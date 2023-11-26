أخبار الجزائر ليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

شاب يعتدي على صديقه "بساطور"، مقتل موال بنطحة ثور هائج

توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم

شاب يعتدي على صديقه “بساطور” ويتسبّب في إصابته بإعاقة حركية!

مريم. ز

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وتعويض قيمته 50 مليون سنتيم، في حق شاب عشريني يدعى “س. ح” وجهت له جناية الضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد، على خليفة تورطه في اعتداء خطير تعرض له صديقه المقرب بسبب مناوشات نشبت بينهما حول مبلغ مالي.

تفاصيل القضية، حسب جلسة المحاكمة، انطلقت من شكوى تقدم بها الضحية لدى مركز الأمن بحسين داي وتعلق الأمر بالشاب “ن. م”، الذي كشف عن تعرضه لاعتداء خطير بواسطة آلة حادة متمثلة في “ساطور”، بعد شجار نشب بينه وبين المتهم، وصرح الضحية بمعرض الشكوى أنه أصيب بشلل وإعاقة حركية على مستوى اليد اليمنى بعد قطع أصابع يده وكذا إصابته بجروح خطيرة بالمرفق، وأشار الضحية إلى أن حالته الصحية تدهورت نتيجة الضربات التي تعرض لها والتي صاحبتها آلام شديدة حتى بعد شفاء الجروح منعته من ممارسة نشاطاته اليومية بشكل طبيعي.

بالمقابل، أنكر المتهم خلال سماع أقواله من طرف المحكمة الجنائية حول وقائع الإعتداء، وصرح أنه حاول الدفاع عن نفسه بعد تهجم الضحية عليه لضربه بواسطة قاطع ورق “كيتور”، وذلك بعد رفضه منحه مبلغ مالي كان قد طلبه منه سابقا من أجل شراء الحبوب المهلوسة، وردا على أسئِلة النيابة بخصوص السلاح الذي استعمله في ضرب الضحية، أكد المتهم أنه قام بحمل “رفش” لإخافته ولم تكن له نية في التسبب في إصابته بجروح بالغة، قبل أن يلتمس النائب العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه، ومطالبة الضحية خلال الدعوى المدنية بتعويض مالي قيمته 70 مليون سنتيم عن جملة الأضرار التي لحقت به.

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توقيف امرأة وحجز مخدرات بإيليزي

ب. طواهرية

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية إيليزي، من توقيف امرأة في العقد الثالث من العمر، تمتهن المتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، والتي كانت تستغل مسكنها العائلي كمكان للترويج والتخزين.

وقد تم بمسكن المتهمة حجز 218 قرص من المخدرات الصلبة، و12 كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مقص يستعمل في تقطيع هذه الأخيرة وتجهيزها للبيع، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع، وقد تم تقديم المتهمة أمام الجهات القضائية بمحكمة إيليزي.

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مقتل موال بنطحة ثور هائج في تبسة

ب. دريد

اهتزت، نهار السبت، بلدية الماء الأبيض، بجنوب ولاية تبسة، على وقع وفاة شاب يبلغ من العمر 38 سنة، وهو أب لطفلين، في حادثة وصفت بالمأساة، بعد أن تعرض لنطحة من طرف ثور هائج، بعدما حاول بعد عودة قطيعه، إدخال الثور إلى الإسطبل، ليتعرض إلى النطح، مما أسقطه أرضا، وقد حاول المقاومة والفرار، فعجز عن الوصول إلى بيته، أو حتى إشعار أسرته بالحادثة، وبقي غير بعيد عن مكان الحادثة ينزف دما إلى أن لفظ أنفاسه، وبعد محاولة أفراد الأسرة مع حلول المغرب، الاتصال بالضحية ومعرفة مكان تواجده، من دون ردّ منه، عُثر عليه بجانب الزريبة، جثة هامدة وثيابه ممزقة وملطخة بالدماء.

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بعد اكتشاف خيانة زوجته

السجن المؤبد لزوج يقتل جاره وينكل بجثته في بودواو

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس حكما يدين متهمين في عقدهما الثالث يشكلان جماعة أشرار ارتكبت جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق جار المتهم الرئيسي بحجة اكتشاف خيانة زوجية .

جريمة الحال شهدتها أحد أحياء مدينة بودواو نهاية سنة 2021 حيث عثر على جثة ثلاثيني متزوج وأب لطفلين تعرض للاعتداء بواسطة سلاح أبيض وقد تم التنكيل بجثته ،و بعد فتح تحقيقات حول خلفيات الجريمة ومرتكبيها تم التوصل للمشتبه الرئيسي وتعلق الامر بـ “م. م” 36 سنة هذا الأخير اعترف خلال مثوله أمام التحقيق أنه من قام بقتل الضحية طعنا بواسطة سكين كان قد اشتراه من قبل، مضيفا أن الفكرة راودته مسبقا بعد أن تلقى معلومات من سكان الحي تفيد أن زوجته تقوم بخيانته مع أحد الجيران وتقوم بإدخاله لمنزله في غيابه ويمكث هنالك لمدة وقد حاول في بداية الأمر التغلب على نفسه باعتبارها استفزازات من الجيران، لكنه لم يتمالك نفسه وثار لما أخبره أحد المقربين له ويعرف عليه بأخلاقه وحسن سيرته بالأمر، ما جعله يخطط لجريمته بمساعدة المتهم الثاني الذي شجعه وزوده بحبوب مهلوسة تساعده على تنفيذ العملية بداية بيوم قبل الحادثة، حيث قام بأخذ زوجته لمنزل أهلها ثم استدرج الضحية لمكان معزول وطعنه في مناطق مختلفة وحساسة من الجسم ثم ضربه ونكل بجثته وفر بمساعدة شريكه الذي ساعده في الهرب والاختفاء لغاية توقيفهما في أحد المنازل المهجورة وحجز لديهما على كمية من المخدرات .

ومن جهة أخرى فإن الشاهدة في القضية ‘الزوجة أصرت على إنكار الاتهام الباطل الذي وجهه لها المتهم موضحة أنه شخص عدواني وكثير المشاكل وقد سبق له أن حوكم في قضايا ضرب وجرح بواسطة سلاح وأصرت على انها ليست السبب في ارتكابه لجريمة القتل وأوضحت أن زوجها تحجج بها ليستفيد من ظروف مخففة

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محكمة الجنايات أدانتهما بثلاث سنوات حبسا

شقيقان يزوران العملة بوهران

خ غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، شقيقين بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، لتورطهما في جناية تزوير أوراق نقدية بقيمة 6 آلاف دج وطرحها للتداول.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 26-09-2022 بوادي تليلات، أين لفت انتباه عناصر الدرك الوطني عند قيامها بدورية على مستوى الإقليم، هروب شخص حال رؤيته لها، حيث شوهد وهو ينزل مسرعا من سيارة الأجرة التي كان على متنها، وإلقائه في تلك الأثناء بشيء ما، وعند تقرب ذات المصالح من تلك السيارة، أوضح سائقها المدعو (ت. م. ا) أن المشتبه فيه هو شقيقه، وعند تفتيش عناصر الدرك للمركبة، وجدت ورقة مالية من فئة 2000 دج، تبين أنها مزورة.

وكذلك عثرت ذات المصالح في حافظة الوثائق الخاصة بتلك السيارة على ورقتين نقديتين من الفئة نفسها، حيث أكد فحص الخبرة الذي خضعت له تلك الأوراق على أن جميعها مزورة بالفعل، لينتهي التحقيق مع الشقيقين بعد توقيفهما بوضعهما في الحبس المؤقت، بتهمة التورط في جناية إصدار وتوزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني .أمام هيئة المحكمة، أنكر صاحب السيارة التي ضبطت فيها الأوراق المالية المزورة المدعو (ت. م. ا) علمه بوجود هذه الأخيرة في مركبته ولا بطبيعتها وحقيقتها، نافيا تماما علاقته بقضية الحال.

ونفس الإنكار جاء على لسان المتهم (ت. ب)، الذي برر حيازته لتلك الأوراق المالية الثلاث المزورة بسرده رواية، ادعى من خلالها أنها وصلت إليه عن طريق الصدفة، حيث صرح أنه توجه أنذاك إلى السوق الموازية للهواتف النقالة بحي المدينة الجديدة، بغرض بيع جواله، لاقتناء حذاء رياضي بثمنه، مضيفا أنه بمجرد حصوله على ثمن هاتفه النقال، قصد محل أحذية بحي الضاية الصغيرة، أين رفض صاحبه استلام المال منه، على أساس أن ما قدمه له عبارة عن أوراق نقدية مزورة، الأمر الذي دفعه – حسب قوله – إلى العودة إلى حيث باع هاتفه بسوق المدينة الجديدة، للبحث عمن ادعى أنه نصب عليه، لكنه لم يعثر على ذلك الشخص، وتحدث في الأمر مع باعة ينشطون في ذات السوق، وأكدوا له بدورهم أن الأوراق التي بحوزته مزورة.

وبشأن أخيه (ت. م. ا)، أنكر المدعو (ت. ب) علمه بأنه يحوز على ورقة مالية مزورة أو أنه وضع مثيلتيها في حافظة وثائق سيارته، لكن هيئة المحكمة اعتبرت تبريراته غير مقنعة، ذلك أنه لم يبادر طيلة تلك الفترة التي علم فيها بطبيعة تلك الأوراق المشبوهة إلى تبليغ مصالح الشرطة بما وقع له على حد زعمه، وكذلك كان رأي ممثلة الحق العام، التي اعتبرت تصريحاته مجرد محاولة للتنصل من المسؤولية الجزائية، ونفس الأمر بالنسبة لشقيقه الذي تراجع أمس عن قوله الذي أدلى به أمام الضبطية القضائية، عندما صرح في الوهلة الأولى بأن الورقة التي رماها أخوه داخل سيارته مزورة، لتلتمس في حق كليهما توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.

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تباهى بالعملة المزيفة على مواقع التواصل

4 سنوات حبسا لمزور العملة بسيدي بلعباس

زواوية. ق

قضت الأحد، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بـ4 سنوات حبسا نافذا في حق متهم في قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، بينما برأت اثنين آخرين من نفس التهمة.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 10 أوت 2022، عندما تلقت مصالح أمن الولاية، معلومات تفيد بوجود شخصين على متن مركبة سياحية وبحوزتهما مبالغ مالية مزورة معتبرة، وبناء عليه، نصبت ذات المصالح حاجزا أمنيا على مستوى طريق تلاغ، أين تم توقيف المركبة، حيث عثر بحوزة المدعو (ش، ن) الذي كان يجلس رفقة السائق، على 6 ملايين سنتيم من فئة 2000 مزورة، وعند اقتياد المتهمين إلى مركز الشرطة، نفى السائق علمه بتلك المبالغ المالية، مصرحا بأنه مجرد سائق سيارة “كلونديستان”، وكان يقل المتهم الرئيسي إلى قرية البواعيش.

المتهم الرئيسي وخلال تصريحاته أمام الضبطية القضائية، قال بأنه اشترى المبلغ المزور بقيمة 1.5 مليون سنتيم من شخص يقطن قرية البواعيش، وبناء عليه، أوقف عناصر الشرطة أحد الأشخاص بالقرية، إلا أن المتهم لم يتعرف عليه.

المتهمون الثلاثة وخلال استجوابهم من قبل هيئة المحكمة، نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، خاصة المتهمين الثانويين، اللذين أكدا عدم علمهما بقيام المتهم الرئيسي بالحيازة والترويج للأوراق النقدية المزورة. محامو الدفاع ركزوا في كلمتهم، على عدم عثور المصالح الأمنية على مصدر تلك الأموال المزورة أو حتى المعدات المستعملة في تزوير تلك المبالغ المالية.

النيابة العامة في مداخلتها، ركزت على تباهي المتهم الرئيسي، بالأوراق النقدية المزورة في صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا بأن الكميات كانت كبيرة، مقارنة بالقيمة المحجوزة، ملتمسا من هيئة المحكمة تسليط عقوبة السجن المؤبد، في حق المتهمين الثلاثة. لتصدر في الأخير هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، وبعد مداولتها الأحكام المذكورة آنفا، بعد تكييف القضية إلى جنحة تداول أوراق نقدية مزورة.

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سقوط عامل من الطابق الثاني بقسنطينة

س. ع

شهدت عصر السبت، الوحدة الجوارية الرابعة بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، في إحدى ورشات البناء، حادثة سقوط عامل في الخمسين من العمر من الطابق الثاني لعمارة في طور الإنجاز، ضمن مشروع 460 مسكن LPA بالمدينة الجديدة علي منجلي، وقد أصيب العامل الضحية، بجرح بليغ على الرأس وإصابات أخرى على مستوى الحوض، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية التي قدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان ونقلته إلى مستشفى بن شريف بمدينة علي منجلي التابعة لولاية قسنطينة.

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تعد أسلوب اللصوص المبتدئين

كاميرات المراقبة تحد من ظاهرة النشل في الطريق العام

سمير مخربش

ساهمت كاميرات المراقبة المنتشرة عبر طرقات ولاية سطيف، في الحد من ظاهرة السرقة بالنشل في الطريق العام، والاستيلاء على ممتلكات المارة، وبصفة خاصة العنصر النسوي الذي يعتبر أفضل فريسة للصوص الشوارع، لكن مع وجود الكاميرات التي أضحت أعين رجال الأمن أصبح اللعب على المكشوف، والتسجيل خير دليل وفاضح لهذه الفئة التي تنشط بطريقة بدائية.

هذه السرقات تتم عادة وسط المدينة ومحطات نقل المسافرين، والأحياء المعروفة بحيويتها التجارية وكثافة المارة، كما هو الحال بطريق سيلاق وحي بيزار ومحطة نقل المسافرين بسطيف، أين يترصد اللصوص المارة، ويفاجئونهم بحركات سريعة فيها نوع من المباغتة والخديعة. ويكون ذلك بطريقتين، تتعلق الأولى بالاستعانة بالدارجة النارية التي أضحت وسيلة فعالة للسرقة عن طريق النشل، سواء في الطرقات العمومية أو محطات نقل المسافرين. وقد تم تسجيل عدة عمليات يقوم بها عادة سائق دراجة نارية ومرافقه الذي يتولى عملية النشل باستهداف هواتف المارة والمصوغات الذهبية للفتيات. وبلغ الأمر حد سرقة الدراجات الهوائية من أيادي الأطفال. وأما الطريقة الثانية فتكون بالخطف والجري والاختفاء وسط الأزقة.

هذه العمليات ينفذها اللصوص الهواة الذين ينشطون في المستويات الأدنى، لأنهم لا يقدرون على التسلل إلى المنازل والمحلات للاستيلاء على الأشياء الثمينة جملة واحدة، فتجدهم يفضلون العمل بالتجزئة وفي كل مرة يختارون قطعة ذهبية على بساطتها أو هاتفا نقالا مهما كان نوعه. وهي اللوازم التي لم تعد تغري اللصوص المحترفين نظرا لقلة المردود من جهة، ولانتشار الكاميرات في مختلف الشوارع، والتي تساهم بقسط كبير في التعرف على هوية المتورطين في مثل هذه العمليات.

فالتصدي لهذا النوع من السرقات يكون بالاستعانة بالكاميرات التي تكشف كل شيء، خاصة مع أولئك الذين يستهدفون الهواتف النقالة في الطريق العام، والذين يمكن التقاطهم من طرف مركز المراقبة بالكاميرات. ففي السابق كانت هذه العمليات تتم بعيدا عن الأنظار، ومن الصعب التعرف على هوية المشتبه فيهم، لكن اليوم كل شيء مكشوف ومسجل.

وحسب مسؤول خلية الاتصال بأمن ولاية سطيف، فقد عالجت مصالح أمن ولاية سطيف 21 قضية من هذا النوع خلال الشهر المنقضي، تم خلالها استرجاع 10 هواتف نقالة، وكان ذلك بتفعيل مخطط ميداني مع الاستعانة بالوسائل التقنية في مقدمتها الكاميرات، التي نصبت في مختلف الأماكن، خاصة تلك التي تعج بالمارة. وفي آخر عملية تمكن أفراد الأمن الحضري العاشر بسطيف، من توقيف 3 أشخاص اختصوا في السرقة عن طريق النشل في الطريق العام، والذين أحيلوا مباشرة على الجهات القضائية.

لتكون بذلك الكاميرات قد ساهمت بقسط كبير في الحد من ظاهرة النشل في الطريق العام، والتي تعتبر من الأساليب البدائية في أنظمة السرقة.