أخبار الجزائر ليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

احتراق شاب بصعقة كهربائية، إحباط تهريب قطع غيار ومحركات مستعملة

احتراق شاب بصعقة كهربائية في قسنطينة

س.ع

أصيب الأحد شاب في الثالثة والعشرين من العمر بصعقة كهربائية أدت إلى إصابته بحروق من الدرجة الثانية في كافة أنحاء جسمه، وهذا نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية من التوترالمتوسط، بينما كان هذا الشاب يقوم أشغال داخل منزل الكائن بحي القماص من دون أخذه للاحتياطات اللازمة، وقد تم إسعافه ونقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الحروقبالمستشفى الجامعي بن باديسبقسنطينة.

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إحباط تهريب قطع غيار ومحركات مستعملة في تبسة

ب.دريد

أحبط نهاية الأسبوع الماضي عناصر الشرطة المتنقلة بأمن ولاية تبسة، أحد أكبر الشحنات الخاصة بتهريب قطع الغيار والمحركات المستعملة المهربة من الدولتين الجارتين.

وتعود حيثيات القضية الاجرامية المضرة بالاقتصاد الوطني، بناء على معلومات تفيد بتواجد شاحنة على مستوى محطة الوقود، العنبة، على مستوى طريق قسنطينة، محملة ببضاعة مصدرها التهريب، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيث تم الدخول إلى المحطة حيث كانت عشرات الشاحنات الأجنبية والمحلية متوقفة، وبعد الوصول إلى الشاحنة المشتبه فيها تم تفتيشها اين عثر عل كميات معتبرة من قطع الغيار، و19 محركا مستعمل لمختلف المركبات وسيارات، ليتم تحويل المحجوزات إلى مقر الفرقة بعين زروق، وفتح تحقيق مع السائق الذي سمع على محضر. والذي وجهت له تهم حيازة ونقل سلع مصدرها التهريب باستعمال وسيلة نقل داخل الشعاع الجمركي.

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قام بتصويرها وإرسالها إلى ناشطين بالخارج

فيديوهات توّرط شابا من بومرداس في قضية إرهاب

سعيدة. م

تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس قريبا في أحد الملفات المتعلقة بالانخراط ضمن تنظيم ارهابي معاد ناشط خارج الوطن. وهي قضية يتابع فيها متهم في عقده الثالث تبين من خلال التحقيقات أنه كان على اتصال بإرهابي ناشط في الخارج، وكذا عناصر تنشط لصالح حركة رشاد الإرهابية.

ويتابع المذكور بمجموعة تهم تعلقت بالإشادة بأفعال ارهابية، ونشر أخبار محرضة تمس الأمن والنظام العموميين مع الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية أثناء تأدية المهام إلى جانب تهمة التجمهر غير المسلح.

وبالنسبة للوقائع فتعود لشهر جوان 2021، حيث أوقفت فرقة الشرطة القضائية المشتبه فيه المعني، الذي رصد رفقة مجموعة من الأشخاص متجمهرين أمام مسجد ببرج منايل بعد صلاة الجمعة، بالرغم من إنذارات الفرقة لم يتفرقوا ومضوا في مسيرة جابت الشوارع، كما شوهد وهو يقوم بتحريض أطفال على التجمهر رفقة ناشطين معه، كما شوهد قصر يحملون صورا ولافتات أثناء المسيرة سلمها لهم بعض الناشطين ببرج منايل، وقد تم إقحام القصر حتى لا يتمكن رجال القوة العمومية من تفرقتهم.

وقد تم توقيف المتهم رفقة عدد من النشطاء، بعد رفضهم الامتثال للإنذارات وتفريق التجمع، خاصة بعد ترديدهم لعبارات وشعارات معادية للنظام، كما وردت معلومات أن المعني قام بعرض فيديو خاص بتفريق قوات الأمن للمتظاهرين، وعرضه على صفحته التواصلية. وأرسله إلى مواقع “إعلامية” تنتمي لحركة رشاد الارهابية، مقيمة بالخارج.

كما قام بإرسال فيديو آخر لناشط إرهابي يقيم في الخارج، وصور لافتات تحوي عبارات السب والإهانة للنظام. ناهيك عن قيامه بنشر شعارات وصور خاصة بتنظيم “داعش” عبر صفحته الخاص فايسبوك.

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بينها سيارات فاخرة ودراجات نارية قادمة من أوروبا وليبيا

أجانب يبيعون مركباتهم خارج القانون في تبسة ويصرحون بسرقتها

ب. دريد

ما يميز مدينة تبسة والولاية عموما عن غيرها من الولايات، هو طغيان السيارات الفاخرة والدراجات النارية اليابانية والأمريكية والأوروبية، وخاصة التي من دون وثائق في مختلف بلدياتها، وقد أحصت مصالح الأمن في سنة 2023 أكثر من أربعين دراجة نارية من دون وثائق تم تهريبها من خارج الوطن، وبيعت في الولاية بطرق غير شرعية، أما عن السيارات فالظاهرة قديمة تعود إلى قرابة ثلاثة عقود، واستفحلت في الفترة الأخيرة بعد غلاء السيارات، وندرة الجديد منها.

ولا يكاد يمر يوم من دون سقوط شبكات وأحيانا أفراد من الجزائريين، ومن الأجانب، في قبضة الشرطة، ويوجد حاليا بحسب مصادر محلية في حظيرة بكارية وحظيرة تبسة 203 سيارة من دون وثائق وأجنبية المصدر، تحصل عليها أصحابها بطريقة غير قانونية، لم يبت في أمرها بعد. وفي السياق، باشرت يوم الجمعة مصالح الشرطة القضائية، بأمن ولاية تبسة، تحقيقا في قضية الإعلان عن سرقة ثلاث مركبات سياحية ملك لثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية، قدّموا شكاوى لمصالح الأمن، مفادها سرقة مركباتهم من قرب أحد الفنادق بوسط المدينة دفعة واحدة، وقد اتهموا شابا من نفس جنسيتهم في السابعة عشرة من العمر، قدم معهم عبر منفذ بوشبكة الحدودي بولاية تبسة، بسرقة سياراتهم بالاشتراك مع عصابة محلية.

ولكن التحريات والتحقيقات وتفعيل العنصر الاستعلاماتي، كشف تواجد المركبات الثلاث محل التبليغ، بأحد الشوارع بوسط مدينة تبسة، وبداخل هذه السيارات مفاتيح التشغيل من دون تواجد أي شخص على متنها، وبعد تحويل المركبات إلى مقر أمن الولاية قامت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع مغادرة الشاب القاصر المبلّغ عنه التراب الوطني، حيث تم توقيفه بالمعبر الحدودي على متن سيارة كلوندستان، وبعد تحويله إلى مقر الفرقة الأمنية، وبعد التحقيق معه تبين بأن هناك اتفاقا بين أصحاب المركبات، والمشتكى منه القاصر، لأجل فبركة خطة، باعوا من خلالها السيارات الثلاث لمواطنين من تبسة، واشتكوا بمرافقهم ظنا منهم بأنه سيكون قد غادر التراب الجزائري ونجا من الأمن، ولكنه وقع في الفخ، فكشف للأمن عن الخطة الإجرامية بكل دقةـ وعن المشترين أيضا لهذه السيارات، ضمن جريمة وهمية، قصد تضليل الجهات الأمنية والتهرب من المتابعة القضائية في بلادهم وفي الجزائر، بعد بيعهم المركبات بطريقة غير قانونية.

وبالتنسيق مع النيابة، أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بتوقيف المعنيين وإنجاز ملف جزائي ضدهم عن جناية التهريب الدولي للمركبات، في إطار مجموعة إجرامية منظمة تنشط في الخارج، والتبليغ عن جريمة وهمية، ليتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم، ويتواصل التحقيق، لتوقيف أطراف أخرى على صلة بقضية بيع وشراء مركبات أجنبية، بطريقة غير قانونية.

وبحسب مصادر جمركية وأمنية، فإن السيارات المعنية بالتهريب عادة ما تكون ألمانية أو يابانية، وهي في الغالب مسروقة من أوروبا، ويتم إدخالها إلى الجزائر ثم بيعها بطرق غير قانونية والمسارعة لتقديم شكوى بالسرقة سواء لدى مصالح الأمن في ولاية تبسة على وجه الخصوص، أو 0641ي المخافر الأمنية بمراكز الحدود الأربعة الموجودة في ولاية تبسة.