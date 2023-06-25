أخبار الجزائر ليوم الأحد 25 جوان 2023

حجز قنطار من الكيف المغربي، وفاة أحد مصابي انفجار الغاز في سطيف

توقيف أربعة مشتبه فيهم خلال العملية

حجز قنطار من الكيف المغربي بتلمسان

ع. بوشريف

في عملية نوعية قامت بها، الأحد، فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية لمديرية الأمن الولائي بتلمسان، جرى تفكيك وشل نشاط شبكة إجرامية دولية، تنشط من المغرب باتجاه المناطق الغربية للوطن، أين أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و 43 سنة، وحجز قنطار و24 كلغ من القنب الهندي، كما تم حجز مبلغ مالي معتبر قدر بمليار و 556 مليون سنتيم يعد من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات.

العملية النوعية التي قامت بها ذات الجهة الأمنية في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، كشفت أن أفراد الشبكة كانوا يقومون باستيراد وتخزين ونقل المخدرات قصد إعادة بيعها، وهو ما يمثل جناية كاملة الأركان، أين تم تقديم الجناة إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق قضائي لتحديد هوية باقي أفراد هذه الشبكة التي كانت تعمل على إغراق الجزائر بمثل هذه السموم القاتلة.

من جانب آخر وفي السياق ذاته، كشفت معطيات هذه القضية التي جاءت عشية عيد الأضحى المبارك، الأساليب التي لا تزال متبعة من قبل هذه العصابات، من خلال اختيارها للمناسبات الدينية والوطنية من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية، غير أن يقظة عناصر الأمن حالت دون تمكين هذه الشبكات الإجرامية من تنفيذ مخططاتها. وتأتي هذه العملية لتضاف لعديد العمليات التي قامت بها مفارز الجيش الشعبي الوطني المرابطة بالحدود الغربية، والتي تمكنت من إحباط العديد من عمليات التهريب والقبض على العشرات من بارونات المخدرات.

حيث باءت معظم العمليات الإجرامية بالفشل، ومن شأن هذه العملية الأخيرة الكشف عن مزيد من الطرق المعتمدة من طرف المتورطين في للاتجار بالحشيش المغريي، خاصة بعدما تمكنت ذات الجهة الأمنية من وضع يدها على أربعة متورطين، كشفت التحقيقات الأمنية بشأنهم، أنهم يشكلون شبكة دولية تنشط من داخل المغرب ويمتد نشاطها إلى عديد الولايات بالغرب الجزائري.

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جريح واحد بقي في المستشفى

وفاة أحد مصابي انفجار الغاز في سطيف

سمير مخربش

توفي الأحد، أحد المصابين في انفجار الغاز الذي وقع وسط مدينة سطيف، والذي خلف 17 جريحا منهم 3 وصفت حالتهم بالخطيرة.

الضحية دكتور شاب، يدعى محمد سامعي، يبلغ من العمر 28 سنة، يقطن بحي يحياوي بمدينة سطيف، ابن أستاذ جامعي في معهد الاقتصاد بجامعة سطيف 2، كان من المارة بالقرب من المرآب الذي شهد الانفجار، وتعرض لإصابة خطيرة إثر تحطم الجدار الأمامي للمرآب الذي تطايرت حجارته وأصابت الضحية على مستوى الرأس، حيث نقل رفقة باقي المصابين الى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، أين تبيّن بأن حالته خطيرة تطلبت رعاية طبية خاصة بعد تعرضه لنزيف داخلي أدخله في غيبوبة أودت بحياته.

وقد تم تشييع جنازة الفقيد محمد سامعي، الأحد انطلاقا من مقر سكناه بحي طانجة بعد أن أديت صلاة الجنازة بمصلى مقبرة مسعود قجال بسطيف، وسط حضور مكثف من سكان مدينة وطواقم طبية وخاصة جامعية، حيث أبرق مدير جامعة سطيف رسالة تعزية لأهل الفقيد.

مصدر من مستشفى سعادنة قال للشروق اليومي بأن جهودا كبيرة تم بذلها من الطاقم الطبي إلا أن الضحية فارق الحياة، الأحد، ليكون المتوفى الوحيد لحد الساعة في هذا الحادث الأليم. فيما تماثل باقي المصابين للشفاء، وغادر شاب أمس قيل بأن حالته خطيرة، وبقي مصاب واحد تحت الرعاية الطبية. وحسب نفس المصدر من داخل المستشفى فإن حالته تسير نحو الاستقرار.

يذكر أن الحادث وقع الجمعة ليلا بمرآب يقع بحي لانقار وسط مدينة سطيف، أين تسبب الغاز في انفجار مدوي تحطم على إثره الجدار الأمامي للمستودع وكان وراء إصابة 17 شخصا مع تحطيم زجاج 3 سيارات كانت مركونة بالقرب من مكان الحادث.

وقد خلف الانفجار حالة من الهلع وسط السكان والمارة، وكان تدخل رجال الحماية المدنية في حينه بتسخير 3 شاحنات بطواقمها و7 سيارات إسعاف، كما تنقل والي ولاية سطيف إلى موقع الحادث وإلى المستشفى للإطلاع على الحالة الصحية للمصابين.

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نشاط العصابة يمتد إلى جنوب البلاد

حجز 33 ألف كبسولة “ليريكا” في ميلة

نسيم. ع

نجح السبت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، في تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و54 سنة، من بينهم مسبوقان قضائيا، في قضايا إجرامية مختلفة، مختصة في المتاجرة غير الشرعية في المؤثرات العقلية، يمتد نشاطها ما بين ولايتي الوادي وميلة، مع حجز أزيد من 33500 كبسولة من نوع ليريكا 300 ملغ أجنبية الصنع.

وحسب مصادر أمنية للشروق، فإن العملية النوعية جاءت بفضل الاستغلال الفعال لمعلومات وردت في هذا الشأن بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، ليتم وضع خطة عملياتية ممنهجة ودقيقة، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليما، حيث أسفرت عن ضبط 33505 كبسولة من نوع ليريكا 300 ملغ، ومبلغ مالي قدر بـ61 مليون و450 ألف سنتيم، إضافة إلى مركبة سياحية تستعمل في عملية النقل والتوزيع بين ولايتي ميلة والوادي.

التحريات المعمقة التي قامت بها عناصر الفرقة، أفضت إلى تحديد هوية الرأس المدبر للشبكة وتوقيفه على الفور، ويتعلق الأمر بكهل يبلغ من العمر 54 سنة، يقيم بولاية الوادي، هذا الأخير يقوم رفقة شركائه في القضية بنقل كمية المؤثرات العقلية من ولاية وادي سوف بعد تهريبها بطريقة غير مشروعة، لترويجها على مستوى ولاية ميلة والولايات المجاورة لها مثل قسنطينة وجيجل، عن طريق إخفائها بإحكام في تجاويف مخصصة أسفل هيكل المركبة، وكذا بالمقاعد الخلفية للمركبة للتمويه على المصالح الأمنية. وبمواصلة التحقيق في القضية تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة المتواجدين في حالة فرار، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عن جناية حيازة ونقل وتخزين وبيع ونقل عن طريق العبور لمؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل، جناية التهريب الذي يشكل بدرجة عالية من الخطورة تهديدا للأمن الوطني والصحة العمومية والاقتصاد الوطني.

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إطارات ونقابيون متهمون بسوء استغلال الوظيفة

تأجيل الحكم في قضية الخدمات الاجتماعية بميناء بجاية

ب. يعقوب

أجّلت، الأحد، المحكمة الابتدائية ببجاية، مرة أخرى، النطق بالحكم في قضية الموظفين التسعة المتابعين في ملف ما يُعرف بـ”أموال الخدمات الاجتماعية في مؤسسة ميناء بجاية”، إلى غاية 4 جويلية القادم.

وكان مقررا النطق بالأحكام الابتدائية في حق تسعة أشخاص يشتغلون في رتب مختلفة في ميناء بجاية في منتصف الشهر الحالي قبل تمديد المداولة إلى جلسة أخرى، ومن ثم الإعلان مجددا عن تاريخ 4 جويلية للفصل في منطوق الأحكام.

وحضرت كافة الأطراف ذات الصلة بهذا الملف، جلسة النطق، إلى أن قضى القاضي بتأجيل كافة المداولات الخاصة بغير الموقوفين إلى الشهر القادم، بسبب كثرة القضايا المطروحة أمام محكمة الجنح في بجاية.

وكانت قضية الحال، عرفت عرض تفاصيل مثيرة في جلسة محاكمة إطارات وموظفين ونقابيين، توبعوا من أجل جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.

وكان ممثل النيابة، التمس توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة مالية 100 ألف دينار جزائري، في جلسة غاب عنها بعض الشهود.

وتعود أطوار القضية إلى بلاغات كان وفرها أعضاء مجلس الإدارة في العهدة الممتدة بين 2014/2019 وذلك بتأسيسهم كطرف مدني، بخصوص استغلال الوظيفة بطرق غير مشروعة لخرق التنظيمات المسيرة لشؤون لجنة الخدمات الاجتماعية.

وتم سماع المبلغين ضمن محاضر أمنية وقضائية، مع الاستماع إلى مسؤولين في أقسام المالية والمحاسبة، المشاركة والتدقيق، وكذا أعضاء عن النقابة، في القضية الحاملة رقم 919/23، وذلك من قبل الجهات المختصة بخصوص ما تضمنته التقارير بشأن أموال لجنة الخدمات الاجتماعية في المركب المينائي في بجاية، بعرض تقارير وصلت إلى جهات التحقيق، تتعرض إلى شبهات فساد مورست طيلة 5 سنوات كاملة وذلك في الفترة الممتدة بين 2014/2019.

وكان العضوان السابقان في مجلس الإدارة، “ق ر” و “ح ج”، رافعا في اتجاه الدفع بعدم قانونية الأنشطة التي مورست من قبل أشخاص في لجنة الخدمات الاجتماعية، بسبب عدم عرض تقارير مالية وأدبية، خلال الفترة السابقة، وشهدت فصول القضية، التعرض لاسم الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية “عاشور جلول”، وذلك كشاهد، بزعم أنه كان مسؤولا سابقا.

المتهمون التسعة، كانوا أنكروا المنسوب إليهم من التهم، بحجة أن نشاطهم كان قانونيا، ورافقه عرض عدة تقارير مالية وأدبية ومصادق عليها من قبل محافظ الحسابات ومجلس الإدارة ومجمع الخدمات المينائية “سير بور”.

موازاة مع ملف الحال، كانت محكمة بجاية، فتحت ملف “ق ر” الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية وعضو مجلس إدارة المؤسسة في آن واحد، الذي تم الاستماع إليه مجدداً في عدة قضايا تخص القذف، لتوفيره في السابق، بلاغات خاصة في حق مسؤولين سابقين تخص شبهات تسيير المال العام في عدة قطاعات في ميناء بجاية.

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حريق في مركز الردم التقني بباتنة

طاهر حليسي

شبّ السبت، حريق في خندق تابع لمؤسسة الردم التقني الكائن بمنطقة الأبيار بلدية وادي الشعبة دائرة باتنة، وهو ثاني حريق يسجل بهذا المركز خلال فترة زمنية لم تتعد الشهرين. وشوهدت سحب دخانية بيضاء كثيفة بالمنطقة المتاخمة لمنازل سكان المنطقة والمقابلة للقطب العمراني حملة ثلاثة، كما انجرت عن اللهيب روائح المواد المتخمرة، والمجمعة بالموقع منذ سنوات عديدة.

وسارعت مصالح المؤسسة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية إلى إطفاء الحريق الذي وقع في جزء مهم من الخندق وجانب هذه المرة مركز انتاج البيوغاز الذي كان شهد حريقا مهولا قبل أشهر، جراء تماس الأوكسيجين مع الغازات المتخمرة، حيث كشفت الأحد مصادر للشروق اليومي، بأن الحريق مسّ بصورة رئيسية مواد متخمرة عادية جراء التشبع الحاصل في الخندق القديم، فيما تجري عملية التحكم في الحريق بصورة مثالية بالنظر إلى كونه جزئيا وليس شاملا.

ويشكل مركز الردم التقني صداعا للساكنة المحيطين به نظرا لوقوعه في مناطق متاخمة للمراكز الحضرية ما كان سببا في عدة مطالب بنقله إلى وجهة أخرى، فيما تنوي السلطات انشاء خندق آخر بإمكانه استيعاب النفايات الجديدة بعد التشبعات المسجلة والتي انجرت عنها حرائق لتوغل الأوكسيجين في أعماق المواد المجمعة.