أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

الغاز يقتل شابا ويصيب امرأة بالاختناق، توقيف شبكة تزوّر التأشيرات

الغاز يقتل شابا ويصيب امرأة بالاختناق في سوق أهراس

نادية طلحي

اهتزت، مساء السبت، ولاية سوق أهراس، على وقع حادثتي اختناق بالغاز المحترق، إحداهما وقعت ببلدية عين الزانة وتسبّبت في وفاة شاب يبلغ من العمر 35 سنة، فيما وقعت الحادثة الثانية بمدينة سوق أهراس، وتسبّبت في إصابة عجوز تبلغ من العمر 64 سنة، بحالة اختناق أفقدتها الوعي.

وقد وقعت الحادثة الأولى المميتة في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا، بمشتة بومزران ببلدية عين الزانة، عندما لفظ شاب يبلغ من العمر 35 سنة أنفاسه الأخيرة، إثر استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنه الواقع بمشتة بمزران قبل اكتشاف جثته من طرف أفراد عائلته، الذين سارعوا لإخطار الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأولاد ادريس، والتي تدخل عناصرها لإجلاء جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، فيما باشر أفراد فرقة الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة الأليمة. وفي أقل من ساعتين فقط عن تلك الحادثة، وفي حدود الساعة الرابعة مساء، تدخل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسوق أهراس، لإجلاء امرأة تبلغ من العمر 64 سنة، من مسكنها الكائن بحي العلاوية بمدينة سوق أهراس، بعد تعرضها للتسمّم بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من المرجلة، ما تسبّب في إصابتها بضيق في التنفس، وفقدانها للوعي، ليتم إسعافها في عين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية ونقلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “ابن رشد” أين تم إخضاعها للعلاج اللازم.

وجدّدت مصالح مديرية الحماية المدنية دعوتها إلى جمع المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لتجنّب التعرض للتسمّم بالغازات المحترقة، خاصة مع انخفاض درجة حرارة الجو وموجة البرد التي تشهدها المنطقة وتزايد استعمال وسائل وأجهزة التدفئة، وذلك من خلال التأكّد من سلامة توصيلات الغاز وكذا توصيلات قنوات تصريف الغاز المحترقة وضرورة ترك منافذ لتهوية المنازل خاصة خلال الليل.

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اختناق شابة بغاز “طابونة” في قسنطينة

س. ع

نجّت شابة في الخامسة والثلاثين من العمر، من تداعيات تسرب غازي، سهرة السبت، الشابة تقطن بحي بوشامة بباب القنطرة بوسط مدينة قسنطينة، وقد وجدت فاقدة للوعي إثر تسمّمها بغاز أوكسيد أحادي الكاربون، المنبعث من “طابونة”، كانت تستعملها لأجل التدفئة، بحسب جيران السيدة الضحية، التي أسعفتها الحماية المدنية ونقلتها إلى استعجالات المستشفى الجامعي “ابن باديس” المجاور لمسكنها.

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سقوط خطير لشابة من الطابق الثاني بقسنطينة

س. ع

اهتزت، سهرة السبت، الوحدة الجوارية رقم 21 وبالضبط بالمجمع السكني رقم سبعة، بحي 2000 مسكن “عدل”، بعلي منجلي بولاية قسنطينة، على وقع حادث سقوط شابة من الطابق الثاني لعمارة متكونة من خمسة طوابق. وبحسب سكان المنطقة، فإن الشابة أصيبت على مستوى الرأس والأطراف العلوية وهي ترقد لحد الآن في مستشفى “بن شريف” بعلي منجلي وحالتها مستقرة، بحسب مصدر طبي في المستشفى.

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توقيف شبكة تزوّر التأشيرات ببرج بوعريريج

وردة.ب

وضعت مصالح الدرك الوطني لولاية برج بوعريريج، حدا، لنشاط شبكة مختصة في تزوير التأشيرات إلى مختلف الدول الأوربية.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي مصالح الدرك الوطني بمركز الولاية برج بوعريريج لمعلومات تؤكد نشاط أفراد الشبكة، الذين يقومون بتزوير التأشيرات إلى مختلف الدول الأوروبية، من خلال وثائق رسمية صادرة عن مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية على غرار البنوك، حيث باشرت تحقيقا معمقا للوصول إلى المتورطين في القضية، أين تم توقيفهم على متن سيارة من نوع “بيكانتو”، كما تم حجز أجهزة إعلام آلي يستعملها أفراد الشبكة في عملية التزوير، ومبلغ مالي يقدر بـ 31 مليون سنتيم قطع نقدية أثرية من المعدنين الأصفر والأبيض، وأقراص صلبة وهواتف نقالة، بالإضافة إلى قطع أثرية بيضاء، وبعد استكمال عملية التحقيق مع المتورطين الخمسة، تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية النظر في قضيتهم والفصل فيها قضائيا لاحقا.

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سقوط قاتل لشاب داخل خلاطة للخرسانة ببومرداس

سعيدة. م

لقي، صبيحة الأحد، شاب في عقده الثالث حتفه إثر سقوطه داخل خلاطة الخرسانة بمنطقة تيجلابين ببومرداس، حسب ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس، التي قالت في بيان لها، إنها تدخلت في حدود الساعة 10ساو10د، من أجل حادث سقوط شخص داخل خلاطة الخرسانة ببلدية تيجلابين بدائرة بومرداس. وقد خلّف الحادث وفاة الشاب، الذي يبلغ من العمر 22 سنة.