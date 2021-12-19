أخبار الجزائر ليوم الأحد 19 ديسمبر 2021

توقعات بتراجع إنتاج الزيتون بالبويرة، توقيف 4 أشخاص متورطين في عمليات تزوير بقسنطينة

240 مخبر لتقييم مطابقة المنتجات قريبا

فاتح. ع

كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) نور الدين بوديسة، أنه من المقرر اعتماد ثمانية مخابر لتقييم مطابقة المنتجات، تابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، في عام 2022.

وأكد بوديسة، الأحد، في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه من بين هذه المخابر هناك مخبر قسنطينة (المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف) والمخبر الوطني للتجارب الموجود في سيدي عبد الله (الجزائر) تتمثل مهمتهما في مراقبة مطابقة المنتجات لاسيما معدات التدفئة.

وأشار بوديسة إلى أن 130 هيئة ومؤسسة تم اعتمادها من طرف هيئته، مؤكدًا أن هذا العدد مرشح للارتفاع الى 240 في اجل “قريب جدًا”، لأن ما يقرب من 70 هيأة في صدد الحصول على الاعتماد.

ومن بين القطاعات المعنية باعتماد “ألجيراك”، ذكر بوديسة قطاع الصحة، حيث أعلن، في هذا الصدد أن اتفاقية-اطار قد “حظيت بموافقة” الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية (ANPP) وسيتم “التوقيع عليها قريبًا” بهدف دمج الاعتماد في أنشطة قطاع الصحة.

في نفس الشأن، أوضح بوديسة أن الجزائر من البلدان “القليلة” في إفريقيا التي أنشأت الشهادة الطبية-البيولوجية التي ستخضع لها جميع مخابر التحاليل البيولوجية والطبية التي بدأت الحصول على اعتمادها من طرف “ألجيراك”.

وفي الميدان الطبي، أعلن بوديسة أيضا عن إطلاق معيار جديد ايزو- 13485 وهو شهادة الأجهزة الطبية وهي “الأولى من نوعها في الجزائر”، كما أشاد بفرض مصالح الجمارك لتقارير تسلمها الهيئات المعتمدة من طرف “ألجيراك” من أجل اعطاء الموافقة على دخول المنتجات المستوردة إلى الجزائر.

ولدى تطرقه إلى دور التقييس في تحسين قابلية تصدير المنتجات الجزائرية، اعتبر بوديسة أن الجودة تعد معيار “حاسما” يسمح للمنتجات الجزائرية بولوج الأسواق الخارجية.

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عرض مزايدة في تسعة تراخيص لاستكشاف الذهب

س. ع

أعلنت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، الأحد، عن عرض وطني ودولي من أجل المزايدة في تسعة تراخيص منجمية لاستكشاف الذهب بجنوب البلاد.

وتخص هذه الدورة الـ52 المواقع المنجمية المتواجدة في كل من ولايتي تمنراست وتندوف، حسب الوكالة التي دعت المهتمين بالعرض للتقدم إلى مقر الوكالة بالمرادية (الجزائر العاصمة) ابتداء من يوم الاثنين لاستخراج دفتر الأعباء الخاص بالمزايدة والإطلاع على الوثائق التقنية.

وتتم هذه المناقصة على مرحلتين، تتعلق الأولى بالعروض التقنية، فيما تخص الثانية العروض المالية.

وتم تحديد تاريخ إيداع وفتح الأظرفة التقنية بيوم الثلاثاء 22 مارس 2022 قبل أن يتم دعوة العارضين الذين يستوفون الشروط وفقا لأحكام دفتر الشروط، لتقديم العرض المالي يوم الأربعاء 20 أبريل 2022.

وتفتح الأظرفة المتلعقة بالعروض في جلسة علنية بحضور المتعهدين وممثلي الصحافة الوطنية الذين ستتم دعوتهم لتغطية هذا الحدث، يضيف نفس المصدر.

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7 بالمائة نسبة نمو سوق الـتأمينات

س. ع

أعلن المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الظرفية للثلاثي الثالث والتوقعات الختامية لسنة 2021 أن السوق الوطنية للتأمينات، بجميع فروعها، حققت إلى غاية 30 سبتمبر 2021، انتاجا قدره 112.7 مليار دج أي بزيادة قدرها 6,7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

كما أشار المجلس الذي يتوقع تحقيق سوق التأمينات، اعتبارًا من 31 ديسمبر

القادم، رقم أعمال يبلغ حوالي 144,1 مليار دينار جزائري أي بزيادة قدرها 4,3 بالمائة مقارنة بسنة 2020، الى أن التأمين على الخسائر لا يزال يهيمن على السوق بنسبة 87 بالمائة.

وحسب المذكرة فإن عمليات القبول الدولية تسجل فارقا سلبيًا قدره 110,8 مليون دينار جزائري (- 2,2%) مقارنةً بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وبخصوص الكوارث المعلن عنها من طرف قطاع التأمينات، أشار المجلس الوطني للتأمينات إلى أنها سجلت في نهاية سبتمبر ارتفاعا قدره 11,4 بالمائة في المبلغ و1,3 بالمائة في عدد الملفات، حيث ربط ذلك بزيادة التأمين عن الأضرار (+ 7,4 بالمئة) والتأمين على الأشخاص (+58,6 بالمائة).

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دروس خصوصية داخل إسطبلات لبيع المواشي بسكيكدة

إسلام. ب

كشف مواطنون في ولاية سكيكدة عن قيام بعض الأساتذة والمعلمين بتقديم الدروس الخصوصية داخل إسطبلات لتربية وبيع الكباش والعجول، وتتميز هذه الأخيرة بالبرودة الشديدة بسبب انخفاض درجة الحرارة هذه الأيام، الأمر الذي جعل بعض الأولياء يطالبون بضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ عقوبات رادعة لمنع مراكز الدروس الخصوصية التي تقدم أيضا في مستودعات تفتقر لأدنى الشروط الصحية من تباعد اجتماعي وكمامات، وتمارس أعمالها على مرآى ومسمع من المسؤولين وتستغل جيوب الغلابى لتحقيق بعض المعلمين ثروات طائلة.

والحقيقة أن تكلفتها خراب على بيوت جل العائلات التي تضطر للاستدانة لتوفير نفقاتها، ولا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تعتبر حلقة من سلسلة حلقات من الصعب حلها، وكل ولي مجبر ومضطر ليطمئن علي نجاح ابنه الذي لا يستطيع الاعتماد على نفسه وبذل مجهود في الدراسة.

وقد دخل هذه المهنة رجال لا علاقة لهم بالتعليم، وما إن ينتهي شبح الدخول المدرسي يشرع الأولياء في تحديد مبالغ مالية لدفعها لكل أستاذ خاص بتدريس مادة من المواد الدراسية التي تختص بالدعم الخصوصي، وتكون الكارثة أعظم لو عانى الابن من ضعف في عدة مواد وهو ما يستدعي صبّ الراتب في جيب مجموعة من الأساتذة والدخول في دوامة القروض والديون من هنا وهناك، وأن بعض الآباء يجد نفسه مجبرا على البحث عن معلم الدروس الخصوصية، لأنه لا مفر منها، لأنها تفرض فرضا على أبنائهم، إذ يلجأ بعض المدرسين إلى خصم النقاط وتوجيه انتقادات لاذعة للتلميذ الذي لا يستجيب للانخراط في كابوس الدروس، كذلك الرفع من صعوبة الامتحانات المدرسية كما قال بعض الأولياء في تمالوس والحروش، وأصبح كل مدرس له تسعيرة وحجز مسبق حتى أصبح الدرس الخصوصي ظاهرة متفشية في مختلف المناطق السكيكدية ليس لها مثيل، وإجباري على كل أسرة تضم بين أفرادها تلميذا أو أكثر، وتزداد هموم وأوجاع السكيكديين كلما أقبلت عليهم العطلة الشتوية، والذي يُحمّل الأسر المزيد من الأعباء المالية والنفسية والعصبية، حيث تركت كل أستاذة بيتها وأولادها من أجل الالتحاق بصف الدروس الخصوصية، أين يحدد كل مدرس طريقة الدفع سواء بالحصة أو الشهر أو في بعض الأحيان كل نصف شهر، بالإضافة إلى أعباء نفسية لا تقل أبدا عن الأعباء المادية، خاصة إذا جاءت النتيجة في النهاية بما لا يشتهى ولي التلميذ، ويرى بعضهم فيها حلا لمشاكلهم المدرسية مادامت في مجملها تقدم من طرف معلمين يتمدرس على أيديهم، مما سيسمح له بالاقتراب منهم أكثر والحصول على معلومات إضافية ووقوفهم على مكامن الضعف التي يعاني منها، والبعض الآخر من هذه الفئة يرى أنها وسيلة للنجاح والحصول على علامات مرتفعة، لأن المُدرّسين عادة ما يقدمون في الدروس الخصوصية خصوصا قبل إجراء الواجبات المدرسية تمارين قريبة جدا من مواضيع الامتحانات داخل الفصول الدراسية.

أما البعض الآخر فيعارض بشدة الدروس الخصوصية ويراها ابتزازا للمتمدرسين وضغطا عليهم من طرف بعض المعلمين بغية مضاعفة أجرتهم الشهرية وأن الكثير منهم يجيء إلى الفصول الدراسية منهكا، لأنه قضى جزءا مهما من وقت فراغه في تلقين تلاميذ الدروس الخصوصية، من جهتهم الأولياء يرون أن السبب الرئيس في تفشي الظاهرة هم المدرسون أنفسهم، حيث يتعمد بعضهم عدم مراعاة الشرح الجيد في الحصة وهم يعلمون جيدا أن الدروس الخصوصية تحل محلهم.

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القبض على المتورط في حرق والدته وخالته ببوسماعيل

ب. بوجمعة

تمكنت السبت مصالح أمن دائرة بواسماعيل في ولاية تيبازة، من توقيف المشتبه فيه في ارتكاب جريمة قتل والدته وخالته وإضرام النار بالمنزل لإخفاء آثار الجريمة شهر جويلية الفارط بحي زنقة الحمام بمدينة بواسماعيل قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية أن المشتبه فيه كان خلال الأشهر الماضية يقيم بأحد المساكن المجهولة ويتجول بين الفينة والأخرى متنكرا بمختلف أحياء المدينة قبل أن تترصده أمس الأول مصالح الأمن وتلقي عليه القبض بوسط المدينة.

وكانت الحادثة الإجرامية التي وقعت شهر جويلية الماضي قد خلفت حالة من الاستنكار والاستغراب، حيث انتشر حادث حريق نشب بمنزل عائلي بحي مخليف اعمر المعروف محليا بزنقة الحمام والذي عثر فيه على شقيقتين في عقدهما السابع متفحمتين، وإثرها باشرت المصالح الأمنية عمليات البحث عن ابن إحدى الضحيتين وصاحبة المنزل والمشتبه في تسببه في الجريمة، حيث اختفى عن الأنظار منذ وقوع الحريق فجر الأربعاء.

فيما تم إحالة الجثتين على الطب الشرعي الذي أكد أن وفاة الضحيتين لم يكن نتيجة الحريق فقط، بل تعرضتا للطعن وإضرام النار في المنزل لمحو آثار الجريمة.

وأكدت حينها مصادر محلية، أن الابن الفار المشتبه فيه والبالغ من العمر 35 سنة ويعاني من اضطرابات نفسية، قد اختفى عن الأنظار منذ وقوع الحريق، الأمر الذي رجح إمكانية إقدامه على ارتكاب جريمة في حق والدته الستينية وخالته التي تقيم مع شقيقتها بمنزل من طابقين (الطابق الأرضي حمام شعبي)، وأضافت المصادر أن الشاب الفار معروف لدى المصالح الأمنية، كما تداولت حينها صفحات فايسبوكية محلية خبر إقدامه على قتل والدته وخالته بالسلاح الأبيض قبل أن يضرم النار في المنزل لمحو آثار الجريمة ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وإثرها باشرت المصالح الأمنية حملة بحث واسعة استمرت لقرابة ستة أشهر قبل أن تتمكن أمس من توقيفه بوسط المدينة متنكرا، حيث تم اقتياده إلى مقر أمن الدائرة لتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

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أربع موظفات اختلسن أموال سيدة مغتربة ببريد وهران

ب. يعقوب

التمس المدعي العام بالغرفة السابعة لدى محكمة فلاوسن في وهران، تسليط أحكام تتراوح بين عامين وأربع سنوات حبسا نافذا بحق أربع موظفات يشتغلن بالبريد المركزي لوهران، من ضمن المتهمات رئيسة قسم الفرز، لمتابعة الجميع بتهم التزوير واستعمال المزور، سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال خاصة، فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق إلى جلسة 3 جانفي من السنة الجديدة، موازاة مع تأسس البريد المركزي كطرف مدني، ومطالبة ممثله القانوني بتعويض قوامه نصف مليار سنتيم جراء الضرر الذي مس البريد.

الوقائع الجزائية في قضية الحال، تعود إلى شهر جوان الماضي من السنة الجارية، في أعقاب أبحاث أمنية واسعة قادتها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، على خلفية ورود شكوى من إدارة البريد المركزي، تفيد بوجود اختلاس أموال خاصة من حساب بريدي لامرأة مغتربة تقيم في باريس العاصمة الفرنسية، إذ أفصحت التحريات عن تورط موظفات في البريد بسحب أموال مغتربة من خلال 79 عملية سحب من رصيد الضحية، عن طريق ما يسمى بشيك النجدة “chèque de secours” إضافة إلى تزوير بطاقة هوية المغتربة.

وبحسب الوقائع، فإن الضحية اكتشفت الاختلاس الذي طال أموالها، بعد محاولة سحبها 600 ألف دينار جزائري، لكن باغتها عون الشباك بأن هذا المبلغ غير متوفر في رصيدها، لتنطلق الأبحاث الأمنية بموجب تعليمة نيابية، بسبب التلاعبات الكبيرة التي حدثت على مستوى الشبابيك الخاصة بسحب الأموال.

التحقيقات المعمقة، أبانت عن وجود اختلاس أموال من قبل موظفات البريد المركزي وأن رئيسة قسم الفرز وأخريات كن وراء 79 عملية سحب، بحيث تقوم الأولى بملء شيكات النجدة بمبالغ تزيد عن 20 ألف دينار وهو ما يتنافى مع القانون، وبالرغم من محاولات الموظفات إعادة المبالغ المختلسة فور انكشاف أمرهن، إلا أن سرعة التحقيقات الأمنية كانت بالمرصاد لهن.

في جلسة محاكمة المتهمات، حاولن إنكار التهم المنسوبة إليهن بتلفيق تهمة سحب الأموال بطلب من الضحية لفائدة بناتها الثلاث، وأنهن قمن بفعل الخير لأن المغتربة كانت في ديار الغربة بسبب قيود الإغلاق الجوي بسبب وباء كورونا، لكن المغتربة أنكرت هذه التصريحات وتمسكت بحق التعويض المادي والمعنوي.

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يستدرج قاصرا عبر الفيسبوك للاستيلاء على مجوهرات والدته بسكيكدة

إسلام. ب

أقدم مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 21 سنة، ينحدر من ولاية سكيكدة، باستدراج قاصر يقطن بولاية قسنطينة، لا يتجاوز عمره 17 سنة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبعد وصول هذا الأخير إلى محطة نقل المسافرين البرية محمد بوضياف بسكيكدة، أخذه المشتبه فيه على متن مركبة إلى الطريق العلوي اسطورة، ليتم الاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على حقيبة الظهر الخاصة به التي كانت تحوي ملابس ومجوهرات من المعدن الأصفر الخاصة بوالدته، حيث أودع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية سكيكدة، وبتكثيف الأبحاث والتحريات تم تشخيص هوية المشتبه به وتوقيفه من قبل قوات الشرطة، ليتم تقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، أين أمر بوضعه الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بتهمة السرقة بالعنف.

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حجز 280 كلغ من اللحوم الفاسدة ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

حجزت مصالح امن ولاية برج بوعريريج قرابة ثلاثة قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك البشري، حيث تم إتلافها بالمركز التقني لردم النفايات.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بتوقيف مركبة على مستوى أحد أحياء المدينة، وبعد قيام عناصر الشرط بتفتيشها عثر بداخلها على كمية من اللحوم البيضاء يقدر وزنها بـــ280 كلغ، ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة وكذا عدم توفر صاحب الشاحنة على شهادة الذبح الصحي بالإضافة إلى قيامه بنقل اللحوم داخل مركبة لا تتوفر على شروط حفظ اللحوم، حيث قامت مصالح الأمن بإتلاف الكمية المحجوزة وتقديم صاحب السيارة إلى العدالة.

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إصابة طفل بحروق بعد سقوطه في بركة ماء ساخنة بقالمة

نـاديـة طـلـحي

أصيب نهاية الأسبوع، طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية، بعد سقوطه المفاجئ في بركة للمياه الحموية بمنطقة العرايس السياحية ببلدية حمام دباغ بقالمة. وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ لنقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحمام دباغ. وتسجل بلدية حمام دباغ السياحية على مدار أيام السنة خاصة خلال عطل نهاية الأسبوع والعطل المدرسية، العديد من الحوادث، بسبب سقوط بعض الأشخاص وخاصة منهم الأطفال القادمين من مناطق أخرى، في برك المياه الحموية المتدفقة من باطن الأرض بدرجة حرارة لا تقل عن 98 درجة مئوية، ما يتسبب في إصابتهم بحروق غالبا ما تكون من الدرجة الثانية وتتطلب إخضاعهم للعلاج لفترة من الزمن. وقد لجأت السلطات في وقت سابق وأمام ارتفاع عدد الإصابات في المجاري المائية الساخنة والبرك، بوضع إشارات تحذر من حرارة المياه، في مختلف المواقع السياحية ببلدية حمام دباغ.

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وجوه جديدة وأخرى قديمة تفوز برئاسة بلديات العاصمة

راضية مرباح

أفرجت، الأحد، العديد من بلديات العاصمة، عن أسماء “الأميار” الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت بتاريخ الـ27 من نوفمبر الماضي، بعدما أعطى الصندوق كلمته الأخيرة في تحديد من سيعتلي كرسي كل بلدية، في انتظار إتمام عملية الاقتراع ببلديات ما زالت بين مد وجزر، لتحديد رئيسها في الوقت بدل الضائع، حيث تشير مختلف الأصداء إلى أن الكثير من الشباب والوجوه الجديدة تكون قد فازت بالرئاسة، في حين عادت أخرى قديمة للظهور مجددا، لتبقى الأنظار مشدودة ببعض البلديات المتبقية.

أعلنت العديد من بلديات العاصمة، أمس، عن الأسماء الجديدة الفائزة لرئاسة البلديات، حيث تشير أغلب الأصداء والتصريحات ذات الصلة بالشأن المحلي، إلى أن عددا من البلديات ستشرف عليها بعض الوجوه الجديدة، التي تكون قد فازت لأول مرة لتسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي، كما ظهرت نسبة معتبرة منهم من فئة الشباب لقيادة الشؤون المحلية لكل بلدية، في تجربة رائدة، ينتظر منها الكثير بإقحام أفكار جديدة، تخرج بعض المجالس من الركود وتحييها من أجل مواكبة التنمية والتطور الذي يطمح إليه المواطن.

آخر الأسماء التي تمكنت “الشروق” من معرفة أصحابها الفائزين، على سبيل المثال لا الحصر، في انتظار ورود النتائج الأخيرة، نذكر العائد إلى بلدية بن عكنون، ياسين بن عامر، وعمامرة محمد، مجددا على رأس بلدية بلوزداد، الشاب سلامي لطفي، على رأس بلدية سيدي أمحمد، بيلوم مراد “ميرا” لبلدية المحمدية، وحديث عن فوز صيد صديق على رأس بلدية برج الكيفان، جمال شنشان، “ميرا” للمعالمة، وبلقاسم فراجي، يفوز بكرسي بلدية زرالدة.

كما تم تنصيب رئيس بلدية العاشور، في انتظار الإعلان عن الأسماء الأخرى التي ستفوز على رأس البلديات المتبقية اليوم، كآخر أجل، بسبب المنافسة الشرسة بين المترشحين، وذلك بالموازاة مع موعد الإعلان عن الناجح لرئاسة المجلس الشعبي الولائي في الانتخابات المفصلية، المنتظر تنظيمها اليوم بمقر ولاية الجزائر، حيث ينتظر أن يكون كرسي رئاسته هذه المرة من نصيب العنصر النسوي، بحسب كل الأصداء، ويدور حديث عن تنصيب امرأة كرئيسة للمجلس الشعبي الولائي عن حزب الأفالان، خلفا لكريم بنور، الذي اعتلى المنصب ذاته لعهدتين متتاليتين، بعدما انسحب من الانتخابات المحلية الماضية.

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تجار يقطعون الأشجار بالكاليتوس.. والسلطات غائبة

نسرين برغل

استغرب قاطنو بلدية الكاليتوس بالعاصمة، من عملية اقتلاع وقطع أشجار الكاليتوس المغروسة على حواف الطريق الوطني رقم 8، متهمين أصحاب المحلات الجديدة بقطعها دون الحصول على موافقة السلطات المحلية.

وقال مواطنون غاضبون في اتصال مع “الشروق”، إن أشجار الكاليتوس تعتبر من رموز البلدية التي تزين واجهة المدينة بمجرد الدخول إليها، كما أن هذه الأشجار تعد موروث قديم للمنطقة، حيث تعود إلى عقود من الزمن، غير أن عملية نزعها وقطع أجزاء منها من قبل أصحاب المحلات الجديدة، أثارت غضب واستياء السكان الذين انتقدوا غياب الحس البيئي لدى المسؤولين المعنيين الذين م يتدخلوا لوضع حد لهذه الظاهرة، على حد قولهم، حيث اعتبروها مضرة للبيئة وللمنظر الجمالي لمدينة الكاليتوس.

وقال مواطنون آخرون إنه من غير المعقول الاعتداء على الأشجار التي تزين البلدية، حيث كانت تعطي مظهرا جميلا للمنطقة، غير أن بعض أصحاب المحلات الجديدة قاموا بقطعها بطريقة عشوائية من اجل إظهار واجهات محلاتهم، في ظل صمت ولامبالاة السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا، علما أن مثل هذه التصرفات يعاقب عليها القانون على حد قولهم.

وأضاف المواطنون أن ما يميز بلدية الكاليتوس، هي تلك الأشجار التي نسبت تسمية البلدية إليها نظرا لكثرة أشجار الكاليتوس التي تغزو المنطقة.

وبالمقابل، شدد العديد من المواطنين على أن هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، في وقت كانوا ينتظرون من السلطات المحلية تجسيد مشاريع التهيئة وغرس الأشجار للمحافظة على البيئة واخضرار المحيط، حيث تفاجؤوا بإقدام أصحاب المحلات الجديدة على قطعها دون سابق إنذار، محملين مسؤولية هذه “التجاوزات” إلى السلطات المحلية التي التزمت الصمت تجاه قطع الأشجار بتلك الطريقة التي شوهت مدخل البلدية بشكل رهيب على حد قولهم.

وأمام هذا الوضع، يناشد قاطنو بلدية الكاليتوس بالعاصمة، الجهات الوصية وعلى رأسها والي العاصمة، ضرورة التدخل الفوري لإيقاف عملية قطع الأشجار التي شرع فيها أصحاب المحلات، متجاهلين مساهمة هذه الأخيرة في تزيين الشوارع والأحياء بالبلدية التي تحمل اسمها منها.

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بالوعات جديدة بالنقاط السوداء تحسبا للاضطرابات الجوية بالعاصمة

راضية مرباح

تتواصل تدخلات مؤسسة “اسروت” على مستوى العاصمة للقضاء على النقاط السوداء التي عادة ما تسجل مع كل اضطراب جوي، وذلك تجنبا لتشكل السيول والفيضانات، من خلال استحداث بالوعات جديدة وتهيئة تلك التي عرفت تدهورا أو أعطاب مع تنظيف المتبقية منها من النفايات والأغصان وبقايا الأتربة وغيرها، في حين يجري العمل على إعادة بعض شبكات تصريف مياه الأمطار التي عرفت تدهورا مع تهيئة الوديان تجنبا لارتفاع منسوب مياه الأمطار التي عادة ما تتشكل في حالة تهاطل أمطار غزيرة.

تدخلات حثيثة باشرتها كل من مؤسسة “أسروت” ومديرية الموارد المائية، انطلاقا من إعادة تهيئة خنادق مياه الأمطار بتغيير الأغطية الفولاذية على عديد المواقع لا سيما قرب مستشفى قاصدي مرباح بتقصراين مع تنظيف مجرى مياه وادى أوناب ببئر توتة، وقامت مؤسسة صيانة شبكة الطرق والتطهير، بإعادة تهيئة البالوعات وإنشاء أخرى بوسط مدينة الحراش والمعروف عنها أنها تشهد في كل موسم تساقط تشكل السيول وتم تنظيف بالمناسبة تطهير وتنقية البالوعات والمجاري على مستوى حي نعمان العمري ببلدية الرحمانية، والعملية نفسها شملت مواقع أخرى بإنجاز بالوعات جديدة على مستوى حي الكاليتوس ببلدية بوروبة كما أشرفت الجهات نفسها على عملية تبديل قناة صرف مياه الأمطار بطول 10 أمتار بعد ثبوت أنها مسدودة بجذوع الأشجار بعد المعاينة وذلك بالطريق الولائي رقم 121 ببلدية الرويبة، ولم تتوان الشركة بإصلاح قناة صرف المياه المتضررة على مستوى بابا أحسن مع القيام بعملية تأهيل الطرق والقضاء على الحفر الموجودة بشارع محمود روني ببلدية محمد بلوزداد.

مصالح الموارد المائية هي الأخرى أشرفت على عملية تنظيف وتنقية وتطهير وادي “بالم بيتش” ببلدية اسطاوالي مع تهيئة شبكة صرف مياه الأمطار بمقبرة العالية بوادي السمار وهي المنطقة التي عرفت أضرارا خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة بعدما تسرّبت إلى القبور مياه الأمطار بشكل لافت.

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توقعات بتراجع إنتاج الزيتون بالبويرة

ق. م

يترقب الفلاحون بولاية البويرة، حيث انطلقت حملة جني الزيتون منذ أيام قليلة، تراجعا في الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة، بسبب الجفاف الذي سجل خلال السنوات الأخيرة، وفقا للناشطين في هذه الشعبة. وأبرز اولعيد، صاحب حقل زيتون بأقويلال (لعجيبة) “التأثير الكبير” لعامل الجفاف الناجم عن النقص الحاد في تساقط الأمطار على إنتاج الزيتون لهذا الموسم “الذي نتوقع أن يكون منخفضًا في منطقتنا”، كما قال.

وهو الأمر الذي أكده فلاحون آخرون على غرار محمد سعيد، من نفس القرية، الذين أعربوا لوكالة الأنباء الجزائرية عن “خيبة أملهم” إزاء “الانخفاض المتوقع في محصول الزيتون وجودة المنتوج”.

وأفاد محمد سعيد في هذا السياق أن “عديد أشجار الزيتون قد جفت بسبب موجة الحر والجفاف وكذا حرائق الصيف الماضي، بالرغم من مقاومة هذه الشجرة لقسوة المناخ”. كما ذكر من بين العوامل الأخرى المتسببة في تراجع إنتاج الزيتون، نقص العناية بشجرة الزيتون وحمايتها من مختلف الأمراض.

وتتسارع عديد العائلات القروية يوميا إلى حقول الزيتون من أجل جني الثمار، قبل عودة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، لاسيما بالمنطقة الشرقية من الولاية، بحقول امشدالة ولعجيبة وبشلول والأصنام وأث لقصر، حيث انطلقت عملية جني الزيتون منذ أسبوع.

من جهته، تأسف السيد عيسى، فلاح شاب من أسيف أصماض بأمشداله إزاء “المردود الضئيل المنتظر لهذه الموسم”، قبل أن يعرب عن أمله أن يكون “الإنتاج أفضل خلال الموسم المقبل مع عودة الأمطار والثلوج”، كما قال.

وتتوقع مديرية المصالح الفلاحية بالبويرة إنتاجا ضعيفا خلال هذا الموسم، مقارنة بالسنوات الماضية، يقدر بأكثر من خمسة ملايين لتر من زيت الزيتون، وفق تقديرات السيدة سليمة كركود، المكلفة بالاتصال، التي أفادت بتوقع بلوغ مردود 16 لترا من الزيت في القنطار الواحد من الزيتون خلال هذا الموسم.

وكانت ولاية البويرة تحقق خلال السنوات الماضية إنتاجا يتراوح ما بين ثمانية إلى 11 مليون لتر من زيت الزيتون، قبل انخفاضه حاليا بحيث أضحى لا يتعدى الستة ملايين لتر من الزيت، وفق السيدة كركود التي فسرت هذا التراجع بموجة الجفاف التي شهدتها البلاد.

وبالرغم من هذا التراجع المتوقع في محصول الزيتون لهذه السنة، تعيش حقول الزيتون مع انطلاق موسم الجني، على وقع حركة دؤوبة من النشاط يسودها جو من التضامن والتآزر بين القرويين، ممزوج بصخب الأطفال وصرخاتهم التي تضفي جوا من البهجة والسرور على هذه الحملة التي صادفت العطلة المدرسية.

وينتقل القرويون يوميا إلى الحقول محمّلين بشتى الأدوات والوسائل الضرورية لجني الزيتون، بما فيها السلالم والقماش المشمع والمقاص والمناشير والأمشاط التي تسهل عليهم عملية الجمع قبل عودة الأمطار. كما تم في إطار هذه الحملة افتتاح 235 معصرة زيتون، 85 منها نصف آلية و43 تقليدية، عبر إقليم الولاية.

جدير بالذكر أن ولاية البويرة، التي تتوفر على أزيد من 3 ملايين شجرة زيتون منتجة، قد استفادت من برنامج دعم القطاع الفلاحي الرامي إلى تكوين مستشارين في شعبة الزيتون، حيث أفادت المكلفة بالاتصال لدى مديرية المصالح الفلاحية بتكوين ستة مستشارين، سيقومون بدورهم بتلقين الفلاحين وسائل وأساليب تطوير شعبة الزيتون وإنتاج زيت زيتون ذي جودة”، تقول السيدة كركود.

كما أكدت تشجيع الفلاحين في المجال على إنشاء تعاونيات كي يتسنى لهم تنظيم أنفسهم وتطوير هذا القطاع من أجل تعزيز قدرات تصدير هذا المنتوج، وفق نفس المسؤولة.

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هذه رسالة المجاهدة لويزات إيغيل أحريز إلى نساء الاستقلال

زهية. م

يحتضن قصر رياس البحر بالعاصمة، إلى غاية منتصف الشهر المقبل، معرض “المنسيات من التاريخ”، الذي يقدم صورة عن مسار المرأة الجزائرية في عدة مجالات.

يضم المعرض قسمين، قسما خاصا بالتاريخ وقعته ميرة قاسم، مسيرة مجلة وموقع باب الزمان، التي أكدت أن معرضها الذي ضم مجموعة من الصورة مرفقة بمختصر من سيرة بعض النساء، سواء في الحركة الوطنية أم إبان الثورة التحريرية أم حتى قبل ذلك، وفي جميع المجالات، حيث نجد مثلا أسماء مثل هوارية وسعدية بن سليمان وياسمين بلقسام لوسيت حاج علي، كما نجد الملكة ديهيا وزليخة عدي وفاطمة نسومر وسامية لخصاري وغيرهن من الأسماء، التي كان لها دور مهم، ولكن أبقاها التاريخ على هامش الرواية، بمن فيها الأسماء النسوية التي سقطت ضحية الإرهاب في زمن العشرية السوداء.

الجزء الثاني من المعرض، وقعته الفنانة التشكيلية فاطمة الزهراء عوني، التي قدمت عددا من اللوحات تحت عنوان “حارسات المعبد”، يقف على دور ومكانة الجزائريات في التاريخ. وقد اختارت فاطمة الزهراء عوني تخصيص جزء من معرضها للأطفال الذين كونتهم في ورشتها. وهذا، قصد نقل قيم اعتراف للجيل المقبل.

من جهتها، أشارت أمال ميهوب، محافظة المعرض إلى أن التحضير لهذه التظاهرة استغرق عدة أشهر، وترمي إلى إبراز دور المرأة الجزائرية في تاريخ بلادها، ووضعه في مقدمة الاهتمام الثقافي، لكون تناول دور المرأة لا يتناسب مع ما قامت به. فبالرغم من الجهود الجبارة التي قامت بها الجزائريات عبر التاريخ، لكن يبقى هذا الحضور في الإعلام وفي الروايات والكتب محتشما، مقارنة بالدور التاريخي لهؤلاء النساء.

وذكرت أمال ميهوب أن التظاهرة تضم قسمين، قسما فنيا، وقسما تاريخيا، وستعرض على الهامش محاضرات وندوات وموائد مستديرة، تبرز أهم المحطات التي كان فيها دور للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات.

هذا، وقد عرف افتتاح المعرض الذي تحتضنه أروقة حصن 23 حضور عدد من المهتمين بالفن، على غرار جعفر قاسم والعائلات، خاصة أن المعرض تزامن مع العطلة المدرسية، وكان حضور المجاهدة لويزات اغيل أحريز مفاجأة المعرض، حيث طافت إحدى بطلات حرب التحرير بأجنحة المعرض، وهي تحبس دموعها قائلة: “أعادني المعرض إلى أروقة سجن بربروس. لقد اشتقت إلى الأخوات ورفيقات النضال”. وأضافت المجاهدة مخاطبة الشابات اللواتي كنا حاضرات: “عليكن مواصلة فرض صوت المرأة الجزائرية. عليكن تحقيق الاستقلال الاقتصادي. فلم يكن الأمر سهلا بالنسبة إلينا، لكننا انتزعنا الاعتراف والاحترام. لم تكن الثورة تفرق بين المرأة والرجل.. كنا كلنا من أجل الجزائر”.

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أمال بلبخوش تقدم “مراسيم إحياء” وتؤكد:

كتب التنمية البشرية لها مكانتها وهذه رسالتي للشباب

إ. جزار

تقدّم الناشطة الثقافية اليافعة أمال بلبخوش من ولاية الطارف كتابها “مراسيم إحياء” الذي تسعى من خلاله لإسماع صوت جيلها في مختلف القضايا، مع تقديم جرعة تحفيزية للقراء حول الإرادة الصلبة في مواجهة الحياة ومثبطات المجتمع المختلفة.

وعن فكرة هذا الكتاب قالت أمال: وصلتني عديد الرسائل فيها تساؤلات حول كيفية النجاح، وماهي أول الخطوات نحو تحقيق المراد، ومن هذا المنطلق أردت تأليف كتاب تحفيزي له منفعة للآخرين، كتبت النصائح التي شعرت أنها فعالة عن تجربتي الشخصية، وأردت أن تكون كل فتاة حالمة نجمة ساطعة في السماء، لهذا أردت أن يكون تنسيق الكتاب وكأنه مجرة مليئة بالكواكب والنجوم.

وفي ردها عن تساؤل الشروق إن كان هذا النوع من الكتابات مستهلكا فقد ردت الكاتبة: وإن يكن، أنا أفضل الكتب ذات المنفعة، لا أحبذ الروايات والقصص كثيرا، هناك مقولة تقول: “لا تعطني سمكة بل علمني كيف اصطادها”، وتردف أمال ما الضرر من وجود كتب تحفيزية؟، كتب نصائح وإرشادات، كتب تنمية؟ إن جاء يوما وكنت ملزمة باختيار كتاب واحد، أكيد سأبحث عن كتاب ينفعني. وتواصل أمال الدفاع عن موقفها بحدة متسائلة: ما الفائدة أن أقرأ الفنتازيا وأغيب عن عالمي يومين أو ثلاثة ثم أعود لمواجهة الواقع المرير! لما لا أكسب مهارات النجاح بدل تضييع الوقت؟

وعن الرسالة الرئيسية من عملها تقول ذات المتحدثة: صحيح أن الحياة مليئة بالعقبات، لكن فقط الأقوياء من يستطيعون تجاوزها، الجميع لهم أحلام لكن فقط الأذكياء من يجعلونها أهداف يمكن تحقيقها، وإن طرح السؤال عن ماهي طرق النجاح أقول أولها الفشل فهو نقطة بداية لانطلاقة جديدة بخبرة أشجعكم على قراءة مثل هذه الكتب التي تغذي الروح والعقل فقد تنفعكم يوما ما.

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ورشات تكوينية في كتابة السيناريو وصناعة الـ “سيتكوم” بباتنة

محمود بن شعبان

اعلنت مؤسسة Hope Academyعن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية في مجال السينما بولاية باتنة والتي سيؤطرها المخرج جعفر قاسم، لصالح أهل الاختصاص والموهوبين الراغبين في دعم مسارهم المهني والولوج في عالم الفن السابع.

وكشف مدير أكاديمية Hope Academy للشروق اليومي السيد “خالد محيلي” أن الورشات التكوينية التي سيؤطرها مخرج سلسلة عاشور العاشر الفنان جعفر قاسم، ستمكن المشاركين من الحصول على شهادة دولية من الإتحاد العربي للتدريب والإنتاج الإعلامي، معتبرا اياها فضاء وطنيا للمحترفين والهواة، من أجل الراغبين في دخول مجال الفن والاخراج السينمائي، وتطوير مشاريع مسلسلات يُراد توزيعها على مختلف المنصات (بما في ذلك التلفزيون والمنصات الرقمية والويب)، بحيث تُوفر كل ورشة الأدوات والفرص الخاصة بمجال كتابة السيناريو أولا وصناعة السيتكوم ثانيا، للدفع بتلك المشاريع وتطوير أفكارها، وذلك من خلال مشاركتهم في الورشة الخاصة بكتابة السيناريو التي ستركز على عدة محاور أهمها صياغة الفكرة القصصية والبعد الزماني والمكاني بالإضافة الى الرؤية الفنية، السياق الدرامي، الحبكة، الشخصيات والأبطال، كما ستتناول الورشة كيفيية بناء المشهد الدرامي في الفيلم الروائي والسيناريو الخاص بالفيلم القصير والنص المسرحي المسرحي، انطلاقا من صياغة السيناريو بالإخراج الفني والنظرة في القواعد البصرية واستخدامات البرامج المتطورة مثل Final Draft وCeltx والعلاقة الثلاثية بين السيناريو، الإخراج وتكنولوجيا.

أما الورشة الثانية فستكون مخصصة لصناعة “السيت كوم” من خلال تناولها عديد المحاور الأساسية كالمميزات العامة للسيت كوم وفكرة السيناريو وبناء الشخصيات بالإضافة إلى التناسق الدرامي الهزلي الساخر والإخراج الكوميدي، كما ستتطرق الورشة إلى تطوّر عروض السيت كوم انطلاقا من الكتابة وصولا إلى الإخراج والإنتاج وكذا صناعة السيت كوم وعوامل الإنتاج والتسويق الفني الناجح.

وأكد مدير Hope Academy، أن المبادرة التي ستنطلق في 25 من ديسمبر الجاري، تعد الأولى من نوعها بشمال إفريقيا، والتي سطر لها برنامج حصري موجه لكل من طلبة الفنون الدرامية والمسرحي ، الممثلين المسرحيين والسينمائيين المهتمين بالكتابة والسيناريو ،المخرجين والهواة ومختلف صناع المحتوى الهادف والمهتمين بالفن كالتمثيل، المسرح، النقد السينمائي والإنتاج، حيث ستفتح الأكاديمية المجال أما الطاقات الشبابية المختلفة لالتقاء وتبادل والخبرات، والتعرف عن قرب على الجوانب الفنية والموضوعية لنجاح السيناريو وتسويقه من جهة، وكذلك التطرق إلى إحدى الصناعات الإنتاجية والإخراجية في المجال الكوميدي.

كما يعد مدير الأكاديمية الراغبين في تلقي التكوين والتربص في مختلف المجالات الفننية مستقبلا بورشات ودورات تكوينية مختلفة، في مجال الإعلام والفن والإنتاج والإخراج، بالتنسيق مع الإتحاد العربي للتدريب والانتاج الإعلامي، الذي تعتبر مؤسسة Hope Academy الوكيل الحصري له بدولة الجزائر .

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توقيف 4 أشخاص متورطين في عمليات تزوير بقسنطينة

م. ل

تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من تفكيك شبكة جهوية تنشط عبر 3 ولايات بشرق البلاد تتكون من 4 أشخاص تورطوا في عدة عمليات احتيال عن طريق التزوير في محررات رسمية، حسب ما علم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وذكرت ذات الخلية أن حيثيات القضية تعود إلى الشهر الجاري، حيث تقدم صاحب ملكية عقارية بشكوى رسمية بخصوص تعرضه لفعل التزوير واستعمال المزور طال بيع قطعة أرضية ملك له من قبل مجهولين على إثرها تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

وأوضحت أن الأبحاث والتحريات التي قادتها قوات الشرطة بذات الفرقة أسفرت بعد تمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة عن استرجاع عدد معتبر من الوثائق المزورة تمثلت في بطاقات هوية، شهادات ميلاد، عقود بمختلف أنواعها، تصاميم ودراسات، بالإضافة إلى أختام دولة مقلدة وورق قديم يستخدم في تزوير العقود علاوة على توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

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انفجار للغاز يصيب امرأة ويتسبب في انهيار جدران منزل في ميلة

نسيم. ع

اهتز، عصر الأحد، في حدود الثالثة و13 دقيقة حي 240 مسكن تساهمي بطريق عين الحمراء ببلدية فرجيوة غرب ميلة، على وقع انفجار مهول للغاز داخل منزل عائلي راح ضحيته ربة البيت في العقد الرابع من عمرها أصيبت بحروق وجروح خطيرة على مستوى أنحاء متفرقة من جسمها بسبب قوة الانفجار.

وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن الحادث وقع في حدوث الساعة الثالثة و13 دقيقة، ما تسبب في اصابة امرأة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة، أين تدخل عناصر الحماية المدنية لإجلاء الضحية إلى مستشفى محمد مداحي بفرجيوة لتلقي العلاج المكثف بعد إخضاعها لعملية جراحية مستعجلة في محاولة لإنقاذها بسبب عمق الإصابة على مستوى الحوض والرأس والصدر، إثر انفجار للغاز داخل المنزل العائلي بالطابق الثاني لعمارة في إطار السكن التساهمي بقلب مدينة فرجيوة، مزود بغاز المدينة.

وحسب ذات المصادر، فإن سبب الانفجار يعود إلى تسرب كثيف للغاز وعند تنقل ربة المنزل لتفقد البيت الذي كان شاغرا بسبب العطلة الشتوية، حيث كانت العائلة كلها لدى الأقارب إلا أن الضحية جاءت لتفقد المنزل وبعد فتح الباب قامت بإشعال الكهرباء ليحدث انفجار مهول دمر المنزل بالكامل وأصاب المرأة مباشرة، حيث أصيبت بحروق من الدرجة الثانية بكل أنحاء الجسم، الحريق تم إخماده من طرف أعوان الحماية المدنية قبل امتداده إلى المساكن المجاورة.

في حين تنقل مدير الحماية المدنية، أمس، إلى موقع الحادث للوقوف على حجم الخسائر، ومواساة عائلة المصابة وذويهم الذين غصت بهم مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرجيوة.

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تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالشلف

م. ل

أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن الشلف بشبكة مختصة في ترويج ونقل المخدرات مكونة من ثلاثة أشخاص وحجزت أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج، حسبما أفادت به الأحد، ذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المكلف بالإعلام، محافظ الشرطة شريف عنقود أن هذه العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من الكيف المعالج بصدد التحضير لعقد صفقة بيع وشراء على مستوى مسكن أحد المشتبه فيهم ببلدية الشطية (7 كلم شمال الشلف)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد خطة محكمة لتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة في حالة تلبس وضبط بحوزتهم أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج.

وبعد استيفاء الملف الجزائي المنجز في حق المشتبه فيهم أحيلوا أمام الجهات القضائية بالشلف عن قضية “الحيازة والاتجار في المخدرات ضمن جماعة إجرامية”.

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اختفاء طفل في ظروف غامضة بالمسيلة

أحمد قرطي

استنفرت، منذ مساء السبت، مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، أفرادها في عملية البحث عن الطفل قواسمية خليل الذي اختفى منذ مساء السبت في منطقة قليقل التابعة إداريا لبلدية المعاضيد شرق الولاية، بحثا عنه بعد ما غاب عن المسكن العائلي في ظروف غامضة.

وحسب ما أفاد به الرائد جبارة أحمد، قائد كتيبة الدرك بالمسيلة، فإن مصالح الدرك الوطني ومنذ تلقي البلاغ عن اختفاء الطفل في حدود الساعة الرابعة عصرا، شرعت في عملية البحث والتمشيط ودخلت في حالة استنفار وبحث دون انقطاع، بمشاركة قوات الجيش الوطني الشعبي وكذا الحماية المدنية وجمع من المواطنين المتطوعين، على أمل العثور عليه في صحة جيدة ومنه إعادته إلى حضن العائلة سالما معافى.

للإشارة، فإن المعني وحسب المعلومات المتوفرة لدى الشروق يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات يعاني من أعراض التوحد، لم يعد إلى المسكن دون معرفة وجهته، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الهلع والقلق لدى أفراد العائلة الذين شرعوا في البحث عنه لدى الأقارب والجيران وفي الأماكن المحتملة، وكذا تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إخطار مصالح الدرك الوطني التي جندت كافة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة من أجل البحث عنه من خلال تمشيط الأماكن والغابات المجاورة.

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العثور على جثة شيخ في ميلة

نسيم. ع

عثر، مساء، السبت قبل مقابلة الفريق الوطني بنظيره التونسي بلحظات، بمشتة السراغنة التابعة لبلدية وادي النجاء 15 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، على جثة شيخ يدعى “ب.أحمد” يبلغ من العمر 62 سنة ينحدر من بلدية أحمد راشدي بولاية ميلة، متوفيا في الخلاء وملقى على الأرض وبجانبه كيس مملوء بالخرشف، ولا توجد على جثته آثار للعنف، وحسب مصادر الشروق فقد تم اكتشاف جثة الضحية من طرف أحد الشباب الذي كان يرعى الغنم بالمنطقة، حيث تم نقله من طرف اعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء، وتضاربت الروايات حول وفاته، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، في حين تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات العيادة.

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جرار فلاحي يقتل سائقه في قالمة

نـاديـة طـلـحي

اهتزت نهار، السبت، بلدية الركنية بأقصى الجهة الغربية لإقليم ولاية قالمة، على وقع حادث مرور أليم، إثر انحراف جرار فلاحي من نوع سيرتا وانقلابه، بحي محمد شطيبي ببلدية الركنية، ما تسبب في وفاة سائقه البالغ من العمر 46 سنة، بعد تعرضه لإصابات وجروح خطيرة في أنحاء مختلفة من الجسم. وقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ لنقل الضحية إلى المؤسسة العمومية بالركنية، أين أكد الطبيب بعد معاينة حالة وفاته، في وقت تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني وباشروا تحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم.