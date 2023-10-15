أخبار الجزائر ليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

لصوص يقتلون عاملا بتبسة، أم تلد توأما داخل سيارة إسعاف

توقيف ستة مشتبه فيهم

لصوص يقتلون عاملا بتبسة للاستيلاء على سيارته

ب. دريد

أودع، الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة لعوينات، بولاية تبسة، ستة أشخاص رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم، للاشتباه بتورطهم في قتل عامل بجامعة “الشيخ العربي التبسي” بعاصمة الولاية، وهذا بحر الأسبوع الماضي، وكان الرأي العام المحلي، قد اهتز على خبر العثور على الضحية فارس سفيان، البالغ من العمر 46 سنة مقتولا، علما أنه مقيم بالمخرج الشرقي لمدينة مرسط، التي تبعد بحوالي ثلاثين كيلومتر شمال عاصمة الولاية، وعثر على الجثة غير بعيد عن ثانوية “زروقي عمار”، بمحاذاة منزله، الواقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن سفيان تفاجأ بسماعه أصوات غير عادية أمام باب المنزل وباب المرآب، حيث كانت سيارته بداخله، وما إن باشر ارتداء ثيابه لمعرفة مصدر الأصوات، حتى تمكّن مجموعة لصوص من إخراج السيارة بدفعها، حيث لم يتمكّنوا من تشغيل محركها، وما إن التحق بهم الضحية سفيان، حتى انهالوا عليه بضربات قاتلة بآلات حديدية كانت بحوزة بعض أفراد المجموعة، والذين لاذوا بالفرار إلى وجهات مختلفة، تاركين الضحية يسبح في دمائه، حيث فارق الحياة قرب سيارته في الشارع، ليتم تحويله من طرف أقاربه إلى مستشفى “علي هوام” بمدينة مرسط، أين تم تأكيد حالة الوفاة.

وفُتح تحقيق بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات، وفي زمن قياسي، تم التعرف على أحد أفراد المجموعة، وسقط البقية الواحد تلو الآخر في قبضة الأمن، وأكدت مصادر “الشروق اليومي”، بأن المشتبه فيهم يقيمون جميعا في بلدة مرسط ويعرفون الضحية ويعرفهم جيّدا، وقد تم سماعهم على محاضر جنائية، وتقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعدة تهم، أهمها القتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث تم إحالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات وبعد التحقيق المعمّق، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، بالتهم الثقيلة المنسوبة إليهم إلى غاية محاكمتهم.

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أم تلد توأما داخل سيارة إسعاف بسطيف

سمير مخربش

نجح فريق الحماية المدنية بسطيف،السبت، في توليد أم داخل سيارة الإسعاف، وسط تجند كبير للأعوان الذين أتموا المهمة بنجاح، وأنجبت الأم توأما في ظروف عادية.

العملية تمت بعد ما نقل رب عائلة زوجته الحامل على متن سيارته السياحية، لكن في الطريق لاحظ بأن الألم يشتد بزوجته وحانت لحظة الولادة، فعرّج مباشرة إلى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمنطقة الحاسي شرق مدينة سطيف التي كانت في طريقه.

وبمجرد أن وصل إلى مدخل الوحدة، تدخل رجال الحماية المدنية، الذين لاحظوا بأن المرأة في مخاض وحانت ساعة الولادة، والحالة لا تقبل أي تأخر ولا يمكن نقلها إلى المستشفى، ليقوم الفريق على الفور بتحويل المرأة إلى سيارة الإسعاف المجهزة بالوسائل الضرورية.

وتدخل بعدها فريق مختص بإشراف الطبيب الرائد رفيق زروق، لتتولى المجموعة توليد المرأة داخل سيارة الإسعاف، أين تم توفير كل الضروريات للأم وتمت عملية الولادة بنجاح، حيث أنجبت الأم توأما ذكرا وأنثى وسط فرحة كبيرة للأم وكل الطاقم المشرف على العملية.

يذكر أن مثل هذه الحالات تكررت أكثر من مرة مع رجال الحماية المدنية، لكن ولادة توأم في سيارة الإسعاف تعد من الحالات النادرة.

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قطار يقتل شابا ببجاية

ت. ع

توفي، صبيحة الأحد، شاب يبلغ من العمر 30 سنة، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها، بعدما صدمه قطار لنقل المسافرين بمنطقة ‘إيباشيران” بإقليم بلدية واد غير في بجاية، في ظروف تبقى غامضة، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في هذا الحادث المأساوي، الذي لا يعد الأول من نوعه بالولاية، وقد تسبب الحادث من جهة أخرى في تشكل ازدحام مروري رهيب على امتداد الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين بلديتي بجاية وواد غير.