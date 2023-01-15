أخبار الجزائر ليوم الأحد 15 جانفي 2023

شاب يقتل صديقه في عنابة، تسويق مواد شبه صيدلانية فاسدة

محكمة الجنايات أدانته بالسجن المؤبد

شاب يقتل صديقه في عنابة بسبب “مكالمات هاتفية”

نادية طلحي

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة، نهاية الأسبوع المنقضي، بإدانة شاب بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد تورطه في جريمة قتل صديقه الضحية بطعنة خنجر قاتلة على مستوى الصدر.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن وقائع هذه الجريمة تعود إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم 12 سبتمبر من سنة 2018، عندما تلقت الضبطية القضائية، بلاغا بشأن حدوث شجار بين شابين بحي مارس عمار بمدينة الحجار، أسفر عن سقوط جريح بعد تعرضه لطعنة خنجر، تم على إثرها نقله إلى مستشفى الحجار، على إثر ذلك تنقل عناصر الشرطة إلى المستشفى أين تم إبلاغهم بأن الضحية قد فارق الحياة، متأثرا بالطعنة التي تعرض لها. ليتم فتح تحقيق في القضية، انتهى بتوقيف المتهم الذي فرّ بعد ارتكابه للجريمة، إلى بيت شقيقته ببلدية برحال قبل أن يقوم بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن، كما تم استرجاع أداة الجريمة المتمثلة في سكين مطبخ وعصا خشبية تم العثور عليهما بالقرب من مسرح الجريمة.

المتهم وخلال سماعه لدى الضبطية القضائية، صرح بأنه كانت تربطه علاقة صداقة طويلة وعميقة بالضحية، وأنه في أحد الأيام طلب منه استعمال هاتفه النقال للاتصال بخطيبته، كونه لم يكن يمتلك رصيدا في هاتفه، مضيفا بأن الضحية بعدها احتفظ برقم هاتف خطيبة المتهم، وأصبح يتصل بها مرارا، وعندما اكتشف ذلك تشاجر معه، وقام بتغيير رقم شريحة خطيبته.

مضيفا أن الضحية لم يتقبل ذلك وتشاجر معه عدّة مرّات، كما أنه كان في كل مرّة يستفزه بعبارات وتصرفات تثير غضبه، قبل أن يتفاجأ يوم الوقائع بقدوم الضحية إليه حاملا بيده عصا خشبية، وضربه بها، إلاّ أنه تمكن ـ حسبه ـ من الفرار منه، إلاّ أن الضحية أمسكه وطرحه أرضا ووضع ركبته على صدره ما جعله يحسّ بأنه يختنق، وقد حاول إبعاده عنه، إلاّ أنه لم يتمكن من ذلك، قبل ان يكتشف وجود خنجر في خصر الضحية، فقام بسحبه ووجه له طعنة على مستوى الصدر، مضيفا بأنه لم يكن ينوي أو يقصد قتله، بل كان يقصد إبعاده عنه فقط، والدفاع عن نفسه. ممثل النيابة العامة أكد بأن أركان الجريمة في حق المتهم والتمس معاقبته بالسجن المؤبد، وبعد مرافعات هيئة الدفاع، وبعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بإدانة المتهم بالسجن المؤبد.

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تحديات أمنية في توقيف المهربين الدوليين

إجهاض مخطط لإغراق وهران بكميات ضخمة من المهلوسات

ب. يعقوب

تمكنت، مساء السبت، مصالح الأمن الحضري التاسع في وهران، من وضع اليد على تشكيل عصابي خطير، تورط أفراده في جناية الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية ضمن جماعية إجرامية منظمة عابرة للحدود، عن طريق النقل والتخزين باستعمال مركبات ذات محرك، أسفرت العملية الأمنية النوعية، عن إيقاف سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 29 و47 سنة من معتادي الإجرام.

وكشفت المصالح الأمنية أن فصول القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما وردت معلومات دقيقة تفيد بوجود تحركات مشبوهة لأشخاص يقومون بتسويق أقراص طبية مخدرة تعتبر من المخدرات التركيبية الكاشطة للعقول، وذلك على مستوى القطاعات الحضرية في مدينة وهران، متخذين من مساكنهم نقطة لتخزين السموم وبيعها.

تحقيقات الجهات الأمنية، رافقتها خطة أمنية محكمة، كللت بتوقيف كافة الأشخاص تباعا، الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، خاصة نقل وتسويق المؤثرات العقلية لغرض الربح السريع.

الأبحاث الأمنية المنجزة قادت قوات الشرطة إلى عمليات دهم واسعة لمنازل المشتبه فيهم فور صدور إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية في وهران، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ12780 وحدة طبية مخدرة من نوع بريغابالين ذات تأثير 300 ملغ، وضبط 11 قارورة مخدر من نوع إيزوبتيل، إلى جانب حجز 3 مركبات كانت تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم علاوة على هواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين السبعة، تحت تدبير الحجز التحفظي رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في وهران، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي الخطير، والكشف عن شركاء مفترضين آخرين ضمن العصابة المفككة، تمهيدا لإحالة الجميع على نيابة الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.

وكانت قوات الشرطة في وهران، فككت قبل أسبوع شبكة دولية مكونة من تسعة أشخاص وحجز بحوزتهم 9000 قرص مهلوس من أقراص السعادة “إكستازي”، قبل تعويم وهران بها، وهو ما بات يشكل تحديا حقيقيا أمام مصالح الأمن في إجهاض إغراق التراب الوطني بهذه المستحضرات الطبية المخدرة القادمة من الجوار، ورفع نسبة جاهزيتها في هذا المجال، وهو ما يترجمه من الناحية العملية اطراد عمليات الحجز المعتبرة والمتوالية التي رصدتها الأجهزة الأمنية في الأسابيع الأخيرة.

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انخفاض منسوب سد كدية أسردون يهدد المسيلة بأزمة عطش

أحمد. ق

بالرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات، ومسؤولي مديرية الموارد المائية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بالمسيلة، ورغم حالة الاستقرار التي شهدتها عملية التزود خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن المنطقة مقبلة على صيف ساخن وتذبذب في التزود بهذه المادة الحيوية، في ظل انخفاض منسوب بعض الآبار الجوفية، وتأخر عملية التكفل بالمشاكل التي تعاني منها عدة بلديات.

وفي ذات السياق، أكد فرجلي نجيب مدير الري، على هامش الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، في رده على تساؤلات المنتخبين المحليين، أن الجفاف يتهدد الولاية، رفقة عدة ولايات تقع وسط البلاد، وهو ما دفع بالوصاية إلى دق ناقوس الخطر، والسعي إلى إيجاد الحلول الممكنة، وذلك نتيجة انخفاض منسوب مياه سد كدية أسردون الذي تتزود منه عدة بلديات، على غرار الجهة الغربية لعاصمة الولاية، بوسعادة وغيرها بكميات متفاوتة، وهو الأمر الذي يتطلب- بحسب ذات المتحدث- العمل على تدارك هذه الوضعية من خلال تجنيد المزيد من المياه، في انتظار الاستفادة من المياه المخصصة لبعض الولايات الساحلية، بعد دخول محطات تحلية مياه البحر حيز الاستغلال، التي ستساهم في وفرة المياه.

للإشارة، فإن المسيلة،شهدت استقرارا خلال السنتين المنقضيتين، بعد دخول عدة أنقاب، على غرار البئر العميقة في لقمان والاستفادة من المياه القادمة من منطقة البيرين بالجلفة، في انتظار التكفل بالاحتياجات من هذا المورد الهام في كل من عين الملح، بن سرور، وبلديات دائرة مقرة التي تنتظر امتلاء سد سوبلة.

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إحباط تسويق مواد شبه صيدلانية فاسدة بمعسكر

ق. م

حجزت مصالح الدرك الوطني لمعسكر مؤخرا، أزيد من 6 آلاف وحدة من مواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية، وفقا لما ورد الأحد، في بيان للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني. واستنادا إلى نفس البيان الذي تلقت وأج نسخة منه، فإن هذه العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمعسكر مفادها تداول مواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية بإحدى الصيدليات بعاصمة الولاية، حيث تم التنقل إلى هذه الصيدلية وكذا المخزن التابع لها المتواجد بالمنطقة الصناعة بمعسكر.

وضبط عناصر الدرك الوطني خلال هذه العملية 6.028 وحدة من مواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية منها مكملات غذائية طبيعية وقنينات طبية لتنظيف الأطفال والتي كانت معروضة للبيع برفوف صيدلية زوجة صاحب المخزن. وتم تقديم المتورطين أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.

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وفاة شاب إثر اصطدم بين شاحنة ودراجتين بقالمة

ن. طـلحي

خلّف حادث مرور وقع مساء السبت، ببلدية الفجوج بقالمة، وفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة، وإصابة آخر في نفس العمر بجروح متفاوتة.

الحادث المميت وقع في حدود الساعة الثانية إلا خمس وعشرين دقيقة زوالا، عند مخرج بلدية الفجوج على مستوى الطريق الوطني رقم 80 في جزئه الرابط بين ولايتي قالمة وسكيكدة، أين وقع اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين وشاحنة لنقل الوقود ما تسبب في وفاة سائق إحدى الدراجتين في عين المكان متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما أصيب آخر بجروح تم اسعافه ونقله على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الحكيم عقبي، الذي حوّلت إليه أيضا جثة الضحية المتوفى، وبالتزامن مع ذلك تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية الفجوج وباشروا تحقيقاتهم في الحادث

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حجز مبالغ بالعملة الصعبة خلال العملية

الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بالطارف

ف. ن

أطاح عناصر الشرطة بفرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف بشبكة إجرامية تنشط في مجال تدبير وتنظيم رحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر وتم إحباط محاولة هجرة 7 أشخاص ينحدرون من ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة وتبسة، حسبما أفاد به الأحد، رئيس ذات الفرقة، محافظ الشرطة محمد غراس.

وأوضح ذات المصدر الأمني، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام محليا، أن هؤلاء الأشخاص كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة انطلاقا من شاطئ الشط (ولاية الطارف)، مردفا بأن العملية مكنت من حجز قارب مطاطي وخزان وقود ومعدات غطس ومعدات بحرية أخرى، علاوة على حقائب ظهر ومبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة.

واستنادا لمحافظ الشرطة محمد غراس، فإن تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تحصلت عليها مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص مفادها عزم مجموعة من الأشخاص ينحدرون من ولايات بشرق البلاد على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة وهم متواجدون على مستوى مدينة الشط وبصدد إبرام صفقة مع منظمي رحلات الموت.

وأفاد بأنه استغلالا لجميع المعطيات بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم وضع خطة أمنية محكمة ومداهمة المكان مع توقيف المعنيين ومباشرة الإجراءات القانونية في القضية. وحسب محافظ الشرطة غراس فإنه بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية تم التعرف على منظمي هذه الرحلات، حيث يتعلق الأمر بشخصين في العقد الثالث من العمر ينحدران من ولايتي عنابة والطارف وقد تم توقيفهما. وقد أنجزت في حق الموقوفين ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان، حسب ما تم إيضاحه.

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عصابة أحياء تزرع الرعب بالكلاب الشرسة بالعاصمة

نوارة. ب

أطاحت مصالح الأمن ببئر توتة غرب العاصمة بعصابة أحياء تتاجر بالمخدرات، كانت تعمل على زرع الرعب في أوساط الأحياء السكنية تحت طائلة التهديد بالكلاب الشرسة.

وأوضحت مصالح أمن ولاية الجزائر، في بيان لها، أن مصالح الأمن، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة، تمكنت من “توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، في قضية إنشاء، الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء لغرض إحداث جو من انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية وزرع الرعب في نفوس الغير مع تعريض حياتهم للخطر تحت طائلة التهديد بالكلاب الشرسة وحيازة المخدرات “القنب الهندي”، المخدرات الصلبة من نوع “اكستازي” والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة”.

وعن حيثيات القضية، أشار المصدر ذاته إلى أن العملية جاءت “استغلالا لمعلومة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص على مستوى أحياء مدينة بئر توتة يتاجرون في المخدرات”، ليتم بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم، توقيف المعنيين مع “ضبط وحجز مخدرات من نوع القنب الهندي مقدرة بـ93.49 غرام، 193 قرصا من المؤثرات العقلية، 14 قارورة محلول مخدر، 09 أسلحة بيضاء”.

كما تضمنت قائمة المحجوزات أيضا حسب ـ البيان – ذاته “مقذوف منبه بحري “سينيال”، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 7900 دينار عائدات الترويج، 12 هاتفا نقالا و11 كلبا شرسا”.

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ضبطت بحوزتها مخدرات وأسلحة بيضاء محظورة

عصابة تستعمل الكلاب الشرسة للاعتداء على المواطنين ببئر توتة

ق. م

تمكنت مصالح الأمن ببئر توتة في العاصمة، من الإطاحة بعصابة أحياء تتاجر بالمخدرات، كانت تعمل على زرع الرعب في أوساط الأحياء السكنية تحت طائلة التهديد بالكلاب الشرسة، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان أن مصالح الأمن، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة، تمكنت من “توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، في قضية إنشاء، الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء لغرض إحداث جو من انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية وزرع الرعب في نفوس الغير مع تعريض حياتهم للخطر تحت طائلة التهديد بالكلاب الشرسة وكذا حيازة المخدرات (القنب الهندي) والمخدرات الصلبة “اكستازي” والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة”.

وعن حيثيات القضية، أشار المصدر ذاته إلى أن العملية جاءت “استغلالا لمعلومة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص على مستوى أحياء مدينة بئر توتة يتاجرون في المخدرات”، ليتم بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم، توقيف المعنيين مع “ضبط وحجز مخدرات من نوع القنب الهندي مقدرة بـ (93.49) غراما، (193) قرص من المؤثرات العقلية (14) قارورة محلول مخدر (09) أسلحة بيضاء”.

كما تضمنت قائمة المحجوزات أيضا – وفقا لذات البيان – “مقذوف منبه بحري “سينيال”، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (7900) دج عائدات الترويج، 12 هاتفا نقالا و11 كلبا شرسا”.

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اختناق أفراد أسرتين بالجلفة جراء تسرب الغاز

نورين. ع

تعرضت الأحد أسرة من خمسة أفراد لاختتاق حاد داخل شقة بحي بربيح بمدينة الجلفة، اثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، وتتراوح أعمار المصابين ما بين 03 سنوات و42 سنة تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم من قبل الحماية المدنية، وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة. وفي نفس السياق تعرضت عائلة من تسعة أفراد لاختناق حاد ببلدية دار الشيوخ شرق الجلفة وتم انقاذهم من موت حقيقي، في الوقت الذي شهدت فيه الولاية عشرات حالات الاختناق وحتى الوفيات جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون.