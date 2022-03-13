أخبار الجزائر ليوم الأحد 13 مارس 2022

منحرفون يختطفون فتاة قاصرا، كلاب في المطاعم

اقتادوها بالقوة على متن سيارة

منحرفون يختطفون فتاة قاصرا بميلة

نسيم. ع

تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية ميلة، السبت، من توقيف 4 أشخاص، تورطوا في اختطاف فتاة قاصر والاعتداء عليها.

وبحسب مصالح الدرك الوطني بميلة، فإن والدة الضحية القاصر هي من تقدمت بشكوى إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية المشيرة، للتبليغ عن اختطاف ابنتها القاصر، البالغة من العمر 17 سنة، من طرف أشخاص مجهولين. وتعود وقائع القضية إلى يوم 2 مارس الجاري، حوالي الساعة الثالثة مساء، حين خرجت الضحية القاصر من المنزل لشراء بعض المستلزمات وفي طريق عودتها أمام مقر إقامتها توقفت بالقرب منها سيارة على متنها أشخاص مجهولون وقاموا بإرغامها على الركوب بالتهديد والفرار بها إلى وجهة مجهولة على مرأى الجيران المقيمين بنفس الحي، وعلى الفور تم تشكيل دورية والاستعانة بالفرق المجاورة من أجل البحث عن الفتاة القاصر وإيقاف المركبة والأشخاص محل الشكوى.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف البحث والتحري عن هوية الفاعلين والمركبة محل التبليغ، تم التوصل إلى هوية المشتبه فيهم الأربعة، ويتعلق الأمر بالمسمى “ع.ف”، غ.ع”، “م.ق” و”غ.ن.د” وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و27 سنة، تم توقيفهم على مراحل، واقتيادهم إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم.

وتم عرض الضحية القاصر على الطبيب الشرعي بحضور والدتها، أين تم منحها شهادة طبية بها عجز لمدة 3 أيام، وأخذ أقوالها من طرف فرقة حماية الأحداث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة حول قضية الاعتداء التي تعرضت لها.وبعد عرض المشتبه فيهم على الضحية تعرفت عليهم مباشرة. وعقب استكمال التحقيق، تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد للنظر في قضيتهم.

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كلاب في المطاعم والمستشفيات!

يبدو أن التسيب قد أخذ أبعادا خطيرة بولاية بجاية، فرغم عديد النداءات المتكررة من أجل إيجاد حل فعال وإنساني للكلاب الضالة المنتشرة بربوع الولاية، إلا أن الوضع لا يزال على حاله بل وازداد تفاقما، بعدما تداول، السبت، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لكلب ضال بداخل مطعم إحدى الإقامات الجامعية، وذلك قبل أن تطل صورة أخرى لكلب ألماني، قيل إنها قد التقطت بداخل مستشفى، إذ إن الأول كان يبحث عن القليل من الأكل، فيما قيل عن الثاني إنه قد دخل لدقيقتين قبل أن يتم إخراجه، رغم أنه من المفترض ألا يصل حتى إلى محيط المستشفى.. فمن المسؤول؟

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اتفاقية تعاون بين جامعتي الجزائر 2 وإسطنبول

أمضت جامعة الجزائر 2 اتفاقية تعاون وتبادل مع جامعة إسطنبول بتركيا، بهدف تطوير نسيج العلاقات الفعالة للجامعة، بما يخدم مصالحها ويعزز من وجودها على المستوى الوطني والدولي. وتم إمضاء الاتفاقية الخميس بمقر المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، على هامش الملتقى الدولي الرابع حول الموروث الجزائري العثماني المشترك. وتقضي الاتفاقية بين الجامعتين بتبادل الأساتذة والباحثين والطلبة، وكذا تنظيم مشاريع بحث مشتركة وتنظيم مؤتمرات دولية والاستفادة من خبرة وتجربة الطرفين.

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بلجود يشارك في حياكة كسوة الكعبة

حظي وزير الشؤون الداخلية كمال بلجود بشرف المشاركة في حياكة كسوة الكعبة الشريفة بمكة المكرمة، أثناء زيارته الرسمية الأخيرة إلى السعودية.

وحسب ما نشرته رئاسة الحرمين الشريفين في حسابها على تويتر، فقد استقبل بلجود من طرف مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، إذ شارك في أعمال حياكتها التي تُجرى بشكل دوري. زيارة بلجود إلى السعودية استمرّت 3 أيام، بدعوة من نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود آل سعود.

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إنقاذ شخصين تعرضا لاختناق بالغاز بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية لولاية البويرة من إنقاذ شخصين من موت محقق، بعد تعرضهم لاختناق بالغاز داخل منزلهم العائلي، الواقع بعاصمة الولاية.

وتعود أسباب اختناق هؤلاء، بحسب بيان ذات المصالح، إلى استنشاقهم غاز أحادي الكربون المتسرب من مدفأة منزلهم، الواقع بحي فراشاتي، وهما شابان، 20 و21 سنة، أصيبا بغثيان وصعوبة في التنفس، ليتم إسعافهما في عين المكان قبل تحويلهما إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة لاستكمال العلاج.

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توقيف شخص يروج المهلوسات بالعاصمة

م. د

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزونكة بالعاصمة، من توقيف شخص يقوم بترويج الأقراص المهلوسة ببلدية بئر خادم ولاية الجزائر. وبناء على المخطط المسطر من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر الرامي إلى تكثيف المراقبة والترصد مع تنشيط عنصر الاستعلامات بغية الحد لانتشار هذه الظاهرة.

وبناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية بالزونكة، مفادها شخص يقوم بترويج الأقراص المهلوسة بأحد أحياء بلدية بئر خادم ولاية الجزائر، تم التنقل إلى عين المكان ورصد المشتبه فيه.

وبعد تفتيشه، تم العثور بحوزته على 213 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، ومبلغ مالي يقدر بــ 10600 دينار جزائري، ليتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

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وفاة تلميذة تحت عجلات شاحنة بميلة

نسيم. ع

لقيت، زوال الأحد، في حدود الساعة منتصف النهار، تلميذة تدعى “ب. هـ”، تبلغ من العمر 10 سنوات، حتفها، إثر دهسها من طرف شاحنة من نوع “شاكمان” تحمل ترقيم ولاية ميلة، بالمكان المسمى مشتة عين البيضاء التابعة إقليميا إلى بلدية دراحي بوصلاح، غرب عاصمة الولاية ميلة. الضحية لفظت آخر أنفاسها بمكان الحادث.

وقد تم نقل جثتها وسط صدمة لأهلها وزميلاتها، من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، لتفتح مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.

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وفاة شابة وإصابة ثلاثة أشخاص في حوادث سير بتيبازة

ب. بوجمعة

لقيت فتاة عشرينية حتفها وأصيب ثلاثة أشخاص من بينهم رضيع بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور متفرقة وقعت أمسية الأحد بولاية تيبازة .

تسبب انقلاب سيارة على الطريق السريع تيبازة – شرشال على مستوى إقليم بلدية الناظور مساء الأحد، في حوالي السادسة، في وفاة فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، فيما أصيبت مرافقتها وهي في نفس عمرها بجروح خطيرة تم نقلها على جناح السرعة من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بواسماعيل، عقب حادث انحراف وانقلاب سيارة على الطريق السريع خميستي اتجاه الجزائر، وخلف الحادث ضحية واحدة رضيع تعرض لإصابة في الرأس وقدمت له الإسعافات ونقل إلى عيادة بواسماعيل.

وبإقليم بلدية فوكة، تسبب حادث اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات على الطريق السريع فوكة اتجاه الجزائر أمام سكنات عدل، في إصابة شخص تم نقله من قبل الحماية المدنية لدواودة في حالة حرجة إلى مستشفى زرالدة .

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تجديد مكتب غرفة محافظي البيع لناحية الشرق

خ.م

تم مساء السبت، بقاعة أحمد باي بقسنطينة، عقد الجمعية العامة الانتخابية لعهدة 2022 / 2025 الخاصة بالغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة لناحية الشرق، حيث أفرزت مكتبا جديدا يمثل تقريبا جميع المجالس القضائية لناحية الشرق.

ويتطلع محافظو البيع إلى توسيع قاعدة العمل بما تمليه أهمية ومكانة المهنة انطلاقا من الواجبات والحقوق التي تقرها النصوص والقوانين المنظمة للمهنة.

ويتشكل المكتب الجديد من الأساتذة سمار إلياس عن مجلس قضاء برج بوعريريج، عدوان عبد الحميد وطبيب منير عن مجلس قضاء بجاية، بولعراس عن تبسة وزغلامي عبد العزيز عن محكمة تبسة، يوسفي يوسف عن محكمة سوق أهراس، بولدروع وطايع احمد عن مجلس عنابة، خملاوي وترفاسي عمار عن محكمة ورقلة وحاكم مروش عن مجلس قضاء قسنطينة.

وجرت الانتخابات بحضور أكثر من 65 محافظا، وبلغ عدد المصوتين 86، باعتبار أن 33 محافظا حرروا وكالات لزملائهم للتصويت بالنيابة عنهم، بينما سُجل غياب 6 محافظين عن أشغال الجمعية.

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حجز وإتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت مصالح مفتشية التجارة التابعة لولاية البويرة من حجز وإتلاف كمية من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، كانت معروضة للبيع بمحلات بلدية الأخضرية.

وبحسب مصدر من المديرية الولائية للتجارة، فإن أعوان قمع الغش التابعين للمديرية الإقليمية بالأخضرية وبالتنسيق مع المصالح الأمنية، قاموا بدورية نحو المحلات التجارية في إطار مهامها الرقابية الدائمة، ليسمح التدخل المباشر لأعوان الرقابة بمعاينة وحجز كمية هامة من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك كانت موجهة للبيع بالمحلات التجارية، حيث تم استدعاء المخالفين، لمباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها، مع إتلاف الكمية المحجوزة بعين المكان .

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صعقة كهربائية تقتل عاملا بعين الدفلى

م. المهداوي

توفي عامل وأصيب زميل له، صباح الأحد، إثر صعقة كهربائية ببلدية بوراشد جنوب عاصمة ولاية عين الدفلى. وبحسب المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، النقيب كمال حمدي، فقد وقع الحادث بالمكان المسمى “بن حورة” بذات البلدية، عندما كان الضحيتان بصدد تسوية بناء وتبليط مسكن متكون من 3 طوابق في طور الإنجاز، فلامس كل منهما أسلاك التوتر العالي ذات 30 ألف فولط، ما أدى إلى تكهربهما، حيث توفي الشاب ع. م، البالغ من العمر 20 سنة إثر تفحمه، بينما أصيب زميله م.ع 27 سنة على مستوى الأطراف والوجه، وحول على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “مكور حمو” لتلقي العلاج الضروري، بينما حولت جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المصحة.

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“مختل” يقتل أبا لطفلين في الطارف

سعاد. ك

أمر، الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف، بإيداع رهن الحبس المؤقت، مرتكب جريمة القتل التي راح ضحيتها رب أسرة في الثلاثين من العمر، وهو أب لطفلين ينحدر من منطقة سيدي سالم بولاية عنابة المجاورة للطارف إلى غاية محاكمته، وهي الجريمة التي وقعت ليلة الجمعة إلى السبت، عندما نشب شجار بين الجاني الذي كان يتهجم ويشتم والضحية الذي لم يكن يعلم بأنه مختل عقليا، وانتهى بتوجيه طعنة سكين قاتلة على مستوى جهة القلب فأردته قتيلا بعين المكان، الجاني بحسب أهل المنطقة يعاني من اضطرابات نفسية وهو مختل عقليا وسبق له أن خضع إلى العلاج في مستشفيات عقلية، وهو في العشرينيات من العمر، أجهز على الشاب بعد الخلاف الذي وقع بينهما، فاستل سكينا موجها إياه مباشرة إلى صدر الضحية الذي لفظ أنفاسه نتيجة الطعنة الغائرة ونزيفه، وأوقف القاتل في ظرف وجيز من طرف مصالح الأمن في نفس الليلة والتي أكدت عدم تسجيل أي تجاوز أو عملية انتقام من طرف عائلة الضحية التي هرع أفرادها إلى موقع الجريمة.

كما وقعت جريمة ثانية فوقعت مساء السبت وراح ضحيتها شاب في العقد الرابع من العمر، وُجد مقتولا وبعد المعاينة تبين بأنه تلقى ضربة سيف، وكانت الجثة ملقاة على حافة الطريق بمنطقة بوخميرة. وفتح الدرك الوطني تحقيقا في الواقعة.

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رغم الشكاوى واعتماد مؤسسات قانونية في النشاط

التنقيب العشوائي عن الذهب لا يزال متواصلا بجانت

ب. طواهرية

رغم التدابير التي خرجت بها الحكومة حول الملف المثير للجدل، المتمثل في نشاط التعدين عن الذهب بمنطقة جانت، من خلال الترخيص لمؤسسات مصغرة للتنقيب القانوني عن الذهب بمناطق قريبة من مصدر استخراج خام هذه المادة، إلا أن النشاط لا يزال متواصلا بطريقة ووتيرة معتبرتين، بالنظر إلى اعتماد وسائل نقل خام الذهب من مصادر استخراجه نحو مدينة جانت بواسطة شاحنات من الحجم الكبير ذات حملة 10 أطنان خلافا لما كان عليه الأمر في فترات سابقة، ولا تزال مخلفات تصفية هذه المادة ترمى في محيط المدينة من كل الجوانب، وبكميات كبيرة.

واعتبر سكان جانت الرافضين لهذا الوضع أن تدخل السلطات العليا للبلاد أصبح امرأ حتميا لوقف ما يجري، في ظل الوضع والحديث عن مشاكل في بعض المواقع القريبة من أماكن استخراج خام الذهب، أين اشتكى سكان منطقة “انهف” قبل أيام من وجود مجموعات تنشط في تلك المنطقة النائية وتقوم أحيانا باستغلال الآبار التقليدية المنجزة في الأصل لفائدة سكان ورعاة تلك المناطق.

هذه الوضعية تتجه لان تكون الملف الأكثر سخونة في دورة المجلس الشعبي الولائي لولاية جانت المقررة الثلاثاء، وهي الدورة التي يتضمن جدول أعمالها دراسة الوضع التنموي العام للولاية كملف رئيسي في هذه الدورة.

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حجز كمية من المهلوسات و”الكيف”

عصابة تستغل قبو عمارة لإخفاء المخدرات في قسنطينة

عصام بن منية

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب في ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة تتكون من 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و45 سنة، بعد تورطهم في قضية ترويج المؤثرات العقلية مع حجز أكثر من 2000 قرص مهلوّس وكمية من الكيف المعالج. المشابه فيهم تمت الإطاحة بهم بعد استغلال عناصر الفرقة لمعلومات وردت إليهم بخصوص قيام شخصين مشبوهين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مدينة الخروب، ليتم على إثرها تم تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية، التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان ترددهما، أين تم توقيفهما بالقرب من أحد المقاهي بأحد الأحياء وتحويلهما إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للتحقيق معهما، الذي أسفر عن توقيف مشتبه فيه آخر. التحقيق المعمّق مع الموقوفين كشف باستغلالهم باستغلال قبو إحدى العمارات السكنية في تخزين المؤثرات العقلية المعدّة للترويج.

وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيهم وكذا تفتيش قبو العمارة بإذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب، بالاستعانة بفرقة الأنياب والكلاب المدربة، عثر عناصر الشرطة على 26 غرام من الكيف المعالج و803 قرص من مختلف المؤثرات العقلية ومبلغ مالي يرجّح أنه من عائدات تجارة المخدرات، داخل مسكن أحد المشتبه فيهم، كما عثروا داخل قبو العمارة التي يقيم فيها المشتبه فيه الثاني على 1206 قرص من المهلوسات، لتبلغ كمية الأقراص المهلوسّة المحجوزة في العملية أكثر من 2000 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 26 غرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي.