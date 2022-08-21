أخبار الجزائر ليوم الأحد 21 أوت 2022

المفارغ العشوائية كانت سببا في العديد من الحرائق، تفكيك شبكة ترويج المخدرات

تجمع زجاجا ومواد ملتهبة وأدوية منتهية الصلاحية

المفارغ العشوائية كانت سببا في العديد من الحرائق المدمرة

ب. ع

أكدت محافظة الغابات بولاية قالمة في منشور لها، بأن سبب الحريق المهول الذي وقع في جبال كاف الريح، التي تحتوي على أهم غابات الشرق الجزائري، والغنية بالثروات النباتية والحيوانية قد كان سببه الرئيس، هو وجود مفرغة عشوائية، كبرت مع الوقت وانتشرت، وضمت الكثير من المواد الملتهبة والزجاجات، وهو ما أدى إلى نشوب حريق في المفرغة نقلت لهيبها الرياح العاتية وأدت إلى حرق مئات الهكتارات التي انتقلت بسرعة فائقة إلى التجمعات السكانية، مما جعل بلدية بوحشانة التي تنتمي لها هذه الغابة شبه منكوبة، بسبب الفاتورة الثقيلة لخسائر الحريق.

وكانت بلدية بوحشانة بولاية قالمة قد تدخلت خلال بداية الأسبوع الماضي لإخماد نار اشتعلت في هذه المفرغة العشوائية، وانتظر سكان المنطقة رفع القمامة المكدسة هناك، ولكن إمكانيات البلدية لم تكن قادرة على تحويل قمامة هذه المفرغة إلى المفرغة العمومية، قبل أن تعاود النيران الاشتعال فيها وتنقلها الرياح التي بلغت سرعتها أكثر من 80 كلم في الساعة، إلى غابات المنطقة التي أبيدت عن آخرها، ويعتبر أهل ولاية قالمة غابات بوشحانة مصدرا مهما للأوكسجين، وبأنها الكنز الأول لأشجار الصنوبر التي فيها من بلغ عمرها قرنا من الزمن.

وتشير مصادر من ولاية قالمة بأن مفرغة عشوائية أخرى متواجدة قرب غابة امجاز عمار، تسببت في حريق المئات من الأشجار ومحاصيل فلاحية أخرى، كما تسببت مفارغ أخرى في ولاية قسنطينة وبالضبط في بلدية بن باديس في حرائق مختلفة مست الغابات وأيضا المحاصيل الزراعية، بسبب تحلل النفايات العضوية المعرضة لأشعة الشمس التي تصل حرارتها إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية، بعيدا عن الظل، ومعروف بأن ولاية قالمة سجلت خلال نهاية الأسبوع الماضي 47 درجة تحت الظل، كما سجلت ولاية قسنطينة 43 درجة تحت الظل، وهي الحرارة التي ساهمت بشكل مباشر في إشعال النيران في المفارغ التي بها مواد عضوية كثيرة وحتى مواد ملتهبة تم رميها من دون العلم بمخاطرها.

وانتشرت في السنوات الأخيرة المفارغ العشوائية عند مداخل الغابات، حيث، تقوم سيارات وحتى شاحنات برمي الردوم المختلفة هناك، قبل أن تتحول هذه الأمكنة إلى مفارغ عشوائية كبيرة، ترمى فيها مواد صيدلانية وأدوية منتهية الصلاحية وإبر ومواد سامة وملتهبة تشتعل كلما ارتفعت درجة الحرارة، وسط فراغ قانوني عن المتكفل الأول بسلامة الغابات وحمايتها، وهناك بلديات عندما تعجز عن تحويل جبال القمامة التي تتطلب شاحنات وآلات رفع عملاقة، بإشعال النار فيها، وهو ما يعرض الغابات للحرائق.

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مغترب يحاول تهريب 100 مليون سنتيم مزورة بميناء بجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في تزوير العملة الوطنية وإدخالها إلى أرض الوطن عبر ميناء بجاية.

وقائع القضية تعود إلى عملية تفتيش مركبة قادمة من فرنسا على متن باخرة نقل المسافرين، أسفرت عن اكتشاف على متنها مبلغ مالي مقدر بـ 100 مليون سنتيم، على شكل أوراق نقدية من فئة 1000 دج مزورة وغير قابلة للتداول.

المتهم الرئيسي شاب مغترب، يبلغ من العمر 37 سنة قام بإدخال هذا المبلغ المزور إلى أرض الوطن لحساب مغترب أخر من ولاية بجاية، لغرض تسليمه لأحد أقاربه الذي كان بانتظاره بميناء بجاية، بعد فتح تحقيق معمق في القضية تم التعرف على هوية الشخص الثالث الضالع في القضية، ويتعلق الأمر بأحد أقارب المغترب الرأس المدبر للعملية.

وقد أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض لإعداد لجناية تزوير النقود والمساهمة في إدخال النقود المزورة إلى الإقليم الوطني، أين صدر ضدهم أمر.

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انتشال جثة الغريق الرابع بشاطئ شنوة في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت الأحد فرق الحماية المدنية لتيبازة، جثة الغريق المفقود في البحر بشاطئ مطاريس منذ الجمعة الماضي، الضحية من جنس ذكر، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

وكان فريق الغطاسين بالحماية المدنية قد انتشل ثلاثة آخرين غرقوا بشاطئ المخيمات بشنوة صباح الجمعة الماضي، وينحدر الضحايا من ولايات الجلفة، تيارت وعين الدفلى.

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أفرادها ينحدرون من ولايتي عنابة وتبسة ومن بينهم امرأة

تفكيك شبكة ترويج المخدرات وحجز قرابة 44000 قرص مهلوس بقالمة

عصام بن منية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوشقوف بقالمة، وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، من إحباط محاولة نقل وترويج كمية معتبرة من الأدوية المصنفة في خانة المؤثرات العقلية قدرت بنحو 44000 قرص مهلوس، مع توقيف 6 أشخاص، تتراوح اعمارهم بين 21 و57 سنة، من بينهم امرأة وينحدرون من ولايتي تبسة وعنابة.

هذه العملية التي تعتبر واحدة من أهم عمليات مكافحة الاتجار في المخدرات التي عالجتها مصالح أمن ولاية قالمة، منذ مطلع السنة الجارية، تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح أمن دائرة بوشقوف، الواقعة على محور الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وتبسة، مفادها اعتزام عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، على نقل كمية كبيرة من المؤثرات العقلية، وتسليمها بإقليم بلدية بوشقوف، على إثر ذلك تم الشروع في التحريات والتحقيقات التي أفضت إلى تحديد أماكن تحرك أفراد هذه الشبكة، وتوقيفهم مع حجز 43440 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بالمخدرات يقدر بـ71 مليون سنتيم، وثمانية هواتف نقالة ومركبتين، كان يستعملهما أفراد الشبكة في نقل المهلوسات.

المشتبه فيهم وبعد تحويلهم برفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة بأمن دائرة بوشقوف، تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة الحيازة والنقل والتخزين لأدوية ذات تأثير عقلي، لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة والتهريب من قبل ثلاثة أشخاص بواسطة وسائل نقل، تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة.

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تفكيك شبكة مختصة في الاحتيال عبر فيسبوك

ق و

تمكن أمن ولاية تيزي وزو من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة أفراد مختصين في عمليات الاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما علم الأحد، من مديرية الأمن الولائي.

وأوضح المصدر أن فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية فتحت تحقيقا في هذه القضية إثر تقدم مواطنين بشكاوى مفادها وقوعهم ضحية احتيال شخص كان ينشط عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم مستعار، حيث كان يقترح عليهم خدمات مدفوعة الأجر بهدف سرقة أموالهم.

وأضاف المصدر أن هذا الشخص كان ينشط تحت اسم مستعار وهوية مزورة، مستغلا التقنيات الحديثة لإخفاء هويته ومحو آثاره على الإنترنت، حيث يقوم بحذف حسابه مباشرة بعد الاحتيال على ضحيته ويوقف كل اتصال معها. ومكن التحقيق من تحديد هوية المتهم وتوقيفه رفقة شريكين اثنين، أحدهما كان موضع مذكرة بحث صادرة عن الجهات القضائية في قضية مماثلة، حسب المصدر.

وإثر ذلك تم تقديم المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و37 سنة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي بتهمة “الاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

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جمعيات خيرية تسد حاجة مستشفى الطارف من الأدوية

رانية. م

وصلت الأحد اكبر قافلة منطقة من تيزي وزو ناحية الطارف، محملة بأغلب متطلبات وحاجيات المنكوبين جراء الحرائق الأخيرة، في مقدمتها الأدوية والمواد شبه الطبية والعتاد المطلوب أكثر في مستشفى الطارف، الذي يتواجد به عشرات المصابين، إلى جانب المواد الغذائية، الأفرشة والألبسة. استلم أمس الفرع الولائي لجمعية “كافل اليتيم” في ولاية الطارف، المساعدات الإنسانية التي أوصلتها القافلة التضامنية المنطلقة ليلة أول أمس من ولاية تيزي وزو، بالتنسيق بين عدد من الجمعيات الخيرية منها جمعية “ثيرقوى”، “كافل اليتيم”، مجموعة “بلال للمساعدات الإنسانية والخيرية” وغيرها من الجهات التي تسابقت لنجدة الضحايا والمنكوبين، حيث انطلق عدد من الشباب المسعفين عشية الأربعاء والخميس، لمد يد المساعدة للطواقم الطبية في المستشفيات المستقبلة للمتضررين، محملين بكميات من الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية والخاصة بالحروق.

ومن جهتها قافلة يوم أمس، كانت محملة بكميات معتبرة من الأدوية والمراهم المستعملة في علاج الإصابات الناجمة عن الحرق، والتي تم التبرع بها من طرف العيادات الخاصة، الصيدليات وحتى المغتربين الذين دفعوا تكلفتها نقدا لدى الجمعيات، وتم تزويد مستشفى الطارف بمعدات طبية وشبه طبية وأدوية يكثر استخدامها لعلاج المصابين بالحروق.

وأكد المشاركون في القافلة التضامنية أن الأخيرة شملت كل متطلبات المنكوبين، من أفرشة، أغطية، مياه معدنية، مواد غذائية إلى جانب أجهزة تبريد، مبردات المياه قصد إيصالها للعائلات المتضررة من الحرائق والتي لا تزال من دون مأوى، إلى جانب مولدات كهربائية وغيرها من المساعدات التي كانت المناطق المتضررة من حرائق السنة الماضية بولاية تيزي وزو، السباقة لجمعها، استنادا لتجربتها القاسية مع الحرائق.

وانطلقت عشية أمس قافلة أخرى من منطقة بني يني، على أن تلتحق بها، قوافل تضامنية أخرى صبيحة اليوم وفي الساعات القليلة المقبلة، من ولاية تيزي وزو باتجاه ولاية الطارف، تحمل إعانات للعائلات المتضررة، يشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات أخرى، إلى جانب متطوعين لمد يد المساعدة للعائلات المنكوبة، على وجه الخصوص قرية المالحة التي تعتبر الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات وحتى الخسائر، وتحصي 15 عائلة متضررة، 9 وفيات، 7 منهم في بيت واحد.