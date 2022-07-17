أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 جويلية 2022

31 جريحا في حادث انقلاب حافلة بجيجل، أمن البويرة يطيح بشبكة وطنية للمخدرات

مهرجان “فيبدا” يعود أكتوبر المقبل تحت شعار “لنرسم تراثنا”

محمود بن شعبان

أعلن محافظ المهرجان الدولي للشريط المرسوم، سليم براهيمي، في تصريحه لـ”الشروق”، عن إطلاق مسابقات الدورة 14 للتظاهرة المزمع انعقادها، في الفترة الممتدة من 04 إلى 08 أكتوبر القادم تحت شعار لنرسم تراثنا”.

تستهدف المسابقات، بحسب سليم براهيمي، المشاركين الجزائريين، بحسب فئة العمر المحددة في كل مسابقة، فيما تستثنى منها مسابقة المؤلف المحترف وأحسن مجلة شريط مرسوم اللتان تتميزان ببعدهما الدولي، حيث تضم مسابقات الطبعة 14 عدة فئات، أبرزها فئة أحسن مشروع شريط مرسوم ومسابقة الشباب أقل من 16 سنة، التي يجب أن تتقيد بموضوع شعار “لنرسم تراثنا”، حيث يتوجب على المشارك الالتزام برسم صفحات شريط مرسوم تحكي قصة حول التراث الجزائري المادي كقصبة الجزائر والمدن الأثرية كتيمقاد، جميلة، امدغاسن، الجسور المعلقة لمدينة قسنطينة، الرسوم الصخرية للطاسيلي والبناء العمراني لمدينة غرداية، واللامادي كتراث أهليل قورارة، ركب سيدي الشيخ، الخبرات لآلة الأمزاد، بالإضافة إلى العادات والمهارات الحرفية المرتبطة بزي الزفاف التلمساني أو تحضير الكسكسي أو الخط العربي الجزائري.

وتفتح مسابقة المؤلف المحترف الدولية، أبوابها أمام المؤلفين المهنيين لمختلف الدول المنفتحة على الجزائر دون تحديد السن، على أن يكون العمل قد نشر وطبع، وأن تكون الأشرطة المرسومة المسجلة في المسابقة قد نشرت ابتداء من سنة 2009 باللغات الوطنية العربية والأمازيغية أو اللغات الأجنبية كالفرنسية، الإنجليزية أو الإسبانية، ليتم إرسالها في شكل أعمال 04 نسخ كاملة ورقية عبر البريد العادي إلى العنوان

FIBDA BP 228 poste Hassiba Ben Bouali 16037 Alger. أو عبر الصيغة الرقمية عبر العنوان الإلكتروني : fibda.dz@gmail.comمع تحديد موضوع الرسالة الإلكترونية “مسابقة المؤلف المحترف”، مرفقة بالسيرة الذاتية والفنية للمشارك تتضمن معلوماته الشخصية.

أما مسابقة أحسن مشروع شريط مرسوم، فهي تخص المؤلفين الجزائريين ذوي الموهبة، محترفين كانوا أو هواة، عصاميين أو طلبة معاهد الفن، شريطة أن يلتزموا بموضوع المسابقة “لنرسم تراثنا”، بعدد لوحات يتراوح ما بين 02 و08 على الأكثر، على أن ترسل الأعمال في شكل رقمي فقط بصيغة A4 وبدقة : 300 DPI عبر عنوان البريد الإلكتروني fibda.dz@gmail.com، فيما تفتح مسابقة أحسن شريط مرسوم للشباب أبوابها أمام الأطفال والمراهقين، الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وفي نفس موضوع التظاهرة “لنرسم تراثنا”، على أن يتراوح عدد اللوحات المشارك بها ما بين 02 و08 على الأكثر، وترسل سواء في شكل رقمي بصيغة A4 بدقة: 300 DPI إلى البريد الإلكتروني الخاص بالتظاهرة، أو من خلال الصيغة الورقية عبر البريد العادي لمحافظة المهرجان.

وأدرجت محافظة المهرجان فئة أخرى من المسابقات ضمن منافسات الطبعة 14 المتمثلة في مسابقة أحسن مجلة شريط مرسوم، التي تخص المجلات الدورية التي تسعى إلى تطوير الشريط المرسوم بنشر كامل أو جزئي لصفحاته، حيث يتوجب على المشارك إرسال نفس العدد إلى المجلة بـ 4 نسخ عبر البريد العادي للتظاهرة.

وقد كشف سليم براهيمي، في تصريحه، عن الأحكام التي تم وضعها من طرف محافظة المهرجان، الخاصة بكل نمط من المسابقات، موضحا أن الاختيار الأولي تقوم به لجنة التنظيم الخاصة بالفيبدا، وفقا لمعايير التشريع الجزائري ساري المفعول، قبل أن تقدم الأعمال إلى لجنة التحكيم المعينة للمهرجان من أجل تقييمها على جانبين، حيث سيركز الأول بنسبة 50% على النص وعمق السيناريو، مناسبة الحوارات، الحروف والسرد، فيما يركز الثاني بنفس النسبة على الرسم بمختلف تفاصيله على غرار نوعية الرسومات، التحبير، التظليل، التركيب البنيوي للجسد ومنظور الرسم، كما تقوم لجنة التحكيم المستقلة بتقييم الأعمال دون التفرقة بين أنماط الشريط المرسوم (Manga, BD comics…) إضافة إلى تقييم لجنة التحكيم للأعمال المسجلة بكل حرية، على أن يقوم رئيسها بالحسم في حالة عدم الاتفاق ما بين أعضائها، فيما ستعلن اللجنة عن قرارها للجمهور، مع تقديم توصيات، خلال حفل افتتاح أو اختتام المهرجان، مع تقديم محضر ممضى من طرف أعضائها إلى محافظة المهرجان الدولي للشريط المرسوم بـ 03 نسخ.

هذا، وحددت محافظة المهرجان الدولي للشريط المرسوم تاريخ الفاتح سبتمبر المقبل، كآخر أجل لاستقبال المشاركات، مع إمكانية عرض الأعمال التي تم إدخالها في مختلف المسابقات وطباعتها (جزئيا) في مختلف وسائط الاتصال الخاصة بـالمهرجان، بهدف الترويج للفن التاسع، كما أكدت محافظة المهرجان على وجوب التزام المشاركين بتقديم أعمال أصلية ناتجة عن إبداعاتهم الشخصية، على أن تسحب الجائزة من المشارك واسترجاع القيمة المالية وكل الشهادات والجوائز المقدمة في حالة اكتشاف استنساخ غير مشروع أو قرصنة فكرية للعمل، قبل أو بعد قيام المسابقة مع احتفاظ لجنة تنظيم المهرجان بالحق في متابعته قضائيا.

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11 حريقا في يوم واحد ببجاية

ت. ع

لا تزال الحرائق تفرض نفسها بغابات بجاية، التي سجلت السبت نشوب 11 حريقا بمناطق متفرقة بإقليم الولاية، أخطرها شب بغابات منطقة إغيل قرون ببلدية أدكار أسفر عن إتلاف نحو ثمانية هكتارات من الأحراش، ولحسن الحظ من دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتدخل ليلة السبت، عناصر الحماية المدنية ومحافظة الغابات إلى جانب المواطنين الذين تجندوا لتقديم يد العون بأمل إنقاذ غاباتهم وممتلكاتهم من الاحتراق وهي المهمة التي تمت بنجاح بعد ليلة طويلة قضاها “جنود الإطفاء” في مواجهة اللهيب.

وبالنظر إلى جفاف الحشائش جراء ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل منها وقودا سريع الالتهاب، فقد أضحى على المواطنين التحلي بالحيطة والحذر خاصة القاطنين منهم وسط الغابات أو بالقرب منها وذلك تفاديا لوقوع الكارثة كالتي حلت بالولاية الصائفة الفارطة، علما أن أعوان الحماية المدنية ومحافظة الغابات يشددون هذه الأيام الحراسة لتفادي نشوب الحرائق من جهة ومن جهة ضمان التدخل السريع في حال نشوبها.

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أمن البويرة يطيح بشبكة وطنية للمخدرات

أحسن حراش

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة قادرية بالبويرة مؤخرا، من وضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية من بينهم امرأة تقطن بإحدى ولايات الشرق الجزائري، حيث تم خلال العملية الأمنية النوعية حجز 1739 قرص مهلوس و1 كلغ من الكيف المعالج فضلا عن مبلغ مالي من عائدات ترويج السموم .

واستنادا إلى مصدر أمني موثوق فإن عملية توقيف عناصر الشبكة كان بناء على معلومات حول تواجد شخص مشبوه تبدو عليه علامات التوتر بالقرب من العيادة متعددة الخدمات بالقادرية، وهو ما دفع بعناصر الشرطة إلى مراقبته من بعيد، حيث تبين بأنه كان في انتظار امرأة أنزلتها سيارة أجرة على الطريق السيار، وخلال محاولة توقيفهما لتفتيشهما، فرت المشتبه فيها قبل أن يتم توقيفها وسط المدينة وهي تحمل كمية هامة من الأقراص المهلوسة على شكل أحزمة بجسدها، ليتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة، أين تم التعرف على هوية بقية أفراد الشبكة المشتبه فيهم، وهم 5 أفراد تتراوح أعمارهم بين 29 و60 سنة، بيّن التحقيق بأنهم متورطون في المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية انطلاقا من الولايات الشرقية نحو الأخضرية مرورا بقادرية، وبعد استكمال التحقيق معهم تم تقديمهم رفقة الملف الجزائي الخاص بهم إلى الجهات القضائية المختصة.

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مثول مرتقب لثلاثة “أميار” أمام القضاء بسيدي بلعباس

زواوية.ق

استمع، الأحد، وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس بولاية سيدي بلعباس إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية حاسي دحو رفقة نائبه الأول بتهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع وثائق رسمية، حسب ما علمت به الشروق، من مصدر موثوق، الذي أكد لها بأن مصالح الدرك قد استدعت المعنيين من أجل الاستماع إلى أقوالهما في قضية إخفاء بعض الوثائق بما فيها البطاقة الرمادية لإحدى مركبات البلدية، وعدم الإبلاغ عنها لدى المصالح الأمنية.

وتشن اللجنة الولائية المنصبة، مؤخرا، من قبل الوالي حملة تفتيش مست الأميار، حيث صاغت تقارير عن وضعية العديد من البلديات التي تعيش سجالا بين أعضائها، بينما لا تزال مجالس أخرى مجمدة رغم مرور أشهر على تنصيبها، في ذات السياق، أكدت بعض المصادر على أن اللجنة الولائية رفعت إلى القضاء ملفات ثقيلة ضد أربعة أميار مجملها متعلقة بسوء التسيير، عقد صفقات مشبوهة وغيرها، حيث من المنتظر أن يمثل هؤلاء الأميار أمام وكيل الجمهورية على حسب الاختصاص في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأضافت ذات المصادر بأن المجالس البلدية التي تشهد خلافات وانسدادا منذ أشهر هي بلديتا مزاورو وابن باديس اللتان تم تجميد مجلسيهما من طرف الوالي، عقب المشاكل التي عصفت بهما منذ عملية تنصيب وتوزيع مهام اللجان الدائمة، ما تسبب في حدوث خلافات حادة بين فرقاء المجلسين، ورهن المصادقة على المشاريع التنموية. وضعية اضطرت الوالي للتدخل عن طريق تجميد المجلسين وإسناد تسييرهما إلى الدائرتين الوصيتين عليهما. مزاورو وابن باديس لم تكونا الوحيدتين، بل لحقت بهما بلدية سيدي حمادوش بعدما فضل أعضاء مجلس البلدية اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة المير بتهمة التزوير في محاضر المداولات، والتلاعب في إعانة رمضان التي يشتبه في تضمن قوائم المستفيدين منها أسماء أشخاص متوفين، وكذا عقد صفقات مشبوهة.

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مجلس قضاء وهران يبت في ملف الفساد العقاري

ب/يعقوب

تناقش الاثنين، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، قضية الفساد العقاري في وهران المؤجلة أربع مرات متتالية، التي يتابع فيها المدير الموقوف لوكالة التنظيم والتسيير العقاري لوهران م. محمد، رفقة المديرة السابقة للمحافظة العقارية لبلدية السانيا، وذلك بعد تأجيل الفصل في ملف الحال آخر مرة بتاريخ 4 جويلية، على خلفية التماس رفعه دفاع المتهم الرئيس بإعفاء القاضي الحالي لمحكمة الاستئناف من معالجة الملف كونه ترأس من ذي قبل غرفة الاتهام وكان من أصدر قرارا بتأييد حبس مباركي محمد.

وبحسب مصادر “الشروق” فإن قرار برمجة جلسة جديدة للفصل في ملف تبديد عقارات وهران، يأتي بعد صدور قرار عن المحكمة العليا يعلم فيه الجهة القضائية التي أرسلت طلب دفاع المتهم، بعدم شرعية الملتمس وأن التشكيلة القضائية الحالية هي المخولة قانونا للنظر في الملف والتداول مع تبليغ الدفاع بذلك.

مع العلم أن جلسة المحاكمة تأجلت أربع مرات لأسباب مختلفة، منها منح مهلة من أجل إعداد الدفاع وتعذر الاتصال عبر تطبيق “سكايب” بسجن الغزوات في تلمسان، حيث يتواجد الموقوف المدير السابق للوكالة العقارية لوهران، الذي تم القبض عليه في أوت 2019، خلال حملة واسعة لمكافحة الفساد في الجزائر قادتها السلطات القضائية لملاحقة كافة المتورطين في الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من مبددي المال العام والعقار.

قضية الفساد العقاري، التي ينتظر أن تفصل فيها محكمة الاستئناف بشكل نهائي دون إيجاد مبرر آخر لتأجيل الفصل فيها، أعادت النقاش مجددا، بشأن النهب الممنهج الذي طال عقارات الدولة في وقت سابق، والتصرف فيه بطرق ملتوية، بينما كانت ذات المساحات العقارية التي بيعت بالدينار الرمزي 1000 دج، مخصصة لتشييد مشاريع وتجهيزات عمومية، حيث تكشف المستندات التي تحوزها “الشروق”، أن المدير الموقوف، قام ببيع المتر المربع الواحد من تلك القطع العقارية بتجزئة 380 بحي المنزه في كناستيل بسعر 25000 دج رغم قيمته الحقيقية بذات الحي الراقي تتجاوز 40 ألف دينار جزائري بسبب نوعية العقار وطبيعة المنطقة.

وبينت وثائق الوكالة العقارية التي حضرتها للدفاع عن حقوقها في وقت سابق، أن المدير السابق المقرر مثوله الإثنين أمام الغرفة الجزائية، حصل على مبلغ 50،919،957،95 دج، في حين أن مبلغ بيع القطع المذكورة بالسعر المحدد من قبل أملاك الدولة فوق ذلك بكثير، إذ تحدثت الوكالة عن خسارة فادحة جدا للخزينة العمومية، كما أنه باع 12 قطعة أرض كائنة بسيدي الخيار ببلدية السانيا من خلال تعديل رخصة تجزئة ثالثة بتاريخ 05/02/2017، تضمنت تغييرا وإنقاصا من مساحة مخصصة لإنجاز تجهيزات عمومية.

ملف الحال، الذي عاد من القسم الخامس لغرفة المخالفات والجنح بالمحكمة العليا لإعادة النظر فيه مجددا بعد قبول طعني المتهمين في ملف عقارات وهران، سيتيح للتركيبة القضائية الحالية، الوقوف على ملف ثقيل من نوعه أعدته الوكالة العقارية، يشمل مستندات ووثائق محاسبية وفواتير تخص بيع قطع أرضية بالدينار الرمزي تفوق أسعارها الحقيقية في بورصة العقار الرسمية 25 ألف دينار جزائري للمتر المربع، إلى جانب كافة المعاملات التي تمت من قبل المدير الموقوف الذي تم تعيينه على رأس الوكالة في سنة 2016 إلى غاية 2019، حيث قضى مدة 3 سنوات، مديرا لهذه الأخيرة، برع خلالها في تبديد العقار وسوء التسيير، كما فقدت الخزينة العمومية نتيجة النهب الممنهج للعقار ما قيمته” 630،601،050،05 دج.

في هذا الصدد، تساءل دفاع الموظف “م ح” عن نتائج التحقيقات القضائية التي تمت في وقت سابق بخصوص أملاك المتهم الرئيس “م م” لاسيما في فرنسا وإسبانيا، بكونه اعترف أمام الضبطية القضائية أنه يملك رصيدا في إسبانيا يجهل قيمة الأموال المودعة فيه، وتبرز المعلومات التي وردت في نسخة الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنح وهران، أن المتهم “م م” كسب ثورة عقارية هائلة تقدر بمئات الملايير، رغم أنه كان موظفا في بداية مساره المهني، منها فيلا بحي الشهداء جوردان مشيدة على مساحة إجمالية قدرها 468 م2 وقطعة أرض ببئر الجير تجزئة 73 فونال إضافة إلى عقار يقع ببلدية وهران وبالتحديد حي الشهداء وفيلا أخرى كائنة بلدية بوسفر بلاج رقم 07، وعند تفتيش منزله، تم العثور على عقود شراء وبيع ممتلكات عقارية قدرت بـ14 عقد ملكية وهبة وتنازل، علاوة على عثور المحققين الأمنيين على 19 عقد إيجار لسكنات ومحلات تجارية باسمه وباسم ابنته، إضافة إلى شراء عقار في إسبانيا وتبين أن الأفعال قام بها المتهم مباركي باستغفال أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري لوهران.

وطبقا لما أوردته مصادرنا، فإن مناقشة الملف القضائي، يتزامن وبدء الوكالة العقارية لولاية وهران، في تحيين الأثمان التي بيعت بها القطع الأرضية التي تصرف فيها المدير السابق، من ضمنها القطع التي بيعت بسعر 1000 دج في مناطق حضرية استراتيجية في عاصمة الغرب الجزائري.

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هكذا استولت عصابة على سيارات فارهة بوهران

ب/يعقوب

ناقشت، الأحد، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، فصول قضية نصب واحتيال خطيرة راح ضحيتها مسن يبلغ 74 عاما، استولت شبكة إجرامية خطيرة مشكلة من خمسة أشخاص بينهم مسبوقان قضائيا، على 5 من مركباته الحاملة لماركات أجنبية.

الوقائع الجزائية التي عرضتها ذات الغرفة القضائية، بينت تورط خمسة أشخاص في تكوين تشكيل عصابي اختص في بيع وشراء مركبات عن طريق النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، حيث أكدت مرافعات الطرف المدني، أن الشبكة الإجرامية قامت في أواخر 2021 بالاستيلاء على 5 مركبات من ضحية مشهور في وهران باستيراد سيارات غالية الثمن من الخارج، إذ كشفت الوقائع أن المتهمين الموقوفين، أوهموا الضحية باقتناء كافة المركبات منه بمبلغ يزيد عن 7 ملايين دينار للمركبة الواحدة، أي بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايير ونصف.

وبحسب المعطيات القضائية، فإن الضحية وقع في مصيدة أفراد الشبكة، الذين قدموا عرضا مغريا له باقتناء كامل المركبات على أساس شراكة أبرموها مع مؤسسة أجنبية تشتغل في وهران.

عناصر الشرطة القضائية في وهران، أكدت في محضرها أن الضحية قيد شكواه على مستواها تحت إشراف قضائي، وأبانت الأبحاث أن العصابة سلبت مركبات على اختلاف ماركاتها وأحجامها من الضحية، قبل أن يتوارى عناصرها عن الأنظار، وكشفت التحريات أن أحد أفراد التشكيل الإجرامي، هو جار للضحية، الذي أقنع هذا الأخير بنوعية الصفقة التي ستعود بالفوائد على الطرفين.

الضحية أكد أمام محكمة الاستئناف أنه فقد سياراته دفعة واحدة نتيجة خيانة الأمانة، مصرحا أنه سلم مركباته لجاره الذي يعتبر عضوا بارزا في الشبكة، على أن يتم استلام أمواله حال إتمام صفقته مع شركائه وشركة أجنبية، مضيفا أن العملية الإجرامية وقعت بالتحديد خلال الفترة التي رافقت قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وبعد عودته إلى ديار الوطن، اكتشف أنه راح ضحية نصب واحتيال وتزوير وثائق مركباته، متمسكا بتعويض فاق 10 ملايير نتيجة الضرر المادي والمعنوي الذي طاله.

المتهمون حاولوا إنكار التهم المنسوبة إليهم لكن واجههم ممثل الحق العام بالوقائع الثابتة التي أبانت عن مخطط عصابي يستهدف مركبات غالية الثمن عن طريق أساليب النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ملتمسا رفع العقوبة التي نطقت بها محكمة فلاوسن في فبراير الماضي من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، فيما أرجأت هيئة الغرفة النطق إلى 24 جويلية.

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31 جريحا في حادث انقلاب حافلة بجيجل

ع. بوفافة

تسبب، السبت، حادث مرور بطريق الوزن الثقيل الرابط بين جيجل وكيسير بالعوانة في إصابة 31 شخصا تتراوح أعمارهم بين تسع سنوات و60 سنة كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين كانت متوجهة نحو الجزائر العاصمة، الحادث وقع في حدود الواحدة زوالا ويتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، وتطلبت عملية الإنقاذ تدخل وحدات الحماية المدنية بكل من العوانة وجيجل وتاكسنة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم لمستشفى جيجل الذي وضع حالة تأهب قصوى لاستقبال المصابين والتكفل بهم، حيث تم إخلاء سبيل 27 منهم والإبقاء على أربعة آخرين قيد العلاج في حين أكدت مصالح الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل إصابات خطيرة، وتنقل والي الولاية لمكان الحادث، حيث وقف شخصيا على عملية إجلاء المصابين مع أوامر بالتكفل الفوري بهم فيما كان رئيس ديوان الوالي على مستوى المستشفى يقف على عملية التكفل بهم والاطمئنان على سلامتهم.

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“مير” يتحصل على البكالوريا بعد 25 سنة من الانقطاع

ش. بن ايعيش

تحصل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ادلس بولاية تمنراست اقير الطيب، على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة، التي اجتازها في مركز المترشحين الأحرار ببلدية تاظروك، حيث حصل على معدل 11.50 بعد ربع قرن من انقطاعه عن الدراسة. وقال اقير إن إصراره على افتكاك الشهادة، هو سر نجاحه، بالرغم من انشغالاته بعد انتخابه كرئيس للبلدية.

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أستاذة لغة عربية وابنها يفتكان البكالوريا معا في البويرة

فاطمة عكوش

استطاعت أستاذة اللغة العربية بابتدائية شرارق سليمان ببلدية بشلول بالبويرة، النجاح في شهادة البكالوريا دورة 2022، وهذا رفقة ابنها ديلان، حيث قررت مرافقته في التحضير الجيد منذ بداية السنة ليتحقق حلمهما في الحصول على الشهادة بتقدير جيد جدا في شعبة تسيير واقتصاد.

قصة النجاح في بكالوريا دورة 2022 والتي تعتبر سابقة فريدة من نوعها بولاية البويرة، بطلتها الأستاذة دردان فاطمة البالغة من العمر 51 سنة والتي تدرس مادة اللغة العربية منذ 32سنة بابتدائية شرارق سليمان ببلدية بشلول، أم لابنين، حيث قررت خلال الموسم الدراسي الفارط خوض مغامرة اجتياز شهادة البكالوريا رفقة ابنها ديلان البالغ من العمر 19سنة في شعبة تسيير واقتصاد وهذا بغرض مرافقته الدائمة ومنحه الثقة، وهو ما جعل فلذة كبدها يشعر بمسؤولية أكثر وينافس والدته في امتحان العمر.

وفي اتصالها بالشروق أكدت الأستاذة دردان فاطمة، أنها قررت خوض مغامرة البكالوريا دورة جوان 2022 رفقة ابنها من أجل تشجيعه وخاصة للعمل على خلق جو تربوي تنافسي في بيتها، مضيفة أنها سجلت كمترشحة حرة بثانوية العجيبة شعبة تسيير واقتصاد وهي نفس الشعبة التي يدرسها ابنها بثانوية خالص سليمان ببشلول، مؤكدة أنها كانت جد واثقة من نجاحها ونجاح ابنها بحكم تحضيرهما الجيد خلال الموسم الدراسي، حيث افتكت شهادة البكالوريا بمعدل 12,98، أما ابنها ديلان هو الآخر تحصل على معدل 13,76، وبخصوص تسجيلها بالجامعة، أكدت أنها ستتخذ القرار مباشرة بعد عامين، وهذا بعد حصولها على التقاعد من قطاع التربية والتعليم.

وقد لقي خبر نجاح الأستاذة دردان فاطمة وابنها تهانى وفرحة كبيرة من طرف العائلة والأصدقاء، وحتى من تلاميذ هذه الأخيرة التي يعتبرونها قدوة حسنة لهم وعنوان النجاح، كما علمنا أن مدير التربية سيكرمها رفقة ابنها خلال الحفل الذي يتم تنظيمه على شرف الناجحين ونجباء المنطقة.

للتذكير، فإن قصة نجاح الأستاذة دردان فاطمة في شهادة البكالوريا شكلت حافزا كبيرا للعديد من النساء اللواتي يفكرن في العودة إلى مقاعد الدراسة، خاصة أن أغلبيتهن انقطعن عن الدراسة للزواج أو للعمل.

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وفاة تلميذ قبل إعلان فوزه بالبكالوريا

م. ع

إذا كانت الزغاريد قد تعالت مباشرة في العديد من المنازل وعلى مستوى العائلات والمؤسسات التربوية ببسكرة، فرحا وابتهاجا، مباشرة عقب الإعلان عن قوائم الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، عصر يوم السبت، فإنّ الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لعائلة حيوني وبمتقن محمد قروف بعاصمة الولاية بسكرة، حيث كان الإفراج عن قوائم الناجحين لحظة حزن وأسى مضاعفة، تذكر فيها الجميع التلميذ النجيب المرحوم أنيس حيوني، الذي شاء القدر أن يتوفى متأثرا بإصابته في حادث مرور أليم، تعرض له بعد اجتيازه للبكالوريا بأيام قليلة، لينتقل إلى جوار ربّه قبل أقل من شهر، وقبل أن يفرح بنجاحه، ويهديه إلى عائلته وإلى والدته على وجه الخصوص، كما وعدها.

وكان يقول – بحسب والده – “أنا في انتظار النجاح وزغرودة والدتي وسيكون أسعد يوم في حياتي”. فالمرحوم أنيس حيوني صاحب الـ18 ربيعا عند موعد الامتحان، تمكن من نيل شهادة البكالوريا ومن الأوائل في شعبة آداب وفلسفة على مستوى مؤسسته التربوية، وبتقدير قريب من الجيد وبمعدل12.61، وكان ألم عائلة وأصدقاء أنيس كبيرا جدا أول أمس السبت، مع موعد الإعلان عن النتائج، وبخاصة والدته التي هزت الفضاء الأزرق بتغريدة مؤثرة جدا تداولها أهل الزيبان، وجاء فيها “نوض أنيس ولدي أفرح من قبرك راك ديت الباك ربي يرحمك ولدي”، وهي التغريدة التي هزت زملاء أنيس من الناجحين وحتى الراسبين، بدليل توجه صباح أمس الأحد العشرات من زملاء أنيس من الناجحين والراسبين وحتى الأساتذة، إلى مقبرة بسكرة المركزية، حيث ترحموا على أنيس ودعوا له بأن يعوضه الله الجنة بدلا عن فرحة البكالوريا كما توجه وفد منهم إلى عائلة الراحل، وقدموا عزاء آخر امتزجت فيه ذكرى أنيس بحزن دفين كان باديا على الجميع.

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تيبازة تحقق نسبة نجاح بـ64,16 في البكالوريا

ب. بوجمعة

حققت ولاية تيبازة، نتائج جيدة في شهادة البكالوريا محتلة مرتبة متقدمة وطنيا بنسبة نجاح قدرت بـ64,16 بالمائة، فيما بلغ عدد الناجحين بتقدير 2400 تلميذ، تتقدمهم التلميذة غليس زينب من ثانوية أحمد ولد التركي ببواسماعيل بمعدل 18,93، فيما أحرزت المرتبة الأولى ولائيا ثانوية الدكتور محمد الأمين دباغين بالداموس بنسبة نجاح قدرت بـ78,64 بالمائة.

وتميزت نتائج الولاية بتفوق التلميذات الناجحات على الذكور بتحقيقهن نسبة 66,21 بالمائة من نسبة الناجحين، وحقق 2400 تلميذ النجاح بتقدير من بينهم 22 تلميذا بتقدير ممتاز و251 بتقدير جيد جدا و663 بتقدير جيد و1464 بتقدير قريب من الجيد.

وبلغ عدد المترشحين لشهادة البكالوريا هذه السنة 8814 تلميذ تمكن منهم 5611 تلميذ من النجاح من بينهم 3715 تلميذة.

.. ثلاثة أشقاء توأم يتحصلون على شهادة البكالوريا

تمكن ثلاثة أشقاء توأم من ثانوية خليفة الطيب ببلدية احمر العين في ولاية تيبازة، من إحراز شهادة البكالوريا بمعدلات متميزة جعلتهم يتصدرون التداول على شبكات التواصل الاجتماعي في مختلف الصفحات والمواقع.

وتحصل التوأم الثلاثي بن يامينة على معدلات بين 15 و17، حيث تقدمهم مهند بمعدل 16.97 وصهيب بمعدل 16.41 ومصعب بمعدل 15.73 في شعبة تقني رياضي.

وفيما يقضي التوأم عطلتهم الصيفية بسواحل جيجل، عمت الفرحة حي بلعاليا باحمر العين الذي يقطنون فيه أين تعالت الزغاريد والألعاب النارية أمام بيت العائلة افتخارا بما صنعه الثلاثي المميز.

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62.71 بالمائة نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بالبويرة

أحسن حراش

سجلت ولاية البويرة نسبة نجاح في امتحان شهادة البكالوريا بلغت 62.71 بالمائة، بارتفاع طفيف مقارنة مع السنة الفارطة، وهو تقدم ملحوظ لهذا الموسم الدراسي بتضافر كل الجهود من أفراد القطاع التربوي بمختلف رتبهم حسب مدير التربية بالولاية صالح قرعيش وكذا الاستقرار الذي عرفه القطاع مؤخرا، في حين عاد التفوق الكبير لممتحني الشعب العلمية وبلغ أعلى معدل نجاح لتلميذة من ثانوية الرائد سي لخضر بالأخضرية بلغ 18.85.

وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية التربية بالولاية فإن نسبة النجاح في الامتحان بلغت 62.71 بارتفاع عن النسبة الوطنية التي بلغت 58.75، حيث كان التفوق للشعب العلمية مع تسجيل نجاح 970 تلميذ متحصل على تقدير بمعدل بين 14 و18، لتعم الفرحة وتعلو الزغاريد في الكثير من بيوت العائلات والشوارع البويرية بمجرد إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لديوان المسابقات مساء السبت، معلنين عن الفرحة العارمة بنجاح أبنائهم وسط جو من البهجة والسرور لاسيما صاحبة أعلى معدل على مستوى الولاية التلميذة بلطرش هبة الله المتمدرسة بثانوية الرائد سي لخضر بالأخضرية.

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لجنة الري والفلاحة والغابات تكشف

الإسمنت يستنزف مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بالمسيلة

أحمد قرطي

أوصت لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي بالمسيلة، بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار، وذلك بإقامة السدود والخزانات، مع ترشيد استخدام مصادر المياه الجوفية وتطوير الاستثمار فيها، وذلك بالاستغلال الأمثل لها من دون استنزاف.

وحسب توصيات اللجنة المذكورة أعلاه، على هامش مناقشة تقرير حول حملة الحصاد والدرس بالولاية، خلال الموسم الفلاحي 2022/2021، تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن تطوير هذه الشعبة وتحقيق الأهداف المرجوة، تتطلب المحافظة على المياه الجوفية من التلوث وتغذية الطبقات الحاملة للمياه ورفع مستوى المياه في الآبار، فضلا عن استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة واستصلاح الأراضي القابلة لذلك، وكذا حماية الأراضي الزراعية من زحف العقار عليها، حيث تتآكل مئات الهكتارات سنويا، وذلك من خلال تفعيل النصوص القانونية التي تجرم استغلال العقار الفلاحي لأغراض غير فلاحية كقانون 87-19 والقانون رقم 25-90 والقانون رقم 03-10.

كما دعت اللجنة إلى أهمية الاهتمام بجودة البذور والأسمدة وتوفير الإمكانيات اللازمة من جرارات وحاصدات وآلات الدرس وغيرها، ناهيك عن ضرورة تسهيل حصول الفلاحين على قروض بدون فوائد، وتفعيل شعار الأرض لمن يخدمها.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة في التوصيات، إلى تشجيع فئة الشباب على الاستثمار للعمل في القطاع الفلاحي، وذلك من خلال منحهم امتيازات مغرية، وتسهيل حصول الفلاحين على البذور في وقت الحرث وكذا الأسمدة، خاصة وأن الحبوب تعد من العوامل الهامة لتدعيم الأمن الغذائي، لذا يستوجب تكوين مخزون استراتيجي في ضوء تقدير الاحتياجات من الاستهلاك الحالي والمستقبلي، ناهيك عن أهمية التزام أصحاب المطاحن حصة المواد العلفية “النخالة” على الموالين والتعاونيات الفلاحية والالتزام بتطبيق المنشور الوزاري رقم 21-120 المؤرخ في 29 مارس 2021.

وفي ذات الصدد، أكد أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، على أهمية تدخل السلطات الوصية لوقف ظاهرة زحف الاسمنت والبناءات الفوضوية التي أتت على الجيوب الفلاحية، خاصة في منطقة المعذر ببوسعادة أولاد سيدي إبراهيم، وكذا نوارة بمحيط سد القصب وغيرها من الأماكن الأخرى التي تحولت خلال السنوات الأخيرة من أراضي ومساحات مسقية إلى مجرد أطلال وبناءات وحتى تجزئات ترابية تحت أنظار السلطات التي لم تحرك ساكنا، في انتظار ما ستسفر عليه تعليمات والي المسيلة الذي أعطى أوامر لمدير المصالح الفلاحية بضرورة تشكيل لجان تحقيق وتقصي للوقوف على حقيقة وواقع الأمر.

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100 عنوان جديد.. ومخاوف من سيناريو “عواصم الثقافة”

زهية. م

أطلقت وزارة الثقافة السبت برنامج النشر المرافق لستينية الاستقلال، حيث أعلنت الوزيرة مولوجي أن دائرتها الوزارية ستنشر 100 عنوان “تتوزع على الرواية، التاريخي باللغتين العربية والأمازيغية وعلى كتب وقصص الأطفال وحول أعلام الجزائر… كما تتضمن هذه العناوين كتبا فاخرة تليق بتاريخ الجزائر ومجدها”.

كما أعلنت مولوجي بالمناسبة التي شهدت أيضا تكريم مجموعة من الكتاب من الجيلين أنها ستعمل “على تفعيل الدور المنوط بالمركز الوطني للكتاب وتكليفه رسميا من خلال مقاربة تساهمية واسعة بمعاينة وتسريع وضعية النشر والإصدار في الجزائر وحمل الفاعلين في القطاع على اقتراح خطة إستراتيجية بضوابط موضوعية ومعايير دولية قابلة للتطبيق في حدود برنامج عمل واضح المعالم ومحدد الزمن”.

ويأتي إعلان الوزيرة عن إطلاق برنامج نشر 100 عنوان في الوقت الذي تشهد المكتبات موتا بطيئا وانحصارا يوميا. ففي أقل من أسبوع استيقظ عشاق الكتب ومهنيو الكتاب على خبر إغلاق مكتبة شرشال أبوابها إلى أجل غير مسمى، كما وضعت مكتبة “المأمون” لافتة على أبوابها تعلن عرضها للبيع زيادة على الحالة التي يتخبط فيها عالم النشر من مشاكل معقدة زادت من تعقيداتها تداعيات كورونا.

وفي ظل هذه الوضعية التي يتواجد فيها عالم الكتاب، ما مصير الكتب التي ستطبعها الوزارة؟ هل يكون مصيرها مثل مصير آلاف الكتب التي طبعت على مدار أربع تظاهرات كبرى احتضنتها الجزائر: الجزائر عاصمة الثقافة العربية، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، المهرجان الثقافي الإفريقي، قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، هذا دون احتساب برامج النشر الأخرى والتي لم يتم إحصاؤها ولا جردها سلبا وإيجابا إلى اليوم.

في الكلمة التي ألقتها الوزيرة أمام الحضور بقصر الثقافة، قالت “أن الجزائر تتوفر على 43 مكتبة رئيسية و144 مكتبة عمومية و251 مكتبة منجزة”، لكن وفي مقابل هذه الأرقام يكشف الواقع عن معطيات أخرى تؤكد أن الكتاب يحتضر والناشرون وصناع الكتاب يغلقون أبوابهم تباعا، خاصة في ظل تضاعف أسعار الورق وباقي المواد الأولية في السوق الدولية وفي ظل عجز الكتاب الجزائري على فرض نفسه في المعارض الخارجية وهذا ما يعكس غياب سياسة وطنية في مجال النشر.

ارتبطت برامج النشر التي رافقت كبرى التظاهرات والمناسبات التي احتضنتها الجزائر على مدار عشرين عاما الأخيرة باستهلاك أغلفة مالية كبيرة دون أن يكون لتلك البرامج أي اثر وانعكاس على الواقع فخارج كونها مناسبة للاستفادة من أغلفة مالية توزع على بعض الناشرين والمطبعيين خاصة بالنسبة للكتاب الفاخر، يبقى اثر تلك البرامج بلا فائدة ملموسة تذكر على سلسلة صناعة الكتاب في الجزائر. فمن بين ألف عنوان وعنوان التي أطلقتها الوزارة زمن عاصمة الثقافة العربية، كم كتابا بقي؟ وكم مبدعا كبير ترجمنا؟ وكم تظاهرة دولية فرضنا أنفسنا فيها؟ هل كان لتلك الأغلفة المالية التي تم صرفها بالملايير خاصة فيما يخض الكتاب الفاخر أي فائدة ترجى في الواقع؟ أسئلة تطرح نفسها بإلحاح على إدارة مولوجي، خاصة وأن التجارب السابقة قد كشفت عن انتشار دور نشر وهيمة “49 دار نشر” في عاصمة الثقافة، وفي الأخير بقيت الكتب في مخازن المكتبة الوطنية تأكلها الرطوبة، سعت الوزارة إلى تقسيمها وتوزيعها بالمجان على الجمعيات.

إعادة بعث سياسة وطنية للنشر وتشجيع الكتاب لا يمكن أن تتم خارج تشجيع مكتبات البيع، أي دعم المكتبات وليس دعم الناشر، لأن الكتاب الذي لا يجد فضاء للتسويق والبيع، ما الفائدة من نشره أو طبعه وتكديسه في المخازن. ويبقى الافتخار بالأرقام في النهاية ضمن حصيلة الوزراء والتي في كثير من الأحيان لا علاقة لها بالواقع الحقيقي.

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عين الدفلى تحتضن “ليالي مليانة الأندلسية”

محمود بن شعبان

أعلن رئيس “الجمعية الزيرية الأندلسية” لمليانة، يوسف عزايزية في اتصاله بالشروق اليومي عن تنظيم الدورة الثالثة لتظاهرة “ليالي مليانة الاندلسية” تحت شعار “أنغام الحرية” في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جويلية الجاري تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية المختصة في الأغنية الأندلسية.

وكشف عزايزية في اتصاله عن برنامج التظاهرة التي ستمتد على مدار 03 أيام، حيث ستفتتح بمعرض خاص بنشاطات الجمعية خلال 25 سنة من الوجود، متبوعة بمحاضرة حول تاريخ الموسيقى في مدينة مليانة والتي سيلقيها الأستاذ عباس كبير بن يوسف بدار الشباب محمد بوراس بمليانة، فيما سيخصص اليوم الثاني للجانب الفني الذي ستفتتحه فرقة الزرنة “بويدر دوران” يليه حفل فني اندلسي من احياء جمعية “الزيرية الأندلسية” لمدينة مليانة، اما الشطر الثاني من السهرة فسينشطه الفنان سمير تومي بمزيج من الحوزي والأندلسي بساحة محمد عبده.

وستختتم التظاهرة في 23 من جويلية الجاري ببرنامج منوع تفتتحه فرقة الزرنة بن يوسف الريس، متبوعا بحفل غنائي اندلسي مع المطربة صباح الأندلسية من الجزائر العاصمة لتختتم ليالي مليانة الأندلسية بحفل موسيقي يمزج بين الشعبي والأندلسي من احياء الفنان يوسف عزايزية من مدينة مليانة.

للإشارة، عرفت تظاهرة ليالي مليانة الأندلسية تعليق نشاطاتها لعدة سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا، لتستأنف فعالياتها وتنشيط الساحة الثقافية بمدينة مليانة من تنظيم جمعية الزيرية الأندلسية تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون وإشراف والي ولاية عين الدفلى بالتنسيق مع مديرية الثقافة وبلدية مليانة.

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عنابة تستعيد ذاكرة مبدعيها احتفالا بستينية الاستقلال

زهية. م

تستعد مدينة عنابة لاحتضان ملتقى”أدباء في ذاكرة عنابة” يومي 23 و24 جويلية الجاري. وتأتي هذه التظاهرة التي ينظمها قطاع الثقافة والفنون بالولاية في إطار النشاطات المرافقة لستينية الاستقلال ضمن برنامج “أماسي عنابة للثقافة والفنون”.

ويهدف ملتقى أدباء في ذاكرة عنابة إلى الاهتمام بكتابات وتجارب أدباء عنابة الذين رحلوا عن الحياة من أمثال شريبط أحمد شريبط وحسين زبرطعي والقاضي فاضل خمار الذي توفي مؤخرا بسبب وباء كورونا، حيث يعتبر هذا الملتقى حسب القائمين عليه بمثابة وفاء واعتراف بعطاءات هؤلاء المبدعين الراحلين. كما سيحتفي الملتقى في افتتاحه بالكاتب الروائي عزالدين جلاوجي.

وتجري أشغال الملتقى الذي يدوم يومين بقاعة دار الثقافة حيث يشهد اليوم الأول تقديم ندوة حول المسارات والتجارب الأدبية لمجموعة من الأدباء الراحلين عن الولاية من طرف مجموعة من الأساتذة والكتاب كالتالي: حيث يتوقف جمال فوغالي عبد الحميد شكيل عند مسار الراحل شريبط احمد شريبط فيما يستحضر- الدكتور نوار عبيدي في مداخلته مسار الشاعر حسين سبرطعي فيما يتناول الفنان محمد دميس مسار الشاعر كمال دردور في حين يحاضر رضا ديداني حول مسار الشاعر عبد اللة شاكري ومنير مزايني حول مسار الأديب الإعلامي عمر بوشموخة إضافة إلى محاضرة يقدمها غانم حول مسار الأديب الفاضل خمار.

كما سيعرف الملتقى، الذي يكرم عز الدين جلاوجي في افتتاحه، حضور عدد من الكتاب ومبدعي بعض ولايات الوطن حيث تشهد قاعة دار الثقافة تنظيم جلسات أدبية وقراءات شعرية بالمناسبة.

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علي موزاوي يقدّم العرض الأول لفيلم “سي أمحند أومحند”

زهية. م

تحتضن قاعة ابن زيدون هذا الثلاثاء بداية من العاشرة صباحا العرض الأول “سي امحند اومحند” الذي أخرجه علي موزاوي بحضور المخرج وفريق العمل.

ويستعيد الفيلم الذي أنتج تحت مظلة المركز الجزائري لتطوير السينما سيرة حياة الشاعر التروبادور السي امحند اومحند الذي عايش أحداث مقاومة 1871م في منطقة القبائل وحاكى في أشعاره واقع المجتمع الذي شهد انتشار المرض والتجويع، إضافة إلى الظلم والبطش في تلك المرحلة، خاصة وأن الشاعر عرف عن قرب تشريد عائلته، وإعدام أبيه، ونفي عمه، وحجز أملاكه، ما جعل أشعاره تعكس ما تعرض له.

وقد قضى صاحب “الحمائم البيض” ما يقارب 24 سنة في انتظار إخراج هذا العمل، وقد سبق له أن قدم عديد الأعمال التي تحتفي بالشخصيات الثقافية الجزائرية على غرار فيلمه عن مولود فرعون وفيلم “صديقي توأمي” الذي يوثق مسار المخرج الراحل عبد الرحمان بوقرموح.

واستغرق تصوير الفيلم قرابة ثلاثة أشهر بعدد من مناطق بومرداس وتيزي وزو. ويجمع العمل بين عدة وجوه سينمائية على غرار جمال محمدي ومحمد محمدي دليلة حريم ومحمد شعبان سليمان هامل ودحمان أيدروس.

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جرحى في شجارات في حفلة “راب” بقسنطينة

ب. ع

إضطر منظمو حفلة راب بقاعة الزينت أحمد باي، بقسنطينة سهرة أول أمس السبت، إلى توقيف الوصلة الفنية المقامة هناك، وهذا في حدود الساعة التاسعة ليلا، بعد اندلاع شجارات عنيفة بين شباب من الحاضرين، حيث عمت الفوضى القاعة المكتظة عن آخرها، وأدى الأمر إلى توقيف الحفل بالرغم من أن كل حاضر قد دفع مبلغ 2000 دج وهو ما جعل الحاضرين يطالبون المنظمين بتعويض ما دفعوه، وتطلب الأمر تدخل مصالح الدرك الوطني التي أوقفت ثلاثة شباب، في الوقت الذي تم تسجيل سقوط خمسة جرحى منهم من كانت إصابتهم خطيرة في صفوف الحاضرين وجميعهم من الشباب، كما استعمل المتشاجرون الأسلحة البيضاء.

وكان القائمون على الحفل قد برمجوا عددا من مشاهير أغنية الراب، ومنهم “أرتيزان من وهران وواو من قسنطينة” وعدد من فناني الراب المعروفين في الجزائر، كما شهدت الحفلة التي حضرها ما لا يقل عن 3 آلاف متفرج حضور شباب من عنابة وسطيف وباتنة، وكل ولايات شرق البلاد، يذكر أن قاعة زينيت شهدت منذ أسبوعين حفلة راب نشطها التونسي “سنفرة” وبلغ سعر التذكرة فيها 5000 دج، وشهدت أيضا مشادات وتدخل للدرك الوطني، ولكن من دون توقيفات ولا إصابات، ورد الحاضرون سبب الفوضى التي أدت إلى تلف بعض مقاعد القاعة الفاخرة، إلى غياب عمليات التفتيش قبل دخول الحاضرين، وأيضا قيام القائمين على الحفل في منتصفها بفتح الأبواب للشباب من الذين لا يدفعون ثمن تذاكرهم.