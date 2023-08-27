أخبار الجزائر ليوم الأحد 27 أوت 2023

إحباط محاولة هجرة 12 "حراقا"، انتشال جثة في حال تعفن بشاطئ "ماينيس"

إحباط محاولة هجرة 12 “حراقا” بعرض سواحل الشلف

م. قورين

تمكّن، الأحد، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة، وتحويلهم على أروقة محكمة تنس عن جريمة التدبير والتنظيم للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

عملية التوقيف – حسب بيان خلية الإعلام، الإيصال للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف- تمت على إثر ورود معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص على مستوى شاطئ سيدي عبد الرحمان بصدد التدبير والتنظيم للهجرة غير الشرعية، فتم نصب كمين محكم لهم وتطويق المكان، ما مكّن من توقيفهم بعد محاولة انطلاقهم بعرض البحر على متن قارب مطاطي مجهّز بمحرك من نوع “ياماها” بقوة 40 حصانا بحري وبه 250 لتر من البنزين وسبع صدريات نجدة.

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انتشال جثة في حال تعفن بشاطئ “ماينيس” بالشلف

م. قورين

تدخلت، السبت، وحدات خفر السواحل بميناء تنس لانتشال جثة شخص مجهول الهوية متقدمة التعفن، عثر عليها تطفو بشاطئ “ماينيس” بالجهة الغربية لبلدية تنس.

الضحية، حسب مصادر “الشروق”، عثر عليه أصحاب قوارب الصيد، وقاموا بإشعار حراس السواحل الذين تدخلوا لانتشاله وتحويله إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى “زيغوت يوسف” لتحديد هويته وأسباب وفاته، ويرجّح أن تكون الجثة لأحد ضحايا قوارب الموت الذين فقدوا بعرض سواحل البحر، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيق مصالح الأمن.

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وفاة شاب من ميلة إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة بجيجل

نسيم. ع

لفظ شاب يدعى “ص.أشرف”، البالغ من العمر 18 سنة، آخر أنفاسه متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها بعد حادث المرور الأليم الذي وقع، السبت، على مستوى منطقة القدة ببوطويل، التابعة إقليميا لبلدية الميلية بولاية جيجل. الضحية ينحدر من حي سيدي بويحيى بمدينة ميلة، وتمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية ودراجة نارية من الحجم المتوسط كان على متنها الضحية، عندما كان عائدا إلى منزله من رحلة إلى شاطئ البحر بولاية جيجل.

وحسب مصدر لـ”الشروق”، فإن الضحية توفي لحظات بعد نقله إلى المستشفى نتيجة الإصابة البليغة التي تسبّبت له في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته على الفور، رغم محاولة إسعافه من قبل المارة، إلا أن الأجل كان السبّاق جراء الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الضحية، وفور انتشار خبر وفاة الشاب أشرف، وسط بلدية ميلة، خيّم حزن كبير وسط سكان الحي الصغير، خصوصا وسط أترابه الذين افتقدوا صديقهم الذي كان في رحلة استجمام إلى شواطئ جيجل الساحلية رفقة بعض أصدقائه، من جهتها، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

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تفكيك شبكة للمتاجرة بالمهلوسات وتهريب سلع أجنبية بالجلفة

فيصل. ن

تمكّن، السبت، عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية والتهريب الدولي لسلع ذات منشأ أجنبي، وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة.

العملية تمت إثر تلقي عناصر الفرقة لمعلومات تفيد بعبور كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قادمة من إحدى الولايات الجنوبية ومحولة باتجاه الشمال على متن مركبتين، ليتم نصب كمين محكم، أفضى إلى توقيف المركبتين على متنهما كمية من المؤثرات العقلية قدرها 2850 كبسولة مؤثر عقلي، وحجز مبلغ مالي قيمته 91 مليون سنتيم من عائدات الترويج بالإضافة إلى حجز المركبتين، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة الجلفة.

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تشكّل تهديدا كبيرا على الصحة العامة ومطالب بالتحقيق

مجهولون يلقون أطنانا من النفايات الكيماوية بطرقات البليدة

بن سونة. ح

دعا مواطنون من بلديتي الشفة وعين الرمانة بولاية البليدة، السلطات المحلية والأمنية إلى فتح تحقيق مستعجل وكشف الأطراف التي تقف وراء رمي أطنان من النفايات الصناعية في أوساط السكان، مبدين تخوفا كبيرا لأنها قد تشكّل خطرا على الصحة كونهم يجهلون طبيعتها، كما تهدّد سلامة أصحاب المركبات لاسيما وأنه تم إلقاؤها بمحاور تكثر فيها حركة المرور.

تفاجأ مرتادو الطريق الرابط بين الشفة وسيدي المدني وبزار وكذا الطريق الرابط بين حي “الكومينال” وبرج الأمير عبد القادر في عين الرمانة، نهاية الأسبوع، بأكياس قمامة ضخمة ملقاة وسط الطرقات دون معرفة مصدرها أو نوعها.

ويرجّح السكان أن أطنان المواد المجهولة قد تم التخلص منها بطريقة عشوائية في أوقات متأخرة من الليل حتى لا يكتشف الفاعل، وبحسب معاينة ميدانية لـ”الشروق”، فإن أكياس القمامة الضخمة تحتوي على مادة سوداء تشبه، إلى حد بعيد، الفحم المطحون وتنبعث منها روائح كريهة تخنق الأنفاس، وقد تم إلقاؤها على شكل أكوام، لاسيما بمدخل الطريق السيّار الشفة باتجاه سيدي المدني على جانبي الطريق، وهو ما يشكّل خطرا كبيرا على أصحاب المركبات وقد تتسبّب في وقوع حوادث مرور مميتة في حال الارتطام بها، لاسيما وأن الطريق تنعدم فيها الإنارة العمومية.

وقال المشتكون في تصريحات لـ”الشروق اليومي”، أنه على السلطات المختصة فتح تحقيق مستعجل لمعرفة مصدر هذه النفايات، مشيرين إلى إمكانية أن تكون من مخلفات المصانع الواقعة بإقليم منطقة سيدي المدني، وأفاد محدثونا، أن النفايات التي تم التخلص منها قد تكون مواد كيميائية خطيرة تشكّل خطرا على سلامة الإنسان والبيئة معا، فيما أكد مهتمون بالشأن البيئي، أن المخلفات الصناعية قد تلحق ضررا بالبشر والبيئة إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة، إذ قد تتسبّب النفايات المنتشرة في المحيط العام في انتشار الأمراض وتلويث المياه والتربة والهواء والبيئة الطبيعية.

واستغرب المشتكون من بقاء الوضع على ما هو عليه دون أن تحرك أي جهة لرفع تلك الأطنان من المواد المجهولة، مبدين بالغ قلقهم حول التأثير المحتمل للنفايات الملقاة في أوساط المناطق السكنية على صحتهم وصحة أولادهم.