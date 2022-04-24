أخبار الجزائر ليوم الأحد 24 أفريل 2022

حجز خمسة قناطير من اللحوم الفاسدة، وفاة عامل بصعقة كهربائية

حجز خمسة قناطير من اللحوم الفاسدة بمذبح سري في المسيلة

أحمد. ق

حجز أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات بالمسيلة، قرابة 5 قناطير من الدجاج داخل مذبح سري، وفق ما علمته “الشروق” من ذات الجهات، وذلك في إطار نشاط الفرقة المشتركة بين مصالح التجارة، البيطرة، وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا وكذا المصلحة الولائية للشرطة العامة، وذلك إثر تنظيم خرجات ميدانية، أين تم الكشف عن مذبح سري للدواجن ينشط دون التسجيل في القيد بالسجل التجاري على مستوى منطقة ذراع الحاجة ببلدية المسيلة، وكذا دون اعتماد صحي، كما تم الوقوف على عدة تجاوزات في مجال النظافة والصحة العمومية.

وفي الإطار ذاته، أسفرت العملية عن حجز وإتلاف 463 كيلوغرام من اللحوم البيضاء، إضافة إلى 17 كيلوغراما من النقانق غير الصالحة للاستهلاك البشري، ليتم في الأخير إتلاف المحجوزات وفق التدابير اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالفين.

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قتيل وجرحى من بينهم أجانب في حادث سير بعين قزام

ش. بن ايعيش

تدخلت عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية إن قزام، صبيحة أمس، عقب حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01، في شقه الرابط بين ولايتي عين قزام وتمنراست، أين سجل انحراف وانقلاب سيارة نفعية. وقد أسفر هذا الحادث عن وفاة شاب 30 سنة في عين المكان من جنسية جزائرية، وإصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم ما بين 18و 35 سنة، اثنان منهم من جنسية جزائرية وتسعة من جنسية إفريقية (نيجرية)، وقد تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من قبل مصالح الحماية، إلى مستشفى إن قزام.

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المجاهد بوعلالي عايش الجريمة بكل تفاصيلها

وفاة الشاهد على التفجيرات النووية الفرنسية برقان

ش. بن ايعيش

توفي، صباح الأحد، بمستشفى مدينة رقان، الواقعة على بعد 250 كلم من مقر عاصمة الولاية أدرار، المجاهد بوعلالي علي، المعروف في مسقط رأسه باسم ”بباديدي” في رقان عن عمر يقارب 85 سنة. الرجل عايش وكان شاهدا على جرائم فرنسا النووية بمنطقة حمودية برقان، في 13 فيفري 1960 بكل تفاصيلها، التي لا يزال سكان المنطقة يدفعون ثمنها، مع الانتشار الواسع للأمراض خاصة السرطانية لدى الأطفال والنساء، بالرغم من مرور أكثر من نصف قرن على أول تفجير، أطلقت عليه فرنسا اسم اليربوع الأزرق. الرجل كان كتابا مفتوحا على حقيقة هذه الجريمة الاستعمارية في أقصى جنوب البلاد، حيث ومباشرة ما تقابله ومن الوهلة الأولى، ودون سابق معرفة إلا ويعود بك إلى التفاصيل الدقيقة لقضية جرائم المستعمر بحمودية، حين كانت فرنسا تسعى للدخول إلى ركب الدول النووية، ولو على حساب الإنسانية.

هذا الرجل الشجاع والمجاهد المغوار الذي كان يرفض حتى ذكر اسم فرنسا في حضرته، مات ومات معه صندوق أسرار وخبايا منطقة حمودية، ومواقع التفجيرات النووية شبر بشبر، أين ناضل وجاهد رفقة زملائه مع جمعية ضحايا التفجيرات النووية برقان، من أجل اعتراف فرنسا بجرائمها النووية، غير المعلنة التي بقيت أرضا خصبة لبحث المؤرخين وأهل الاختصاص، على غرار البروفيسور بجامعة وهران الجزائري ـ العراقي الراحل كاظم العبودي الذي تناول الموضوع بإسهاب في العديد من كتبه. مات الرجل والحسرة في قلبه بسبب عدم انتزاع الحق في التعويضات، لكن ذلك بقي مؤجلا، مات بوعلالي ورحلت معه أسراره، لكن بقيت جهوده في كشف تفاصيل جريمة أول تفجير نووي فرنسي بالجزائر، ليستلم المشعل شباب اليوم من أجل مواصلة مسيرة فضح فرنسا الاستعمارية. للعلم أن فرنسا اختارت الجنوب الجزائري لإجراء تجاربها النووية وفي صمت مستغلة تضاريس المنطقة وبعدها عن عيون الإعلام، وبداية التجارب كانت بمنطقة رقان، لتتواصل في منطقة انيكر بولاية تمنراست.

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وفاة عامل بصعقة كهربائية بباتنة

ط. ح

لقي، مساء السبت، موظف عامل بمؤسسة سونلغاز بريكة جنوب ولاية باتنة، حتفه، جراء تماس كهربائي خلال أدائه لعمله.

وكان عون سونلغاز في الـ38 من العمر توفي جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بأشغال، بمشتة الحيمر ببريكة. وفيما أجليت جثة الضحية من طرف عناصر الوحدة الثانوية بريكة إلى مستشفى المدينة، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف الحادث المأساوي.

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إنقاذ 10 أفراد في حادثي اختناق بالغاز في سطيف

سمير مخربش

تمكنت، مصالح الحماية المدنية بسطيف، السبت، من إنقاذ عائلتين في حادثي اختناق بالغاز اللذين كادا أن يوديا بحياة 10 أشخاص. الحادث الأول وقع بمدينة سطيف، أين شهد منزل تسربا كثيفا لغاز أحادي الكربون بسبب خلل في جهاز التسخين المركزي وسخان الماء الموضوعين في مطبخ المنزل، ما أدى إلى وقوع حالات إغماء وسط 5 أفراد من عائلة واحدة. ومن حسن الحظ تدخل أعوان الحماية المدنية كان في الوقت، وتمكنوا من إنقاذ المصابين بعد تحويلهم إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف.

وفي نفس اليوم، سجلت مصالح الحماية المدنية حادثا مماثلا وقع بقرية لمساعة ببلدية أولاد صابر شرق ولاية سطيف، أين تعرض 5 أفراد للاختناق بالغاز المحروق المتسرب من جهاز تسخين الماء الموجود في المطبخ، والذي كان يفتقد نهائيا لقنوات تصريف الغاز المحروق، وهي من الحالات الخطيرة التي تحذر منها مصالح الحماية المدنية، التي تمكنت كذلك في العملية الثانية من إنقاذ كل أفراد العائلة بعد تحويلهم إلى المستشفى.

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فيما تمّ تفتيش 2674 تاجر ومقدّم خدمة

غلق 27 محلاّ تجاريا وتسجيل 317 مخالفة للتجار بالمدية

ب. عبد الرّحيم

أخضع أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية المدية خلال العشرون اليوم الأولى من الشهر الفضيل 2674 تاجر ومقدّم خدمة للرقابة والتفتيش، حيث تمّ على إثرها تحرير 317 محضر رسميا ضدّ المتعاملين المخالفين للقوانين المنظمة للتجارة، كما تم غلق 27 محلا تجاريا من بين حالات التفتيش تم مراقبة 1754 متعامل تم تحرية ضدهم 229 محضر مخالفة رسمي في إطار الممارسات التجارية، كما تم في إطار حماية المستهلك تفتيش 920 تاجر ومقدم خدمة أسفرت عن تحرير 88 محضر مخالفة رسمي ضد التجار المعنيين وفي إطار محاربتها كلّ أنواع المضاربة غير المشروعة سجلت مديرية المدية العديد من المعاملات غير المفوترة، وذلك بمبلغ 14970491.6 دج إلى جانب ذلك تم تسجيل ربح غير شرعي بما قيمته 822915 دج والخاص بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك المقننة.

وتواصل مصالح التجارة بالمدية شنّ حربها على المضاربين والمتاجرين بصحة المستهلك عبر تكثيف التواجد ضمن الحواجز الأمنية وبالتنسيق مع هذه الأخيرة لاسيما تلك المقامة بالطريق الوطني رقم 18 في شطره المار بسيدي النعمان والذي تنظمه المفتشية الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات بذات الدائرة والتي شدّدت الخناق على المضاربين والمتاجرين بصحة المواطن، حيث تعتبر منطقة عبور مهمة لمختلف التجار.

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سائقو سيارات الأجرة فردي حضري بخروبة في إضراب

حورية. ب

احتج، سائقو سيارات الأجرة فردي حضري بمحطة النقل البري كبار معطوبي حرب التحرير الوطني بخروبة، الأحد، مصرين على الاستجابة لطلبهم في فتح المنفذ الوحيد لهم بموقف سيارات الأجرة بين الولايات إلى جانب تنظيم المحطة الخاصة بهم.

ويعتزم المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام مديرية النقل ويومي الأربعاء والخميس أمام مقر ولاية الجزائر.

وبحسب بيان للمكتب الولائي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن قرار تنظيم وقفات احتجاجية، جاء بعد عقد اجتماعات متكررة مع كل الشركاء المهنيين المعنيين بهذه المحطة لاتخاذ قرار جماعي وصارم بخصوص هذه الوضعية المزرية.

وبناء على كل محاولات المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر لتسوية الملف العالق بخصوص تنظيم هذه المحطة على كل المستويات والتي باءت بالفشل، حيث منذ 13 جانفي 2021 بدؤوا بنقل انشغالهم إلى كل من مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري، مديرية النقل لولاية الجزائر، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، والي الجزائر ووزارة النقل.

وكشف الأمين العام للمكتب الولائي، حايت الحوسين سيد علي، أنه في حالة عدم الاستجابة لانشغالهم سيتم عقد جمعية عامة بين جميع شرائح سائقي سيارات الأجرة لشل النقل كليا على مستوى ولاية الجزائر، لحين الوصول لحل نهائي دفاعا على حقوقهم وتنظيمهم.