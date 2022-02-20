أخبار الجزائر ليوم الأحد 20 فيفري 2022

العثور على شاب مشنوقا، حجز 6 قناطير من مسحوق الشمة

العثور على شاب مشنوقا في مسكنه بقالمة

ن. طلحـي

اهتز حي يحيى مغمولي بقالمة، مساء السبت، على وقع حادثة هلاك شاب شنقا، حسب بيان خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية، ويتعلق الأمر بالمسمى “ر.م”، البالغ من العمر 32 سنة، الذي تم العثور عليه معلقا بواسطة حبل قي قضيب حديدي متواجد فوق سطح المنزل، ليتم نقله من طرف أعوان المركز المتقدم إلى مستشفى الحكيم عقبي.

فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في أسباب هذا الحادثة الأليمة التي صعقت أهل المنطقة ومعارف الشاب الخلوق الذي ترك رحيله بهذه الطريق المأساوية الصادمة، الكثير من علامات الاستفهام.

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حجز 6 قناطير من مسحوق الشمة المغشوشة ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 6 قناطير من مسحوق مادة الشمة تقليدية الصنع المغشوشة ببلدية تيشي ولاية بجاية.

وتعود حيثيات القضية، بناء على معلومات واردة لأفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها احتمال مرور كمية معتبرة من مادة التبغ “الشمة” على مستوى الطريق الوطني رقم 9، وعلى إثرها تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة على جميع المحاور المحتمل أن تمر عليها هذه البضاعة، أين أسفرت العملية عن توقيف سيارة يقودها طرف شاب، وبعد تفتيشها تم العثور على 16 كيسا من الشمة المقلدة المغشوشة بوزن إجمالي يقدر بـ 625 كلغ، ليتم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع تسليم البضاعة إلى مصالح أملاك الدولة.

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مقتل شخص وجرح اثنين في حادث سير بباتنة

ق. م

هلك شخص في العشرينيات من العمر وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة ليلة السبت إلى الأحد في حادث مرور بولاية باتنة، حسب ما استفيد من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية.

ووقع الحادث وفق المصدر على الطريق الولائي رقم 26 الرابط بين مدينتي فسديس والمعذر على إثر انحراف مركبة سياحية كانت تقل ثلاثة أشخاص ثم انقلابها.

وتم إسعاف الجريحين وهما في العشرينيات من العمر بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية قبل نقلهما على جناح السرعة إلى العيادة متعددة الخدمات بالمعذر، فيما حولت جثة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي بن فليس التهامي بمدينة باتنة. وفتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث حسب ذات المصدر.

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الإطاحة بمروج “الإكستازي” في قسنطينة

عصام بن منية

نجح عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية قسنطينة، بإيقاف مروج مخدرات يبلغ من العمر 28 سنة، ظلّ يستعمل دراجته النارية لنقل وترويج المخدرات الصلبة من نوع الاكستازي، حيث أنه وعلى إثر دوريات راكبة لعناصر الشرطة على مستوى إقليم الاختصاص، لفت انتباههم شخص تبدو عليه علامات الارتباك على متن دراجة نارية، ليتم التقرب منه وتوقيفه وإخضاعه للملامسة الجسدية، وتفتيش دراجته النارية، أين ضبطت بحوزته كمية من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي قدرت بـ84 قرصا، كان يخفيها في صندوق الدراجة النارية، إضافة إلى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج، ليتم على الفور تحويله برفقة كمية الأقراص المهلوسّة المحجوزة إلى مقر الأمن للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة إكستازي بطريقة غير شرعية قصد البيع، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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نحو توحيد جهود الجمعيات في رمضان

طالبت عدة جمعيات ومنظمات خيرية على مستوى ولاية برج بوعريريج بضرورة توحيد الجهود من أجل التحضير لعمليات توزيع قفف رمضان والإعانات الموجهة للعائلات الفقيرة والأيتام ومحدودي الدخل وذلك عن طريق تنظيم اجتماعات دورية مع كل الجهات المعنية بما فيها المؤسسات العمومية على غرار مصالح الولاية ومديرية النشاط الاجتماعي من اجل تحديد العائلات التي تستحق الإعانات، واقترح رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك لعياضي حسام الدين تنظيم العملية ورقمنتها من اجل التحكم الجيد فيها خصوصا وأن الكثير من العائلات الفقيرة وغير المعروفة على مستوى مناطق الظل لا تصلها المساعدات الخاصة بهذا الشهر الفضيل، فيما أكد استغلال بعض الجهات هذه الفرصة لتوزيعها بالمحسوبية والمحاباة، داعيا مديرية النشاط الاجتماعي للتنسيق مع كل الجمعيات الخيرية ومنع الجمع العشوائى للأموال والمساعدات التي تكون وجهتها غير واضحة.

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مع ارتفاع الكثافة السكانية واستحداث أحياء جديدة

قاطنو سيدي امحمد ببئر توتة يطالبون بموقف للقطار ودعم خطوط النقل

راضية مرباح

دعا سكان سيدي أمحمد ببلدية بئر توتة، مديرية النقل لولاية الجزائر، التدخل من أجل وضع دراسة شاملة للحي، تقف على النقائص المسجلة بالمنطقة التي عرفت ارتفاعا في عدد السكان في الفترة الأخيرة، بالموازاة مع استحداث عدد من الأحياء الجديدة القريبة من الحي القديم، من خلال اقتراح موقف للقطار بالجوار، خاصة وأن السكة الحديدية تمر بالحي، يمكن لها أن تقلّص معاناة السكان الذين يجبرون على قطع مسافة طويلة ودفع تكاليف إضافية من أجل الالتحاق بمحطة بئر توتة.

حي سيدي أمحمد الذي يعتبر من بين أقدم المواقع ببلدية بئر توتة والذي لا يزال يفتقد للكثير من الخدمات ومعها حالة بعض الطرقات التي تستدعي إعادة النظر، شهد خلال السنوات الأخيرة إنشاء بعض الأقطاب السكنية، منها 1194 مسكن و2160 مسكن فضلا عن حي “عدل” الجديد قيد الإنجاز دون ذكر القدامى من السكان بمجموع ما يفوق 10 آلاف ساكن، 8 آلاف فقط يضمها حي سيدي لخضر لوحده، تتفاقم مشاكلهم اليوم من خلال تنقلاتهم مع أزمة النقل، نظرا للنقص المسجل في عدد الحافلات أما تلك التي يستغلونها باتجاه محطة القطار لبئر توتة، فلا تقل التسعيرة المفروضة عليهم عن 50 دينارا، وهو ما اعتبروه بالكثير، لاسيما مع إضافة مستحقات التنقل عبر القطار.

وأشار هؤلاء إلى أن العذاب الذي فرض عليهم خلال تنقلاتهم اليومية بسبب النقص المسجل في وسائل النقل، يتطلب النظر من طرف مصالح مديرية النقل من خلال القيام بجولة إلى الموقع الذي يمر بجواره خط للسكة الحديدية ومعه القطار وبالتالي وضع دراسة من أجل استحداث موقف للقطار أو محطة مصغرة، لامتصاص العدد الهائل من المسافرين القاطنين بالحي وتجنيبهم رحلة التنقل والبحث عن وسائل نقل أخرى لإيصالهم إلى محطة بئر توتة التي تبعد عنهم مسافة معتبرة.

يذكر أن الحي سابق الذكر، عرف خلال تدشينه عديد النقائص بالموازاة مع غياب المرافق الخدماتية التي تم استدراكها بعد شكاوى عديدة من طرف المرحلين منها إنجاز فرع بلدي ومركز صحي، دخلا مؤخرا حيز الخدمة، في انتظار استلام مشروع فرع للبريد لاحقا.

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نحو استرجاع 50 هكتارا من العقار الصناعي بالمسيلة

أحمد قرطي

تتوقع مديرية الصناعة بالمسيلة، استرجاع عشرات العقارات الموزعة في وقت سابق، على المستثمرين، وذلك بسبب التأخر في تجسيد مشاريعهم والبطء في ذلك بالرغم من كل التسهيلات اللازمة التي وفّرتها السلطات، من خلال تسوية وضعية ملفاتهم وربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالكهرباء والغاز والشبكات الضرورية من أجل مساعدتهم في ذلك.

وحسب ما أكده، أول أمس، حروز عبد العزيز مدير الصناعة بالمسيلة، في كلمة له على هامش يوم إعلامي تحت عنوان “تعاون القطاع الصناعي مع الجماعات المحلية ودور كل منهما في إنعاش مناطق الظل” المنظم من قبل شركة “ماغريب بايب أنديستري”، بأن مصالحه من المتوقع أن تسترجع 50 هكتارا من العقار الصناعي في غضون السنة الجارية، على أن يتم إعادة النظر فيها وتوزيعها على المستثمرين الجديين في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بملف الاستثمار.

واستنادًا إلى ذات المتحدث، فإن مصالحه تعمل على منح كل التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيزهم لإنشاء مؤسسات جديدة تساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي في كل المجالات خاصة الصناعي والفلاحي وغيرهما، كما تم إنشاء لجنة إصغاء منذ شهر مارس من سنة 2020 تجتمع أسبوعيا للاستماع إلى المستثمرين والعراقيل التي يواجهونها، حيث أحصت اللجنة دراسة 359 انشغالا منذ تنصيبها، على أن تستمر العملية، كما تم استحداث لجنة لاسترجاع العقار الصناعي في 29 أوت 2021 قامت بمعاينة نحو 600 مشروع.

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توقيف تاجر أسلحة وآثار بسطيف

سمير منصوري

أوقف عناصر الشرطة المتنقلة بأمن ولاية سطيف، الأحد، شخصا في الأربعينيات من العمر، يحترف تصنيع وبيع الأسلحة النارية، مع حجز 4 مسدسات نارية تقليدية الصنع، من الصنف الرابع، و44 خرطوشة عياري 12 و16ملم، ومنظار رؤية وملحقات أخرى إلى جانب 7 قطع أثرية تعود للحقبة الرومانية، والتي كانت موجهة للبيع بطرق غير مشروعة.

العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد بتورط شخص في بيع المسدسات التقليدية، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، والترصد له، مع تم توقيفه، في حالة تلبس وسط مدينة سطيف، وبحوزته 3 مسدسات نارية تقليدية الصنع وقطعة نقدية أثرية، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية وتفتيش مسكن المشتبه فيه تم حجز مسدس ناري رابع تقليدي الصنع، و44 خرطوشة عيار 12 و16 ملم، بالإضافة إلى منظار رؤية ومرود تنظيف، وكذا 7قطع أثرية تعود لحقب زمنية مختلفة أغلبها رومانية. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المتورط أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية.

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استولوا على أموال وجوازات سفر

لصوص يسطون على مقر شركة تركية بجيجل

عبد العزيز. ب

تمكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية قاوس بولاية جيجل، مؤخرا من فك لغز إحدى أكبر جرائم السرقة التي شهدتها الولاية منذ بداية السنة، وتعرضت لها شركة تركية تشرف على أشغال بناء سكنات عدل بذات البلدية، العملية التي طالت خزانة حديدية ووثائق شخصية وبطاقات بنكية وأموال تعود لعمال ومسؤولي الشركة من العملتين الجزائرية والتركية، تورط فيها ثمانية أشخاص تم القبض عليهم، منهم ثلاثة أشخاص تم توقيفهم بكل من ولايتي سعيدة وعين الدفلى بغرب البلاد.

القضية بدأت تفاصيلها في الـ21 من شهر ديسمبر من السنة الماضية، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني ببلدية قاوس،شكوى عن تعرض الشركة التركية لعملية سرقة طالت خزانة حديدية لحفظ الأموال والوثائق، بعدها تم تنشيط عنصر التحري والاستعلام ليتم بعدها تمشيط الموقع والمناطق المجاورة، أين تم توقيف خمسة مشتبه بهم واسترجاع 13 جواز سفر لدولة تركيا، ورخصة سياقة تركية ومبلغ يقدر بـ 28780 دج ومبلغ آخر بالعملة التركية يقدر بـ 115 ليرة تركية وثلاث بطاقات مغناطيسية بنكية تركية و3 شيكات بنك منها اثنان لبنك باريبا الجزائر والأول بقيمة 575806.02 دج والثاني بقيمة 501409.03دج والثالث ببنك الخليج الجزائري به مبلغ قدره 420665.00 دج وخزانة حديدية منزوعة الأقفال تحتوي على المبلغ المالي المفقود.

وبتاريخ 13 فيفري الماضي تم توقيف عنصرين يشتبه في تورطهما في الجريمة ببلدية قاوس وحجز هاتفين نقالين، وباستغلال اعترافات المشتبه بهما تم التنقل نهاة الأسبوع الماضي إلى ولايتي سعيدة وعين الدفلى بواسطة إذن تفتيش وتمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لولاية جيجل والمؤشر عليهما من طرف وكيلي الجمهورية بولايتي سعيدة وعين الدفلى، أين تم توقيف مشتبه بهما اثنيني واسترجاع مبلغ 117 مليون سنتيم وحجز هاتفين نقالين بولاية سعيدة وتوقيف شخص وحجز مركبة سياحية من نوع كليو كلاسيك وهاتف نقال المشتبه به، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم لاحقا.

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لصوص يتسترون بالظلام للاعتداء على المواطنين

تخريب ممنهج للإنارة العمومية بوهران وعصابات في قفص الاتهام

خيرة غانو

تفاجأ السكان القاطنون بالقرب من المعرض التجاري المتواجد بمنطقة عين الترك في ولاية وهران، مؤخرا، بتعرض آخر ما تبقى من مصابيح وأعمدة الإنارة العمومية للتكسير والتخريب، وارتداء حيهم الظلام الدامس كلما حلّ الليل، قبل أن يتفطنوا إلى تكرر نفس الحادثة في مجمعات سكنية مجاورة، مما أثار الكثير من الريبة والقلق في أوساطهم.

وبحسب شكاوى مواطنين، فإن هذه الظاهرة كانت قد سجلت خلال الفترة الأخيرة على مستوى كل من حي 240 مسكن، 350 مسكن، وأيضا بمحيط سكنات فردية من نوع فيلا محاذية للموقعين، مثلما استهدفت أيضا طرقات سان روك والطنف الوهراني، أين تم الوقوف على أفول تدريجي للإنارة العمومية، قبل أن تنطفئ هذه الأخيرة بشكل كلي، ويصبح السير ليلا في شوارع المدينة المظلمة بمثابة المجازفة بالدخول في عرين الأسد، حيث يؤكد أصحاب تلك المراسلات الموجهة إلى السلطات المحلية، على تعرض سكنات ومحلات تجارية في بعض المواقع المعتمة لعمليات سرقة، فضلا عن تداول الحديث في أوساطهم عن عودة قطاع طرق للنشاط داخل أحيائهم، واستهدافهم المارة وممتلكاتهم في جنح الظلام وتحت طائل التهديد بالأسلحة البيضاء، معتبرين حالة اللاأمن التي تفاقمت حدتها هذه الأيام بعين الترك، ما كان لها لتتفاقم وتقض مضاجعهم لو تفاعلت المصالح المعنية بالسرعة المطلوبة مع مطالبهم بالتدخل وإصلاح أولى النقاط الضوئية المعطلة قبل أشهر.

فيما لم يستبعد الكثيرون وجود شبهة من وراء تخريب جميع أعمدة الإنارة في عدد من أحياء البلدية، والتي يرجح أن لها دوافع تهدد استقرارهم، خاصة أن هذه الحوادث تأتي قبل أسابيع قليلة فقط من حلول شهر رمضان، الذي سبق أن شهد في أعوام ماضية جرائم سرقة واعتداءات خلال الساعات المتأخرة من السهرة، خاصة في المواقع ذات الإنارة الخافتة أو المعدومة، مناشدين في المقابل كافة الجهات المختصة لتحريك تحقيق من شأنه الكشف عن هوية الأطراف التي تقف خلف تعطل الإنارة العمومية وتكسير مصابيح أعمدة أخرى بشكل لافت، إلى جانب التعجيل بعمليات صيانة الشبكة في أقرب الآجال الممكنة.