أخبار الجزائر ليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

حجز 8 قناطير ونصف من اللحوم الفاسدة، وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا داخل سيارة

كانت موجهة للتوزيع على القصابات

حجز 8 قناطير ونصف من اللحوم الفاسدة بوهران وغليزان

خ. غانو / ن. بلقاسم

أحبط أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران الأحد، محاولة توزيع 5 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك كانت موجهة للتسويق لصالح تجار ينشطون بحي الحمري في مدينة وهران.

وتأتي هذه العملية – حسب المكلف بالاتصال لدى مجموعة الدرك الوطني بوهران- أثناء قيام عناصر السرية بخدمة مراقبة وتفتيش على الطريق الوطني رقم 24، الرابط بين بلديتي السانيا ووهران، أين قامت بتوقيف شاحنة صغيرة مزودة بمبرد من نوع كينغ فينغ، كانت متجهة من بلدية سيدي الشحمي نحو حي الحمري، وعند تفقد ما بداخلها تم العثور على كمية معتبرة من لحوم الدواجن وأحشائها، وجدت داخل صناديق بلاستيكية مصفوفة على متنها في ظروف نقل مخالفة لشروط النظافة والصحة، حيث قدر وزن البضاعة بـ550 كلغ.

كما تبين من خلال فحص الوثائق المطلوبة من صاحب المركبة، أن اللحوم المضبوطة مجهولة المصدر، بسبب أنها ناتجة عن عمليات ذبح غير شرعي للدواجن، وكذلك جاء من خلال استجواب المعني أنه كان بصدد نقل وتوزيع تلك اللحوم على مستوى فضاءات تجارية بحي الحمري.

فيما توصل الفحص البيطري لعينة من البضاعة المنقولة من طرف المصالح المختصة على مستوى مديرية الفلاحة لولاية وهران، إلى عدم صلاحية تلك المادة مجهولة المصدر للاستهلاك البشري، ليتقرر بموجب ذلك حجز البضاعة، ورفع جملة من المخالفات في حق صاحب الشاحنة، وهي تتمثل في الذبح خارج المذابح القانونية، ممارسة نشاط تجاري خارج مضمون السجل التجاري، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي للمركبة.

كما يشير ذات المصدر إلى أن السرية الإقليمية للدرك الوطني بوهران قد فتحت تحقيقا في القضية، على أن يتم إعداد ملف بخصوص المخالفات المرصودة، وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة المعني عن الأفعال سالفة الذكر.

وفي السياق، تمكنت أمس، عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح) الفاسدة الموجهة للاستهلاك البشري، وذلك على إثر دوريات مراقبة لعناصرها أين تم توقيف مركبة من نوع شانا، وأثناء إخضاعها للمراقبة الإدارية وتفتيشها، تبين أنها محملة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح) المقدر وزنها بـ03 قناطير و37.5 كلغ كانت موجهة للاستهلاك، وبعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ليتم إتلافها، وإنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف.

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سابع حالة وفاة

ضحية آخر لحادث انفجار مركب الإسمنت في سكيكدة

إسلام. ب

لفظ، صباح الأحد، غربي الطاهر 47 سنة، رئيس مصلحة الوقاية للأمن الصناعي بمصنع الإسمنت بحجار السود، ببلدية بكوش لخضر، بولاية سكيكدة، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها، وذلك بالمستشفى العسكري بعين النعجة بالعاصمة، لترتفع بذلك حصيلة وفيات حادثة الانفجار القوي، الذي وقع على مستوى الفرن بمصنع الإسمنت بحجار السود منذ قرابة عشرين يوما، مع بداية شهر ديسمبر الحالي، إلى سبع وفيات، بعد الضحية الأولى سليم جوادة 55 سنة، مسؤول الأمن الصناعي المنحدر من بلدية عين شرشار الذي توفى يومين بعد الحادث، وبعد خمسة أيام لحق به الضحية الثانية بولحية عبد المجيد من بلدية تمالوس.

وبعد أسبوع لفظ ثلاث ضحايا أنفاسهم الأخيرة بالمستشفى العسكري بقسنطينة وهم، مراقب عام بمصنع الإسمنت الضحية لزهر شوية 45 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، ينحدر من بلدية عين شرشار، وعسكري ينحدر من ولاية بلعباس، ورئيس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة، المنحدر من ولاية الشلف، وهذا بعد مكوثهم بذات المستشفى لمدة سبعة أيام في مصلحة الإنعاش بذات المستشفى. والضحية السادس هو عياش عبد المالك المدعو سمير، البالغ من العمر 56 سنة، المنحدر من بلدية عين شرشار، وهو أب لأربعة أطفال، والذي كان يشغل منصب عون أمن بالمصنع.

للإشارة فإن جنازة الضحية السابع غربي الطاهر، وهو أب لثلاثة أطفال وينحدر من ذات البلدية أي عين شرشار شيعت بمقبرة البلدية بحضور السلطات المحلية وزملائه في العمل وأقاربه في جو مهيب، أين لبست، الأحد، بلدية عين شرشار ثوب الحداد مرة أخرى، بعد فقدانها أربعة أفراد من أبنائها.

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اثنان من رفاق الضحايا يرقدان بمصلحة الإنعاش

وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا داخل سيارة بتيسمسيلت

لوز محمد أمين

توفي، مساء السبت، ثلاثة شبان نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة من عادم السيارة، فيما تم نقل شابين آخرين إلى مستشفى بوتشنت بمدينة ثنية الحد، وهما متواجدان حاليا بمصلحة الإنعاش، في الوقت الذي فتح فيه عناصر الأمن الوطني تحقيقا بهذه الحادثة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الضحايا الخمسة وتتراوح أعمارهم ما بين19 و38 سنة، كانوا بأحد المحلات التجارية لبيع الخردوات لدى صديقهم بمخرج مدينة ثنية الحد باتجاه الجزائر العاصمة.

وحسب السيد محمد من سكان مدينة ثنية الحد والقاطن بالقرب من المحل، فإن الضحايا الخمسة كانوا داخل السيارة التي كانت مركونة بداخل المرآب الذي يعمل به صديقهم، ونظرا للبرودة الشديدة، كان مالك السيارة يقوم بتشغيلها لتسخينها، غير أن كثافة الدخان بالمرآب أفقدتهم الوعي، وقد تفطن لهم سكان الحي، الذين أبلغوا مصالح الحماية المدنية، لكن ثلاثة منهم فارقوا الحياة داخل السيارة، فيما تم تحويل ضحيتين إلى مصلحة الإنعاش.

وقال السيد خالد، وهو من سكان المنطقة، إن مدينة ثنية الحد عاشت الصدمة برحيل ثلاثة شبان دفعة واحد،ة وهذا نتيجة الغازات المنبعثة من عادم السيارة، ويتعلق الأمر بالشاب (م.ن) البالغ من العمر 19 سنة وصديقه (ج.م) البالغ من العمر 38 سنة و(ر.إ) البالغ من العمر 25 سنة.

فيما أضاف السيد جيلالي، من ساكنة المدينة، أن هذا الخبر نزل عليهم كالصاعقة، كونهم في بادئ الأمر ظنّوا أن غاز أحادي أكسيد الكربون هو السبب في وفاتهم، ليتبين لاحقا أن الضحايا توفوا نتيجة استنشاقهم للغازات المنبعثة من السيارة، وهذا طبعا حسب ما سمعناه من جيران الضحايا بالمحل التجاري. للإشارة، أن مصالح الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت قامت مؤخرا، بحملات تحسيسية للوقاية من مخاطر أحادي أكسيد الكربون وهذا عبر مختلف المؤسسات التربوية والمساجد.

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سيدة ضمن شبكة للهجرة غير الشرعية بالبليدة

حسناء.ب

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الأحد، مجموعة إجرامية تتكون من أربعة أفراد بينهم امرأة رهن للحبس، تورطوا في تكوين شبكة إجرامية مختصة في الهجرة غير الشرعية.

ووردت معلومات لمصالح الأمن بالبليدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم رحلات الهجرة السرية للأشخاص بغية تهريبهم خارج التراب الوطني عن طريق البحر انطلقت من مدينة البليدة نحو موقع الإبحار، فباشرت إثرها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقاتها في القضية، ما مكن من تحديد هوية الأشخاص المنظمين لتلك الرحلة غير الشرعية، ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص من بينهم امرأة في الثلاثينات من العمر، وأسفرت عملية تفتيش منازل المشتبه فيهم عن حجز زيت خاص بمحركات القوارب وخمسة هواتف نقالة يستعملها أفراد الشبكة الإجرامية في اتصالاتهم وبعد نهاية التحقيق مع المتهمين تم تقديمهم صبيحة الأحد أمام العدالة عن تهمة تكوين شبكة سرية مختصة في الهجرة غير الشرعية وأودعوا رهن الحبس في انتظار المحاكمة.

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انتشال جثة غريق من سد تاقسابت بتيزي وزو

فروجة. م

انتشلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية بتيزي وزو، صبيحة الأحد، جثة غريق على مستوى “سد تاقسابت” بتيزي وزو.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن جثة الغريق البالغ عمره 44 سنة، تم انتشالها على بعد 20 مترا من الشاطئ وعلى عمق 12 مترا من المياه، ليتم بعدها نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي نذير محمد بتيزي وزو، لاستكمال الإجراءات ومعرفة أسباب الحادثة.

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لأنه أخذ منهم مبلغا ماليا واختفى

تجار مهلوسات يختطفون ويعذبون صديقهم ويصورونه بسطيف

سمير منصوري

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببوقاعة شمال ولاية سطيف، السبت، أمرا يقضي بإيداع خمسة أشخاص كلهم شباب، رهن الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطهم في جنايتي الاختطاف والتعذيب.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن عناصر أمن دائرة بوقاعة، تلقوا بلاغا يفيد بوجود شاب في العقد الثاني من العمر، تعرض لعملية اختطاف من طرف مجرمين يقطنون في مدينة بوقاعة، وبعد التحري والتحقيق من طرف عناصر الأمن، تم تحديد المكان الذي يوجد فيه الشاب المختطف، ليتم على الفور اقتحام المستودع، أين تم العثور على الشاب المختطف مكبلا وفي حالة يرثى لها، نظرا لخطورة التعذيب الذي تعرض له من طرف خاطفيه، وتزامن هذا، مع القبض على جميع المتهمين المتورطين في قضية الاختطاف والتعذيب.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الضحية وهو أيضا مسبوق قضائيا، تم اختطافه من طرف أصدقائه الذين يتاجرون في المهلوسات، وهذا بعد أن اتهم من طرف خاطفيه بأنه سرق منهم كمية هامة من سلعتهم المتمثلة في الحبوب المهلوسة. وفي تفاصيل القضية، فإن 5 أشخاص ينحدرون من بلدية بوقاعة، منحوا لصديقهم 80 مليون سنتيم، وهذا لشراء لهم المهلوسات من ولاية في الجنوب الجزائري، وبعد 4 أيام من رجوعه من المهمة الصعبة، أين سلم لهم السلعة الممنوعة، اكتشف الشبان الخمسة المسبوقون قضائيا بأن السلعة ناقصة ودون ما كان متفقا عليه، قبل سفر صديقهم إلى الجنوب الجزائري، وبعد تهربه من المكالمات العديدة من تجار المهلوسات، نصبوا له خطة محكمة لاستدراجه إلى المستودع البعيد عن التجمعات السكانية، وهي الخطة الشيطانية التي كللت بالنجاح، أين قاموا باختطافه وتعذيبه وتصويره في حالة يرثى لها، قبل أن تتدخل مصالح الأمن وتحرره من مختطفيه.

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مقتل شيخ وعجوز في حادثي دهس بقسنطينة والطارف

س. ع

شهد الطريق السيار شرق – غرب، مقابل القطب السكني الرتبة ببلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، في حدود زمن صلاة العشاء من يوم السبت، حادث دهس لشيخ في الستين من العمر، صدمته سيارة سياحية، كانت تعبر الطريق في اتجاه ولاية سكيكدة.

وحسب مصادر، فإن الضحية ر.ع كان عائدا من مسجد المنطقة بعد أداء صلاة العشاء وكان يسير على جانب الطريق، عندما فاجأته سيارة، فأردته قتيلا في عين المكان، كما خلف حادث مرور في نفس التوقيت على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بالمكان المسمى الزرانيز المتواجد ما بين بلدية بن مهيدي وقرية سيدي قاسي بولاية الطارف حادث مرور تمثل في دهس سيارة سياحية لعجوز تبلغ من العمر 68 سنة، حيث توفيت المدعوة م.ف بعين المكان، بسبب إصابات خطيرة تعرضت لها في كامل جسمها، وقد تم تحويل الضحية وهي متقاعدة من سلك التعليم، من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات ببن مهيدي، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث المؤلم.

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انتحار مهندس بقسنطينة

ع. ل

أقدم مهندس يبلغ من العمر 41 سنة، السبت، على وضع حد لحياته بمنطقة صالح دراجي ببلدية الخروب بقسنطينة، بعد أن تسلق عمودا للكهرباء من الضغط العالي يتواجد بمفترق الطرق عند موقف الحافلات. مصادر “الشروق” أكدت بأن المدعو “ق.ب.ب” الذي لقي حتفه فور ملامسته لكابل الكهرباء، هو مهندس بطال تخرج منذ 15 سنة، ويعاني من ظروف اجتماعية صعبة شكلت ضغوطا نفسية عليه في الآونة الأخيرة.

وتم نقل جثة الشاب من طرف رجال الحماية المدنية نحو مصلحة الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب، فيما تنقلت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا إلى مكان الحادث، حيث فتحت تحقيقا في الحادثة التي خلفت أسى وسط سكان الحي وبالخصوص الشباب ورواد مسجد أبي بكر الصديق بصالح دراجي الذين شهدوا للمتوفى بحسن الخلق والمواظبة على أداء الصلوات في وقتها.

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آلات حفر الآبار تتسبب في مقتل شاب بالمنيعة

م. عبد المالك

استقبلت مصلحة استعجالات مستشفى العقيد محمد شعباني، بولاية المنيعة، صباح الأحد، جثّة شاب في العقد الثاني من العمر، على إثر إصابته بجروح خطيرة على مستوى البطن والرأس، ما أدى إلى وفاته في عين المكان.. وهذا، بسبب إصابته أثناء عمله بأحد المستثمرات الفلاحية التي تبعد 80 كلم عن ولاية المنيعة بآلات خاصة بحفر الآبار.

الحادث وقع عندما باغتته الآلة أثناء قيامها بعملية حفر بئر ارتوازية بنفس المستثمرة الفلاحية وأردته قتيلا ليتدخل أصدقاء الضحية ويقوموا بنقله على جناح السرعة إلى مستشفى المنيعة الذي وصل إليه جثة هامدة ويتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثة إلى غاية إتمام عملية التحقيق التي باشرها وكيل جمهورية محكمة ولاية المنيعة.

وقد استنكر سكان المنطقة هذا النوع من الحوادث التي تتسبب في العديد من الأحيان بإصابة العمال في المنطقة بمثل هذه الآلات وذلك لعدم استعمال وسائل الوقاية من طرف هؤلاء المستثمرين، مطالبين في نفس الوقت بالضرب بيد من حديد على هذه التجاوزات من طرف المستثمرين والمقاولين في المنطقة.