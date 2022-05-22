أخبار الجزائر ليوم الأحد 22 ماي 2022

شابان يقتلان صديقهما في جلسة سمر، غرق شاب في سد

شابان يقتلان صديقهما في جلسة سمر بالطارف

سعاد. ك

استيقظ فجر الأحد، سكان الحي القديم بوسط بلدية شبيطة مختار غرب الطارف، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 25 سنة من العمر، واتهم بارتكابها صديقان للشاب، حيث كانت المجموعة في جلسة سمر، حين وقع بينهم شجار عنيف، تلقى خلاله الضحية ضربة خنجر على مستوى الرقبة، فسببت له نزيفا حادا، وتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة، لكنه توفي قبل بلوغ المستشفى.

وذكر مصدر أمني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 24 و25. يذكر أن بلدية شبيطة مختار شهدت جريمة قتل في وقت سابق من هذا العام، راح ضحيتها شاب، وكانت بسبب نقاش كروي.

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الضحية قصد المكان للسباحة

غرق شاب في سد بخنشلة

مامن. ط

انتشلت فرقة الحماية المدنية، للوحدة الثانوية بقايس، غرب خنشلة، في ساعة متأخرة من نهار السبت، جثة الشاب حراث بدرو، 16 سنة من العمر، وهو طالب ثانوي بمتقن قايس، من داخل مياه وأوحال سد فم القيس، في حوض مائي، تجمعت به مياه الأمطار الأخيرة، ويشهد اشغال تنظيف ورفع للطمي وإعادة الاعتبار، حيث تم تحويل جثة الشاب، بعد ساعات من البحث عنها، إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى عبد المجيد حيحي، بقايس، وباشرت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا في حيثيات الحادثة، التي خلفت حزنا كبيرا، وسط ساكنه المدينة، التي ندد أهلها بعدم مراقبة هذه الاحواض الجديدة، لاسيما بعد استغلالها للسباحة، مع ارتفاع درجة الحرارة التي فاقت الأربعين، من قبل شباب وأطفال المدينة، امام انعدام المسابح، وغلق المسبح الوحيد بقايس، في وجه الأطفال.

وأشار بيان للحماية المدنية، بخنشلة أمس الأحد، إلى أن مصالح الحماية كانت قد تلقت بلاغا عاجلا بخصوص غرق شاب، من ابناء مدينة قايس، داخل حوض مائي، يقع وسط سد فم القيس المغلق منذ سنوات، وتم استغلاله من الأطفال مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، للسباحة مع التأكيد على فشل شاب يدعى بدرو حراث، في الخروج بسبب الأوحال التي ثبتته في مكانه. نشير إلى ان سد فم القيس بقايس، كان غير مستغل منذ سنوات، وأمام طلب أهل المدينة، خصصت له سلطات الولاية، غلافا ماليا، لتنظيفه، حيث شرعت مؤسسة خاصة، في اشغال التنظيف والتخلص من التربة، التي تحولت مع الأمطار الأخيرة، إلى أوحال وشكلت أحواضا مائية، غرق خلال السباحة بها الشاب حراث في أحدها.

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جرحى في شجار جماعي بتبسة

ب. دريد

عاش سكان مدينة الونزة، بولاية تبسة، مساء السبت ليلة رعب، دفعت بالكثير من المواطنين وأصحاب المحلات، إلى العودة إلى منازلهم خوفا من أي اعتداء من طرف عصابات إجرامية وقع بينهم شجار لا تزال الجهات الأمنية تحقق من أجله لمعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية.

وحسب مصدر “الشروق”، فإن الشجار الذي تسبب في سقوط أربعة جرحى، انطلق بين مجموعة من الشباب يعدون على أصابع اليد، ليتسع بعدها إلى مجموعات أخرى استعملت الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وقضبان حديدية، كما استعانت مجموعة أخرى بالكلاب المدربة، التي أججت الوضع ودفعت بالمواطنين إلى الفرار في كل الاتجاهات، خاصة وأن البعض تعرض إلى اعتداء الكلاب، تم نقلهم إلى المستشفى الاستعجالي.

ونظرا لخطورة الوضع، تدخل عناصر أمن الدائرة، أين تمكنوا من تفريق المتشاجرين، والتحكم في الوضع، بعد أن تم توقيف 5 منهم، والبحث لا يزال متواصلا عن بقية الأشخاص الذين أشعلوا فتيل الشجار باستعمال الأسلحة البيضاء، وبتعليمة نيابية تم سماع الموقوفين أمس الأحد لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة لعوينات للنظر في مختلف التهم خاصة ما يتعلق بالإخلال بالنظام العام والمشاجرة الجماعية باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

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اعتراض 22 مرشحا للهجرة السرية بسكيكدة

ز. بودماغ

تمكن الأحد، حراس السواحل بالقل غرب ولاية سكيكدة، من اعتراض مركب، كان على متنه 22 “حرّاقا” تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 35 سنة.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن حراس السواحل اعترضوا على المجموعة، التي تضم 22 حراقا ينحدرون من الطارف وقسنطينة وكركرة بولاية سكيكدة، بشاطئ لقصر ببن زويت التابع لبلدية كركرة، حيث تم اقتيادهم إلى ميناء القل لإجراء الفحص الطبي، وبعدها تم عرضهم على وكيل الجمهورية لمحكمة القل أين أمر بإطلاق سراحهم وتسليمهم استدعاءات مباشرة. ويعد هذا ثاني فوج يتم اعتراضه بالمنطقة في ظرف اسبوعين.

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وفاة طفل في حادث مرور ببرج بوعريريج

و. بوجملين

لفظ طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بدائرة المنصورة ببرج بوعريريج أنفاسه الاخيرة في حادث مرور وقع الأحد بحي 40 مسكنا. وأكد شهود عيان أن الطفل توفي مباشرة خلال الحادث بعد دهسه من طرف سائق سيارة بحي 40 مسكنا، حيث لفظ أنفاسه مباشرة، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة على جناح السرعة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.

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وفاة طفل غرقا بشاطئ في الشلف

ف.ن

لقي طفل في الرابعة عشر من العمر، مساء السبت، حتفه غرقا بشاطئ “الداتي” ببلدية سيدي عبد الرحمان (شمال غربي الشلف)، حسب ما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأفاد بيان لذات الهيئة أنه ورغم تحذيرات ونداءات مصالح الحماية المدنية بعدم السباحة قبل موعد الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف بسبب غياب مراكز الحراسة لتغطية شواطئ الولاية، تم تسجيل مساء السبت أول حالة غرق لطفل يبلغ من العمر 14 سنة وهذا بشاطئ “الداتي”.

واستنادا لذات المصدر، تدخلت فرق الحماية المدنية لتحويل جثة الضحية الذي ينحدر من بلدية الصبحة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس. يذكر أن نفس الشاطئ شهد أمس الجمعة حادث غرق ثلاثة أشخاص، تم إنقاذ اثنين منهم من طرف المواطنين، فيما حاصرت الأمواج شخصا ثالثا أصيب بجروح على مستوى الرأس إثر احتكاكه بالصخور بسبب التيارات والأمواج، وهو ما استدعى تدخل فرق الغطس للحماية المدنية ليتم إنقاذه وتحويله إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.

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حجز كمية من الكيف المعالج بتيزي وزو

فروجة معاكني

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 33 و42 سنة ينحدرون من ولاية تيزي وزو متورطين في حيازة وترويج المخدرات.

العملية مكنت من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ3 كغ و790 غ من الكيف المعالج، أسلحة بيضاء، مركبة سياحية وهواتف نقالة تستعمل في التواصل بين أفراد الشبكة.

وبتاريخ 19 ماي 2022 تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، أين صدر ضدهم أمر إيداع عن قضية حيازة وتخزين المخدرات من أجل عرضها للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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وفاة طفل غرقا وإنقاذ 4 شبان بالشلف

إ.جزار

أفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بالشلف بتسجيل أول حالة غرق لشاب يبلغ من العمر 14 سنة على مستوى شاطئ الداتي بتنس السبت، الشاب ينحدر من بلدية الصبحة.

في انتظار الإجراءات القانونية للمصالح المعنية تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفة تنس، وأشارت الخلية أنه رغم التحذيرات من السباحة قبل موعد الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف بسبب غياب الجهاز الأمني لتغطية شواطئ الولاية، إلا أنه للأسف تم تسجيل هذه الحادثة المؤلمة، وجددت مطالبتها المواطنين بتجنب السباحة بالشواطئ لحين افتتاح الموسم الصيفي تجنبا لهاته الحوادث المؤسفة والأليمة.

وفي ذات السياق، تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ أربعة شبان السبت من الغرق، بينهم ثلاثة في نفس الشاطئ والرابع بشاطئ صخري بكاف كالة بتنس.

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رئيس الديوان وعدهم بالنظر في انشغالهم

مكتتبو “عدل 2” ببرج البحري يحتجون أمام وزارة السكن

حورية. ب

احتج، الأحد، مكتتبو “عدل 2” الموجهون إلى موقع برج البحري، درموش 1100 مسكن أمام وزارة السكن، مطالبين بتدخل الوزير من أجل تسليمهم مفاتيح شققهم الجاهزة، في أقرب الآجال، كما أصر المستفيدون من المشروع التكميلي الذي يضم 10 عمارات، على تسليمهم مفاتيح شقق العمارات الأربع المتبقية.

لم تكتمل فرحة العائلات المستفيدة من المشروع التكميلي لموقع برج البحري درموش 1100 مسكن، حيث تم استدعاؤهم يوم الخميس المنصرم لتسليمهم مفاتيح شققهم غير أنهم تفاجؤوا بإلغاء عملية التسليم لأسباب يجهلونها وعندما استفسروا من مكتب عدل بالحي أخبرهم المسؤول أنه تلقى الأمر هاتفيا بدون وثيقة رسمية. وهو الأمر الذي حز في نفوسهم أنهم من أوائل المكتتبين في وكالة عدل 2013 ليصبحوا آخر من يتسلم شققهم لأسباب كثيرة منها توقف أشغال المشروع.

وصرح أحد المكتتبين للشروق أن هناك عائلات جلبت أطفالها وتوجهوا إلى الموقع الخميس الماضي، والفرحة بادية على وجوههم، معبرين فيما بينهم عن سعادتهم بإنهاء أزمة السكن التي يعانون منها منذ عقود من الزمن. وما هي إلا ساعات قلائل وتحولت السعادة إلى تعاسة وتساؤلات حول إلغاء عملية تسليم المفاتيح، رغم عدم وجود أسباب منطقية تحول دون ذلك.

وكشف ممثل سكان موقع برج البحري درموش 1100 سكن للوزير من خلال الرسالة التي سلمها أمس لرئيس الديوان الذي استقبلهم ووعدهم بالنظر إلى مطالبهم في أقرب الآجال، والتي تحوز الشروق على نسخة منها أنه بعد تنصيب الوزير شركة البيرق شهر أفريل 2021 لإكمال ما تبقى من أشغال بالموقع في أجل لا يتجاوز 12 شهرا وتم الاتفاق على توزيع تجزئة 982 وليس 1100 على دفعتين 607 و375، حيث أول دفعة كان من المقرر تسليمها شهر مارس 2022، وصرحت الوكالة بـ607 شقة عبر 16 عمارة، والتي سلم منها 6 عمارات فقط، وقد تلقوا وعودا من وكالة عدل بتسليم باقي العمارات العشر في غضون أيام وبالفعل تم تجهيز أربع عمارات أخرى وقامت الوكالة بوضع رزنامة التوزيع الخميس 19 ماي “عمارتين والأحد 22 ماي العمارتين المتبقيتين”.

وأضاف ممثل المكتتبين في الرسالة أنهم تفاجؤوا الخميس المنصرم بإلغاء العملية وتأجيلها إلى 5 جويلية المقبل، رغم أن الوكالة صرحت لوسائل الإعلام بأنه تم توزيع 16 عمارة فيما برمجت العمارات الأخرى التي تضم 375 شقة إلى تاريخ 5 جويلية، وعلى هذا الأساس يناشد المحتجون الوزير بلعريبي التدخل العاجل لرفع الغبن عنهم.