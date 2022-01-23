أخبار الجزائر ليوم الأحد 23 جانفي 2022

حجز ألفي كاميرا ببومرداس، العثور على جثة طفل في حوض مائي

حجز ألفي كاميرا ببومرداس

ن.ب

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية، تنشط في مجال التهريب، حيازة وبيع أجهزة حساسة دون رخصة، حيث أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وحجز معدات وأجهزة حساسة متمثلة في 2049 كاميرا من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة تشتغل بأشعة تحت الحمراء. و84 مصباحا كهربائيا مزودا بكاميرا.

و12 هاتفا نقالا من الصنف الممنوع من التداول في السوق الوطنية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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الزيت على الأرصفة في الحراش!

“أسلوب حضاري رأيته اليوم في الحراش.. الزيت معروض على الأرصفة”، هكذا كتب رئيس منتدى التصدير والاستيراد والتجارة الدولية، محمد حساني على حسابه الخاص، ناشرا صورة له أمام قارورات الزيت المتراصة والموضوعة فوق بعضها على الرصيف أمام مدخل محل تجاري.

محمد حساني رحب بهذا التصرف التجاري، في وقت شهد فيه السوق الجزائري مؤخرا ندرة لمادة زيت المائدة، واستغلال بعض التجار الظرف للمضاربة وتكديس كميات من الزيت واحتكارها لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

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سكنات يأكلها الصدأ

ستتحول السكنات الاجتماعية المتبقية من حصة 240 سكن اجتماعي ببلدية أولاد عباس شرق ولاية الشلف إلى شقق تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية من ناحية بقائها مغلقة، إذ أنها تدخل عامها الخامس من الإغلاق، ورغم أن المستفيدين من التحقيق الاجتماعي قد طالبوا مرارا وتكرارا بتنفيذ نتائج التحقيق وتقسيم هذه الحصة من أدوار عليا في عمارة مأهولة الأدوار الأولى، مهجورة بقية الأدوار، إلا أن المشهد يصدح بلا حياة لمن تنادي، والصدأ ينخر الشقق في مشهد عجيب يستعصي عن الفهم!!!

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اتهامات للفرع النقابي الجهوي بعرقلة العملية

صيادلة بطالون يطالبون بتدخل وزير الصحة لفتح صيدليات جديدة بالمسيلة

أحمد قرطي

لا يزال قرابة 300 دكتور صيدلي، يعانون من البطالة، بفعل عدم استفادتهم من رخص اعتماد خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من الشكاوى والمراسلات والاجتماعات الدورية مع مسؤولي القطاع الصحي بالولاية، دون أن تجد آذانا مصغية.

وحسب الطلب الموجه إلى مديرية الصيدلة والتجهيزات بوزارة الصحة، تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن ما يقارب 300 شاب جامعي من خريجي الصيدلة يتوزعون على 10 دفعات وبالضبط من 2011 إلى غاية 2021، لم يستفد أي منهم رخصة اعتماد صيدليات خاصة، وهو ما تطلب مراسلة الوصاية والسلطات المركزية ومسؤولي القطاع، ناهيك عن تصريحات مدير القطاع على المستوى المحلي على حد تأكيدات أصحاب العريضة، عن عدم قدرته أو وجود سلطة له على ممثلي نقابة الصيادلة الخواص وممثلي الفرع النظامي الجهوي للصيادلة، الذين رفضوا فكرة تحيين الخارطة الصحية – حسب الشكوى-، أضف إلى ذلك فإنهم يتحججون بالغياب المستمر عن اجتماعات اللجنة الثلاثية المتعلقة بدراسة طلبات تنصيب صيدليات جديدة.

ووفق ذات الجهات، فإنهم يأملون من الجهات المختصة التدخل العاجل من أجل إنصافهم وإنقاذ مصير الصيادلة الغير معتمدين، خاصة وأن المناصب المقترحة لم يتم إعلانها لحد الساعة، كونها تقع في مناطق سيئة ولا تتماشى مع تحيين الخارطة الصحية واحتياجات العديد من أحياء ومدن الولاية لتغطية الخدمات الصيدلانية، بالرغم من أن النصوص التنظيمية المرجعية أهمها القرار رقم 02 في المادة الثانية وكذا المنشور 002 الصادر في جوان 2009 تعطي مدير الصحة تفويض الاختصاص الكامل في منح اعتمادات صيدليات خاصة، وتمنحه السلطة التقديرية الكاملة بالتشاور عند الاقتضاء.

وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فقد دعا المعنيون الموقعون على الشكوى، الجهات المسؤولة إلى التدخل ووقف عرقلة الهيئات الاستشارية وإعطاء تفسير موسع لمذكرة اللجنة الثلاثية التي فسرت لصالح الفروع النقابية والفروع النظامية الجهوية من أجل عرقلة قرارات الإدارة وتجميد العملية برمتها، مثلما يحصل بالولاية.

وفي الإطار ذاته، ثمن هؤلاء الجهود المبذولة من طرف مدير الصحة بالولاية، فيما يتعلق بتنقيح قائمة الانتظار وضبطها بما يتماشى مع النصوص التنظيمية، ليبقى أملهم معلقا على دعمه من قبل الوصاية ومنه استكمال إجراءات هذا الملف.

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تجار مسمكة العاصمة يطالبون بتهيئة الأرضية المقابلة لمحلاتهم

حورية. ب

طالب بائعو الأسماك بمسمكة الجزائر السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإعادة تهيئة الأرضية المقابلة لمحلاتهم، نظرا للوضعية السيئة التي آلت إليها وتسببت في إعاقتهم على ممارسة مهنتهم على أكمل وجه، حيث استمع والي ولاية الجزائر أحمد معبد، خلال زيارته للمتابعة وتفقد أشغال تهيئة وتزيين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، ومحيط مسمكة الجزائر، استمع إلى انشغال ممثل بائعي الأسماك، أين أسدى تعليمات للمسؤولين من أجل الشروع سريعا في إعادة تهيئة الأرضية، كما أمر مديري المؤسسات العمومية المشرفة على الأشغال بالإسراع في وتيرة الإنجاز واستعمال أحسن وأجود المواد من أجل إعطاء الوجه الجمالي اللائق بعاصمة البلاد، في مجال التهيئة، التطهير، النظافة، الإنارة الفنية والعناية بالمحيط.

من جهة أخرى، طلب من ممثل بائعي الأسماك بالتعاون مع مؤسسات الولاية، الشروع في توحيد واجهات المحلات للمساهمة في إعطاء وجه أجمل للمكان.

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قتيل و8 جرحى في انقلاب سيارة أجرة بقسنطينة

عصام بن منية

خلّف حادث انحراف سيارة أجرة وانقلابها على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب بإقليم ولاية قسنطينة، ليلة السبت، وفاة شاب يبلغ من العمر 27 سنة في عين المكان، وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم على إثرها على جناح السرعة إلى المستشفى.

الحادث المميت وقع في حدود الساعة التاسعة والنصف من ليلة السبت إلى الأحد، عندما انحرفت سيارة أجرة للنقل الجماعي للمسافرين عن مسارها لتنقلب على حافة الطريق السيار شرق ـ غرب وتحديدا عند محول الدوران باتجاه مطار محمد بوضياف وحي زواغي سليمان بمدينة قسنطينة، ما خلّف وفاة الضحية ـ أ، ع ـ البالغ من العمر 27 سنة في عين المكان متأثرا بالإصابات والجروح الطيرة التي تعرض لها في أنحاء مختلفة من الجسم، وإصابة 8 آخرين. في وقت باشر فيه أفراد الفرقة الإقليمية التحقيق في الحادث.

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تجار يستغلون الاحتجاج لرفع أسعار السميد

خبازو تيزي وزو يضربون للمطالبة بزيادة هامش الربح

رانية. م

بلغت نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح الذي ناد إليه ممثلو الخبازين بولاية تيزي وزو، إ 90 بالمائة وهو الإضراب الذي سيستمر إلى أجل غير مسمى، مرفقا باعتصام قرب مقر الولاية، احتجاجا على ارتفاع المواد الأولية بشكل لا يمكن معه، حسب الخبازين، الحفاظ على التسعيرة القديمة للخبزة، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل لايفائهم حقوقهم.

نظم، صبيحة أمس، العشرات من الخبازين الناشطين عبر إقليم ولاية تيزي وزو اعتصاما أمام مقر الولاية مصحوب بإضراب مفتوح عن العمل، استجابة لنداء فرع الخبازين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولاية تيزي وزو إثر الاجتماع المنظم يوم الـ18 من شهر جانفي الجاري للنظر في المشاكل التي يواجهها الخبازون ويقولون إنها تهدد نشاطهم بالإفلاس الحتمي.

الخبازون الذين سبق ودخلوا إضرابا عن العمل في بعض مناطق الولاية على غرار ذراع الميزان، رفعوا قائمة من الانشغالات التي لقيت استجابة حينها من طرف والي تيزي وزو في مقدمتها، صعوبة التنقل إلى المطاحن للحصول على الفرينة إلى جانب شراء صهاريج المياه بشكل يومي، وغيرها من المشاكل والنقائص التي تعرقله نشاطهم، إلا أنهم عادوا مجددا لرفع قائمة مطالب أخرى، أكدوا أنها أصبحت حتمية بعد الزيادات التي عرفتها المواد الغذائية المختلفة ودون استثناء حيث مست المواد الأولية التي يعتمد عليها الخباز لتوفير هذه المادة الأساسية للمواطن. وقال المحتجون إن الزيادات في أسعار المواد الأولية، تجعل الخباز عاجزا عن الإبقاء على التسعيرة القديمة للخبزة، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ عملهم من الإفلاس، حيث أصبحوا عاجزين عن دفع التكاليف التي يتطلبها نشاطهم من ضرائب، كراء، مستحقات العمال والعتاد ناهيك عن أسعار المواد الأولية في مقدمتها الفرينة، الخميرة، البيض وغيرها من المواد التي التهبت أسعارها ولم تعد في المتناول.وهدد هؤلاء بالتمسك بقرار الإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.

ومن جهته، قال المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين سمير جبار، إن مطالب الخبازين شرعية وان السلطات مطالبة بإيجاد حلول تنصف هذه الفئة التي وجدت نفسها عاجزة عن الصمود أمام موجة الزيادات التي تهدد نشاطهم بالزوال. ومن جهتهم تجار المواد الغذائية ألهبوا منذ الإعلان عن إضراب الخبازين، أسعار السميد والفرينة وعمد آخرون إلى بيعها بالميزان، بعد موجة الإقبال الجنوني على اقتناء هذه المواد تحسبا لإضراب المخابز وتوفير هذه المادة في المنازل، لتضاف بذلك أزمة السميد والفرينة إلى أزمة الندرة الحادة التي تشهدها الولاية منذ أسابيع في مادة الحليب والزيت.

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المعني كان محل رفض من سلطة الانتخابات

القضاء يُعيد مرشح “الأرندي” بالشلف إلى استحقاقات “السينا”

ب. يعقوب

أعادت الجهات القضائية المختصة مؤخرا، مرشح الأرندي في ولاية الشلف إلى سباق المنافسة على عضوية مجلس الأمة في انتخابات التجديد النصفي المقررة بتاريخ 5 فبراير القادم، وذلك بعد رفض ملف ترشحه من مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات في الشلف.

وبحسب مصادر مؤكدة، فإن الجهات القضائية، حسمت نهائيا في مسألة دخول الأرندي بعضو المجلس الشعبي الولائي “ح ن”، بإعلانها عن رفض طعن السلطة، ورأت أن القرائن التي استندت إليها السلطة غير مؤسسة، على النقيض، أقرت قبول الملتمس الذي قدمه دفاع المترشح عن التجمع الوطني الديمقراطي، حيث سيكون المرشح الرسمي للحزب في استحقاق السينا، منافسا لمرشح الأفلان الممثل في رئيس بلدية مصدق ومرشح الأحرار المنتمي إلى “تجمع الحصن المتين”، إضافة إلى مرشح حركة مجتمع السلم، وهو ما سيترك التنافس على مقعد الغرفة البرلمانية الثانية، على أشده، لرغبة الأرندي في تأكيد صحوته في الشلف وسيطرته على نتائج التشريعات والمحليات في الفترة الأخيرة، كما سيحاول حزب زيتوني صاحب الأغلبية في الولاية، الحفاظ على مقعده الذي يشغله حاليا السيناتور حميد بوزكري المير الأسبق لبلدية بريرة، وذلك من منطلق ترأسه عدة بلديات كبيرة.

كما يسعى الأفلان إلى إثبات صحوته في المدة الأخيرة بعد فوزه بثلاثة مقاعد برلمانية واستعادته معاقله التقليدية على غرار بلديات بوقادير، سيدي عبد الرحمان، أولاد فارس ومحاولة خلط أوراق الغريم التقليدي التجمع الوطني الديمقراطي في استحقاق السينا، الذي غالبا ما تحسمه حنكة الأحزاب النافذة التي من شأنها التأثير على أصوات المنتخبين.

مع العلم أن السلطة المستقلة للانتخابات، وضعت ترسانة من القوانين تدعو فيها كامل الأحزاب إلى التحلي بالمنافسة الشريفة، والابتعاد عن كافة السلوكيات التي من شأنها تلويث الاستحقاق، وذلك بعد الشوائب التي سادت في ولايات أخرى، سيطر فيها المال السياسي على مشهد الاقتراع بشراء ذمم أصوات منتخبين لترجيح كفة المرشح صاحب المال والأعمال.

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عيادة تستقبل 200 حالة في يوم واحد

وضعية وبائية متفاقمة بوهران

خيرة غانو

عرفت استعجالات مؤسسة الصحة الجوارية الصديقية بشرق وهران يومي الجمعة والسبت الأخيرين، حالة اختناق غير مسبوق بسبب الضغط المفروض عليها، جراء توافد عشرات المرضى القادمين من مختلف أحياء وهران، وحتى من بلديات مجاورة عليها، ليتجاوز معدل الاستقبال اليومي الـ200 حالة.

ويبقى تصاعد مؤشر الإصابات بكورونا تزامنا مع دخول الجزائر رسميا في الموجة الرابعة للوباء المستجد، من أبرز العوامل التي ضاعفت على جناح الاستعجالات المعروف باسم العيادة العمومية “كاف غي” حدة الضغط، لاسيما في ظل أزمة الأطباء المفروضة على مختلف مؤسسات القطاع، والتي ألقت بظلالها وأيضا بتداعياتها وأعبائها على حجم المقاومة والتحمل على مستوى العيادة سالفة الذكر، أين يباشر طبيب واحد الدوام خلال أيام العطل الأسبوعية، برغم تزايد أعداد المرضى الوافدين إليها خلال هذه الفترة.

وتؤكد مصادر الشروق على أن مختلف مؤسسات الصحة الجوارية، على غرار تلك الكائنة في حي الياسمين، الصباح، دوار بلقايد، وأيضا في بلديات مثل الكرمة، قديل وغيرهما لا تعمل في نهايات الأسبوع، بسبب قلة إمكاناتها البشرية على وجه الخصوص، ليضطر المرضى القاطنون في تلك المناطق لقطع مسافات، والتنقل في غياب البديل على مستوى القطاع الخاص إلى غاية عيادة الصديقية لأجل الفحص والتشخيص الطبي.

كما تشير مصادر من داخل المؤسسة إلى أن أغلب الوافدين إليها لطلب العلاج خلال هذه الأيام، يعانون من أعراض الأنفلونزا السائدة حاليا بالتزامن مع موجة البرد التي تضرب الولاية، منهم أطفال، فيما تؤكد على أن السواد الأعظم من هؤلاء المرضى يمثلون حالات اشتباه في إصابتهم بكوفيد – 19، وبنسبة تتجاوز 70 بالمائة من الخاضعين للكشف الطبي، منهم أعداد لا يستهان بها كانت نتائج فحوصاتهم المخبرية إيجابية، فيما تمثل البقية مصابين بالزكام الموسمي، الذي أوضحت بشأنه المصادر، أنه قائم هو أيضا ولم يختف في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها الوضعية الوبائية داخل الوطن، جراء التفشي السريع لعدوى كورونا، نافية بذلك الفرضية التي تجزم بأن المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا في الوقت الحالي، جميعهم مصابون بالفيروس التاجي المستجد، داعية في المقابل إلى عدم التهويل وتضخيم خطورة الوضع الصحي أكثر مما هو عليه على أرض الواقع، لكن بشرط الاستمرار في التقيد بإجراءات الوقاية من احتمالات العدوى، والإقبال على جرعات التلقيح ضد الوباء لمن لا زالوا متخلفين للآن عن الاستجابة لنداءات الأطباء وأهل الاختصاص، قصد تفادي التعرض لأشرس سيناريوهات الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.

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العثور على جثة طفل في حوض مائي بالشلف

م. قورين

فتحت مصالح الأمن لبلدية عين مران بالشلف، السبت، تحقيقا لمعرفة أسباب وفاة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، عثر على جثته داخل حوض مائي إسمنتي، مخصص للسقي الفلاحي بدوار النقاقزة، الحادثة حسب أقارب الضحية، عثر عليه بعد عملية بحث بمحيط المنزل قبل العثور عليه ميتا داخل الحوض المائي الذي يزيد ارتفاعه عن المترين على سطح الأرض، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية تم تحويله إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الصبحة.