أخبار الجزائر ليوم الأحد 26 فيفري 2023

ظهور حالات للإصابة بداء التهاب الكبد الفيروسي، توقيف أجنبي يمارس الطب البديل سرا

مصالح الصحة تدعو للتحلي بالوقاية

ظهور حالات للإصابة بداء التهاب الكبد الفيروسي بالبويرة

أحسن حراش

سجلت المصالح الصحية لولاية البويرة تزايدا في حالات الإصابة بداء التهاب الكبد الفيروسي صنف “أ” عبر مختلف مستشفيات الولاية، الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى دعوة المواطنين لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

وكشفت المصالح الصحية عن تسجيل عدة حالات للإصابة بهذا المرض عبر مختلف المستشفيات، لاسيما وسط الأطفال في هذا الوقت على غير العادة، وهو مرض يعود سبب انتشاره إلى المياه الملوثة أو الحيوانات، وقد يتسبب في تعقيدات صحية خطيرة على المصاب الذي تظهر عليه عدة أعراض كالتعب الشديد والحمى.

ودعت تلك المصالح في ذات السياق المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية قصد منع انتشار المرض وتفشي العدوى به، على غرار احترام شروط النظافة الجسدية والمحيط مع تجنب الاحتكاك ببعض الحيوانات التي تعتبر ناقلا مساعدا للمرض.

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محكمة باتنة أدانته بالحبس غير النافذ

اقصاء رئيس تنظيم الطلابي المعتدي على أستاذ من الدراسة

طاهر حليسي

أصدر المجلس التأديبي لكلية التكنولوجيا بجامعة باتنة 2، قرارا يقضي بإقصاء الطالب “هـ.م”، من الدراسة لسنتين كاملتين، في جميع مؤسسات التعليم العالي، على خلفية اعتدائه على أستاذ التكنولوجيا “ع.ك”، في مركز عبروق مدني وسط باتنة.

وأوضح بيان للجامعة، بأن الإقصاء يدخل حيز التطبيق من السنة الجارية، مع عدم احتساب النتائج التي حصل عليها في الامتحانات المشمولة بالموسم الحالي، على أنه يحق له الطعن في قرار المجلس التأديبي المؤسس على شكوى الأستاذ الضحية وتقرير قسم الهندسة الميكانيكية، في أجل سبعة أيام، كما يمكنه التماس العفو من رئيس الجامعة بكتاب شخصي في أجل لا يتعدى الأسبوعين، بدءا من تسلم المعني لقرار التبليغ.

وكان الطالب الجامعي ورئيس المكتب الولائي لمنظمة طلابية تسمى الصوت الوطني للطلبة الجزائريين، اعتدى بالضرب على الأستاذ، جراء امتناعه عن تسليمه وثيقة غير شخصية من مصلحة البيداغوجيا، خلال ممارسته مهامه، ما استوجب توقيفه من طرف مصالح الشرطة وتقديمه للنيابة المحلية التي أودعته الحبس المؤقت، ثم أدين جزائيا بعقوبة سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وتزامن ذلك مع إغلاق تنظيمات طلابية جامعتي باتنة ومركز بريكة احتجاجا على إيداعه الحبس، فيما نظم الأساتذة وقفات متتالية طالبت بتسليط عقوبات رادعة ضد الطالب، وتوفير الحماية المادية والمعنوية للأساتذة بإجراءات رادعة بينها تجميد نشاط جميع التنظيمات الطلابية بجامعة باتنة 2، على خلفية هذا الحادث.

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توقيف أجنبي يمارس الطب البديل سرا بمعسكر

ق.مزيلة

تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بمعسكر، السبت، من توقيف شخص اجنبي يبلغ من العمر 46 سنة في قضية ممارسة مهنة الطب البديل والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني. العملية جاءت على إثر معلومات، مفادها نشاط هذا الأخير في مسكن مستأجر ليتم التنقل مباشرة إلى عين المكان، أين تم توقيف هذا الأخير، وضبطت بحوزته أدوات ومستلزمات تستعمل في الطب البديل، كما تبين أنه مقيم بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني، وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، تم إنجاز إجراءين قضائيين ضده، قدم بموجبهما أمام العدالة لمحاكمته.

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اتهمته باستغلال المقر في أمور لا أخلاقية

رئاسة جامعة خنشلة تقرر تجميد نشاط تنظيم طلابي

طارق. م

قررت رئاسة جامعة الشهيد، عباس لغرور بولاية خنشلة، الأحد، تجميد نشاط تنظيم طلابي معتمد، على مستوى الجامعة، ومن خلالها كل الكليات والمعاهد، مع تشميع المكتب، في انتظار اتخاذ بقية الإجراءات القانونية، في حق من اعتبرتهم بالمخالفين من مسيري التنظيم، وبعض عناصره، وذلك بعد أن تم تسجيل تجاوزات وخروقات، وأمور وصفتها باللا أخلاقية من طرف التنظيم المجمد نشاطه، وهو القرار الذي أمضي من طرف عميد الجامعة.

وجاء في نص القرار، الذى تحوز الشروق اليومي، نسخة منه، والحامل لرقم 68/ 2023، والممضي من قبل عميد الجامعة شخصيا، بأنه وعلى إثر الأحداث الأخيرة، التي سجلت من قبل الإدارة، على مستوى مكتب التنظيم المجمد، بمكتب ولاية خنشلة، دون تحديد هذه الأحداث بالضبط، وكذا بناء على التجاوزات التي وقعت، يضيف القرار، بمكتب التنظيم الكائن مقره، بكلية العلوم والتكنولوجيا، بعد استغلاله في أمور غير إدارية.

وغير أخلاقية، يقول القرار، فقد قرّرت إدارة جامعة خنشلة، تجميد نشاط التنظيم الطلابي، بشكل كلي وتام، على مستوى جامعة خنشلة، ومن خلالها كل الكليات والمعاهد، إلى إشعار آخر، مع الغلق الفوري لمكتب التنظيم بكلية العلوم والتكنولوجيا، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية، التأديبية، وفقا للقانون الداخلي والنصوص التنظيمية، وتم تحديد اسم التنظيم وهو تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار، وفي الوقت الذي، قال أحد أعضاء التنظيم بأنه لم يسمع بهذا القرار بعد وأعرب عن تفاجئه به، قال عضو آخر بأن الأمر مثير للدهشة، لأن مقر التنظيم يتواجد في قلب الحرم الجامعي، وبابه مفتوح على الدوام وهو مثل كل التنظيمات يعج بالطلبة والطالبات الناشطين في النضال الطلابي والناشطات في نفس الوقت.

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تم إخفاؤها داخل محول للضغط العالي

حجز 56 قطعة أثرية عثمانية بميلة

نسيم. ع

حجز أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بميلة، السبت، ما يقارب 56 قطعة نقدية أثرية ذات قيمة تاريخية هامة، وتم توقيف خلال العملية، شخصين في العقد الرابع من عمرهما في قضية حيازة وإخفاء قطع معدنية أثرية.

وبحسب مصادر الدرك الوطني بميلة التي نقلت الخبر للشروق، فإن العملية تمت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة، مفادها وجود شخصين قادمين من بلدية شلغوم العيد باتجاه بلدية سيدي خليفة بذات الولاية، كانا على متن مركبة خاصة، أين تم مباشرة وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 05 أ، ليتم رصد ومتابعة السيارة محل المعلومة إلى غاية وسط البلدية، وتوقيف المشتبه فيهما متلبسين بإخفاء كيس بلاستيكي بغرفة المحول الكهربائي ذي الضغط العالي، ظنا منهما بأن البضاعة الأثرية ستبقى بعيدة عن الأنظار، ويتعلق الأمر بكل من “ب.ع” و”ب.ب”، وبعد تفتيش الكيس تم العثور على 56 قطعة معدنية أثرية، وعلى إثرها تم اقتياد المعنيين نحو مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد التنسيق مع رئيس مصلحة التراث الثقافي، أكد أن القطع النقدية ذات المعدن الأصفر تكتسي أهمية تاريخية وأثرية هامة جدا، كما أنها تعود إلى الحقبة العثمانية، حيث تعتبر ميلة وخاصة ميلة القديمة المجودة في قلب عاصمة الولاية، واحدة من القلاع العثمانية، رفقة المدينة الجارة قسنطينة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة للنظر في قضيتهما.

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انتحار شاب من جسر سيدي مسيد بقسنطينة

س. ع

عاش جسر سيدي مسيد بقلب مدينة قسنطينة، الأحد، حالة انتحار جديدة أقدم عليها شاب مجهول الهوية يقارب سنه الثلاثين، فاجأ المارة في ذروة الحركة وزيارة مرضى مستشفى قسنطينة الجامعي المحاذي للجسر، بإلقاء نفسه من علو الجسر المرتفع عن سطح سفوح وادي الرمال بحوالي مئة متر، حيث توفي في عين المكان، وقد تكفلت فرقة التسلق والغطس التابعة لمصالح الحماية المدنية، بوسط قسنطينة بانتشال جثته من أسفل الجسر، حيث سقط في قلب وادي الرمال، وتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، تزامنا مع عملية التحقيق التي باشرتها مصالح الأمن الوطني لمعرفة هوية الفاعل وأيضا أسباب هذا الحادث المؤلم.

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الإطاحة بشبكات إجرامية وحجز 6 كلغ من القنب الهندي

س. ع

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار في قضيتين منفصلتين من تفكيك شبكات إجرامية مختصة في الترويج والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به الأحد بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته، أن “العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، حيث أفضت التحريات في هاتين العمليتين إلى إيقاف ستة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة”.

كما تم “ضبط وحجز 6 كلغ من الكيف المعالج، و4050 قرص من المؤثرات العقلية، و5 هواتف نقالة، بالإضافة إلى 3 مركبات سياحية”، وفقا لنفس المصدر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية – يضيف البيان – “تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضيتي الحيازة، النقل، التخزين، الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة.