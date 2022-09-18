أخبار الجزائر ليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

حجز 1.5 قنطار من الكيف، وفاة شاب اختناقا داخل بئر

السموم كانت مخبأة داخل حفرة

حجز 1.5 قنطار من الكيف والإطاحة بشبكة دولية في تبسة

ب. دريد

تمكن، نهاية الأسبوع الماضي، عناصر من فرقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية تبسة، من الإطاحة بشبكة دولية تتكون من 4 أشخاص، من بينهم امرأة، وبحوزتهم كميات معتبرة من المخدرات، قدرت بقنطار ونصف القنطار من راتج قنب الهندي، وهي أكبر عملية حجز تتم بإقليم الولاية التي تحولت إلى منطقة عبور كبرى لتهريب الممنوعات. وقد جاءت العملية بناء على معلومات دقيقة وصلت مصالح الأمن، حول تواجد كمية من المخدرات معدة للتهريب بمزرعة بإقليم بلدية بولحاف الدير بالمخرج الشمالي لبلدية تبسة، وبعد إذن بالتفتيش تم مداهمة مزرعة بمحاذاة للطريق الوطني رقم 16.

وبعد عملية تفتيش بعدة أماكن لم يتم العثور على كمية المخدرات ظاهرة للعيان، قبل التفطن إلى وجود تجويف داخل المنزل ليتم على إثرها العثور على المخدرات بمجموعة من الأكياس، ليتم تحويلها إلى مقر الأمن وتوقيف المشتبه فيهم الأربعة، فيما لا يزال التحقيق متواصلا لتوقيف ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين من الجنسين يكونون على صلة بعناصر الشبكة الدولية التي تنشط داخل الوطن وخارجه، انطلاقا من الحدود الغربية وحسب مصدر الشروق مساء أمس الأحد، فإن المتهمين والمحجوزات تم تحويلهم إلى القطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة لمواصلة التحقيق ومحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

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تخفيضات وعروض مغرية للإيقاع بالضحايا

تزايد مقلق للإعلانات الاحتيالية على الإنترنت

ق. ج

اتسعت في السنوات الأخيرة، وبشكل مقلق، ظاهرة الإعلانات التجارية الاحتيالية على الإنترنت، التي تقدم في الغالب عروضا مغرية، لكنها وهمية وتضليلية هدفها الإيقاع بالضحايا. ووقفت “الشروق” بوهران على حالة من هذا النوع لما اتصل صباح أمس، أحد المواطنين بمكتب الجريدة بوهران، ليستفسر عن حقيقة بيع جهاز تلفزيون من الحجم الكبير لماركة معروفة، على موقع إلكتروني مخصص لإعلانات البيع والشراء وغير ذلك، بمبلغ 89 ألف دج، علما أن سعره الحقيقي يتجاوز 130 ألف دج، وبعد تصفحنا للموقع المذكور، وجدنا أنه يتضمن إعلانا عن بيع ترويجي بتخفيض مُغر للغاية، فكان أن اتصل هذا المواطن من مكتبنا بصاحب الإعلان الذي أخبره أنه ممثل لشركة “س” وأنه في حال شراء التلفاز فإن تِقْنيا سيتنقل إلى بيته لتركيبه بالمجان، لكنه اشترط عليه أن يرسل حوالة بريدية إلكترونية إلى حساب بريدي، وافاه برقمه، لإرسال التلفاز إليه.

للتأكد من صحة هذا الإعلان انتقلنا إلى أحد فروع شركة “س” بوهران، التي أخبرنا أحد موظفيها بأن الشركة لم تُعلن على أي بيع ترويجي في موقع الإعلانات المذكور، وأنها وكما جرت العادة تنشر مثل هذه الإعلانات على موقعها الإلكتروني، أو عبر ملصقات بالمحلات التابعة لها أو المُعتمدة لبيع منتوجاتها، وأكد لنا بأن غالبية الإعلانات التي تُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، يقف وراءها مُحتالون، لذا وجب الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات التي تُمارس الإغراء لاصطياد ضحاياها.

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سقوط مميت لشيخ من الطابق 12 بقسنطينة

ب. ع

شهد، فجر الأحد، حي 17 أكتوبر بمدينة قسنطينة، حادثة سقوط مميت لشيخ تجاوز الثانية والسبعين من العمر، هلك في عين المكان، وجاء تدخل مصالح الحماية المدنية في حدود الرابعة والنصف من صبيحة أمس، حيث أكد طبيب الحماية وفاة الشيخ المدعو “ح.ح” الذي سقط في ظروف غير معروفة، من شرفة الشقة التي يقطن بها منذ أكثر من نصف قرن. وبينما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها في الحادثة تم نقل جثة الشيخ المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة.

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مصرع شاب في حادث دراجة نارية بتيزي وزو

رانية. م

شهد الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين تيزي وزو وعزازقة، حادثا صبيحة أمس، راح ضحيته شاب إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة نفعية في منطقة تامدة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان، وحولت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزي وزو جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي”محمد النذير”.

ومن جهتها، مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بواسيف جنوب الولاية، تدخلت لتحويل ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب السيارة التي كانوا على متنها، وذلك على مستوى الطريق البلدي لايت تودرت، حيث نجا الضحايا بأعجوبة، ونقلوا إلى العيادة متعددة الخدمات بواسيف من أجل تلقي الإسعافات اللازمة.

في حين نقلت مصالح الحماية المدنية بواضية جثة شخص في الـ59 من العمر، إثر انهيار جدار في طور البناء عليه وردمه في منزله الكائن بقرية ايت القائد بأقني قغران، حيث انتشلت جثته من تحت الأنقاض وحولت إلى عيادة المنطقة.

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وفاة شاب اختناقا داخل بئر في معسكر

قادة مزيلة

توفي صباح الأحد، شاب يبلغ من العمر 30 عاما، اختناقا داخل بئر بدوار السحادلية ببلدية بوهني في ولاية معسكر، بينما نجا مرافقه من الموت، والبالغ من العمر 42 عاما. الشابان نزلا أمس في السابعة صباحا إلى بئر قيد الإنجاز عمقه 15 مترا من أجل القيام بأشغال السلت، قبل أن يتم الإعلان عن إغمائهما لتتدخل عناصر الحماية المدنية مستعينة بسيارتي إسعاف وثلاث شاحنات اطفاء، إضافة إلى فرق التدخل في الأماكن الوعرة التابعة للوحدة الرئيسية، حيث تم إخراج الشخصين ونقلهما لمستشفى سيق، أين لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة. وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة.

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سقوط مميت لقاصر من الطابق الخامس لعمارة بتيبازة

ب. بوجمعة

لقي، صباح الأحد، قاصر حتفه، إثر سقوطه من الطابق الخامس بإحدى العمارات بحي عدل 2000 ببلدية فوكة في ولاية تيبازة .

الضحية “م. ش” البالغ من العمر 16 سنة توفي على الفور ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس بالقليعة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم، لاسيما أن الضحية لا يقطن بالشقة التي سقط منها كما أن عديد الشقق بحي عدل 2000 لا تزال شاغرة .

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العثور على جثة شاب داخل شقة ببودواو

أيوب . ص

تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة لوحدة بودواو في بومرداس، نهار الأحد، من أجل تحويل جثة عثر عليها داخل شقة بحي 950 مسكن وسط المدينة، وبحسب مصادر محلية، فإن الجثة تعود لشاب معروف بالمنطقة يدعى “منير” عثر عليها في ظروف غامضة، فيما تحدثت مصادر أخرى حول تعرضها لعملية قتل متعمد، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي فتحته الجهات المعنية قصد معرفة ظروف وملابسات تواجد الجثة داخل الشقة.

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عبر نشاطها على المحاور البرية والبحرية والجوية

الجمارك حجزت 172 ألف قرص مهلوس و5 كلغ كوكايين خلال أسبوع

مامن. ط

كشفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، عن أرقام فرقها، عبر ولايات الوطن، المتعلقة منها بمكافحة التهريب، أغلبه بالتنسيق مع قوات الأمن المشتركة، من أفراد الجيش الوطني الشعبي، ووحدات الدرك والأمن الوطنيين، كشفت عن حجز ما يزيد عن 172 ألف قرص مهلوس من أخطر الأنواع، كان أشخاص بصدد تهريبها نحو ولايات الوطن، إضافة إلى حجز 5 كلغ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، وكميات معتبرة من السجائر الأجنبية، والمعسل، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسية، خلال عمليات متفرقة لأعوان الجهاز، وذلك في أسبوع واحد.

وذكرت المديرية العامة للجمارك، عن حجز الفرقة المتعددة المهام بالسوقر، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتيارت، في عملية نوعية لها على مستوى الطريق الوطني رقم 40، 60 ألف قرص مهلوس، من نوع بريغابلين 300 ملغ، تم ضبطها خلال عملية تفتيش دقيقة، لمقطورة شاحنة الوزن الثقيل كان على متنها شخصان، كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مهيأة خصيصا للتهريب، ليتم حجز البضاعة وإحالة الموقوفين على القضاء، تلتها عملية مماثلة، لأعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، بمفتشية الأقسام عين صالح، في مداهمة ميدانية مشتركة مع أفراد الجيش، والدرك الوطني، من حجز 46082 قرص مهلوس من أخطر الأنواع، ومن صنع أجنبي، إضافة إلى قارورات من مختلف المواد الصيدلانية، تم ضبطها على متن حافلة لنقل المسافرين، كما تمكنت فرقة فحص المسافرين، على مستوى المعبر الحدودي البري، بأم الطبول بولاية الطارف من حجز 6830 قرص مهلوس تم ضبطتها داخل أجزاء عميقة من السيارة، خلال عملية تفتيش دقيقة، وكان على متنها شخص واحد، في الوقت الذي نجح أعوان فرقتي المسيلة وبرج بوعريرج، بالمفتشية الجهوية للجمارك بسطيف في عمليتين متفرقتين من حجز 55 ألف قرص مهلوس، خلال عمليات ميدانية، مع الجيش ضبطت داخل تجاويف سيارتين سياحيتين، مع توقيف ستة أشخاص، أحيلوا رفقة المحجوزات أمام القضاء المختص إقليميا، وبمنطقة جانت، مكنت عملية للفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج الحواس، من حجز 123 قرص من مادة تعدين الذهب، في عملية ميدانية مع عناصر الجيش، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية، إضافة إلى حجز30 شمعة متفجرة، 15 فتيلا صاعقا، 8 دلاء بسعة 40 كلغ، ودلائي سعة 35 كلغ من حمض السيتريك، إلى جانب قارورة زئبق و03 صناديق كرتون من الأدوية المتنوعة داخل نفس المركبة.

وأشارت المديرية العامة للجمارك، بأنه ومن خلال ذات الفرقة، وتحديدا بمنطقة البليدة، فقد كللت عملية متابعة واستغلال للمعلومات، للفرقة المتنقلة بمفتشية الجمارك بالبليدة، بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي، من حجز 5 كلغ من المخدرات الصلبة، نوع كوكايين، ضبطت داخل تجويف سيارة سياحية، تم توقيفها عند المدخل الغربي للولاية، كما تم بولاية ورقلة جنوبا، حجز 72000 علبة سجائر أجنبية الصنع، في عملية نوعية للفرقة المتنقلة وأفراد الجيش الوطني الشعبي، خلال عملية تفتيش لمقطورة شاحنة للوزن الثقيل، كانت مموهة بألواح خشبية، وبمطار عنابة الدولي، رابح بطاط، تمكن أعوان المفتشية الرئيسية، لفحص المسافرين، من إحباط محاولة تهريب 300 قارورة عطر، أثناء معالجة رحلة جوية، قادمة من باريس، كانت مخبأة بإحكام من قبل صاحبها، كما حجزت فرقتان من المفتشية الرئيسية للجمارك بالمعبرين البريين، بأم الطبول والعيون بولاية الطارف، مبلغا ماليا من العملة التونسية، من قبل مسافر داخل أمتعته، تقدر بـ17 ألف دينار تونسي، في الوقت الذي كلل كمين محكم، لأعوان الفرقة المتنقلة للجمارك ببئر العاتر بتبسة، من حجز 400 علبة من السجائر الأجنبية، و8 أكياس و300 علبة من المعسل من مختلف الأنواع.