أخبار الجزائر ليوم الأحد 14 ماي 2023

وفاة السيدة التي حرقها جارها بالبنزين، إحباط محاولة اختطاف شابة

الواقعة حدثت في الطريق العام

وفاة السيدة التي حرقها جارها بالبنزين في خنشلة

طارق.م

توفيت فجر الأحد، بالمستشفى الجامعي، بن فليس التهامي بباتنة، سيدة منحدرة من خنشلة، ضحية عملية الحرق التي استهدفتها قبل أسبوع، من طرف أربعيني، سكب البنزين على جسدها وأضرم النار فيه، في الطريق العام، وتحديدا قرب مدرسة ابتدائية نور الدين زيدي بالمدينة الجديدة، بطريق العيزار في خنشلة، اين كانت الضحية بانتظار خروج ابنها من المدرسة كعادتها، لاصطحابه إلى المنزل، وقد توفيت السيدة، بعد أسبوع كامل، قضته في الإنعاش الطبي، تقاوم حروقا من الدرجة الثالثة طالت كامل جسدها، ليتم برمجة تشييع جنازتها عصر الأحد بمقبرة خنشلة. وكانت الحادثة قد خلفت حالة هلع كبير وسط المارة والتلاميذ، الذين تصادف خروجهم مع وقوع الاعتداء، الذي رُبطت خلفيته وأسبابه، بشجار أطفال عادي بين ابن الضحية وابن الجاني، في حين لا تزال التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة، بالأمن الخارجي انسيغة، متواصلة مع الجاني الذي تم توقيفه قبل تحويله هو الآخر إلى مستشفى باتنة، لإصابته بحروق من مختلف الدرجات.

وقال شهود عيان للشروق زمن وقوع الحادثة، بأن توقيتها كان في حدود الساعة العاشرة وخمس دقائق، من صباح الأحد الفارط، حيث تفاجأت السيدة التي كانت تنتظر خروج ابنها من المؤسسة، كعادتها، بسكب هذا الرجل وهو جار لها، لكمية من البنزين على جسمها، وأضرم النار في عدد من الأوراق ثم رماها عليها، لتعم النيران جسدها، وفر هاربا في منظر بائس صدم الحضور، لاسيما ابن الضحية الذي دخل في حالة هستيرية من البكاء وهو يشاهد النيران تلتهم جسم أمه، وقد تدخلت ساعتها مصالح الحماية المدنية والأمن الوطني، وتم نقل الضحية، للمستشفى وأوقفت شرطة أنسيغة المعني، على ذمة التحقيق، بحثا عن أسباب الحادث، المجهولة، في حين قال أهل المنطقة بأن ملاسنات حدثت سابقا بين الضحية والجاني على خلفية شجار طفولي بين ابنيهما، بلغ درجة القتل بهذه الطريقة الوحشية.

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إحباط محاولة اختطاف شابة في خنشلة

طارق.م

أحبط السبت، أعوان الحماية المدنية بمدينة خنشلة، محاولة اختطاف شابة عشرينية، من قبل مجموعة من الشباب، مجهولي الهوية، على مستوى عمارات طريق الوزن الثقيل، بعد تعرضها لاعتداء عنيف من ضرب وركل وسحل إلى غاية سيارة كانت مركونة هناك، ومن سوء حظهم وحسن حظ الضحية، أن أعوانا تابعين للحماية المدنية كانوا مارين صدفة بالمكان بعد إجلاء مريض، بسيارة اسعاف، وهو ما جعلهم يسرعون لإنقاذ الفتاة، في الوقت الذي فر الجناة إلى وجهة مجهولة.

وذكر شاهد عيان للشروق اليومي، بأن هؤلاء الشباب، استغلوا نقص الحركة، على مستوى عمارات طريق الوزن الثقيل، في فترة المساء وهاجموا الفتاة، وحاولوا معاكستها والتحرش بها وإقناعها بمصاحبتهم، ولما رفضت أبرحوها ضربا، ثم سحلوها في محاولة لاختطافها، باستعمال القوة، ليتصادف ذلك مع مرور سيارة إسعاف، تابعة للحماية المدنية، بالمكان، أين تدخل الأعوان وتصدوا للشباب، في عمل إنساني ثمنه المواطنون، وتم انقاذ الفتاة، مع تقديم الإسعافات الضرورية لها، قبل تحولها إلى مركز الشرطة لتقديم شكواها.

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مقتل شاب بطلق ناري في ميلة

نسيم.ع

اهتزت، مساء السبت بلدية تاجنانت جنوب عاصمة الولاية ميلة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يدعى “س.خالد” يبلغ من العمر 31 سنة، مقيم بمشتة مرجة هريس التابعة لبلدية تاجنانت.

الجريمة حسب مصادر الشروق اليومي، وقعت تحديدا بدوار مرجة هريس التابعة لبلدية تاجنانت، أين تعرض الضحية لطلق ناري يرجح أنه من بندقية صيد ليصاب الشاب على مستوى أنحاء متفرقة من الجسم، وتوفي لحظات بعد وصوله للمستشفى، حيث تم نقله نحو العيادة المتعددة الخدمات لبلدية تاجنانت، ومن ثم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد، في انتظار عرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

عناصر الدرك الوطني وفور سماعها الخبر تنقلت إلى ساحة الجريمة وفتحت تحقيقا معمقا في الحادثة، في انتظار توقيف المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار الى وجهة مجهولة بعد تنفيذ جريمته، حيث لا يزال البحث المكثف جاريا لتوقيفه وتسليمه للجهات العدلية، فيما تبقى أسباب إقدام الجاني على فعلته مجهولة.

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عصابة تستخدم الشعوذة في التنقيب عن الكنوز الأثرية ببومرداس

سعيدة. م

تعرض موقعان أثريان هامان بولاية بومرداس لمحاولة سطو وتخريب بهدف الاستيلاء على الذهب الموجود بهما حسب ما يعتقده اللصوص، الذين عمدوا إلى استخدام طرق الشعوذة أو ما يعرف بالسحر الأسود، وكذا تقنيات جد متطورة، تعتمد على العلم والتكنولوجيا في ذلك وحسب ما كشفت عنه مديرة الثقافة والفنون لولاية بومرداس، السيدة بسعد صبرينة، فإنه تم إحباط عدة محاولات لنهب مواقع أثرية لم يتم الكشف عن مكنوناتها بعد، وهذا باستعمال الشعوذة وتقنيات جد متطورة، وتعلق الأمر بعمليتين منفصلتين في بلديتين على مستوى ولاية بومرداس، وأضافت أن الموقعين المستهدفين غير معروفين من حيث تصنيف البحوث الأثرية والبيبليوغرافية باعتبار أنهما حديثي الاكتشاف ولم يتم بعد الكشف عن مكنوناتهما.

وكشفت ذات المسؤولة عن استعمال المعتدين للشعوذة من أجل الوصول إلى مبتغاهم وذلك باستعمال ما يعرف بالسحر الأسود، ليتطور الأمر إلى استعمال تقنيات جد متطورة، تعتمد على العلم والتكنولوجيا وذلك بهدف الاستيلاء على الذهب المزعوم الموجود بالموقعين. كما أن الجهات الأمنية ببومرداس، قد تمكنت من إحباط عملية للاعتداء والسطو على أحد المواقع الأثرية، أين اكتشفت العملية وألقي القبض على المتورطين فيها، في انتظار العمل على تصنيف هذين الموقعين والكشف عن مكنوناتهما من طرف المختصين، في حين رفضت مديرة الثقافة الإفصاح عن اسم ومكان الموقعين المستهدفين بالنظر لسرية التحقيقات التي لا تزال جارية حول القضية.

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شاب يحاول قتل آخر دهسا بباتنة

طاهر حليسي

أوقفت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة شمال باتنة، شابا يبلغ من العمر 27 سنة، عن تهمة محاولة القتل العمدي بواسطة الدهس. وكان الشاب تشاجر مع الضحية البالغ من العمر 34 سنة، داخل محطة الخدمات الخاصة

“الحاسن”، غير أن الفاعل ركب سيارته من نوع بيجو 206، وقام بدهس غريمه قبل أن يلوذ بالفرار. وفتحت مصالح الدرك تحريات بعد نقل الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات سريانة، ثم حول إلى المستشفى الجامعي باتنة، قبل أن تتمكن من توقيف الفاعل الفار وتقديمه لدى النيابة لدى محكمة سريانة.

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نجاة 7 أشخاص من الهلاك في حريق بعمارة في تيبازة

ب. بوجمعة

نجا سبعة أشخاص من الهلاك في حريق شب مساء السبت، في شقة بالطابق الرابع لعمارة بحي 900 مسكن ببلدية بورقيقة في ولاية تيبازة، ومنع التدخل السريع لوحدات الإطفاء من انتشار الحريق للشقق المجاورة .

عاش سكان حي 900 مسكن لمدينة بورقيقة حالة من الهلع اثر نشوب حريق بشقة في الطابق الرابع لعمارة، ومكن تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية باحمر العين مدعمة بوحدة حجوط من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى المنازل المجاورة في العمارة.

وخلف الحريق إصابة سبعة أشخاص من الجنسين، منهم أربعة ضحايا تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و45 سنة يعانون من ضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى حجوط، فيما تعرض ثلاث ضحايا آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و44 سنة إلى ضيق في التنفس أسعفوا في عين المكان .

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحريق الذي سبب حالة من الهلع في أوساط سكان الحي وكاد يتسبب في كارثة.

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طاقته الإنتاجية تقدر بـ 300 ألف طن سنويا

اهتمام صيني ببعث مصنع الورق في سعيدة

ب. يعقوب

أبدى رجال أعمال صينيون، بالغ اهتمامهم ببعث نشاط مصنع الورق والورق المقوى والسيليلوز بالرباحية، المتوقف عن النشاط لمدة تجاوزت الـ 08 سنوات.

في هذا السياق، استقبل أحمد بودوح والي سعيدة مؤخرا، مجموعة من كبار المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين من دولة الصين الشعبية لبحث فرص الإستثمار والمساهمة في إنجاز استثمارات كبرى في مجالات الصناعة، وذلك بإعادة تشغيل مصنع الورق في الرباحية، الذي كان مصنفا في الخانة الثانية من حيث القدرة الإنتاجية على المستوى الوطني، بعد مجمع “تونيك”، حيث كان يشغل أكثر من 200 عامل، إلا أنه توقف عن الأشغال لأسباب مالية بحتة.

وبحسب ما أفاد به مصدر الشروق، فإن جاذبية فرص الاستثمار في هذا المجال، أغرت مجموعة من كبار رجال الأعمال الصينيين، الذين عبروا عن رغبة حقيقية في تحويل سعيدة إلى نشاط استثماري كبير، في سياق سياسة الحكومة الجزائرية في بعث نشاط المؤسسات المتوقفة وخلق الثروة وتوفير المزيد من اليد العاملة.

الوفد الصيني المهتم كثيرا بهذا النشاط الاستثماري، عاين المصنع، الذي لم يحظ منذ استحداثه سنة 1975، بتجديد عتاده، أو الاستفادة من مشاريع استثمارية لتطوير إنتاجه، وهو ما ساهم في نقص جودة منتوجه وضاعف مشاكله المالية وساهم في تراكم الديون على عاتقه.

كما تم تفقد الصينيون وضعية المصنع، لوضع الترتيبات الأخيرة رفقة إطارات وزارة الصناعة، بهدف رسم معالم إعادة تأهيله وتشغيله في أفق 2024.

وبحسب خطة العمل الصينية، فإنه يتم مناقشة إعداد برنامج إستثماري طموح (2024-2026) من طرف الوفد الصيني لإنجاز مشاريع عملاقة في التخصص ذاته، على غرار التفكير في إنجاز وحدة لصناعة الورق المخصص للتغليف بطاقة سنوية تقدر ب 200000 إلى 300000 طن على مستوى موقع المصنع المتوقف حاليا.

وترمي جهود السلطات العمومية إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات المتوقفة عن النشاط، في سياق خطة الحكومة برسم توجه إقتصادي جديد من شأنها تحقيق الفارق في قطاع الإنتاج الصناعي تحديدا، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي رافع في كل مرة لأجل تجسيد مبادرات إنعاش الإقتصاد الوطني باستغلال الإمكانيات والثروات التي تتوفر عليها الجزائر، حيث من المرتقب إعادة بعث 34 مؤسسة عمومية اقتصادية سنة 2023 من أصل 51 مؤسسة عمومية اقتصادية، علما أنه تم إعادة بعث نشاط 17 مؤسسة في سنة 2022.