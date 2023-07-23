أخبار الجزائر ليوم الأحد 23 جويلية 2023

مثلجات بحليب منتهي الصلاحية، شبكة تموّل الإرهاب بعائدات الهجرة السرية

يدير محلا معروفا بالولاية

تاجر يحضّر المثلجات بحليب منتهي الصلاحية في وهران

كشفت مداهمة قام بها أعوان الهيكل البلدي للنظافة وحفظ الصحة لمحلات تنشط في تحضير وبيع المثلجات، واسعة الاستهلاك خلال الصيف بمنطقة بئر الجير في ولاية وهران، عن عبث واستخفاف متعمدين بصحة المستهلك من أجل تحقيق الكثير من الربح بأقل التكاليف، حيث سجلت ذات الفرقة في حضور المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك استعانة أحد أكبر تجار المرطبات والأكل الخفيف بالمنطقة مسحوق حليب مقتنى منذ البداية بتاريخ صلاحية منتهية قبل ثلاثة أشهر من استعماله، فيما فضحت تدخلات أخرى تسيد ظاهرة تحويل أكياس الحليب المدعم وبكميات معتبرة عن وجهتها بالمنطقة، وجعلها في متناول المحتكرين من صناع المثلجات والعصائر الباردة لأغراض تجارية.

وحسب حاج علي عبد الحكيم، رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران، فإن العملية الأولى أسفرت عن حجز ما وزنه 25 كيلوغراما من مسحوق حليب مستورد، منتهي الصلاحية منذ شهور، وهذا على مستوى محل معروف يطل على أكبر نهج بوسط مدينة بئر الجير، خصص صاحبه جزءا منه لتحضير وبيع البيتزا، فيما جهز المساحة المتبقية لتقديم منتجاته من المثلجات، لكن يضيف ذات المصدر، أنه قبل البدء في معاينة حجم التجاوزات المتعلقة بجانب النوعية، اتضح أن المعني ينشط في الأساس ومنذ مدة بطريقة غير شرعية، لا يحوز فيها على سجل تجاري سواء لأجل ممارسة تجارة المرطبات أو الإطعام، بالرغم من أن محله يشهد إقبالا واسعا لشرائح مختلفة من الزبائن، منها فئة الأطفال، ليتقرر على ضوء ذلك تحرير مقترح غلق للمحل من طرف لجنة المعاينة.

وكذلك مكنت مراقبة مجموعة أخرى من المحلات التجارية في بئر الجير، منها بقالات، من الكشف عن عمليات احتكار واسعة لمنتجات الحليب المدعم، التي اتضح أنها تخضع يوميا للحجز المسبق تحت الطلب لصالح تجار المثلجات، والتسبب في المقابل في خلق أزمة تموينية تلقي بظلالها كل صباح على المستهلك.

وفي سياق، سجلت منظمة حماية المستهلك، الخميس الماضي وفي ذات الإقليم، عمليات تحويل كميات معتبرة من حليب الأكياس لصالح تجار مرطبات، منهم صاحب 3 محلات متجاورة تقع بمنطقة بلقايد، اتضح أنه يمارس في اثنين منها نشاط تحضير وبيع العصبان، فيما يباشر في ثالثها تجارة المثلجات، التي اتضح من خلال التحريات الأولية أنها تمارس من طرفه خارج الإطار القانوني، إلى جانب قيامه بتحضيرها المثير الشبهة داخل منزله البعيد عن محلاته التجارية.

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القضية أحيلت على جنايات بومرداس

شبكة تموّل الإرهاب بعائدات الهجرة السرية

سعيدة. م

طوت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس مؤخرا، ملف شبكة إجرامية مكونة من ثلاثة عناصر أعمارهم بين 20 و 35 تنشط في مجال دعم و إسناد جماعات إرهابية مسلحة مع المتاجرة في البشر و تنظيم عمليات هجرة غير شرعية، عائداتها تسلم للإرهابيين، وأحيل المتهمون على محكمة الجنايات للفصل فيه خلال دورة جنائية لاحقة .

وحسب مصادرنا فان الشبكة تتكون من ثلاثة عناصر اثنان منهم يقطنان في بلدية زموري، والعنصر الثالث من بلدية بغلية و قد ثبث أنهم جميعا، كانوا يعملون كعناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية التي كانت ناشطة، خصوصا في الجهة الشرقية لبومرداس والحدود مع تيزي وزو، وحسب ذات المصدر فإن هذه العملية جائت بعد ورود معلومات مؤكدة لعناصر الأمن، ليتم توقيف المعنيون وحجز هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر، و قد تمت إحالتهم على التحقيق بتهمة دعم وإسناد جماعات إرهابية.

كما أظهرت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة كانوا يشاركون عصابة أخرى عناصرها في حالة فرار، في مجال تنظيم عمليات هجرة غير شرعية و تهريب حراقة للضفة الأخرى، و قد تم حجز معدات تستخدم في هذا النشاط، داخل مخزن، منها محركان و كميات من البنزين. و قد اعترف المتهمون بما نسب إليهم و كشفوا أنهم كانوا يوجهون عائدات رحلات الهجرة السرية، لدعم العناصر الإرهابية.

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وفاة طفل في حادث انقلاب سيارة بقالمة

ن. طلحـي

لا تزال حوادث المرور تصنع الحدث اليومي بولاية قالمة، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية مساء أول أمس، السبت حادث مرور مميت راح ضحيته طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر انحراف سيارة من نوع تويوتا كان على متنها 5 أشخاص من عائلة واحدة، وانقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين ولايتي قالمة وأم البواقي، وتحديدا بمنطقة المقراش مخرج بلدية تاملوكة مما تسبب في إصابة 5 أشخاص وهم الأب و4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات بجروح متفاوتة، فيما تبين بعد معاينتهم من طرف الأطباء، أن الطفل البالغ من العمر 8 سنوات قد فارق الحياة متأثرا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها. ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، بعد أن خلف حادث مماثل قتيل و5 جرحى من بينهم 4 أطفال، بعد انحراف وانقلاب السيارة التي كانوا على متنها واصطدامها بشجرة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بمخرج بلدية قالمة.

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حجز مناشير كهربائية خلال العملية

توقيف شخص يقوم بالاعتداء على الثروة الغابية بخنشلة

مامن.ط

كللت حملة مداهمة وتمشيط، لعناصر الدرك الوطني، للفرقة الاقليمية بمدينة طامزة، شرق خنشلة، أمسية السبت على مستوى غابة نوغيس، من توقيف شخص متورط بالاعتداء وتخريب الثروة الغابية، مع حجز 130 كيس من الفحم، 45 منها جاهزة للتحويل و75 كان الموقوف بصدد تعبئتها في أكياس، إضافة إلى استرجاع آلات من مناشير كهربائية، واكتشاف مفحمتين، حيث شرع ضباط الشرطة القضائية، للفرقة بالتحقيق في القضية، وإحالة المعني على نيابة محكمة الاختصاص.

وقد كشف مصدر أمني الأحد لـ”الشروق اليومي”، أن مصالح الدرك الوطني، بفرقة طامزة، كانت قد تلقت معلومات بخصوص تحركات مشبوهة، داخل غابة الدولة بنواحي عين ميمون، تزامنا وإعلان حالة الاستنفار والتأهب تحسبا لأي طارئ مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خشية من النيران، أين أمر قائد الفرقة، بتنشيط عنصر الاستعلامات، لتحديد المكان المستهدف، قبل ان يتم شن حملة تمشيط وتفتيش للشريط الغابي، محل اختصاص الفرقة الإقليمية بمعاينة، فرقة الصواعق، فتكلل الأمر بتوقيف الشاب الثلاثيني في حالة تلبس، بالاعتداء على الغابة، كما تم حجز مجموعة من الدلاء تستعمل في نقل المياه والبنزين، وهي المواد التي تم حجزها وتحويلها إلى مقر الفرقة، رفقة الموقوف، مع فتح تحقيق في القضية.

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تسمم 75 شخصا في تيزي وزو

دعوات للحذر من مياه الينابيع خلال موجة الحر

رانية. م

سجلت المصالح الصحية بولاية تيزي وزو ما لا يقل عن 75 حالة تسمم الأسبوع المنصرم ببلدية بني دوالة، لأشخاص استهلكوا مياه منبع آيت ايدير في المنطقة؛ لتثبت التحاليل المخبرية أن مياهه أصبحت غير صالحة. وشهدت منطقة بني دوالة جنوب ولاية تيزي الأسبوع المنصرم حالة تسمم جماعي لعشرات الأشخاص الذين نقلوا إلى مختلف المصالح الاستعجالية للمؤسسات الصحية المتواجدة فيها والقريبة منها؛ ولتشابه الأعراض التي أصيب بها المرضى؛ شخصت حالاتهم على أنها تسمم ناجم عن استهلاكهم مياه منبع القرية؛ ليتم إثبات الأمر من خلال التحاليل المخبرية؛ التي كشفت عدم صلاحية مياه المنبع للشرب؛ بعد ارتفاع درجات الحرارة؛ خصوصا أن المنبع بقي على حالته الطبيعية ولم يخضع لعمليات تهيئة وتطهير؛ ما حوله لخطر حقيقي على الصحة العمومية.

وذكر عدد من سكان المنطقة، أن المنبع يعتبر المصدر الرئيسي للتموين بالماء الشروب منذ عقود؛ ولم يسبق وسجلت حوادث مماثلة؛ إلا أن المصالح الصحية دعت لجان القرى والجمعيات الناشطة فيها إلى ضرورة تهيئة المنابع المستغلة للشرب وإخطار مصالح النظافة والتطهير لدى البلديات ومصالح الموارد المائية حتى تتم متابعتها وتحليل مياهها بشكل دوري، مع إخضاعها للتطهير والمعاينة خلال فترات مشابهة؛ تفاديا للتسممات والأمراض المتنقلة عبر المياه.

واستدعت الحادثة التي عرفتها منطقة بني دوالة؛ دق ناقوس الخطر حول استهلاك مياه الينابيع والحذر منها؛ حيث تتسبب موجة الحرارة المرتفعة التي حلت منذ بداية شهر جويلية في تحلل الفطريات وما شابه في المياه غير المعالجة ويزيد تخزينها لفترات قد لا تزيد عن أيام قليلة في المنزل؛ في خطورتها على صحة وحياة مستهلكها. وجاءت تحذيرات المصالح الصحية؛ لاعتبار المنابع الطبيعية المصدر الرئيسي الذي لا يتخلى عنه السكان في الشرب على مدار أيام السنة؛ إلا أن الكثير منها أقصي من خارطة الاستغلال بسبب التلوث وتسرب المياه القذرة إليها؛ ما يتطلب تكاثف الجهود للحفاظ على الصالحة منها.