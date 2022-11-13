أخبار الجزائر ليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

غاز المدفأة يقتل شابا بتبسة، حجز 6 كلغ من الكيف

غاز المدفأة يقتل شابا بتبسة

ب. دريد

تدخلت مساء السبت، مصالح الحماية المدنية لأجل تحويل جثة شاب متوفى، يبلغ من العمر حوالي 33 سنة، عثر عليه جثة هامدة بغرفة بمنزله العائلي الكائن بوسط بلدية العقلة بولاية تبسة قرب مدفأة ينبعث منها الغاز، وقد تم تحويل الجثة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بلدية العڨلة، تزامنا مع فتح تحقيق في أول حادثة اختناق بالغاز في الموسم الجديد الذي يتميز لحد الآن بالجفاف المصحوب بالبرد ليلا.

…

حجز 6 كلغ من الكيف في سطيف

س. منصوري

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة بسطيف، الأحد، بإيداع 4 اشخاص رهن الحبس المؤقت، بتهمة ترويج المخدرات في مدينة العلمة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن وضع حد لنشاط هؤلاء المتهمين الذين ينشطون ضمن شبكة تحترف تخزين، ونقل وترويج المخدرات، تم بناء على معلومات تحصل عليها، أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعلمة، تفيد بأن أربعة أشخاص بحوزتهم كمية هامة من المخدرات، ليتم نصب كمين محكم توج بتوقيف أفراد العصابة وبحوزتهم ما يناهز عن الـ6 كلغ من الكيف المعالج، وكمية هامة من المؤثرات العقلية، وعدد من الأسلحة البيضاء ومبلغ مالي تم اعتباره من عائدات ترويج تلك السموم.

…

منعت على العزاب والمطلقات بدون أطفال وحافظت على قيمتها السابقة

بلديات بالعاصمة التحضير لشهر رمضان باستقبال ملفات المعوزين

راضية مرباح

شرعت العديد من بلديات العاصمة، في فتح استقبال ملفات العائلات المعوزة والتي تستوفي شروط الحصول على منحة قفة رمضان التي تمنحها الدولة، بمناسبة الشهر الفضيل والذي لا يفصلنا عنه سوى حوالي 4 أشهر، حيث تباينت الملفات حسب المسجلين بين تلك المعنية بالفئات القديمة، فضلا عن المسجلين الجدد مع المحافظة على القيمة الممنوحة والتي لا تزال محددة بتساويها مع الأجر الوطني الأدنى أو أقل منه.

الإعانات التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل والتي ستكون هذه السنة عبارة عن مبالغ مالية، احتراما لخصوصيات وكرامة العائلات المعوزة، تكون عديد البلديات قد انطلقت في استقبال ملفات المعنيين بها، لاسيما تلك التي تخلفت عن إعدادها مبكرا خلال الأشهر السابقة لعدم جاهزية النفقات المخصصة للعملية وغيرها، فمثلا بلدية بولوغين كانت قد أعلنت عن بداية استقبال ملفات العائلات المعنية انطلاقا من 25 أكتوبر الماضي، على أن تمتد إلى غاية الـ29 من ديسمبر، حيث يمكن إيداع الملفات كل أيام الأسبوع خلال الفترة الصباحية، ويكون المعنيون مصحوبين بوثائق متباينة بين المسجلين العام الماضي والذين هم مطالبين بملء استمارة، تقدم من طرف مصالح البلدية، مع تجديد كشف الراتب، أما المسجلون الجدد فيشترط عليهم ملء استمارة البلدية وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صك بريدي مشطوب، شهادة الميلاد للزوجين العاطلين، وتقيم كشف الراتب الذي لا يتعدى 20 ألف دينار للعاملين فضلا عن شهادة الإقامة وشهادة عائلية.

وذكرت البلدية أن المسجلين الجدد سيمرون على تحقيقات ميدانية أما قدماء المسجلين فإنهم ملزمون بتحيين الملف.

أما بلدية عين البنيان فقد حددت آخر أجل لاستقبال الملفات في 17 من الشهر الجاري بملحقة عبان رمضان، حيث أضافت إلى الملفات المطلوبة سابقا صورة شمسية وشهادة عدم إعادة الزواج بالنسبة للأرامل والمطلقات، وشددت في إعلانها أنه يرفض رفضا باتا ملف العزاب والعازبات وكذا ملف المطلقات بدون أطفال.

…

توقيف إطار سام مزيف بسيدي بلعباس

ق. ج

أفاد بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية سيدي بلعباس نهار الأحد، أن شرطة سيدي بلعباس تمكنت من توقيف شخص في العقد الخامس من العمر يشتبه بتورطه في عدة قضايا تخص النصب والاحتيال على المواطنين بانتحال صفة إطار سام في الدولة. عملية التوقيف تمت بعد استغلال قوات الشرطة بالفرقة الاقتصادية والمالية لمعلومات مفادها وجود شخص ينتحل صفة إطار سام في وظيفة عمومية، حيث يوهم ضحاياه بقضاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

التحريات مكنت من توقيف المشتبه فيه بعد مراقبة دقيقة لتحركاته، حيث كشفت التحقيقات أنه نصب واحتال على العديد من المواطنين بعد إيهامهم بالتوسط لهم لقضاء مصالحهم وتسوية مشاكلهم وملفاتهم العالقة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية النصب على الجمهور قدم بموجبه أمام النيابة.

…

المتهم مطلوب لدى العدالة عبر عديد الولايات

مسبوق ينصب على وكالات كراء السيارات بوثائق مزورة

رانية / م

قضت محكمة ذراع الميزان بتيزي وزو، بإدانة المدعو “ن.أ” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 مليون سنتيم، عن تهمة النصب والاحتيال إضرارا بأحد مالكي وكالة كراء المركبات السياحية، حيث سلبه سيارة مستعملا وثائق شخصية مزورة، واتضح خلال التحقيقات انه مطلوب لدى العدالة عبر مختلف ولايات الوطن، عن جرائم مماثلة، حيث تمت محاكمته عن بعد لتواجده في سجن المسيلة.

تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي جرت مؤخرا بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تعود لشهر جانفي 2020 حين تم اطلاع الضحية على صور المتهم والذي تعرف عليه من خلالها، بعد ما اتضح ان هويته مزورة، حيث ابلغ الضحية مصالح الأمن ببوغني عن تعرضه لعملية سرقة عن طريق النصب والاحتيال، وأفاد ان المتهم تقدم إلى وكالته الخاصة بكراء المركبات السياحية وقام باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة، حيث قدم وثائقه الثبوتية ودفع المستحقات المالية الخاصة بعملية الكراء لمدة 5 ايام، وبعد انقضائها لم يعدها، ما جعله يتصل به، وطالبه الأخير بتمديد مدة الكراء لـ25 يوما اضافية، ولطمأنته اتصل بأحد اصدقائه بالمنطقة وطلب منه تسليم صاحب الوكالة مبلغ 2 مليون سنتيم لتواجده في مكان بعيد، الا انه وبعد انقضاء المدة اتصل به ووجد الهاتف مغلقا قبل ان يكتشف انه ضحية نصب واحتيال، ليقوم بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، مقدما بطاقة التعريف الوطنية التي تركها لديه، وبعد التحقيق تبين ان البطاقة تحمل صورته بهوية مزورة، كما انه مسبوق في عدة قضايا نصب، سرقة، خيانة الأمانة وانتحال صفة الغير، من خلال هويات مزورة يستعملها في تنقلاته عبر عدة ولايات من الوطن، ضمنها قسنطينة، ميلة، سطيف، المسيلة، وغيرها من الولايات التي كان يمارس فيها اعماله الاحتيالية، بوثائق مزورة وارقام هواتف يتخلص منها مع كل عملية جديدة، ما جعله صاحب سجل اجرامي ثقيل رغم حداثة سنه.

ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، التمس تشديد العقوبة في حق الجاني، ومن جهته دفاع الضحية، طالب باسترداد السيارة المستولى عليها وتعويض مادي قدره 150 مليون سنتيم عن الأضرار التي تسبب فيها، وقد تمت محاكمة الجاني عن بعد لتواجده في المؤسسة العقابية لولاية المسيلة بعد ما تم توقيفه في قضية جنائية.

…

اعتراض 31 “حراقا” بساحل الشلف

م.قورين

تمكنت، فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، من إفشال محاولة هجرة غير شرعية لـ31 حراقا، من بينهم ثلاث فتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، وينحدرون من عدة ولايات مجاورة، كانوا بصدد ركوب زورقين للإبحار باتجاه الضفة المقابلة، نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 مليون سنتيم، انطلاقا من ساحل بلدية تنس.

عملية التوقيف حسب مصادر “الشروق”، تمت على اثر ورود معلومات من قبل أحد الأشخاص، مفادها وجود مجموعة من الرؤوس المدبرة للرحلة بصدد البحث عن الراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فتم فتح تحقيق معمق مكنهم من تحديد هوية المدبرين وفك شفرة اتصالاتهم وأماكن تواصلهم، فتم نصب كمين محكم لهم بين الأدغال، مكن من الإيقاع بـ31 شخصا متلبسا موزعين على دفعات، بالإضافة إلى حجز صدريات نجاة، ومبلغ مالي قدر بقرابة 29 مليون سنتيم و2050 أورو، ومركبة كانت تستعمل لنقل الراغبين في الحرقة، وبعض الأغراض التي كانت ستستعمل في الرحلة، وبعد توقيفهم والتحقيق معهم، تم تحويلهم على أروقة محكمة تنس.

…

قيمة الطاقة المستهلكة تعدت 17 مليون سنتيم

الحبس النافذ لمغترب متهم بـ”سرقة” الكهرباء في تيزي وزو

رانية.م

قضت محكمة عزازقة بتيزي وزو مؤخرا، بإدانة مغترب بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 مليون سنتيم، عن تهمة سرقة الكهرباء، حيث قدرت قيمة الطاقة المستهلكة بطريقة غير قانونية ما يزيد عن الـ17 مليون سنتيم. تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تعود لشهر ديسمبر سنة 2019 خلال دورية عادية لمصالح سونلغاز بمنطقة ياكوران لتفقد العدادات الكهربائية، حيث لفت انتباههم ثقب في عداد المتهم موصول بسلك كهربائي خارج منطقة العد، وهو ما يعتبر سرقة، ليتم ايداع شكوى ضد المعني.

المتهم أكد خلال المحاكمة انه بالفعل صاحب المنزل والعداد محل الشكوى، إلا أنه يقطن في المهجر وبنى المسكن لقضاء العطل التي لا تتجاوز اسبوعا او 10 ايام في السنة، نافيا قيامه بعملية السرقة او وصل العداد الكهربائي بالسلك المذكور، في حين اعترف جاره انه من قام بذلك الأمر قصد تموين ورشته المتواجدة في الجوار بالتيار الكهربائي وأمضى تعهدا شرفيا بخصوص تحمله لمسؤولية ما بدر منه، كما قام بدفع قيمة الفاتورة الكهربائية، اما المتابعة القضائية فقد بقيت في حق صاحب المنزل، الذي تمسك بنفيه للأمر جملة وتفصيلا.

ومن جهته ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، التمس تأييد الحكم المستأنف في حق المتهم، الذي أكد أن تكاليف سفره من أجل القضية، تتجاوز قيمة الفاتورة الناجمة عن عملية سرقة لا علاقة له بها لا من بعيد ولا من قريب.