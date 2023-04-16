أخبار الجزائر ليوم الأحد 16 أفريل 2023

حبس قاتل زوجته في أم البواقي، وفاة سيدة في انفجار داخل منزل

حبس قاتل زوجته في أم البواقي

ج. ل

أمر، الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة عين مليلة بولاية أم البواقي، بوضع كهل في الثانية والأربعين سنة من العمر، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، بتهمة قتل زوجته صاحبة الثلاثة والثلاثين سنة، قبل موعد الإفطار بعد شجار بين الضحية وزوجها، انتهى بضربات متعددة من ركل ولكم وضربات بالعصا، أودت بحياتها حيث سقطت أرضا تنزف وتعاني من أوجاع مختلفة لأنها كانت حاملا في شهرها الخامس، أمام أبناها الثلاثة وأكبرهم في السابع من العمر.

الجريمة التي هزت المنطقة مساء الجمعة، وقعت في منطقة الكاستور بعين مليلة وهي تابعة لسكنات عدل، وبحسب سكان من المنطقة فإن المشتبه فيه وهو يشتغل في التجارة تنقل إلى سكنات عدل مؤخرا فقط، وكانت تبدو حياته عادية مع زوجته وأبنائه من خلال خروجهم معا للتسوق والتفسح وزيارة أقارب الزوج، كما أنه هو من أن أخطر الشرطة بما اقترفه بعد أن يتيقن بأن ضرباته قد أودت بحياتها، مع العلم بان الزوجة من مدينة عنابة والمشتبه فيه زوجها، من إحدى قرى ولاية أم البواقي.

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زوجها كان يقوم بتنظيف خزان بنزين السيارة

وفاة سيدة في انفجار داخل منزل في سطيف

سمير مخربش

لقيت، الأحد، امرأة حتفها مع إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة بحروق إثر انفجار مصحوب بحريق، وقع بمنزل بمدينة العلمة ولاية سطيف.

الحادث الأليم وقع بشقة بترقية عظيمي بحي الصبايحية شرق شمال مدينة العلمة، أين كان رب العائلة يقوم بتنظيف خزان البنزين الخاص بسيارته، وهي العملية التي كان يقوم بها في بهو الشقة وبالقرب من المدفأة التي كانت مشتعلة، مع استعانته بمادة سريعة الالتهاب، الأمر الذي تسبب في وقوع الكارثة حيث انفجر الخزان محدثا دويا هائلا سمعه الجيران، ليتبعه حريق مهول انتشر في البهو وامتد إلى المطبخ وباقي الغرف، وكان وراء إصابة الأب البالغ من العمر 30 سنة وزوجته البالغة من العمر 29 سنة، وأصيبا الاثنان بحروق من الدرجة الثانية، بينما تعرض الابن البالغ من العمر 7 سنوات والبنت البالغة من العمر 6 سنوات لحروق طفيفة على مستوى الأيدي.

وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية لبلدية العلمة في الوقت المناسب وتمكنت من إخماد الحريق، وإخراج المصابين وتحويلهم إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة، أين تبين أن حالة الأم خطيرة للغاية حيث صمدت لساعات ثم فارقت الحياة مخلفة وراءها طفلين. وحسب رجال الحماية المدنية فإن القيام بتنظيف خزان البنزين باستعمال مواد سريعة الالتهاب يعتبر مغامرة خطيرة للغاية خاصة إذا تمت داخل المنزل.

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الضحايا كانوا بصدد شراء ملابس العيد

11 جريحا في حادث سير بالشلف

م. قورين

خلّف، مساء السبت، حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة بينهم ست نساء وأربعة أطفال دون سن 16 سنة بمنعرجات الطريق الوطني رقم 19 بالمخرج الشمالي لبلدية أولاد فارس. الحادثة حسب ما ذكره شهود عيان للشروق وقعت بين سيارة من نوع بيجو 208 التي كانت تقودها امرأة برفقة أربعة من أبنائها، حيث كانت بصدد التوجه من مدينة بوزغاية إلى مدينة الشطية لاقتناء ملابس العيد، شأنها شأن صاحب السيارة الثانية من نوع سامبول الذي كان برفقة زوجته وأربعة من أبنائه في طريقهم للعودة إلى منزلهم بعد اقتنائهم لمستلزمات صناعة الحلويات وملابس العيد من عاصمة الولاية.

ونظرا لضيق المسلك بمنطقة بغنام بسبب انتشار باعة الخضر والفواكه والخبز التقليدي واحتلالهم لمسافة طويلة من أرصفة الطريق الوطني رقم 19 حاول أحد السائقين تجاوز شاحنة لتحرير مساره والتخلص من ضغط اختناق حركة المرور فاصطدم بالسيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، ما خلف إصابة 11 جريحا من العائلتين بعضهم تم نقلهم في حالة حرجة من قبل مصالح الحماية المدنية مباشرة إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى الشطية.

من جهته، كشف الرائد سيد أحمد تقار رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمدير الولائية للحماية المدنية بالشلف، عن تلقي جميع المصابين للإسعافات الأولية من قبل أعوان الحماية المدنية ثم الأطباء بالمستشفى قبل مغادرتهم للمستشفى فيما تم تحويل طفل للاستعجالات الطبية نظرا لحالته الحرجة.

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من تنظيم مديريتي الشؤون الدينية والتجارة

حملات تحسيسية لمحاربة ظاهرة تبذير الخبز بالعاصمة

حورية. ب

سجلت مؤسسات النظافة لولاية الجزائر عملية تبذير واسعة للخبز، من خلال رمي كميات كبيرة ومضاعفة له، خاصة في الشهر الفضيل، ما جعل جمعيات المجتمع المدني تسارع إلى تحسيس المواطنين من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي لا تمت بصلة لأخلاق وتربية ديننا الحنيف الذي يذم التبذير والمبذرين.

وعلى هذا الأساس، دعا أمس مدير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير التجارة وترقية الصادرات سكان العاصمة إلى ضرورة نشر ثقافة الاستغلال العقلاني لمادة الخبز المدعمة من طرف الدولة والتخلي عن مختلف مظاهر تبذير الخبز وكافة المواد الاستهلاكية.

وقال مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، زهير بوذراع، في آخر تصريح له، إن التبذير ظاهرة غريبة عن تعاليم ديننا ولا تمت لأخلاقنا بصلة، والله عز وجل حرمها، لاسيما أنه قوت الجزائريين وأن هذه النعمة يجب أن تشكر لأن كفران النعمة يؤدي إلى زوالها، موضحا أن الله- سبحانه وتعالى- بين أن هذه النعم تدوم بالشكر وتزول بالكفران وكفرانها هو رميها وعدم إعطائها الاعتبار اللازم، وعليه ينصح الجزائريين والجزائريات بالمحافظة على هذه النعمة وإعطائها لمن يستحقها، مستغربا رمي 5000 خبزة يوميا.

من جهته، أكد مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر لخضر تريعة، أن مصالح التجارة باشرت في عمليات تحسيسية حول تبذير المواد الغذائية، خاصة الخبز لاسيما في شهر رمضان، أين لاحظ أعوان الرقابة التابعين للمديرية تبذيرا كبيرا له، لذلك شرعت المصالح التجارية في عملياتها التحسيسية منذ 20 مارس الماضي، حتى نهاية شهر رمضان، والهدف منها تحسيس المواطن والمستهلك بعقلانية استهلاك هذه المادة المدعمة، مشيرا إلى أن السعر الحقيقي للقمح اللين المحلي هو 5000 دج والقمح الصلب المحلي بـ 6000 دج، علما أن سعر الخبزة ليس 10 أو 15 دج، بل ثمنها أكبر بكثير وقد يصل في بعض الحالات إلى 60 دج لأن القمح الصلب سعره الحقيقي 6000 دج ويتم بيعه للمطاحن بـ 2250 دج وبالتالي فالفارق كبير جدا، حسب مدير التجار، وبالنسبة للدقيق اللين الذي تصنع منه الفرينة فسعره المحلي 5000 دج للقنطار، بينما يتم بيعه للمطحنة بـ 1280 دج، أي أن خبزة واحدة بوزن 250 غرام تكلفتها 3.3 دج بالسعر المدعم وفي الواقع سعرها الحقيقي 12.5 دج للخبزة الواحدة.

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حجز 6 قناطير من “قلب اللوز” تنقل في صهاريج بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر مفتشية التجارة لدائرة سور الغزلان جنوب البويرة من حجز وإتلاف كميات هامة من مادة ” قلب اللوز”، وكذا مواد التنظيف التي كانت تنقل وتوزع بواسطة مركبات وصهاريج غير ملائمة وفي ظروف غير صحية.

وكان عناصر ذات المفتشية قد كثفوا في الآونة الأخيرة من عمليات التنسيق مع المصالح الأمنية قصد ردع كل أشكال الغش والممارسات غير المشروعة، حيث تمت في هذا الإطار معاينة عدة مركبات على مستوى محور الدوران المؤدي إلى الطريق السيار في اتجاه عاصمة الولاية، أين تم توقيف مركبتين نفعيتين تحمل الأولى كمية هامة من مادة قلب اللوز بلغت 6 قناطير كانت محملة على متن مركبة غير مطابقة في ظروف غير صحية، أما الثانية فكانت تحمل 700 لتر من مواد التنظيف معبأة داخل صهاريج غير مطابقة، مما قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته البدنية، ليتم إتلاف تلك الكميات على مستوى مركز الردم التقني مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.