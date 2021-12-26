أخبار الجزائر ليوم الأحد 26 ديسمبر 2021

وفاة طفلة دهسها جرار والدها في تبسة، وفاة امرأة ضحية انفجار الغاز بفرجيوة في ميلة

أبو الأيتام والفقراء الحاج حمداش يفارق الحياة

فاطمة عكوش

فقدت ولاية البويرة، أو الفقراء والأيتام، الحاج حمداش عبد الرحمان، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى، حيث يعدّ أحد روّاد العمل الخيري والإصلاحي، الذي أسهم في خدمة المساكين ورعاية الأيتام وتأمين معيشتهم. واشتهر الراحل بمساهمته في حلّ الخلافات بين الناس وحتى بين الأعراش في مناطق مختلفة، منها العجيبة وبشلول والأصنام وحيزر وآث منصور.

وشيّع الراحل إلى مثواه الأخير بمقبرة آث منصور في أجواء حزينة، من قبل مئات المواطنين الذين قدموا من قرى وبلديات البويرة وحتى من الولايات المجاورة.

ويلقب الراحل حمداش عبد الرحمان بـ “أبي الأيتام والفقراء”، ورحل عن عمر يناهز 75 سنة، بعد حياة حافلة بالعطاء الخيري والإنساني، مخلفا وراءه إرثا عظيما، تبقى ذكراه خالدة في قلوب سكان المنطقة، خاصة أنه يعتبر من الرجال القلائل الذين قدموا خيرا كثيرا للفقراء والمساكين والأيتام بالمنطقة. ويعرف الراحل بالكرم وبوقوفه المستمر إلى جانب الفئات المهمشة، ما جعله ينال الاحترام من كل أطياف المجتمع، خاصة أنه اشتهر بإسهامه الكبير في حل النزاعات بين المتخاصمين من أفراد وأزواج وعائلات، وحتى بين القرى والأعراش. وهذا، بعيدا عن أروقة العدالة، حيث يستنجد به الجميع، نظرا إلى مكانته الاجتماعية وحنكته وتجربته الطويلة في الحياة.

وترأّس الراحل اللجنة الدينية لمسجد السلام بآث منصور، وعاش طوال حياته صادقا، نزيها، متواضعا، قريبا من كل الناس، يغيث المحتاج ويقف إلى جانب الضعيف، ويمسح دموع الأيتام، ويتولى شؤونهم، إلى غاية آخر لحظة من حياته.

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عن لحظة الاستقلال.. الأقدام السوداء الأملاك الشاغرة وقصص أخرى

زهية.م

أعلنت المؤرخة المختصة في تاريخ الجزائر المعاصر مليكة رحال عن قرب صدور كتابها الجديد “الجزائر 1962 قصة شعبية” مطلع جانفي المقبل في باريس عن منشورات لديكوفرت وفي الجزائر عن منشورات البرزخ.

وحسب التقارير الإخبارية التي تناولت الكتاب فانه يتوقف عند وضعية الجزائر خلال الفترة التي أعقبت مباشرة الاستقلال الوطني في وقت كان لم يغادر بعد المتعاونون مع الاستعمار الفرنسي والإقدام السوداء.

في كتابها تمزج مليكة رحال بين رواية الأحداث التاريخية وبين القصص الشخصية لتقدم نظرة عن جزائر 1962 برواية شعبية خارج التاريخ الرسمي.

تقول مليكة رحال في بعض المقاطع من كتابها التي نقلها إلى العربية صلاح باديس ونشر جزء منها فإن الكتاب الذي تحدث عن “نهاية الحرب والانتقال الصعب إلى السلام”. بوضع حد لاستعمار فرنسي طويل اتسم بمزيج نادر من العنف كان فيه ظهور دولة جزائرية تهتم في المقام الأول بضمان استقرارها وبقاء سكانها. “وإذا كان هذا التاريخ قد أصبح رمزا في بلدان الجنوب للشعوب المستعمرة والتواقة إلى التحرر فانه في مقابل ذلك فان تاريخ 1962 كان بالنسبة للأقدام السوداء والحركي كانت بداية مرحلة جديدة”.

وتؤكد الكاتبة أن مؤلفها يرمي إلى إعادة بناء هذه المرحلة بكل ما عرفته من صراعات رفقاء السلاح في دولة حديثة النشأة. وقد اعتمدت المؤرخة على شهادات وسير والصور والأفلام والقصائد في التاريخ لمرحلة خارج التاريخي الكلاسيكي.

يتناول الكتاب تجربة إعادة بناء دولة خرجت من خضم عنف استعماري رهيب وما رافق تلك المرحلة من قصص الاحتفالات بالشعبية بالاستقلال والتجارب الجماعية في التطوع وإعادة البناء وأيضا قصص مغادرة الحركي والأقدام السوداء وعودة لاجئي الحرب وكذا الاستيلاء على الأملاك الشاغرة التي تركها المعمرون.

ويتوقع أن يكون كتاب مليكة رحال حاضرا في المكتبات بداية من 6 جانفي المقبل وفقا لما أعلنته الكاتبة عبر توتير.

للإشارة تعتبر مليكة رحال مؤرخة جزائرية متخصصة في تاريخ الحركة الوطنية والتاريخ المعاصر سبق وأن أصدرت عدة كتبها أهما كتابها عن علي بومنجل قضية فرنسية وتاريخ جزائري، وكتابها عن حزب اتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والذي أنصفت فيه فرحات عباس.

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الوزيرة شعلال أمام لجنة الثقافة في البرلمان للدفاع عن قطاعها

زهية.م

ينتظر أن تنزل وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال إلى البرلمان في مهمة الدفاع عن قطاعها وتقديم حصيلة عهدتها أمام لجنة الثقافة والسياحة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني في غضون الأسبوع المقبل، وهذا بعد أن ضبطت اللجنة برنامجها على إثر الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأربعاء الفارط برئاسة النائب أحمد قمامة حيث ضبطت اللجنة رزنامة أشغالها خلال العهدة البرلمانية العادية وفقا لما أعلنه رئيس اللجنة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وذكر النائب أنه تم خلال هذا اللقاء، اقتراح ومناقشة جدول أعمال “تنظيم بعثات استعلامية وجلسات استماع لمسؤولي عدد من المؤسسات القطاعية التي تدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة”.

وينتظر أن ترد شعلال على أسئلة نواب لجنة الثقافة قبل أن تمثل أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و10 جانفي القادم للرد على ما جاء في تقرير تقييم الميزانية لسنة 2019 والذي ينتظر أن يرد عليه الوزراء كل حسب قطاعه. وكان التقرير الذي سبق وتناولته الشروق قد طرح عدة إشكاليات تخص القطاع خلال سنة 2019.

وستجد شعلال نفسها في مهمة صعبة وشاقة لتبرير والرد على استفسارات تخص القطاع الثقافي خلال فترة لم تكن فيها هي وزيرة أمام لجنة المالية في حين سيكون عليها تحضير ردود وتبريرات مقنعة عند مرورها أمام لجنة الثقافة في قطاع تسلمته في الوقت بدل الضائع بعد أن كانت إدارة بن دودة قد قضت على ما تبقى من الهيكل الإداري المركزي فضلا عن ركود النشاط الثقافي وتأخر في تعين مسؤولين لمؤسسات هامة تابعة للقطاع ما زالت بدون مسيرين فعليين دون الحديث عن التعيينات العشوائية التي حدثت في عهدة شعلال حيث مكنت هذه التعيينات البعض من تسلم زمام مناصب مهمة في الوزارة وهم دون مستويات تعليمية جامعية “الثالثة ثانوي” وغيرها من الإشكاليات التي يتخبط فيها القطاع.

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شعلال مطلوبة في المسيلة بسبب “معلم مدينتي.. هويتي”

أحمد قرطي

دعت الجمعية الولائية تعزيز للتنمية الثقافية والإعلام الشباني بالمسيلة، وزيرة الثقافة والفنون إلى التدخل وفتح تحقيق بخصوص حرمان الجمعية من الدعم ومن تمويل مشروع “معلم مدينتي..هويتي”.

وحسب طلب الجمعية الذي تلقت الشروق نسخة منه، فقد دعت الجهات، الوزارة الوصية إلى ضرورة إعادة النظر في قرار اللجنة وطرق توزيع الإعانات، بالرغم من مشاركة الجمعية في العرض المقدم من طرف الوزارة لصالح الجمعيات المهتمة بمجال التراث الثقافي، وهو ما دفع أعضاء الجمعية إلى إعداد مشروع “معلم مدينتي..هويتي” وتقديمه إلى الوزارة بتاريخ 26 أوت 2021 وفي الآجال القانونية المحددة،ومن ثم تلقي إرسالية بتاريخ 21 أكتوبر من السنة الجارية، يتضمن نتائج اجتماع تم عقده بتاريخ 26 سبتمبر، تضمنت ضرورة إعادة النظر في صياغة المشروع وطلب موافقة وتزكية المدير الولائي لقطاع الثقافة بالمسيلة، وهو الأمر الذي تم الاستجابة له وتنفيذه ومنه إعادة وضع الملف على مستوى الوزارة تلبية لرغبة اللجنة الوصية.

وحسب الطلب، فقد تأسف أعضاء الجمعية المذكورة أعلاه،خاصة بعد تلقي مراسلة من قبل اللجنة المختصة في توزيع الإعانات والتمويل تحت رقم 116 بتاريخ 12 ديسمبر الجاري ومرسلة بعد يومين عبر البريد الإلكتروني للجمعية، والتي تضمنت نتائج الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر أي بفارق 30 يوماً بين عقد الاجتماع والمراسلة الثانية، والمتضمنة رفض مقترح تمويل المشروع، دون ذكر أو توضيح أسباب الرفض، رغم استيفاء كل الشروط. المطلوبة، وهو ما اعتبره القائمون على تسيير شؤون الجمعية سلوك لا يتماشى مع تطلعات وتوصيات رئيس الجمهورية وكل الراغبين في النهوض بالحقل الثقافي وإبراز ما تزخر به الجزائر من تراث عريق، خاصة وأن المشروع يحمل في طياته رسالة مميزة وعميقة ومدروسة بطريقة دقيقة من قبل مجموعة من الشباب الغيورين على خدمة الثقافة وابراز مكنونات المنطقة، أضف إلى ذلك فإنه يرتكز على إحياء الموروثات الثقافية المادية واللامادية في الجزائر العميقة، وفي مناطق الظل بطريقة حديثة وعصرية تواكب متطلبات الوقت الراهن، في المجال الإعلامي والوسائط الاجتماعية الإلكترونية.

ووفقاً لما تم ذكره أعلاه، فقد التمس أعضاء الجمعية، من المسؤولة الأولى عن القطاع، التدخل وإعادة النظر مع فتح تحقيق في قرار اللجنة الذي وصفته ذات الجهات بالمجحف وإنصافهم مع منحهم فرصة لتجسيد هذا المشروع.

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مدمن مخدرات يضرم النار بغرفة والده!

مريم.ز

بانفعال شديد، اعترف شاب أربعيني أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أمس، بإضرام النار عمدا في منزله وبالتحديد داخل غرفة نوم والديه انتقاما وتحديا لهما، بعد إشعال بطانية والقائها بالقرب من باب الغرفة والمولد الكهربائي، محاولا إحراق المنزل بأكمله والانتحار احتجاجا على ظروفه الاجتماعية ومعاناته من الإدمان.

ملابسات الحادثة تناولتها المحكمة أمس، من خلال استجواب المتهم وسماع أقواله بخصوص الجريمة المتابع فيها، الأخير اعترف مباشرة بعد المناداة عليه من قبل القاضي للرد على الأسئلة الموجهة له عن تهمة إضرام النار عمدا في مبنى مسكون، قائلا أنه فعل ذلك ومسؤول عما حدث، رغم أنه أبدى جانبا من الندم من جهة، إلا أنه عاد لمخاطبة المحكمة بغضب شديد والكشف أن سبب إقدامه على فعلته، راجع لمشاكل عديدة يتخبط بها، وحاول الانتقام لرفض والده رفع شكاوى ضد جيرانه رغم سوء المعاملة التي يتلقاها منهم، واكتفى المتهم بالتماسه من المحكمة إصدار قرار بالسجن ضده، لأنه ما كان يرغب فيه على حد قوله.

بالمقابل، كشف والد المتهم الذي تأسس طرفا مدنيا بالملف، أن ابنه يعاني من اضطراب عقلي بسبب الإدمان وكان يضطر للتغاضي عن تصرفاته الطائشة شفقة عليه، غير أنه تفاجأ بتاريخ الوقائع المصادف لشهر فيفري الفارط خلال عودته للمسكن العائلي رفقة زوجته، بالتهام النيران لأثاث غرفته بأكملها والبهو وأجزاء من المنزل، وعلم من ابنه الثاني أن شقيقه استغل خروجهما وأشعل النار ببطانية، ثم وضعها بالقرب من غرفة والده لتمتد ألسنة اللهب نحو الأثاث والأفرشة وإتلافها، وأعاد إضرام النار من جديد بالبهو والمولد الكهربائي، وأضاف والد المتهم أنه لحسن الحظ لم تتكبد عائلته خسائر في الأرواح، قبل أن تتدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق وفتح تحقيق أمني لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة، أين حركت النيابة الدعوى العمومية ضد المتهم “ق.سفيان” البالغ من العمر 41 سنة وتوقيفه رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

من جهة أخرى صرح دفاع المتهم خلال المرافعة أن موكله كان في حالة انهيار تام نتيجة تعاطيه للمخدرات ومعاناته من الإدمان، حيث يخضع للعلاج لدى مختص في الأمراض العقلية حسب تقرير الخبرة الطبية المرفق بالملف، وحاول الانتحار حرقا بعد إشعال النيران بالمنزل العائلي، مطالبا بتخفيف العقوبة المقرر إصدارها في حقه بعد المداولة خاصة، وأن والده تنازل عن الدعوى المدنية بصفته ضحية بملف الحال.

والتمس النائب العام بعد الإطلاع على الخبرة الطبية للمتهم توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا في حقه، فيما أصدرت المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.

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توقيف عصابة أحياء وحجز كمية من المخدرات بورقلة

لبوز شوقي

تمكنت قبل أيام الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع بأمن ولاية ورقلة من توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و36 سنة، وتقديمهم أمام النيابة العامة بموجب ملف قضائي بخصوص قضية تكوين عصابة أحياء وحيازة أسلحة بيضاء من دون مبرر شرعي.

حيثيات القضية تعود على إثر تلقي الأمن الحضري السابع لبلاغ مفاده وقوع شجار على مستوى 324 مسكن ورقلة، على إثرها تم التنقل الفوري إلى عين المكان أين الأمر يتعلق بشخص يقوم ببيع وتخزين المخدرات بمسكنه العائلي.

وعقب التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مسكن المشتبه فيه بموجب إذن بالتفتيش، حيث تم حجز كمية من المخدرات تقدر بـ60 غرام من القنب الهندي، ومن جهة أخرى تم التدخل وفض الشجار وتوقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء سكاكين من الحجم الكبير وتحويلهم إلى مقر الأمن الحضري السابع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه، حيث قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، عن تهمتي جناية تكوين عصابة أحياء وحيازة أسلحة بيضاء من دون مبرر شرعي وحيازة المخدرات لغرض البيع.

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تعليمات حكومية بإزالة عوائق السياحة

رانية. م

أكد السبت وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد “ياسين حمادي” خلال الزيارة التفقدية التي قادته للإطلاع على واقع قطاعه بولاية تيزي وزو، أن القطاع السياحي كان مغيبا في السنوات الماضية خصوصا خلال وبعد العشرية السوداء، التي كانت منشآت ومؤسسات القطاع مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، الوضع الذي لم يجعله أولوية لدى الدولة، إلا انه يحظى في السنوات الأخيرة بعناية خاصة لكونه من القطاعات الواعدة والمعول عليها.

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد “ياسين حمادي” أن هناك تعليمات أعطيت خلال اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول مؤخرا بولاية خنشلة، لرفع جميع التحفظات والعراقيل التي يواجهها القطاع، ضمنها رفع التحفظ على مناطق التوسع السياحي ومشكل التحفظ المطروح في تداخل الصلاحيات بين القطاعين السياحي والفلاحي وكذا مصالح الغابات، حيث أصبح القطاع الفتي في الجزائر يحظي باهتمام كبير من قبل الدولة في السنوات الأخيرة، بعد ما كان مغيبا بسبب واقعه المزري والذي جعل الجزائر وجهة مغيبة في الأجندة الدولية للسياحة، ما جعل منشآت وهياكل القطاع تتدهور.

الزيارة تضمنت الوقوف على بعض مشاريع القطاع في تالة قيلاف الموقع السياحي الخلاب الذي لا يزال بعيدا كل البعد عن الاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية الضخمة التي يتوفر عليها، حيث ينتظر أن يتدعم الموقع بمحطة مناخية وحيدة من نوعها عبر الحوض المتوسط وتسمح لانتعاش السياحة المناخية والجبلية، إذ تتوفر ولاية تيزي وزو على مؤهلات وإمكانات طبيعية تجعلها قبلة خاصة وهامة للسياحة الجبلية والمناخية، وشدد على المؤسسات المشرفة على أشغال إعادة تهيئة وترميم فندق الأرز والقرية السياحة المتواجدة بالموقع، على تسريع وتيرة الأشغال والعمل على استلام المنشأتين خلال شهر جويلية من السنة المقبلة على أقصى تقدير.

كما التقى بالحرفيين في فندق “السوار الفضي” ببني يني، للوقوف على انشغالاتهم، حيث أكد أن الحرف والصناعات التقليدية تعد مرافقا أساسيا للنشاط السياحي وتزخر الولاية بحرف جعلتها تشارك في عدة معارض دولية وحازت على جوائز هامة، تشجع على الاهتمام وتطوير هذا المجال قصد إنعاش السياحة وجعلها من القطاعات الواعدة في الجزائر.

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وفاة طفلة دهسها جرار والدها في تبسة

ب. دريد

اهتزت مساء السبت، بلدية العقلة المالحة بولاية تبسة، على وقع حادثة أليمة، اثر وفاة الطفلة “فاطمة.ح”، البالغة من العمر 9 سنوات، والمتمدرسة بالسنة الثالثة ابتدائي، عقب دهسها بجرار فلاحي يقوده والدها البالغ من العمر 50 سنة.

حيثيات الحادث الأليم، الذي أبكى أبناء منطقة العقلة، وخاصة بدوار قارة السوفي، تعود إلى عودة الأب إلى منزله في المساء، على غرار باقي أيام الأسبوع، حيث كانت فاطمة تنتظره بفارغ الصبر لتستلم منه علبة الشوكلاطة وحبات الحلوى، كما عوّدها على ذلك، وبمجرد مشاهدتها لجرار والدها، على بعد أمتار من المنزل، خرجت مهرولة نحو الجرار لتعانق والدها وتستلم منه حاجاتها، لكن والدها ومن شدة التعب، نهرها طالبا منها الابتعاد عن الطريق، لكن فاطمة وببراءة الأطفال، التحقت بالجرار الذي كان يسير ببطء، حيث حاولت الركوب فوق الحديد الواقي لعجلة الصهريج، إلا أن الحديد كان زلجا، فسقطت أمام عجلة الصهريج التي مرت فوق رأسها، وهنا أحس الوالد بأن العجلة مرت فوق مادة صلبة، حيث توقف والتفت إلى جهة العجلة، وعند مشاهدته لابنته بدأ في الصياح والعويل، حتى التحق أفراد الأسرة بمكان الحادث، أين تم الاتصال بعناصر الحماية المدنية، ليتم تحويلها إلى مستشفى بئر العاتر، على متن سيارة الإسعاف، إذ أكد الأطباء وفاتها ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

وقد أمر وكيل الجمهورية، بفتح تحقيق في الحادثة، تزامنا مع الانهيار النفسي للوالد الذي بكى كثير وأبكى كل من كان حاضرا، حيث تم تحويله هو الآخر إلى المستشفى في وضع نفسي متدهور، وقد شهد مساء أول أمس وصباح الأحد توافد العشرات من أقارب العائلة تضامنا معها في محنتها الأليمة ومرت الجنازة ظهر أمس في أجواء حزينة جدا.

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10 سنوات حبسا لسارقي سيارة بسلاح ناري بورقلة

لبوز شوقي

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء ورقلة، متهمين في العقد الثالث من العمر، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع الحجر القانوني والمنع من الترشح وممارسة الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرتها المحكمة بـ400 ألف دينار جزائري.

وتعود وقائع القضية إلى فيفري 2020، حيث تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بورقلة بلاغا مفاده سرقة سيارة مملوكة لشركة توتر ايجي سوفت كانت مؤجرة لشركة سوناطراك كان يقودها السائق في مهمة عمل متجها نحو حاسي مسعود قادما من حاسي الرمل على الطريق الوطني رقم 49، وأثناء سيره على الطريق تم توقيفه من طرف المتهمين وقام أحدهما بوضع سلاح ناري يستعمل للصيد في رأسه وأمره بالنزول من السيارة ليقوما بقيادة السيارة عكس الاتجاه الذي كانت قادمة منه ليتم بعده تعقب السيارة بواسطة جهاز التعقب GPS الذي أعطى إشارة تغير مسار السيارة وتم بعدها التنقل إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بحاسي مسعود لعرض الأشخاص المشبه فيهم على الضحية أين تم التعرف عليهما من طرف هذا الأخير ليتم تقديمهما أمام المساءلات القانونية.

ومعلوم أن المتهم الأول متورط في قضية القتل العمد وجرائم السرقة، أين ألقي عليه القبض في نفس الفترة رفقة المشتبه فيه الثاني، وبعد المداولات والاستماع لجميع الأطراف، تمت إدانتهما بالحكم السالف الذكر.

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السكر العلني .. آفة أرهقت البجاويين نصف قرن

ع. تڤمونت

استفحلت في السنوات الأخيرة، ظاهرة السكر العلني بشكل ملفت للانتباه بولاية بجاية، التي تحولت للأسف من عاصمة للعلم والمعرفة إلى عاصمة للجن والمشروبات الكحولية، بمصانعها ومستودعاتها وحاناتها وكباريهاتها المنتشرة في كل مكان، إلى درجة أن الولاية أضحت القبلة المفضلة لدى السكارى من مختلف ولايات الوطن لقضاء لياليهم رفقة أم الخبائث، فارضين بذلك منطقهم “العفن” على مستوى الأماكن العمومية التي أصبحت من دون سابق إنذار، قبلة ممنوعة على العائلات بعد تحويلها إلى أشبه بخمارات على الهواء الطلق يتوافد عليها مدمنو الخمور من مختلف الأعمار ليبقى القاسم المشترك بينهم “المساهمة في الإخلال بالأمن والسكينة العامة”.

يحدث هذا رغم أن القانون يمنع مثل هذه الممارسات بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 29 أفريل 1975 التي اعتبرت هذا الفعل مخلا ومخالفا للنظام العام وتتراوح عقوبته من غرامة مالية إلى الحبس النافذ، كما أن المادة 14 من ذات الأمر تتحدث عن حماية القصر من مخاطر المشروبات الكحولية ومخالطة محلات الخمور وهي المشروبات التي يمنع تقديمها أو بيعها لأقل من 19 سنة سواء لشربها أم حملها وإن القانون يعاقب كل من قدم خمرا لقاصر.

ورغم القوانين التي بلغ عمرها 46 عاما، أي قرابة نصف قرن، إلا أن ظاهرة السكر العلني لا تزال ميزة هذه الولاية إلى يومنا هذا، بل تفاقمت أكثر، جراء التراخي من جهة ومن جهة أخرى عدم تحديد المعنى الدقيق والقانوني لمصطلح “المكان العمومي” فيما يدرج آخرون مثل هذه الأفعال ضمن خانة الحريات الشخصية رغم أن الحديث يدور في هذا المقام حول “كارثة” السكر العلني التي أرهقت العائلات وهو “المستنقع” الذي وجب محاربته حماية لحرمة المواطنين وفي نفس الوقت حماية للقصر الذين أضحوا ينافسون الكهول على استهلاك الخمور بعيدا عن أعين أوليائهم.. وهنا التساؤل: كيف تحصل هؤلاء على هذه المشروبات وعلى الأموال؟

.. ازدحام مروري أمام الكباريهات

وبدأ البيع المحمول لهذه المشروبات الكحولية، يثير القلق، جراء غياب ثقافة الاحترام لدى السكارى، أغلبهم شباب، بتصرفاتهم وألفاظهم المشينة وذلك من دون الحديث على تلويث المحيط بالقنينات وزجاجات الخمر والجعة التي يتم رميها في الساحات العمومية والأحياء السكنية وبالقرب من المؤسسات التربوية وداخل المقابر وعلى مستوى الشواطئ وبجانب بعض المساجد وفي الغابات وعلى حواف الطرقات وبمحطات ومواقف الحافلات .. إذ لم يسلك أي مكان من “عفن” المشروبات الكحولية، كما وقفت عليه “الشروق” والمؤسف تعمد البعض قذف قوارير الخمور الزجاجية من نوافذ سياراتهم بالطرقات ما يشكل خطرا على المارة، الأمر الذي دفع بالبعض للمطالبة بمنع البيع المحمول لهذه المواد وبالتالي حصر استهلاكها على مستوى الأماكن المرخصة لذلك على غرار الحانات، مع ترك مخلفات السكارى بداخلها، وبالتالي إعادة الحرمة إلى الأماكن العمومية وإبعاد القصر والشباب من هذا المستنقع كون القانون لا يسمح لهم بدخول مثل تلك الأماكن، كما أضحى من الضروري مراقبة الحانات هذه الأخيرة التي تصطف بخارجها عشرات السيارات وسائقيها بالداخل يستهلكون الخمور وبعد نهاية السهرة يهمون بالإقلاع رغم أن القانون يمنع السياقة في حالة سكر كما أن القانون يمنع كذلك تقديم الخمور لشخص يقود مركبة.

ورغم عديد المداهمات والدوريات التي تقوم بها مصالح الأمن، إلا أن الوضع لا يزال مقلقا بالولاية، كما هو الحال على مستوى ساحة نسيم البحر عند مدخل مدينة أوقاس شرق الولاية نفس الديكور “العفن” يغرق فيه “كاب أوقاس” الذي شهد مؤخرا حملة تنظيف واسعة لكن من دون القضاء على ظاهرة السكر العلني التي استفحلت جهرا بالمكان وهو نفس الواقع المرير الذي تعيشه شواطئ المنطقة والولاية ككل أما بمنطقة “كاب كربون” والطريق المؤدي إلى “يما ڤورايا” فحدث ولا حرج والقائمة طويلة. والغريب أن مجمل الأماكن السياحية التي تتوفر عليها الولاية أضحت تغرق في نفس المستنقع كما أن عودة بعض الكباريهات للنشاط بعد غلقها تحت ضغط السكان أضحى يطرح العديد من التساؤلات كما هو الحال بمنطقة “بوليماط” غرب مدينة بجاية.

شباب الولاية بادروا إلى إصلاح الوضع في انتظار تحرك السلطات

وكان سكان الولاية قد عبروا عن رفضهم لهذا الواقع المفروض عليهم، كما كان الحال بمدينة تيشي شرقا قبل سنوات وببوليماط غربا، مؤخرا، كما شمر سنة 2017 شباب قرية “تيكسرت” بملبو عن سواعدهم أين قاموا بتنظيف كورنيش المنطقة كما وضعوا بالمناسبة لافتات تطلب من مرتادي المكان عدم تناول المشروبات الكحولية علنا احتراما لطابعه العائلي، لكن للأسف تلك الاجتهادات لم تجد نفعا في ظل التراخي المسجل في تطبيق القانون، الأمر الذي يستوجب تسطير إستراتيجية تضمن القضاء على ظاهرة السكر العلني التي حرمت العائلات من زيارة العديد من الأماكن التي تزخر بها بلادهم كما أضحى من الضروري إعادة النظر في الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 29 أفريل 1975 وجعله أكثر صرامة إذ نفس المشكل تعيشه أغلب ولايات الوطن، في حين يتوجب على الأولياء مراقبة أبنائهم القصر وحتى الشباب منهم بهدف حمايتهم من خطر رفقاء السوء كون من قال المشروبات الكحولية قال المهلوسات والمخدرات وحوادث السير وشجارات وأمور أخرى قد لا تحمد عقباها.

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قتيلان في حادث مرور بين عين صالح والمنيعة

ش. بن ايعيش

لقي شخصان ينحدران من ولاية عين صالح، يبلغان من العمر على التوالي 15 و40 سنة، مصرعهما، بينما أصيب اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع في النقطة الكيلومترية 280 من مدينة عين صالح على مستوى الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولايتي عين صالح والمنيعة، جراء انحراف سيارة سياحية بالقرب من أحد المنعرجات، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين بعين المكان، وتم تحويل جثتهما إلى مستشفى العقيد شعباني بالمنيعة، بينما تكفلت مصالح الحماية المدنية بإسعاف الجريحين وإجلائهما إلى مستشفى غرداية، خاصة أن وضعيتهما حرجة، من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني بالمنيعة تحقيقا في الحادث الأليم.

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وفاة امرأة ضحية انفجار الغاز بفرجيوة في ميلة

نسيم. ع

توفيت، صبيحة الأحد، في حدود الساعة التاسعة، امرأة تبلغ من العمر 29 سنة، تنحدر من بلدية فرجيوة بولاية ميلة، كانت ترقد بمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، بعد 7 أيام قضتها بالمستشفى للعلاج، حيث لم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذها نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها، بعد انفجار مهول للغاز داخل منزلها العائلي الكائن بحي 240 سكن ترقوي تساهمي ببلدية فرجيوة، بداية الأسبوع الفارط، حيث تعرضت الضحية إلى حروق وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وقد تدخل حينها عناصر الحماية المدنية لأجلاء الضحية إلى مستشفى محمد مداحي بفرجيوة لتلقي العلاج بعد إخضاعها لعملية جراحية مستعجلة في محاولة لإنقاذها بسبب عمق الإصابة على مستوى الحوض والرأس والصدر.

وأكدت التحقيقات بأن سبب الانفجار يعود إلى تسرب كثيف للغاز من مدفأة بسبب عدم مطابقة الشبكة الداخلية للغاز داخل المنزل، وكذا طول توصيلات الشبكة بأجهزة المستعملة للغاز الطبيعي كموقد وسخان الماء.

وفور وصول خبر وفاة الضحية، خيم الحزن الشديد على سكان مدينة فرجيوة لفقدانها، خصوصا أهلها وأقاربها الذين لم يصدقوا خبر وفاتها بعد ما كانوا يأملون في عودتها إليهم.

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قيام أحد الحراقة من مكانه وراء انقلاب قارب مستغانم

طـارق. م

تتواصل، لليوم الخامس على التوالي، عملية البحث عن الشباب المفقودين في مياه البحر، على مستوى الإقليم البحري لولاية مستغانم، عقب حادثة انقلاب قارب فجر الثلاثاء المنصرم، بعد خروجه من شاطئ واد الشلف بمستغانم في رحلة هجرة سرية، بعد أن استطاعت شبكات وعصابات المتاجرة بالشباب، أن تعقد صفقة لهجرة غير شرعية لفائدة نحو 25 فردا أغلبهم من ولاية خنشلة، قبل أن ينقلب القارب بهم فور انطلاقهم في عرض البحر، نحو 40 كلم عن مدينة وهران.

وتم العثور على جثة الشاب “ق. رياض” 28 سنة من العمر، ابن مدينة ششار بخنشلة، وإنقاذ 5 شباب من نفس الولاية، في حين لا يزال مصير أربعة منهم مجهولا، وقد روى في هذا الصدد ناج رفض الكشف عن اسمه، تفاصيل مروعة ومثيرة وبالتفصيل عن الحادثة، وقام بنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي باسم مستعار، مؤكدا أن الرحلة انطلقت من شاطئ واد الشلف في مستغانم، في حدود الساعة 10 ليلا، بعدد 10 شباب من خنشلة، ستة منهم من بلدية ششار جنوبا، والبقية من قايس والمحمل، وخنشلة مركز، حيث يقول وبعد أن أتى قائد القارب والاتفاق على الانطلاق في الحين، كانت المفاجأة والتي وصفها الناجي، بالتي أفسدت الرحلة، وهي ظهور شباب آخرين ومعهم عائلة فيها أطفال ينحدرون من مستغانم وعددهم 10، أصروا على ركوب القارب، الذي أصبح يحمل 20 فردا من الحراقة، ورغم أن القارب لا يتسع لمثل هذا العدد، وهشاشته من جهة أخرى، إلا أنه انطلق في رحلته وعلى مسافة نحو 40 كلم، قام شاب من مستغانم من مكانه، وهي اللحظة التي انقلب فيها القارب وسقط الجميع في الماء، وراح الكل يحاول الإمساك بالقارب تفاديا للغرق، ليكون الشاب “ق. رياض” أول الضحايا الذي غرق، بعد إنقاذه طفلا من الغرق، بعد أن صرخ والده، وهو يوصيهم بأبنائه وزوجته، وهو يقول لا تتركوهم يغرقون، وهي اللحظة التي تشاور فيها الحراقة وطلبوا من الزوج الصعود للقارب مع عائلته، وتمسك الشاب عبد القادر زرزوح من مدينة ششار المفقود لحد الآن، برقبة المدعو اشلاب نصر الدين من بلدية المحمل بخنشلة، المفقود هو الآخر إلى حد الآن، إلى أن أرهقه التعب، فطالبه بنزع يديه لأنه متعب كذلك، وهي اللحظة التي كبّر فيها الجميع، ولم يبق من صوت غير “التشهد”، وبدأ الشباب يتهاوى الواحد وراء الآخر، يضيف الناجي، وسط المياه الباردة والعميقة، وأول غريق رحمه اللـه، الشاب رياض، الذي أنقذ الطفل، وإلى حد اللحظة لم يظهر أثر على الغرقى جميعا، باستثناء “رياض. ق”، الذي حول إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى مستغانم، ثم تم تحويله إلى مسقط رأسه، بعد استكمال الإجراءات القانونية، كما وصل الناجون بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل سلطات مستغانم، إلى بيوتهم يوم السبت، في انتظار وصول أي خبر بخصوص المفقودين من أبناء خنشلة وبقية الحراقة.

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عصابات تسرق آلاف الأمتار من كوابل الاتصالات بباتنة

طاهر حليسي

تعرض، الأحد، حي حملة بباتنة، لعملية سرقة جديدة طالت عدة أمتار من كوابل الاتصالات، ما انجر عنه انقطاع تام لشبكة الإنترنت، عن مئات الشقق السكنية، وهو ما أدخل الناس في حيرة وجميعهم أنفقوا أموالهم من أجل التمتع بالخدمة ولكن الخدمة غابت بسبب هذه العمليات الإجرامية، وكان لصوص قد قاموا ليلة أول أمس، باقتطاع ما يربو عن 40 مترا من الكوابل التي تربط سكان العمارات بالشبكة الرئيسية للإمداد بالإنترنت، وخلفت الحادثة استياء لدى السكان الذين يستعملون الشبكة في إنجاز أعمال أو متابعة الأخبار أو مشاهدة البرامج الفضائية.

وليست هذه المرة الأولى، حيث سبق أن تعرض هذا الحي لعملية مماثلة قبل أشهر استولى فيها لصوص على عدة أمتار وعطلوا الشبكة لأيام قبل أن يتم إصلاحها بكوابل جديدة واستهلك ذلك بعض الوقت.

واستفحلت ظاهرة الاستيلاء على كوابل الاتصالات في الأسابيع الماضية، حيث ألقت مصالح الأمن لدائرة بريكة بحنوب ولاية باتنة القبض على 10 أشخاص، شكلوا عصابة متخصصة في سرقتها، لاستخلاص النحاس منها، وبغرض بيعها بعد الارتفاع القياسي، لهذه المادة في الفترة الأخيرة، واسترجعت ذات المصالح 2500 متر، أي 2.5 كلم من الكوابل بقيمة مالية قاربت مليار سنتيم، وبقيمة دقيقة قدرت بـ760 مليون سنتيم.

وكشفت مصادر أن العصابات استغلت زمن جائحة كورونا لاستهداف الكوابل النحاسية، جمعا للأموال السهلة، في خطوة تالية بعد تحول المهلوسات إلى مصدر إثراء سريع وسهل، يدر على المروجين أرباحا طائلة، وفوائد ضخمة في كل عملية بيع.

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الشروع في تعويض 120 متضرر من حرائق الغابات بأشجار مثمرة بالبليدة

سفيان. ع

شرعت مصالح محافظة الغابات لولاية البليدة في عملية تعويض أكثر من 120 فلاح متضرر من حرائق الغابات خلال الصيف الفارط بأشجار مثمرة، حسبما علم به من مسؤولي القطاع .

واستنادا لما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية، رئيس مصلحة توسيع الثروة الغابية استصلاح الأراضي بمحافظة الغابات، محمد مقدم، فقد شرعت محافظة الغابات بالتنسيق مع المصالح الفلاحية ومجمع الهندسة الريفية قبل يومين في عملية تعويض 125 متضرر من حرائق الغابات التي شهدتها الولاية الصيف الفارط، وذلك بتزويدهم بـ17.509 شجرة مثمرة.

وأوضح أن العملية التي انطلقت من بلدية عين الرمانة (غرب) التي تحصي 30 فلاحا متضررا متواصلة لتشمل فلاحي ثماني بلديات، وهي كل من الأربعاء (35 مستفيد) وبوقرة (24 فلاحا) وقرواو (23 فلاحا) ومفتاح (6 فلاحون) وأولاد يعيش وحمام ملوان ثلاثة فلاحين لكل منهما إلى جانب بلدية الصومعة متضرر واحد.

ويتولى عملية حفر وغرس شتى أنواع الأشجار المثمرة التي استفاد منها الفلاحون على غرار الزيتون والكرز والمشمش والبرقوق والرمان والحمضيات إطارات مجمع الهندسة الريفية، وفق نفس المصدر الذي أشار إلى أن العملية تأتي في مسعى النهوض بالمستثمرات التي تضررت أشجارها بفعل الحرائق.

كما سيستفيد زهاء 1084 فلاح آخر ممن تعرضت أشجار بساتينهم للحرق الجزئي والطفيف من عملية تقليم يرافقهم فيها إطارات المعهد الوطني لحماية النباتات.

للتذكير، فقد تكفلت مصالح مديرية الفلاحة المحلية من جهتها بتعويض الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات الذين فقدوا مواشيهم خلال هذه الكارثة، وذلك بعد إحصائها لـ 168 فلاح معني بعملية التعويض.

وكانت ولاية البليدة من بين الولاية التي شهدت شهري جويلية وأوت المنصرمين سلسة من حرائق الغابات أسفرت عن إتلاف مساحة هامة من الغطاء النباتي، فضلا عن تكبد فلاحيها الناشطين في المناطق الغابية لخسائر مادية.

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حجز 858 قرص مهلوس وتوقيف 20 شخصا محل بحث بالأغواط

الشريف داودي

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، في النصف الأول من الشهر الجاري، 20 شخصا محل بحث، بموجب أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية، من بينهم أربعة أشخاص مبحوث عنهم بموجب أوامر بالقبض، اتخذت في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن تم تقديمهم أمام العدالة، ليودع من بينهم 9 الحبس المؤقت.

وفي إطار الجهود الأمنية الميدانية الهادفة إلى مكافحة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها عبر قطاع الاختصاص، وضمان الأمن والسكينة للمواطنين، عالجت من جهة أخرى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، خلال نوفمبر الفائت، 40 قضية متعلقة بـالاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمخدرات، تورط فيها 41 شخصا مشتبها فيهم، بين ذلك 30 قضية متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع، تورط فيها 28 شخصا، مع ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 858 كبسولة وقرص مهلوس وقارورة من سائل مهلوس، فضلا عن عشر قضايا متعلقة بحيازة المخدرات بطريقة غير شرعية قصد البيع، تورط فيها 13 شخصا، مع ضبط وحجز كمية من المخدرات بمقدار 112 غرام من الكيف المعالج.

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تقنيو الملاحة الجوية المفصولين يعتصمون أمام مقر “لوجتيا”

أسماء. ب

ناشد تقنيو الملاحة الجوية المطرودين من العمل، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، للتدخل ورد الاعتبار لهم بعد سنتين من صدور قرار فصلهم، متهمين الاتحاد العام المحلي لعمال الخطوط الجوية التابع إداريا للدار البيضاء بتلفيق تهم ضدهم انتهت بتجميد عملهم في الشركة.

شن تقنيو الملاحة الجوية المفصولون عن العمل وهم 5 نقابيين اعتصاما داخل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين “لوجتيا”، مطالبين الأمين العام للاتحاد سليم لباطشة، والمدير الحالي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين مصراوة، بإنصافهم وإيجاد حل لوضعيتهم التي تفاقمت بعد صدور قرار فصلهم عن العمل من دون وجه حق – على حد تعبيرهم – .

وتعود حيثيات القضية، حسب رواية التقنيين إلى سنة 2019، بعد أن قرار هؤلاء تأسيس فرع نقابي وفق ما ينص عليه قانون الشركة، وهو الأمر الذي تم بالفعل ليتفاجأوا بعدها بتدخل الاتحاد المحلي التابع للدار البيضاء بحل الفرع النقابي من دون وجه حق، وهنا يضيف هؤلاء بدأت مأساة تقنيي الملاحة الجوية أين تعرضوا لضغوطات من الاتحاد وكذا بعض المسؤولين السابقين في الشركة بداية من إصدار قرارات تحويل المعنيين إلى الجنوب وتقليص منحة المردودية مرورا بإرغامهم على توقيع وثيقة لا تمت بصلة لمهامهم ولا لصلاحياتهم، وبعد رفضهم الانصياع لهذا القرار – يضيف – العمال المفصولين في حديثهم لـ”الشروق” تقرر فصلهم بصفة نهائية.

وحسب تقنيي الملاحة الجوية، فإن هذا القرار تعسفي وغير قانوني، الأمر الذي يتطلب تدخل المدير الحالي لشركة الخطوط الجوية، وكذا الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سليم لباطشة، الذي سبق له – يضيف – هؤلاء وأن اطلع على وضعيتهم، ووعدهم بتسوية ملفهم مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية في أقرب وقت، إلا أن المدة طالت من دون نتيجة، ووضعيتهم تفاقمت، لاسيما وان أغلب المعنيين هم مسؤولون عن أسر، ويعتبر عملهم في شركة الخطوط الجوية الجزائرية مصدر رزقهم الوحيد لاسيما بعد الظروف التي مرت بها الشركة خلال فترة جائحة كورونا.

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الغاز يحرق 4 أفراد من عائلة واحدة بالعطاف

م. المهداوي

تدخلت الحماية المدنية لوحدة العطاف، مساء السبت الأخير، في حدود الساعة 18 و55 دقيقة، لأجل إسعاف عائلة متكونة من 4 أشخاص، بحي 40 مسكنا بالمكان المسمى “الطابية” بالضاحية الجنوبية الشرقية لمدينة العطاف، حيث تعرض شخصان (الأب والأم 47 و27 سنة) لحروق في مختلف أنحاء الجسم، في حين أصيب ابناهما الولدان (6 أشهر و18 شهرا) لحروق على مستوى الوجه واليدين، جراء انتشار لهيب بسبب تسرب غاز البوتان من مدفأة، حيث أسعفوا ونقلوا من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى سيدي بوعبيدة، بينما لم تسجل أي خسائر مادية.

وقال عبد الحكيم وادفل مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بعين الدفلى، إن القافلة التحسيسية من أخطار القاتل الصامت، التي انطلقت من وهران نحو مناطق الجهة الغربية من الوطن والتي زارت ولاية عين الدفلى نهاية الأسبوع الأخير تدخل ضمن إطار برنامج سطرته المديرية العامة لشركة توزيع الكهرباء والغاز تهدف للتخفيف من الحوادث المؤلمة وتزامنت مع نهاية عدة مشاريع جديدة لربط سكنات المواطنين بالمرفق المذكور، كما تهدف إلى ترشيد استهلاك الغاز، انطلاقا من فكرة أن أحسن طاقة هي الطاقة المستغلة أحسن استغلال، وتهدف أيضا لتبليغ أكبر عدد ممكن من المواطنين مطالبا من هؤلاء ليكون الغاز رفيقا وعاملا مساهما في تحقيق الراحة لهم وليس عاملا مؤذيا، مشددا على أهمية اختيار الوسائل المطابقة للمواصفات المعمول بها والحرص على تركيبها من طرف مختصين مع احترام شرط التهوية، معرجا على ضرورة تكويني مخصص للإعلاميين والجمعيات وفق ما أحلت عليه المديرية العامة للشركة في ظل اقتناع الجميع بأهمية الشريكين بحكم قربهما من المواطن، داعيا إلى ضرورة تطبيق الاحترام الكبير لترشيد استهلاك الطاقة لتخفيف الفاتورة من جهة وفي نفس الوقت التخفيف من الاستهلاك الزائد، موضحا أن هناك برنامجا هاما في مجال التكوين لبلوغ الأهداف المتوخاة من تلك الجهود وتكريس ثقافة استهلاكية مقبولة.

وتجسيدا لبرنامج المديرية العامة للحماية المدنية للوقاية من أخطار الاختناق بالغاز، وسوء استعماله وكذا غاز أحادي أكسيد الكربون، وفي إطار تعزيز العمل الوقائي والتحسيسي للحد من الظاهرة، قامت مديرية الحماية المدنية لولاية عين الدفلى بتنفيذ حملة تحسيسية توعوية عبر مساجد الولاية في درس الجمعة الأخير لفائدة المصلين بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، خاصة ونحن في فصل الشتاء وفي ظل الارتفاع المسجل في الآونة الأخيرة في عدد المسعفين المختنقين والمتوفين على المستوى الوطني، حيث قامت مديرية الحماية المدنية لولاية عين الدفلى بحملة تحسيسية رفقة أعوان مصالح سونلغاز بديوان مؤسسات الشباب، للوقاية من أخطار غاز أحادي أكسيد الكربون من خلال تقديم النصائح والإرشادات، وتوزيع مطويات على المواطنين وعرض بعض وسائل التدخل للحماية المدنية في مثل هذه الحالات.

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986 منصب لإدماج المستفيدين من العقود بقطاع التربية بالبويرة

أحسن حراش

كشفت مديرية التربية لولاية البويرة عن استفادتها من حصة هامة من المناصب قصد إدماج المستفيدين من عقود الإدماج المهني، وهي مشكلة من 986 منصب، منهم 40 متصرفا سيتم إدماجهم بمقر مديرية التربية بالولاية فقط، حيث تعد أكبر حصة يستفيد منها القطاع بفضل مجهودات اللجنة التقنية المختلطة للولاية.

وتأتي هذه الحصة الهامة من الإدماج في المناصب الإدارية لقطاع التربية المكونة من 986 منصب، بعد حصص أخرى استفاد منها القطاع من قبل، وذلك بفضل المجهودات التي تعكف اللجنة التقنية الولائية برئاسة الأمين العام للولاية على بذلها منذ بدأ العملية حسب مدير التربية بالبويرة صالح قرعيش، مضيفا بأن هذه الحصة المكونة من 986 منصب، تعد الأكبر من حيث عدد المستفيدين من الإدماج في مختلف المناصب الإدارية باعتبار أن مناصب التدريس غير معنية بالإدماج وإنما تحكمها المسابقات المهنية أو التعاقد والاستخلاف، منهم 40 متصرفا سيتم إدماجهم بمقر مديرية التربية لوحدها قصد تدعيم إدارة الأخيرة وتفعيل دورها في تقديم الخدمات المطلوبة وعلى أحسن وجه.

وأبرز مدير التربية بالمناسبة أن الإجراءات المتعلقة بتلك المناصب هي في أخر خطواتها والملفات موجودة على مستوى الرقابة المالية، على أن يتم استدعاء المعنيين فور الانتهاء منها بحر هذا الأسبوع قصد إمضاء محاضر تنصيبهم في مناصبهم، لتضاف هذه الحصة كما قال إلى حصص أخرى منها 927 مدمج، شهر فيفري الفارط و188 في نوفمبر، حيث وصل عدد المدمجين بقطاع التربية حسب مدير التربية أكثر من 2100 مستفيد من أصل 4 آلاف معنيا بالإدماج، بمعدل فاق 50 بالمائة، وهي نسبة جد معتبرة ومتقدمة- كما أضاف- وجعلت قطاع التربية بالخصوص في ولاية البويرة رائدا من بين الولايات الأخرى في مجال إدماج المستفيدين من عقود الإدماج المهني المختلفة.

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وفاة مجاهد ليبي شارك في الثورة التحريرية

انتقل إلى رحمة الله، المجاهد الليبي الذي شارك في الثورة التحريرية المجيدة، محمد عمر أحمد قنص، المدعو “ولد حمو محمد”، وذلك عن عمر ناهز 84 سنة، حسب أقارب الفقيد. وبهذه المناسبة الأليمة، قدّم القنصل العام للجزائر بطرابلس، السيد عيسى رماني، “باسم المسؤولين الجزائريين والأسرة الثورية”، خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المجاهد الفقيد الذي قال إنه “جسد بصدق وشرف، أسمى معاني تضامن الشعب الليبي العريق مع قضية الجزائر العادلة ضد الاستعمار الفرنسي”، مضيفا أنه “يبقى أبدا مثالا حيا من بين العديد من المواقف التي يسجلها تاريخ علاقات الأخوة والتضامن والتعاون ما بين الشعبين الشقيقين”.