أخبار الجزائر ليوم الأحد 19 جوان 2022

الطارف الأولى أفريقيا في فقر الدم، حجز 315 قطعة نقدية أثرية

خيالة وبارود وتراث سوفي بالطارف

شهد شاطئ المرجان بالقالة على هامش الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف، عروضا فلكلورية متنوعة تحت إشراف قطاع الثقافة وبحضور جمعيات ثقافية كجمعية ثيويزي للبالي والرقص تيزي وزو وجمعية الخيالة والبارود ميلة وجمعية العناب للخيالة والبارود عنابة وجمعية أمي الزهراء لإحياء التراث والتقاليد لولاية الطارف وفرقة دروي للطبلة وغيرها، حيث تخلل الافتتاح الذي صنعت فيه فرقة الخيالة الحدث على طول الكورنيش القلي، سهرة فنية مميزة تجاوب معها المصطافون والزوار نشطها الفنان القدير محبوب بكوكتال فني من التراث السوفي والصحراوي، ووصلات من المالوف قدمها الفنان العنابي مبارك دخلة صنعت فرحة الحضور إلى ساعات متأخر من الليل.

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الطارف الأولى أفريقيا في فقر الدم!

لا تزال ولاية الطارف تحافظ على مرتبتها الأولى وريادتها، في عالم الأمراض تحديدا في مرض فقر الدم الوراثي المعروف بالمنجلي، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا وأفريقيا في هذا المرض الخبيث القاتل الذي أصبح ينافس السرطان في ضحاياه وذلك برقم قارب 4 آلاف مريض مصاب بهذا المرض الذي أرجعت أسبابه إلى زواج الأقارب بالدرجة الأولى، وكانت قد نظمت جمعية مرضى فقر الدم المنجلي يوما دراسيا محليا بالمركز الإسلامي بحضور بعض المرضى ودكاترة ومختصين الذين أكدوا ضرورة تضافر جهود الجميع لمحاربة هذا المرض القاتل.

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إدماج 3 آلاف شاب من عقود ما قبل التشغيل بقطاع التربية بالمسيلة

أحمد. ق

بلغ عدد الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات الجامعية وغيرهم من الفئات الأخرى، قرابة 3 آلاف في قطاع التربية لولاية المسيلة إلى غاية 18 جوان الجاري منذ الشروع في العملية، حسب ما علمته الشروق من مسؤولي القطاع بالولاية.

وبلغة الأرقام، فقد نال مشرفو التربية في الطور الابتدائي حصة الأسد من العملية، حيث تم إدماج 1673 وتوزيعهم على مستوى المدارس الابتدائية عبر إقليم الولاية، مع مراعاة احتياجات كل مؤسسة، وكذا تقريب المعنيين من مقرات سكناهم تفادياً لمشقة التنقل وغيرها، وهو الأمر الذي لقي استحسانا لدى المستفيدين الذين قرروا التنازل عن شهاداتهم.

إضافة إلى 400 آخرين تم ادماجهم في رتبتي عون إدارة وعون إدارة رئيسي وكذا 107 في رتبة عون حفظ البيانات،167 في رتبة عامل مهني من المستويين الأول والثاني 58 متصرف و7 متصرف محلل.

كما يتوزع المدمجين في عدة رتب وأصناف أخرى، على غرار مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا مشرفي التربية في الطورين المتوسط والثانوي وتخصصات أخرى مثل ملحقين رئيسيين بالمخابر ونواب مقتصد وكذا 98 آخرين مدمجين ومؤشرين في قطاعات أخرى.

وحسب مسؤولي القطاع، فإن قطاع التربية بالمسيلة، يعد من بين القطاعات التي قطعت أشواطا في عملية الإدماج التي باشرتها السلطات خلال الأشهر الأخيرة، من خلال إدماج أكبر عدد من الموظفين في وظائف دائمة، وذلك للمساهمة في تحسين الخدمات وتوفير الكوادر البشرية اللازمة عبر الولاية، في ظل تزايد أعداد التلاميذ وكذا إحصاء قرابة ألف مؤسسة في الأطوار الثلاثة التي كانت بحاجة ماسة إلى إطارات.

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محكمة الجنايات أدانتهم بـ 12 سنة سجنا نافذا

قطاع طرق يسرقون أموال أصحاب الشاحنات في أم البواقي

ج. ل

نطقت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية في أم البواقي، في جلستها الأحد، في القضية التي تعود حيثياتها إلى شهر جوان من سنة 2020.

الحادثة التي وقعت فجرا، والمتهمون فيها ثلاثة شباب، توبعوا بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجناية السرقة بتوافر ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة. قاضي الجلسة واجه المتهمين، بحيثيات القضية من بدايتها إلى نهايتها، مذكرا إياهم بتصريحاتهم أمام الضبطية القضائية وأمام قاضي التحقي، وموجها لهم أسئلة حول تصريحاتهم وتناقضاتها في عدة محطات من مجريات التحقيق، أين حاول كل واحد منهم التنصل من التهمة المتابع بها، في حين المتهم الرئيس في القضية اعتبر ما قام به رفقة مرافقيه أخطاء شبابية، وأنكر الآخرون وجودهما في مسرح الجريمة، أما الضحية الحاضر في غياب الضحيتين الآخرين المعتدى عليهم فلم يحضرا خلال هذه الجلسة، الضحية سرد تفاصيل ما تعرض له، حين كان عائدا من مدينة تبسة بعد أن افرغ السلعة لأصاحبها، وعاد بمبلغ مالي قدر بعشرين مليون سنتيم، وتابع رحلته في اتجاه العودة إلى مدينة سطيف، وبعد عدة كيلومترات، تفطن لإحدى العجلات التي أصيبت بعطب، فركن الشاحنة ونزل لتفقد الأمر، وأثناء محاولة تغييرها، إذ بثلاثة أشخاص يقفون أمامه، وأوهموه بأنهم سيقدمون له يد المساعدة التي يحتاج إليها وذكروه بأنهم قصدوه لان لصوص الغنم والأبقار أحيانا يتظاهرون بأنهم توقفوا لتصليح عطب شاحناتهم ويتسللون للضيعة للسرقة، لكنه تفاجأ بالاعتداء عليه من أحدهم باستعمال قارورة غاز، على مستوى عينه ووجهه ووضع أحدهم الخنجر على رقبته والآخر وضع خنجره على بطنه وأخذوه بعيدا عن الشاحنة، مغمض العينين جراء تأثير “الكريموجان”، وتركوه بعد أن توسل لهم بأنه أب لأطفال صغار، وعادوا للشاحنة وأخذوا مبلغ عشرين مليون عائدات السلعة التي أفرغها لأصحابها، وبعد مدة سمع سيارة تنطلق في اتجاه لم يتضح له اتجاهها كونه لازال تحت تأثير “الكريموجان”، وبجهد جهيد تمكن من الوصول إلى محطة البنزين وطالبت من العامل الاتصال بالدرك الوطني الذين جاؤوا وفتحوا تحقيقا في المكان وبعد استجوابه، تعرف على ملامح أحد الجناة من خلال الصور التي قدمت له، وبعد تحقيق الضبطية القضائية تعرف على الشخصين الآخرين، وذكر خلال المحاكمة بأن عائلة أحد الجناة عرضت عليه مبلغا ماليا بمائة مليون سنتيم ليسحب الشكوى، ممثل الحق العام اعتبر الجريمة خطيرة جدا، وكلنا معرضون لاعتداءات التي يقوم بها هؤلاء، ولا أحد يفلت منهم، كما أبرز كل الأدلة ولا أدل على ذلك، هي صور الكاميرا التي بينت المتهم الرئيسي، زمن حدوث القضية في أحد المتاجر بأولاد حملة وهو الدليل الذي اعتمدته الضبطية القضائية للوصول إلى الجناة الذين هم اليوم يريدون إنكار قيامهم بالجريمة، كما أن الضحية تعرف عليهم خلال محاولة تبديل عجلة الشاحنة، والتمس معاقبتهم بعشرين سنة سجنا نافذة ومائتي مليون تعويضا للضحايا الذين تم الاعتداء عليهم بنفس الطريقة التي تعرض لها الضحية الحاضر في المحاكمة، وبعد المداولة القانونية نطقت بإدانتهم بـ 12 سنة سجنا نافدا، لكل واحد منهم وغرامة مالية تعويضا للضحايا قدرت بمئتي مليون دج، والبراءة للمتهم الرابع.

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4 أطفال يقودون شبكتين للسرقة والسطو في تبسة

ب. دريد

تمكن نهاية الأسبوع الماضي، عناصر الأمن الحضري الثاني بتبسة، من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من أربعة أطفال في الخامسة عشرة من العمر، تمكنوا من السطو على أحد المنازل بحي الجرف، والاستيلاء على مبلغ مالي معتبر. حيثيات القضية تعود إلى شكوى قدمها صاحب المنزل، الذي أكد أنه بعد عودته إلى المنزل رفقة أفراد أسرته لاحظ آثار السرقة، أين قام بمراقبة أمواله، حيث تأكد أن المبلغ المالي المهم الموجود بمنزله، المقدر بـقرابة 300 مليون سنتيم، تم الاستيلاء عليه من طرف مجهولين، وبعد تقديم شكوى لدى مصالح الأمن، تم فتح تحقيق وبناء على تحريات وقرائن، تم توقيف المشتبه فيهم، وبعد إذن من النيابة، وتفتيش منازلهم، عثر بمنزل أحدهم على مبلغ 238 مليون سنتيم، ليتم سماع المتهمين لتقديمهم أمام الجهات القضائية على مستوى قاضي الجنح، بتهم تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجنايات السرقة، من داخل مسكن أثناء الليل بالتعدد.

وفي سياق ذي صلة، بظاهر السرقة التي استفحلت هذه الأيام بمختلف بلديات الولاية، تمكن عناصر من أمن دائرة الشريعة، من الإطاحة بعناصر شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و32 سنة، من ذوي السوابق العدلية، والذين تمكنوا من السطو على ورشة لصناعة الطاولات والكراسي الخشبية، وبعد فتح تحقيق بناء على شكوى صاحب الورشة تم التعرف على هوية المتهمين الذين تم توقيفهم واسترجاع المسروقات المتمثلة في كميات من الطاولات والكراسي، وعربات وتجهيزات مختلفة تستعمل في الصناعة، وبعد تتمة الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم.

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حرق 3 سيارات ودراجة نارية بمأرب في تبسة

ب. دريد

شبّ، صبيحة الأحد، حريق مهول بمرأب، بمنزل بحي النهضة ببلدية الونزة، بولاية تبسة، حيث تسبب في هلع عشرات العائلات، الذين تمكنوا من الهروب، خارج منازلهم، خوفا من أن تلحق النار بمنازلهم، وبعد تدخل عناصر الحماية المدنية بالونزة، تمكن أفرادها من احتواء الحريق الذي لم يسجل من خلاله أي خسائر بشرية، عدا الخسائر المادية المتمثلة في إتلاف ثلاث سيارات ودراجة نارية، وقد فتحت مصالح أمن الدائرة، تحقيقا لمعرفة ملابسات حادثة الحريق.

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سماع 14 شخصا ساعدوا ممتحنين في البكالوريا بتبسة

ب. دريد

باشرت الأحد، مصالح الأمن الحضري الثالث بتبسة، تحقيقاتها المعمقة إثر تداول معلومات، تفيد بأن بعض الأشخاص، كانوا قد قاموا بإنجاز حلول لامتحان شهادة البكالوريا، وإدخالها إلى أحد مراكز الإجراء بحي سكانسكا، بمدينة تبسة، وعلى الرغم من التكتم الذي يحيط بالعملية على مستوى مؤسسة مصالح الأمن، ومصالح مديرية التربية، نظرا لسرية التحقيق وحساسية الملف، وطبيعة المشتبه فيهم، فإن مصادر “الشروق” اليومي، تفيد بأنه وإلى غاية نهار أمس الأحد، تم سماع ما لا يقل عن 14 شخصا، من بينهم إطارات في قطاع التربية من مدرين وأساتذة، وممتحنين والذين سيحالون أمام النيابة على مستوى محكمة تبسة بعدة تهم.

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حجز 315 قطعة نقدية أثرية و1250 عيار ناري بباتنة

طاهر حليسي

حجز عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية واحد باتنة، مئات القطع النقدية الأثرية الخاضعة للحماية القانونية، بحوزة شابين بباتنة.

وكان عناصر الشرطة تمكنوا خلال مراقبة مركبة سياحية والشروع في تفتيشها بعد التثبت من هوية الراكبين البالغين من العمر 19 و60 وسط باتنة، من العثور على 315 قطعة نقدية رومانية، مخصصة للبيع والاتجار، حيث أكدت خبرة أعدتها المصالح المختصة بأنها مصنفة لانتمائها للحقبة الرومانية بالجزائر.

وعقب ذلك أعدت مصالح الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتهمين بغية تحويله وتقديمهما للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة. في سياق آخر حجزت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تيمقاد بباتنة 1250 خرطوشة عيار 12 و16 ملم، عثر عبيها بحوزة كهل، 46 سنة، جرى توقيفه وتقديمه أمام النيابة المحلية.

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محكمة الجنايات بوهران أدانته وشركاءه بالحبس

شلّت “كورونا” تجارته.. فراح يسترزق من تزوير العملة!

خ. غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران عقوبات تراوحت ما بين 4 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا في حق 3 أشخاص، اثنان منهم غير موقوفين، لارتكابهم في أوّج فترة الإغلاق الاقتصادي الذي فرضته الأزمة الصحية بسبب انتشار جائحة كورونا، جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني أقل من 5 آلاف دج.

فصول قضية الحال دارت كلها على مستوى دوار سيدي البشير، أين ضبطت مصالح أمن في سنة 2020 شخصا يدعى (ب. بومدين) بحوزته 21 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج، أي ما يمثل مبلغ 21 ألف دج، وعند استجوابه عن مصدرها وكيفية وصولها إليه، صرح أنه استلمها من شخص يسمى (ح. محمد الأمين)، مقابل بيعه هاتفا نقالا لصالح هذا الأخير.

ومع مواصلة التحقيق في الملف، تم التعرف على المسمى (ح. م. أ)، الذي صرح بدوره أن المال المذكور كان قد تحصل عليه من المدعو (ب. بشير)، ومنه تم التوصل إلى رأس الشبكة، ويتعلق الأمر بتاجر في عقده الخامس يدعى (س. هواري)، الذي اعترف بعد توقيفه بتزويره لعدد من الأوراق المالية، والتي وجدت في منزله بعد تفتيشه معدات كان يستعملها في تقليدها وطباعتها.

وأمام هيئة المحكمة، لم ينكر المتهم الرئيسي الفعل المنسوب إليه، لكنه اعتبر الواقعة أمرا عابرا حصل معه بالصدفة، وتحت ضغط ظروف قال عنها أنها كانت عصيبة اضطرته لاستغلال هوايته القديمة وشغفه في تقليد الأوراق المالية لمواجهتها، موضحا أنه كان تاجرا له محلا خاصا بتصليح الهواتف النقالة بمنطقة سيدي البشير، دعم مداخيله بالنشاط أيضا في طباعة ونسخ مذكرات تخرج طلبة الجامعة وبحوث تلاميذ المدارس، لكن بسبب انتشار “كوفيد – 19″، وتأزم الوضع الاقتصادي بعد فترة الإغلاق التي فرضت على كثير من القطاعات والنشاطات التجارية في سنة 2020، قال أن موارد الاسترزاق وقتذاك جفت إلى ما دون حد الكفاف، ومعها تراكمت عليه الديون، وبالموازاة كان يتردد على محله صديقه المدعو (ب. بشير)، الذي كان دائم الإعجاب بطريقته المتقنة في تقليد ورقتين نقديتين من فئة ألف دج، ظل منذ سنوات يحتفظ بهما كديكور لتزيين طاولة العرض الزجاجية الخاصة بمتجره، لتراوده في أحد الأيام فكرة أن يجعل من هوايته تلك بديلا لتحصيل المال والتخفيف من حدة الضائقة التي كانت تهدد تجارته بالإفلاس، وبعد أن عرض الأمر على (ب. ب)، تلقى هذا الأخير منه الترحيب، وأخذ على عاتقه مهمة ربط الاتصالات مع أطراف أخرى للقيام بترويج منتجه من العملة المزورة.

ونفس هذه الإفادات أدلى بها المتهم (ب. بشير) خلال الجلسة، لكنه أشار إلى أن الأمر يتعلق فقط بورقة وحيدة من فئة 1000 دج، كان قد استلمها من المدعو (س. هواري) وعرض خطة طرحها للتداول على المدعو (ح. محمد الأمين)، الذي كان غائبا عن المحاكمة، وبعدها توقف كلاهما عن المجازفة.

أما المدعو (ب. وائل صلاح الدين)، الذي ورد اسمه في هذه القضية بناء على تصريحات أول الموقوفين فيها، فقد أنكر علاقته بالجريمة، مشيرا إلى أنه طالب جامعي لا تربطه أي صلة بباقي المتهمين سوى أنه أراد اقتناء هاتف نقال من أحدهم بالصدفة، في حين أن المدعو (ب. بومدين) كان قد صرح أمام الضبطية القضائية أن (ح. م. أ) هو من سلمه الأوراق النقدية المزورة عن طريق (ب. و. صلاح الدين)، وهي التصريحات التي اعتبرتها النيابة العامة ثابتة في الملف لتدحض مزاعم هذا الأخير بشأن روايته مع “البورتابل”، وكذلك الأمر مع باقي المتهمين، لتلتمس في حق المتهم الرئيسي إدانته بـ 15 سنة سجنا نافذا، ومعاقبة البقية غير المتخلفين عن الحضور بـ 6 أشهر حبسا نافذا.

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تدوم من21 جوان إلى غاية 2 جويلية

أوّل عيادة متنقلة بالطاقة الشمسية للكشف عن السكري تحط ببجاية

كريمة.خ

انطلقت صباح، الأحد، من مقر وزارة الصحة أول عيادة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية للكشف عن داء السكري بالتعاون مع مخبر “نوفو نورديسك”، متوجهة نحو ولاية بجاية، وذلك بحضور وزيرة البيئة ووزير الطاقات المتجددة وسفيرة مملكة الدانمارك وكذا ممثلي شركة “نوفو نورديسك”.

وقد أعطى الوزير اشارة انطلاق القافلة التي ستدوم جولتها من 21 جوان إلى غاية 2 جويلية، مثنيا على هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ العيادات المتنقلة بالجزائر لما تتميز به من اعتماد على الطاقة الشمسية واستخدام للرقمية في تسيير ملفات المرضى المستفيدين من التشخيص والفحص المجاني، مشيرا إلى تعميم التجربة لاحقا مع بقية العيادات التي تعمل بالتنسيق مع الوزارة في السياق ذاته.

وسيتمكن سكان ولاية بجاية في القرى والمداشر من الفحص والتشخيص المجاني للكشف عن داء السكري الذي يزحف بقوّة على مختلف الفئات الاجتماعية والتحسيس بمخاطره ومضاعفاته، حيث ستكون المحطة الأولى بمستشفى “أميزور” من 21 جوان إلى غاية 25 جوان، وبمستشفى سوق الاثنين من 26-30 جوان، فيما ستتوقف المحطة الثالثة بمنطقة سيدعلي لبحر من 1-2 جويلية.

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بسبب وجود خلافات بينهما

مسبوق قضائيا يحرق سيارة قريبه

مريم. ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، نهاية الأسبوع، توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق شاب ثلاثيني متهم بإضرام النيران عمدا في ملك الغير، على خلفية قيامه بحرق سيارة قريب له بعد سرقتها، انتقاما منه لوجود خلافات سابقة بينهما.

تفاصيل الملف بحسب الجلسة، انطلقت مع التحريات الأمنية بموجب بلاغ تلقته مصالح الدرك الوطني بالرويبة، شهر أوت الفارط، بخصوص نشوب حريق بسيارة مملوكة لشخص يدعى “ز. محمد”، واحتراق السيارة بشكل كلي استنادا لتقرير مصالح الحماية المدنية، وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة لمعرفة ملابسات الحادثة، ليتضح لاحقاً أن المركبة كانت بحوزة المدعو “د. عبد اللطيف” بطريقة غير شرعية، وتعلق الأمر بقريب للضحية “مسبوق قضائي” في عدة ملفات جنائية، الأخير قام بالاستيلاء على السيارة وإخفائها بمكان معزول بعيدا عن المارة والسّكان، ثم أقدم على حرقها وإضرام النيران بها.

المتهم كشف خلال سماع أقوله أنّ الضحية سلّمه السيارة لاستعمالها من أجل زيارة والدته بالمستشفى ولم يسرقها كما سبق وأن اتهم، وعن خليفات حادثة حرقها صرح المتهم بأنه ترك سهوا سيجارة مشتعلة بالقرب من قارورة معقم كحولي، وهو ما تسبب، حسبه، في اشتعال النار بعلبة محول السرعة، بعد ركنها بالقرب من منزله، واكتشف الأمر بعد سماعه الصراخ خارجا.

بالمقابل، صرح الضحية بأنّ المدعو “د.ع” هدّده في اتصال هاتفي بحرق مركبته، واتهمه بوجود علاقة مشبوهة بينه وبين زوجته، وهي التصريحات التي تمسك بها خلال جلسة المحاكمة.

من جهة أخرى، كشفت النيابة قبل التماس العقوبة السالف ذكرها، أن محضر المعاينة الذي أعدته المصالح الأمنية، أشار إلى أن بؤرة الحريق كانت على مستوى المحرك، وليس بعلبة محول السرعة كما ادعى المتهم.