أخبار الجزائر ليوم الأحد 26 مارس 2023

المؤبد لإرهابيين قتلوا مواطنين، حجز 10 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة

المتهمون ينتمون لجماعة إرهابية

المؤبد لإرهابيين قتلوا مواطنين وسط غابة بتيسمسيلت

زغارية حميد

أصدرت، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء تيسمسيلت، في جلستها المنعقدة مؤخرا، حكما بالسجن المؤبد في حق 5 متهمين في قضية القتل والتنكيل التي راح ضحيتها الشابان (ب. ع) (د. ب) بمدينة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت، بعد إدانتهم جميعا بتهم ثقيلة منها جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس والسادس دون رخصة، بالإضافة إلى جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بالأفعال الإرهابية، فيما تم إدانة متهم آخر بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية عن جنحة التخلي العمدي عن سلاح لفائدة شخص آخر بدون مبرر شرعي.

وتعود تفاصيل الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها مدينة ثنية الحد 60 كلم شمال ولاية تيسمسيلت حسب قرار الإحالة إلى تاريخ 22 أكتوبر 2022 عندما تقدم مواطن

إلى رجال الدرك الوطني للإبلاغ عن اكتشاف جثتين مرميتين وسط غابة بمنطقة جبل غيلاس نواحي بلدية اليوسفية، والذين تنقلوا إلى عين المكان لمعاينة مسرح الجريمة، أين تم العثور على جثة شخص يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، مفصولة الرأس عن جسده، مرمية وسط الغابة، فيما تم العثور على جثة شخص ثان مرمية على بعد أمتار عن مكان مسرح الجريمة بين الأحراش، لتباشر المصالح ذاتها بتحرياتها، من خلال استجواب كل من له علاقة بالمرحومين وكذا متابعة مسار الضحيتين وتنقلهم ومكالماتهم عن طريق رقم الهاتف المحمول، حيث قادت التحريات الأولية إلى الاشتباه في كل من المدعو (ب. ج) والمدعو (ق. ل) يقيمان بمدينة ثنية الحد، وبعد التحقيق معهم تم ثبوت إتصالات هاتفية عديدة بين هذا الأخيرين خلال الأسبوع الذي سبق الاعتداء ومن خلال تحليل حمولة هذه المكالمات الهاتفية تم التوصل إلى أطراف أخرى لها ضلع في القضية ويتعلق الأمر بالمشتبه فيهم (ت. ط) (ف. ع) (م. ب) (ف. خ) كما أكدت تقنية تحديد مكان الهواتف النقالة أن المشتبه فيهما الرئيسيين (ب. ج) (ق. ل) كانا يوم وقوع الجريمة رفقة الضحيتين في العديد من الأماكن لغاية مسرح الجريمة، وتابع أمر الإحالة أن المتهمين أرادوا تضليل المحققين قصد الإفلات من العقوبة حينما أصروا على أن الجريمة عمل إرهابي وأكدوا بأن هناك جماعة إرهابية متكونة من 04 عناصر تنشط بمنطقة جبل غيلاس هم من قاموا باغتيال الضحيتين السالفين الذكر وبعد تكثيف التحريات والتحقيقات في القضية من طرف أفراد الدرك الوطني لأكثر من ثلاثة أشهر، تم التوصل إلى أن الجريمة التي تم ارتكابها كان مخطط لها من طرف المشتبه فيهم على إثر خلافات سابقة بينهم والمجني عليهما وذلك عن طريق ترصدهم للضحيتين وإستغلال وقت تواجدهما بمنطقة غابية ليتم قتلهما رميا بالرصاص وكذا الاعتداء عليهما بسلاح أبيض على مستوى أنحاء عدة بالجسم.

كما تمكن أفراد الدرك الوطني في سياق التحريات والتحقيقات من التوصل إلى ثبوت انخراط المتورطين في جماعة إرهابية مسلحة، ليتم إنجاز ملف قضائي في حق الأشخاص الستة الذين توبعوا في ملف الحال وإحالتهم على محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء تيسمسيلت، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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تطلبت حالته عملية زرع كبد في أحد مستشفيات إسطنبول

فاعل خير بقسنطينة يقدم مليار سنتيم لمريض دون أن يظهر

فيصل. ن

تقدمت إلى مكتب “الشروق ” بقسنطينة، على استحياء، كانت تحمل بيديها ملفا ثقيلا، وتبدو غير قادرة على الحديث وعلى المشي، فما بالك بشرح ما يوجد في التقارير الطبية من تحاليل وأشعة أشبه بالألغاز، ولكنها تعني مصير صاحب الملف زوجها، الذي هو على حافة الهلاك إذا لم تُجر له عملية زرع كبد في عاجل الأيام.

لم يكن صاحب الملف الطبي الثقيل سوى شريك السيدة، التي ظهر على وجهها خرائط العذاب والألم، بالرغم من أنها في الأربعينات من العمر. تعرض زوجها لتليف في الكبد مصحوب بآلام وتقيؤ للدماء، تطوّر إلى حالة معقدة، انتهى بعد تشخيص حالته من أطباء الجزائر في قسنطينة والجزائر العاصمة إلى ضرورة القيام بعملية زرع للكبد في القريب العاجل، لأن الرجل صار على مشارف الهلاك.

لم تجد السيدة المعذبة في الأرض، من حلّ لإنقاذ أبنائها من الجوع سوى، العمل في بيوت الناس، فكانت بقدر ما تنقل القوت لأبنائها، ولزوجها المريض مع الكثير من الدواء، بقد ما كانت تتابع تدهور الحالة الصحية لشريك عمرها وأب أبنائها الأربعة، وجميعهم في حاجة إلى رعاية دائمة، بما أنهم قصّر، وهنا قررت السيدة بعد أن علمت بأن فاتورة العملية الجراحية عبر زرع للكبد، يتطلب قرابة المليار ونصف مليار سنتيم، عبر عملية دقيقة في العاصمة التركية اسطنبول، فوجدت بعض فاعلي الخير ومنهم سيدة صيدلية معروفة في قسنطينة، كانت في فترة سابقة نائبة في البرلمان، التي حرّكت عملية تضامنية واسعة، مكّنت من جمع قرابة 300 مليون سنتيم، وبقي مبلغ يفوق المليار سنتيم، وجب توفره بسرعة، حيث تقربت من “الشروق” ومن قناة “الشروق” على أمل أن تجد من ينقذها، ثم اختفت السيدة لمدة يومين، قبل أن تظهر وتعلن عن اكتمال المبلغ بالكامل، والذي يُمكّن زوجها من زرع الكبد، ومن تكاليف الرحلة من قسنطينة ذهابا وإيابا إلى اسطنبول بالنسبة لزوجها ولمرافق له، واتضح بأن المبلغ قد وصلها من فاعل خير مجهول، منحها المبلغ عبر وسيط وأصرّ على أن لا يظهر، وسيتنقل قريبا زوجها لإجراء عملية زرع الكبد من دون أن يعرف لا هو، ولا زوجها صاحب هذا الفضل والكرم، الذي بلّغهم رسالة للدعاء له وللمسلمين أجمعين بالصحة والهداية والمقدرة على فعل الخير دائما ولا شيء غيره، ويبقى الغريب في حكاية هذا المريض، هو أنه كان يعمل كعون أمن، في واحدة من أكبر الشركات الخاصة في شرق البلاد والجزائر قاطبة، ولم يجد التفاتة من رب العمل صاحب الشركة العملاقة، الذي يعتبر من أغنى وأثرى الجزائريين !.

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حجز 10 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة ببن خليل في البليدة

حسناء. ب

تمكنت مصالح الرقابة ببلدية بن خليل في ولاية البليدة، السبت، من حجز وإتلاف كميات كبيرة من اللحوم البيضاء غير المطابقة للشروط الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بـ 10 قناطير بين ديك رومي ودجاج.

وباشرت اللجان المشتركة التابعة لدائرة وادي العلايق والمكونة من ممثلين عن مديرية التجارة والهيكل البلدي للصحة ومصالح الدرك التي تنشط عبر ثلاث بلديات، خلال عمليات تفتيش باشرتها تزامنا وشهر رمضان، من اكتشاف مذبحين بإقليم بلدية بن خليل ينشطان بطريقة غير شرعية ولا يخضعان للرقابة البيطرية.

وبحسب رئيس دائرة وادي العلايق صالح حطوم لـ”الشروق”، فإن ما تم ضبطه على مستوى المذبح الأول قدر بـ 683 كلغ من لحم الديك الرومي 259 كلغ من الدواجن وتبين أن صاحب المذبح لا يحوز الاعتماد الصحي البيطري ولا الشهادة البيطرية وغير خاضع للرقابة، في حين أسفرت عملية مداهمة المذبح الثاني عن حجز 104 كلغ غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبحسب معاينة المذبحين تبين عدم احترام النظافة وانعدام النظافة الصحية لحفظ المواد الغذائية وسلامتها إلى جانب انعدام الشروط القانونية اللازمة لممارسة نشاط الذبح وكذا عدم تقديم الشهادة البيطرية التي تثبت سلامة وصحة الحيوان الموجه للذبح، فيما تم إتلاف الكمية التي قدرت بعشرة قناطير عن طريق التدمير والدفن ببلدية بن خليل.

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6 وفيات في حوادث المرور منذ بداية رمضان

نادية سليماني

سجّلت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، 6 وفيات و504 جريح منذ بداية شهر رمضان، وتنتظر الحماية المدنية مضي 15 يوما لتقييم الحوادث في شهر رمضان 2023 ومقارنتها بالسنوات الماضية.

ودعا المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، النقيب زهير بن أمزار، عبر “الشروق”، السائقين إلى تجنب إطالة السّهر في رمضان، تفاديا للإرهاق وضرورة النوم لساعات كافية ليلا، واحترام قانون المرور، وتجنب القلق والنرفزة. وشدّد محدثنا على ضرورة ترك مسافة أمان بين السيارات، لتجنب أي حوادث مفاجئة.

ومن جهته، وجّه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، منذ بداية رمضان، جملة نصائح للسّائقين، لتحقيق سياقة آمنة خلال شهر رمضان، ومنها التّحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة، وتجنب السياقة قبل الإفطار بدقائق، وتجنب السائقين المتهورين.