للمسرح والسينما، بالتنسيق مع المعهد الفرنسي تحت شعار “السينما برؤية شبابية”.

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عشق سيدي بلعباس وأحب ثورة الجزائر

الموت يغيب “الشيوعي الأخير”سعدي يوسف

زهية. م

غيب الموت الشاعر العراقي الكبير، سعدي يوسف، الذي فارق الحياة بالعاصمة البريطانية، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، متأثراً بمضاعفات سرطان الرئة.

ويعتبر سعدي يوسف أحد كبار الشعراء في العالم العربي، خلال العقود الخمس الماضية، وأحد أبرز الأصوات الشعرية التي ملأت الساحة إنتاجا ونقاشا وحضورا وتمردا..

تميزت التجربة الشعرية عند سعدي يوسف بالثراء والغزارة، جمع فيها الشاعر المتمرد خلاصة اطلاع على الثقافات والتجارب شرقا وغربا.

نشر سعدي يوسف ما يزيد عن 40 مجلداً ضمت الشعر والإنتاج النثري، إضافة إلى ترجمات.

سجن سعدي يوسف، مثل الكثير من المثقفين العراقيين، وطارده حزب البعث العراقي، واضطر إلى الهجرة إلى طهران ودمشق قبل القدوم إلى الجزائر.

جاء إلى الجزائر سنة 1964، في إطار البعثة التعليمية العراقية بالجزائر، وعاش في مدينة سيدي بلعباس حتى بداية السبعينيات، حيث ساهم سعدي يوسف الذي كان مولعا بالثورة الجزائرية في معركة التعريب قبل أن يعود إلى بلده في أوائل السبعينيات عندما غازل حزب البعث الشيوعيين.

يحمل سعدي يوسف محبة خاصة للجزائر، حيث اعترف الشاعر أكثر من مرة بأن فترة إقامته في الجزائر من 1964 إلى 1971 كانت متميزة في مساره. كتب عن سيدي بلعباس وحسين داي ومغنية، وغيرها، وفي الجزائر كتب “بعيدا عن السماء الأولى”، ديوان مهم جدا، “شرفة على البيت الأندلسي”، وكتب بعد رحيله عنها بسنة “لخضر بن يسوف ومشاغله”..

غادر بلاده مرة أخرى نحو المهجر، وتنقل بين بلغراد، نيقوسيا، باريس، بيروت، دمشق، وعدن… ليستقر أخيراً في لندن، ويحصل على الجنسية البريطانية وهناك أسلم الروح.

بقي سعدي يوسف إلى آخر حياته مؤمنا باتجاهه وفكره، حيث يصف نفسه بـ”الشيوعي الأخير”.

للإشارة، ولد سعدي يوسف في عام 1934، في بلدة “أبي الخصيب” بالبصرة في جنوب العراق، أكمل دراسته الثانوية في البصرة.

وحصل على إجازة في آداب اللغة العربية وعمل في التدريس والصحافة الثقافية، “وتنقّل بين عدة بلدان عاش حروبا وعاصر شعارات ودون شعر الزمن العربي في مختلف تقلباته”.

نال سعدي عدة جوائز على غرار جائزة سلطان العويس، والجائزة الإيطالية العالمية، وجائزة (كافافي) من الجمعية الهلّينية وجائزة فيرونيا الإيطالية لأفضل مؤلفٍ أجنبي.

ترك سعدي يسوف أزيد من 43 ديواناً على مدار ما يقارب سبعة عقود من “القرصان” عام 1952 وآخرهم “في البراري حيث البرق” عام 2010 مروراً بـ “الأخضر بن يوسف ومشاغله” و”الشيوعيّ الأخير يدخل الجنّة” إضافة إلى 12 ترجمة لكبار الكتاب عبر العالم”.

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مترشح ينتخب على منافسه بالمسيلة!

أ. قرطي

من بين الطرائف التي حملتها الانتخابات التشريعية بالمسيلة، تصويت أحد المرشحين ضمن قائمة مستقلة، على مرشح آخر ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، بعد أسابيع من التحضير وحملة انتخابية لإقناع الناخبين بقائمته واسمه في إحدى البلديات الواقعة شمال المسيلة، وذلك استسلاما على حد قوله، بعد ما أقنعه مساندون للمرشح الآخر عقب عدة محاولات انتهت بتفضيل غيره على نفسه.