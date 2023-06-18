أخبار الجزائر ليوم الأحد 18 جوان 2023

المؤبد لإرهابي نفذ اعتداءات بالمتفجرات في بومرداس، اهتمام تونسي بالاستثمار السياحي

“الباهية” مرشحة لتكون وجهة مهمة

اهتمام تونسي بالاستثمار السياحي في وهران

ب. يعقوب

حَلّ الأحد، سفير جمهورية تونس رمضان الفايظ، بولاية وهران، في إطار زيارة مجاملة تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين المجاورين.

واستقبل، والي وهران سعيد سعيود، ممثل البعثة الدبلوماسية التونسية بالجزائر، بمقر الإقامة الرسمية في وهران، في سياق تعزيز الدفع بالعلاقات الإستراتيجية الثنائية ولاسيما عبر تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وإمكانية تقوية الاستثمارات التونسية في الجزائر ووهران تحديداً.

وأبدى السفير التونسي في الجزائر، رغبة بلاده في ولوج السوق الجزائرية، مشيدا باعتماد الجزائر، قانونا جديدا يضبط الاستثمارات الأجنبية ويوفر الثروة في البلاد، الذي من شأنه أن يشكل رافعة مهمة لتيسير وتعزيز حضور الشركات التونسية في الأمد القريب، خاصة في تدبير مشاريع السياحة، الفلاحة والصيد البحري.

وقال الفايظ، إن الشركات التونسية مستعدة لعرض تجربتها وخبرتها في مجال التدبير السياحي تحديداً، خاصة في ما يتعلق ببناء المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية الضخمة وكل مرافق السياحة الشاطئية.

وذكر ممثل الدبلوماسية التونسية، أن هناك 70 مؤسسة تونسية تنشط بالجزائر 10 منها في مدن غرب الوطن في مشاريع استثمارية مختلفة تشكل ما قيمته 50 مليون أورو، خاصة في مجال الخدمات السياحية، البناء، الزراعة الغذائية والطاقة. كما تطرق المسؤول التونسي إلى إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة من طرف مستثمرين جزائريين وتونسيين.

من جهته، تطرق والي وهران، إلى أبرز المؤهلات السياحية والتنموية وكذلك الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها عاصمة الغرب الجزائري، باعتبارها أكبر مدن المغرب العربي وبصفتها تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتوافرها على العديد من المؤهلات الجديرة بوجهة سياحية رائدة، بفضل بنياتها التحتية عالية الجودة ومؤهلاتها الطبيعية الخلابة، فضلا عن امتلاكها أهم الموانئ في البلاد.

وأشار سعيود، أنه بمقدور الفاعلين السياحيين التونسيين إدراج “الباهية” وهران ضمن عروضهم السياحية ونقل مشاريعهم إلى الجزائر، على غرار الشركات الأجنبية الأخرى، التي تفاعلت مع قانون الاستثمار الجديد في الجزائر.

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أوقعت ضحايا وسط الجيش والشرطة

المؤبد لإرهابي نفذ اعتداءات بالمتفجرات في بومرداس

سعيدة. م

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، بالسجن المؤبد إرهابيا كنيته “أبو سلامة”، تولى إمارة سرية تابعة لكتيبة الأرقم الناشطة بشرق ولاية بومرداس، حيث شارك في العديد من الأعمال الإرهابية، أهمها تفجيرات حواجز أمنية وسط مدينة الثنية، برج منايل، سي مصطفى، كما طالت مراكز الشرطة بذات المناطق، مع المشاركة في قتل أزيد من 20 عسكريا.

وتوبع “أبو سلامة”، بتهم الانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلق جو من انعدام الأمن، وزرع الرعب في أوساط السكان مع وضع المتفجرات في أماكن عمومية، قصد القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد.

وبدا مسيرة المدان في النشاط الإرهابي، بعد أن عرض عليه المدعوان “أبو جهاد” وأسامة، الناشطين وقتها في كتيبة الأرقم، العمل لصالحهم عن طريق تموينهم بالمواد الغذائية، والترصد لتحركات عناصر الأمن بالمنطقة. وبعدها كلفاه بمهمة وضع قنبلة تقليدية الصنع على مستوى حاجز أمني، وسط مدينة الثنية، حيث تم تفجيرها ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر أمن وإصابة آخرين. كما استهدف المتهم بواسطة المتفجرات، حاجزين أمنيين في منطقتي سي مصطفى وبرج منايل، حيث أسفرت العمليتان عن مقتل 4 عناصر شرطة.

وشارك المتهم بعد توليه إمارة سرية، في استهداف مركزين للشرطة ما خلف أربعة قتلى، وعدد من الجرحى، الذين تعرضوا لإصابات بليغة. هذا إلى جانب عمليات أخرى تعلقت بالتهديد بالقتل والابتزاز من أجل دفع مبالغ مالية كبيرة ناهيك عن نصب كمائن لعناصر الجيش والتسبب في وفاة أزيد من 20 عسكريا.

وكانت مصالح الأمن تلقت معلومات عن تحركات المتهم ابو سلامة وعناصر السرية التي يترأسها، وتمكنت من توقيفه في إحدى العمليات وحجزت لديه سلاحا من نوع كلاشنكوف وذخيرة. كما اعترف المتهم خلال استجوابه بسلسلة من الأعمال الإرهابية الجبانة التي ارتكبها، منها ابتزاز المواطنين ومطالبتهم بما يسمونه بالزكاة، وذلك عن طريق القوة والتهديد بالقتل، ناهيك عن ترصد مصالح الأمن المختلفة وعناصر الجيش من أجل استهدافها.

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سكان يحتجون ليلا للمطالبة بالممهلات

سيارة تدهس رجلا وثلاثة من أبنائه بباتنة

طاهر حليسي

دهس مساء السبت، سائق سيارة سياحية، رجلا وأبناءه الثلاثة لحظة عبورهم طريق تامشيط قرب محطة علي صاري، بقلب مدينة باتنة، مسببا لهم إصابات وكدمات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى صدمة، استوجبت إسعافهم في عين المكان من قبل مصالح الحماية المدنية، التي تكفلت بتحويلهم إلى المستشفى الجامعي بن فليس بعاصمة الأوراس، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وللتأكد من عدم وجود أضرار عميقة طالتهم.

وحسب شهود عيان نقلوا تفاصيل الحادث للشروق اليومي، فإن السيارة صدمت الأب وأطفاله الثلاثة البالغين من العمر ما بين 8 إلى 13 سنة، جراء إزالة ممهلات كانت نصبت قبل فترة من دون سبب واضح، ما حدا بسكان الحي للتجمهر، ليلا، وغلق الطريق بإشعال العجلات المطاطية، ووضع الحجارة والمتاريس، تضامنا مع أفراد الأسرة، والمطالبة بإعادة تثبيت الممهلات، خاصة وأن الطريق يشهد حركة مرور كثيفة وعبور السيارات بسرعات كبيرة وجنونية في بعض الأحيان تعرض الأطفال على وجه الخصوص لخطر الموت، وقدموا أمثلة كثيرة وقعت في الآونة الأخيرة ونقلت العديد من ضحاياها إلى المستشفيات، من دون تحرك الجهات المعنية.

وقد تزامن الحادث مع حادث آخر في نفس التوقيت، حيث لقي كهل خمسيني حتفه وأصيب مرافقه العشريني، في حادث ليلي، وقع بمدينة بريكة جنوب ولاية باتنة، جراء اصطدام وقع بين حافلة ركاب ودراجة نارية كان على متنها الضحيتان.

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تختص في مجال التكييف والأجهزة المنزلية

“أركوديم” تعرض آخر ابتكاراتها في معرض الجزائر الدولي

أحمد عليوة

تشارك “أركوديم” لصناعة الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، الممثل الحصري لعلامة “ميديا” في الجزائر، في معرض الجزائر الدولي، في طبعته الـ54، وذلك على مستوى الجناح المركزي بقصر المعارض الصنوبر البحري “صافكس” من 20 إلى 25 جوان الجاري.

وخصصت “أركوديم” حيزا مهما في صالون الجزائر الدولي، لعرض منتجاتها المتنوعة، المعروفة في السوق الجزائرية وأخرى مبتكرة سيتم عرضها للجمهور بهذه المناسبة. وتعتبر “أركوديم” الممثل الحصري للعلامة التجارية “ميديا” في الجزائر، تأسست عام 2002، وأصبحت من رواد إنتاج وتسويق الأجهزة المنزلية وتكييف الهواء، حيث تتميز بإتقان عال للتكنولوجيا والتصنيع من خلال مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة.

وتتوسع مجموعة منتجات “أركوديم ميديا” من عام إلى آخر، لتشمل حاليا مكيفات الهواء المنزلية والمهنية والأجهزة المنزلية كالغسالات والمواقد والثلاجات والمجمدات وأفران الميكروويف، لتتكيف مع جميع الاحتياجات ومتطلبات الجودة من طرف المستهلك، كما تسعى مؤسسة أركوديم ميديا إلى التميز والجمع بين الاقتصاد والراحة، حيث تمتلك الموارد والمهارات اللازمة لدراسة وتوريد وتركيب مختلف منتجات تكييف الهواء السكنية والمهنية وتنفيذها بكفاءة .

من جهة أخرى، تعتبر “ميديا” واحدة من أكثر 10 علامات تجارية في مجال الأجهزة المنزلية لمجموعة ميديا، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة احتلت المرتبة 245 في قائمة فورتشن 500 العالمية لعام 2022، وتتجاوز أعمال مجموعة ميديا الأجهزة المنزلية وتشمل ركائز الأعمال مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والروبوتات والمنزل الذكي، فضلا عن الخدمات اللوجستية والمكونات الذكية.

وتسعى جميع شركات مجموعة ميديا جاهدة من أجل عقيدة واحدة: أنسنة التكنولوجيا.

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الإطاحة بشبكات إجرامية حاولت إغراق العاصمة بالمهلوسات

نوارة. ب

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، بحر الأسبوع الفارط خلال معالجتها لـ4 قضايا متفرّقة بجماعات أشرار تنشط ضمن شبكات إجرامية منظمة للمتاجرة في المخدرات، المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية عن طريق الشحن والإخفاء، النقل والتوزيع، الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض البيع وكذا الحيازة على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وأفاد بيان لمصالح الأمن أن قضايا الحال تمّ معالجتها استنادا لمعلومات أمنية وردت لذات الفرقة عن تواجد بعض الأشخاص بمناطق إقليم الاختصاص على مستوى أحياء بمدينة القبة، المحطة البرية لخروبة، بعضهم مسبوق قضائيا يروّجون للمخدّرات والمؤثّرات العقلية.

واستنادا لما سبق تم تحديد نشاطهم الإجرامي المتمثل في بيع السموم سواء من خلال استغلال وصفات طبية لجلبها والترويج لفئات الشباب والقصر.

وتم توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 2685 قرص مؤثّر عقلي، 15 قرصا صلبا وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس وسكين من الحجم الكبير، 3 هواتف نقالة بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 17000 دينار من عائدات المتاجرة، كما تم حجز دراجة نارية تستعمل في نقل وترويج السموم.

وأوضحت مصالح الأمن في بيانها أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا بموجب ملفات قضائية.