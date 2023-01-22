أخبار الجزائر ليوم الأحد 22 جانفي 2023

وفاة تلميذة خلال حصة الرياضة، حملة حول مخاطر سوء استعمال غاز البوتان

حملة حول مخاطر سوء استعمال غاز البوتان

أطلقت مقاطعة غاز البترول المميع للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية “نفطال” لناحية البليدة الأحد ببلدية موزاية قافلة تحسيسية حول مخاطر سوء استعمال قارورات غاز البوتان. وأوضحت رئيسة الدائرة التجارية بهذه المؤسسة، مهدية جبالي أنه بهدف توعية سكان المناطق التي لم يتم ربطها بعد بشبكة الغاز الطبيعي حول طرق الاستعمال الآمن لقارورات غاز البوتان، أطلقت اليوم نفطال قافلة تحسيسية بموزاية ستجوب أيضا عددا من ولايات الوسط المتمثلة في البليدة وتيبازة وعين الدفلى والمدية. وأضافت ذات المتحدثة أن هذه الحملة التحسيسية التي تتواصل خمسة أيام، تستهدف المؤسسات التربوية والساحات العمومية الواقعة بالمناطق النائية التي تستعمل قارورات غاز البوتان وخاصة تلك التي سجل بها وقوع حوادث بسبب سوء استعمال هذه القارورات.

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الضحية ناظر ثانوية كان على متن دراجته الهوائية

سائق يتسبب في حادث قاتل بوهران ويلوذ بالفرار

خيرة غانو

فجعت الأسرة التربوية في وهران بهلاك ناظر ثانوية، بكاي محمد، بحاسي بونيف، نقابي وأستاذ سابق في التربية البدنية بنفس الطور، على إثر تعرضه لحادث سير من طرف صاحب سيارة اصطدمت بدراجته الهوائية التي كان يمتطيها كعادته نهاية كل أسبوع لممارسة رياضته المفضلة مساء السبت، ما سبب له إصابات بليغة ومتفرقة فاضت على إثرها روحه على الطريق السيار شرق – غرب، وتحديدا عند مدخل بلدية وادي تليلات، فيما لاذ الفاعل بالفرار، ويتعلق الأمر بالأستاذ “قالة حسين”، البالغ من العمر 43 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال.

وبحسب النقيب بلالة عبد القادر، المكلف بالاتصال لدى مديرية الحماية المدنية لولاية وهران، فإن عناصر الوحدة الثانوية لوادي تليلات وحال تدخلها في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء أول أمس، وجدت الضحية متوفى ومتعدد الإصابات على جانب الطريق، لتقوم بتحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

وقد نعى المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات منسقها السابق لولاية وهران قالة حسين، مشيرا إلى أنه كان أول منسق ولائي للنقابة الممثلة لموظفي السلك، وأنه ساهم بشكل إيجابي في جمع شمل النظار على مستوى ولاية وهران ومن مؤسسي مجلس هذا التنظيم، كما ناضل سابقا في سلك التعليم عندما كان أستاذ رياضة، وتم تنصيبه بصفته منسقا لفرع نقابة -كنابست- على مستوى ثانوية طالبة عبد القادر وعضوا بمجلسها لولاية وهران.

وفي حادث ثان، تمكنت الوحدة الثانوية لبوتليليس مدعومة بالوحدة البحرية للحماية المدنية وفرقة متخصصة في الغطس من انتشال جثة صياد مفقود، كان قد تعرض للغرق وسط الأمواج العاتية عندما كان يمارس نشاطه تزامنا مع هبوب الرياح القوية التي شهدتها وهران الأسبوع الماضي، حيث تم العثور على جثته في حدود الساعة الواحدة و25 دقيقة زوالا من أول أمس السبت، وبعد نحو أربع ساعات من البحث على مستوى المنطقة الصخرية المسماة “هوندا” ببلدية عين الكرمة التابعة لدائرة بوتليلبس.

ويشير النقيب بلالة دائما إلى أن المفقود البالغ من العمر نحو 24 سنة عثر عليه جثة هامة في بداية التعفن، ليتم تحويلها من قبل عناصر ذات الوحدة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.

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يحملان ألوان علم المثليين

العثور على مصحفين يحملان النجمة السداسية بتلمسان

ع. بوشريف

أسفرت عمليات التحسيس والتوعية من قبل جمعية اتحاد صبرة لنشاطات الشباب لمدينة صبرة بتلمسان في أوساط المواطنين، عن العثور السبت على نسختين من المصحف الشريف، نسخة من الحجم الصغير وأخرى من الحجم المتوسط، ملونتين بألوان الطيف، وهي الألوان التي يتخذها المثليون والشواذ جنسيا رمزا لهم.

وحسب ما كشف عنه الناشط الجمعوي يوسف زياني لدى اتصالنا به هاتفيا، أن النسختين تم تقديمهما من طرف أحد المواطنين مباشرة بعد انطلاق الحملة التحسيسية من قبل الجمعية، وقد أشار محدثنا، حسب ما جاء على لسان المواطن الذي عثر على هذه المصاحف الملونة، أن هذه النسخ اقتناها من مدينة الرمشي، دون أن يعلم أنها تحمل ألوانا منافية للقيم الإسلامية، ولم يوضح محدثنا ما إن كانت هذه المصاحف معروضة للبيع في المكتبات أو في فضاءات أخرى، مرجحا في هذا الشأن، أن تكون هذه المصاحف قد عرضت للبيع في سوق الرمشي، وهو أمر غير مستبعد، كما أضاف ذات الناشط الجمعوي، أن هذه المصاحف الملونة تحمل في صفحتها الأولى النجمة السداسية “نجمة داوود” وذلك بعد الملاحظة العينية التي قام بها للنسختين، ليقوم بعد ذلك بتقديمهما إلى الجهات الوصية المعنية بالأمر حتى يتم إتلافهما.

غير أن حادثة العثور على هذه المصاحف وما تضمنته تصريحات ذات الناشط الجمعوي، تفتح قوسا كبيرا خاصة فيما يتعلق بأماكن بيع هذه المصاحف المسيئة للقرآن الكريم، إذ تبقى فرضية عرضها للبيع بالأسواق الشعبية أكثر الاحتمالات الصحيحة، لكون هذه الفضاءات الشعبية لا تخضع غالبا للمراقبة، أو في أحسن الأحوال تكون المراقبة شبه غائبة، وهي إحدى الأبواب التي يعتمدها المروجون لمثل هذه المصاحف وغيرها من السلع الأخرى، من أجل ضمان انتشارها في سرية وبعيدا عن مراقبة أعين الأمن والمصالح التجارية، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المروجين يعتمدون على خطط ومنهجية عمل تضمن لهم تحقيق أهدافهم في انتشار مثل هذه المحظورات في أوساط فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب، وغرس أفكار تتنافى والمعتقدات الإسلامية، في سياق حرب يبدو أنها لن تنتهي قريبا، فهي تستهدف كل ما له علاقة بقيم ومبادئ الدين الإسلامي، خاصة وأن مثل هذه المصاحف لا تحمل ألوانا ترمز للمثلية فقط، بل إنها فوق كل هذا، تحمل النجمة السداسية، وهو ما يشير إلى أن الصهيونية هي من تقف وراء مثل هذه الحملات التي يراهن أصحابها على ضرب القيم الإسلامية بطرق تضليلية، بعدما فشلوا في ذلك مباشرة، في ظل مناعة المجتمع الجزائري وتعلقه بكل ما هو إسلامي من قيم ومبادئ وأخلاق وصفات حميدة، وغيرها من المثل والفضائل الأخرى، التي يكتسيها الدين الإسلامي، حيث لم يجدوا من طرق أخرى سوى تمرير أفكارهم الدنيئة عبر ضرب المقدسات الدينية، والتي يأتي في مقدمتها المصحف الشريف، الذي لم يسلم من جميع محاولات التشويه التي طالته، إلا أن يقظة رجال الأمن والجمعيات والمواطنين، حالت دون تحقيق مبتغاهم الخبيث، وهو ما كشفت عنه العديد من العمليات الأمنية، التي أسفرت عن حجز كميات من هذه المصاحف الملونة، أو ما تقوم به بعض الجمعيات في القرى والمداشر وفي مختلف مناطق الوطن لاجتثاث هذه الأفكار عبر التبليغ عن السلع المشكوك والمشتبه في كونها تتنافى والقيم الإسلامية.

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قافلة طبية لمرضى القرى النائية

تقوم قافلة طبية لجمعية “تافات” من ولاية تيزي وزو بإجراء فحوصات مجانية في عدة اختصاصات طبية لفائدة مرضى بدائرة إقلي بولاية بني عباس، حسب ما علم الأحد لدى المنظمين. وتنظم هذه المبادرة التضامنية بالتنسيق مع جمعية “التكافل” الخيرية بدائرة إقلي، حيث تجرى الفحوصات على مستوى العيادة متعددة الخدمات بذات الجماعة المحلية، في عدة اختصاصات طبية من بينها طب الأطفال وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية والأمراض الجلدية وأمراض النساء والتوليد وأمراض القلب وأخرى، وفق ذات المصدر.

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وفاة تلميذة خلال حصة الرياضة بأم البواقي

بلقاسم. د

اهتزت الأسرة التربوية بثانوية محمد بوضياف بمسكيانة في ولاية أم البواقي الأحد، على وقع وفاة التلميذة “ف.سامية”، البالغة من العمر 16 سنة وتدرس في السنة الأولى ثانوي إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة كانت سببا في وفاتها.

وأفادت مصادر تربوية للشروق، بأن التلميذة والمعروف عنها الحيوية والنشاط وحرصها الشديد على الدراسة، كانت قد خرجت كعادتها من مسكنها العائلي الكائن بحي هنداوي جلول بضواحي مدينة مسكيانة، برفقة عدد من زميلاتها باتجاه الثانوية بصفة طبيعية، كما أنها تابعت دروسها الأولى بصورة عادية، قبل ان يقع ما لم يكن في الحسبان أثناء إجراء حصة التربية البدنية، حيث تعرضت التلميذة لسقوط مفاجئ دخلت على إثره في غيبوبة، الأمر الذي تطلب من مسؤولي الإدارة، الإتصال مباشرة بمصالح الحماية المدنية، الذين قاموا عند تدخلهم بنقلها على وجه السرعة باتجاه مستشفى محمد بوحفص، حيث حاول خلالها الطاقم الطبي بالوسائل الطبية المتاحة إنقاذ التلميذ، لكن شاءت الأقدار أن تفارق الحياة، بعد لحظات من دخولها المستشفى، وقد خلف خبر وفاة التلميذة حالة من الحزن والتأثر العميقين وسط الأسرة التربوية من أساتذة وتلاميذ ومسؤولي المؤسسة التربوية الذين دخلوا في حداد.

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مواطنون ينتفضون ضد “منزل مشبوه” بسطيف

سمير مخربش

وضع السبت، سكان عين ولمان بولاية سطيف، حدا لنشاط منزل مشبوه، بعد اعتصام انتهى بتوقيف 11 فتاة غالبيتهم في العشرينيات من العمر، أحلن جميعا على مركز الأمن.

العملية جاءت بعد تحرك سكان حي بعيرة بعين ولمان، الذين اعتصموا بالقرب من هذا المنزل المشبوه وراحوا يطالبون النساء بمغادرة المكان فورا، وهو المسكن الذي يشهد يوميا توافدا لفتيات غريبات عن المنطقة. وأصر المعتصمون على وضع حد لهذه الظاهرة التي تسببت في حرج كبير للعائلات القاطنة بالحي.

ومن جهتهم تدخل رجال الأمن بموكب من السيارات بعد ضبط الإجراءات المتعلقة باستصدار تسخيرة من محكمة عين ولمان، سمحت لهم باقتحام المنزل أين وجدوا بداخله 11 فتاة، واتضح بأن كل الفتيات ينحدرن من خارج الولاية وفي مقتبل العمر.

لكن بعد القيام بالإجراءات القانونية، وفتح تحريات تخللها تفتيش دقيق للمنزل، لم يتم العثور على أدوات الجريمة، ولم يكن بالمنزل أي دليل يثبت وجود نشاط مشبوه، وعند تحويل الفتيات الى مركز الأمن والاستماع لأقوالهن أكدن بأنهن جئن في زيارة لصديقة لهن، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن إلى إخلاء سبيل الفتيات اللواتي تعهدن بعدم العودة إلى هذا المنزل الذي أثار أصحابه غضب سكان الحي، وتعهدت كل واحدة منهن بالعودة من حيث أتت.

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وفاة شيخ داخل سيارة على الطريق السيار بالمدية

ب. عبد الرّحيم

شهد الطريق الوطني المزدوج شمال ـ جنوب في حدود الساعة منتصف النهار في شطره المار بجسر المحاجبية الواقع بضواحي البرواقية وفاة شيخ يبلغ من العمر 70 سنة داخل سيارة ابنه الذي كان بصدد تحويله نحو أحد مستشفيات العاصمة قادما من ولاية الأغواط حسب المعلومات التي بحوزتنا ما تطلب تدخل أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية للحماية المدنية للبرواقية لنقله إلى مستشفى بن يوسف بن خدّة بالبرواقية.