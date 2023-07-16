أخبار الجزائر ليوم الأحد 16 جويلية 2023

انتشال جثة مراهق، بارون مخدرات يختطف قاصرة

الضحية قاطن في ولاية سطيف

انتشال جثة مراهق فجرا بساحل بجاية

ع. تڤمونت

تدخل فجر الأحد، غطاسو الحماية المدنية لانتشال جثة مراهق يبلغ من العمر 17 سنة، ينحدر من ولاية سطيف، غرق بشاطئ تيشي شرق بجاية في حدود الساعة الخامسة و48 دقيقة، وقد تم نقل جثة الضحية إلى عيادة تيشي قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أوقاس.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن غريقين، فقدا منذ يوم الجمعة بشاطئي ملبو وتيشي يبلغان من العمر 17 و19 سنة على التوالي، كلاهما ينحدر من ولاية سطيف، فيما تمكن غطاسو الحماية المدنية من انتشال، السبت، جثة الغريق المفقود منذ فجر يوم الجمعة، بشاطئ سوق الاثنين، البالغ من العمر 19 سنة ينحدر من بلدية الحراش بالعاصمة، كما أنقذ حراس الشواطئ من جهتهم العشرات من الغرقى يومي الجمعة والسبت.

وارتفع عدد الضحايا الذين التهمهم البحر بولاية بجاية إلى 11 ضحية أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة غرقوا بشواطئ ملبو وسيدي علي لبحر وسوق الاثنين وتيشي، 6 منهم ينحدرون من ولاية سطيف تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، فيما ينحدر باقي الضحايا من ولايات بجاية بضحيتين 17 و18 سنة والحراش بضحية واحدة والمغير بضحية واحدة مع الإشارة إلى عدم تحديد هوية أحد الضحايا الذي غرق في وقت سابق بشاطئ ملبو، فيما تم تسجيل حالة غرق واحدة بحوض مائي للسقي بمنطقة تازمالت في حوض الصومام.

ويبقى الحذر مطلوبا مع ضرورة تدخل الأولياء من أجل مراقبة أبنائهم الذين يقصدون شواطئ الولاية، فرادى وجماعات، أغلبهم من فئة المراهقين، الذين أضحوا يغامرون بحياتهم على شواطئ صخرية وغير محروسة أو من خلال السباحة فجرا وقبل بداية عمل حراس الشواطئ أو حتى تحت تأثير المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة، وهو أمر غير مستبعد.

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العثور على جثة الشاب الغريق بتيزي وزو

رانية. م

عثر مساء السبت على جثة الشاب “ح.بلقاسم” البالغ من العمر 24 سنة، في المكان المسمى الصخرة البيضاء بسواحل بلدية ميزرانة بعد يومين من البحث عليه من طرف فريق الغطاسين بتيقزيرت.

وانتشلت مساء السبت في حدود السابعة مساء جثة الشاب “ح.بلقاسم” المنحدر من منطقة آيت منداس في بوغني جنوب ولاية تيزي وزو، والذي أعلن عن غرقه والبحث عن جثته ليلة الخميس إلى الجمعة، في شاطئ تاسالاست، حين اتجه للسباحة ليلا رفقة اصدقائه، حيث تم التبليغ عن اختفائه في حدود الواحدة صباحا، لتنطلق عمليات البحث عليه من طرف غطاسي الوحدة البحرية لتيقزيرت ومصالح الحماية المدنية، واستمرت إلى غاية مساء السبت، اين تم انتشال الجثة على مسافة 150 متر غرب الشاطئ الذي اختفى منه، وتحديدا في المكان المسمى الصخرة البيضاء بساحل بلدية ميزرانة.

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غرق شاب في بركة مائية بجانت

ب. طواهرية

هلك مساء السبت، شاب يبلغ من العمر 26 عاما، اثر سباحته في احدى البرك المائية بمنطقة بواحة اهرير ببلدية برج الحواس بولاية جانت، وقد تم الاستنجاد بفرقة الغوص التابعة لوحدة الحماية المدنية بولاية ايليزي للتمكن من اخراج جثة الضحية، بعد الصعوبة التي واجهها أعوان الحماية بالوحدة المتقدمة المتواجدة باهرير.

فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الصحي بإهرير قبل ان يتم نقله إلى جانت، اين تقرر دفنه بمقبرة اغوم مساء الأحد. وتسببت المسطحات المائية بواحة اهرير، المصنفة ضمن المناطق الرطبة في الجزائر، في وفاة عدد من الشباب في السنوات الأخيرة، بسبب عمق تلك المسطحات، ونقص خبرة الشباب الوافدين للسباحة فيها للخبرة المطلوبة في مثل هذه المواقع.

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ملف القضية أحيل على “جنايات بومرداس”

بارون مخدرات يختطف قاصرة بعد تبليغها عن نشاطه

سعيدة. م

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملف “بارون مخدرات”، على محكمة الجنايات للبت فيه في دورة جنائية قادمة، على خلفية قضية الاعتداء على قاصر لم تتجاوز سن 16، بعد اختطافها واحتجازها لمدة أسبوع، وذلك بسبب إفشاء سره المتمثل في تهريبه 84 كلغ من المخدرات.

قضية الحال حسب مصدرنا، تحركت بناء على بلاغ تقدمت به عائلة من ضواحي بودواو أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص مفاده اختفاء ابنتها البالغة من العمر 16، وقد أرفقت هذه الأخيرة الشكوى، بصور الضحية، ومنه انطلق تحقيق مكثف في القضية لغاية أن توصلت المصالح السالفة لخيط القضية، وهو علاقة الشابة المختفية بجماعة مشتبه في قيامها بنشاط في مجال المتاجرة وترويج المخدرات والحبوب المهلوسة بمنطقة بودواو وضواحيها.

وتمكن الأمن من القبض على أحدهم، حيث اعترف أن الفتاة كانت صديقة لأحد عناصر الشبكة، مضيفا أنها صرحت للأمن بمعلومات عن نشاطه، وعن تواجد 4 كيلوغرام قنب هندي وكمية أخرى من الهروين تم حجزها، وعن استعداده لتهريب 80 كلغ من المخدرات. وتمكن عنصر العصابة من الفرار ساعتها، وتوعد الفتاة بالانتقام.

وأضاف الشاهد أنه سمع المتهم يخطط لعمل ضد الضحية، لاسيما بعد أن تخلت. وبناء على هذه التصريحات تم التوصل لموقع احتجاز الضحية، وهو كوخ بأعالي منطقة بوزقزة ومنه تم نقلها للمستشفى كونها تعرضت لإصابات خطيرة جراء الضرب. وأثناء تقديم الضحية أمام التحقيق، وجرى توقيف الفاعل الرئيسين فيما لا يزال شركاؤه في خالة فرار.

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كلفا بالدعاية للإرهاب مقابل تمكينهما من الهجرة

إحالة عنصرين من “الماك” على محكمة الجنايات ببومرداس

سعيدة. م

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، ملف شابين أحدهما ثلاثيني والثاني في 27 من العمر ينحدران من منطقة حمادي على محكمة الجنايات، بتهمة الإشادة بأعمال إرهابية، والانخراط في تنظيمات إرهابية ناشطة بالخارج، منها حركتا “الماك” و”رشاد”.

خلفيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن، تفيد أن المتهمين على اتصال دائم، بشخص مقيم خارج الوطن تربطهما به صداقة تعود إلى أيام الدراسة، تبين أنه من بين الناشطين في تنظيمات مشبوهة، مثل المنظمتين الإرهابيتين “الماك”، و”رشاد”. وهو ما كشفته الرسائل والفديوهات والمناشير التحريضية التي كان هذا الأخير يتبادلها مع المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنه كان يقوم خلال الفترة ما بين 2019 ونهاية 2022، بعرض مناشير تحريضية من قبيل: “أنا متضامن مع فرحات مهنى، ومتضامن مع فكرة انفصال القبائل”، و”أنا من الماك و فخور بكوني من الماك”، كما عرض مناشير فيها مساس بالدين الإسلامي وتطاول على الذات الإلهية، والرسول صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا الأساس تم توقيف المتهم الأول، وتحويله على التحقيق، حيث برّر في البداية تواصله مع الشخص الذي يتبنى الأفكار الإرهابية، بسعيه للتوصل إلى أفراد من عائلته، غادروا البلاد خلال سنوات الأزمة الأمنية. إلا أن مواجهته بتقرير متعامل الهاتف النقال وكذلك حساباته عبر الانترنيت، جعلته ينهار ويؤكد أنه كان يهاتف أشخاصا تقربوا منه من أجل دعوته لتبني أفكارهم، ومساعدتهم على زرعها وسط معارفه، ومن بينهم المتهم الثاني الذي عثر في حسابه الخاص، على عبارات مشيدة بالحركة الانفصالية ومنتسبيها، وأخرى مسيئة إلى الدين الاسلامي، كما قام بوشم كلمة “ماك” والراية الخاصة بها على كتفه. كما كان على اتصال دائم مع عناصرها، مقابل مساعدته هو والمتهم الأول على مغادرة البلاد إلى أوروبا. وبناء على تلك الاعترافات، تم تحويل المتهمين على التحقيق، حيث أصدر أمرا بإيداعهما الحبس المؤقت، عن تهم الانخراط ضمن تنظيم إرهابي ناشط بالخارج والإشادة بأعمال إرهابية.

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حجز 29 ألف كبسولة مؤثرات عقلية بأولاد جلّال

ق. م

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أولاد جلال من حجز ما يقارب 29 ألفا و670 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف 7 أشخاص، حسب ما علم الأحد من ذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر أن العملية تمت إثر ورود معلومات لعناصر الشرطة مفادها قيام شخص على متن دراجة نارية بنقل كمية من المؤثرات العقلية، حيث تم توقيف وتفتيش الدراجة التي كان على متنها المشتبه فيه ليتم العثور بحوزته على 29 ألفا و670 كبسولة.

وبتكثيف التحريات، تم توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية وعددهم ستة أشخاص مع حجز 5 دراجات نارية ومركبة تستعمل في ترويج هذه السموم. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، مثلما أشير إليه.

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حريق يأتي على مصنع لإنتاج الأدوية بقسنطينة

س. ع

أنهت صباح، الأحد، وحدات تابعة للحماية المدنية، عملية إطفاء نيران اندلعت مساء السبت، ولم تنطفئ بالمنطقة الصناعية بن باديس المعروفة باسم الهرية، التابعة لولاية قسنطينة، وطالت مؤسسة خاصة ومعروفة على المستوى الوطني، في إنتاج الأدوية.

الحريق بدأت شراراته الأولى بعد منتصف نهار يوم السبت، داخل مصنع إنتاج الأدوية، حيث احترقت بشكل كلي وحدة المخزن الضخم على مساحة 600 إلى 800 متر مربع، بالإضافة إلى إتلاف النيران لمواد أولية لصناعة الأدوية، وأخذ الإطفاء ما لا يقل عن 11 ساعة، بسبب نوعية المواد الأولية الموجودة داخل المصنع وهي سريعة الالتهاب، ولم يقيّم صاحب المصنع لحد الآن الخسارة المادية مع نجاة كل عمال المصنع من الأذى، موازاة مع فتح مصالح الأمن تحقيقا، في هذا الحريق المهول من خلال أسبابه ومفرزاته.