أخبار الجزائر ليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

انتحار شابين بتيارت، عام حبسا نافذا لشابة أهانت طبيبة بمستشفى في جيجل

إجراء أولى التجارب على غرفة الضغط العالي بمستشفى وهران

فيصل. ن

شهد، صباح الأحد، المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، إجراء أولى التجارب على غرفة الضغط العالي التي تعززت بها مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية، حيث تم وضع عدد من المتطوعين داخل الغرفة التي تسع لـ12 مريضا دفعة واحدة، وتم التعرف من طرف الأطباء الذين سيشرفون على عملية المتابعة الصحية وشبه الطبيين عن كثب، على طريقة عملها، كونها تتطلب مراقبة طبية مستمرة ودورية، بين الطبيب المشرف والطاقم شبه الطبي، وحتى التقنيين الذين سيظلون على مدار 24 ساعة أمام الغرفة تحسبا لأي طارئ.

وتعد الغرفة مكسبا صحيا كبيرا، تدعم به المركز الاستشفائي، وتعد الوحيدة على المستوى الوطني بالمستشفيات العمومية، وهي غرفة مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة، في انتظار افتتاحها رسميا لتكون عملية بداية من مطلع شهر نوفمبر المقبل، فهاته الغرفة تتميز بوسائل تقنية حديثة، وتضمن المعالجة بالأكسجين عبر الضغط العالي، وكذا تنفس الأكسجين النقي في بيئة مضغوطة.

والمعالجة بالأكسجين عالي الضغط هي طريقة علاج معروفة لمرض تخفيف “داء الغواص”.

أما الحالات الأخرى التي يتم علاجها باستخدام المعالجة بالأكسجين عالي الضغط، فتتضمن حالات العدوى الخطيرة، وتكوّن فقاعات هواء في الأوعية الدموية، والجروح التي قد لا تلتئم بسبب داء السكري أو الإصابة الإشعاعية.

وفي غرفة المعالجة بالأكسجين عالي الضغط، يتم زيادة ضغط الهواء من حولك مرتين إلى ثلاث مرات أعلى من ضغط الهواء الطبيعي. وفي هذه الظروف، يمكن أن تجمع الرئتان مزيدًا من الأكسجين أكثر بكثير مما يمكن تنفسه من الأكسجين النقي في ضغط الهواء الطبيعي.

وعندما يحمل الدم هذا الأكسجين الزائد إلى جميع أجزاء جسمك، فهذا يساعد على مكافحة البكتيريا وتحفيز إطلاق مواد تسمى بعوامل النمو والخلايا الجذعية، والتي تعزز عملية الالتئام، وتُستخدم كذلك لعلاج العديد من الحالات المَرَضية بطرق مختلفة.

وقد تم وضع الغرفة بمصلحة الفرز والتوجيه على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، كي يتسنى استقبال مرضى الحالات الحرجة في الوقت والمكان المناسبين.

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الآلاف يشيعون ضحايا البئر الارتوازية بميلة

نسيم. ع

تم، عصر السبت، تشييع جنازة ضحايا البئر الارتوازية لسقي المحاصيل الزراعية ببلدية الشيقارة شمال ميلة، وهم الشقيقان كريوط سمير البالغ من العمر 37 سنة أب لطفلين، وشقيقه كريوط أحمد البالغ من العمر 33 سنة أعزب، يعمل أستاذا لمادة الاجتماعيات، وجارهما إلياس مرزوق البالغ من العمر 37 سنة وهو أب لطفلين، وكان هو من أنقد الضحية الرابع والخامس بإخراجهما من البئر، لكن عندما عاد لينقذ الشقيقين سمير وأحمد لم يتمكن، وسقط من أعلى البئر، ما تسبب في وفاته بسبب عمق الإصابة بحسب التقارير الطبية.

وجرى تشييع الجنازة في جو مهيب، بالمقبرة الشعبية البلدية بمنطقة الصيفصفة ببلدية الشيقارة بحضور أقارب المرحومين وأصدقائهم والسلطات المدنية والأمنية والعسكرية وآلاف المشيعين من داخل الولاية ومن خارجها الذين سمعوا بالحادثة فحضروا تضامنا مع أهل الضحايا، وبحسب سكان المنطقة، فإن الضحايا عُرفوا بسيرتهم الحسنة وسمّو أخلاقهم، وشهدت عملية تشييع جنازتهم أجواء مهيبة، حيث خيّمت حالة من الحزن والأسى على المنطقة، فيما لم يتمالك عشرات المشيعين أنفسهم وتعالت آهات البكاء، بعدما نقل جثمانهم من منازلهم بمشتة الصفيصفة إلى المقبرة لأداء صلاة الجنازة.

وقال أقارب الضحايا إنهم راضون بقضاء الله وقدره وما ألمّ بهم بفقدان فلذات أكبادهم، الذين كان يشهد لهم الجميع بالأخلاق الحميدة والعالية.

وفي المقابل، أحاط العشرات بعد الانتهاء من مراسيم تشييع جثمان الضحايا، بوالي ولاية ميلة الذي تقدّم الوفد الرسمي المشيّع للضحايا، وطالبوه بتوفير المياه في المنطقة، كما تنقل أمس الأحد، وفد من أهل المنطقة إلى مقر بلدية الشيقارة وقدموا التماسا بتزويدهم بمياه الشرب عل وجه الخصوص، لأن غالبية أهل المنطقة يعتمدون على الآبار الارتوازية التي ضربها الجفاف، فضلا عن المخاطر التي تسببها لمن يطلب الماء منها كما حدث للشقيقين كريوط وجارهما مرزوق. المواطنون أبوا إلا أن يذكروا السلطات بأن ما يبعدهم عن سد بني هارون المتواجد بولايتهم ميلة وهو أكبر سد في الجزائر وأحد أكبر سدود القارة السمراء والمتواجد حاليا في حالة امتلاء تقارب المليار متر مكعب، هو مسافة سبعة كلم فقط!

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انتحار شابين بتيارت

لوز محمد أمين

اهتزت، السبت، قرية أم الضباب الواقعة بين بلدية ملاكو ومدينة السوقر على وقع خبر انتحار شاب يبلغ من العمر 24 سنة شنقا بمسكنهم العائلي، دون معرفة الأسباب الحقيقية ودوافع الانتحار، كما اهتزت مدينة السوقر صبيحة أمس، على وقع انتحار شاب آخر بالقرب من الملعب القديم بطريق الفايجة، لتبقى أيضا أسباب انتحاره مجهولة، للإشارة، فإن ولاية تيارت شهدت، مؤخرا، موجة من محاولات الانتحار، آخرها محاولة انتحار رب أسرة بمسكنه العائلي على مستوى حي التفاح، ومحاولة انتحار سيدة رفقة أبنائها الأربعة أمام مقر الدائرة، وقبلها محاولة انتحار شابين تسلقا عمودا كهربائيا أمام مقر الدائرة، ليبقى مشكل السكن وانعدام فرص العمل بالولاية الدافع الأكبر لانتحار الشباب، دون إهمال الانحراف وتعاطي المهلوسات التي باتت تنخر جسد شباب الولاية.

ويطالب سكان ولاية تيارت بضرورة تشديد الرقابة وفرض دوريات أمنية لردع بائعي المهلوسات، خاصة بساحة الشهداء بوسط مدينة الدحموني، التي أصبحت مرتعا للمنحرفين وتجار هذه السموم، حتى إن العاملين بالمؤسسات التربوية القريبين منها يسمعون كلاما نابيا يوميا، وكل ما يطالب به هؤلاء هو تدخل مصالح الأمن لتطهير المنطقة من هذه العصابات الإجرامية التي تتخذ من هذه الفضاءات مكانا للمتاجرة بالمهلوسات وأمام الملأ.

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شجار ينتهي بشلّ يد زبون مقهى بوهران

خيرة. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران أمس الأحد، بأحكام إدانة تراوحت بين 3 سنوات و5 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، والبراءة بالنسبة لثالثهم، وهذا في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الحرمان من أحد الأعضاء، والتي راح ضحيتها زبون داخل مقهى كان في حالة سكر.

تعود وقائع الملف إلى تاريخ 20-03-2020 في وهران، عندما حدثت مناوشات حادة بين المتهم الرئيسي (ب. م) والضحية (ح. م) بسبب تلفظ هذا الأخير الذي كان في حالة سكر بعبارة غير لائقة أمام فتاة كانت برفقته داخل مقهى، ثم تطور الأمر إلى شجار اختلط فيه الحابل بالنابل، حيث تدخل طرف ثان أثناء الواقعة، والذي نسبت له تهمة المشاركة في الفعل موضوع المحاكمة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ق. ف)، حيث تناول الأول من أمامه كرسيا قام برميه بقوة على الضحية، ليسقطه أرضا، ثم راح بحركة سريعة يحمل سكينا من نوع بوشية ويباغته بطعنة عميقة على مستوى اليد، تسببت في قطع العصب المحرك لها، وتركه ينزف ويئن، وبعدها أخذ كل من كان في عين المكان في الكر والفر، أين شوهد المتهم الثاني يخرج هاربا بسرعة من مسرح الجريمة تاركا دراجته مركونة أمام المقهى، ولم يقم باستعادتها إلا بعد أن هدأت الأوضاع، وكذلك لمح أحد الشهود المتهم الثالث المدعو (ع. م. ا) ضمن الجماعة المعادية.

وأمام هيئة محكمة الجنايات، اعترف المدعو (ب. م) بضربه الضحية، مشيرا إلى أن الأخير هو من تطاول عليه في البداية، ليضطر عندما أدرك أنه في حالة سكر متقدم إلى صده عن نفسه عن طريق رشقه بكرسي، وأنه عندما ارتمى على الأرض سقط منه السكين، فسارع إلى التقاطه منه خشية أن يستعمله ضده ويكون هو الضحية، ليحاول ترويعه حتى يثنيه عن المواصلة، وفي خضم ذلك أخذ يلوح عشوائيا بالسكين إلى أن جاءت الضربة في يد غريمه.

في حين أنكر المدعو (ق. ف) علاقته بالقضية، مبررا هروبه وتركه دراجته فور الواقعة، بحجة أنه خشي على نفسه المطاردة، ولم يكن بوسعه سوى المغادرة بأقصى سرعة ممكنة ركضا، واتخاذه قرار عدم تبذير الوقت في تشغيل محرك الدراجة لأجل الإقلاع، وكذلك نفى المتهم (ع. م. ا) تورطه في الاعتداء على الضحية أو الاقتراب منه، مصرحا أنه لا يعرف الضحية مطلقا، وليس له أي سبب يدفعه للتهجم عليه أو المشاركة في ذلك، لكن النيابة العامة لم تقتنع من جهتها بتبريرات المتهمين، لتلتمس معاقبة الجميع بـ10 سنوات سجنا نافذا.

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عام حبسا نافذا لشابة أهانت طبيبة بمستشفى في جيجل

عـصام. ب

أصدر، مؤخرا، قاضي جلسة المثول الفوري، لدى محكمة الطاهير بجيجل، حكما يقضي بإدانة شابة تبلغ من العمر 32 سنة، بتهمة إهانة طبيبة والاعتداء عليها داخل مكتبها، والحكم عليها بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. وكانت مصالح أمن دائرة الطاهير قد أوقفت نهاية الأسبوع الماضي، المتهمة، من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية، بعد تلقيهم لشكوى من الضحية التي تعمل كطبيبة بمستشفى الطاهير، صرحت فيها بتعرضها للاعتداء اللفظي داخل مكتبها، من طرف المتهمة، بسبب خلاف حول التكفل بوالدتها، التي تم تحويلها إلى مستشفى الطاهير، بعد تعرضها لمضاعفات صحية. ليتم على إثر ذلك توقيف المتهمة وتحويلها إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معها وتكوين ملف قضائي ضدها، تم بموجبه تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، والذي أحالها على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين صدر ضدها الحكم المذكور آنفا.

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سنتان حبسا لـ15 إطارا بمصنع الإسمنت في سكيكدة

إسلام. ب

أصدر، الأحد، قاضي محكمة الجنح الابتدائية بعزابة، شرق ولاية سكيكدة، حكما يقضي بإدانة 15 إطارا بمصنع حجار السود ببلدية بكوش لخضر، بولاية سكيكدة، من بينهم المدير العام للمصنع، ورؤساء مصالح وموظفين وعناصر لجان مثل لجنة الصفقات وتقييم العروض، وأدين معهم مقاول، بالسجن النافذ لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، لكل واحد منهم، على خلفية متابعتهم بتهم مختلفة، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والامتناع العمدي عن تأدية المهام لنحو خرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول علي منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، ومنح مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26 فقرة 1 و2 والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

القضية تعود إلى خريف 2020، حيث اقترب مقاول من العدالة وشكّك في طريقة إبرام صفقة كان يرى نفسه الأحق بها، فقام قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بداية شهر ماي الماضي بالاستماع إلى 28 شخصا ما بين متهمون وشهود، حسب التهم المتابعون بها، مع التركيز على ما استفادوا منه من منح وامتيازات غير مبررة، فنالوا جميعا الإفراج المؤقت، قبل تدخل وكيل الجمهورية بالطعن في القرار، ليتم استدعاء نفس المتهمين والشهود مرة أخرى، والاستماع لهم ثانية من طرف قاضي التحقيق، حيث بقي السؤال المطروح عن مبلغ 18 مليار سنتيم، لإنجاز مخزن لا تزيد قيمة إنجازه مليارين، بحسب الخبرة المقدمة، أين تم استدعاء 28 شخصا من بينهم عدد من كوادر المصنع من طرف فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة قبيل معاودة عرضهم على قاضي التحقيق.

في جلسة المحاكمة تكرر الإنكار من جميع المتهمين، والتمس النائب العام عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، للجميع قبل أن يصدر الحكم المذكور.

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وفاة رضيعة تحت عجلات سيارة بمعسكر

ق. مزيلة

اهتز دوار الزعاقين التابع لبلدية السهايلية في ولاية معسكر نهار الأحد، على وقع حادثة وفاة رضيعة لم تُكمل عامها الثاني تحت عجلات سيارة من نوع تويوتا هيليكس. وحسب مصادر من المنطقة، فإن السائق كان راجعا بسيارته إلى الخلف ولم ينتبه لوجود الطفلة، ليصدمها، حيث لفظت أنفاسها قبل بلوغ المستشفى. وقد فتح تحقيق من قبل عناصر فرقة الدرك الوطني للسهايلية في الحادث.

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تسعة جرحى في حادثي مرور بسيدي بلعباس

م. م

أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثي مرور الأحد، بولاية سيدي بلعباس، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر أن حادثا وقع بالطريق الوطني رقم 13 بقرية بلولادي (بلدية العمارنة) إثر تصادم بين شاحنة وسيارتين مما تسبب في إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة ثلاثة منهم يعانون من إصابات خطيرة، حيث تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي “عبد القادر حساني” بسيدي بلعباس.

ووقع الحادث الآخر على مستوى الطريق الوطني رقم 95 ببلدية سيدي علي بن يوب، إثر انحراف سيارة واصطدامها بشجرة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة. وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذين الحادثين.

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شاحنة تلحق أضرارا بقطار كوراديا ببجاية

ع. تڤمونت

ألحق حادث سير وقع، مساء السبت، بضواحي بلدية القصر في بجاية، أضرارا بليغة بقطار كوراديا، بعدما اصطدم هذا الأخير بمقطورة شاحنة من دون تسجيل، خسائر في الأرواح، وحسب معلومات “الشروق”، فإن شاحنة نصف مقطورة حاولت اجتياز ممر السكة الحديدية بالمكان المذكور، وذلك قبل أن يصطدم قطار نقل المسافرين بمقطورتها، الأمر الذي ألحق أضرارا بليغة بالقطار والمقطورة على حد سواء، فيما تم فتح تحقيق في هذا الحادث الذي لا يعد الأول من نوعه بالولاية، وذلك في انتظار تجسيد مشروع عصرنة خط السكة الحديدية، هذا الأخير الذي من المفترض أن يقضي بصفة كلية على جميع نقاط التقاطع بين طرقات المركبات وخط السكة الحديدية وبالتالي وضع حد للممرات التي تحولت إلى أشبه بمقابر.

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الإطاحة بثلاثة أشقاء في تبسة يستوردون الكوكايين ويروّجونها

ب. دريد

أطاح نهاية الأسبوع الماضي، عناصر الأمن الحضري الخامس بمدينة تبسة، في عملية نوعية بعناصر شبكة دولية تتكون من ثلاثة أشقاء يقومون باستيراد وحيازة وترويج المخدرات الصلبة أي الكوكايين، ووجدوا بحوزة المتهم الرئيسي وهو الشقيق الأكبر البالغ من العمر أربعين سنة، كميات معتبرة من المادة المحظورة تم ضبطها بعد توقيفه، ليسقط بعده شقيقاه ويبلغان من العمر 30 و38 سنة، مصالح الأمن أوقفت المتهم الرئيسي وشقيقيه غير بعيد عن منزلهما الكائن على تخوم جامعة العربي التبسي.

وبعد تفتيش منزل المتهم الرئيسي بحي الدكان بمدينة تبسة بإذن من النيابة، تم اكتشاف وجود نحو كيلوغرام من مادة الكوكايين، و3 آلاف قرص مهلوس من نوع اكستازي، ليعترف بأن شقيقيه يساعدانه في أعماله الإجرامية في الترويج لهذه المواد السامة المستوردة من خارج الوطن بالتعاون مع شبكة دولية، حيث اتخذت كل الإجراءات القانونية في حقه بتقديم الموقوف أمام الجهات القضائية، والذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته ووضعت شقيقيه تحت الرقابة القضائية، وبحسب معلومات، فإن الأشقاء الثلاثة كانوا يزعمون الرأفة بالناس وفعل الخير، حيث يشاركون في بعض الأعمال الخيرية ذات الصيت الشعبي، ويتظاهرون بالورع ومساعدة المساكين، كما فتحوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة للدعوة إلى مساعدة الفقراء والأيتام.

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ترميم مصلحة الأمراض العقلية للكبار لتحسين ظروف إقامة المرضى بالبليدة

فيصل. ن

استفادت مصلحة الأمراض العقلية للكبار الكائنة بمستشفى فرانس فانون الجامعي بالبليدة لأول مرة منذ إنشائها قبل نحو نصف قرن، من أشغال ترميم وإعادة تهيئتها قصد تحسين ظروف التكفل بالمرضى، حسب ما أفادت به مسؤولة المصلحة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض العقلية للكبار، رجال ونساء، بصديق خديجة، أن المصلحة استفادت لأول مرة منذ مرور نحو 50 سنة من بنائها من عملية إعادة تهيئتها وترميمها ما من شأنه تحسين ظروف إقامة المرضى خاصة في ظل تدهور وضعيتها.

ومست أشغال التهيئة التي استكملت على مستوى الجناح الخاص بالرجال وجناح الفحص وقاعات النوم التي تم تجهيزها بأجهزة تلفاز وكذا الحديقة والساحة الخارجية للمصلحة.

وحرصا على سلامة وأمن المرضى أولى القائمون على أشغال الإنجاز أهمية بالغة لاختيار المواد التي لا تشكل خطرا على سلامتهم، على غرار الزجاج والمرايا ونوعية الحمامات، وفق رئيسة المصلحة.

وتقدر الطاقة الاستيعابية لهذه المصلحة حاليا بـ130 سرير مخصص للرجال والنساء في انتظار استرجاع 60 سريرا تمت إعارتها لمصلحة أخرى بالمستشفى عقب استكمال أشغال إعادة ترميمها هي الأخرى، حسب توضيحات السيدة بصديق.

من جهة أخرى، كشفت أن 50 بالمائة من المرضى المقيمين بالمصلحة لا تستدعي وضعيتهم المكوث بها، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق مبادرة للاتصال بعائلاتهم لإخراجهم من المستشفى، خاصة أن الدعم العائلي يساعدهم على استقرار صحتهم النفسية والعقلية.

وأشارت المسؤولة أن نسبة 70 بالمائة من العائلات التي تم الاتصال بها تجاوبت مع المبادرة وأخرجت مرضاها من المصلحة، ما يساهم في تخفيف الضغط عن هذه الأخيرة ويفسح المجال لاستقبال الحالات التي تستدعي وضعيتها الإقامة بالمستشفى لتلقي العلاج.

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توقيف 9 أشخاص في قضايا حيازة أسلحة وخراطيش وخمور وكيف بالجلفة

نورين. ع

أطاحت فرقة الدرك الوطني ببلدية بن يعقوب بالجلفة بتسعة أشخاص، بعد مداهمتها لأوكار الجريمة، حيث تم توقيف سيارة من نوع “نيسان” مغطاة وعلى متنها 264 صفيحة نوع “باروواز” سعة 50 سل و120 قنينة، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ7 آلاف دينار، وبعد استفاء إجراءات التحقيق أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي يتجاوز 100 مليون سنتيم وصفيحة كيف معالج قدرت بـ1.58 غرام وبندقية صيد من نوع “زابالا ” 16 ميليمترا إسبانية الصنع وخراطيش مملوءة بعيار 16 ملم و12 ميليمترا، إلى جانب خراطيش فارغة.

كما تمكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية بن يعقوب من حجز نظارة ميدانية نهارية من نوع سيركي روسية الصنع وأربعة سيوف حجم كبير، إضافة إلى خنجرو117 علبة نبيذ أحمر نوع البرج واحد لتر، وفي نفس السياق، تم حجز 288 قارورة خمر مختلفة الأنواع وبندقية صيد وخمس بنادق أخرى من نوع آخر و2 ماسورة لبندقية صيد تقليدية الصنع مع آلة ضغط وخراطيش وستة مبراد وأيضا حاملة ماسورة ومطرقة وكماشة وبراد حطب ونابض ذات أحجام مختلفة ومجموعة مرود التنظيف والعديد من مستلزمات صناعة الخراطيش والأسلحة، حيث قامت فرقة الدرك الوطني بذات البلدية بإنجاز ملف قضائي لهؤلاء التسعة وتحويلهم للنيابة العامة بمحكمة الإدريسية.

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حجز وإتلاف 3.5 قنطار من مسحوق الشمة بالبويرة

أحسن حراش

تمكن أعوان التجارة التابعون لمفتشية مشدالة شرق البويرة رفقة مصالح الأمن محل الاختصاص من حجز كمية هامة من مسحوق الشمة مجهولة المصدر، كانت مخبأة داخل أكياس وموجهة للبيع عبر أسواق المدينة، وذلك خلال عملية مراقبة وتفتيش في إطار المهام الخاصة بقمع الغش وحماية المستهلك، حيث قدرت الكمية المحجوزة بأكثر من 3.5 قنطار تم توجيهها نحو مركز الردم التقني بأحنيف قصد إتلافها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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نهاية تهديم “السامباك” بحسين داي وانطلاق مشروع المركب الرياضي قريبا

راضية مرباح

أنهت المؤسسة الموكل إليها تهديم بناية “السامباك” ببلدية حسين داي، في العاصمة، حيث قامت البلدية بمسايرة الإجراءات الموالية من خلال إشراك الجهات المختصة في المراقبة التقنية من اجل إعداد دراسة لأسفل الأرضية، لضمان انجاز مشروع المركب الرياضي الذي ينتظره أبناء المنطقة بفارغ الصبر ويجنبهم عناء التنقل إلى بلديات أخرى بهدف ممارسة رياضتهم المفضلة، لاسيما وان المشروع سيكون شاملا لكل الاختصاصات.

بناية “السامباك” التي أولت لها البلدية اهتماما بالغا، نظرا لما تمثله من قيمة معنوية لدى سكان المنطقة، فضلا عن مساحتها الواسعة وموقعها الهام، وبعد الإهمال الذي طالها سنوات طويلة بسبب قدم هياكلها، قررت السلطات المحلية تهديمها وتحويل طابعها من مطحنة إلى مشروع يعود بالإيجاب على أبناء البلدية وشبابها المتعطشين لإبراز مواهبهم وطاقتهم التي فرض عليها الكبت لغياب مساحات يطلقون فيها العنان لأنفسهم.

وأوضح رئيس بلدية حسين داي، عادل بن يحيى، في تصريح لـ”الشروق”، ردا على سؤال حول مسار التهديم، أن العملية انتهت كليا، ويجري الآن العمل رفقة مختصين في المراقبة التقنية للبنايات لفحص ودراسة أساس الأرضية وسطحها قبل الانطلاق في مشروع انجاز مركب رياضي بحجم المساحة التي تتربع عليها البناية المهدمة.

وكان قرار تهديم البناية قد أحدث ضجة وسط سكان حسين داي الذين رفضوا القرار بحجة أنها موروث تاريخي للمنطقة، كونها علامة تعرف بها البلدية منذ القدم، فيما يرى آخرون أن البناية لم تعد لها أي فائدة ووجب استغلال الأرضية من أبنائها على أن لا تكون فنادق وعمارات أو توكل للمرقين العقاريين، في وقت ردود البلدية كانت في صف المواطن، تؤكد أن البناية التي يعود تاريخ إنشائها إلى 1864، تضم 14 جزءا وبمساحة تقدر بـ10 آلاف متر مربع، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن لجنة مختصة قامت وقتها بدراسة الاقتراحات التي يمكن أن تكون مشروعا بديلا عن أرضية البناية والتي انصب الاختيار على مشروع المركب الرياضي وبالإجماع في آخر المطاف ببلدية تحمل نسيجا عمرانيا قديما وعتيقا يعود إلى حقب تاريخية عثمانية وفرنسية، لتكون “السامباك” ثاني بناية تم القضاء عليها بعد مذبح “رويسو”.

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تتويج الفائزين بجائزة محمد ديب

عبد القادر بوشريف

أعلنت، السبت، الجمعية الثقافية الدار الكبرى بتلمسان، عن الفائزين في الطبعة الثامنة لجائزة محمد ديب. وعادت المرتبة الأولى في الرواية العربية، للروائية آمال بوشارب، عن عملها الروائي “في البدء كانت الكلمة”، أما عن الرواية المكتوبة بالأمازيغية، فكانت من نصيب وليد السهلي عن نصه الروائي “تاقاتقغت”، وحازت كلثوم ستالي في الرواية المكتوبة بالفرنسية المرتبة الأولى، عن روايتها “مدينة العيون الذهبية”.

هذا الحدث الأدبي بامتياز، لم يأت هذه السنة خافتا، ولم يمر مرور الكرام، بعدما سطرت مديرية الثقافة برنامجا ثقافيا، يمتد من 22 إلى غاية 28 أكتوبر، احتفاء بابن تلمسان، أو كما جاء في شعار هذه التظاهرة الأدبية الثقافية “تلمسان تحتفل بابنها”.

في اليوم الأول من هذه التظاهرة الذي خصص لتتويج الفائزين بجائزة محمد ديب الممولة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف وتحت رعاية وزارة الثقافة والفنون والإشراف المباشر للسلطات الولائية ممثلة في والي ولاية تلمسان، الذي حضر لتوزيع الجوائز، مشيرا في كلمة ألقاها نيابة عنه أمين بودفلة، مدير الثقافة، إلى “أن الروائي محمد ديب ساهم من خلال كتاباته إبان الاحتلال الفرنسي في الكشف عن القمع الذي تعرض له الشعب الجزائري من قبل جيش الاستعمار”. وهي الحقيقة التاريخية أو أحد الأجزاء المهمة في حياة الأديب محمد ديب التي لا تزال لم تأخذ حقها من التمحيص والتوثيق والقراءات النقدية، خلال تلك الفترة الحاسمة من حرب الجزائر ضد الآلة الهمجية للمستعمر الفرنسي، عندما كانت تخصص جريدة المجاهد حينها ركنا خاصا تحت عنوان “الأدب الثوري” تنشر فيه قصص محمد ديب، مثل قصة “راتيساج”، وغيرها من القصص الأخرى لهذا الأديب الثائر، الذي عرف كيف يتمكن من اللغة الفرنسية، ليجعل منها بعد ذلك سلاحا يحارب به فرنسا الاستعمارية، كاشفا من خلال كتاباته ما وصلت إليه حياة الجزائريين اجتماعيا، من فقر وتفقير، ومعاناة الفلاحين في القرى والمداشر، قبل أن يختار منفاه العالمي، متنقلا بين عديد المدن الأوروبية، كما أرخ لذلك المؤرخ أبوالقاسم سعد الله.

محمد ديب، صاحب المقولة الشهيرة التي حيرت النقاد، حين قال: “نحن الجيل الأخير”، كان يعرف أن جيله ممن تمكن من ترويض اللغة الفرنسية وجعل منها سلاحا يحارب به المستعمر بطريقة أدبية وفنية وإبداعية، سيعيش بعد نيل الاستقلال مغتربا لغويا، كان يدرك أن مهمته قد انتهت مباشرة بعد الاستقلال وأن عليه أن يشق دربه في منفاه العالمي، وليس الفرنسي، مساهما في إثراء المكتبة الجزائرية والعالمية، بكتب تتحدث عن الإنسانية والفقراء، ليصبح في نظر الكثير من النقاد عميد الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، رغم محاولات البعض ممن حصر كتاباته في ما يوصف تضليلا “الأدب الجزائري الفرنسي”.

غير أن تلك المحاولات لم تصمد أمام وطنية الروائي الثائر، الذي عرف كيف يحارب العدو بسلاحه.

تحتفي اليوم تلمسان، وعلى مدار أسبوع كامل، بطفلها وابنها، الذي شكل علامة فارقة في الأدب الجزائري، بشكل عام وساهم منذ بداياته الأولى كصحفي في جريدة “المقاومة الجزائرية” سنة 1950، فتحرير الوطن بكتاباته الشعرية والقصصية والروائية، التي بدأت فعليا مع بداية سنة 1952 لتستمر إلى غاية التحاقه بالرفيق الأعلى ذات ربيع من اليوم الثاني من شهر ماي 2003.

وقد خصصت مديرية الثقافة عديد الأنشطة الأدبية، تليق بمقام الروائي محمد ديب، منها الملتقى الأدبي الذي تشرف عليه المكتبة العمومية الرئيسية بتلمسان، تتناول من خلاله منازل الكتابة عند محمد ديب وينشطه عدد من الكتاب والشعراء، على غرار الشاعر حكيم ميلود، وعلى هامش الاحتفالية ستعرف تلمسان تنظيم معارض وسهرات موسيقية على شرف أحد أبناء المدينة، طيلة أسبوع كامل. هذا، ويبقى محمد ديب أديبا جزائريا بامتياز، ويأمل بعض المتابعين للشأن الأدبي بالولاية أن تتكفل وزارة الثقافة بجائزة محمد ديب وإعطاءها بعدا وطنيا يليق بكاتب بحجم صاحب ثلاثية “الدار الكبيرة”، باعتباره شخصية أدبية جزائرية تستحق الإلمام بها من جميع الجوانب، فقبل أن يكون محمد ديب روائيا، كان رساما وحرفيا ماهرا، وصحفيا لامعا ثم كاتبا عرف كيف يستشرف الإرهاصات الأولى، قبل اندلاع الثورة التحريرية، عندما تحدث عن “الحريق”، وهو الحريق الذي انطلقت شرارته الأولى يوم الفاتح نوفمبر ليحرق جذور الاستعمار الفرنسي.

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انطلاق الدورة الثانية للأيام السينمائية “سيني تفاست” غدا بتبسة

محمود بن شعبان

تنطلق، الثلاثاء، بدار الثقافة محمد الشبوكي لولاية تبسة، فعاليات الدورة الثانية للأيام الوطنية للسينما والفيلم القصير “سيني تفاست”، بمشاركة العديد من المخرجين والمنتجين الشباب من مختلف ولايات الوطن.

وستعرف التظاهرة في دورتها الثانية مشاركة 32 عملا من 20 ولاية، ستتنافس على جوائز المهرجان، أمام لجنة تحكيم تضم أساتذة ومختصين في مجال السمعي بصري، كما ستشهد التظاهرة برمجة عدة لقاءات وورشات تكوينية خاصة بأساسيات التصوير والإخراج والتمثيل والتقنيات المستخدمة وكيفية إقحام التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض سلسلة من الأفلام السينمائية خارج المنافسة، كما ستشهد التظاهرة حضور العديد من الأسماء الفنية البارزة في عالم السينما والمسرح والتلفزيون، على غرار المخرج احمد راشدي، محمد وجمال حازورلي، علي عيساوي، ومحمد بن عبد الله، بالإضافة إلى عدة ممثلين أمثال القدير عنتر هلال، مصطفى لعريبي، مفيدة عداس، عزيز بوكروني ومحمد الطاهر زاوي.

وفي اتصاله بـ”الشروق اليومي”، كشف المشرف على الأيام الوطنية الثانية للسينما والفيلم القصير، الممثل علي زري، فإن التظاهرة تهدف إلى خلق جو سينمائي بين المشاركين، سعيا لترسيخ المبادرة والإبقاء عليها لتصبح مهرجانا وطنيا مرسما يبرز المواهب الشابة في مجال السينما، كما تأتي “سيني تفاست” لتفعيل وإعادة بعث المشهد الثقافي في ولاية تبسة، بعد الركود المصاحب لجائحة كورونا، وذلك من خلال فتح المجال أمام جميع المخرجين والمنتجين الشباب للمنافسة على ثلاث جوائز، التي ستخصص لفئة الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز 20 دقيقة مع احتساب جنريك البداية والنهاية بمختلف المواضيع، بشرط تقديمها بجودة بصرية عالية، بالإضافة إلى عدم المساس بالثوابت الوطنية والدين، وألا تحتوي على أفكار مسيئة أو عنصرية، فيما تستثنى المسابقة الأشرطة الوثائقية والأفلام التسجيلية والفيديو-كليبات، كما لا تقبل الأفلام التي سبق لها المشاركة في الدورة السابقة.

للتذكير، أغلقت هيئة تنظيم التظاهرة باب التسجيل بتاريخ 11 أكتوبر الفارط، قبل انطلاق عملية الانتقاء الأولية، من طرف لجنة مختصة وتبليغ المشاركين الذين تم اختيارهم لدخول المسابقة الرسمية، عبر إرسال دعوات رسمية لهم لحضور فعاليات الدورة الثانية للأيام السينمائية “سيني تفاست”، التي ستنطلق غدا الثلاثاء 25 أكتوبر وتتواصل على مدار ثلاثة أيام بدار الثقافة والفنون محمد الشبوكي لولاية تبسة.

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أسبوع السينما العربية.. مجلة سينمائية وجمعية للنقاد

زهية. م

يستعد متحف السينما “السينماتيك”، لإطلاق سلسلة من المشاريع التي ترمي إلى إعادة تفعيل دور متحف السينما كذاكرة للأرشيف السينمائي في البلاد.

قال مدير متحف سينماتك العاصمة، عادل مخالفية، إن المتحف سيحتضن أسبوع الفيلم العربي، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و30 أكتوبر الحالي.. وهذا، على هامش القمة العربية التي ستنطلق أشغالها في الفاتح نوفمبر المقبل.

وأوضح مدير سينماتك أن هذا الحدث الثقافي الذي سيرافق قمة الجزائر يتضمن عروض أفلام عربية إلى جانب ندوات وموائد مستديرة يحضرها كتاب ونقاد ومبدعون.

وفي إطار البرنامج المرافق لهذا الحدث، قال مخالفية إن “سينماتيك” سيحتضن ندوة حول الدبلوماسية الثقافية ودور السينما في الترويج للقضية الجزائرية، ينشطها احمد بجاوي جمال حازورلي عبد الكريم قادري وآخرون.

وينتظر أن يشهد هذا الحديث على مدار أسبوع عدة نقاشات حول قطاع السينما في بلادنا خاصة وكذا حضور السينما العربية على المستوى الدولي.

وقال مخالفية إن هذا الحديث يندرج في إطار البرامج التي أطلقتها سينمتايك مرافقة للشأن السينمائي وتثمينا للخطوات المتخذة في سيبل إعادة إنعاش القطاع.

من جهة أخرى، كشف مدير السينماتيك أن المؤسسة أطلقت مجلة سينمائية “سينيماتك الجزائر” تعنى بالفن السابع، سيرى النور أول عدد منها في الفاتح نوفمبر الداخل، حيث خصصت العدد الأول لمحطات من السينما الثورية في الجزائر، وستكون المجلة منبرا للمهتمين والكتاب، وستكون فصلية أو شهرية، بحسب الإمكانيات المتاحة.. وتعتبر مجلة سينماتيك إعادة بعث لمجلة “شاشات”، التي كانت تصدر في السابق عن نفس المؤسسة.

ودعا عادل مخالفية الإعلاميين والكتاب المهتمين بالسينما إلى إطلاق ناد أو جمعية تعنى بالنقد وتناول الأعمال السينمائية، ومتابعة القطاع. واعتبر المتحدث أن المرافقة النقدية ضرورية لأي إنتاج سينمائي.

وفي سياق برامجها الثقافية، تنظم السينماتيك أيضا أسبوع الفيلم الثوري الرقمي، يتم خلالها عرض8 أفلام ثورية من بين 16 فليم مرقمن. وهذا، في أطار الاحتفال بالذكرى 68 لاندلاع الثورة.

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المجلس الإسلامي الأعلى يكشف عن برنامجه الثقافي للموسم الجديد

زهية. م

أعلن المجلس الإسلامي الأعلى عن برنامجه الثقافي المزمع تحقيقه خلال الموسم 2022 2023، حيث يضم البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، هي محور المرجعية الوطنية ومحور الذاكرة ومآثر الأمة ومحور الصيرفة الإسلامية.

وبحسب البرنامج المسطر من قبل المجلس الإسلامي الأعلى، يضم محور المرجعية الوطنية عدة نشاطات على شكل ملتقيات محاضرات ومواعيد ثقافية تحتضنها مختلف ولايات الوطن، على غرار الطبعة (04) لملتقى التباني والمدرسة الأشعرية، المقرر عقده بولاية برج بوعريريج، وندوة حول ندوة حول المرجعية الوطنية في الجنوب الجزائري، تحتضنها ولاية تمنراست، وندوة تفاعلية (استلهام الشمائل المحمدية لترقية المجتمع وتعزيز وحدته)، إضافة إلى ملتقى حول التصوف وأثره في المجتمع، المقرر عقده بولاية وهران.

وضمن برنامج المجلس دائما، نجد في محور الذاكرة ومآثر الأمة عدة تظاهرات ومواعيد ثقافية على غرار ملتقى حول علماء وصلحاء الشلف بولاية الشلف، وملتقى حول مآثر العلامة الشيخ حماني تحتضنه ولاية جيجل، إضافة إلى ندوة تاريخية حول جهاد فاطمة نسومر، تحتضنها ولاية تيزي وزو، وكذا ملتقى وطني حول: مآثر العلامة الشيخ الإدريسي بولاية تلمسان.

فيما نجد ضمن المحور الثالث، الخاص بالصيرفة الإسلامية، عدة أنشطة، منها ملتقى وطني حول: الصيرفة الإسلامية ودورها في إنعاش الاستثمار، مقررة بولاية سطيف، وملتقى آخر حول نوافذ الصيرفة الإسلامية بجامعة باتنة، وندوة أخرى حول “توثيق عقود منتجات الصيرفة الإسلامية” بوهران.

وفي نفس الإطار، ينتظر أن يحتضن مقر المجلس نــدوة وطنية حول: دور الوقف في التنمية الاقتصادية وندوة أخرى حول الصكوك الإسلامية.

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توقيف عشريني بحوزته 87 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزورة

م. ع

تمكنت قوات الشرطة، بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية بسكرة، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 29 سنة، وبحوزته 87 مليون سنتيم من الأوراق النقدية من العملة الوطنية المزورة، من فئة 1000 دج و2000 دج، والتي كان المعني يقوم بطرحها للتداول على مستوى تراب الولاية، وهذه العملية تمت بفضل معلومات دقيقة تحصلت عليها مصالح الأمن حول قيام شخص عشريني بترويج الأوراق النقدية المزورة.

وعلى ضوء هذه المعلومات وبالتنسيق مع النيابة المحلية والفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تم مداهمة منزل هذا الأخير، أين عثر على مبالغ مالية من العملة الوطنية مزورة تفوق قيمتها 87 مليون سنتيم من فئتي 1000 و2000 دينار جزائري، بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 160 مليون سنتيم من الأوراق الصحيحة الذي يعتبر من عائدات التداول والتزوير، كما تم ضبط وحجز بعض الأدوات المستعملة في عملية التزوير، ليتم توقيف هذا الشخص، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام العدالة التي أصدرت في حقه أمرا بالحبس.

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إنشاء لجان جديدة لحماية وترقية الطفولة بالمفوضية

كريمة. خ

تستعد الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفل، وفق ما كشفت عنه رئيستها، مريم شرفي، في تصريح لـ”الشروق”، لتنصيب لجان وطنية عديدة، تضاف إلى اللّجان السابقة في الأيام المقبلة، منها اللّجنة الوطنية للمجتمع المدني واللّجنة القانونية.

وأوضحت شرفي أن اللجان المنشأة ستساهم في تعزيز واقع حقوق الطفل في بلادنا من خلال عمل جماعي تشاركي، وهي تندرج وفق المرسوم التنفيذي 16-334 الذي ينظم عمل الهيئة الوطنية، وينص على إنشاء لجان موضوعاتية مكلفة بمواضيع مختلفة.

وتحدّثت شرفي عن إنشاء لجنة صحة الطفل في جانفي 2019، حيث تعد آخر لجنة أنشئت قبل أن يتعطل العمل، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتتكفل اللجنة بشكل خاص جدا بالصحة العقلية عند الطفل، حيث قامت في هذا السّياق بعدة أنشطة لفائدة أطفال كثر، منهم أطفال مصابون باضطراب التوحد.. كما تم إحياء عدة أيام وطنية وعالمية، مع تفقد أوضاع صحية لأطفال في عدة ولايات.

وتتكون اللجنة، التي يرأسها البروفيسور عبد المجيد ثابتي، من عدة أخصائيين في مجال الصحة العقلية للطفل والمراهق وكذا جراحة الأعصاب الذين يعملون على التكفل بعديد التحديات والمشاكل الصحية التي تواجهها هذه الفئة كالإدمان والتسرب المدرسي والعنف وغيرها…

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الإطاحة بشبكة إجرامية لسرقة المركبات بالعاصمة

نوارة. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تنشط عبر إقليم ولاية الجزائر بسرقة المركبات، البيع والتسويق.

قضية الحال حسب بيان صادر عن أمن ولاية الجزائر، جاءت اثر تقدم شخص لذات المصالح للتبليغ عن حادثة تعرض شخص إلى اعتداء متبوع بسرقة مركبته، هذا الأخير طلب منه النجدة ونقله إلى المستشفى بعد أن أصيب بطعنات على مستوى الصدر.

بعد التحري مع الضحية، باشرت عناصر الفرقة عملية البحث، حيث أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيه الرئيس وبعد مواجهته بالقرائن والدلائل اعترف بالجرم المنسوب إليه والإفصاح على شركائه في سرقة المركبات، في حين تم استرجاع المركبة محل سرقة بالعنف.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا الإطاحة بجماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية سرقة المركبات بالعنف، سلاح ابيض محظور “سكين” مع توافر ظرفي الليل والتعدد، محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، المشاركة وعدم التبليغ عن جناية.

.. وتفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات بالعاصمة

أوقفت فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي، 5 أشخاص مسبوقون قضائيا، من بينهم رعية أجنبي. وأوضح أمن ولاية الجزائر في بيان له، أن المتهمين تتراوح أعمارهم ما بين “20 و50 سنة”، يتابعون بتهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، النقل، التخزين والبيع باستعمال مركبة ذات محرك لتيسير جنحة الفرار. ومكنت عناصر الفرقة من حجز 15427 قرص من المؤثرات العقلية، 226 مليون سنتيم من عائدات الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مركبة ودراجة نارية، 7 هواتف نقالة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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انتشال جثة شاب من حوض مائي بالجلفة

نورين. ع

تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة شاب من داخل حوض مائي كبير بمنطقة ذراع السواري ببلدية بنهار شمال الجلفة، الحوض عبارة عن خزان مائي مفتوح لسقي الأراضي الفلاحية طوله وعرضه 100م/50م وعمقه 15م.

وحسب شهود عيان أكدوا للحماية المدنية وأقارب الضحية، أن الشاب اختفى في منتصف النهار لتتدخل فرقة الغطاسين للحماية المدنية بالجلفة ومكنت خلال نصف ساعة من ايجاد الضحية وانتشاله من داخل الحوض. وتم تسخير كامل الوسائل البشرية والمادية في عملية البحث، وأكدت مصالح المدنية ان الشاب يبلغ من العمر 23 سنة؛ وجد غريقا داخل الحوض، وتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.

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شاب يحاول قتل آخر بسبب خلاف على ركن السيارة

مريم. ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق شاب ثلاثيني يعمل كحارس حظيرة بمؤسسة خاصة، عن تهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك لتورطه في محاولة قتل شاب آخر إثر مناوشات نشبت بينهم حول مكان ركن سيارة بعد طعنه بسيف بمختلف أنحاء جسده.

تفاصيل الملف حسب جلسة المحاكمة أمس، انطلقت من بلاغ تلقته قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر بخصوص تعرض شاب لطعنات خطيرة بسيف ويتعلق الأمر بالضحية المدعو “ب.نصر الدين” على يد شخص آخر حارس بحظيرة لمصنع الرخام ومواد البناء بمنطقة برج الكيفان شرق العاصمة، وتسبب الفاعل في إصابته بجروح خطيرة على مستوى الصدر والرقبة والرأس.

وبناء على شكوى تقدم بها الضحية مرفقا بشهادة طبية تثبت حجم العجز والأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء العنيف، تمكنت مصالح الأمن من توقيف الجاني متابعته أمام محكمة الجنايات بالتهمة السالف ذكرها.

بالمقابل اعترف المتهم أثناء محاكمته أمس، أنه حاول منع الضحية من استغلال الحظيرة التي يشتغل بها، ورفض السماح له بركن سيارته قبل أن تنشب بينهما مناوشات انتهت تحت تأثير الغضب بانتشال سكين وضرب الضحية، من دون وعي منه.