أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 أفريل 2022

تنظم رحلات "الحرقة" عبر الفايسبوك، وفاة شقيقين غرقا في بركة

تتقاضى 30 مليونا عن كل مرشح للهجرة

شبكة تنظم رحلات “الحرقة” عبر الفايسبوك بمستغانم

فيصل.ن

تمكنت مؤخرا فرقة مكافحة تهريب المهاجرين في مستغانم، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية من توقيف عدة أشخاص في قضية التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي باستعمال وسيلة تكنولوجية. العملية جاءت إثر رصد منشور عبر الفيسبوك لصاحبه الذي ينحدر من إحدى الولايات الغربية للوطن ويدعو فيه لترشيح الأشخاص للهجرة السرية عبر البحر انطلاقا من شواطئ مستغانم.

بعد تحديد هوية صاحب الحساب، تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، ليتم استدعاء صاحب الحساب، وبعد معاينة هاتفه النقال تبين تثبيت حساب الفايسبوك الذي أصدر المنشور التحريضي للهجرة السرية به، حيث تبين من خلال التحقيق أنه وسيط في عملية التدبير والتنظيم للخروج من التراب الوطني مقابل مبلغ مالي على متن قارب مزود بمحرك بشراكة من صديقين له يتكفلان بتوفير كل العتاد البحري اللازم للرحلة البحرية.

بناء على هذه المعلومة، تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين من توقيف أحدهما الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وبأنه كان بصدد التحضير لرحلة سرية عبر البحر مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم للشخص الواحد، رفقة المشتبه فيه الأول (صاحب الحساب) باعتباره الوسيط عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وبعد استكمال التحقيق مع سالفي الذكر حرر ضدهما ملف إجراء قضائي قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم أين أحالهما أمام قاضي التحقيق، حيث صدر في حقهما أمر إيداع بالحبس.

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توقيف شاب شهر بفتاة على فايسبوك بعين الدفلى

م المهداوي

قدمت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العبادية غرب ولاية عين الدفلى مؤخرا، أمام مصالح العدالة شخصا يبلغ من العمر37 سنة، مقيم بذات المدينة، جراء تورطه في قضية المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر صور دون علم أو رضا صاحبها والتشهير عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كانت ضحيته فتاة قاصر.

المصلحة الأمنية سالفة الذكر باشرت الإجراءات القانونية والتحريات التقنية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، على الفور، إثر تلقيها يوم 26 فيفري من السنة الجارية شكوى بالخصوص من الضحية البالغة من العمر 17 سنة، بعد ما تفاجأت بنشر صاحب حساب إلكتروني صورها من دون علمها ومن دون رضاها، حيث تمكن محققو المصلحة من تحديد هوية صاحبه وإخضاعه للإجراءات القانونية. المعني قدم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة العطاف بعد استكمال كافة التحريات التقنية والإجراءات من أجل النظر في قضيته.

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وفاة شقيقين غرقا في بركة ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

اهتزت بلدية خليل التابع لولاية برج بوعريريج، قبيل الإفطار بدقائق قليلة، من يوم السبت، على وقع خبر غرق الأخوين آدم وأنيس بونشادة البالغين من العمر 13 و15 سنة، في بركة مائية بالقرية ما أودى بحياتهما.

ولفظ الطفلان الأخوان المتمدرسان في متوسطة خليل الجديدة، اللذان ينحدران من قرية رأس الكاف ببلدية خليل أنفاسهما الأخيرة مباشرة بعد غرقهما في البركة المائية التي تكونت خلال الأيام الأخيرة بعد الكميات الهائلة التي تساقطت من الأمطار، على تراب الولاية، حيث قصدا البركة للعب غير أن الأقدار شاءت أن يغرقا ويفارقا الحياة، ورغم محاولة إسعافهما من طرف سكان القرية بعد أن تم العثور عليهما إلا أنهما لفظا أنفاسهما بسبب تواجدهما لفترة داخل البركة، تجدر الإشارة إلى أن السلطات قامت أمس الأحد، بتفريغ البركة من المياه وهذا بعد الحادث الأليم، خوفا من سقوط أطفال آخرين فيها.

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كانوا يمنحون كل الصفقات لشركة دون غيرها

موظفون ورؤساء فروع أمام العدالة بسوق اهراس

صبرينة ذيب

علمت “الشروق ” من مصادر موثوقة، بأن الجهات القضائية والمتمثلة في غرفة الاتهام بمجلس قضاء سوق أهراس، قد أحالت ملف المتورطين في قضايا فساد ببلدية أولاد إدريس التابعة لولاية سوق اهراس، أمام قسم الجنح بمحكمة تاورة بذات الولاية، لمحاكمتهم طبقا للقانون، بعد متابعتهم بعدة جنح منها جنحة استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين من الموظفين والإداريين ورؤساء فروع لمختلف القطاعات ببلدية ودائرة أولاد إدريس ولاية سوق أهراس، وجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والشروع في تبديد أموال عمومية بالنسبة للمتهمين من موظفين آخرين، تورطوا في قضية الحال، وهذا طبقا للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على خلفية بقاء مختلف الصفقات بين أيدي مقاول واحد دون غيره.

وحسب مصادرنا دائما، فإن القضية تم تحريكها من قبل مجموعة من المقاولين بعد تقديمهم لشكاوى رسمية أمام الجهات القضائية، فأصدرت أمرا بفتح تحقيقات أمنية والتي باشرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسوق أهراس، فأسفرت عن اكتشاف ممارسات منافية للقانون خاصة في ما تعلق بالصفقات العمومية وكيفية منح المشاريع إلى بعض مؤسس إنجاز دون غيرها، وبطريقة مشبوهة. وكانت الشكاوي الموجهة للجهات القضائية قد ذكرت بالاسم الموظفين، ووجهت فيها أصابع الاتهام إلى إداريين ومتواطئين في قضية منح المشاريع إلى بعض مؤسسات الإنجاز على حساب بقية المؤسسات عن طريق المحاباة والبيروقراطية، لتعود بذلك قضايا الفساد بهذه البلدية إلى الواجهة من جديد وتجر عددا من الموظفين والمنتخبين السابقين والحالين إلى أروقة العدالة.

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بعد افتتاح 7 مطاعم جديدة بداية شهر رمضان

تيزي وزو تحصي 54 مطعم رحمة والمحسنون يصنعون الحدث

رانية. م

بلغ عدد مطاعم الرحمة التي افتتحت بمناسبة شهر رمضان عبر إقليم ولاية تيزي وزو 54 مطعما، في حين قدر عددها بداية الشهر الفضيل بـ47 مطعما، تفوّق فيها المحسنون بافتتاح 29 مطعما عبر تراب الولاية، تسابقوا فيها لخدمة المعوزين وعابري السبيل، بتمويل خاص ومساعدات يقدمها محسنون ويشرف على تسييرها متطوّعون.

صنع المحسنون الحدث بولاية تيزي وزو خلال شهر رمضان، فافتتاحهم ما لا يقل عن 29 مطعما للرحمة عبر مختلف بلديات ومدن ولاية تيزي وزو، خصوصا تلك التي تجتازها الطرقات الوطنية وتتوفر فيها المشاريع التنموية، حيث يتواجد في ورشاتها عشرات العمال القادمين من ولايات بعيدة، ما جعل خدمتهم من أولويات القائمين على افتتاح هذه المطاعم، للإشراف على إفطار الصائمين، عابري سبيل كانوا أو فقراء ومساكين وحتى اللاجئين الأفارقة، أصبح إطعامهم واجبا خلال هذا الشهر.

ارتفع عدد مطاعم الرحمة بولاية تيزي وزو خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان إلى 54 مطعما بفارق 7 مطاعم إضافية افتتحها المحسنون في المناطق التي تفتقر لمكان يطعم فيه العاجزون عن الإفطار بين ذويهم بشكل ظرفي أو مستمر خلال هذا الشهر، في حين يشرف الهلال الأحمر الجزائري بتيزي وزو على 9 مطاعم في المدن الكبرى، الكشافة الإسلامية 3 مطاعم والجمعيات الدينية والخيرية تشرف على تسيير 13 مطعم، في حين تسير البقية من قبل المحسنين، الذين أكد أحد المشرفين على تسيير مطعم الرحمة في حي “كريم بلقاسم” بالمدينة الجديدة السيد “س مقران” أنه تطوّع رفقة 7 من أصدقائه قبيل شهر رمضان لتموين هذا المطعم باشتراكات مالية ساهموا بها، في حين يشرف عدد من الشباب المتطوع على عملية الطبخ والتوزيع وغسل الأواني بعد الإفطار، كما يقومون بوضع التمور والألبان عند مدخل المسجد لإفطار المصلين قبل توجههم إلى منازلهم.

وأكد المتحدث أنهم يحضرون يوميا ما عدده 150 وجبة قد تصل إلى 200، ويعتبر ذات المطعم الوجهة المفضلة للاجئين الأفارقة لقربه من موقع تواجدهم، حيث يتم إعداد طاولات خاصة لهم وتقديم الوجبات الكاملة لإطعامهم، كما يحملون رفقتهم وجبات ساخنة لدى مغادرتهم، وأكد أن المبلغ المالي الذي تم جمعه لتوفير واقتناء حاجيات ومتطلبات المطعم، لم يتم صرفه كليا، حيث يقوم المحسنون والمواطنون بإيداع صدقاتهم في هذا المكان، رغم غلاء المعيشة والتهاب أسعار المواد الغذائية، إلا أن التسابق لفعل الخير في هذا الشهر الفضيل، جعل المواطنين يساهمون في إطعام عابري السبيل والمحتاجين، في حين يتزاحم الشباب على خدمتهم بترك عائلاتهم طيلة الشهر الفضيل والسهر على إعداد الوجبات وتوزيعها وهي الأجواء التي تضفي نكهة خاصة على ليالي رمضان، التي استعادة روحها بعد انقطاع دام سنتين جراء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

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موائد جماعية متنوّعة وبرامج فنية بمناسبة شهر رمضان

ميناء الجميلة يقدّم إفطار وسهرات على متن باخرة سياحية

راضية مرباح

يستقبل ميناء الجميلة “لامادراك”ومنذ حلول الشهر الفضيل، مختلف العائلات القادمة من ولايات متفرقة، قصد تغيير جو الإفطار المعهود وكسر الروتين الرمضاني، بركوب باخرة والإفطار بعرض البحر مع التمتع بسهرات فنية بدفع مبلغ مالي معين يتباين بين الكبار والصغار ومجانيته لما دون 5 سنوات على أن يستمر البرنامج إلى غاية الأيام الأولى من عيد الفطر .

سفينة “الدوفان” التي تستقبل العائلات بميناء الجميلة في عين البنيان والتي تصطف حولها يوميا العائلات من أجل قضاء فترات إفطار ممتعة بعيدا عن المنزل، قادمة من مختلف مناطق الوطن بعدما ذاع صيتها، تقول في هذا الشأن المكلفة بالمبادرة وهي صاحبة وكالة سياحية عائشة شراد في تصريح لـ “الشروق”، أن وكالتهم قامت بكراء السفينة لنقل الراغبين في مغامرة الإفطار بالبحر حيث يتم الحجز عن طريق الهاتف أو التقرب من الوكالة ببومرداس أو حتى بالصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع صفحة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن البرنامج الذي خصّص لرمضان سيستمر إلى غاية ثالث يوم من عيد الفطر على أن يكون امتداد آخر يشمل فصل الصيف الذي هو على الأبواب.

وعن الأسعار المخصّصة للشخص الواحد، ذكرت المتحدثة أن العرض يشمل مبلغ 4700 دينار للكبار و2700 دينار للصغار أما الأطفال ما دون الخامسة، فالركوب مجانا حيث حدّد توقيت تجميع الركاب ونقلهم إلى أماكنهم المحجوزة في السادسة مساء بمجموع يقارب 70 مكانا والدفع عند الركوب على أن تنطلق الرحلة بعد إتمام الإفطار الذي يضم أكلات تقليدية خاصة بالمناسبة ومن ثم الالتحاق بمنطقة سيدي فرج للعودة بعدها مجددا إلى مقر الانطلاق بعد قضاء أكثر من ساعة ونصف ساعة من التجوال في عرض البحر، تتخللها سهرات فنية متنوعة من مدائح وموسيقى الحوزي مع تقديم مختلف المشروبات والحلويات.

وتشير صاحبة الفكرة، إلى أن الرحلة نظمت في اليوم الخامس من رمضان، ولقيت رواجا وسط العائلات التي تتدفق على ميناء عين البنيان من كل ولايات الوطن كسطيف، بجاية، تيزي وزو، بجاية وحتى من الصحراء بسكرة على وجه الخصوص فضلا عن بعض من قاطني العاصمة وما جاورها، وأشارت المتحدثة إلى أن الأسعار مرشحة للانخفاض خلال رحلات اليوم الثاني والثالث من عيد الفطر.