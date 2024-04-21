أخبار الجزائر ليوم الأحد 21 أفريل 2024

تحرير شاب مختطف بسطيف، المضاربون يتلاعبون بمادة الخبز

تحرير شاب مختطف بسطيف

س. منصوري

تمكّنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني، بعين أزال بجنوب ولاية سطيف، السبت، من تحرير شاب مختطف، يبلغ من العمر 21 سنة المسمى (س.هـ).

العملية جاءت أثناء قيام أفراد الفرقة بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 78، أين شاهدوا مركبة نفعية من نوع “فيات” كان يقودها المسمى (ش.أ) البالغ من العمر21 سنة، والذي كان يحاول الفرار، ليتم توقيفه، وعند فتح الباب الخلفي للمركبة النفعية، وجدوا خمسة أشخاص في حالة من التوتر، من بينهم الضحية الذي بادر بالصراخ: “لقد خطفوني”، ليتم على الفور توقيف المعنيين، أين تبيّن بأنهم قاموا فعلا بضرب وتعنيف الضحية وحاولوا نقله إلى وجهة مجهولة، على خلفية حسابات مالية بينهم، وعلى إثرها، تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق، ليتم بعدها تقديم ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

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مقتل فتاة وجرح ثلاثة في انقلاب حافلة بميلة

نسيم. ع

خلف حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة تيمريجين، التابعة لبلدية يحيى بني قشة بولاية ميلة، مساء السبت، في حدود الساعة الرابعة و25 دقيقة، وفاة فتاة في العقد الثاني من عمرها، لحظات بعد نقلها إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 سنة، حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية فرجيوة، غرب ميلة، لأجل إسعاف ونقل الجرحى إلى المصالح الطبية لتلقي العلاج.

وحسب مصدر للشروق اليومي فإن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ميلة وفرجيوة، على مستوى قرية تيمريجين التابعة لبلدية يحيى بني قشة، عقب انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع “هيقر”، تحمل ترقيم ولاية ميلة، تعمل على خط ميلة ـ فرجيوة، الأمر الذي تسبب في سقوطها بمنحدر، فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة، من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

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مفقود بالمخابز ومتوفر على الأرصفة بـ20 دينارا

المضاربون يتلاعبون بمادة الخبز في سيدي بلعباس

م. مراد

يجبر الكثير من المواطنين، على اقتناء الخبز العادي بسعر 20 دج للرغيف بداية من الساعة السادسة مساء من كل يوم بمدينة سيدي بلعباس، بعد ما يعمل البعض من التجار على عرضه للبيع بأرصفة الأحياء وغلق محلاتهم، وتكليف بعض الشباب بتسويقه بهذه الطريقة.

يقوم الكثير من المواطنين برحلات شاقة، خاصة خلال فترات المساء بحثا عن مادة الخبز بالكثير من أحياء مدينة سيدي بلعباس، بعد ما تبقى هذه المادة شبه منعدمة بالعديد من المحلات وخاصة المخابز، بسبب تعمد الكثير منها إلى التوقف عن تسويق الخبز العادي المحدد سعره بـ10 دج، بينما تحجز الكمية التي تحضر خلال هذه الفترة ليتم تسويقها بالأرصفة بسوق الليل وحي الصخرة، بسعر 20 دج للرغيف، بعد تكليف بعض الشباب ببيعها بهذه الطريقة بداية من السادسة مساء من كل يوم، وهو ما يجبر المواطنين على اقتنائه بهذا السعر بعد تعذر عليهم إيجاده بالمحلات التي يفترض أن توفره، بالموازاة مع ذلك تتوقف بعض المخابز عن تحضير الخبز العادي مساء كل يوم وتوفير الخبز المدعم فقط خلافا لما تفرضه القوانين المعمول بها، لاسيما منها التي تحدد سعر الخبز العادي بـ10 دج بدعم الدولة لمادة الفرينة في سبيل توفير هذه المادة للمواطن بالسعر سالف الذكر.

وتحولت عملية بيع الخبز بالأرصفة إلى ظاهرة توسعت لتشمل العديد من الأحياء على غرار سيدي الجيلالي وحي الساقية الحمراء، بعد ما كانت تنتشر بالسوق المعروف بسوق الليل وحي الصخرة، أين تطرح هذه المادة في ظروف أقل ما يقال عليها أنها غير ملائمة وتفتقد لجميع شروط النظافة، وأضحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى تدخل الجهات الوصية للقضاء على هذه الظاهرة وفرض بيع هذه المادة بسعرها المحدد بالمخابز والمحلات المرخص لها ببيعها.

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أوقعت بالعديد من الضحايا من مختلف الولايات واستولت على أموالهم

نصّابة تعرض عتادا لنجارة الألمنيوم بأسعار مغرية على “الفايس بوك” بقسنطينة

عصام بن منية

أعلنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، بأن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن دائرة علي منجلي، قد تمكّنوا من توقيف المشتبه فيها “م. و” وشريكها “ع. ع”، لتورطهما في عدة قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير، لسلب المواطنين أموالهم.

وذكرت مصالح أمن ولاية قسنطينة، في بيانها المرفق بصورتي المشتبه فيهما، بأنه وطبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، فإنها تدعو كل شخص، كان ضحية المشتبه فيهما التقدّم إلى مصالح أمن دائرة علي منجلي أو نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب لتقييد شكواه في القضية.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن عملية توقيف المشتبه فيها وشريكها، واللذان يبلغان من العمر 30 و46 سنة، تمت إثر التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بعلي منجلي، بعد تلقي عدّة شكاوى أودعها مواطنون ينحدرون من عدّة ولايات، بخصوص تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من طرف امرأة كانت تقوم بعرض آلات وعتاد خاص بنشاط نجارة الألمنيوم، بأسعار مغرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استهوى الضحايا الذين قدّموا طلبات للحصول على تلك التجهيزات خاصة وأن أسعارها كانت جد منخفضة مقارنة بتلك الموجودة في الأسواق.

وذكر الضحايا في تصريحاتهم لمصالح الأمن، بأنه وبمجرد أن يتم الاتفاق مع المشتبه فيها، والتنقل إلى المدينة الجديدة علي منجلي، للالتقاء بالمشتبه فيها قصد الحصول على العتاد المتفق عليه، غير أنه وبعد التقاء المشتبه فيها بضحيتها، تتوجه برفقته إلى إحدى العمارات أين تطلب منه منحها مبلغا ماليا مقدما، مدّعية بأنها مدانة من صاحب المستودع الذي تحتفظ بداخله بالآلات، لتلوذ بعدها بالفرار من باب خلفي للعمارة التي يوجد بها مدخلين، مستغلة جهل الضحية بذلك، والذي لا يتفطن لحيلة المشتبه فيها إلاّ بعد طول مدة الانتظار ودخوله العمارة للبحث عنها.

وقد أفضت التحقيقات والتحريات، التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية، إلى تحديد هوية المشتبه فيها وشريكها واللذان تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الأمن الحضري السادس للتحقيق معهما وإنجاز ملف قضائي ضدهما، عن تهمة النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، فيما تم توجيه نداء للجمهور وكل من وقع في شباك المشتبه فيهما التقدّم إلى مصالح الأمن أو النيابة لتقييد شكوى ضدهما والتأسّس كطرف مدني في القضية.

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صعقة كهربائية تقتل طفلا ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

لفظ، السبت، الطفل بوسعدية محمد أنفاسه الأخيرة في طريق نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لصعقة كهربائية حيث كان يلعب رفقة أصدقائه.

وحسب شهود عيان من الأطفال الذين كان يلعب معهم الضحية، فإن تفاصيل الحادث تعود إلى التقائهم بمكان بالحي الشعبي “الباطوار”، لغرض إمضاء وقت جميل واللعب معا، بحكم أن يوم السبت هو يوم عطلة، غير أن جلسة اللعب والتسلية هذه سرعان ما تحولت إلى مأساة، بعدما تعرض الطفل محمد بوسعدية الذي قدم من حي 285 مسكن بحي شعبة الفار لصعقة كهربائية، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى “الدكتور بن عبيد”، غير أنه فارق الحياة في الطريق، وانطلقت بعدها رحلة البحث عن أهل محمد بوسعدية، حيث كان أهله يظنون بأنه يلعب أو أنه في منزل الأقارب، إلى أن تم إبلاغهم بالخبر، الذي نزل عليهم كالصاعقة. وتم أمس الأحد تشييع جثمان الطفل محمد بمقبرة سيدي بتقة بمركز الولاية بحضور أهله وأقاربه ومئات المواطنين الذين قدّموا واجب العزاء لعائلته.

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وفاة فلاح غرقا في حوض للسقي بأولاد جلال

م. ع

لقي فلاح شاب عمره 23 سنة، مصرعه غرقا، داخل حوض كبير للسقي الفلاحي، منجز بطريقة تقليدية، بمنطقة سيدي ثامر التابعة إقليميا لبلدية الشعيبة بولاية أولاد جلال.

بحسب مصادر محلية، فإن الشاب يعمل في مستثمرة فلاحية شراكة بين والده وشخص آخر، حيث اعتاد الضحية على العودة إلى منزله لتناول وجبة الغداء، ثم العودة إلى العمل في تلك المستثمرة، وهو ما حدث، حسب مصادرنا، يوم السبت، لكن تأخر عودة الضحية أثار انتباه عائلته التي أبلغت مصالح الدرك والحماية المدنية بالمركز المتقدم ببئر النعام ببلدية الشعيبة، والتي تنقلت إلى عين المكان، وبالاستعانة بغطاسين من الحماية، تم العثور على الضحية داخل الحوض المائي العميق وانتشلوه متوفيا، ليتم فتح تحقيق في ملابسات وأسباب هذه الحادثة التي تعد حالة الغرق الأولى المسجلة على مستوى الولاية منذ مطلع السنة.