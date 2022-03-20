أخبار الجزائر ليوم الأحد 20 مارس 2022

العثور على جثة مراهق، شاب ينتحل صفة رجل أمن

توقيف شخص يتنقل برخصة سياقة مزورة

شاب ينتحل صفة رجل أمن للنصب على المواطنين بقالمة

ناديـة طلحي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، بإيداع شاب يبلغ من العمر 33 سنة، انتحل صفة موظفي في أحد الأسلاك الأمنية للنصب والاحتيال على المواطنين وسلبهم أموالهم، بعد إيهامهم بقدرته على التوسط لهم لمساعدتهم.

المشتبه فيه تم توقيفه من طرف أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة، بعد تلقيهم شكوى من أحد الضحايا، بشأن تعرضه لعملية نصب من طرف أحد الأشخاص الذي سلبه مبلغ مالي، وتم تحديد هوية المشتبه فيه، الذي ظلّ ينتحل صفة رجل أمن للنصب على المواطنين، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر فرقة الأبحاث لمواصلة التحقيق معه، الذي كشف عن وجود شخص آخر تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المشتبه فيه الذي سلبه أيضا مبلغ من المال.

وكان أفراد الدرك الوطني ببوشقوف قد تمكنوا بحر الأسبوع الماضي، من توقيف شخص ينحدر من الجزائر العاصمة ويبلغ من العمر 41 سنة، بعد تورطه في قضية تزوير رخصة سياقة وانتحاله لصفة شخص آخر، بعدما تم توقيفه من طرف أفراد الدرك الوطني بيوشقوف، بعد تلقيهم لمعلومات بشأن قيام أحد الأشخاص بتزوير رخصة سياقة واستعمالها لانتحال صفة شخص آخر، أين تمكنوا من توقيفه، وبعد أن طلبوا منه وثيقة الهوية، سلم لهم رخصة سياقة تحمل صورته الشخصية لكن مدون عليها اسم شخص آخر، ليتم إخضاعه إلى عملية تفتيش أفضت إلى العثور على رخصة السياقة الحقيقية للمشتبه فيه، الذي اعترف بأن رخصة السياقة التي سلمها لأفراد الدرك عند توقيفه مزورّة وتحمل هوية شخص آخر، وأنه هو من قام بتزويرها، ليتم إيداعه الحبس المؤقت على حين محاكمته.

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تهرب السموم إلى الجزائر عبر تونس وليبيا

درك البليدة يطيح بشبكة دولية للاتجار في المخدرات

حسناء. ب

تمكنت فرقة الدرك الوطني بالعفرون غرب ولاية البليدة، مؤخرا، من تفكيك شبكة متخصصة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات وتوقيف ستة أشخاص ينحدرون من ولايات الوادي والبليدة. خيوط العملية النوعية، حسب مصادر “الشروق”، تعود لمعلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني مفادها وجود ثلاثة أشخاص على متن مركبة من نوع “هيونداي أكسنت” بيضاء اللون تحمل ترقيم ولاية الوادي، تقوم بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قصد ترويجها بحي بني مويمن “لاسيتي سيدي خليفة” بأعالي العفرون.

وتم إثرها تشكيل دورية والتنقل إلى المكان المحتمل تواجدها فيه وفعلا شوهدت المركبة المشتبه فيها، ليقوم عناصر الدرك بتطويق المكان ومنعها من الحركة، وأسفرت عملية تفتيش السيارة عن ضبط 660 كبسولة من “البريغابلين 300 مغ”، مخبأة بإحكام تحت مقعد مرافق السائق، و27 قرصا مهلوسا قام السائق برميها عند إنزاله، ومبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيم بعلبة القفازات.

وجرى اقتياد المتهمين الثلاثة وافتتاح تحقيق في القضية، حيث توصل المحققون إلى أن المشتبه فيهم اشتروا الأقراص المخدرة بقيمة 40 مليون سنتيم وقرروا نقلها من ولاية الوادي عبر شحنات نحو ولاية البليدة والعاصمة، نظرا لارتفاع سعر الممنوعات بالولايات الساحلية. ومن خلال التحريات وبموجب إذن بتفتيش هواتف المشتبه فيهم إلكترونيا، تم الكشف عن هويات جديدة لأشخاص متورطين في القضية، واتضح أن الأمر لا يتعلق بمجرد مجموعة إجرامية تنشط في توزيع الأقراص المهلوسة داخل التراب الوطني، وإنما بشبكة إجرامية عابرة للحدود، تنشط عبر الحدود الجزائرية ـ التونسية وكذا الحدود الجزائرية ـ الليبية، حيث تدخل الممنوعات إلى الجزائر عبر الحدود.

وبخصوص الصفقة التي أجهضها الدرك، فتتعلق بنقل 22 علبة بريغابالين ليلا، داخل العجلة الاحتياطية لسيارة من نوع هيونداي اكسنت، مملوكة لشقيق أحد المتهمين، وكان مخططا أن يلتقي الموقوفون الثلاثة بالمشتري المفترض وباقي الشركاء، وبعدما اتفقوا على شراء العلبة الواحدة بمبلغ 24 ألف دج، وحددوا مكان التسليم بالقرب من مسجد حي بني مويمن بالعفرون، غير أن قوات الدرك أجهضت العملية، وتم إحالة المتهمين على العدالة، والتحقيق القضائي جار لكشف أطراف أخرى في القضية.

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العثور على جثة مراهق ببناية مهجورة في ميلة

نسيم. ع

عثر، مساء السبت، على جثة قاصر يدعى “م. أ” يبلغ من العمر 15 سنة، وجد فاقدا للوعي داخل بناية مهجورة تقع بحي خزان الماء ببلدية فرجيوة غرب ميلة، حيث تدخلت إثرها مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية نحو مصلحة الأستعجالات بمستشفى مداحي بفرجيوة اين تبين أن الضحية متوفى، بحسب تصريح الطبيب، ولا تزال ظروف الوفاة مجهولة، علما أن جثة الضحية لا تحمل آثارا للعنف، في انتظار نتائج التحقيق الأمني.

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مقتل ثلاثة أشخاص في حادث مرور بالأغواط

الشريف داودي

أدى حادث مرور وقع، صبيحة الأحد، على مقطع الطريق الرابط بلدية تاجمونت بالأغواط بالطريق الوطني رقم ثلاثة وعشرين تحديدا بالمنعرج المسمى بن عون إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أستاذ متقاعد ينتمي إلى الأسرة التيجانية بعين ماضي وشخصان آخران ينحدران من بلدية واد مزي مع إصابة ابن المرحوم الأول إصابات بليغة يمكث بسببها في مستشفى الأغواط.

الحادث وقع إثر اصطدام عنيف وجها لوجه بين سيارة نوع “سيليو” كان على متنها الضحية الأول وابنه وسيارة نفعية من نوع.” Gmc”. الأمر الذي استدعى تدخل المصالح الأمنية والوقائية لمعالجة الحادث كل حسب اختصاصه وتم اجلاء الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأغواط في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا معمقا لتحديد خلفيات وملابسات الحادث الذي اهتزت له المنطقة.

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استقالة مكتب جامعة بلعباس للخدمات الاجتماعية!

قدّم مكتب الخدمات الاجتماعية في جامعة سيدي بلعباس، ممثلا في رئيسه وعضوين من المكتب، استقالته، يوم الخميس الماضي، وقد جاء هذا القرار نتيجة لاستمرار – ما يصفه مصدر مطلع – بالمضايقات من طرف أحد الشركاء الاجتماعيين الذي قاد حملة ضد المكتب.

وكانت مراسلة وزارية لهذه النقابة ضد مكتب الخدمات – تحوز الشروق نسخة منها – القطرة التي أفاضت الكأس؛ حيث اتجهت الأزمة بين الطرفين نحو أروقة القضاء، غير أن مكتب الخدمات فضل في نهاية المطاف عدم الدخول في هذه المتاهة التي قد تؤدي إلى تعطيل أنشطة الخدمات الاجتماعية بالجامعة والتي سيتضرر منها العمال والأساتذة، لذلك وجد أن الخيار الأنسب يكمن في استقالته.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب جاء بعد سلسلة طويلة من المفاوضات لتوحيد الخدمات الاجتماعية في جامعة سيدي بلعباس، حيث كانت سابقا تتشكل من عشرة فروع، واحد خاص بالأساتذة، وتسعة تضم العمال في كل كليات الجامعة.

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الأخضر السائحي بالطارف !

احتفالا باليوم العالمي والعربي للشعر، تنظم مديرية الثقافة الاثنين برنامجا خاصا يتماشى والاحتفالية ببرنامج ثري يليق بسيد الكلمات والقافية وذلك بالتنسيق مع جمعية بيت الشعر – فرع الطارف – والمكتبة العمومية فرانسواز لويز المدعوة مبروكة بلقاسم، حيث سيتم القاء مداخلة عن الشاعر الكبير محمد الاخضر السائحي ينشطها الدكتور نوار لعبيدي من جامعة الطارف، مداخلة اخرى لشاعر ولاية الطارف رضا ديداني بعنوان زمن الشعر بالإضافة إلى قراءات شعرية ومونولوغ للفكاهي ابن الولاية فوزي بلطيف تتخللها وصلات موسيقية مختلفة ومعرض بيع للإصدارات الجديدة لكتاب الطارف ورسم بورتريه كبير للشاعر الأخضر السائحي على ان تختتم الاحتفالية بتوزيع الشهادات على المشاركين.

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الشروع في ضح 422 طن من البطاطا بـ 60 دينارا في المسيلة

أحمد. ق

شرعت مديرية المصالح الفلاحية بالمسيلة، في ضخ كميات من مادة البطاطا بسعر مقنن يقدر بـ 60 دينارا جزائريا، على أن تتواصل إلى غاية بداية شهر رمضان.

وبحسب ما أكده مدير القطاع، أمير خنطيط، فقد تم منذ 13 ماي الجاري إخراج كميات من البطاطا، انطلاقا من المخزن الواقع في منطقة المعذر بوسعادة، جنوب الولاية، بسعر محدد لا يتجاوز ستين دينارا للكيلوغرام، في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع لدى الجزائريين، وذلك عبر عدة نقاط بإقليم الولاية.

وتقدر الكميات الأولى، المقرر ضخها بأكثر من 422 طن، بمعدل يومي يصل 40 طنا، على أن تستمر العملية لفائدة المستهلكين، ومنه ضخ كميات إضافية من أجل المساهمة في خفض أسعارها.

وفي الإطار ذاته، لقيت هذه المبادرة استحسانا لدى سكان الولاية الذين طالبوا، بحسب ما استقته “الشروق”، بضرورة توسيع النقاط لتشمل أكبر عدد من البلديات، وذلك للمساهمة في تكسير أسعار البطاطا التي تجاوز سعر للكيلوغرام منها حدود 130 دينار، عبر الأسواق والمحلات التجارية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أثار استياء لدى سكان الولاية.

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مقاول مزيف يحتال على بنوك ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص مختصة في عمليات النصب والتزوير.

تفاصيل العملية، جاءت بعد تسجيل شكوى لمؤسسة اقتصادية راحت ضحية نصب من طرف شخص ادعى أنه مقاول ومناول عند ذات الشركة، زور ملفا كاملا لطلب قرض بنكي بقيمة تقارب 4 ملايير سنتيم، وأودعه لدى أحد البنوك، وبتواطؤ من عامل بذات البنك المكلف بدراسة ملفات القروض حظي طلبه بالموافقة، وتحصل على تسبيق ما يعادل 70 بالمائة من قيمة القرض، وبعد انقضاء المدة المتفق عليها لتسديد القرض بدأ في التماطل في التسديد والتحجج باستمرار، وبعد مراسلة البنك للمؤسسة الاقتصادية التي ادعى المقاول أنه مناول عندها اتضح أنه لا تربطه أي علاقة بها.

وأثبتت التحريات أن المشتبه فيه قد زور ملف القرض بالكامل بالاستعانة بمكتب محاسبة وأشخاص مختصين في التزوير، ليتم توقيف جميع المشتبه فيهم، كما أثبتت التحريات المعمقة أن المشتبه فيه الرئيسي متورط في قضايا مماثلة وراح ضحيته العديد من المؤسسات والشركات العمومية والخاصة. عملية تفتيش مساكن ومكاتب المشتبه فيهم التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مكنت من حجز كم هائل من الوثائق الإدارية والأختام المزورة لمؤسسات وشركات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى حجز معدات إلكترونية تستعمل في التزوير.

وأنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر في حقهم أمر إيداع.

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في ظل غياب المشاريع وأزمتي البطالة والسكن

حوش كيحل بشير بهراوة.. 37 سنة من العزلة والتهميش

منير ركاب

ازداد قلق قاطني حوش كيحل بشير التابع إقليميا إلى بلدية هراوة، بعد أرهقتهم العزلة لسنوات، كون المنطقة تتميز بطابعها الفلاحي، علاوة على معاناتهم مع السكنات الهشة، بالرغم من الشكاوى العديدة التي تم إيداعها بمصالح المجالس البلدية المتعاقبة منذ التقسيم الإداري لسنة 1984، بعد أن انفصلت هذه الأخيرة عن بلدية عين طاية، مازاد الوضع تدهورا، في ظل نقص المرافق الضرورية، بما فيها حالة الطرقات التي ازدادت اهتراء، ناهيك عن الانتشار الرهيب للنفايات المنزلية، حيث يشهد الحي -حسب السكان- غيابا شبه تام لمصالح النظافة الخاصة، برفع القمامة اليومية.

اشتكى سكان المزرعة في تصريح لـ”الشروق” تجاهل “الأميار” المتعاقبين على المجلس البلدي لهراوة، لملف السكن، حيث لم يستفد الحي من عمليات الترحيل، منذ أزيد من 8 سنوات، في فترة الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ، ما خلّف تذمرا كبيرا لدى بعض قاطني، سيما الشباب منهم في سن الزواج الذين لجؤوا إلى تعاطي الأقراص المهلوسة، بسبب أزمة الضيق من جهة ونقص المرافق الرياضية، والترفيهية من جهة أخرى، كما هدّد هؤلاء في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الاحتجاج، لاسيما في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث لجأ إليهم المترشحون الذين أمطروهم -حسب قولهم- بالوعود التي عاهدوها في مختلف الاستحقاقات الماضية، بما فيها المحلية والتشريعية.

وأعاب المشتكون، سياسة الترقيع التي انتهجها المنتخبون المحليون، من أجل شراء السلم الاجتماعي، مع كل عهدة انتخابية، الأمر الذي أفقدهم الثقة بعد أن تخلى عنهم أعضاء المجالس المحلية، والولائية السابقة، كما يأملون من أعضاء المجلس البلدي الحالي، من اجل الاستفادة من جملة المشاريع التي لم يتم إدراجها سابقا والتي خصّصت أغلبها في التهيئة الحضرية، كما تأسف السكان لتجاهل السلطات المحلية والولائية السابقة لمطالبهم، خاصة منها ما تعلق بالإنارة العمومية، وإعادة تصليح شبكات الصرف الصحي، ناهيك عن حرمانهم من المرافق الصحية والتربوية وكذا الترفيهية، كما ناشدوا والي العاصمة، احمد معبد، فكّ العزلة عليهم، بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية للولاة في أول لقاء له معهم، والقاضية بالتكفل بمناطق الظل التي ما تزال تفرض نفسها كأحد التحديات بالعاصمة، فيما أكد أغلبهم ممن يقطنون البيوت القصديرية اضطرارهم لتشييدها هروبا من حالة اللاأمن وغياب الاستقرار التي شهدتها المنطقة في سنوات التسعينات، مع نقص المشاريع التنموية ومشكل السكن الذي يعتبر من أكبر المطالب -حسب المشتكين- في ظل ارتفاع عدد السكان البلدية، في المقابل أظهر أصحاب الشكوى استياءهم من لامبالاة السلطات المحلية السابقة التي لم تول أي اهتمام -حسبهم- لمطالبهم التي من شأنها تحريك عجلة التنمية وإخراج البلدية بأحواشها ومناطقها النائية من العزلة.

وفي ذات السياق، طالب السكان من السلطات الوصية، إيجاد حلول فعلية لتخليص شباب المزرعة من البطالة والآفات الاجتماعية، التي تهدّد مستقبلهم في ظل غياب المشاريع ونقص مناصب الشغل، مناشدين تدخل السلطات المحلية الجديدة، من أجل إنعاش المنطقة وتدعيمها بمختلف المشاريع التنموية، مع ضرورة إعادة بعث عديد المرافق الاجتماعية المهمشة منذ 37 سنة.

للتذكير، فقد استفادت بلدية هراوة منذ سنة 2019، من إنجاز محطة لرفع المياه المستعملة بحوش الرمل مع تمديد شبكة الصرف الصحي المتواجدة بالموقع، حيث بلغت تكلفته بـ 379 مليون دج، ناهيك عن إنجاز شبكات الصرف الصحي، ونقاط تجميع المياه المستعملة، للوقاية من مخاطر الفيضانات، وهذا على مستوى حي عين الكحلة، بحيث بلغت قيمة المشروع 320 مليون دج، علاوة على إنجاز شبكة الصّرف الصحي على مستوى حييّ برايدية 1 و2، بمبلغ إجمالي يُقدر بـ 215 مليون.

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جراء استمرار معاناتهم مع أزمة الكهرباء والماء

سكان “الواد لخضر” بتلمسان.. يقررون مقاضاة مسؤولين محليين!

فيصل. ن

قرر سكان حي الفتح بالواد لخضر بولاية تلمسان، تحريك دعاوى قضائية ضد مسؤولين محليين وأصحاب التجزئة العمرانية على خلفية بيعهم أراضي بدون رخصة التجزئة ولا المطابقة العمرانية ولا رخصة استغلال أراض فلاحية. الأمر الذي أدخلهم في “قوقعة التهميش” على مدار سبع سنوات كاملة، بسبب غياب أبسط ضروريات الحياة من كهرباء وغاز وماء وحتى انعدام قنوات الصرف الصحي.

وناشد سكان حي الفتح بالواد لخضر، في لقاء مع “الشروق”، السلطات العليا في البلاد والمسؤولين المحليين من رئيس البلدية ورئيس الدائرة ووالي الولاية، التدخل العاجل والتحرك قبل حلول شهر رمضان الكريم، لوضع حد لمعاناتهم الطويلة مع مشاكل تنموية عديدة قد نغصت حياتهم، جراء غياب أبسط ضروريات الحياة، إذ أنهم ومنذ أن انتقلوا للعيش بالحي سنة 2005، بعد اقتنائهم الأراضي من قبل التجزئة العمرانية “الزاير”، التي شيدوا عليها منازلهم، وإلى حد تاريخ اليوم، لا يزالون يواجهون أزمة كهرباء وماء وغاز خانقة، مما جعل حياتهم اليومية صعبة جدا خاصة في فصل الشتاء، مؤكدين على أنه في كل مرة تنطلق أشغال ربط الحي بشبكات الكهرباء والغاز والماء، إلا أنها تتوقف ودون سابق إنذار بسبب غياب الرقابة والمتابعة من قبل المصالح المحلية المختصة، لتعود الأمور إلى النقطة صفر.

وصرح أحد ممثلي الحي المدعو “س/و”، بأن السكان قد قرروا وبعدما أغلقت في وجوههم كل الأبواب ولم تجد مشاكلهم طريقا للتسوية على مدار سنوات عديدة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، تحريك دعاوى قضائية ضد مسؤولين محليين سابقين وحاليين ومالكي التجزئة العمرانية “الزاير” والمحافظين العقاريين، على خلفية بيعهم لأراضي تفوق 200 قطعة بدون “رخصة التجزئة” ومن دون “رخصة استغلال أراضي قاحلة” ودون رخصة المطابقة العمرانية، ودون الانتهاء من تهيئة الحي، لأجل استرداد حقوقهم المسلوبة ومن ثم ضمان حصولهم على رخص لاستئناف الأشغال وتسريع وتيرتها في أقرب الآجال، وفق قوانين الجمهورية سارية المفعول وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدد في عديد المناسبات على تحقيق تنمية حقيقية بمناطق الظل والأرياف لإخراجها من قوقعة التهميش، غير أن دار لقمان لا تزال على حالها.

وبخصوص المياه الصالحة للشرب، جدد السكان تأكيدهم بأنهم يضطرون يوميا إلى تحمل نفقاتها من خلال الاستعانة بصهاريج المياه لملء خزاناتهم المنزلية، التي أضحت تعوض مياه الحنفية بامتياز، غير أنه وعند سقوط الأمطار يضطرون إلى البقاء دون مياه صالحة للشرب لأيام عديدة، بسبب الصعوبة التي يجدها بائعو المياه عن طريق الصهاريج في الوصول إلى الحي، نظرا لاهتراء الطريق وانعدام مشاريع لتعبيده في الآجال القريبة.

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عقب الزلزال العنيف الذي ضرب الولاية

جامعة بجاية تعلق الدراسة والهزات الارتدادية تزيد مخاوف السكان

ع. تڤمونت

لم يتمكن الأحد، طلبة جامعة عبد الرحمان ميرة لبجاية، من الالتحاق بمقاعد الدراسة. وذلك عقب قرار الإدارة تعليق الدراسة على مستوى الأقطاب الثلاثة، أبوداو وتارقة أوزمور والقصر، ليوم واحد، بالإضافة إلى تعليق العمل الإداري بمختلف الكليات. وجاء هذا القرار عقب الأضرار التي مست بعض الأقطاب والإقامات الجامعية، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب الولاية، السبت، بقوة 5.5 درجات، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تعليق الدراسة وكذا العمل الإداري، كإجراء وقائي، على مستوى جميع الأقطاب، الأمر الذي سيسمح لفرق المراقبة التقنية للبنايات بمزاولة عملها في ظروف مريحة، مع الإشارة إلى تجنيد الوكالة الولائية لهيئة المراقبة التقنية، منذ لحظة وقوع الزلزال، كل مهندسيها بغرض معاينة وضعية البنايات عبر بلديات الولاية، علما أن مصالح الولاية قد وضعت أرقاما هاتفية تحت تصرف المواطنين لطرح انشغالاتهم.

واستيقظ سكان بجاية، صبيحة الأحد، في حدود الساعة السادسة و35 دقيقة، على وقع هزة ارتدادية بلغت شدتها- حسب الجهات المختصة- 3.1 درجات على سلم ريشتر، حدد مركزها كالعادة على بعد 29 كلم شمال شرق كاب كاربون، الأمر الذي زاد من مخاوف السكان خاصة القاطنين منهم بالسكنات الهشة كما هي الحال بالنسبة لسكان المدينة القديمة بأعالي عاصمة الولاية، هؤلاء الذين لا يزالون ينتظرون بفارغ الصبر موعد ترحيلهم إلى سكنات لائقة وآمنة، حيث أثار في هذا الصدد غياب وزير السكن ضمن الوفد الوزاري الكثير عن الاستغراب وسط السكان، إذ “من قال زلزال: قال تضرر سكنات وإعادة إسكان”- يقول أحد المواطنين- علما أن الكثير من المتضررين من زلزال 2021 لا يزالون ينتظرون، بعد مرور سنة كاملة، موعد إعادة إسكانهم، علما أن العملية قد انطلقت ولا تزال مستمرة على شكل دفعات، في حين ينتظر آخرون موعد توزيع السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية وغيرها، كما تبين من جهة أخرى أن مخلفات زلزال السنة الفارطة لا تزال قائمة كما هي الحال بممرات “كاب كاربون” التي شهدت انهيارات صخرية.

وصمدت بجاية مجددا أمام زلزال عنيف تزامن وذكرى زلزال السنة الفارطة.. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا: “إلى متى ستصمد جدران البنايات الهشة؟