أخبار الجزائر ليوم الأحد 23 أفريل 2023

حجز أكثر من 183 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة، جرحى في مواجهات بين عصابتي أحياء

حجز أكثر من 183 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة

توفيق. ب

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني لأمن ولاية بجاية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، من حجز وإتلاف كمية من اللحوم البيضاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وجاءت العملية بعد قيام عناصر الشرطة بخرجة ميدانية رفقة الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية وكذا مصالح التجارة لولاية بجاية، استهدفت السوق المغطاة بشارع الحرية بمدينة بجاية، وقد أسفرت العملية عن ضبط وحجز كمية من اللحوم البيضاء (لحم دجاج) فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري يقدر وزنها بأكثر من 183 كلغ كانت معروضة للبيع.

وقد تم إتلاف الكمية المحجوزة بمادة الجير وإنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرسالها إلى الجهات المختصة.

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وفاة مؤذن في حادث سير بسكيكدة

إسلام. ب

لقي، عصر السبت، مؤذن متطوع بمسجد الشهداء، المعروف “بالباطوار”، وهو المسجد الذي ساهم في بنائه الشيخ جاب لله واشتهر فيه، بعاصمة الولاية سكيكدة، يدعى أيمن لواتي يبلغ من العمر 29 سنة، حتفه، في حادث سير، وقع بمنطقة بوقاعة، الواقعة بمخرج بلدية رمضان جمال، بولاية سكيكدة، وأصيب شقيقه البالغ من العمر 27 سنة، بجروح خطيرة، تطلبت نقله إلى مستشفى سكيكدة، هذا وتمثل الحادث في اصطدام سيارة الضحية من نوع 207، بالحاجز الإسمنتي بمنطقة بوقاعة وانقلابها، أين أصيب الشقيقين بجروح خطيرة، تطلبت نقلهما من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة رمضان جمال إلى مستشفى سكيكدة، أين لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، في حين لا يزال شقيقه في مصلحة الإنعاش بذات المستشفى.

وأكدت مصادر بأن الضحية هو مؤذن متطوع معروف بصوته الجميل، وهو شاب اعتاد على رفع الأذان بالمسجد، وبعد انتشار خبر وفاة الضحية أيمن سادت حالة من الحزن بالمنطقة بعد أن أذن آخر مرة في صلاة الظهر ليوم السبت ثاني أيام العيد، وأقام الصلاة وأدّاها جماعة بالمسجد المذكور وكان الفقيد يخطط لختم المصحف الشريف، للإشارة فإن جنازته شيّعت السبت، بحضور جمع غفير.

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توقيف 10 مشاركين في الشجار

جرحى في مواجهات بين عصابتي أحياء بسوق أهراس

صبرينة ذيب

أوقف مساء السبت، عناصر الأمن الحضري السادس بولاية سوق أهراس، أفراد عصابة أحياء زرعت الرعب في نفوس السكان في عيد الفطر المبارك، أين تمكنوا من توقيف 10 اشخاص غالبيتهم من الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر، تورطوا في إنشاء عصابة أحياء والمشاجرة العنيفة باستعمال شتى أنواع الأسلحة البيضاء، في الطريق العمومي ونشر الرعب في نفوس السكان الآمنين، أين جندت المصالح الأمنية كافة الإمكانيات البشرية والأمنية من أجل وضع حد لمثل هذه العصابات.

وقد تم التدخل من طرف رجال الشرطة بعد ورود معلومات بوقوع ملاسنات بين عدد من شباب حي العيلاوية الذي سرعان ما تطور إلى شجار استعملت فيه كل أنواع الأسلحة البيضاء من بينها قارورات المولوتوف، تسبب في تسجيل العديد من الجرحى، أين تمكن أفراد الشرطة من توقيف 10 أشخاص تورطوا في قضية الحال، وبعد احالة ملفهم على الجهات القضائية بمحكمة سوق أهراس تم إصدار أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت لسبعة أشخاص فيما وضع ثلاثة منهم تحت التزامات الرقابة القضائية إلى حين مثولهم للمحاكمة خلال هذا الأسبوع.

وبحسب مصدر محلي فإن أواخر رمضان تميزت بشجارات متفرقة بين كرّ وفرّ، ليكون أول أيام العيد المبارك مسرحا لمعركة حقيقية لم يقلل من نيرانها سوى التدخل الحاسم لرجال الأمن، وبحسب ذات مصادر، فإن تعاطي المهلوسات والمتاجرة فيها ومحاولة فرض منطق الغاب هم من أهم أسباب هذه المشاجرات التي لا تتوقف.

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متأثرا بإصاباته الخطيرة

وفاة زوج السيدة التي قضت في حريق العلمة بسطيف

سمير مخربش

التحق، صبيحة الأحد، رب عائلة بزوجته التي توفيت إثر حريق نشب بمنزلهما، الكائن بمدينة العلمة بولاية سطيف، ليتحول الحادث الأليم إلى مأساة مضاعفة يتمت ثلاثة أطفال.

الكارثة وقعت الأسبوع الماضي، عندما أدخل الأب خزان بنزين سيارته إلى المنزل الكائن بترقية عظيمي بحي الصبايحية بالعلمة، وشرع في تنظيفه بالاستعانة بمادة كيميائية قابلة للاشتعال. وكان يقوم بالعملية ببهو شقته بالقرب من المدفأة التي كانت مشتعلة، وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث وقع انفجار رهيب اهتزت له العمارة بكاملها، وهز كل الحي، وتبعه حريق مهول امتدت ألسنته إلى المطبخ وغرف المنزل، فأصيب الأب المدعو س.د، والبالغ من العمر 30 سنة وزوجته البالغة من العمر 29 سنة بحروق من الدرجة الثانية، بينما تعرض الابن البالغ من العمر 7 سنوات والبنت البالغة من العمر 6 سنوات لحروق طفيفة على مستوى الأيدي من الدرجة الأولى.

وعند تدخل رجال الحماية المدنية لوحدة العلمة، تم نقل المصابين إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة، لتلقي العلاج، وتبين بأن حالة الأم خطيرة للغاية بعد احتراق جسمها بالكامل، فصمدت لساعات وفارقت بعدها الحياة. وأما الأب فظل يخضع للعلاج ثم تم تحويله في اليوم الموالي إلى مستشفى الحروق بالدويرة بالجزائر العاصمة، أين بقي تحت الرعاية الطبية مدة أسبوع لكنه فارق الحياة صباح أمس الأحد، لتتضاعف مأساة العائلة، وشاءت أقدار الله أن تفارق الزوجة الحياة يوم الأحد الماضي ليلتحق بها زوجها يوم الأحد الموالي، فتوفيت الأم في رمضان ولحقها الأب بعد العيد لتعيش العائلة أسوأ عيد، بعد حريق يتَّم ثلاثة أطفال أحدهم كان خارج المنزل عند وقوع الكارثة.

وقد خلف الحادث حيرة كبيرة وسط أقارب العائلة، الذين شاركوا في جنازتين الأولى للأم والثانية للأب، بينهما أسبوع واحد فقط، حيث شيع زوال الأحد الأب في موكب مهيب وحزين.

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اختناق سبعة من عائلة واحدة بالغاز في الشلف

ل. محمد أمين

تعرض مساء السبت سبعة أفراد من عائلة واحدة، للاختناق بالغاز في مسكن بحي البريد والمواصلات في مدينة تيارت، بعد استنشاقهم أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، وتتراوح أعمار المصابين ما بين ثلاث و48 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى يوسف دمرجي بمدينة تيارت.

وحسب مصدر طبي بذات المستشفى، فإن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ولا تدعو للقلق وسيغادرون المستشفى قريبا، للإشارة فإن ولاية تيارت سجلت حصيلة ثقيلة جدا فيما تعلق بالاختناقات خلال الموسم الشتوي بسبب عدم التقيد بإجراءات السلامة وعدم ربط الأجهزة بأنابيب التهوية.

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ثالث حادث من نوعه في ظرف شهر

وفاة طفل بعضة كلب مسعور في تيارت

لوز محمد أمين

توفي، الأحد، بمستشفى وهران، الطفل (ب. ع. س) البالغ من العمر ثماني سنوات، على إثر تعرضه لعضة كلب مسعور، الضحية كان برفقة والده بأحد أحياء مدينة السوقر، قبل أن يباغتهما الكلب ويهاجمها، حيث تعرض الأب أيضا لإصابات أدخلته المستشفى رفقة ابنه الصغير، وهي الحادثة التي خلفت صدمة ورعبا لدى المواطنين بمدينة السوقر، جراء الانتشار الرهيب للكلاب الضالة بالمدينة، أين أكد السيد محمد من سكان حي 140 سكن للشروق، أنهم لاحظوا الانتشار الواسع للكلاب الضالة وهي تصول وتجول بأحياء مختلفة، إذ وجب على السلطات المحلية بحسبه، القيام بحملات إبادة وهو ما سبق للمواطنين أن نادوا به قبل وقوع الكارثة، بعد تسجيل حوادث هجوم للكلاب الضالة على المواطنين ببلديات قريبة، إذ تعتبر هذه الحادثة الثالثة من نوعها المسجلة خلال هذا الأسبوع، بعد تعرض 6 أطفال لإصابات متفاوتة الخطورة جراء تعرضهم لعضات كلب مسعور بحي المحطة ببلدية الدحموني. وقبلها بأيام تعرض طفل مصاب بالتوحد لم يتجاوز الست سنوات من عمره، يقطن ببلدية ملاكو، لهجوم عنيف من طرف كلب من سلالة بيتبول مخلفا له إصابات خطيرة بأجزاء مختلفة بجسمه.

أمام خطورة هذا الوضع جدد المواطنون دعواتهم للسلطات المحلية من أجل التحرك بسرعة للقضاء على الكلاب الضالة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، حيث أصبحت هذه الكلاب تفرض حالة من حظر التجوال مساء وخاصة بعد حلول الليل، ما بات يهدد سلامة المواطنين.

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مفتشية البيطرة تحقق في الحادثة

نفوق جماعي للماشية بمستثمرة في تيارت

لوز محمد أمين

سجل، السبت، نفوق ما يزيد عن 30 رأسا من الماشية بالمزرعة المسماة المزارع الثلاث التي تقع بإقليم بلدية السبعين بدائرة مهدية في ولاية تيارت، وفقا لما أورده خالد بغني المفتش الولائي للبيطرة. وقد جرى تداول فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة نفوق الماشية، التي تبقى أسبابها غامضة.

وسارعت المفتشية الولائية للبيطرة بمديرية المصالح الفلاحية لولاية تيارت لإرسال فريق من الأطباء البياطرة لفحص وأخذ عينات من الأغنام النافقة، وحسب الخبرة المكتسبة من الأطباء البياطرة، فإن سبب النفوق يعود لعدم تلقيح الماشية من طرف مالكها، وهو أمر عادي وليس بالمرض الخطير أو المعدي، كون المربين يعمدون إلى تلقيح ماشيتهم مرتين في السنة ضد التسمم المعوي، وهو معروف لدى الموالين والمربين على حد سواء، وينتج جراء تغيير النمط الغذائي للماشية من الأعلاف الجافة نحو الأعلاف الخضراء المتواجدة بالحقول والمراعي.

وقال بغني للشروق: “نطمئن جميع المربين أن الحالة التي تم تسجيلها أمس، لا تدعو إلى القلق، مؤكدا أن الفرقة الموفدة للمزرعة قامت بجميع الإجراءات من أخذ للعينات من كبد الأغنام النافقة وعينات من الدم، وحتى لعينات من الأعلاف والحشائش المتواجدة بمحيط المزرعة من أجل إبعاد كل الشكوك، أين ستصدر المفتشية الولائية للبيطرة تقريرها النهائي وعرض النتائج المتوصل لها”.

واعتمادا على الخبرة، فإن حالة النفوق المسجلة، حسب المتحدث، هي حالات جد عادية يتحمل المربي عواقبها بسبب عدم تلقيح الماشية مع تغيير نمطها الغذائي، للإشارة أن عدد الأغنام النافقة التي تم ردمها من قبل مصالح البيطرة بلغ 30 رأسا، بينما يحوز المربي قرابة 413 رأس من الماشية.

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المتسبب في حرائق غابات تنس في قبضة الدرك

ع. ب

أعلنت مصالح الدرك الوطني بالشلف، توقيف شخص أربعيني كان وراء حرائق شهدتها غابات سيدي مروان بتنس خلال شهر رمضان الفضيل.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، “تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس بحر هذا الأسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر أربعين سنة المتسبب الرئيسي في إضرام عدة حرائق خلال شهر رمضان المبارك بمنطقة سيدي مروان بلدية تنس”.

وأوضح أن العملية جاءت بموجب التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس، حول نشوب حريقين خلال الشهر الفضيل بغابة سيدي مروان، وبعد تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات تم التوصل وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه مع حجز الوسائل المستعملة في الجريمة.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بدوره بوضعه رهن الحبس المؤقت.