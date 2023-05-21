أخبار الجزائر ليوم الأحد 21 ماي 2023

لحوم الحمير تُعاود الظهور، تأجيل قضية اختطاف وقتل شاب رشقا بالحجارة

العثور على هيكل إحداها بحاوية القمامة

لحوم الحمير تُعاود الظهور بسيدي بلعباس

م. مراد

باشرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، تحقيقاتها لمعرفة مصدر بقايا يشتبه أنها تعود لذبيحة حمير عثر عليها مؤخرا بحاوية رمي القمامة بحي بومليك، والتي يحتمل أن تكون لحومها قد وجهت للاستهلاك البشري بالسوق المحلي.

القضية أثارت مخاوف كبيرة وسط الرأي العام المحلي، وأعلنت حالة استنفار، بعد اكتشاف بقايا الذبيحة التي يحتمل أن تكون لحومها قد وجهت للاستهلاك البشري، لاسيما بمحلات الأكل السريع وطاولات الشواء، وتكون مصالح الأمن قد باشرت تحرياتها لمعرفة مصدر البقايا التي تعمد الفاعلون التخلص منها بحاوية تقع بمكان معزول بالحي المذكور، بينما يرتقب أن يستند المحققون على تقرير المفتش البيطري لتأكيد طبيعة اللحوم، في حين كانت جمعية حماية المستهلك ممثلة في رئيس مكتبها الولائي “شمس الدين بلحاج”، قد نددت بمثل هذه الممارسات اللامسؤولة، مؤكدة أن “الوضع يفرض علينا التجند جميعا لمجابهتها، مع تكثيف الحملات التحسيسية لإجهاض محاولات إغراق السوق بمثل هذه اللحوم”، وأوضح بلحاج لـ “الشروق”، أنه من بين الإقتراحات التي رفعتها الجمعية والتي ترى أنها إحدى سبل التضييق على مروجي مثل هذه اللحوم، هو فرض حيازة أصحاب المطاعم ومحلات الأكل السريع على فاتورة تثبت هوية القصابة التي تم اقتناء اللحوم منها يقول المتحدث، الذي وجد أن التحقيقات السابقة في قضايا مماثلة، أثبتت أنها تسوق بمثل هذه المحلات، كما أشار المتحدث إلى تأسس الجمعية كطرف مدني في مثل هذه القضايا التي تمس بصحة المستهلك، والتي كان آخرها تلك التي عالجتها مصالح الأمن وأسفرت عن حجز ما يزيد عن 3 قناطير من لحوم الحمير، كانت موجهة للتسويق بأسواق مدينة سيدي بلعباس قدوما من ولاية وهران، وكشفت التحريات عن تورط أصحاب قصابات ومطاعم مشهورة في المدنية في القضية.

…

المتهم الرئيسي استعان بشريكين مقابل 50 مليون

تأجيل قضية اختطاف وقتل شاب رشقا بالحجارة في بومرداس

سعيدة. م

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، الأحد، البت في ملف خاص بعصابة مكونة من ثلاث شباب في عقدهم الثاني جاءت متابعتهم بجريمة قتل بشعة في حق شاب ثلاثيني، حيث قاموا باحتجازه في مسكن مهجور لمدة 4أيام كاملة دون أكل وشرب ثم رشقوه بالحجارة حتى الموت انتقاما منه لعقده قرانه على فتاة تربطها علاقة بالمتهم الرئيسي.

قضية الحال انطلقت بناء على بلاغ تلقته مصالح أمن اختصاص خميس الخشنة في شهر مارس 2021 من طرف أحد المواطنين مفاده عثوره على جثة شخص تحمل آثار ضرب وتعذيب، وعليه تنقلت ذات المصالح لمكان الجريمة حيث فتحت تحقيقا بعد عرض الجثة على التشريح.

وبعد أيام قلائل من التحريات المكثفة تم التوصل لمرتكبي الجريمة وتعلق الأمر بثلاثة شباب أعمارهم بين 25 و27 سنة وتحويلهم على التحقيق حيث اعترفوا بتفاصيل الحادثة وكشف المتهم الرئيسي أن ما حدث جاء نتيجة خلاف بينه وبين الضحية بسبب عقد قرانه على خطيبته السابقة وقد طلب منه في مرات عديدة تركها للرجوع إليها لكنه رفض وإستمر في استفزازه لغاية أن قرر الانتقام واستعان في ذلك بصديقين له من ذوي السوابق العدلية.

وصرح المتهم الرئيسي أنه استدرج الضحية حيث طلب منه ملاقته في مكان منعزل أين قام مع شريكيه باختطافه واقتياده إلى بيت مهجور واحتجزوه لمدة أربعة أيام كاملة دون أكل وشرب ثم قاموا برشقه بالحجارة ما تسبب له في إصابات بليغة لفظ إثرها أنفاسه الأخيرة ونفس التصريحات جاء بها باقي المتهمين حيث كشفا أنهما تلقيا مبلغا مالي قدره 50 مليون سنتيم لتنفيذ الجريمة.

…

توبع في قضية تلاعب بالأراضي الفلاحية

إدانة محافظ عقاري بست سنوات سجنا في سطيف

سمير منصوري

أصدرت، هيئة المحكمة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء سطيف الخميس، أحكاما ثقيلة في حق متهمين بالتلاعب بالعقار الفلاحي في ولاية سطيف، ويتعلق الأمر بالمحافظ العقاري ـ جنوب السابق المدعو “م.ز”، الذي أدين بعقوبة 6 سنوات سجنا مع الأمر بالإيداع من جلسة المحاكمة، وهو نفس الحكم المسلط على موظف في ذات المحافظة العقارية المدعو “ع.ع”، مع إصدار أمر بالإيداع من جلسة المحاكمة، فيما أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما نهائيا ضد المتهم الرئيس في القضية وهو سمسار عقاري، حيث أدين بـ8 سنوات سجنا مع أمر بالإيداع من الجلسة.

ووجهت للمعنيين تهم ثقيلة، مثل جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تخص وعاء عقاريا ذي طابع فلاحي في بلدية قجال.

ونشير، إلى أن المتهمين الـ3، سبق لهم وأن تحصلوا على حكم البراءة في المحكمة الابتدائية قبل أن تستأنف النيابة العامة، وتمت محاكمتهم في المحكمة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء سطيف.

وفي سياق متصل، برمجت المحكمة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء سطيف، تاريخ 11 جوان المقبل، قضية المحافظ العقاري بالعلمة السابق، المدعو “م.ب”، المتهم بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي وسوء استغلال الوظيفة، وهي التهم التي كان المحافظ العقاري قد أمضى من أجلها 17 شهرا في الحبس الاحتياطي، قبل أن يتم إخلاء سبيله في المحاكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء سطيف، بعد حصوله على حكم البراءة، وهو الحكم الذي لم يُقنع ممثل النيابة العامة واستأنف القضية في المحكمة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء سطيف. وحسب قرار الإحالة، فإن المحافظ العقاري السابق بالعلمة، تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 26 أكتوبر 2020، واتهم بكونه قام بتزوير دفتر عقاري لقطعة عقارية بمنطقة النواصر ببلدية بازر سكرة شرق ولاية سطيف.

…

توقيف مسؤولين بتهمة سوء استغلال الوظيفة والإهمال

تلف 40 ألف قنطار من الحمص بتعاونية الحبوب لميلة

نسيم. ع

أوقف أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد في ولاية ميلة، خمسة أشخاص في قضية إساءة استغلال الوظيفة والإهمال ووضع للبيع منتجا فاسدا.

وجاءت العملية حسب مصالح الدرك الوطني، بميلة، تبعا للتحقيق المفتوح من طرف الفرقة حول وجود كمية كبيرة من مادة الحمص، مخزنة على مستوى المخازن التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة المعروفة باسم بشلغوم العيد بولاية ميلة، وهذا بغرض بيعه للاستهلاك البشري، حيث تنقل فريق التحقيق إلى وحدات تخزين الحبوب والبقول الجافة التابعة لتعاونية ميلة، والمتواجدة بكل من التلاغمة، تاجنانت، ميلة، القرارم قوقة، سيدي مروان.

وبعد القيام بالمعاينات اللازمة، تبين انتشار كبير لحشرة السوس في المستودعات مع تعرض مادة الحمص للتلف بعد ما نخرها السوس وبالتالي صارت غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى وجود كميات أخرى متعفنة، أين تم رفع العينات لإجراء الخبرة على مستوى مخبر الجودة وقمع الغش بميلة، وطبقا للمواصفات التقنية للبقول الجافة وكيفيات عرضها، تبين أن الكمية المقدرة بحوالي 40 ألف قنطار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجزها وسماع كل من مدير التعاونية السابق، رئيس وحدة التخزين بميلة، رئيس وحدة التخزين بالتلاغمة، مراقب النوعية بوحدة التخزين بالتلاغمة، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بميلة الحالي ونائب مدير النوعية السابق. وبعد استكمال التحقيق تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، حيث سيتواصل التحقيق معهم.

…

تم تدشينه وتوزيع سكناته في الفاتح من نوفمبر الماضي

الزوارق لإجلاء سكان حي غمرته الفيضانات بالطارف

عصام. ب

75 ملم من الأمطار، في ظرف 24 ساعة، طوال يوم السبت، كانت كافية لإغراق العديد من بلديات الطارف، بين خسائر فلاحية لا عدّ ولا حصر لها، وتسرّب السيول إلى مساكن المواطنين، خاصة في عاصمة الولاية الطارف، وبالخصوص في حي 1000 سكن اجتماعي المدشن منذ ستة أشهر فقط، والمسمى بحي الكروم الذي ارتفع فيه مستوى المياه في قلب الحي إلى قرابة مترين من مياه المطر، الذي جعل غالبية السكان طوال يوم السبت، يقرّون في بيوتهم، خوفا من الغرق على حد تعبيرهم، وهو الحي الذي تم تسلميه في الفاتح من نوفمبر الماضي فقط، في احتفالية كبرى وقيل حينها بأنه سيخرج المواطنين من غبن أزمة السكن، وكان لزاما على مصالح الحماية المدنية موازاة مع عمليات امتصاص كبرى للمياه المرتفعة، استعمال الزوارق المطاطية، لأجل إجلاء قرابة مائة مواطن، كانوا عالقين بما فيهم الذين علقوا في سياراتهم، وتخوفوا من الحركة.

“الشروق” اتصلت الأحد برئيس بلدية الطارف، الذي رفض التعليق على الوضع البائس لهذا الحي، وقال بأن السلطات هي حاليا تقوم بدورها، تحت إشراف والي الولاية بن عرعار حرفوش، من أجل مساعدة أي منكوب في بلدية الطارف، والوقت لم يحن للتأنيب أو التحقيق مع المخطئين، خاصة في حي 1000 سكن اجتماعي المسمى الكروم، الذي أثار ضجة قبل إنجازه، لأن الأرضية التي تم اختيارها من السلطات للمشروع، كانت تعرف بمكان الفيضانات إضافة إلى أن الحي يدعى حاليا حي الكروم، لأنه في الأصل كان حقل كروم، ولكنه بسبب الفيضانات الكثيرة ووجود ماء كثير تحت الأرض، فسدت حقول العنب نهائيا، قبل أن يتحول إلى أهم مشروع سكني في أرض غير صالحة للبناء.

رئيس البلدية قال بأن السلطات وفّرت مركزا خاصا لإيواء السكان، خاصة القاطنين في الطوابق السفلى، ولكنهم فضلوا التوجه إلى أقاربهم.

أما سكان الحي الذين اتصلوا بالشروق اليومي، فقد أجمعوا على أن ما عاشوه سيجعلهم يفكرون بجدية في مغادرة الحي نهائيا، لأن ما عاشوه في يوم من المطر جعلهم يدركون بأنهم يعيشون في بحيرة، وليس في حي سكني آمن. أما والي الولاية بدوره فقال بأنه سيقف على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وسيرى أسباب المشكلة بعد ذلك.

يذكر أن الفيضانات طالت نصف بلديات الطارف، وكان أهمها في منطقة داغوسة ببلدية البسباس، وسيدي قاسي وبن مهيدي مع خسائر في أثاث المواطنين الذين تسربت السيول إلى منازلهم، وفي القطاع الفلاحي من دون خسائر بشرية.

…

تفكيك شبكة لسرقة المواشي بسوق أهراس

ق. م

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية سوق أهراس من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، حسب ما أفاد به السبت، بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح نفس المصدر أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمراهنة (سوق اهراس) تمكنت من “تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي والأبقار، وهذا على إثر تلقي اتصال هاتفي من طرف أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055 مفاده تعرضه لاعتداء من طرف أشخاص ملثمين مجهولي الهوية بمشتة الحفرة، بلدية أم العظائم”.

وفور تلقي البلاغ – يضيف البيان – “تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم فتح تحقيق مع تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات، ليتبين أن عملية سرقة 10 رؤوس من الأبقار تلاها الاعتداء على مالكها، وعلى الفور تم تفعيل مخطط محاربة سرقة المواشي المسطر من طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس والبحث عن الفاعلين عبر كامل قطاع الاختصاص مع توجيه دوريات متنقلة من الفرق الإقليمية وفرق الأمن والتحري على طول المسالك المحتمل استعمالها من طرف المشتبه فيهم”.

وقد أسفرت العملية عن “توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و56 سنة وحجز مبالغ مالية مع استرجاع الأبقار المسروقة.

…

سقوط مميت لشاب من الطابق الخامس بقسنطينة

س. ع

شهد حي السلام 120 مسكن ببلدية الخروب ولاية قسنطينة، زوال الأحد، حادث سقوط مميت، أودى بحياة شاب في الواحدة والثلاثين من العمر، هوى من الطابق الخامس لعمارة من خمسة طوابق، حيث توفي بمجرد ارتطامه ببلاط الشارع، ولم يكف تدخل طبيب الحماية المدنية في إنقاذه، والذي أكد وفاة الشاب الذي تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب .

…

تحرير قاصرتين تعرضتا للاختطاف بالسوقر بتيارت

لوز محمد أمين

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة السوقر، بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة، من تحرير فتاتين تعرضتا للاختطاف من وسط المدينة.

حيثيات القضية سجلت عقب تلقي مصالح الأمن الوطني لنداء يفيد بتعرض فتاتين للاختطاف، أين تم الاستعانة بمصالح الدرك الوطني مع غلق جميع المنافذ ومحاور الطرق واستغلال جميع المعلومات وتنشيط عنصر الاستعلامات، بعدما تبين أن السيارة من نوع (رونو كونغو) متواجدة على مستوى وسط بلدية مدريسة، أين حاول الجناة الفرار عبر الطريق الوطني رقم 90 المؤدي إلى بلدية عين كرمس، حيث تم توقيف السيارة التي بها ثلاثة أشخاص من بينهم السائق الذي كان بحالة سكر، أين تم تسليم القاصرتين رفقة والديهما إلى مقر أمن دائرة السوقر وتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.

…

حجز 170 ألف قرص بريغابالين بالبويرة

أ. حراش

تمكنت، مصالح أمنية ببلدية الأخضرية بالبويرة، من إحباط تمرير كمية هامة من المؤثرات العقلية كانت موجهة للترويج وسط الشباب، حيث فاقت المحجوزات 170 ألف قرص من نوع بريغابالين.

وتعد العملية الأمنية الناجحة ضربة موجعة لتجار هذا النوع من المؤثرات العقلية، بالنظر إلى الكمية الهامة المحجوزة والتي فاقت 170 ألف قرص مهلوس، إضافة إلى عدد الموقوفين الذي فاق 5 أشخاص تمت إحالتهم على الجهات القضائية المختصة بالأخضرية، حيث كانوا بصدد تمرير الكمية المعنية على متن مركبة بالطريق السيار قبل أن يتم اكتشافها وحجزها على مستوى منطقة عربة، مع تحويل ملفات الموقوفين على الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار مثولهم للمحاكمة في وقت لاحق.