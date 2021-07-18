أخبار الجزائر ليوم الأحد 18 جويلية 2021

توقيف متهمين بافتعال حرائق غابية في الطارف، إنتاج 15 ألف قنطار من بذور الحبوب بالمسيلة

ترقية مراقبين و11 ضابطا بالشرطة

ن. ب

عرف جهاز الشرطة بمناسبة عيده الـ59، مجموعة من الترقيات في صفوفه منها ترقية كل من مراقبي الشرطة لزرق غالي ومحمد اجوادي إلى رتبة مراقب عام للشرطة، كما عرف جهاز الشرطة ترقية 11 ضابطا للشرطة بينهم رؤساء أمن الولايات إلى رتبة مراقب للشرطة.

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برنامج خاص لتسهيل تنقلات المواطنين بالعاصمة يومي العيد

س. ع

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (ايتوزا) برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى من أجل تسهيل تنقلات المواطنين بكل أريحية بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان للمؤسسة.

وأوضح البيان أن مؤسسة ايتوزا سخرت، لضمان خدمة تنقل الأشخاص،127 حافلة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك لتغطية 118 خط وفيما يخص اليوم الثاني ستوفر 187 حافلة لتغطية أيضا 118 خط.

أفادت المؤسسة بأن بداية الخدمة ستكون من الساعة 06.30 صباحا إلى غاية الساعة 19.00 مساء بمعدل رحلات من 30 إلى 60 دقيقة.

كما ذكرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر مستخدمي حافلاتها “بضرورة ارتداء الكمامة واحترام التدابير الوقائية” للحد من انتشار وباء كوفيد الـ19 طيلة فترة الرحلة.

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نحو تلقيح مليوني تاجر عبر الوطن

راضية. م

يحضر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، المشاركة في إنجاح عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد 19 ، من خلال الإشراف على حملة وطنية تحسيسية بالتنسيق مع “كازنوس” لاستقطاب أكبر عدد من أصحاب الخدمات والتجار بغية تلقي الجرعات المطلوبة على اعتبارهم أكثر الفئات المتواجدة في الصفوف الأولى لمجابهة الوباء بالنظر إلى احتكاكهم اليومي بمختلف الشرائح فضلا عن حجم الخسائر التي تكبدوها خلال بداية الجائحة حيث يستعد ما يربو عن مليوني تاجر وحرفي للتلقيح خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الاتحاد كان قد راسل وزارة الصحة من أجل التنسيق لإعطائهم الضوء الأخضر لمباشرة الحملة التحسيسية حول دعوة التجار لعملية التلقيح التي اختير لها شعار “التعايش مع الوباء بهدف انتعاش الاقتصاد الوطني”. وتأتي هذه الفكرة -حسب المتحدث ذاته بعد الانتشار الكبير في عدد الإصابات بالفيروس الذي هلك بسببه العديد المواطنين بمن فيهم التجار ونشطاء وأعضاء من الاتحاد كمندوب بئر توتة الذي لقي حتفه والقائمة طويلة كما أصيب الأمين العام لاتحاد التجار بالفيروس، حيث يتواجد حاليا في الحجر الصحي ويمتثل للشفاء يوما بعد يوم.

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10 سنوات سجنا لبارون مخدرات وابنه بوهران

ب. يعقوب

سلطت المحكمة الجنائية الاستئنافية لوهران، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد بارون مخدرات يبلغ من العمر 63 عاما كان موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مجلس قضاء تلمسان، بالإضافة إلى القضاء بنفس العقوبة ضد ابنه وشريكين كانا يقومان بتأمين نقل المخدرات، لانتماء الجميع إلى شبكة إجرامية دولية متخصصة في المتاجرة والاستيراد غير المشروع للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، يمتد نشاطها من الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر إلى ولاية إليزي، تخصصت الشبكة في نقل السموم إلى دولة مجاورة وفق محضر الإحالة إلى محكمة الجنايات .

وبحسب الوقائع الجنائية، فإن التشكيل العصابي، كان بصدد إبرام صفقة تهريب 131 كلغ من الكيف المعالج نحو ولاية تيسمسيلت، لكن تفطن عناصر الأمن الداخلي للناحية العسكرية الثانية في وهران، حال دون إتمام الصفقة، حيث نجحت ذات المصالح في إحباط الصفقة استغلالا لتقرير دقيق يفيد بوجود مسن وابنه وشريكين آخرين، بصدد التخطيط للمتاجرة في المخدرات مغربية المصدر، تم نقلها من مغنية الحدودية على متن شاحنة تبريد لنقل الحليب ومشتقاته وتخزين السموم في منزل في وهران، تمهيدا لنقلها إلى تيسمسيلت، ومن ثمة التخطيط لتهريبها إلى الجنوب الشرقي .

المتهمون الأربعة بينهم العقل المدبر “ب ي” من مواليد 1958، تم توقيفهم على متن مركبة نفعية بمحطة بنزين في طريقهم إلى تيسمسيلت، وحاولوا إنكار التهم المنسوبة إليهم بتهريب ونقل المخدرات على أساس أنهم في زيارة لعيادة مريض، لكن سرعان ما واجهتهم المصالح الأمنية بحقائق جناية المتاجرة الدولية في الكيف المعالج، بعرض المحجوزات على متن شاحنة تبريد كانت أوقفت قبل وصول مركبة المتهمين .

وأفصحت الأبحاث أن المتهم كان على صلة بقضية نقل وتهريب 20 كلغ من المخدرات في سنة 2014 وتم إدراج اسمه ضمن المهربين المبحوث عنهم وصدر بحقه أمر بالقبض عن مجلس قضاء تلمسان لانخراطه ضمن مجموعة إجرامية تنشط خارج التراب الوطني .

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كورونا تقضي على زوجين مسنّين في بيتهما دون علم أحد

ب. ع

عاشت مساء السبت مدينة العلمة بولاية سطيف وبالتحديد حي بهلولي بقلب المدينة حالة من الحزن والحسرة، بعد انتشار خبر وفاة شيخ قارب سن الرابعة والثمانين من العمر برفقة زوجته التي تبلغ من العمر 78 سنة لوحدهما في شقتهما من دون علم أي أحد بما في ذلك أبنائهما والجيران.

وحسب مصادر من عين المكان فإن العجوز التي تتكفل بشراء مستلزمات البيت أصيبت منذ أكثر منذ أسبوع بحمى شديدة، تمّ خلالها تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، قبل أن ينتقل الوباء إلى زوجها الشيخ، ولكن الأعراض لم تكن شديدة لتقعدهما، فتلقيا من بعض المحيطين من حولهما نصيحة بالبقاء في حجر صحي في بيتهما لمدة أسبوعين يخلدان فيه للراحة، وتعاطي بعض الأدوية التقليدية والحشائش من زعتر ونعناع وغيرهما، قبل أن تسوء حالتهما، ليتم اكتشاف جثتيهما أول أمس، بعد أن لاحظ أحد الجيران بأن العجوز التي من العادة تسلّم عليه قد اختفت وغابت أخبارها وأخبار زوجها المُسن، حيث اتصل أحد الجيران بمصالح الحماية المدنية بالعلمة، من أجل نقل العجوزين إلى المستشفى، لأن حالتهما كما ظنّ قد ساءت بسبب وباء كورونا، ولكن المفاجأة والصدمة كانت عندما وجد أفراد الحماية المدنية العجوزين جثتين هامدتين في فراشهما، حيث تم نقلهما إلى مستشفى صروب خثير المكتظ عن آخره بالمصابين بكورونا، حيث مازال تقرير الطبيب الشرعي لم يظهر بعد، مع فتح مصالح الأمن لتحقيق في الحادثة التي أحزنت أهل الحي وكامل سكان مدينة العلمة ولاية سطيف.

وقال أحد جيران الضحيتين بأن غالبية أبناء العجوزين يقطنون خارج ولاية سطيف في وسط وغرب البلاد وحتى في بلاد المهجر، وقد كانت صحتهما في بداية إصابتهما بالوباء ليست خطيرة، حيث يتواصلان هاتفيا مع الأهل والأحباب، وهو ما طمأن الناس عليهما قبل أن تتدهور فجأة ويتوفيان في ظرف وجيز في مشهد دراماتيكي.

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توقيف متهمين بافتعال حرائق غابية في الطارف

س. ك

أوقفت وحدات الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بالطارف، أول أمس شخصين يشتبه في تورطهما في قضية إضرام النيران عمدا في المناطق الغابية ببلديتي بوثلجة ووادي الزيتون الحدودية. وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن المشتبه فيهما تم توقيفهما على إثر التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصّة بشأن حريقين كانا قد اندلعا قبل أيام في المناطق الغابية المتواجدة بإقليم بلديتي بوثلجة ووادي الزيتون الواقعة على الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس، ما تسبب في إتلاف نحو عشرة هكتارات من الغطاء الغابي. وقد تأسست محافظة الغابات بالولاية كطرف مدني في ملف هذه القضية للمطالبة بالتعويضات المادية. وكانت محافظة الغابات بولاية الطارف قد أعلنت قبل أيام بأنه ولتفادي تكرار سيناريو السنوات الماضية التي التهمت فيها النيران مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي بالولاية قد قامت بإجراءات وقائية.

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لجنة وزارية لتفقد الإقامات الجامعية بولاية أدرار

محمد الجزولي

حلت بولاية أدرار، بداية الأسبوع الجاري لجنة وزارية متكونة من ممثلي وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الجامعية لزيارة وتفقد ظروف إقامة الطلبة في الإقامات الجامعية، والوقوف على النقائص والاحتياجات استعدادا للدخول الجامعي المقبل.

وجاءت زيارة اللجنة الوزارية بناءا على طلب قدمه وسيط الجمهورية، بعد أن رفعت المنظمات الطلابية تقارير حول الأوضاع المزرية التي تعيش فيها الإقامات الجامعية، من غياب المياه الباردة في هذا الفصل الصيفي الحار، وانعدام المكيفات وسيارة الإسعاف والاكتظاظ داخل الغرف الجامعية مما أثرت سلبا على حياة الطلبة داخل الإقامات.

كما دعا وسيط الجمهورية القائمين على القطاع إلى ضرورة الإسراع في تجهيز الإقامة الجديدة، ووضعها حيز الخدمة خلال الدخول المقبل، لتخفيف الضغط على الإقامات المكتظة.

ولوحت المنظمات الطلابية بشل الدخول الجامعي المقبل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وتقاعس الجهات الوصية في تحقيقها، نظرا لخصوصية المنطقة حيث تشهد درجات حرارة مرتفعة تتجاوز الخمسين.

وينتظر من هذه اللجنة أن تكون جدية وتنقل الواقع كما هو دون تزييف الحقائق وتنقل بصدق المعاناة الحقيقية للطلبة حتى يتم معالجتها، تجنبا للدخول في صدامات مع الشريك الاجتماعي أثناء الدخول الجامعي المقبل حسب تصريحات بعض رؤساء منظمات طلابية لـ “الشروق”.

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تخصيص2.44 مليار دج في إطار مشروع الميزانية الإضافية بورقلة

س. ع

تم تخصيص ما لا يقل عن 2.44 مليار دج في إطار مشروع الميزانية الإضافية الموضوع للمصادقة في المجلس الشعبي الولائي لورقلة لسنة 2021 لتجسيد 26 عملية تنموية عبر ولايتي ورقلة وتقرت، بحسب ما علم من مصالح المجلس.

وتخص العمليات التنموية المتوقع إنجازها على مستوى الولايتين قطاعات الموارد المائية والأشغال العمومية والشباب والرياضة والفلاحة والبيئة والصحة، كما أشير إليه.

فبخصوص قطاع الموارد المائية والأمن المائي فقد جرى برمجة عديد العمليات التي تخص حفر وتجهيز آبار احتياطية لتدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب مع إعادة تأهيل بعض الآبار الألبيانية وإنشاء خزانات مائية جديدة، إضافة إلى تزويد مركبات هيدروليكية بالطاقة الكهربائية وإنجاز شبكات الصرف الصحي وتكملة إنجاز وتجهيز عدد من محطات الدفع التابعة لشبكة التطهير بالولايتين، مثلما جرى شرحه.

وتتعلق المشاريع الخاصة بقطاع الأشغال العمومية تهيئة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحضرية والشوارع وإنجاز الأرصفة، علاوة على إنجاز الإنارة العمومية.

كما سيتعزز قطاع الشباب والرياضة بالولايتين بإنجاز خمسة ملاعب جوارية أرضيتها مغطاة بالعشب الاصطناعي، إلى جانب القيام فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي بإنجاز عدد من آبار السقي بالمحيطات الفلاحية، فضلا عن اقتناء أشجار غابية وأشجار الزينة لغرسها عبر الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالمدن للولايتين.

وفي سياق الجهود المتواصلة لترقية القطاع الصحي بالجهة، فإن العمليات التنموية المبرمجة تدور حول تجهيز بعض قاعات العلاج الجديدة وإعادة الاعتبار لعدد من قاعات العلاج الأخرى من خلال إفادتها بعمليات تخص التهيئة والترميم، مثلما أشير إليه.

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عام حبسا نافذا لـ 8 شبان وامرأة بتهمة تكوين عصابة أحياء

حورية. ب

نظر مجلس قضاء تيبازة في ملف إنشاء وتنظيم والانخراط في عصابة أحياء والمشاجرة وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، دون مبرر شرعي، حيث تورط في القضية امرأة و8 شبان بينهم حراس حظيرة بشاطئ عين البنيان وشقيقان يمارسان الصيد، بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الشراقة بحبسهما عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج لكل واحد من المتورطين.

وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما ذهبت المتهمة إلى شاطئ البهجة للاستجمام رفقة ابنتها البالغة 4 سنوات. فحاول شاب في حالة سكر يبيع المشروبات الكحولية دون رخصة الاعتداء عليها داخل حظيرة السيارات فاستنجدت بشقيقين صيادين وحراس حظيرة، الذين بعد أن طاردها بسيارته حاول دهسها لتسقط على الرصيف، وعند سماع المتهمين الآخرين نداءها تدخلوا لإنقاذها، عندها اتصلت بفرقة الدرك الوطني، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة وفتحت تحقيقا في القضية أسفر عن توجيه أصابع الاتهام إلى جميع المتهمين على غرار المرأة الضحية بعد أن ضبطت بحوزتهم سيوف وعصي استعملت في الشجار، أين تم إحالتهم على وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة على أساس جنح إنشاء وتنظيم والانخراط في عصابة الأحياء، المشاجرة وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وخلال المحاكمة أمام القاضي الجزائي، أنكر جميع المتهمين الجرم المنسوب إليهم وأكد حراس شاطئ البهجة والشقيقان الصيادان أنهم تدخلوا لإنقاذ السيدة وابنتها. كما فند بائع المشروبات الكحولية دون رخصة محاولة اعتدائه على المتهمة، موضحا أنها من أحضرت معها الشباب الآخرين واعتدوا عليه مستدلا تصريحاته بشهادة طبية تثبت العجز الذي تعرض له.

وبناء على ما دار في الجلسة التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج، وبعد أسبوع من المداولات أدين جميع المتهمين بالحبس عام نافذ وغرامة بقيمة 50 ألف دج مع إيداعهم الحبس.

واستأنف المتهمون الأحكام الابتدائية بمجلس قضاء تيبازة الذي أيد الأحكام الابتدائية.

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منع إقامة الأعراس ومجالس العزاء بولاية بجاية

ع. تڤمونت

أمضى السبت، والي بجاية عديد القرارات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، على غرار منع جميع أنواع التجمّعات للأشخاص والتجمعات العائلية لكل المناسبات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، حيث يمنع القرار في هذا الشأن إقامة حفلات الزواج والخطوبة والختان وغيرها عبر مختلف الأماكن من منازل وفنادق وفيلات وقاعات وغيرها، كما يحظر القرار تنظيم مواكب السيارات والدراجات النارية المتصلة بها.

كما أصدر الوالي قرارا ثانيا يمنع من خلاله إقامة مجالس العزاء وكل التجمّعات المرتبطة مع منع تنصيب خيم العزاء حفاظا على سلامة وصحة المواطنين جراء تفشي وانتشار وباء كورونا وأن كل مخالفة للقرارين يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانـون.

وأمضى والي الولاية قرارا ثالث يخضع من خلاله كافة الأنشطة التجارية عبر مختلف المحلات التجارية والمساحات الكبرى على مستوى تراب الولاية إلى تدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا، على غرار إلزامية ارتداء القناع الواقي للتجار وكافة العمال وكذا الزبائن ومنع الدخول على كل من لا يرتدي الكمامة مع احترام التباعد الجسدي ووضع محاليل مائية كحولية مطهرة تحت تصرف الزبائن وإلزامية تطهير وتنظيف وتعقيم الأماكن السالفة الذكر، بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة عمليات الدخول وتنظيمها من خلال استخدام أجهزة وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل وتطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية وغيرها وأن أي مخالفة لهذه التدابير قد تؤدي إلى غلق وتشميع المحل لمدة 15 يوما مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.

من جهة أخرى أمضى الوالي قرارا يحدد من خلاله طاقة استيعاب مركبات النقل بـ50% مع منع دخول المسافرين للمحطة البرية دون ارتداء القناع الواقي، بالإضافة إلى التطهير المنتظم لمقاعد وسائل النقل من حافلات وسيارات الأجرة وفتح النوافذ وغيرها من أنظمة التهوية الطبيعية مع ضرورة وضع مواد مطهرة على متن الحافلات وكذا سيارات الأجرة، بالإضافة إلى إقرار الصعود إلى الحافلة والنزول منها عبر أبواب مختلفة، أما بالنسبة للحافلات وحيدة الأبواب، فيتعين تسيير تدفق الركاب وغيرها من الاحتياطات الواجب اتخاذها في سبيل الحد من انتشار الوباء، وأي مخالفة لهذا القرار يؤدي إلى وضع المركبة في المحشر لمدة 15 يوما من دون الحديث عن المتابعات القضائية وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب رخصة السياقة لمدة شهرين، بالإضافة إلى السحب النهائي لرخصة الاستغلال.

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التهاب أسعار الخضر يثير استياء المواطنين بتيبازة

ب. بوجمعة

شهدت أسعار الخضر وبعض الفواكه بتيبازة، ارتفاعا جنونيا فاجأ المواطنين الذي عبروا عن غضبهم من الجشع الذي يتملك الباعة كلما اقتربت مناسبة وخاصة الأعياد الدينية، فقد سجلت أسعار القرعة واللفت، الجزر والليمون المطلوبة في عيد الأضحى سقفا غير معقول إذ تجاوز سعرها حدود المعقل، على غرار القرعة التي فاق سعرها بسوق الجملة بالخطاطبة 250 دج.

وحمل باعة التجزئة ارتفاع الأسعار، إلى تجار الجملة بسوق الحطاطبة الذي يقتنون منه سلعهم، وقال محمد بلعسل أحد تجار التجزئة أنهم اعتادوا على مثل هذه الممارسات من قبل تجار الجملة بالسوق الوطني الذين يستغلون المناسبات الدينية خاصة لإشعال النار في الخضر التي يزداد عليها الطلب على غرار البطاطا، القرعة، الجزر واللفت، ويضيف زميله سليم حايفي أن أصحاب محلات التجزئة لا يمكنهم التحكم في الأسعار كونهم تحت هيمنة تجار الجملة، فعلى سبيل المثال يقول سليم سعر القرعة لم يكن يتجاوز سعره 80 دج لنتفاجأ به يرتفع إلى 250 دج وسعر السلاطة قفز من 50 دج إلى 120 دج، وتجاوز سعر اللفت 130 دج وهي التي لم تكن مطلوبة وسعرها لم يبلغ 60 دج في أحسن الأحوال، أما سعر الجزر فقفز من 30 دج إلى 70 دج وكذا بالنسبة للوبيا الخضراء التي تضاعف سعرها ثلاث مرات خلال 48 ساعة.

أما تاجر التجزئة “لطفي.ح” فيؤكد إن باعة التجزئة تحت رحمة المضاربين الذين يقرّرون تحديد الأسعار في كل الحالات ونحن التجار يضيف مجبرون على توفير الخضر للزبائن مع هامش ربح ضئيل جدا حتى لا نضطر لغلق محلاتنا.

أما الزبائن فحمّلوا الجهات الرقابية المسؤولية الكاملة في فوضى الأسعار وعجزها عن فرض سلطة القانون، وهي ظاهرة اعتاد عليها المواطن حسب “مصطفى حايفي ” كلما اقتربت مناسبة دينية، حيث أثبتت السلطات الرقابية عجزها أمام تجبر وجشع المضاربين الذين فرضوا منطقهم على جيوب المواطنين الذين تزداد متاعبهم كلما حلت مناسبة دينية، واعتبرت سيدة وجدناها تقتني بعض الخضر وهي في حالة من الغضب، إن غياب سلطة القانون شجع بارونات الخضر على تجبرهم وفرض الأسعار وفق أهوائهم بلا رحمة ولا شفقة متناسين أن المناسبات الدينية فرصة للتآخي والتراحم بين الناس .

وبدورها شهدت أسعار الفواكه ارتفاعا ملحوظا تجاوز 200 دينار باستثناء البطيخ والدلاع التي عرفت استقرارا.

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إنتاج 15 ألف قنطار من بذور الحبوب بالمسيلة

س. ع

حققت ولاية المسيلة إنتاجا قدره 15 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021، حسبما علم من مصالح الولاية.

وأوضحت مصالح ولاية المسيلة أن هذا الإنتاج يمثل زيادة بأكثر من 2.000 قنطار مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية التي لم يتجاوز فيها إنتاج بذور الحبوب بهذه الولاية 13 ألف قنطار.

وأرجع نفس المصدر الزيادة في الإنتاج إلى “إدراج أنظمة السقي، خاصة عن طريق الرش وتوسيع المساحات المخصصة لإنتاج بذور الحبوب وذلك بفضل دعم الفلاحين من خلال منحهم القروض الموجهة لتنمية الزراعات المكثفة”.

كما أفادت مصالح الولاية بأن توفر مساحات فلاحية مسقية باستعمال أنظمة سقي حديثة واكتساب الفلاحين لخبرة تقنية بفضل حملات الإرشاد الفلاحي التي تنظم من طرف قطاع الفلاحة بالتعاون مع المعهد الوطني للمحاصيل الكبرى ساعدت بدورها على توسعة المساحات الموجهة لإنتاج بذور الحبوب.

وأبرزت مصالح الولاية كذلك عمليات الدعم التي تقدمها المصالح الفلاحية لفائدة فلاحي هذه الشعبة خاصة خلال السنتين الأخيرتين والتي تستهدف بالأساس المنخرطين الجدد ضمن هذه الشعبة.

وبهدف تشجيع هذه الشعبة فإن استحداث محطة لمعالجة بذور الحبوب بهذه الولاية قد أصبح أمرا ضروريا للمحافظة على بذور منطقة الحضنة، حسبما خلصت إليه مصالح ولاية المسيلة.

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رحلة من الوجود الروماني إلى الاستعمار الفرنسي

زهية. م

صدر عن دار النشر، قيرطا بقسنطينة، كتاب جديد للباحث رشيد علي قاسيمي بعنوان “ومضات تاريخية للقبائل السفلى وبغلية”.

الكتاب يسلط الضوء على أحداث ووقائع تاريخية على مستوى القبائل السفلى، بصفة عامة، وبغلية بصفة خاصة. وهو المؤلف الأول من نوعه يهتم بهذه المنطقة وتدوين ما تزخر به من مواقع وأحداث تاريخية هامة، من الوجود الروماني والتركي، إلى الاستعمار الفرنسي.

وجاء هذا الكتاب في ثلاثة أبواب، الباب الأول خصص لبغلية، أما الباب الثاني، فقد خصص للوجود العثماني في المنطقة، فيما اشتمل الباب الثالث على الوجود الفرنسي بالجزائر بصفة عامة ثم في المنطقة بصفة خاصة.

ويعتبر هذا الكتاب حصيلة عمل استغرق سنوات من البحث والتنقيب في التاريخ المحلي، ويرمي من خلاله قاسيمي إلى فتح باب البحوث الجادة والمتخصصة ونفض الغبار عن كثير من الأحداث الهامة التي أوشك الزمان أن يطمس معالمها.

للإشارة، رشيد علي قاسمي أستاذ مادة العلوم الطبيعية، صوت إذاعي معروف في إذاعة بومرداس وإذاعة الجزائر الدولية، ودائما يهتم بالمسائل التاريخية ويعتبر هذا الكتاب أول مؤلف له.

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بمبادرة من إطارات المكتبة الوطنية الجزائرية

بوابة الناشرين الرقمية تدخل حيز الخدمة

م. ز

دخلت بوابة الناشرين الجزائريين الرقمية المنجزة من طرف إطارات المكتبة الوطنية الجزائرية، حيز الخدمة في انتظار توسيع عملها بعد فتح النقاش بشأنها مع الناشرين وصناع الكتاب.

وتأتي هذه المبادرة من طرف طاقم وخبراء المكتبة الوطنية الجزائرية في إطار السعي إلى تسهيل العمل والسعي إلى جمع الإنتاج الفكري الوطني وإصدار الببليوغرافيا الجزائرية، إلى جانب تعزيز العمل بالرقمنة في المكتبة، وينتظر أن يفتح نقاش بشأن هذه المنصة مع الناشرين مع والمختصين قبل ترسيم العمل بها.

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سنيمتايك العاصمة يحتفي بالموسيقار الراحل احمد مالك

زهية.م

يحتفي متحف السينما بالعاصمة بالموسيقار أحمد مالك. وذلك بتنظيم سلسلة من العروض التي انطلقت أمس الأحد بسنيماتيك العاصمة، تخليدا لروح واحد من كبار القامات الثقافية في البلاد.

وفي إطار البرنامج ألتكريمي الذي نظمه سنيماتيك العاصمة ويتواصل إلى غاية الخميس المقبل، سيتم عرض عدد من الأعمال التي وقع موسيقاها الراحل احمد مالك، على غرار “عطلة المفتش الطاهر” لموسى حداد و”عمر قتلاتو” لمرزاق علواش و”حواجز” لأحمد لعلام و”ليلى والأخريات” لسيد علي مزيف.

ويعتبر أحمد مالك واحدا من القامات الكبيرة في البلاد، ولد بالعاصمة سنة 1931 وزوال دراسته في الموسيقى والعزف على البيانو والأكورديون قبل أن يلتحق بأوركسترا الإذاعة الجزائرية تحت قيادة مصطفى سكندراني وعمل في مجاله مع عدة فنانين وفرق غنائية جزائرية.

قام أحمد مالك خلال مسيرته بتلحين عدد من الأفلام على غرار “الفحام ” لمحمد بوعماري و”أبناء نوفمبر” لموسى حداد و”سقف وعائلة ” لرابح لراجي.

هذا، وقد سبق أن أطلق الديوان الوطني للثقافة والإعلام اسم احمد مالك على أستوديو التسجيل الذي تم افتتاحه مؤخرا بالعاصمة لصالح الفنانين وهذا تخليدا لواحد من أكبر الموسيقيين في الجزائر..

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مسبوق يحاول ذبح طالب ثانوي وسرقة هاتفه!

مريم. ز

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الدار البيضاء الأحد، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعشرة ملايين سنتيم غرامة مالية في حق شابين “ش.محمد” و”ع.ياسر”، الأخير لم يمض على خروجه من السجن فترة قصيرة ليعود إلى الزنزانة بعد ساعات من مغادرتها، لتورطه رفقة شريكه في اعتداء عنيف طال شابا قاصرا وسرقة محفظة وهاتفا نقالا.

تفاصيل الملف انطلقت من شكوى تقدم بها والد الضحية وهو طالب بالمرحلة الثانوية، تفيد بتعرض المتهمين لابنه وقام أحدهما بإمساكه، فيما تولى الثاني ضربه بسكين على مستوى العنق والرجل من اجل سرقة محفظة وهاتف نقال.

واستنادا لمحاضر الشكوى، باشرت مصالح الشرطة عملية تحر واسعة انتهت بإلقاء القبض على اثنين منهم، فيما لا يزال البقية محل بحث، وتقديمهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

وبسماع أقوالهما أمس، ردا على أسئلة المحكمة خلال الجلسة العلنية، ففند المتهم “ش.مجمد”، ما نسب إليه وصرح انه خرج من السجن قبل يومين فقط ويستحيل أن يورط نفسه في جريمة أخرى قد تزج به داخل المؤسسة العقابية من جديد على حد قوله، غير أن شريكه اعترف بسرقتهما للهاتف دون أن يعتديا على مالكه بالعنف أو باستعمال أسلحة بيضاء. من جهة أخرى شدد دفاع الطرف المدني على خطورة الوقائع، وطالبهما بدفع تعويض مالي قيمته 500 ألف دج تعويضا عن الأضرار التي أصابت موكله.

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12 جريحا في اصطدام بين حافلة وجرار فلاحي بعنابة

عـصام بـن منية

خلّف حادث مرور خطير وقع نهار أول أمس، على مستوى منطقة مجاز الغسول بلدية عين الباردة بولاية عنابة، إصابة 12 شخصا كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين بجروح وإصابات متفاوتة تم نقلهم على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين الباردة. الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة، وتحديدا بمنطقة مجاز الغسول، إثر اصطدام عنيف بين جرّار فلاحي يجرّ صهريجا للمياه وحافلة لنقل المسافرين من نوع إسيزي تعمل على خط النقل بين بلدية عين الباردة ومدينة عنابة، ما خلّف إصابة 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و70 سنة، بينهم أطفال ونساء، كانوا على متن الحافلة بالإضافة إلى سائق الجرار الفلاحي البالغ من العمر 40 سنة، والذي تعرض لإصابات وجروح متفاوتة الخطورة بعد انقلاب الجرار مع الصهريج على حافة الطريق، وقد أمر الأطباء بمستشفى عين الباردة بتحويل شخصين مصابين إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة بالنظر لخطورة الإصابات التي تعرضا لها.

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هلاك امرأة في حادث مرور بتمنراست

ش. بن ايعيش

تدخل أفراد وحدة القطاع للحماية المدنية بعين أمڨل بولاية تمنراست، فجر يوم الأحد، من أجل حادث مرور على الطريق الوطني رقم1، الحادث يتمثل في انحراف سيارة من نوع تويوتا على بعد 80 كلم من مقر بلدية عين أمڨل باتجاه قرية أراك، وقد أسفر هذا الحادث عن وفاة امرأة في عين المكان تبلغ من العمر (38) سنة بعين المكان، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تم إسعافهم في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست.