أخبار الجزائر ليوم الأحد 26 جوان 2022

غرق طفل في بركة، شاب يشنق نفسه بتبسة

وادي بوسلام يتحول إلى فخ قاتل

غرق طفل في بركة بسطيف

سمير مخربش

لقي، مساء السبت، طفل حتفه غرقا في بركة ببلدية حمام قرقور، شمال ولاية سطيف، التي تشهد عودة لهذه الحوادث الأليمة التي أضحت الرفيق الدائم لموسم الحر.

الضحية، يدعى (ح. ق)، يبلغ من العمر 10 سنوات، تنقل رفقة أصدقائه من أجل السباحة في وادي بوسلام في شطره المار ببلدية حمام قرقور، أين توجد بركة يقصدها الشباب في فصل الحر. ويكون الطفل قد بلغ منطقة عميقة، ولم يتمكن من الخروج منها في الوقت الذي عجز رفاقه عن إنقاذه.

وبعد تدخل رجال الحماية المدنية لبلدية بوقاعة، تم إخراج الضحية ونقله إلى مستشفى السعيد عوامري، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، مخلفا حيرة كبيرة وسط عائلته التي استفادت مؤخرا من سكن اجتماعي غير حياتها، لكن حادثة وفاة ابنها أنستها فرحة السكن.

يذكر أن هذا الوادي الذي يلجأ إليه الأطفال والمراهقون بغرض السباحة في فصل الصيف، سبق له أن شهد عدة حوادث مماثلة، آخرها الذي حدث بتاريخ 19 جويلية من السنة الماضية، أين تدخلت فرقة الحماية المدنية لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 سنة غرق في نفس البركة التي يصل عمقها إلى 3 أمتار، ولم يعد لها دور سوى ابتلاع الأطفال الباحثين عن الاستجمام في المناطق المحظورة.

وبهذه الحادثة تعود بذلك مآسي الغرق في المياه الراكدة التي تحولت إلى ظاهرة تتكرر كل سنة أكثر من مرة. فكلما ارتفعت درجة الحرارة يتحرك الأطفال للسباحة في البرك والمستنقعات والأحواض والسدود على طريقة الضفادع، فتبدأ الحكاية برغبة في الغطس تتطور إلى مغامرة وتنتهي بتابوت يحمل الأكتاف.

…

مقتل طفل في حادث دراجة نارية بقالمة

ق. م

هلك طفل يبلغ من العمر 13 سنة وأصيب آخر بجروح في حادث اصطدام الدراجة النارية التي كانا يركبانها بحافلة لنقل المسافرين على الطريق الرابط بين بلديتي الفجوج وهيليولوليس بولاية قالمة، حسب ما عُلم الأحد من خلية

الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية. وأضاف المصدر بأن الطفل المتوفى الذي كان مرافقا لسائق الدراجة النارية قد لفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث الذي وقع مساء يوم السبت على الطريق الولائي رقم 156 الرابط بين ذات الجماعتين المحليتين، مشيرا إلى أن جثة الضحية تم نقلها إلى المصلحة المختصة بمستشفي الحكيم عقبي بمدينة قالمة. وذكر المصدر ذاته بأن الحادث تسبب أيضا في إصابة سائق الدراجة النارية البالغ من العمر 15 سنة بجروح متفرقة في الجسم، مشيرا إلى أن المصاب تم نقله بواسطة سيارة خاصة إلى مستشفى الحكيم عقبي.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في هذا الحادث.

…

شاب يشنق نفسه بتبسة

ب. دريد

باشرت مصالح أمن دائرة بئر العاتر، بجنوب ولاية تبسة أمس الأحد، تحقيقا في ملابسات العثور على جثة شاب، يبلغ من العمر 34 سنة، جثة هامدة معلق بحبل بلاستيكي بعمود إسمنتي، على مستوى الطريق الاجتنابي، باتجاه الشريط الحدودي، وقد تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى التيجاني هوام، أين أمر وكيل الجمهورية، بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتي يعتقد بأنها حادثة انتحار بسبب الحالة النفسية والاجتماعية البائسة جدا للضحية.

…

السلطات بولاية بجاية تقرّر:

التجوال بالكلاب الشرسة في الشوارع والشواطئ ممنوع

ع. تڤمونت

أصدرت سلطات ولاية بجاية قرارا يحمل رقم 1555 مؤرخ في 5 جوان الجاري، يتضمن منع التجوال بالكلاب الشرسة والخطيرة أو ما يطلق عليها بـ”الوحوش الأليفة”، وذلك على مستوى الأماكن العمومية والشوارع عبر كامل إقليم الولاية.

وأشار القرار الذي يحمل توقيع الأمين العام للولاية، تحوز “الشروق” نسخة منه، في مادته الأولى إلى منع التجوال بالكلاب الشرسة والخطيرة في الأماكن العمومية والشوارع، لاسيما ما تعلق بكلاب “البيتبول” و”الرود فايلر” و”بول تيرير” و”بول ماستيف” و”دوبيرمان”.

وسمح القرار في مادته الثانية بالتجوال بباقي أنواع الكلاب الأخرى، غير المذكورة في مادته الأولى، وذلك شريطة اتخاذ مربي تلك الكلاب كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من خطرها على غرار استعمال كمامة الكلاب أثناء التجوال بها مع ضرورة ربطها وعدم تركها حرة، بالإضافة إلى إلزامية تلقيح تلك الكلاب ضد داء الكلب مع حيازة مربيها لدفتر التلقيح.

وكلّف القرار كل من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية ومندوب أمن الولاية ومدير التقنين والشؤون العامة ومدير الصحة والسكان ومدير المصالح الفلاحية ورؤساء الدوائر والبلديات، كل فيما يخصه، بتنفيذ مواد القرار الذي يندرج ضمن نشرة العقود الإدارية للولاية، وكل مخالفة لأحكام القرار المذكور يعرض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها طبقا للقوانين السارية المفعول.

وانتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تربية الوحوش الأليفة على رأسها تأتي كلاب “البيتبول” و”الرود فايلر” و”الكانو كورسو” و”الدوبيرمان” و”البول تيرير” و”البول ماستيف” الشرسة والمخيفة، وذلك من دون حتى إخضاعها للترويض اللازم، على الأقل لإطاعة صاحبها، إذ تنوعت في هذا الصدد واختلفت أسباب لجوء بعض المواطنين، خاصة الشباب، على امتلاك هذا الصنف من الكلاب الشرسة دون غيرها ليتضاعف بذلك مسلسل الرعب الذي تفرضه هذه الوحوش الأليفة على المواطنين بالأماكن العمومية والساحات والشوارع وحتى على مستوى الشواطئ، بالنظر إلى ضخامتها من جهة وامتيازها من جهة أخرى بخاصية هجومية مفاجئة وذلك من دون الحديث عن مظهرها المخيف ومزاجها السيئ والعصبي، علما أن عديد دول العالم قد منعت حتى استيراد مثل هذه الكلاب كما فرضت غرامات مالية لمن يحوز هذا النوع من الكلاب التي أصبحت في مجتمعنا محط ولع من طرف عديد هواة تربية الكلاب والحراس.. وحتى عصابات السطو.